Top 500 Most-Ordered Comics & Graphic Novels in October 2020

We've just run the top ten October 2020 comic books, graphic novels, toys, games, marketshare sold to the direct market of comic book stores through Diamond Comic Distributors in October 2020. The top 500 October lists follow after the full marketshare… no DC Comics of course. But they would never have stopped Spawn getting into the top ten.

Diamond Marketshare October 2020

Publisher Dollar Rank Qty Rank MARVEL COMICS 54.14% 61.98% IMAGE COMICS 10.73% 11.94% IDW PUBLISHING 6.39% 5.57% BOOM! STUDIOS 5.19% 5.06% DARK HORSE COMICS 4.01% 3.71% DYNAMITE ENTERTAINMENT 3.22% 2.96% VIZ MEDIA 2.38% 1.02% DC COMICS 1.46% -1.19% VAULT COMICS 1.23% 1.44% RANDOM HOUSE 0.92% 0.28% OTHER NON-TOP 10 10.31% 7.22% TITAN COMICS 0.82% 0.81% ONI PRESS 0.79% 0.57% YEN PRESS 0.63% 0.23% AFTERSHOCK COMICS 0.62% 0.69% ARTISTS WRITERS & ARTISANS INC 0.56% 0.75% ZENESCOPE ENTERTAINMENT INC 0.48% 0.48% ST. MARTINS PRESS 0.45% 0.16% FANTAGRAPHICS BOOKS 0.41% 0.07% TWOMORROWS PUBLISHING 0.30% 0.14% ARCHIE COMICS 0.28% 0.30% OTHER NON-TOP 20 4.98% 3.03%

Top 500 Ordered Comic Books From Diamond in October 2020

Qty Rank Retail Rank Publication Price Publisher 1 1 AMAZING SPIDER-MAN #49 $9.99 MAR 2 2 VENOM #29 $3.99 MAR 3 10 SPAWN #311 [*] $2.99 IMA 4 3 AMAZING SPIDER-MAN #50 $5.99 MAR 5 5 THOR #8 $3.99 MAR 6 11 X-MEN #13 $3.99 MAR 7 6 WOLVERINE #6 $3.99 MAR 8 7 SPIDER-WOMAN #5 $4.99 MAR 9 8 X OF SWORDS STASIS #1 $4.99 MAR 10 14 WALKING DEAD DLX #1 (MR) [*] $3.99 IMA 11 15 CHAMPIONS #1 $3.99 MAR 12 13 X-FORCE #13 $3.99 MAR 13 16 STRANGE ACADEMY #4 $3.99 MAR 14 9 MARAUDERS #13 $4.99 MAR 15 17 NEW MUTANTS #13 $3.99 MAR 16 12 FANTASTIC FOUR #25 $5.99 MAR 17 19 AVENGERS #37 $3.99 MAR 18 4 TMNT THE LAST RONIN #1 [*] $8.99 IDW 19 22 EXCALIBUR #13 $3.99 MAR 20 24 HELLIONS #5 $3.99 MAR 21 20 BLACK WIDOW #2 $3.99 MAR 22 21 SCUMBAG #1 (MR) [*] $3.99 IMA 23 18 DIE!NAMITE #1 [*] $3.99 DE 24 25 IMMORTAL HULK #38 $3.99 MAR 25 26 AMAZING SPIDER-MAN #51 $3.99 MAR 26 27 AMAZING SPIDER-MAN #50.LR $3.99 MAR 27 29 IMMORTAL HULK #39 $3.99 MAR 28 28 CAPTAIN AMERICA #24 $3.99 MAR 29 23 SOMETHING IS KILLING CHILDREN #11 MAIN [*] $3.99 BOO 30 33 DAREDEVIL #23 $3.99 MAR 31 30 COMMANDERS IN CRISIS #1 (MR) [*] $3.99 IMA 32 31 DEPARTMENT OF TRUTH #2 (MR) [*] $3.99 IMA 33 34 STAR WARS DARTH VADER #6 $3.99 MAR 34 36 STAR WARS #7 $3.99 MAR 35 38 IRON MAN #2 $3.99 MAR 36 35 CABLE #5 $3.99 MAR 37 40 CAPTAIN MARVEL #22 $3.99 MAR 38 32 FANTASTIC FOUR ANTITHESIS #3 $4.99 MAR 39 42 MAESTRO #3 $3.99 MAR 40 44 STAR WARS BOUNTY HUNTERS #6 $3.99 MAR 41 45 SHANG-CHI #2 $3.99 MAR 42 43 WEREWOLF BY NIGHT #1 $3.99 MAR 43 41 MILES MORALES SPIDER-MAN #19 OUT $3.99 MAR 44 47 SAVAGE AVENGERS #13 $3.99 MAR 45 39 RISE OF ULTRAMAN #2 $3.99 MAR 46 50 JUGGERNAUT #2 $3.99 MAR 47 46 WE ONLY FIND THEM WHEN THEYRE DEAD #2 [*] $3.99 BOO 48 56 MARVEL ZOMBIES RESURRECTION #3 $3.99 MAR 49 57 GUARDIANS OF THE GALAXY #7 $3.99 MAR 50 37 DUNE HOUSE ATREIDES #1 [*] $4.99 BOO 51 52 VENOM #27 $3.99 MAR 52 48 X OF SWORDS HANDBOOK #1 $4.99 MAR 53 49 GIGA #1 [*] $3.99 VAU 54 51 VAMPIRELLA #14 [*] $3.99 DE 55 62 DEADPOOL #7 $3.99 MAR 56 60 NEIL GAIMAN NORSE MYTHOLOGY #1 [*] $3.99 DAR 57 53 WARHAMMER 40K MARNEUS CALGAR #1 $4.99 MAR 58 55 TRANSFORMERS BACK TO FUTURE #1 [*] $3.99 IDW 59 66 STAR WARS DOCTOR APHRA #5 $3.99 MAR 60 58 STAR WARS ADVENTURES (2020) #1 [*] $3.99 IDW 61 59 SPIDER-MAN MARVELS SNAPSHOT #1 $4.99 MAR 62 68 CONAN THE BARBARIAN #15 $3.99 MAR 63 64 YOU LOOK LIKE DEATH TALES UMBRELLA ACADEMY #2 [*] $3.99 DAR 64 75 DOCTOR DOOM #8 $3.99 MAR 65 76 SPIDER-MAN NOIR #5 $3.99 MAR 66 65 TMNT ONGOING #110 [*] $3.99 IDW 67 54 SNAKE EYES DEADGAME #2 [*] $4.99 IDW 68 77 BLACK WIDOW WIDOWS STING #1 $3.99 MAR 69 69 UNDISCOVERED COUNTRY #9 (MR) [*] $3.99 IMA 70 70 TRUE LIVES FABULOUS KILLJOYS NATIONAL ANTHEM #1 [*] $3.99 DAR 71 72 FIRE POWER BY KIRKMAN & SAMNEE #4 [*] $3.99 IMA 72 61 BATMAN THE MAXX ARKHAM DREAMS #4 [*] $4.99 IDW 73 74 HORIZON ZERO DAWN #3 $3.99 TTN 74 63 WE LIVE #1 [*] $4.99 AFT 75 73 MARVELS X #6 $4.99 MAR 76 221 TRUE BELIEVERS BLACK WIDOW TASKMASTER #1 $1.00 MAR 77 79 RED SONJA #20 [*] $3.99 DE 78 67 DECORUM #5 (MR) [*] $4.99 IMA 79 98 FANTASTIC FOUR #24 FORTNITE STORY $3.99 MAR 79 81 STILLWATER BY ZDARSKY & PEREZ #2 (MR) [*] $3.99 IMA 81 71 WEB OF VENOM WRAITH #1 $4.99 MAR 82 78 SEVEN SECRETS #3 MAIN [*] $3.99 BOO 83 88 THOR #7 $3.99 MAR 84 226 TRUE BELIEVERS INTRODUCING BLACK WIDOW #1 $1.00 MAR 85 154 AMERICAN RONIN #1 (MR) $3.99 ART 86 80 FIREFLY #21 [*] $3.99 BOO 87 101 MAGNIFICENT MS MARVEL #15 OUT $3.99 MAR 88 89 DIE #14 (MR) [*] $3.99 IMA 89 96 THOR #4 $3.99 MAR 90 84 MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS #55 [*] $3.99 BOO 91 86 LOCKE & KEY IN PALE BATTALIONS GO #2 [*] $3.99 IDW 92 114 AVENGERS #36 $3.99 MAR 93 111 FALCON & WINTER SOLDIER #4 $3.99 MAR 94 108 ALIEN ORIGINAL SCREENPLAY #3 $3.99 DAR 95 91 ONCE & FUTURE #12 [*] $3.99 BOO 96 94 SACRED SIX #3 [*] $3.99 DE 97 109 STRANGER THINGS HALLOWEEN SPECIAL ONESHOT $3.99 DAR 98 99 ADVENTUREMAN #4 [*] $3.99 IMA 99 93 SONIC THE HEDGEHOG BAD GUYS #1 [*] $3.99 IDW 100 103 GIDEON FALLS #26 (MR) [*] $3.99 IMA 101 102 COLONEL WEIRD COSMAGOG #1 [*] $3.99 DAR 102 249 TRUE BELIEVERS BLACK WIDOW & AMAZING SPIDER-MAN #1 $1.00 MAR 103 97 UNKINDNESS OF RAVENS #2 [*] $3.99 BOO 104 120 STRANGER THINGS SCIENCE CAMP #2 $3.99 DAR 105 254 TRUE BELIEVERS BLACK WIDOW RED GUARDIAN #1 $1.00 MAR 106 100 DEVILS RED BRIDE #1 (MR) [*] $3.99 VAU 107 105 VENGEANCE OF VAMPIRELLA #11 [*] $3.99 DE 108 82 POWER RANGERS DRAKKON NEW DAWN #3 [*] $4.99 BOO 109 117 CYBERPUNK 2077 TRAUMA TEAM #2 (MR) [*] $3.99 DAR 110 110 THOR #1 $4.99 MAR 111 83 WYND #5 [*] $4.99 BOO 112 121 MADAM SATAN ONE SHOT CHILLING SABRINA #1 (MR) $3.99 ARC 113 95 GETTING IT TOGETHER #1 (MR) [*] $4.99 IMA 113 122 STRANGE ACADEMY #2 $3.99 MAR 115 107 MY LITTLE PONY TRANSFORMERS #3 [*] $3.99 IDW 116 260 TRUE BELIEVERS BLACK WIDOW & DAREDEVIL #1 $1.00 MAR 117 113 CIMMERIAN PEOPLE OF BLACK CIRCLE #2 (MR) $3.99 ABL 118 115 VAMPIRELLA RED SONJA #11 [*] $3.99 DE 119 112 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #18 [*] $3.99 