The Walking Dead: Daryl Dixon S03E02 Clip, Huge S03 Image Gallery Drop

AMC dropped a clip from Norman Reedus and Melissa McBride-starring The Walking Dead: Daryl Dixon S03E02: "La Ofrenda" and new Season 3 images.

While the fine folks behind AMC's Norman Reedus (Daryl) and Melissa McBride (Carol)-starring The Walking Dead: Daryl Dixon are busy premiering the third season in the U.S. and Spain today, fans are getting an impressive new look at what's to come. After focusing on the season opener, AMC dropped a sneak peek at S03E02: "La Ofrenda" (added to our updated Season 3 preview below). In the clip, Daryl, an injured Carol, Justina (Candela Saitta), and Roberto (Hugo Arbués) make their way to Solaz Del Mar. Following that, we have a rather massive new image gallery that should keep everyone busy for a while as they search for clues to what's to come. Here's a look:

The Walking Dead: Daryl Dixon Season 3 Previews

The Walking Dead: Daryl Dixon Season 3 Episode 1: "Costa da Morte" – Written by Jason Richman and David Zabel, here's a look at the two sneak peeks that we have so far for the season premiere, followed by the official image gallery for the episode, the season overview, and much more:

The Walking Dead: Daryl Dixon Season 3 Episode 2: "La Ofrenda" – Written by Jason Richman and David Zabel, here's a look at the sneak peek that was released, followed by the updated Season 3 image gallery that was released:

The upcoming third season tracks Carol and Daryl as they continue their journey toward home and the ones they love. As they struggle to find their way back, the path takes them farther astray, leading them through distant lands with ever-changing and unfamiliar conditions as they witness the various effects of the Walker apocalypse.

Eduardo Noriega (The Devil's Backbone, Vantage Point), Óscar Jaenada (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, Hernán), and Alexandra Masangkay (The Platform, Valley of Shadows) will be joining the cast as series regulars for the third season. In addition, Candela Saitta (Máxima, Último primer día), Hugo Arbués (Through My Window, Past Lies), and Stephen Merchant (The Office, The Outlaws) have joined the cast.

