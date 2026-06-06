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61 Absolute Catwoman #1 Variant Covers So Far…
61 Absolute Catwoman #1 Variant Covers So Far... out this week, maybe more to reveal...
Article Summary
- Absolute Catwoman #1 launches with 61 variant covers so far, including eight standard editions and a wave of exclusives.
- Core Absolute Catwoman #1 covers include cardstock, foil, blank, virgin, and a 1:25 Mateus Manhanini variant.
- Retailer exclusive Absolute Catwoman #1 variants spotlight artists like Ed Benes, Derrick Chew, David Mack, and more.
- From 616 Comics to Unknown Comics and Midtown, Absolute Catwoman #1 exclusives keep growing ahead of release.
Absolute Catwoman #1 has around sixty variant covers, eight main ones and fifty-two exclusive retailer and creator studio variants… so far that is. First, the standard eight variant covers, available to everyone, including cardstock, foil and 1:25 tiered versions…. and then all the others… can you find any more out there?
- Absolute Catwoman #1 Cover A Main Cover
- Absolute Catwoman #1 Cover B David Nakayama Variant
- Absolute Catwoman #1 Cover C Kaare Andrews Variant
- Absolute Catwoman #1 Cover D Sozomaika Variant
- Absolute Catwoman #1 Cover E Bengal Foil Virgin Variant
- Absolute Catwoman #1 Cover F Logo Foil Virgin Variant
- Absolute Catwoman #1 Cover G Blank Variant
- Absolute Catwoman #1 Cover H 1:25 Mateus Manhanini Variant
- Absolute Catwoman #1 616 Comics Ed Benes Foil Virgin Variant
- Absolute Catwoman #1 616 Comics Ed Benes Variant
- Absolute Catwoman #1 616 Comics Ed Benes Virgin Variant
- Absolute Catwoman #1 616 Comics Ivan Talavera Foil Virgin Variant
- Absolute Catwoman #1 616 Comics Ivan Talavera Foil Virgin Variant
- Absolute Catwoman #1 616 Comics Ivan Talavera Variant
- Absolute Catwoman #1 616 Comics Ivan Talavera Virgin Variant
- Absolute Catwoman #1 616 Comics Mike Mayhew Foil Virgin Variant
- Absolute Catwoman #1 616 Comics Mike Mayhew Glowing Eyes Foil Virgin Variant
- Absolute Catwoman #1 616 Comics Mike Mayhew Variant
- Absolute Catwoman #1 616 Comics Mike Mayhew Virgin Variant
- Absolute Catwoman #1 616 Comics Derrick Chew Variant
- Absolute Catwoman #1 616 Comics Derrick Chew Virgin Variant
- Absolute Catwoman #1 7Ate9Comics Natali Sanders Variant
- Absolute Catwoman #1 7Ate9Comics Natali Sanders Virgin Variant
- Absolute Catwoman #1 Big Time Collectibles Jim Balent Foil Virgin Variant
- Absolute Catwoman #1 Big Time Collectibles Jim Balent Variant
- Absolute Catwoman #1 Big Time Collectibles Jim Balent Virgin Variant
- Absolute Catwoman #1 Comic Inspiration Homare Foil Variant
- Absolute Catwoman #1 Comic Inspiration Homare Virgin Variant
- Absolute Catwoman #1 DarkLord Collections David Mack Foil Virgin Variant
- Absolute Catwoman #1 DarkLord Collections David Mack Variant
- Absolute Catwoman #1 DarkLord Collections David Mack Virgin Variant
- Absolute Catwoman #1 Ecgce Comics Chuma Hill Variant
- Absolute Catwoman #1 Ecgce Comics Chuma Hill Virgin Variant
- Absolute Catwoman #1 Heavy Mental Comics Dan Quintana Foil Variant
- Absolute Catwoman #1 Heavy Mental Comics Dan Quintana Masked Foil Virgin Variant
- Absolute Catwoman #1 Heavy Mental Comics Dan Quintana Variant
- Absolute Catwoman #1 Heavy Mental Comics Dan Quintana Virgin Variant
- Absolute Catwoman #1 KRS Comics Carla Cohen Variant
- Absolute Catwoman #1 KRS Comics Carla Cohen Virgin Variant
- Absolute Catwoman #1 LeapsLair Björn Barends Variant
- Absolute Catwoman #1 LeapsLair Björn Barends Virgin Variant
- Absolute Catwoman #1 LeapsLair Ivan Tao Foil Virgin Variant
- Absolute Catwoman #1 LeapsLair Ivan Tao Variant
- Absolute Catwoman #1 Midtown Comics Joshua 'Sway' Swaby Variant
- Absolute Catwoman #1 Nickel City Comics Ariel Diaz Variant
- Absolute Catwoman #1 Sequential Art Comics Dan Panosian Foil Variant
- Absolute Catwoman #1 Sequential Art Comics Dan Panosian Foil Virgin Variant
- Absolute Catwoman #1 Stjepan Šejić Glow-in-the-Dark Virgin Variant
- Absolute Catwoman #1 Stjepan Šejić Variant
- Absolute Catwoman #1 Tony S Daniel Variant
- Absolute Catwoman #1 Tony S Daniel Black And White Variant
- Absolute Catwoman #1 Unknown Comics Kendrick 'Kunkka' Lim Green Foil Virgin Variant
- Absolute Catwoman #1 Unknown Comics Kendrick 'Kunkka' Lim Pink Foil Virgin Variant
- Absolute Catwoman #1 Unknown Comics Kendrick 'Kunkka' Lim Virgin Variant
- Absolute Catwoman #1 Unknown Comics Miguel Mercado Foil Virgin Variant
- Absolute Catwoman #1 Unknown Comics Miguel Mercado Variant
- Absolute Catwoman #1 Unknown Comics Miguel Mercado Virgin Variant
- Absolute Catwoman #1 Walt's Comic Shop / Kings Comics Belén Ortega Variant
- Absolute Catwoman #1 Walt's Comic Shop / Kings Comics Foil Virgin Variant
- Absolute Catwoman #1 Warren Louw Webstore Variant
- Absolute Catwoman #1 Warren Louw Webstore Virgin Variant
ABSOLUTE CATWOMAN #1 (OF 6)
(W) Che Grayson, Scott Snyder (A/CA) Bengal
WITH ALL THE WEALTH…WITH ALL THE GEAR…WITH ALL THE SKILLS, SHE IS THE ABSOLUTE APEX PREDATOR! Selina Kyle has carved a good life for herself. Through her ingenuity and skills, she's become the greatest thief the world has ever known. With high-tech gear and weaponry, there's no place too secure for Catwoman. But when someone from her past comes knocking at her door, Selina's life comes crashing down around her and she'll need to get to the bottom of a mystery taking her all around the globe! Written by Che Grayson and Scott Snyder with art by Bengal, Catwoman bursts onto the scene in the Absolute Universe!
$4.99 6/10/2026