Something Is Killing The Children #17 Double Tops Advance Reorders

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Something Is Killing The Children #16 is out tomorrow. But Advance Reorders for Something Is Killing The Children #17 got in there first, taking two spots for two covers, putting them well ahead of the pack.

Something Is Killing The Children #17 Topped Advance Reorders
Something Is Killing The Children #17 Double Tops Advance Reorders

Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their advance reorders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors.

TOP 25 ADVANCE REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

Publication Price Publisher
SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN #17 CVR B GLOW IN THE DARK $4.99 BOOM ENTERTAINMENT
SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN #17 CVR A DELL EDERA $3.99 BOOM ENTERTAINMENT
BLACK WIDOW #6 2ND PTG DE LATORRE VAR $3.99 MARVEL COMICS
THE MARVELS #1 2ND PTG CINAR VAR $4.99 MARVEL COMICS
WEB OF SPIDER-MAN #1 (OF 5) $3.99 MARVEL COMICS
BUNNY MASK #1 CVR A MUTTI $4.99 AFTERSHOCK COMICS
SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 03 $14.99 BOOM ENTERTAINMENT
NOTTINGHAM #1 (OF 5) 4TH PTG $3.99 MAD CAVE STUDIOS
WHITE #1 (MR) $3.99 BLACK MASK COMICS
GEIGER #3 CVR D FRANK $3.99 IMAGE COMICS
STAR WARS WAR BOUNTY HUNTERS ALPHA #1 2ND PTG MCNIVEN VAR $3.99 MARVEL COMICS
HEROES REBORN NIGHT-GWEN #1 $4.99 MARVEL COMICS
NOTTINGHAM #2 (OF 5) 3RD PTG $3.99 MAD CAVE STUDIOS
STAR WARS BOUNTY HUNTERS #13 WOBH $3.99 MARVEL COMICS
NOTTINGHAM #3 (OF 5) 2ND PTG $3.99 MAD CAVE STUDIOS
YOUNG AVENGERS GILLEN MCKELVIE OMNIBUS HC DM VAR NEW PTG $75.00 MARVEL COMICS
GOOD LUCK #1 (OF 5) CVR A CORONA & PAREL INTERMIX $3.99 BOOM ENTERTAINMENT
EVE #1 (OF 5) 2ND PTG MIGYEONG $3.99 BOOM ENTERTAINMENT
BUNNY MASK #1 CVR B MUTTI BUNNY MASK $4.99 AFTERSHOCK COMICS
GOOD LUCK #1 (OF 5) CVR B CORONA FOIL $4.99 BOOM ENTERTAINMENT
EVE #2 (OF 5) CVR A ANINDITO $3.99 BOOM ENTERTAINMENT
VENOM #34 2ND PTG COELLO VAR KIB $3.99 MARVEL COMICS
KULL CONQUEROR ORIG MARVEL YRS OMNIBUS HC BOLTON DM VAR (MR) $125.00 MARVEL COMICS
WEB OF SPIDER-MAN #1 (OF 5) ATTRACTION VAR $3.99 MARVEL COMICS
SPIDER-MAN SPIDERS SHADOW #3 (OF 5) $3.99 MARVEL COMICS

TOP 25 REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

Publication Price Publisher
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 01 $64.99 IMAGE COMICS
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 02 $64.99 IMAGE COMICS
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 03 $64.99 IMAGE COMICS
ALL-NEW WOLVERINE BY TOM TAYLOR OMNIBUS HC KUBERT DM VAR $100.00 MARVEL COMICS
CRIMINAL DLX ED HC VOL 01 $49.99 IMAGE COMICS
CRIMINAL DLX ED HC VOL 02 (MR) $49.99 IMAGE COMICS
ALL-NEW WOLVERINE BY TOM TAYLOR OMNIBUS HC $100.00 MARVEL COMICS
UNTOLD TALES SPIDER-MAN OMNIBUS HC OLLIFFE DM VAR NEW PTG $100.00 MARVEL COMICS
WOLVERINE EPIC COLLECTION TP MADRIPOOR NIGHTS NEW PTG $39.99 MARVEL COMICS
SPIDER-MAN BY JOHN BYRNE OMNIBUS HC $125.00 MARVEL COMICS
VENOMNIBUS HC VOL 01 BAGLEY CVR NEW PTG $125.00 MARVEL COMICS
CAPTAIN AMERICA SAM WILSON COMPLETE COLLECTION TP VOL 01 $39.99 MARVEL COMICS
SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 01 (C: 0-1-2) $14.99 BOOM ENTERTAINMENT
INVINCIBLE HC VOL 01 ULTIMATE COLL $34.99 IMAGE COMICS
DAREDEVIL BY BENDIS & MALEEV OMNIBUS HC VOL 01 NEW PTG $100.00 MARVEL COMICS
BARRY WINDSOR-SMITH MONSTERS HC (MR) (C: 0-1-2) $39.99 FANTAGRAPHICS BOOKS
FRIEND OF THE DEVIL HC A RECKLESS BOOK (MR) $24.99 IMAGE COMICS
COMPLETE KIRBY WAR AND ROMANCE HC ROMANCE DM VAR $125.00 MARVEL COMICS
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 01 (MR) (C: 1-1-2) $49.99 DARK HORSE COMICS
INVINCIBLE HC VOL 02 ULTIMATE COLL (NEW PTG) $39.99 IMAGE COMICS
KULL SAVAGE ORIGINAL MARVEL YEARS OMNIBUS HC WHELAN DM VAR $125.00 MARVEL COMICS
OFFICIAL HANDBOOK MARVEL UNIVERSE DLX ED OMNIBUS HC FRENZ DM $150.00 MARVEL COMICS
MAGIC THE GATHERING (MTG) #1 CVR B PLANESWALKER REPLACEMENT $4.99 BOOM ENTERTAINMENT
INVINCIBLE TP VOL 01 FAMILY MATTERS (NEW PTG) $9.99 IMAGE COMICS
EARTH X TRILOGY OMNIBUS HC OMEGA $100.00 MARVEL COMICS

 

About Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne, Chase Variant. Lives in South-West London, works from Blacks on Dean Street, shops at Piranha Comics. Father of two. Political cartoonist.
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