Comic Book Workers United Respond To Image Comics Latest

After Image Comics employees organised as Comic Book Workers United and announced themselves as a union earlier this week, yesterday Image Comics issued a statement that chose not to voluntarily recognise the said union, but instead announced there was to be another vote for an existing non-comics industry-specific unionisation. Last night the Comic Book Workers United issued their own update, stating;

As of 5:00PM today, Image Comics has failed to formally acknowledge our request for voluntary recognition. We are interpreting that lack of formal response, coupled with a Twitter post the company made indicating their intention to force us into a totally unnecessary election, as a denial of our request. This is disappointing, given that 10 of the 12 eligible staff members have already voted to form and publicly support our union, but we are strong in our principles and the pending election changes nothing. It is not too late for voluntary recognition to happen. We are asking our community of supporters to continue emailing, writing, and tweeting that Image Comics can still voluntarily recognize the CBWU. Signed, Emilio Bautista

The Comic Book Workers United has also listed the following names of supporters to their cause.

Jay Edidin, Aimee Fleck, Jim Dandeneau, Kenneth Laster, Rebecca Hart, Daniel Chaparro, Ben Becker, Murphy Alexander, Chip Zdarsky, Julio Anta, Edward Corcoran, Corinne McCreery, Turner Lobey, Dave Scheidt, Salvatore Monaco, Brendan Hodgdon, Sasha E Head, Mitchell Emond, Jeremy Holt, Jen Garcia, Adam P Knave, Rachel Leibler, Chris Hutton, Kaylee Rowena, Chase Magnett, Chris Kindred, Kat Overland, Kaitlyn Cole, Joe Henderson, Michael Moccio, Richard Garfinkel Zora Gilbert, Laura Martin, JustinRobert Harrison, Marie Enger, Natalie Clasen, Owen Johnson, Alison Sampson, Orion Petitclerc, Jen Hickman, Jeremy Lawson, Cliff Chiang, Drew Moss, Chris Fenoglio, Rich Burroughs, Cris Jackson, Mike Ranahan, Wes Greer, Norm Harper, Tom Rogers, Víctor Suárez, Maria Conneran, Peter Wong, Tristan J. Tarwater, Paul Blore, Gale Galligan, Rachel Burry, Bradley Williams, Jeffrey M Hunt, Brian J. 