BOO 120 134 X-MEN #12 $3.99 MAR 121 132 THOR #3 $3.99 MAR 122 125 RICK & MORTY EVER AFTER #1 $3.99 ONI 123 116 SONIC THE HEDGEHOG #33 [*] $3.99 IDW 124 265 TRUE BELIEVERS BLACK WIDOW AMAZING ADVENTURES #1 $1.00 MAR 125 267 TRUE BELIEVERS BLACK WIDOW & AVENGERS #1 $1.00 MAR 126 123 BETTIE PAGE #3 [*] $3.99 DE 127 269 TRUE BELIEVERS BLACK WIDOW YELENA BELOVA #1 $1.00 MAR 128 124 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER WILLOW #4 [*] $3.99 BOO 129 129 SAVAGE DRAGON #253 (MR) [*] $3.99 IMA 130 140 HELLBOY & BPRD RETURN OF EFFIE KOLB #2 $3.99 DAR 131 126 MARS ATTACKS RED SONJA #3 [*] $3.99 DE 132 273 TRUE BELIEVERS BLACK WIDOW & THE THING #1 $1.00 MAR 133 142 SKULLDIGGER & SKELETON BOY #5 $3.99 DAR 134 135 BLADE RUNNER 2019 #11 (MR) $3.99 TTN 135 275 TRUE BELIEVERS BLACK WIDOW DARKSTAR #1 $1.00 MAR 136 137 ASCENDER #14 (MR) [*] $3.99 IMA 137 130 AUTUMNAL #2 [*] $3.99 VAU 138 138 SPY ISLAND #2 [*] $3.99 DAR 139 128 SEX CRIMINALS #69 XXX MCKELVIE VAR (MR) [*] $4.69 IMA 140 131 FANTASTIC FOUR ANTITHESIS #2 $4.99 MAR 141 119 SYMPATHY FOR NO DEVILS #1 [*] $4.99 AFT 142 143 KILLADELPHIA #9 (MR) [*] $3.99 IMA 143 213 TONY STARK IRON MAN #1 $4.99 MAR 144 90 ORIGINAL MARVEL ZOMBIES MARVEL TALES #1 $7.99 MAR 145 155 RUNAWAYS #32 $3.99 MAR 146 118 MEGA MAN FULLY CHARGED #3 [*] $4.99 BOO 147 144 INKBLOT #2 [*] $3.99 IMA 148 145 RICK AND MORTY GO TO HELL #5 $3.99 ONI 149 87 OFFICIAL HANDBOOK OF CONAN UNIVERSE ANNIVERSARY EDITION $5.99 MAR 150 141 TRANSFORMERS 84 SECRETS & LIES #4 [*] $3.99 IDW 151 85 DUNE HOUSE ATREIDES #1 [*] $6.99 BOO 152 161 MARVEL ZOMBIES RESURRECTION #2 $3.99 MAR 153 162 X-RAY ROBOT #3 $3.99 DAR 154 106 POWER RANGERS DRAKKON NEW DAWN #3 FOIL VAR [*] $5.99 BOO 155 127 MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS #55 FOIL MONTES VAR [*] $4.99 BOO 156 164 BILL & TED ARE DOOMED #2 $3.99 DAR 157 171 MILES MORALES SPIDER-MAN #18 $3.99 MAR 158 92 LAZARUS RISEN #5 (MR) [*] $7.99 IMA 159 148 ANGEL & SPIKE #15 [*] $3.99 BOO 160 150 TRANSFORMERS GALAXIES #11 [*] $3.99 IDW 161 151 USAGI YOJIMBO #13 [*] $3.99 IDW 162 149 CANTO II HOLLOW MEN #3 [*] $3.99 IDW 163 169 BLOODSHOT (2019) #9 $3.99 VAL 164 165 FAMILY TREE #9 [*] $3.99 IMA 165 153 VAMPIRE THE MASQUERADE #3 [*] $3.99 VAU 166 156 STAR TREK YEAR FIVE #15 [*] $3.99 IDW 167 157 HEAVY #2 [*] $3.99 VAU 168 159 KILLING RED SONJA #4 [*] $3.99 DE 169 160 GRENDEL KY #2 (MR) $3.99 ART 170 158 LIFE IS STRANGE PARTNERS IN TIME #1 (MR) [*] $3.99 TTN 171 170 SEX CRIMINALS #69 (MR) [*] $3.99 IMA 172 133 TMNT BEST OF RAPHAEL $5.99 IDW 173 176 BANG #4 $3.99 DAR 174 136 DOCTOR WHO TIME LORD VICTORIOUS #2 $5.99 TTN 174 180 MARVEL FANFARE #10 FACSIMILE EDITION $3.99 MAR 176 163 VAIN #1 [*] $3.99 ONI 177 179 ORVILLE #2 LAUNCH DAY $3.99 DAR 178 168 STAR TREK DS9 TOO LONG A SACRIFICE #3 [*] $3.99 IDW 179 146 LADY DEATH SCORCHED EARTH #2 (MR) $4.99 COF 180 147 AMAZING SPIDER-MAN #47 $3.99 MAR 181 187 AERO #12 $3.99 MAR 182 178 BLACK MAGICK #15 (MR) [*] $3.99 IMA 183 177 BIG GIRLS #3 [*] $3.99 IMA 184 186 ASSASSINS CREED VALHALLA SONG OF GLORY #1 $3.99 DAR 185 182 MONEY SHOT #9 (MR) $3.99 VAU 186 174 RED MOTHER #9 [*] $3.99 BOO 187 175 JIM HENSON DARK CRYSTAL AGE RESISTANCE #12 [*] $3.99 BOO 188 104 TALES OF TERROR QUARTERLY 2020 HALLOWEEN SPECIAL #1 $8.99 ZEN 189 258 BAD MOTHER #3 (MR) $3.99 ART 190 181 KING TANK GIRL #1 $3.99 ALB 191 185 NAILBITER RETURNS #6 (MR) [*] $3.99 IMA 192 197 STILLWATER BY ZDARSKY & PEREZ #1 (MR) $3.99 IMA 193 190 CHU #4 (MR) [*] $3.99 IMA 194 172 ZOMBIE TRAMP ONGOING #74 (MR) $4.99 ACT 195 183 TAROT WITCH OF THE BLACK ROSE #124 ALT PATHS BOO CAT (MR) $3.99 BRO 196 184 GREEN HORNET #3 [*] $3.99 DE 197 166 FAITHLESS II #5 EROTICA CONNECTING VAR (MR) [*] $4.99 BOO 198 194 DEVILS HIGHWAY #4 (MR) $3.99 ART 199 207 SWORD MASTER #11 $3.99 MAR 200 192 REDNECK #28 (MR) [*] $3.99 IMA 201 191 MARKED #8 (MR) [*] $3.99 IMA 202 188 GI JOE #9 [*] $3.99 IDW 203 195 RAT QUEENS #22 (MR) [*] $3.99 IMA 204 189 FAITHLESS II #5 (MR) [*] $3.99 BOO 205 199 RAI (2019) #8 $3.99 VAL 206 198 MOONSHINE #21 (MR) [*] $3.99 IMA 207 139 FIREFLY BLUE SUN RISING #0 $7.99 BOO 208 218 SAVAGE AVENGERS #12 $3.99 MAR 209 208 ELFQUEST STARGAZERS HUNT #4 $3.99 DAR 210 276 SCREAM CURSE OF CARNAGE #1 $4.99 MAR 211 202 AUTUMNAL #1 $3.99 VAU 212 203 LONELY RECEIVER #2 $3.99 AFT 213 201 LOST SOLDIERS #3 (MR) [*] $3.99 IMA 214 193 GRIMM FAIRY TALES #41 $3.99 ZEN 215 206 A MAN AMONG YE #3 [*] $3.99 IMA 216 284 SPIDER-MAN & VENOM DOUBLE TROUBLE #3 $3.99 MAR 217 209 BLEED THEM DRY #4 $3.99 VAU 218 211 MILES TO GO #2 $3.99 AFT 219 205 PHANTOM STARKILLER #1 $3.99 SCO 220 204 WE ONLY FIND THEM WHEN THEYRE DEAD #1 $3.99 BOO 221 227 IMMORTAL HULK #35 $3.99 MAR 222 228 EXCALIBUR #12 $3.99 MAR 223 215 DEAD DAY #4 $3.99 AFT 224 196 COFFIN BOUND #7 (MR) [*] $4.99 IMA 225 245 BLACK WIDOW #1 $3.99 MAR 226 220 BLISS #4 [*] $3.99 IMA 227 173 VAN HELSING VS LEAGUE MONSTERS #6 $5.99 ZEN 228 212 IMMORTAL SHE-HULK #1 $4.99 MAR 229 234 JUGGERNAUT #1 $3.99 MAR 230 219 SHADOW SERVICE #3 [*] $3.99 VAU 231 299 US AVENGERS #1 $3.99 MAR 232 229 OLD HAUNTS #5 (MR) $3.99 ART 233 300 INCOMING #1 $9.99 MAR 234 264 ARCHIES HALLOWEEN SPECTACULAR #1 $2.99 ARC 235 243 FIRE POWER BY KIRKMAN & SAMNEE #1 $3.99 IMA 236 224 ROBYN HOOD JUSTICE #4 $3.99 ZEN 237 230 DEAD BODY ROAD BAD BLOOD #5 (MR) [*] $3.99 IMA 238 251 WOLVERINE #5 $3.99 MAR 239 235 NOMEN OMEN #10 (MR) [*] $3.99 IMA 240 152 AUTUMNAL #1 SIMMONDS FOIL VAR $9.99 VAU 241 253 HIDDEN SOCIETY #4 $3.99 DAR 242 241 STEALTH #6 [*] $3.99 IMA 243 312 INVINCIBLE IRON MAN #593 $3.99 MAR 244 231 FANTASTIC FOUR ANTITHESIS #1 $4.99 MAR 245 311 SPIDER-WOMAN #1 YOON NEW COSTUME CVR $4.99 MAR 246 246 TARTARUS #6 [*] $3.99 IMA 247 232 CROW LETHE #3 [*] $3.99 IDW 248 233 CROW LETHE #1 [*] $3.99 IDW 249 214 NINJAS & ROBOTS #2 $4.99 KEE 250 237 CROW LETHE #2 [*] $3.99 IDW 251 250 PATRIOTIKA #2 $3.99 ANT 252 167 MYTHS & LEGENDS QUARTERLY ARES #1 $8.99 ZEN 253 244 GEORGE RR MARTIN A CLASH OF KINGS #8 (MR) [*] $3.99 DE 254 222 CONSPIRACY PLANET X ONE SHOT $4.99 ZEN 255 223 EDGAR ALLAN POE`S SNIFTER OF BLOOD #1 (MR) $4.99 AHO 256 256 ENGINEWARD #4 $3.99 VAU 257 247 NANCY DREW & HARDY BOYS