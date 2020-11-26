Amazing Spider-Man Last Rites Tops Advance Reorders

Posted on | by Rich Johnston | Comments

As the Amazing Spider-Man comic books head towards the conclusion of the Last Rites storyline, numbers are getting bumped up. Will they land the Kindred ending as well as X Of Swords did? Retailers are hoping so. And if nothing else, it does have a cool cover.

Amazing Spider-Man Last Rites Tops Advance Reorders
Amazing Spider-Man Last Rites Tops Advance Reorders

Although I bet I know what the second printing is going to look like.

Amazing Spider-Man Last Rites Tops Advance Reorders
Amazing Spider-Man Last Rites Tops Advance Reorders

Come back in a couple of weeks to see if I am right? Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new reorders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors.

 

TOP 25 ADVANCE REORDERS COMICS

PublicationPricePublisher
AMAZING SPIDER-MAN #55 LR$3.99MARVEL COMICS
WOLVERINE #8 RAPOZA KNULLIFIED VAR XOS$4.99MARVEL COMICS
ALIENS OMNIBUS HC VOL 01 NELSON DM VAR$125.00MARVEL COMICS
GHOST RIDER RETURN OF VENGEANCE #1$4.99MARVEL COMICS
POST AMERICANA #1 (OF 6) CVR B DARROW (MR)$3.99IMAGE COMICS
VENOM #29 2ND PTG VAR$3.99MARVEL COMICS
CAPTAIN MARVEL #23 2ND PTG VAR$3.99MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN #55 DELLOTTO VAR LR$3.99MARVEL COMICS
TMNT THE LAST RONIN #2 (OF 5)$8.99IDW PUBLISHING
WEREWOLF BY NIGHT #3 (OF 4)$3.99MARVEL COMICS
KING IN BLACK IRON MAN DOOM #1$3.99MARVEL COMICS
POST AMERICANA #1 (OF 6) CVR C GUERRA (MR)$3.99IMAGE COMICS
ALIENS OMNIBUS HC VOL 01 LAND CVR$125.00MARVEL COMICS
AVENGERS #40$3.99MARVEL COMICS
ALL-NEW WOLVERINE BY TOM TAYLOR OMNIBUS HC KUBERT DM VAR$100.00MARVEL COMICS
EXPANSE #1 (OF 4) CVR A FORBES$4.99BOOM ENTERTAINMENT
STRANGE ACADEMY GN TP FIRST CLASS$13.99MARVEL COMICS
GHOST RIDER RETURN OF VENGEANCE #1 HOTZ KNULLIFIED VAR$4.99MARVEL COMICS
WE LIVE #1 3RD PTG$4.99AFTERSHOCK COMICS
WOLVERINE #8 XOS$4.99MARVEL COMICS
SPIDER-MAN BY STERN OMNIBUS HC HOBGOBLIN UNMASKED DM VAR$125.00MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN #55 HORTON SPIDER-MAN MILES MORALES VAR L$3.99MARVEL COMICS
GHOST RIDER RETURN OF VENGEANCE #1 TAN VAR$4.99MARVEL COMICS
WE LIVE #3$3.99AFTERSHOCK COMICS
IMMORTAL HULK #42 LOZANO KNULLIFIED VAR$3.99MARVEL COMICS

TOP 25 REORDERS COMICS

PublicationPricePublisher
UMBRELLA ACADEMY TP VOL 01 APOCALYPSE SUITE$17.99DARK HORSE COMICS
UMBRELLA ACADEMY TP VOL 03 HOTEL OBLIVION (C: 0-1-2)$19.99DARK HORSE COMICS
UMBRELLA ACADEMY TP VOL 02 DALLAS$17.99DARK HORSE COMICS
UNCANNY X-MEN OMNIBUS HC VOL 02 IMMONEN CVR NEW PTG$100.00MARVEL COMICS
POWER RANGERS #1 CVR A SCALERA (C: 1-0-0)$4.99BOOM ENTERTAINMENT
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 01 (MR) (C: 1-1-2)$49.99DARK HORSE COMICS
UNCANNY X-MEN OMNIBUS HC VOL 02 BYRNE DM VAR NEW PTG$100.00MARVEL COMICS
BLADE OF IMMORTAL DLX ED HC VOL 01 (MR)$49.99DARK HORSE COMICS
SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 01 (C: 0-1-2)$14.99BOOM ENTERTAINMENT
BOYS OMNIBUS TP VOL 01 (MR)$29.99DYNAMITE
THANOS INFINITY SAGA OMNIBUS HC DM VAR$100.00MARVEL COMICS
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 02 (MR) (C: 1-1-2)$49.99DARK HORSE COMICS
WORLD OF BLACK HAMMER LIBRARY ED HC VOL 01 (RES) (C: 0-1-2)$49.99DARK HORSE COMICS
EAST OF WEST THE APOCALYPSE YEAR THREE HC (MR)$49.99IMAGE COMICS
AVATAR LAST AIRBENDER SEARCH OMNIBUS TP (C: 1-0-0)$24.99DARK HORSE COMICS
HOUSE OF X POWERS OF X TP$44.99MARVEL COMICS
MY HERO ACADEMIA GN VOL 01 (C: 1-0-1)$9.99VIZ LLC
OURAN HIGH SCHOOL HOST CLUB GN BOX SET$139.99VIZ LLC
WORLD OF CYBERPUNK 2077 HC DLX ED (C: 0-1-2)$99.99DARK HORSE COMICS

UCS DC COMICS TOP 10 ORDERS FROM RETAILERS

  1. BATMAN THREE JOKERS #1 (OF 3) CVR A JASON FABOK JOKER
  2. BATMAN #100 CVR A JORGE JIMENEZ WRAPAROUND (JOKER WAR)
  3. DC NATION PRESENTS DC FUTURE STATE
  4. DARK NIGHTS DEATH METAL ROBIN KING #1 (ONE SHOT)
  5. BATMAN #96 CVR A GUILLEM MARCH (JOKER WAR)
  6. BATMAN THREE JOKERS #2 (OF 3) CVR A JASON FABOK JOKER
  7. DARK NIGHTS DEATH METAL SPEED METAL #1 (ONE SHOT) CVR A HOWARD PORTER
  8. BATMAN #97 CVR A GUILLEM MARCH (JOKER WAR)
  9. BATMAN THREE JOKERS #3 (OF 3) CVR A JASON FABOK JOKER
  10. BATMAN #95 CVR A JORGE JIMENEZ (JOKER WAR)

About Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne, Chase Variant. Lives in South-West London, works from Blacks on Dean Street, shops at Piranha Comics. Father of two. Political cartoonist.

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