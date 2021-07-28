Kang The Conqueror #1 Tops Advance Reorders From Comic Book Stores

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Advance reorders time! Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new advance orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors. And with Kang beating out the Trial of Magneto, but the success of the first issue of Moon Knight boosting orders for the second. There should be plenty of King Spawn to go around as well.

Kang The Conqueror #1 Tops Advance Reorders
Kang The Conqueror #1 Tops Advance Reorders

TOP 25 ADVANCE REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

Publication Price Publisher
KANG THE CONQUEROR #1 (OF 5) $4.99 MARVEL COMICS
X-MEN TRIAL OF MAGNETO #1 (OF 5) ARTGERM VAR $4.99 MARVEL COMICS
MOON KNIGHT #2 $3.99 MARVEL COMICS
X-MEN TRIAL OF MAGNETO #1 (OF 5) $4.99 MARVEL COMICS
X-MEN TRIAL OF MAGNETO #1 (OF 5) BROOKS VAR $4.99 MARVEL COMICS
KING SPAWN #1 CVR E CAPULLO $5.99 IMAGE COMICS
ECHOLANDS #1 CVR A WILLIAMS III (MR) $4.99 IMAGE COMICS
KING SPAWN #1 CVR G CATES $5.99 IMAGE COMICS
KING SPAWN #1 CVR F BOOTH $5.99 IMAGE COMICS
KING SPAWN #1 CVR A LEE $5.99 IMAGE COMICS
SINISTER WAR #3 (OF 4) $4.99 MARVEL COMICS
MOON KNIGHT #2 MOMOKO VAR $3.99 MARVEL COMICS
KING SPAWN #1 CVR B MCFARLANE $5.99 IMAGE COMICS
X-MEN TRIAL OF MAGNETO #1 (OF 5) MOMOKO VAR $4.99 MARVEL COMICS
STAR WARS HIGH REPUBLIC ADVENTURES #7 CVR A TOLIBAO (C: 1-0- $3.99 IDW PUBLISHING
MOON KNIGHT #2 NETEASE MARVEL GAMES VAR $3.99 MARVEL COMICS
KANG THE CONQUEROR #1 (OF 5) YOUNG VAR $4.99 MARVEL COMICS
KANG THE CONQUEROR #1 (OF 5) MOMOKO STORMBREAKERS VAR $4.99 MARVEL COMICS
MILES MORALES SPIDER-MAN ANNUAL #1 INFD $4.99 MARVEL COMICS
BLACK CAT #9 $3.99 MARVEL COMICS
STAR WARS WAR BOUNTY HUNTERS #3 (OF 5) $3.99 MARVEL COMICS
WAY OF X #5 INHYUK LEE LOA ASIAN VOICES VAR $3.99 MARVEL COMICS
GOD OF TREMORS ONE SHOT CVR A KOWALSKI (MR) $6.99 AFTERSHOCK
SECOND CHANCES #1 (MR) $3.99 IMAGE COMICS
RADIANT BLACK #5 3RD PTG $3.99 IMAGE COMICS

TOP 25 REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

Publication Price Publisher
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 01 $64.99 IMAGE COMICS
ABSOLUTE CARNAGE OMNIBUS HC $100.00 MARVEL COMICS
SPAWN COMPENDIUM TP VOL 01 (NEW EDITION) (MR) $59.99 IMAGE COMICS
LOKI AGENT OF ASGARD COMPLETE COLLECTION TP NEW PTG $39.99 MARVEL COMICS
INVINCIBLE HC VOL 03 ULTIMATE COLL (FEB07189 $34.99 IMAGE COMICS
VISION COMPLETE COLLECTION TP $29.99 MARVEL COMICS
HARROW COUNTY LIBRARY EDITION HC VOL 01 (C: 0-1-2) $39.99 DARK HORSE
AMAZING SPIDER-MAN EPIC COLLECTION TP VENOM $39.99 MARVEL COMICS
MIDDLEWEST COMP TALE HC (MR) $59.99 IMAGE COMICS
STAR WARS LEGENDS OLD REPUBLIC OMNIBUS HC VOL 01 CHING CVR $125.00 MARVEL COMICS
STAR WARS LEGENDS OLD REPUBLIC OMNIBUS HC VOL 01 WEAVER DM $125.00 MARVEL COMICS
SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 01 (C: 0-1-2) $14.99 BOOM
IRON FIST EPIC COLLECTION TP FURY OF IRON FIST NEW PTG $39.99 MARVEL COMICS
SAGA COMPENDIUM TP VOL 01 (MR) $59.99 IMAGE COMICS
MOB PSYCHO 100 TP VOL 01 (C: 1-1-2) $11.99 DARK HORSE
INVINCIBLE HC VOL 01 ULTIMATE COLL $39.99 IMAGE COMICS
BOYS OMNIBUS TP VOL 01 (MR) $29.99 DYNAMIC FORCES
SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 03 $14.99 BOOM
HELLSING DELUXE EDITION HC VOL 03 (MR) (C: 1-1-2) $49.99 DARK HORSE
DEPARTMENT OF TRUTH TP VOL 01 (MR) $9.99 IMAGE COMICS
SINISTER WAR #1 (OF 4) $4.99 MARVEL COMICS
SAVAGE SWORD CONAN ORIG MARVEL YRS OMNIBUS HC VOL 05 DM VAR $125.00 MARVEL COMICS
INVINCIBLE TP VOL 01 FAMILY MATTERS (NEW PTG) $9.99 IMAGE COMICS
KING IN BLACK TP $24.99 MARVEL COMICS
SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 02 (C: 0-1-2) $14.99 BOOM

 

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About Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne, Chase Variant. Lives in South-West London, works from Blacks on Dean Street, shops at Piranha Comics. Father of two. Political cartoonist.
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