DEATH OF NANCY DREW #5 [*] $3.99 DE 258 248 PENULTIMAN #1 $3.99 AHO 259 257 ADLER #4 $3.99 TTN 260 252 CONCRETE JUNGLE #1 $3.99 SCO 260 236 VAMPBLADE SEASON 4 #10 (#47) (MR) $4.99 ACT 262 270 FIRE POWER BY KIRKMAN & SAMNEE #3 $3.99 IMA 263 255 UNHOLY BASTARDS VS THE FUTURE ONE SHOT $3.99 ALB 264 259 PRETTY VIOLENT #10 (MR) [*] $3.99 IMA 265 263 CARMINE #1 (MR) $3.99 ACT 266 216 X OF SWORDS CREATION #1 $6.99 MAR 267 334 ABSOLUTE CARNAGE #5 $4.99 MAR 268 283 MARAUDERS #12 $3.99 MAR 269 239 MUERTANA #1 (MR) $4.95 VER 270 242 GIANT SIZE X-MEN TRIBUTE WEIN COCKRUM #1 $5.99 MAR 271 272 DISASTER INC #4 $3.99 AFT 272 274 ADLER #5 $3.99 TTN 273 268 ATLANTIS WASN`T BUILT FOR TOURISTS #2 $3.99 SCO 274 266 HOTLINE MIAMI WILDLIFE #2 (MR) $3.99 BEH 275 225 KING TANK GIRL #1 POWELL CARDSTOCK $5.99 ALB 276 280 SPY ISLAND #1 $3.99 DAR 277 210 LUMBERJANES #74 [*] $6.99 BOO 278 271 ELECTRIC BLACK PRESENTS #1 $3.99 SCO 279 278 HEAVY #1 $3.99 VAU 280 287 CYBERPUNK 2077 TRAUMA TEAM #1 (MR) $3.99 DAR 281 350 SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #1 $4.99 MAR 282 286 NO ONES ROSE #5 $3.99 VAU 283 293 CABLE #4 $3.99 MAR 284 354 IMMORTAL HULK DIRECTORS CUT #2 $4.99 MAR 285 282 LEGACY OF MANDRAKE THE MAGICIAN #1 $3.95 RED 286 289 VAULT OF CEREBUS ONE SHOT $4.00 AAR 287 281 IRON MAN #1 $4.99 MAR 288 285 BUTCHER QUEEN PLANET OF THE DEAD #1 $3.95 RED 289 358 IRON MAN 2020 #2 $4.99 MAR 290 361 AMAZING SPIDER-MAN #43 $3.99 MAR 291 364 IRON MAN 2020 #3 $4.99 MAR 292 367 SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #3 $3.99 MAR 293 298 ZORRO IN LAND THAT TIME FORGOT #1 $3.99 AME 294 291 VILLAINOUS #1 $3.99 MAD 295 279 RISE OF ULTRAMAN #1 $5.99 MAR 296 372 MARAUDERS #10 $3.99 MAR 297 295 GIANT SIZE X-MEN STORM #1 $4.99 MAR 298 297 SEVEN SECRETS #2 MAIN $3.99 BOO 299 296 ONCE & FUTURE #8 [*] $3.99 BOO 300 306 SERA & ROYAL STARS #8 $3.99 VAU 301 315 IMMORTAL HULK #37 $3.99 MAR 302 370 FANTASTIC FOUR #1 $5.99 MAR 303 307 MIRANDA IN MAELSTROM #1 $3.99 ACT 304 377 GUARDIANS OF THE GALAXY #12 $4.99 MAR 305 373 POWERS OF X #6 $5.99 MAR 306 301 NECROMORFUS #1 (MR) $3.99 BEH 307 303 RIPTIDE DRAKEN #2 $3.95 RED 308 321 STAR WARS #6 $3.99 MAR 309 304 NO HEROINE #3 (MR) $3.99 SOU 310 309 THOR #6 $3.99 MAR 311 314 GOLD DIGGER #276 $3.99 ANT 312 385 WEB OF BLACK WIDOW #5 $3.99 MAR 313 302 ONCE & FUTURE #9 [*] $3.99 BOO 314 238 VAMPIRE THE MASQUERADE #3 FOIL VAR $9.99 VAU 315 336 HELLIONS #4 $3.99 MAR 316 332 MAESTRO #2 $3.99 MAR 317 390 X-MEN FANTASTIC FOUR #2 $3.99 MAR 318 394 TAROT #1 $4.99 MAR 319 395 SPIDER-MAN ENTER THE SPIDER-VERSE #1 $4.99 MAR 320 337 STAR WARS DARTH VADER #5 $3.99 MAR 321 316 STARGAZER #2 $3.99 MAD 322 342 CAPTAIN AMERICA #23 $3.99 MAR 323 333 VENOM #26 $3.99 MAR 324 317 HOLLYWOOD TRASH #1 $3.99 MAD 325 400 DR STRANGE #1 $3.99 MAR 326 288 KNIGHTS OF THE DINNER TABLE #277 $5.99 KEN 327 399 IMMORTAL HULK #28 $3.99 MAR 328 325 ZORRO GALLEON OF DEAD #2 $3.99 AME 329 328 HEIST HOW TO STEAL A PLANET #7 $3.99 VAU 330 405 AMAZING MARY JANE #3 $3.99 MAR 331 403 HISTORY OF MARVEL UNIVERSE #6 $4.99 MAR 332 240 BETTIE PAGE #3 BLACK BAG PHOTO [*] $10.00 DE 333 340 BACKTRACK #7 (MR) $3.99 ONI 334 339 ETERNAL THIRST OF DRACULA 3 #1 (MR) $3.99 AME 335 324 YASMEEN #3 $3.99 SCO 336 305 WALL MIGHT 3 THE MAGALORIAN ONE SHOT $4.99 ANT 337 329 JOHN CARPENTERS TALES SCIFI VORTEX 2 #5 (MR) $3.99 STO 338 417 BLACK PANTHER #21 $3.99 MAR 339 419 SPIDER-MAN & VENOM DOUBLE TROUBLE #4 $3.99 MAR 340 352 STAR WARS BOUNTY HUNTERS #5 $3.99 MAR 341 345 MIRKA ANDOLFO MERCY #6 (MR) $3.99 IMA 342 313 JOHN CARPENTER PRESENTS STORM KIDS STANLEYS GHOST #1 $4.99 STO 343 335 AMAZING SPIDER-MAN SINS OF NORMAN OSBORN #1 $4.99 MAR 344 424 GHOST RIDER 2099 #1 $4.99 MAR 345 427 AMAZING MARY JANE #2 $3.99 MAR 346 346 GRUMBLE MEMPHIS & BEYOND THE INFINITE #4 $3.99 ALB 347 429 ETERNALS SECRETS FROM MARVEL UNIVERSE #1 $4.99 MAR 348 330 IMMORTAL HULK THRESHING PLACE #1 $4.99 MAR 349 421 X-MEN #1 DX $4.99 MAR 350 432 2099 ALPHA #1 $4.99 MAR 351 431 BLACK PANTHER #22 $3.99 MAR 352 434 CAPTAIN AMERICA #17 $3.99 MAR 353 414 STAR WARS #1 $4.99 MAR 354 359 SPIDER-MAN #4 $3.99 MAR 355 344 IT EATS WHAT FEEDS IT #3 $3.99 SCO 356 435 FUTURE FIGHT FIRSTS LUNA SNOW #1 $4.99 MAR 357 436 IMMORTAL HULK DIRECTORS CUT #1 $5.99 MAR 358 438 ROYALS #5 $3.99 MAR 359 365 DAREDEVIL #22 $3.99 MAR 360 443 ANNIHILATION SCOURGE BETA RAY BILL #1 $4.99 MAR 361 444 SPIDER-MAN 2099 #1 $4.99 MAR 362 349 ANGELA DELLA MORTE VOL 2 #2 $3.95 RED 363 448 IMMORTAL HULK DIRECTORS CUT #5 $4.99 MAR 364 449 RETURN OF WOLVERINE #1 $4.99 MAR 365 452 FANTASTIC FOUR #14 $3.99 MAR 365 452 MARVEL LEGACY #1 $5.99 MAR 367 369 STAR WARS DARTH VADER #3 $3.99 MAR 368 455 BLACK PANTHER AND AGENTS OF WAKANDA #5 $3.99 MAR 369 456 ANNIHILATION SCOURGE ALPHA #1 $4.99 MAR 370 360 BATVARK XXXXX ONE SHOT $4.00 AAR 371 351 IMMORTAL HULK #0 $4.99 MAR 371 446 IRON MAN 2020 #1 $4.99 MAR 373 462 CIVIL WAR II OATH #1 $4.99 MAR 374 467 WEAPON H #3 LEG $3.99 MAR 375 468 MARVELS EPILOGUE #1 $4.99 MAR 376 292 BREATHERS #4 (MR) $7.99 IT' 377 465 GUARDIANS OF THE GALAXY #2 $3.99 MAR 378 357 ATLANTIS WASNT BUILT FOR TOURISTS #1 $3.99 SCO 378 469 BLACK PANTHER AND AGENTS OF WAKANDA #3 $3.99 MAR 378 356 PRISONER #1 (MR) $3.99 SOU 381 472 ANNIHILATION SCOURGE NOVA #1 $4.99 MAR 382 473 AVENGERS #690 $3.99 MAR 383 475 IMMORTAL HULK DIRECTORS CUT #3 $4.99 MAR 384 474 VALKYRIE JANE FOSTER #9 $3.99 MAR 385 476 MEET THE SKRULLS #2 $3.99 MAR 386 338 UNDONE BY BLOOD #1 $4.99 AFT 387 363 BROKEN GARGOYLES #3 (MR) $3.99 SOU 387 362 STARGAZER #1 $3.99 MAD 389 477 FANTASTIC FOUR 2099 #1 $4.99 MAR 390 466 MARVEL COMICS DIGEST #1 AMAZING SPIDER-MAN $6.99 ARC 391 479 STRIKEFORCE #1 $3.99 MAR 392 485 WAR OF REALMS #2 $4.99 MAR 393 371 VAGRANT QUEEN PLANET CALLED DOOM #5 $3.99 VAU 394 487 ABSOLUTE CARNAGE SYMBIOTE OF VENGEANCE #1 $4.99 MAR 394 487 SWORD MASTER #7 $3.99 MAR 396 493 MARVELS AVENGERS CAPTAIN AMERICA #1 $3.99 MAR 397 491 VALKYRIE JANE FOSTER #5 $3.99 MAR 398 378 THOR #2 $3.99 MAR 399 499 BLACK PANTHER #18 $3.99 MAR 400 368 DRY FOOT #2 $3.99 MAD 401 464 DOCTOR DOOM #4 $3.99 MAR 402 501 SUB-MARINER MARVELS SNAPSHOT #1 $4.99 MAR 403 503 THOR #11 $3.99 MAR 404 502 CAPTAIN AMERICA #20 $3.99 MAR 405 504 THOR #16 $3.99 MAR 406 376 WASTED SPACE #16 (MR) $3.99 VAU 407 478 MARVEL ACTION BLACK PANTHER #6 $3.99 IDW 408 507 VENOMIZED #1 $4.99 MAR 409 442 BLACK PANTHER #1 $4.99 MAR 410 509 SPIDER-VERSE #6 $3.99 MAR 411 727 DOLLAR COMICS BATMAN #13 2013 $1.00 DC 411 511 STRIKEFORCE #3 $3.99 MAR 413 496 MARVEL ACTION SPIDER-MAN #11 $3.99 IDW 414 374 DRY FOOT #1 $3.99 MAD 415 519 TONY STARK IRON MAN #8 $3.99 MAR 416 383 NINJA HIGH SCHOOL #177 $3.99 ANT 417 508 HERO CATS #17 SKYWORLD $3.99 ACT 418 525 NEW MUTANTS #8 $3.99 MAR 419 526 EXCALIBUR #7 $3.99 MAR 420 514 MARVEL ACTION CAPTAIN MARVEL #3 $3.99 IDW 421 527 AERO #6 $3.99 MAR 422 528 CONTAGION #1 $3.99 MAR 423 530 SPIDER-MAN & VENOM DOUBLE TROUBLE #1 $3.99 MAR 424 379 CARDINAL DAGON #3 (MR) $3.99 BEH 424 534 PATSY WALKER AKA HELLCAT #10 $3.99 MAR 426 532 VALKYRIE JANE FOSTER #4 $3.99 MAR 427 322 B & V BEST FRIENDS JUMBO COMICS DIGEST #285 $7.99 ARC 427 536 YONDU #3 $3.99 MAR 429 539 ABSOLUTE CARNAGE CAPTAIN MARVEL #1 $4.99 MAR 430 524 X-MEN #3 $3.99 MAR 431 217 LADY DEATH SCORCHED EARTH #2 TYNDALL PREMIUM FO $25.00 COF 432 326 ARCHIE JUMBO COMICS DIGEST #314 $7.99 ARC 433 540 KING THOR #4 $5.99 MAR 434 545 SPIDER-MAN & VENOM DOUBLE TROUBLE #2 $3.99 MAR 435 401 THOR #5 $3.99 MAR 436 380 WEED MAGIC #4 (MR) $4.20 BLI 437 396 GI JOE #7 $3.99 IDW 438 542 MARVELS X #1 $4.99 MAR 439 548 WAR OF REALMS #5 WR $4.99 MAR 440 543 RAVENCROFT #1 $3.99 MAR 441 415 YOU LOOK LIKE DEATH TALES UMBRELLA ACADEMY #1 $3.99 DAR 442 552 BLACK PANTHER #19 $3.99 MAR 443 561 AMAZING SPIDER-MAN DAILY BUGLE #2 $3.99 MAR 444 562 ANNIHILATION SCOURGE FANTASTIC FOUR #1 $4.99 MAR 444 341 BETTY & VERONICA JUMBO COMICS DIGEST #288 $7.99 ARC 446 566 SCREAM CURSE OF CARNAGE #2 $3.99 MAR 447 546 MARVELS SPIDER-MAN BLACK CAT STRIKES #1 $3.99 MAR 448 388 BROKEN GARGOYLES #2 (MR) $3.99 SOU 448 569 PETER PARKER SPECTACULAR SPIDER-MAN #300 $5.99 MAR 448 412 STRANGER THINGS SCIENCE CAMP #1 $3.99 DAR 451 571 FUTURE FIGHT FIRSTS CRESCENT & IO #1 $4.99 MAR 452 567 FANTASTIC FOUR NEGATIVE ZONE #1 $4.99 MAR 453 557 MARVELS X #2 $4.99 MAR 453 423 WOLVERINE #4 $3.99 MAR 455 570 IMMORTAL HULK #29 $3.99 MAR 455 558 MARVEL ZOMBIES RESURRECTION #1 $4.99 MAR 457 572 AVENGERS OF THE WASTELANDS #2 $3.99 MAR 458 398 EMPYRE X-MEN #4 $4.99 MAR 459 426 SPIDER-MAN NOIR #4 $3.99 MAR 460 555 MIRACULOUS ADVENTURES LADYBUG CAT NOIR #2 $3.99 ACT 461 577 ABSOLUTE CARNAGE MILES MORALES #1 $3.99 MAR 461 574 EXCALIBUR #3 $3.99 MAR 461 375 MARVEL ZOMBIES RESURRECTION #1 $5.99 MAR 464 575 SWORD MASTER #6 $3.99 MAR 465 397 BUG BITES #2 $3.99 SOU 466 581 MAGNIFICENT MS MARVEL #3 $3.99 MAR 467 520 SPIDER-MAN #1 $4.99 MAR 468 587 BLACK PANTHER #12 $3.99 MAR 469 410 BOYS DEAR BECKY #5 (MR) $3.99 DE 470 588 TAROT #3 $4.99 MAR 471 594 SECRET EMPIRE #10 $4.99 MAR 472 596 AVENGERS #687 $3.99 MAR 473 600 CIVIL WAR II #6 $4.99 MAR 473 578 THOR #9 $3.99 MAR 475 602 AERO #5 $3.99 MAR 475 605 AMAZING SPIDER-MAN #39 $3.99 MAR 475 606 NEW MUTANTS #6 $3.99 MAR 478 608 MIGHTY THOR #706 $3.99 MAR 479 402 MAESTRO #1 $4.99 MAR 480 609 CHAMPIONS #3 $3.99 MAR 481 582 DOCTOR DOOM #6 $3.99 MAR 482 614 AVENGERS #688 $3.99 MAR 482 604 MARVEL #1 $4.99 MAR 484 613 AVENGERS LOKI UNLEASHED #1 $4.99 MAR 485 607 AVENGERS #29 $3.99 MAR 485 428 CRIMSON SCORPION #2 $3.99 ANT 487 615 GHOST-SPIDER #4 $3.99 MAR 488 598 IMMORTAL HULK #25 $5.99 MAR 488 418 SPIDER-MAN ANNUAL #1 $4.99 MAR 490 353 ARCHIE SHOWCASE DIGEST #2 JUGHEAD $7.99 ARC 490 416 ZERO DAY THREAT #5 $3.95 RED 492 430 TRANSFORMERS VS TERMINATOR #4 $3.99 IDW 493 404 MARVELS X #5 $4.99 MAR 494 620 CHAMPIONS #1 $3.99 MAR 495 626 DOOM 2099 #1 $4.99 MAR 495 445 SPIDER-WOMAN #4 $3.99 MAR 497 200 LADY DEATH SCORCHED EARTH #2 ALE GARZA NAUGHTY $40.00 COF 498 386 MILES TO GO #1 $4.99 AFT 499 593 UNCLE SCROOGE #49 $4.99 IDW 500 863 DOLLAR COMICS GREEN LANTERN #1 2011 $1.00 DC 500 628 SCREAM CURSE OF CARNAGE #4 $3.99 MAR

Top 500 Ordered Graphic Novels From Diamond In October 2020

Qty Rank Dollar Rank Publication Price Publisher 1 10 DRACULA MOTHERF–KER HC $16.99 IMA 2 5 EMPYRE TP $39.99 MAR 3 121 DEADPOOL CLASSIC TP VOL 01 $29.99 MAR 4 14 SILVER SURFER BLACK TP $15.99 MAR 5 21 AVATAR LAST AIRBENDER KATARA & PIRATES SILVER TP VOL 00 $12.99 DAR 6 46 THE RESISTANCE TP $9.99 ART 7 7 BOYS OMNIBUS TP VOL 01 (MR) $29.99 DE 8 52 YEAR ZERO TP VOL 01 (MR) $9.99 ART 9 15 POWER RANGERS SINS OF FUTURE ORIGINAL GN $19.99 BOO 10 1 INCREDIBLE HULK BY PETER DAVID OMNIBUS HC VOL 02 $125.00 MAR 11 59 MARVEL-VERSE GN TP VENOM $9.99 MAR 12 22 BITTER ROOT TP VOL 02 RAGE & REDEMPTION (MR) $19.99 IMA 13 30 KING DEADPOOL TP VOL 01 HAIL TO THE KING $17.99 MAR 14 32 NOVEMBER HC VOL 03 (MR) $16.99 IMA 15 16 AVATAR LAST AIRBENDER SEARCH OMNIBUS TP $24.99 DAR 16 65 MY HERO ACADEMIA GN VOL 25 $9.99 VIZ 17 76 HOTELL TP $9.99 ART 18 36 NAILBITER TP VOL 07 NAILBITER RETURNS (MR) $16.99 IMA 19 41 FAMILY TREE TP VOL 02 $14.99 IMA 20 202 SPIDER-MAN DEADPOOL TP VOL 00 DONT CALL IT TEAM UP $34.99 MAR 21 34 BLUE IN GREEN GN (MR) $17.99 IMA 22 258 HOWARD THE DUCK TP VOL 01 COMPLETE COLLECTION $34.99 MAR 23 47 GUARDIANS OF THE GALAXY BY EWING TP VOL 01 THEN ITS US $15.99 MAR 24 39 DAWN OF X TP VOL 08 $17.99 MAR 24 290 DEADPOOL FIRSTS TP $34.99 MAR 26 11 NEW MUTANTS EPIC COLLECTION TP CABLE $39.99 MAR 27 282 X-MEN TP RISE OF APOCALYPSE $34.99 MAR 28 12 FANTASTIC FOUR EPIC COLLECTION TP AT WAR WITH ATLANTIS $39.99 MAR 29 657 DEADPOOL WORLDS GREATEST TP VOL 01 MILLIONAIRE WITH MOUTH $15.99 MAR 30 302 ORIGINAL SIN TP $34.99 MAR 31 78 MINECRAFT TP VOL 02 $10.99 DAR 32 2 WAR OF REALMS OMNIBUS HC $125.00 MAR 33 13 CAPTAIN AMERICA EPIC COLLECTION TP MONSTERS AND MEN $39.99 MAR 34 101 JUPITERS LEGACY TP VOL 01 NETFLIX ED (MR) $9.99 IMA 35 3 INFINITY GAUNTLET OMNIBUS HC $125.00 MAR 36 114 RED BORDER TP $9.99 ART 37 116 ARCHANGEL 8 TP $9.99 ART 38 94 ONE PUNCH MAN GN VOL 21 $9.99 VIZ 39 20 BOYS OMNIBUS TP VOL 02 (MR) $29.99 DE 40 81 IRONHEART GN TP MEANT TO FLY $12.99 MAR 40 17 SPIDER-MAN TP ROAD TO VENOM $34.99 MAR 42 44 STAR WARS TP FROM JOURNALS OF OBI-WAN KENOBI $19.99 MAR 43 4 MARVEL HORROR LIVES AGAIN OMNIBUS HC (MR) $125.00 