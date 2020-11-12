TMNT: The Last Ronin, Venom, E Ratic and Conan Top Advance Reorders

Posted on | by Rich Johnston | Comments

Advance reorders time – Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors.

TMNT: The Last Ronin, Venom, E Ratic and Conan Top Advance Reorders
TMNT: The Last Ronin, Venom, E Ratic and Conan Top Advance Reorders

This week saw the second issue of TMNT: The Last Ronin bump up orders dramatically – but a more unusual addition was E Ratic, a new title by Kaare Andrews from AWA.

TOP 25 ADVANCE REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

PublicationPricePublisher
TMNT THE LAST RONIN #2 (OF 5)$8.99IDW PUBLISHING
VENOM #31 KIB$3.99MARVEL COMICS
E RATIC #1 CVR A ANDREWS$3.99ARTISTS WRITERS & ARTISANS INC
CONAN THE BARBARIAN #17 GIST VAR$3.99MARVEL COMICS
CAPTAIN MARVEL #24$3.99MARVEL COMICS
VAMPIRELLA #15 MOMOKO SNEAK PEEK VIRGIN PREMIUM FOC VAR$3.99DYNAMIC FORCES
VENOM #31 HERRERA KNULLIFIED VAR KIB$3.99MARVEL COMICS
E RATIC #1 CVR B DEODATO JR$3.99ARTISTS WRITERS & ARTISANS INC
SWORD #1$4.99MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN #54 SIQUERA KNULLIFIED VAR LR$3.99MARVEL COMICS
KNOCK EM DEAD #1$4.99AFTERSHOCK COMICS
VENOM #31 STEGMAN VAR KIB$3.99MARVEL COMICS
GIGA #2 CVR A LE$3.99VAULT COMICS
GIGA #1 DLX FOIL 2ND PTG$9.99VAULT COMICS
MARAUDERS #16 XOS$3.99MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN #54 LR$3.99MARVEL COMICS
MIGHTY MORPHIN #1 2ND PTG (C: 1-0-0)$4.99BOOM ENTERTAINMENT
AVENGERS #39$3.99MARVEL COMICS
JUGGERNAUT #4 (OF 5)$3.99MARVEL COMICS
STRANGE ACADEMY #6$3.99MARVEL COMICS
CAPTAIN MARVEL #24 MOORE KNULLIFIED VAR$3.99MARVEL COMICS
KING IN BLACK NAMOR #1 (OF 5)$3.99MARVEL COMICS
MIGHTY MORPHIN #1 CVR L 2ND PTG  CONNECTING VAR (C: 1-0-0)$4.99BOOM ENTERTAINMENT
DIE TP VOL 03 GREAT GAME (MR)$16.99IMAGE COMICS
DUNE HOUSE ATREIDES #1 (OF 12) 3RD PTG$4.99BOOM ENTERTAINMENT

TOP 25 REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

PublicationPricePublisher
VENOMNIBUS HC VOL 03 DEODATO JR DM VAR$125.00MARVEL COMICS
INCREDIBLE HULK BY PETER DAVID OMNIBUS HC VOL 02 KEOWN HULK$125.00MARVEL COMICS
BOYS OMNIBUS TP VOL 01 (MR)$29.99DYNAMITE ENTERTAINMENT
BOYS OMNIBUS TP VOL 01 PHOTO CVR ED (MR)$29.99DYNAMITE ENTERTAINMENT
INFINITY GAUNTLET OMNIBUS HC STARLIN DM VAR NEW PTG$125.00MARVEL COMICS
ABSOLUTE CARNAGE OMNIBUS HC$100.00MARVEL COMICS
TMNT THE LAST RONIN #1 (OF 5) CVR A EASTMAN ESCORZA$8.99IDW PUBLISHING
SILVER SURFER OMNIBUS HC VOL 01 NEW PTG$100.00MARVEL COMICS
INCREDIBLE HULK BY PETER DAVID OMNIBUS HC VOL 02 KEOWN ANNIV$125.00MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN STRACZYNSKI OMNIBUS HC VOL 02 GARNEY DM V$125.00MARVEL COMICS
INFINITY GAUNTLET OMNIBUS HC PEREZ CVR NEW PTG$125.00MARVEL COMICS
BOYS OMNIBUS TP VOL 02 PHOTO CVR ED (MR)$29.99DYNAMITE ENTERTAINMENT
VENOMNIBUS HC VOL 03 KIETH CVR$125.00MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN STRACZYNSKI OMNIBUS HC VOL 02 QUESADA VAR$125.00MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN EPIC COLLECTION TP KRAVENS LAST HUNT$39.99MARVEL COMICS
FIREFLY UNIFICATION WAR DLX ED HC (C: 0-1-2)$75.00BOOM ENTERTAINMENT
AVATAR LAST AIRBENDER OMNIBUS TP THE PROMISE (C: 1-1-2)$24.99DARK HORSE COMICS
MICHAEL GOLDEN MICRONAUTS ARTIST ED HC (NET) (C: 0-1-2)$90.00IDW PUBLISHING
BOYS OMNIBUS TP VOL 03 PHOTO CVR ED (MR)$29.99DYNAMITE ENTERTAINMENT
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 03 (MR) (C: 0-1-2)$49.99DARK HORSE COMICS
HELLBOY OMNIBUS TP VOL 01 SEED OF DESTRUCTION (C: 0-1-2)$24.99DARK HORSE COMICS
AVATAR LAST AIRBENDER SEARCH OMNIBUS TP (C: 1-0-0)$24.99DARK HORSE COMICS
FANTASTIC FOUR EPIC COLL WORLDS GREATEST COMIC MAG TP$34.99MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN #51 LAST$3.99MARVEL COMICS
SHE-HULK BY DAN SLOTT OMNIBUS HC$100.00MARVEL COMICS

 

About Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne, Chase Variant. Lives in South-West London, works from Blacks on Dean Street, shops at Piranha Comics. Father of two. Political cartoonist.

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