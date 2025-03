Posted in: Comics, Comics Publishers, Current News, Image | Tagged:

Diamond Blowing Out 1:100 Image Comics Variants For $10 A Pop

Diamond blowing out 1:100 Image Comics Variants for $10 each including Ghost Machine, Transformers and GI Joe

Article Summary Retailers can now buy rare 1:100 Image Comics variants at just $10, featuring Transformers, GI Joe, and more.

Diamond offers Image Comics 1:50 variant covers for $5 each, including GI Joe/Transformers and others.

1:75 Image variants priced at $5 or $7.50, while 1:100 variants start at $10, offering huge discounts.

Comics like Moon Man and Ghost Machine priced notably lower than eBay, attracting collectors.

Diamond Comic Distributors is allowing retailers to purchase rare incentive variant covers that previously would have required ordering high numbers of standard covers of the comic, for around cover price. What were once collectables used to push sales of titles, and thus highly valued, and now blowing out fast.

There are a number of 1:50 variant covers for Image Comics titles going for $5 each such as the GI Joe/Transformers comics, such as Transformers #1-3 and #5-15, GI Joe #2 and #3, Duke #1-5, Cobra Commander #1-5, Destro #1-5, Scarlett #1-5, Void Rivals #4-16,

There is Ghost Machine as well, Geiger #1-5, Hyde Street #1, Redcoat #1-5, Rook Exodus #1-5, Rocketfellers #1 an Hornsby & Halo #1. As well as Department Of Truth #25, Deviant #1-5, Feral #1,, Lucky Devils #1, Moon Man #1, The Moon Is Following Us #1, Power Fantasy #1-5, Schlub #2-6, #5-12, Universal Monsters: Black Lagoon #1-4, Frankenstein 1-4.

They also have a bunch of 1:75 variants either at $5 or $7.50. And a number of 1:100 variants going for $10 wholesale such as Edenwood #1, Ghost Machine #1 which sells for over $100 on eBay, Hyde Street #1, Transformers #7 which sells for around $40 and #15 which sells for over $70, Void Rivals #13 which can sell for around $50 , Universal Monsters: Black Lagoon #1, Frankenstein #1, Feral #1, The Moon Is Following Us #1 for $75, Power Fantasy #1 for $50, Rook Exodus #1 which sells for $50 and #5 which sells for $75, Scarlett #1, Schlub #2 and #3. And outside of Image, The Exiles #1 1:100 variant from Massive and the signed Dead Samurai #1 from Wake Entertainment. There's also things like the Gamestop exclusive cover of Spawn Scorched #1 at $3.20. Oh yes, and Mark Spears' Monsters #3 1:25 cover H which sold a copy on eBay today for $69? That's a $2.50 wholesale price…

If you love a tier, whether that's 1:25, 1:50, 1:75 or 1:100, comic book stores may be able to sort you out. Expect a 100% markup on the price, but that's still a significant discount on many titles.

