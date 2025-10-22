Posted in: Comics | Tagged: coverwatch, liam sharp, Marvel Cosmic Invasion, Spawn: The Dark Ages, todd mcfarlane
CoverWatch: Marvel Cosmic Invasion And Spawn: The Dark Ages Variants
CoverWatch: Marvel Cosmic Invasion and Spawn: The Dark Ages Variant covers from Todd McFarlane and Liam Sharp
Article Summary
- Marvel Cosmic Invasion brings 12 new retro-inspired variant covers to comics in Jan–Feb 2026
- Spawn: The Dark Ages #1 launches in November with rare McFarlane and Sharp incentive variants
- Each Spawn #1 1:1,000 incentive features a unique, original Liam Sharp hand-drawn sketch cover
- Marvel Cosmic Invasion game showcases a 15-hero roster, inspiring eye-catching comic variant art
Two new incentive variants featuring artwork by Todd McFarlane and Liam Sharp will be joining the lineup of covers for the upcoming Spawn: The Dark Ages #1 by Liam Sharp ;aumnching in November. That's a 1:250 copy incentive variant with McFarlane's addition of Spawn to the background of Liam Sharp's Cover A artwork. And a1:1,000 copy incentive variant which will be a one-of-a-kind original sketch by Liam Sharp, hand-drawn on a Spawn: The Dark Ages #1 Blank Sketch Cover B, each one unique. Spawn: The Dark Ages #1 will be available at comic book shops on Wednesday, the 19th of November.
- Cover A by Sharp – Lunar Code: 0825IM0252
- Cover B White Blank Sketch cover – Lunar Code: 0825IM0253
- Cover C by Sharp (virgin) – Lunar Code: 0825IM0254
- Cover D 1:50 copy incentive by Ryan Brown – Lunar Code: 0825IM0255
- Cover E 1:250 copy incentive by Sharp & McFarlane – Lunar Code: 0825IM9151
- Cover F 1:1,000 copy incentive by Sharp (original art) – Lunar Code: 0825IM9152
Starting in January, Marvel Comics will release new comic book variant covers featuring character artwork from Marvel Cosmic Invasion, the upcoming game from Dotemu and Tribute Games, developed in collaboration with Marvel Games. An upcoming beat 'em up arcade-style game, featured on twelve variant covers from Marvel in January and Februarty 2026.
"MARVEL Cosmic Invasion allows players to choose 15 playable heroes from all corners of the Marvel Universe, including Spider-Man, Iron Man, Nova, Wolverine, and Venom. The variant covers will spotlight the official in-game designs for this captivating roster of characters, each reflecting the game's retro art style, a tribute to one of Marvel's most iconic storytelling eras. After an unprecedented attack is launched across the galaxy, all life hangs in the balance. Marvel's most legendary heroes, both earth-born and cosmic, will join forces in a star-spanning brawling adventure against the deadly Annihilation Wave. From New York City to the depths of the Negative Zone, the future of the Universe will be fought for across the stars in MARVEL Cosmic Invasion!"
- On Sale 1/7
- NOVA: CENTURION #3 MARVEL COSMIC INVASION VARIANT COVER
- VENOM #253 MARVEL COSMIC INVASION VARIANT COVER
- WOLVERINE #14 MARVEL COSMIC INVASION VARIANT COVER
- On Sale 1/14
- AMAZING SPIDER-MAN: TORN #4 MARVEL COSMIC INVASION VARIANT COVER
- On Sale 1/21
- CAPTAIN AMERICA #7 MARVEL COSMIC INVASION VARIANT COVER
- On Sale 1/28
- IRON MAN #1 MARVEL COSMIC INVASION VARIANT COVER
- On Sale 2/4
- STORM: EARTH'S MIGHTIEST MUTANT #1 MARVEL COSMIC INVASION VARIANT COVER
- On Sale 2/11
- PLANET SHE-HULK #4 MARVEL COSMIC INVASION VARIANT COVER
- X-MEN #25 MARVEL COSMIC INVASION VARIANT COVER
- On Sale 2/18
- FANTASTIC FOUR #8 MARVEL COSMIC INVASION VARIANT COVER
- On Sale 2/25
- BLACK PANTHER: INTERGALACTIC #3 MARVEL COSMIC INVASION VARIANT COVER
- THOR #7 MARVEL COSMIC INVASION VARIANT COVER