MAR 44 58 FIRST KNIFE TP (MR) $16.99 IMA 45 50 ROAD TO EMPYRE TP $19.99 MAR 46 351 DEADPOOL BY DANIEL WAY COMPLETE COLL TP VOL 04 $34.99 MAR 47 385 HOWARD THE DUCK TP VOL 02 COMPLETE COLLECTION $34.99 MAR 48 844 RETURN OF LIVING DEADPOOL TP $16.99 MAR 48 1132 ULTIMATES TP VOL 01 $12.99 MAR 50 67 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER TP VOL 04 $14.99 BOO 51 25 MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS RISE OF DRAKKON TP $29.99 BOO 52 321 INFINITY WAR AFTERMATH TP $39.99 MAR 53 19 BLACK WIDOW EPIC COLLECTION TP COLDEST WAR $39.99 MAR 54 43 POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES TP $19.99 BOO 55 371 GUARDIANS OF GALAXY AND X-MEN TP BLACK VORTEX $39.99 MAR 56 517 MARVEL RISING TP $9.99 MAR 57 80 STAR WARS LEIA PRINCESS OF ALDERAAN GN MANGA VOL 01 $13.00 YEN 58 946 DEADPOOL AND CABLE TP SPLIT SECOND $16.99 MAR 59 31 BOYS OMNIBUS TP VOL 03 (MR) $29.99 DE 60 861 ULT COMICS SPIDER-MAN BY BENDIS TP VOL 02 $19.99 MAR 61 92 CLOCK TP $14.99 IMA 62 73 IRON MAN 2020 TP ROBOT REVOLUTION $17.99 MAR 63 563 DEADPOOL CLASSIC TP VOL 02 $29.99 MAR 64 74 MONSTRESS TP VOL 05 (MR) $16.99 IMA 65 129 MY HERO ACADEMIA GN VOL 01 $9.99 VIZ 66 141 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 17 $9.99 VIZ 67 885 GUARDIANS OF GALAXY TP VOL 05 THROUGH LOOKING GLASS $19.99 MAR 68 6 SHE-HULK BY DAN SLOTT OMNIBUS HC $100.00 MAR 69 727 SPIDER-MAN TP ONE MORE DAY $19.99 MAR 70 51 MARVEL MONOGRAPH TP ART OF MARK BROOKS $24.99 MAR 71 9 MMW DEFENDERS HC VOL 07 $75.00 MAR 72 83 JUPITERS LEGACY TP VOL 04 NETFLIX ED (MR) $16.99 IMA 73 85 JUPITERS LEGACY TP VOL 03 NETFLIX ED (MR) $16.99 IMA 74 38 WINTER SOLDIER BY ED BRUBAKER COMPLETE COLLECT TP NEW PTG $29.99 MAR 75 795 DEADPOOL FLASHBACKS TP $19.99 MAR 75 87 JUPITERS LEGACY TP VOL 02 NETFLIX ED (MR) $16.99 IMA 77 55 HELLSTROM TP PRINCE OF LIES $24.99 MAR 78 103 LEAGUE OF LEGENDS TP ZED $15.99 MAR 79 1097 DAREDEVIL VS PUNISHER MEANS AND ENDS TP NEW PTG $17.99 MAR 80 1157 DEADPOOL TP ONES WITH DEADPOOL $15.99 MAR 81 776 CIVIL WAR WOLVERINE TP $24.99 MAR 82 27 UMBRELLA ACADEMY LIBRARY EDITION HC VOL 03 HOTEL OBLIVION $39.99 DAR 83 858 MS MARVEL TP VOL 04 LAST DAYS $17.99 MAR 84 96 PULP HC (MR) $16.99 IMA 85 552 CIVIL WAR FRONT LINE TP $34.99 MAR 86 1156 AMAZING SPIDER-MAN TP VOL 04 GRAVEYARD SHIFT $15.99 MAR 87 168 CHAINSAW MAN GN VOL 01 $9.99 VIZ 88 18 WORLD OF BLACK HAMMER LIBRARY ED HC VOL 01 $49.99 DAR 89 100 DAWN OF X TP VOL 09 $17.99 MAR 90 996 DEADPOOLS SECRET SECRET WARS TP $15.99 MAR 90 54 TRANSFORMERS CLASSIC TV MAGAZINE MANGA HC VOL 03 $24.99 VIZ 92 162 MOB PSYCHO 100 TP VOL 06 $11.99 DAR 93 1333 DEADPOOL TP VOL 05 WHAT HAPPENED IN VEGAS $15.99 MAR 94 45 BOYS OMNIBUS TP VOL 05 (MR) $29.99 DE 95 1293 A-FORCE TP WARZONES VOL 00 $16.99 MAR 96 1420 ANT-MAN TP VOL 01 SECOND CHANCE MAN $15.99 MAR 96 108 OLD GUARD TP BOOK 01 OPENING FIRE (MR) $16.99 IMA 98 75 REDBONE TRUE STORY NATIVE AMERICAN ROCK BAND GN $19.99 IDW 99 1262 AMAZING SPIDER-MAN TP VOL 05 SPIRAL $16.99 MAR 100 191 JUST BEYOND WELCOME TO BEAST ISLAND ORIGINAL GN $9.99 BOO 101 49 BOYS OMNIBUS TP VOL 06 (MR) $29.99 DE 101 1106 UNCANNY AVENGERS TP VOL 01 RED SHADOW $19.99 MAR 103 623 DAREDEVIL TYPHOIDS KISS TP $34.99 MAR 104 1123 VISION YESTERDAY AND TOMORROW TP NEW PTG $19.99 MAR 105 948 MS MARVEL TP VOL 02 GENERATION WHY $15.99 MAR 106 118 EXORSISTERS TP VOL 02 $16.99 IMA 107 122 GIANT DAYS TP VOL 14 $14.99 BOO 108 68 THE MARVEL ART OF MONDO POSTER BOOK TP $24.99 MAR 109 53 BOYS OMNIBUS TP VOL 04 (MR) $29.99 DE 110 1326 DEADPOOL TP VOL 04 MONKEY BUSINESS $15.99 MAR 111 8 ABSOLUTE SWAMP THING BY ALAN MOORE HC VOL 02 $99.99 DC 111 465 SPIDEY ALL NEW MARVEL TREASURY EDITION TP $15.99 MAR 113 86 DYING IS EASY HC $19.99 IDW 114 221 MONSTRESS TP VOL 01 (MR) $9.99 IMA 115 1483 DEADPOOL TP VOL 01 DEAD PRESIDENTS NOW $15.99 MAR 116 1247 AVENGERS X-SANCTION TP $19.99 MAR 117 1371 HAWKEYE TP VOL 05 ALL NEW HAWKEYE $15.99 MAR 117 211 MY HERO ACADEMIA VIGILANTES GN VOL 08 $9.99 VIZ 119 1267 ASTONISHING X-MEN TP VOL 04 UNSTOPPABLE $19.99 MAR 120 1250 AVENGERS TIME RUNS OUT TP VOL 01 $19.99 MAR 120 28 BLADE OF IMMORTAL DLX ED HC VOL 01 (MR) $49.99 DAR 122 151 STAIRWAY ANTHOLOGY TP (MR) $14.99 IMA 123 105 POKEMON ADV COLLECTORS ED TP VOL 04 $17.99 VIZ 124 1596 ALL NEW X-MEN INEVITABLE TP VOL 01 GHOSTS OF CYCLOPS $15.99 MAR 125 82 DAREDEVIL HC MAN WITHOUT FEAR MARVEL SELECT $24.99 MAR 126 109 DARK NIGHTS METAL TP $19.99 DC 127 70 BATMAN THE LONG HALLOWEEN TP $29.99 DC 128 37 HOUSE OF X POWERS OF X TP $44.99 MAR 129 126 IRON MAN 2020 ROBOT REVOLUTION TP FORCE WORKS $17.99 MAR 130 95 RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA TP VOL 01 $19.99 DE 131 69 SACRIFICE OF DARKNESS ORIGINAL HC $24.99 BOO 132 1060 DOCTOR STRANGE TP DONT PAY FERRYMAN $24.99 MAR 133 1463 ULTIMATE SPIDER-MAN TP VOL 03 DOUBLE TROUBLE $17.95 MAR 134 1630 CIVIL WAR NEW AVENGERS TP $16.99 MAR 135 138 GIDEON FALLS TP VOL 02 ORIGINAL SINS (MR) $16.99 IMA 136 913 GUARDIANS OF THE GALAXY AWESOME MIX DIGEST TP $9.99 MAR 137 147 OVER GARDEN WALL SISTERS OF CHARITY ORIGINAL GN $14.99 BOO 138 131 BATMAN THE KILLING JOKE HC NEW ED $17.99 DC 139 91 X-MEN MILESTONES TP AGE OF X $24.99 MAR 140 35 MARVEL ART OF SAVAGE SWORD OF CONAN HC (MR) $50.00 MAR 140 120 SNEEZE NAOKI URASAWA STORY COLLECTION GN $17.99 VIZ 142 227 MY HERO ACADEMIA GN VOL 02 $9.99 VIZ 143 89 DC POSTER PORTFOLIO DCEASED TP $24.99 DC 143 1315 UNBEATABLE SQUIRREL GIRL TP VOL 03 SQUIRREL REALLY GOT ME NO $17.99 MAR 145 139 SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 01 $14.99 BOO 146 244 KOMI CANT COMMUNICATE GN VOL 09 $9.99 VIZ 147 1100 CIVIL WAR CAPTAIN AMERICA IRON MAN TP $24.99 MAR 147 62 MS TREE TP SKELETON IN THE CLOSET $29.99 TTN 149 161 LUMBERJANES ORIGINAL GN VOL 03 TRUE COLORS $14.99 BOO 150 60 SAILOR MOON ETERNAL ED VOL 10 $27.99 RAN 151 1651 HOWARD THE DUCK TP VOL 00 WHAT THE DUCK $16.99 MAR 152 1537 HOWARD THE DUCK TP VOL 01 DUCK HUNT $17.99 MAR 152 1071 MARVEL TSUM TSUM TAKEOVER TP $15.99 MAR 154 23 TMNT ONGOING (IDW) COLL HC VOL 11 $59.99 IDW 155 1842 ALL NEW INHUMANS TP VOL 01 GLOBAL OUTREACH $15.99 MAR 156 79 ARIA MANGA MASTERPIECE OMNIBUS