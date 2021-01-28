King In Black, BRZRKR and HaHa Top Advance Reorders

Posted on | by Rich Johnston | Comments

Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors. King In Black: Gwenom Vs Carnage topped the Advance Reorders list this week, beating the main King In Black series, with orders for BRZRKR and HaHa also gaining multiple places.

King In Black, BRZRKR and HaHa Top Advance Reorders
King In Black, BRZRKR and HaHa Top Advance Reorder

TOP 25 ADVANCE REORDER COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS 

PublicationPricePublisher
KING IN BLACK GWENOM VS CARNAGE #1 (OF 3) 2ND PTG VAR$3.99MARVEL COMICS
BRZRKR (BERZERKER) #1 CVR C GRAMPA FOIL VAR (MR)$5.99BOOM
KING IN BLACK #4 (OF 5)$4.99MARVEL COMICS
BRZRKR (BERZERKER) #1 CVR D BROOKS FOIL VAR (MR)$5.99BOOM
HAHA #2 (OF 6) CVR A THOROGOOD (MR)$3.99IMAGE COMICS
HAHA #2 (OF 6) CVR B SIMMONDS (MR)$3.99IMAGE COMICS
BRZRKR (BERZERKER) #1 CVR A GRAMPA (MR)$4.99BOOM
X-MEN LEGENDS #1$4.99MARVEL COMICS
MILES MORALES SPIDER-MAN #23 KIB$3.99MARVEL COMICS
BRZRKR (BERZERKER) #1 CVR B BROOKS (MR)$4.99BOOM
CARNAGE BLACK WHITE AND BLOOD #1 (OF 4) GLEASON WEBHEAD VAR$4.99MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN #57 2ND PTG FERREIRA VAR$3.99MARVEL COMICS
MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS TMNT LIMITED ED SC$19.99BOOM
HOLLOW HEART #1 CVR A TUCKER$3.99VAULT COMICS
IMMORTAL HULK FLATLINE #1$4.99MARVEL COMICS
HEROES REBORN OMNIBUS HC LEE DM VAR NEW PTG$125.00MARVEL COMICS
GUARDIANS OF THE GALAXY #11$3.99MARVEL COMICS
THOR #12$3.99MARVEL COMICS
MILES MORALES SPIDER-MAN #23 SOUZA BLACK HISTORY VAR KIB$3.99MARVEL COMICS
YOUNG HELLBOY THE HIDDEN LAND #1 (OF 4) CVR B MIGNOLA$3.99DARK HORSE
SPIDER-WOMAN #9$3.99MARVEL COMICS
KING IN BLACK #4 (OF 5) RIVERA SPOILER VAR$4.99MARVEL COMICS
THOR #12 SHAW VAR$3.99MARVEL COMICS
X-MEN LEGENDS #1 GLEASON STORMBREAKERS VAR$4.99MARVEL COMICS
BUFFY THE VAMPIRE SLAYER FAITH #1$7.99BOOM

TOP 25 REORDER COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

PublicationPricePublisher
X-MEN BY CHRIS CLAREMONT & JIM LEE OMNIBUS HC VOL 01 DM VAR$125.00MARVEL COMICS
X-MEN BY CHRIS CLAREMONT & JIM LEE OMNIBUS HC VOL 01 NEW PTG$125.00MARVEL COMICS
MOON KNIGHT OMNIBUS HC VOL 01 SIENKIEWICZ DM VAR$125.00MARVEL COMICS
TMNT THE LAST RONIN #1 (OF 5) 2ND PTG$8.99IDW PUBLISHING
MOON KNIGHT OMNIBUS HC VOL 01$125.00MARVEL COMICS
UNCANNY X-MEN OMNIBUS HC NEW PTG VOL 03 OPENA CVR$125.00MARVEL COMICS
INFINITY CRUSADE OMNIBUS HC LIM CVR$125.00MARVEL COMICS
INFINITY CRUSADE OMNIBUS HC PLATT DM VAR$125.00MARVEL COMICS
LEAGUE OF LEGENDS TP ZED$15.99MARVEL COMICS
SAVAGE SWORD CONAN ORIG MARVEL YRS OMNIBUS HC VOL 04 NOREM$125.00MARVEL COMICS
NEW AVENGERS BY BENDIS COMPLETE COLLECTION TP VOL 01$39.99MARVEL COMICS
SWORD ART ONLINE PLATINUM COLLECTORS ED HC BOXSET$200.00YEN PRESS
ETERNALS COMPLETE SAGA OMNIBUS HC ROSS CVR$125.00MARVEL COMICS
BOYS OMNIBUS TP VOL 01 PHOTO CVR ED (MR)$29.99DYNAMIC FORCES
SON OF SATAN CLASSIC TP$39.99MARVEL COMICS
VISION COMPLETE COLLECTION TP$29.99MARVEL COMICS
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 01$64.99IMAGE COMICS
AVENGERS WEST COAST EPIC COLLECTION TP VISION QUEST$39.99MARVEL COMICS
RECKLESS HC (MR)$24.99IMAGE COMICS
MARVEL COSMIC UNIVERSE BY CATES OMNIBUS HC VOL 01$100.00MARVEL COMICS
HULK WORLD WAR HULK OMNIBUS HC$125.00MARVEL COMICS
NO LONGER HUMAN HC JUNJI ITO (MR) (C: 1-0-1)$34.99VIZ LLC
DEATH NOTE BLACK ED TP VOL 01 (C: 1-0-1)$14.99VIZ LLC
X-MEN TP BISHOPS CROSSING$34.99MARVEL COMICS
VISION & SCARLET WITCH TP SAGA WANDA & VISION$39.99MARVEL COMICS

 

About Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne, Chase Variant. Lives in South-West London, works from Blacks on Dean Street, shops at Piranha Comics. Father of two. Political cartoonist.

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