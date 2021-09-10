Nocterra, Saga & Inferno Top Advance Reorders

Posted on
by
|
Comments

The first collection of Nocterra puts on advance reorders this week as does the box set of Saga, both from Image Comics, followed by the first issue of Jonathan Hickman's X-Men swansong – in print anyway. Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of Advance Reorders stats from Diamond Comic Distributors.

Nocterra, Saga & Inferno Top Advance Reorders
Nocterra, Saga & Inferno Top Advance Reorders

TOP 25 ADVANCE REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS (RETAIL)

Publication Price Publisher
NOCTERRA TP VOL 01 FULL THROTTLE DARK (MR) $9.99 IMAGE COMICS
SAGA TP BOX SET (MR) $125.00 IMAGE COMICS
INFERNO #1 (OF 4) ARTGERM VAR $5.99 MARVEL COMICS
MILES MORALES SPIDER-MAN #30 $4.99 MARVEL COMICS
INFERNO #1 (OF 4) $5.99 MARVEL COMICS
SPAWN #322 CVR C BARBERI $2.99 IMAGE COMICS
DEPARTMENT OF TRUTH #13 CVR C LLOVET (MR) $3.99 IMAGE COMICS
SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN #20 CVR A DELL EDERA $3.99 BOOM! STUDIOS
INFERNO #1 (OF 4) BROOKS WRAPAROUND VAR $5.99 MARVEL COMICS
BRZRKR (BERZERKER) TP VOL 01 (MR) (C: 0-1-2) $16.99 BOOM! STUDIOS
INFERNO #1 (OF 4) DEKAL VAR $5.99 MARVEL COMICS
KANG THE CONQUEROR #1 (OF 5) 2ND PTG VAR $4.99 MARVEL COMICS
MOON KNIGHT #2 2ND PTG VAR $3.99 MARVEL COMICS
HOUSE OF SLAUGHTER #1 CVR C SHEHAN FOIL INTERMIX VAR $4.99 BOOM! STUDIOS
HOUSE OF SLAUGHTER #1 CVR A SHEHAN $3.99 BOOM! STUDIOS
STAR WARS HIGH REPUBLIC #8 2ND PTG VAR $3.99 MARVEL COMICS
DARKHOLD ALPHA #1 (RES) $4.99 MARVEL COMICS
INFERNO #1 (OF 4) MOMOKO VAR $5.99 MARVEL COMICS
SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN #20 CVR B FONG $3.99 BOOM! STUDIOS
THOR #17 $3.99 MARVEL COMICS
CROSSOVER #8 CVR B HUTCHISON-CATES $3.99 IMAGE COMICS
BOYS #1 GOLD FOIL ED (C: 0-1-2) $19.99 DYNAMITE
EXTREME CARNAGE OMEGA #1 YOUNG VAR $4.99 MARVEL COMICS
EXTREME CARNAGE OMEGA #1 $4.99 MARVEL COMICS
HUMAN REMAINS #1 CVR A CANTIRINO $3.99 VAULT COMICS

TOP 25 REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS (RETAIL)

Publication Price Publisher
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 01 $64.99 IMAGE COMICS
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 08 (C: 0-1-2) $49.99 DARK HORSE
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 02 $64.99 IMAGE COMICS
INCREDIBLE HULK BY PETER DAVID OMNIBUS HC VOL 02 KEOWN ANNIV $125 MARVEL COMICS
KING SPAWN #1 CVR B MCFARLANE $5.99 IMAGE COMICS
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 03 $64.99 IMAGE COMICS
KING SPAWN #1 CVR A LEE $5.99 IMAGE COMICS
KING SPAWN #1 CVR F BOOTH $5.99 IMAGE COMICS
AMAZING SPIDER-MAN OMNIBUS HC VOL 05 KANE DM VAR $125 MARVEL COMICS
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 02 (MR) (C: 1-1-2) $49.99 DARK HORSE
SENSOR HC (MR) (C: 0-1-2) $19.99 VIZ LLC
KING SPAWN #1 CVR E CAPULLO $5.99 IMAGE COMICS
KING SPAWN #1 CVR G CATES $5.99 IMAGE COMICS
WOLVERINE OMNIBUS HC VOL 02 BYRNE DM VAR (MR) $125 MARVEL COMICS
AVATAR LAST AIRBENDER RIFT OMNIBUS TP (C: 1-0-0) $24.99 DARK HORSE
X-MEN AGE OF APOCALYPSE OMNIBUS COMP HC KUBERT CVR NEW PTG $125 MARVEL COMICS
TOILET BOUND HANAKO KUN GN VOL 01 (C: 0-1-2) $13 YEN PRESS
HEROES REBORN TP EARTHS MIGHTIEST HEROES $34.99 MARVEL COMICS
KING SPAWN #1 CVR D MURPHY $5.99 IMAGE COMICS
EXTREME CARNAGE RIOT #1 $3.99 MARVEL COMICS
KING SPAWN #1 CVR C FINCH $5.99 IMAGE COMICS
WOLVERINE OLD MAN LOGAN TP $29.99 MARVEL COMICS
AVENGERS VS X-MEN TP AVX $34.99 MARVEL COMICS
ECHOLANDS #1 CVR A WILLIAMS III (MR) $4.99 IMAGE COMICS
X-MEN BY CHRIS CLAREMONT & JIM LEE OMNIBUS HC VOL 01 DM VAR $125 MARVEL COMICS

 

Enjoyed this? Please share on social media!

About Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne, Chase Variant. Lives in South-West London, works from Blacks on Dean Street, shops at Piranha Comics. Father of two. Political cartoonist.
Comments will load 8 seconds after page. Click here to load them now.