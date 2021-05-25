Something Is Killing The Children #17 Double Tops Advance Reorders
Comments
Something Is Killing The Children #16 is out tomorrow. But Advance Reorders for Something Is Killing The Children #17 got in there first, taking two spots for two covers, putting them well ahead of the pack.
Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their advance reorders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors.
TOP 25 ADVANCE REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS
|Publication
|Price
|Publisher
|SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN #17 CVR B GLOW IN THE DARK
|$4.99
|BOOM ENTERTAINMENT
|SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN #17 CVR A DELL EDERA
|$3.99
|BOOM ENTERTAINMENT
|BLACK WIDOW #6 2ND PTG DE LATORRE VAR
|$3.99
|MARVEL COMICS
|THE MARVELS #1 2ND PTG CINAR VAR
|$4.99
|MARVEL COMICS
|WEB OF SPIDER-MAN #1 (OF 5)
|$3.99
|MARVEL COMICS
|BUNNY MASK #1 CVR A MUTTI
|$4.99
|AFTERSHOCK COMICS
|SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 03
|$14.99
|BOOM ENTERTAINMENT
|NOTTINGHAM #1 (OF 5) 4TH PTG
|$3.99
|MAD CAVE STUDIOS
|WHITE #1 (MR)
|$3.99
|BLACK MASK COMICS
|GEIGER #3 CVR D FRANK
|$3.99
|IMAGE COMICS
|STAR WARS WAR BOUNTY HUNTERS ALPHA #1 2ND PTG MCNIVEN VAR
|$3.99
|MARVEL COMICS
|HEROES REBORN NIGHT-GWEN #1
|$4.99
|MARVEL COMICS
|NOTTINGHAM #2 (OF 5) 3RD PTG
|$3.99
|MAD CAVE STUDIOS
|STAR WARS BOUNTY HUNTERS #13 WOBH
|$3.99
|MARVEL COMICS
|NOTTINGHAM #3 (OF 5) 2ND PTG
|$3.99
|MAD CAVE STUDIOS
|YOUNG AVENGERS GILLEN MCKELVIE OMNIBUS HC DM VAR NEW PTG
|$75.00
|MARVEL COMICS
|GOOD LUCK #1 (OF 5) CVR A CORONA & PAREL INTERMIX
|$3.99
|BOOM ENTERTAINMENT
|EVE #1 (OF 5) 2ND PTG MIGYEONG
|$3.99
|BOOM ENTERTAINMENT
|BUNNY MASK #1 CVR B MUTTI BUNNY MASK
|$4.99
|AFTERSHOCK COMICS
|GOOD LUCK #1 (OF 5) CVR B CORONA FOIL
|$4.99
|BOOM ENTERTAINMENT
|EVE #2 (OF 5) CVR A ANINDITO
|$3.99
|BOOM ENTERTAINMENT
|VENOM #34 2ND PTG COELLO VAR KIB
|$3.99
|MARVEL COMICS
|KULL CONQUEROR ORIG MARVEL YRS OMNIBUS HC BOLTON DM VAR (MR)
|$125.00
|MARVEL COMICS
|WEB OF SPIDER-MAN #1 (OF 5) ATTRACTION VAR
|$3.99
|MARVEL COMICS
|SPIDER-MAN SPIDERS SHADOW #3 (OF 5)
|$3.99
|MARVEL COMICS
TOP 25 REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS
|Publication
|Price
|Publisher
|INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 01
|$64.99
|IMAGE COMICS
|INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 02
|$64.99
|IMAGE COMICS
|INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 03
|$64.99
|IMAGE COMICS
|ALL-NEW WOLVERINE BY TOM TAYLOR OMNIBUS HC KUBERT DM VAR
|$100.00
|MARVEL COMICS
|CRIMINAL DLX ED HC VOL 01
|$49.99
|IMAGE COMICS
|CRIMINAL DLX ED HC VOL 02 (MR)
|$49.99
|IMAGE COMICS
|ALL-NEW WOLVERINE BY TOM TAYLOR OMNIBUS HC
|$100.00
|MARVEL COMICS
|UNTOLD TALES SPIDER-MAN OMNIBUS HC OLLIFFE DM VAR NEW PTG
|$100.00
|MARVEL COMICS
|WOLVERINE EPIC COLLECTION TP MADRIPOOR NIGHTS NEW PTG
|$39.99
|MARVEL COMICS
|SPIDER-MAN BY JOHN BYRNE OMNIBUS HC
|$125.00
|MARVEL COMICS
|VENOMNIBUS HC VOL 01 BAGLEY CVR NEW PTG
|$125.00
|MARVEL COMICS
|CAPTAIN AMERICA SAM WILSON COMPLETE COLLECTION TP VOL 01
|$39.99
|MARVEL COMICS
|SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 01 (C: 0-1-2)
|$14.99
|BOOM ENTERTAINMENT
|INVINCIBLE HC VOL 01 ULTIMATE COLL
|$34.99
|IMAGE COMICS
|DAREDEVIL BY BENDIS & MALEEV OMNIBUS HC VOL 01 NEW PTG
|$100.00
|MARVEL COMICS
|BARRY WINDSOR-SMITH MONSTERS HC (MR) (C: 0-1-2)
|$39.99
|FANTAGRAPHICS BOOKS
|FRIEND OF THE DEVIL HC A RECKLESS BOOK (MR)
|$24.99
|IMAGE COMICS
|COMPLETE KIRBY WAR AND ROMANCE HC ROMANCE DM VAR
|$125.00
|MARVEL COMICS
|BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 01 (MR) (C: 1-1-2)
|$49.99
|DARK HORSE COMICS
|INVINCIBLE HC VOL 02 ULTIMATE COLL (NEW PTG)
|$39.99
|IMAGE COMICS
|KULL SAVAGE ORIGINAL MARVEL YEARS OMNIBUS HC WHELAN DM VAR
|$125.00
|MARVEL COMICS
|OFFICIAL HANDBOOK MARVEL UNIVERSE DLX ED OMNIBUS HC FRENZ DM
|$150.00
|MARVEL COMICS
|MAGIC THE GATHERING (MTG) #1 CVR B PLANESWALKER REPLACEMENT
|$4.99
|BOOM ENTERTAINMENT
|INVINCIBLE TP VOL 01 FAMILY MATTERS (NEW PTG)
|$9.99
|IMAGE COMICS
|EARTH X TRILOGY OMNIBUS HC OMEGA
|$100.00
|MARVEL COMICS