Empyre Goes Weekly But No New Warriors in Marvel July 2020 Schedule.

Today has seen the release of a fuller Marvel July 2020 schedule. A number of previously-solicited books are still not mentioned, and have not been lined up on Marvel's Digital-Only list or on the Deduced Digital-OnlyList. However, nothing on the Deduced Digital-Only List is on the Scheduled Print list, making it more and more likely.
We deduced Amazing Mary Jane, Revenge Of The Cosmic Ghost Rider and Scream: Curse Of Carnage would switch to digital-only. On top of that, there is also no sign of Strikeforce, Doom or Runaways. No sign of the launches for Union, Power Pack, Champions or Children Of The Atom.
So while we get a date for Empyre #1 – and for #2 and for #3 in July, there is no news on the Outlawed comic book event line, including the much-anticipated-for-whatever-reason New Warriors #1. But there is a launch for X-Factor #1. More may be revealed this week in Marvel's August 2020 solicitations.
Wednesday, July 15:
Comics:
- 2020 iWOLVERINE #1 (MAR200973)
- AMAZING SPIDER-MAN #44 (FEB200926)
- AVENGERS #34 (MAR201019)
- CAPTAIN MARVEL #17 (FEB200964)
- EMPYRE #1 (FEB200753)
- FANTASTIC FOUR #21 (FEB200793)
- GIANT-SIZE X-MEN: MAGNETO #1 (FEB200889)
- GUARDIANS OF THE GALAXY #4 (FEB200975)
- IMMORTAL HULK #35 (MAR201021)
- SPIDER-WOMAN #2 (FEB200916)
- VENOM #26 (MAR200999)
Collections:
- AMAZING SPIDER-MAN: FULL CIRCLE HC (OCT191101)
- ASTONISHING X-MEN COMPANION TPB (FEB201062)
- CONAN: SERPENT WAR TPB (JAN201066)
- DEATH OF WOLVERINE PRELUDE: THREE MONTHS TO DIE TPB (JAN201073)
- MS. MARVEL BY SALADIN AHMED VOL. 2: STORMRANGER TPB (JAN201060)
- RUNAWAYS: PRIDE & JOY MARVEL SELECT HC (OCT191102)
- THE UNCANNY X-MEN OMNIBUS VOL. 1 HC KANE COVER (NEW PRINTING 3) (NOV190957)
- THE UNCANNY X-MEN OMNIBUS VOL. 1 HC WATSON COVER (NEW PRINTING 3, DM ONLY) (NOV190958)
Wednesday, July 22
Comics:
- AMAZING SPIDER-MAN: SINS RISING PRELUDE #1 (FEB200922)
- DAREDEVIL #21 (MAR201052)
- EMPYRE #2 (FEB200766)
- EMPYRE: AVENGERS #1 (FEB200782)
- EMPYRE: X-MEN #1 (MAR200834)
- HELLIONS #2 (FEB200872)
- LORDS OF EMPYRE: EMPEROR HULKLING #1 (FEB200784)
- NEW MUTANTS #11 (MAR200909)
- STAR WARS: DOCTOR APHRA #2 (FEB201027)
- WOLVERINE #3 (FEB200881)
- X-MEN/FANTASTIC FOUR #4 (FEB200877)
Collections:
- AMAZING SPIDER-MAN 2099 COMPANION TPB (FEB201056)
- AVENGERS BY JASON AARON VOL. 6: STARBRAND REBORN TPB (FEB201055)
- ETERNALS BY JACK KIRBY: THE COMPLETE COLLECTION TPB CLASSIC COVER (DM ONLY) (APR201085)
- ETERNALS BY JACK KIRBY: THE COMPLETE COLLECTION TPB REMASTERED COVER (APR201084)
- MILES MORALES VOL. 3: FAMILY BUSINESS TPB (FEB201048)
- RUINS OF RAVENCROFT TPB (APR201103)
- VENOM BY DONNY CATES VOL. 4: VENOM ISLAND TPB (FEB201050)
- WOLVERINE: WEAPON X TPB (NEW PRINTING 2) (FEB201066)
- X-FORCE BY BENJAMIN PERCY VOL. 1 TPB (DNMC) (FEB201053)
Wednesday, July 29:
Comics:
- AMAZING SPIDER-MAN #45 (MAR200987)
- CABLE #2 (FEB200874)
- CAPTAIN MARVEL #18 (MAR200875)
- EMPYRE #3 (MAR200838)
- EMPYRE HANDBOOK #1 (FEB200788)
- EMPYRE: CAPTAIN AMERICA #1 (MAR200846)
- EMPYRE: SAVAGE AVENGERS #1 (MAR200844)
- IRON MAN 2020 #5 (MAR200977)
- STAR WARS: DARTH VADER #3 (FEB201032)
- STAR WARS: THE ACTION FIGURE VARIANT COVERS 1 (FEB201035)
- SYMBIOTE SPIDER-MAN: ALIEN REALITY #5 (FEB200933)
- X-FACTOR #1 (FEB200865)
- X-MEN #10 (FEB200789)
Collections:
- ADVENTURE INTO FEAR OMNIBUS HC (DEC190975)
- AVENGERS EPIC COLLECTION: THIS BEACHHEAD EARTH TPB (MAR201110)
- AVENGERS: LIVE KREE OR DIE TPB (MAR201115)
- MARVEL MASTERWORKS: MARVEL TEAM-UP VOL. 5 HC (DEC190977)
- MARVEL MASTERWORKS: MARVEL TEAM-UP VOL. 5 HC VARIANT (DM ONLY) (DEC190978)
- MARVEL-VERSE: CAPTAIN AMERICA GN-TPB (MAR201119)
- MS. MARVEL MEETS THE MARVEL UNIVERSE GN-TPB (FEB201074)
- SILVER SURFER: PARABLE TPB (NEW PRINTING) (APR201107)
- SPIDER-VERSE: SPIDER-ZERO TPB (FEB201047)
- STAR WARS: THE RISE OF KYLO REN TPB (SDOS) (FEB201057)