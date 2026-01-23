Posted in: Avengers, Comics, Marvel Comics, X-Men | Tagged: Armageddon, printwatch, ultimates, x-force
PrintWatch: Ultimates, Rogue, Captain America And X-Force Print More
- Marvel announces new printings for Ultimates, Rogue, Captain America, and Inglorious X-Force issues.
- Ultimates #1-6 receive additional print runs with fresh covers by Dike Ruan and variants by InHyuk Lee.
- Captain America #6, Inglorious X-Force #1, Psylocke: Ninja #1, and Rogue #1 get second printings and variants.
- Exclusive 1:25 ratio virgin variants unveiled for each second printing, including art by top Marvel talents.
It's a Marvel Printwatch special this week… Possibly inspired by DC Comics' commitment to keeping Absolute titles in print, Marvel Comics is doing the same to Deniz Camp, Juan Frigeri, and Phil Noto's The Ultimates with new printings, a new version of Dike Ruan's respective original main cover and a 1:10 variant cover by InHyuk Lee, for the 4th of March, just ahead of the release of Ultimate Endgame #3. Each issue will feature a new version of Dike Ruan's respective original main cover and a variant cover by InHyuk Lee. New printings of additional Ultimates issues will be announced in the near future.
- ULTIMATES #1 THIRD PRINTING VARIANT COVER BY DIKE RUAN – 75960620830200113
- ULTIMATES #1 THIRD PRINTING VARIANT COVER BY INHYUK LEE – 75960620830200124
-
- ULTIMATES #2 SECOND PRINTING VARIANT COVER BY DIKE RUAN – 75960620830200212
- ULTIMATES #2 SECOND PRINTING VARIANT COVER BY INHYUK LEE – 75960620830200218
-
- ULTIMATES #3 SECOND PRINTING VARIANT COVER BY DIKE RUAN – 75960620830200312
- ULTIMATES #3 SECOND PRINTING VARIANT COVER BY INHYUK LEE – 75960620830200317
-
- ULTIMATES #4 THIRD PRINTING VARIANT COVER BY DIKE RUAN – 75960620830200413
- ULTIMATES #4 THIRD PRINTING VARIANT COVER BY INHYUK LEE – 75960620830200419
-
- ULTIMATES #5 SECOND PRINTING VARIANT COVER BY DIKE RUAN – 75960620830200512
- ULTIMATES #5 SECOND PRINTING VARIANT COVER BY INHYUK LEE – 75960620830200517
- ULTIMATES #6 SECOND PRINTING VARIANT COVER BY DIKE RUAN – 75960620830200612
- ULTIMATES #6 SECOND PRINTING VARIANT COVER BY INHYUK LEE – 75960620830200617
Marvel Comics is also launching a second printing of Captain America #6, kicking off the Road to Armageddon with a new cover by Ivan Tao and a 1:25 variant by the book's writer Chip Zdarsky. A second printing of Inglorious X-Force #1 with an R.B. Silva variant cover and a 1:25 variant by Francesco Mannaa. Psylocke Ninja #1 gets a second printing with an Artgerm cover and a 1:25 variant by Dike Ruan. And Rogue #1 gets the same with a new cover by Davifd Nakayama and a 1:25 Skottie Young variant.
- CAPTAIN AMERICA #6 IVAN TAO 2ND PRINTING VARIANT
- CAPTAIN AMERICA #6 CHIP ZDARSKY RATIO VIRGIN 2ND PRINTING VARIANT [1:25]
- INGLORIOUS X-FORCE #1 R.B. SILVA 2ND PRINTING VARIANT
- INGLORIOUS X-FORCE #1 FRANCESCO MANNA RATIO VIRGIN 2ND PRINTING VARIANT [1:25]
- PSYLOCKE: NINJA #1 ARTGERM 2ND PRINTING VARIANT
- PSYLOCKE: NINJA #1 DIKE RUAN RATIO 2ND PRINTING VARIANT [1:25]
- ROGUE #1 DAVID NAKAYAMA 2ND PRINTING VARIANT
- ROGUE #1 SKOTTIE YOUNG RATIO VIRGIN 2ND PRINTING VARIANT [1:25]