GN VOL 06 $24.99 TOK 156 1710 DEADPOOL TP VOL 09 INSTITUTIONALIZED $15.99 MAR 158 127 CROW LETHE TP $17.99 IDW 159 123 STARSHIP DOWN TP $19.99 DAR 160 247 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 02 $9.99 VIZ 161 88 JIM HENSON DARK CRYSTAL RESISTANCE BALLAD HUPP HC $24.99 BOO 162 90 VENUS IN BLIND SPOT HC JUNJI ITO (MR) $22.99 VIZ 163 539 SPIDEY TP VOL 02 AFTER SCHOOL SPECIAL $17.99 MAR 164 1794 AVENGERS PRIME TP $16.99 MAR 165 1249 CIVIL WAR X-MEN TP NEW PTG $24.99 MAR 166 268 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 18 $9.99 VIZ 166 269 PERSONA 5 MANGA GN VOL 04 $9.99 VIZ 168 136 BATMAN WHITE KNIGHT TP $19.99 DC 169 134 SANDMAN TP VOL 01 PRELUDES & NOCTURNES 30TH ANNIV ED $19.99 DC 170 1320 CIVIL WAR FANTASTIC FOUR TP $24.99 MAR 171 84 HARLEEN HC (MR) $29.99 DC 171 771 OZ HC WONDERFUL WIZARD OF OZ NEW PTG $24.99 MAR 173 1844 ULTIMATE SPIDER-MAN TP VOL 18 ULTIMATE KNIGHTS $15.99 MAR 174 174 OLD GUARD TP BOOK 02 FORCE MULTIPLIED (MR) $16.99 IMA 175 1728 DEADPOOL TP VOL 03 X MARKS SPOT $15.99 MAR 176 184 DESTINY LOVERS GN VOL 04 (MR) $13.99 SEV 176 1431 GUARDIANS OF GALAXY TP VOL 04 ORIGINAL SIN $19.99 MAR 176 505 MARVEL SUPER HERO SPECTACULAR TP $19.99 MAR 179 324 PAPER GIRLS TP VOL 01 $9.99 IMA 180 155 DADDY DAUGHTER DAY HC $17.99 DAR 181 1816 CIVIL WAR WARZONES TP $16.99 MAR 182 325 UNDISCOVERED COUNTRY TP VOL 01 (MR) $9.99 IMA 183 331 GIDEON FALLS TP VOL 01 BLACK BARN (MR) $9.99 IMA 184 1668 AVENGERS BY BRIAN MICHAEL BENDIS TP VOL 02 $19.99 MAR 185 111 BARBARELLA TP (MR) $22.99 HUM 185 1435 JESSICA JONES TP VOL 03 ALIAS (MR) $19.99 MAR 187 2199 CAPTAIN MARVEL TP VOL 03 ALIS VOLAT PROPRIIS $12.99 MAR 188 199 TOILET BOUND HANAKO KUN GN VOL 05 $13.00 YEN 189 197 TO LOVE RU DARKNESS GN VOL 17 (MR) $13.99 SEV 190 179 PUNISHER PRESENTS TP BARRACUDA MAX NEW PTG $17.99 MAR 191 308 GUDETAMA SURVIVING THE HOLIDAYS HC (MR) $9.99 ONI 192 1435 JESSICA JONES TP VOL 02 ALIAS (MR) $19.99 MAR 193 164 FINGER GUNS TP $17.99 VAU 194 1744 NEW AVENGERS AIM TP VOL 01 EVERYTHING IS NEW $19.99 MAR 195 182 GOD COUNTRY TP (MR) $16.99 IMA 196 344 SAGA TP VOL 01 (MR) $9.99 IMA 197 66 PRINCE VALIANT HC VOL 22 1979-1980 $34.99 FAN 198 48 METABARONS SECOND CYCLE HC (MR) $39.99 HUM 198 140 WATCHMEN TP $24.99 DC 200 1994 DAREDEVIL TP VOL 04 AUTOBIOGRAPHY OF MATT MURDOCK $15.99 MAR 201 42 BLACK HAMMER LIBRARY ED HC VOL 02 $49.99 DAR 202 98 VISION COMPLETE COLLECTION TP $29.99 MAR 203 1764 ALL NEW X-MEN TP VOL 04 ALL DIFFERENT $19.99 MAR 203 163 FANGIRL MANGA GN VOL 01 $16.99 VIZ 205 225 TOKYO GHOUL GN VOL 01 $12.99 VIZ 206 1707 UNCANNY AVENGERS TP VOL 05 AXIS PRELUDE $19.99 MAR 207 2184 THORS TP $15.99 MAR 208 1739 UNCANNY AVENGERS TP VOL 04 AVENGE EARTH $19.99 MAR 209 223 IMMORTAL HULK TP VOL 01 OR IS HE BOTH $15.99 MAR 210 245 LITTLE WITCHES MAGIC IN CONCORD GN $12.99 ONI 210 150 ODESSA GN $19.99 ONI 212 320 ONE PUNCH MAN GN VOL 01 $9.99 VIZ 213 152 INVISIBLE DIFFERENCES ASPERGERS LIVING LIFE FULL COLOR HC $19.99 ONI 214 1774 CIVIL WAR MS MARVEL TP $19.99 MAR 215 77 MARVEL COMICS MINI-BOOKS COLLECTIBLE BOXED SET $29.99 ABR 216 232 STAR WARS RISE OF KYLO REN TP $15.99 MAR 217 154 MAIDS HC PAPIN SISTERS TRUE CRIME $19.99 FAN 218 159 JOJOS BIZARRE ADV 4 DIAMOND IS UNBREAKABLE HC VOL 07 $19.99 VIZ 218 1280 MARVEL UNIVERSE DOCTOR STRANGE DIGEST TP $9.99 MAR 218 61 PEARL JAM ART OF DO THE EVOLUTION HC $39.99 IDW 221 107 BATMAN WHO LAUGHS HC $29.99 DC 222 1814 CIVIL WAR YOUNG AVENGERS AND RUNAWAYS TP NEW PTG $19.99 MAR 223 326 AIR WAR STORIES #2 $9.99 IT' 224 986 MONSTER OF FRANKENSTEIN TP $39.99 MAR 225 113 ABSOLUTE CARNAGE TP $29.99 MAR 226 72 LADY MECHANIKA OVERSIZED HC VOL 04 $32.99 BEN 227 212 VENOM BY DONNY CATES TP VOL 01 REX $17.99 MAR 228 1083 COLOR YOUR OWN STAR WARS TP $9.99 MAR 229 509 STAR WARS SPECIAL EDITION HC NEW HOPE $24.99 MAR 230 29 FIREFLY UNIFICATION WAR DLX ED HC $75.00 BOO 231 246 ANCIENT MAGUS BRIDE GN VOL 13 $12.99 ST. 231 167 GODZILLA RAGE ACROSS TIME TP $19.99 IDW 233 190 2000 AD SUMMER SCI-FI SPECIAL 2020 TP $14.99 DIA 234 143 HOUSE OF M TP $24.99 MAR 234 1195 ULTIMATES 2 TP ULTIMATE COLLECTION $34.99 MAR 236 153 DISNEY MANGA NIGHTMARE XMAS ZEROS JOURNEY ULT ED TP $19.99 TOK 237 1188 CIVIL WAR HEROES FOR HIRE THUNDEBOLTS TP $34.99 MAR 237 241 WIZERD TP VOL 01 POTION OF DREAMS $14.99 ONI 239 63 SEVEN LIVES OF ALEJANDRO JODOROWSKY HC (MR) $39.95 HUM 240 288 ARCHIE & KATY KEENE TP $12.99 ARC 240 208 UMBRELLA ACADEMY TP VOL 01 APOCALYPSE SUITE $17.99 DAR 242 2277 ULTIMATE SPIDER-MAN TP VOL 14 WARRIORS $17.99 MAR 243 2218 UNCANNY AVENGERS TP VOL 01 COUNTER EVOLUTIONARY $17.99 MAR 244 419 DIE TP VOL 01 FANTASY HEARTBREAKER (MR) $9.99 IMA 245 130 JOHNNY HOMICIDAL MANIAC SC NEW PTG $24.95 SLA 246 356 STAR WARS ORIGINAL TRILOGY MOVIE ADAPTATIONS TP $34.99 MAR 247 71 INCORRUPTIBLE OMNIBUS GN $39.99 BOO 248 1941 ALL NEW X-MEN TP VOL 01 YESTERDAYS X-MEN $19.99 MAR 249 284 BATMAN YEAR ONE DELUXE SC $14.99 DC 250 264 MAX MEOW CAT CRUSADER GN VOL 01 $12.99 RAN 251 1991 HAWKEYE TP VOL 04 RIO BRAVO $17.99 MAR 252 2307 CIVIL WAR HOUSE OF M TP $16.99 MAR 253 1734 CIVIL WAR MARVEL UNIVERSE TP NEW PTG $24.99 MAR 253 271 IMMORTAL HULK TP VOL 03 HULK IN HELL $15.99 MAR 255 106 CRUEL SUMMER HC (MR) $34.99 IMA 256 2746 DEADPOOL TP VOL 02 DARK REIGN $14.99 MAR 256 216 STAR WARS DARTH VADER TP VOL 01 VADER $19.99 MAR 258 1645 SECRET WAR TP $24.99 MAR 259 24 ABSOLUTE SWAMP THING BY ALAN MOORE HC VOL 01 (MR) $99.99 DC 260 213 ELVIRA MISTRESS OF DARK TP VOL 02 $17.99 DE 260 1099 OZ HC EMERALD CITY OF OZ $24.99 MAR 262 2780 NEW AVENGERS TP VOL 06 REVOLUTION $14.99 MAR 263 142 LONE SLOANE HC CHAOS (MR) $24.99 TTN 264 217 FRANKIE COMICS HC $17.99 ONI 265 279 ANIMORPHS GN VOL 01 THE INVASION $12.99 SCH 266 193 PISTOUVI GN $19.99 MAG 267 881 JOURNEY STAR WARS LAST JEDI CAPT PHASMA TP $16.99 MAR 268 427 ARCHIE GIANT COMICS LEAP GN $9.99 ARC 268 1834 ULTIMATE X-MEN ULTIMATE COLLECTION TP VOL 02 $24.99 MAR 270 285 GIRL FROM OTHER SIDE SIUIL RUN GN VOL 09 $12.99 ST. 271 203 CRITICAL ROLE TP VOL 01 VOX MACHINA ORIGINS $19.99 DAR 272 257 DIE TP VOL 02 SPLIT THE PARTY (MR) $16.99 IMA 273 156 JAMES BOND 007 HC VOL 02 $24.99 DE 274 124 