McFarlane and Michelinie Spider-Man Omnibus Tops Advance Reorders

Posted on | by Rich Johnston | Comments

Advance reorders time! Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors.

McFarlane and Michelinie Spider-Man Omnibus Tops Advance Reorders
McFarlane and Michelinie Spider-Man Omnibus Tops Advance Reorders

Lots of omnibus punch up thanks to a higher price point, especially for Todd McFarlane and David Michelinie's Amazing Spider-Man Omnibus reprint, as well as Patrick Gleason continuing his own webhead magic. We have a good-looking launch from Shadecraft too…

TOP 25 ADVANCE REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

PublicationPricePublisher
AMAZING SPIDER-MAN MICHELINIE MCFARLANE OMNIBUS HC DM VAR$100.00MARVEL COMICS
AVENGERS CURSE MAN-THING #1 GLEASON WEBHEAD VAR$4.99MARVEL COMICS
FANTASTIC FOUR OMNIBUS HC VOL 03 KIRBY DM VAR NEW PTG$125.00MARVEL COMICS
SHADECRAFT #1 CVR A GARBETT$3.99IMAGE COMICS
STAR WARS HIGH REPUBLIC #3 2ND PTG VAR$3.99MARVEL COMICS
STAR WARS HIGH REPUBLIC #2 3RD PTG VAR$3.99MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN MICHELINIE MCFARLANE OMNIBUS HC NEW PTG$100.00MARVEL COMICS
LOKI OMNIBUS HC VOL 01 KIRBY DM VAR$125.00MARVEL COMICS
FANTASTIC FOUR OMNIBUS HC VOL 03 ROSS CVR NEW PTG$125.00MARVEL COMICS
SILK #1 (OF 5) BARTEL SILK WOMENS HISTORY MONTH VAR$3.99MARVEL COMICS
SHADECRAFT #1 CVR B JOCK$3.99IMAGE COMICS
BLACK CAT #4 BARTEL BLACK CAT WOMENS HISTORY MONTH VAR$3.99MARVEL COMICS
X-MEN #19 BARTEL EMMA FROST WOMENS HISTORY MONTH VAR$3.99MARVEL COMICS
SILK #1 (OF 5)$3.99MARVEL COMICS
SILK #1 (OF 5) JEEHYUNG LEE VAR$3.99MARVEL COMICS
NOCTERRA #1 2ND PTG (MR)$3.99IMAGE COMICS
BETA RAY BILL #1 (OF 5) KIB$4.99MARVEL COMICS
KING IN BLACK GHOST RIDER #1 BARTEL WOMENS HISTORY VAR$4.99MARVEL COMICS
FANTASTIC FOUR BY HICKMAN COMPLETE COLLECTION TP VOL 03$39.99MARVEL COMICS
BETA RAY BILL #1 (OF 5) STEGMAN VAR KIB$4.99MARVEL COMICS
POWER RANGERS UNLTD HEIR TO DARKNESS #1 CVR A MORA (C: 1-0-0$7.99BOOM
DEPARTMENT OF TRUTH #2 3RD PTG (MR)$3.99IMAGE COMICS
DEPARTMENT OF TRUTH #3 3RD PTG (MR)$3.99IMAGE COMICS
DEPARTMENT OF TRUTH #7 CVR A SIMMONDS (MR)$3.99IMAGE COMICS
DEPARTMENT OF TRUTH #6 2ND PTG (MR)$3.99IMAGE COMICS

TOP 25 REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

PublicationPricePublisher
TMNT THE LAST RONIN #2 (OF 5)$8.99IDW PUBLISHING
UNCANNY X-MEN OMNIBUS HC VOL 04 SILVA CVR$125.00MARVEL COMICS
JIM LEES X-MEN ARTIST ED HC (NET) (C: 0-1-1)$90.00IDW PUBLISHING
MOON KNIGHT OMNIBUS HC VOL 01$125.00MARVEL COMICS
STAR WARS BY JASON AARON OMNIBUS HC$125.00MARVEL COMICS
TMNT THE LAST RONIN #1 (OF 5) 2ND PTG$8.99IDW PUBLISHING
TMNT THE LAST RONIN #1 (OF 5) 3RD PTG$8.99IDW PUBLISHING
X-MEN CLASSIC OMNIBUS HC$125.00MARVEL COMICS
SPAWN COMPENDIUM TP VOL 01 (NEW EDITION) (MR)$59.99IMAGE COMICS
X OF SWORDS HC BROOKS DM VAR$100.00MARVEL COMICS
MIKE MIGNOLA QUARANTINE SKETCHBOOK HC (C: 0-1-2)$39.99DARK HORSE
AVATAR LAST AIRBENDER IMBALANCE LIBRARY EDITION HC (C: 1-1-2)$39.99DARK HORSE
IMMORTAL IRON FIST COMPLETE COLLECTION TP VOL 01$39.99MARVEL COMICS
CONAN BARBARIAN ORIG MARVEL YRS OMNIBUS HC VOL 05 KANE DM VAR$125.00MARVEL COMICS
SPIDER-MAN BEN REILLY OMNIBUS HC VOL 02$125.00MARVEL COMICS
X OF SWORDS HC LARRAZ CVR$100.00MARVEL COMICS
CONAN THE BARBARIAN BY AARON & ASRAR HC$34.99MARVEL COMICS
BOYS OMNIBUS TP VOL 01 (MR)$29.99DYNAMIC FORCES
DEADPOOL ADAMANTIUM COLLECTION SLIPCASE HC$200.00MARVEL COMICS
KING IN BLACK #4 (OF 5)$4.99MARVEL COMICS
DEPARTMENT OF TRUTH TP VOL 01 (MR)$9.99IMAGE COMICS
BRANDON SANDERSON WHITE SAND TP VOL 01$19.99DYNAMIC FORCES
FROM HELL MASTER EDITION HC (MR) (C: 0-1-2)$49.99IDW – TOP SHELF
BRZRKR (BERZERKER) #1 CVR A GRAMPA (MR)$4.99BOOM
AVENGERS VIBRANIUM COLLECTION SLIPCASE HC$200.00MARVEL COMICS

 

About Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne, Chase Variant. Lives in South-West London, works from Blacks on Dean Street, shops at Piranha Comics. Father of two. Political cartoonist.

twitter   facebook square   instagram   globe  