FANTASTIC FOUR EPIC COLL WORLDS GREATEST COMIC MAG TP $34.99 MAR 275 300 THAT TIME I REINCARNATED SLIME TRINITY GN VOL 01 (MR) $12.99 RAN 276 2910 A-FORCE PRESENTS TP VOL 03 $14.99 MAR 276 1628 STAR BRAND TP VOL 01 NEW UNIVERSE $29.99 MAR 278 200 DEAD DUDES TP $19.99 ONI 278 64 RICK AND MORTY HC BOOK 05 DLX ED (MR) $49.99 ONI 280 493 DESCENDER TP VOL 01 TIN STARS (MR) $9.99 IMA 280 304 TWINS GN VOL 01 $12.99 SCH 282 266 DEATH NOTE BLACK ED TP VOL 01 $14.99 VIZ 283 1399 AVENGERS EARTHS MIGHTIEST HEROES ULT COLL TP $34.99 MAR 284 2976 MARVELS ANT-MAN PRELUDE TP $14.99 MAR 285 277 EAST OF WEST TP VOL 01 THE PROMISE (NEW PTG) $16.99 IMA 286 144 WOLVERINE OLD MAN LOGAN TP $29.99 MAR 287 379 FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST GN VOL 05 $10.99 RAN 287 2635 GUARDIANS OF KNOWHERE TP $15.99 MAR 287 634 STAR WARS EPISODE VI HC RETURN OF JEDI $24.99 MAR 290 322 CLASS ACT GN $12.99 HAR 290 192 SPIDER-MAN LIFE STORY TP $24.99 MAR 292 286 ICE CREAM MAN TP VOL 01 RAINBOW SPRINKLES $16.99 IMA 292 832 STAR WARS EPISODE IV TP NEW HOPE $19.99 MAR 294 99 NO LONGER HUMAN HC JUNJI ITO (MR) $34.99 VIZ 295 104 DC GRAPHIC NOVELS FOR KIDS BOX SET $39.99 DC 296 447 MY HERO ACADEMIA GN VOL 03 $9.99 VIZ 297 2947 E IS FOR EXTINCTION WARZONES TP $15.99 MAR 298 299 MONSTRESS TP VOL 02 (MR) $16.99 IMA 298 178 SMASHED JUNJI ITO STORY COLLECTION HC (MR) $22.99 VIZ 300 2016 FURY MAX TP VOL 02 MY WAR GONE BY (MR) $19.99 MAR 300 454 MY HERO ACADEMIA GN VOL 08 $9.99 VIZ 302 26 SPIDER-MAN BEN REILLY OMNIBUS HC VOL 02 $125.00 MAR 302 337 WITCH AND BEAST GN VOL 01 (MR) $12.99 RAN 304 280 CLEOPATRA IN SPACE GN VOL 06 QUEEN OF NILE $14.99 SCH 304 688 JOURNEY STAR WARS LAST JEDI CAPT PHASMA HC $24.99 MAR 306 1724 MARVEL UNIVERSE CAPTAIN AMERICA CIVIL WAR DIGEST TP $9.99 MAR 306 1763 X-MEN ADVENTURES DIGEST TP $9.99 MAR 308 272 SHOPLIFTERS WILL BE LIQUIDATED TP VOL 01 $16.99 AFT 308 297 SONIC THE HEDGEHOG TP VOL 01 FALLOUT $15.99 IDW 310 497 MORIARTY THE PATRIOT GN VOL 01 $9.99 VIZ 310 314 WORLDS END HAREM FANTASIA GN VOL 03 (MR) $13.99 SEV 312 305 MONSTRESS TP VOL 04 (MR) $16.99 IMA 312 303 VENOM BY DONNY CATES TP VOL 04 VENOM ISLAND $17.99 MAR 314 895 SOLO TP STAR WARS STORY ADAPTATION $19.99 MAR 315 380 FRANKIE & THE CREEPY CUTE CRITTERS HC $12.99 ONI 316 709 STAR WARS ROGUE ONE ADAPTATION HC $24.99 MAR 317 347 BLUE PERIOD GN VOL 01 $12.99 RAN 318 2579 ASTONISHING X-MEN TP XENOGENESIS $19.99 MAR 319 396 ATTACK ON TITAN GN VOL 01 $10.99 RAN 319 416 INVINCIBLE TP VOL 01 FAMILY MATTERS $12.99 IMA 319 486 MY HERO ACADEMIA GN VOL 04 $9.99 VIZ 319 2792 PUNISHER MAX TP VOL 01 IN THE BEGINNING (MR) $14.99 MAR 323 441 MILES MORALES GN TP SPIDER-MAN $12.99 MAR 323 259 WALKING DEAD HERES NEGAN HC (MR) $19.99 IMA 323 317 X-MEN BY JONATHAN HICKMAN TP VOL 01 $17.99 MAR 326 333 BATMAN TP VOL 01 THE COURT OF OWLS (N52) $16.99 DC 326 255 MAGIC FISH GN $16.99 RAN 326 355 STAR WARS DARTH MAUL SON DATHOMIR TP NEW PTG $15.99 MAR 329 33 ABSOLUTE DARK KNIGHT HC $99.99 DC 330 274 STAR WARS DARTH VADER DARK LORD SITH TP VOL 04 FORTRESS VADE $19.99 MAR 331 595 FIRE POWER BY KIRKMAN & SAMNEE TP VOL 01 PRELUDE $9.99 IMA 332 360 IMMORTAL HULK TP VOL 07 HULK IS HULK $15.99 MAR 332 1804 MARVEL UNIVERSE ALL NEW AVENGERS ASSEMBLE DIGEST TP VOL 03 $9.99 MAR 334 132 CHRIS WARE MONOGRAPH HC $29.98 RAN 335 370 PERSONA 4 GN VOL 13 $13.99 UDO 336 732 STAR WARS JOURNEY TO STAR WARS HC FASE $24.99 MAR 337 160 COMPLETE NOIR MANCHETTE TARDI HC VOL 02 STREETS PARIS $29.99 FAN 337 335 GIDEON FALLS TP VOL 04 (MR) $16.99 IMA 339 180 BATMAN DAMNED HC (MR) $29.99 DC 339 222 CIVIL WAR TP $24.99 MAR 339 220 DOOMSDAY CLOCK HC PART 02 WITH SLIPCASE $24.99 DC 342 2186 AVENGERS WEST COAST VISION QUEST TP NEW PTG $24.99 MAR 342 1815 MARVEL UNIVERSE GUARDIANS OF GALAXY DIGEST TP VOL 04 $9.99 MAR 344 2814 SPIDER-WOMAN TP VOL 02 NEW DUDS $17.99 MAR 344 291 STRANGER THINGS TP VOL 01 OTHER SIDE $17.99 DAR 346 450 PAPER GIRLS TP VOL 02 $12.99 IMA 346 119 ROYAL CITY HC VOL 01 COMPLETE COLLECTION (MR) $44.99 IMA 348 394 WALKING DEAD TP VOL 01 DAYS GONE BYE $14.99 IMA 349 93 DC GRAPHIC NOVELS FOR YOUNG ADULTS BOX SET $49.99 DC 350 250 BETTIE PAGE UNBOUND TP $19.99 DE 350 2954 SILVER SURFER TP VOL 03 LAST DAYS $17.99 MAR 350 348 TEEN TITANS BEAST BOY TP $16.99 DC 353 294 MY RIOT SC OGN $17.99 ONI 353 620 WYTCHES TP VOL 01 (MR) $9.99 IMA 355 336 HETEROGENIA LINGUISTICO GN VOL 01 $15.00 YEN 356 388 CAT STORY GN $12.99 HAR 356 424 FARMING LIFE IN ANOTHER WORLD GN VOL 01 $11.95 SCB 356 994 STAR WARS FORCE AWAKENS ADAPATATION TP $19.99 MAR 359 315 BLADE RUNNER 2019 TP VOL 01 WELCOME TO LOS ANGELES (MR) $16.99 TTN 359 581 JUJUTSU KAISEN GN VOL 06 $9.99 VIZ 359 545 MY HERO ACADEMIA GN VOL 05 $9.99 VIZ 362 293 DARKNESS BATMAN 20TH ANNIVERSARY CROSSOVER COLL TP (MR) $19.99 IMA 362 431 REVOLUTIONARY GIRL UTENA AFTER THE REVOLUTION GN $12.99 VIZ 364 556 ONE PUNCH MAN GN VOL 02 $9.99 VIZ 364 637 WICKED & DIVINE TP VOL 01 THE FAUST ACT (MR) $9.99 IMA 366 1026 MARVELS POSTCARD BOOK HC $19.99 MAR 367 231 ADVENTURE ZONE GN VOL 01 HERE THERE BE GERBLINS $19.99 ST. 368 423 SPAWN ORIGINS TP VOL 03 $14.99 IMA 369 586 SPY X FAMILY GN VOL 02 $9.99 VIZ 369 831 STAR WARS EPISODE I HC PHANTOM MENACE $24.99 MAR 371 196 THE TIMES I KNEW I WAS GAY GRAPHIC MEMOIR HC (MR) $25.00 POC 371 350 WORLD OF WARCRAFT COMIC COLLECTION HC VOL 01 $14.95 PUB 373 228 PAPAYA SALAD GN HC (MR) $24.99 DAR 374 663 SPAWN ORIGINS TP VOL 01 (NEW PTG) $9.99 IMA 375 846 STAR WARS EPISODE II HC ATTACK OF CLONES $24.99 MAR 376 391 TEEN TITANS RAVEN TP DC INK $16.99 DC 376 3602 TERROR INC TP APOCALYPSE SOON (MR) $14.99 MAR 378 3616 A-FORCE PRESENTS TP VOL 02 $14.99 MAR 378 459 GOLDEN KAMUY GN VOL 18 (MR) $12.99 VIZ 378 135 SPIDER-MAN GAUNTLET COMPLETE COLLECTION TP VOL 02 $44.99 MAR 378 366 STAR WARS DARTH VADER DARK LORD SITH TP VOL 01 IMPERIAL MACH $17.99 MAR 382 229 FRANKENSTEIN HC JUNJI ITO STORY COLLECTION $22.99 VIZ 382 316 PHANTOM OF THE OPERA GN $16.99 A W 382 330 WINGS OF LIGHT SC GN (MR) $17.99 HUM 385 384 GIDEON FALLS TP VOL 03 STATIONS OF THE CROSS $16.99 IMA 385 133 UMBRELLA ACADEMY LIBRARY EDITION HC VOL 01 APOCALYPSE SUITE $39.99 DAR 387 383 MONSTRESS TP VOL 03 (MR) $16.99 IMA 387 894 STAR WARS FORCE AWAKENS ADAPTATION HC $24.99 MAR 389 438 SAGA TP VOL 02 (MR) $14.99 IMA 389 2992 SHIELD TP ARCHITECTS OF FOREVER $19.99 MAR 391 166 FANTASTIC FOUR EPIC COLLECTION COMING GALACTUS TP NEW PTG $39.99 MAR 391 3380 INFERNO WARZONES TP $16.99 MAR 393 905 WOMEN OF POWER STANDEE PUNCH OUT BOOK HC $24.99 MAR 394 263 INFINITY GAUNTLET TP $24.99 MAR 394 3397 SQUADRON SINISTER TP $16.99 MAR 396 1085 STAR WARS ROGUE ONE ADAPTATION TP $19.99 MAR 396 487 ULTRAMAN GN VOL 14 $12.99 VIZ 398 412 FLASHPOINT TP $16.99 DC 398 342 MEGAGHOST TP VOL 01 $17.99 ALB 400 723 LOW TP VOL 01 THE DELIRIUM OF HOPE (MR) $9.99 IMA 401 329 FRAGMENTS OF HORROR HC JUNJI ITO (MR) $17.99 VIZ 401 439 HEAVENS DESIGN TEAM GN VOL 01 $12.99 RAN 401 440 IMMORTAL HULK TP VOL 02 GREEN DOOR $15.99 MAR 401 413 PARALLEL PARADISE GN VOL 03 (MR) $13.99 SEV 405 312 BACKTRACK TP VOL 01 (MR) $19.99 ONI 405 443 FATE GRAND ORDER MORTALIS STELLA GN VOL 02 $12.99 RAN 405 97 HOUSE OF X POWERS OF X HC $60.00 MAR 405 210 RUSH MAKING OF A FAREWELL TO KINGS GN $24.99 POC 409 3266 AMAZING SPIDER-MAN WORLDWIDE TP VOL 02 $17.99 MAR 409 665 DR STONE GN VOL 14 $9.99 VIZ 409 614 MY HERO ACADEMIA GN VOL 06 $9.99 VIZ 409 1197 STAR WARS TP LAST JEDI ADAPTATION $17.99 MAR 413 406 LUMBERJANES TP VOL 01 $14.99 BOO 413 678 PROMISED NEVERLAND GN VOL 17 $9.99 VIZ 413 460 TOKYO GHOST TP VOL 01 ATOMIC GARDEN (NEW PTG) (MR) $14.99 IMA 416 403 BITTER ROOT TP VOL 01 FAMILY BUSINESS $16.99 IMA 416 641 DRAGON BALL SUPER GN VOL 10 $9.99 VIZ 418 763 SNOTGIRL TP VOL 01 GREEN HAIR DONT CARE $9.99 IMA 418 630 STEPHEN MCCRANIES SPACE BOY TP VOL 08 $10.99 DAR 418 476 TOKYO GHOUL GN VOL 02 $12.99 VIZ 421 407 NARUTO 3IN1 TP VOL 01 $14.99 VIZ 421 57 PHANTOM COMP SUNDAYS HC VOL 08 1963-1966 $70.00 HER 421 490 SAGA TP VOL 09 (MR) $14.99 IMA 424 404 THIS IS A FLYING RAT HC $15.99 ONI 425 425 EAST OF WEST TP VOL 10 (MR) $16.99 IMA 426 462 HOW NOT TO SUMMON DEMON LORD GN VOL 09 (MR) $12.99 ST. 426 662 MY HERO ACADEMIA GN VOL 23 $9.99 VIZ 428 2690 AVENGERS SOLO AVENGERS CLASSIC TP VOL 01 $24.99 MAR 428 492 BEASTARS GN VOL 01 $12.99 VIZ 428 658 PROMISED NEVERLAND GN VOL 01 $9.99 VIZ 428 1611 WRITE YOUR OWN MARVEL TP $14.99 MAR 432 468 DAREDEVIL BY CHIP ZDARSKY TP VOL 04 END OF HELL $15.99 MAR 432 352 STUFF OF LEGEND TP VOL 05 CALL TO ARMS $16.95 TH3 432 349 WILLIE NELSON HC $16.99 NBM 435 583 BUZZKILL TP (MR) $12.99 IMA 435 629 CAT NINJA GN VOL 01 $9.99 POC 437 475 CUTIE & BEAST GN VOL 01 $12.99 ST. 437 262 I WANT YOU GN (MR) $21.95 DRA 437 2182 MARVEL UNIVERSE AVENGERS ULTRON REVOLUTION DIGEST TP VOL 02 $9.99 MAR 437 418 STAR WARS DARTH VADER DARK LORD SITH TP VOL 02 LEGACYS END $17.99 MAR 437 477 TOILET BOUND HANAKO KUN GN VOL 01 $13.00 YEN 437 485 VENOM BY DONNY CATES TP VOL 03 ABSOLUTE CARNAGE $15.99 MAR 443 676 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 04 $9.99 VIZ 443 201 MONKEY VS ROBOT COMPLETE EPIC TP $29.99 IDW 443 479 RENT A GIRLFRIEND GN VOL 03 (MR) $12.99 RAN 446 209 VENOM BY DONNY CATES HC $34.99 MAR 447 455 DOG MAN GN VOL 09 GRIME & PUNISHMENT $12.99 SCH 447 507 SAGA TP VOL 03 (MR) $14.99 IMA 449 206 MILES MORALES ULT SPIDER-MAN ULT COLL TP BOOK 01 $34.99 MAR 449 683 MY HERO ACADEMIA GN VOL 21 $9.99 VIZ 449 2874 SUPERIOR IRON MAN TP VOL 02 STARK CONTRAST $19.99 MAR 452 3667 AGE OF APOCALYPSE TP WARZONES $16.99 MAR 452 481 SNOTGIRL TP VOL 03 IS THIS REAL LIFE $15.99 IMA 454 682 MY HERO ACADEMIA VIGILANTES GN VOL 01 $9.99 VIZ 454 185 NEW MUTANTS EPIC COLL TP DEMON BEAR SAGA DM VAR NEW PTG $39.99 MAR 454 183 X-MEN EPIC COLLECTION TP SECOND GENESIS $39.99 MAR 457 759 GRUMPY UNICORN YA GN VOL 01 HITS THE ROAD $8.99 SCH 457 382 V FOR VENDETTA NEW EDITION TP (MR) $19.99 DC 459 410 DOCTOR WHO 13TH TP VOL 04 TALE OF TWO TIME LORDS $16.99 TTN 459 694 DRAGON BALL SUPER GN VOL 01 $9.99 VIZ 459 821 NAILBITER TP VOL 01 THERE WILL BE BLOOD (MR) $9.99 IMA 462 328 JOJOS BIZARRE ADV 1 PHANTOM BLOOD HC VOL 01 $19.99 VIZ 463 1889 AGE OF ULTRON TP $34.99 MAR 463 376 CAPTAIN GINGER TP VOL 02 $16.99 AHO 463 1894 LITTLE MARVEL STANDEE PUNCH-OUT BOOK TP $24.99 MAR 463 514 SPAWN ORIGINS TP VOL 02 $14.99 IMA 467 437 ASH & THORN TP (MR) $15.99 AHO 467 448 DAWN OF X TP VOL 02 $17.99 MAR 467 458 MY NEXT LIFE AS A VILLAINESS GN VOL 04 $13.99 ST. 467 389 PREACHER TP BOOK 01 (MR) $19.99 DC 471 319 MANGA CLASSICS FRANKENSTEIN SC $19.99 MAN 471 711 MY HERO ACADEMIA GN VOL 07 $9.99 VIZ 473 511 BAKEMONOGATARI GN VOL 05 $12.95 RAN 473 525 IMMORTAL HULK TP VOL 06 $15.99 MAR 473 323 NIOBE SHE IS DEATH TP VOL 02 $19.99 STR 476 480 BATMAN TP VOL 02 THE CITY OF OWLS (N52) $16.99 DC 477 357 I KILL GIANTS FIFTH ANNV ED TP $19.99 IMA 478 529 CREATURE GIRLS HANDS ON FIELD JOURNAL WORLD GN VOL 04 (MR) ( $13.99 SEV 478 738 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 08 $9.99 VIZ 478 919 LOUD HOUSE WINTER SPECIAL SC $7.99 NBM 478 747 MY HERO ACADEMIA GN VOL 22 $9.99 VIZ 478 452 SUPERMAN RED SON TP NEW EDITION $17.99 DC 483 414 STRANGER THINGS TP VOL 02 SIX $17.99 DAR 484 240 AKIRA KODANSHA ED GN VOL 01 (MR) $24.99 RAN 484 530 WHISPER ME A LOVE SONG GN VOL 01 (MR) $12.99 RAN 486 533 DONT TOY WITH ME MISS NAGATORO GN VOL 04 $12.95 RAN 486 306 ELFEN LIED OMNIBUS TP VOL 04 $24.99 DAR 486 2224 GOTG BY ABNETT AND LANNING COMPLETE COLL TP VOL 02 $34.99 MAR 489 400 GHOST FLEET WHOLE GODDAMNED THING TP (MR) $19.99 IMA 489 365 LOCKE & KEY TP VOL 01 WELCOME TO LOVECRAFT $19.99 IDW 491 551 DAREDEVIL BY CHIP ZDARSKY TP VOL 01 KNOW FEAR $15.99 MAR 491 542 OSSAN IDOL MANGA GN VOL 01 $12.99 TOK 491 566 PAPER GIRLS TP VOL 06 $14.99 IMA 491 422 STRANGER PLANET HC $15.99 HAR 495 761 MY HERO ACADEMIA GN VOL 24 $9.99 VIZ 495 267 SPIDER-MAN MAXIMUM CARNAGE TP (OCT042110) $29.99 MAR 495 375 WOTAKOI LOVE IS HARD FOR OTAKU GN VOL 04 (MR) $17.99 RAN 495 555 X-MEN FANTASTIC FOUR TP 4X $15.99 MAR 499 766 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 07 $9.99 VIZ 499 341 EL DEAFO SUPERPOWERED ED HC GN $19.99 ABR 499 478 SONIC THE HEDGEHOG TP VOL 02 FATE DR EGGMAN $15.99 IDW 499 177 UMBRELLA ACADEMY LIBRARY EDITION HC VOL 02 DALLAS $39.99 DAR 503 548 RESTAURANT TO ANOTHER WORLD GN VOL 02 $13.00 YEN