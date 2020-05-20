Batman #92 Tops Advance Reorders Two Weeks In A Row

Posted on | by Rich Johnston | Comments

The Advance Reorders chart, last week and the week before that reflected that all of the DC Comics orders through Diamond were dropped to zero, meaning every retailer had to amend their order on FOC from scratch, which saw DC totally dominate. There's still a bit of that this week, but this time, there is more competition from other publishers. Batman #92 had a quarter of a million copies originally ordered, so its staying power at the top spot for two weeks may be ezpected, but James Tynion IV also got a placement for Something Is Killing The Children as well.

Batman #92 Tops Advance Reorders Two Weeks In A Row.
Batman #92 Tops Advance Reorders Two Weeks In A Row. Art from DC.

Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors.

TOP 25 ADVANCE REORDER COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

PUBLICATIONPRICEPUBLISHER
BATMAN #92 CARD STOCK ARTGERM VAR ED$4.99DC COMICS
BATMAN #92$3.99DC COMICS
NIGHTWING #71$3.99DC COMICS
QUESTION THE DEATHS OF VIC SAGE #3 (OF 4)$6.99DC COMICS
QUESTION THE DEATHS OF VIC SAGE #3 (OF 4) H CHAYKIN VAR ED$6.99DC COMICS
BATMAN #92 1 25 PUNCHLINE JIMENEZ CARD STOCK VAR ED$4.99DC COMICS
NIGHTWING #71 ALAN QUAH VAR ED$3.99DC COMICS
BATMAN SECRET FILES #3$4.99DC COMICS
BATMAN #93$3.99DC COMICS
SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 01 (C: 0-1-2)$14.99BOOM ENTERTAINMENT
SOMETHING IS KILLING CHILDREN #7$3.99BOOM ENTERTAINMENT
BATMAN #93 CARD STOCK FRANCESCO MATTINA VAR ED$4.99DC COMICS
STRANGE ADVENTURES #2 (OF 12)$4.99DC COMICS
BLACKSAD COLLECTED STORIES TP VOL 01 (C: 0-1-2)$29.99DARK HORSE COMICS
ADVENTUREMAN #1$3.99IMAGE COMICS
FAITHLESS II #1 CVR B EROTICA CONNECTING VAR (MR)$4.99BOOM ENTERTAINMENT
SUPERMAN #22$3.99DC COMICS
HELLSING DELUXE EDITION HC VOL 01 (MR) (C: 1-1-2)$49.99DARK HORSE COMICS
OLD HAUNTS #1$3.99ARTISTS WRITERS & ARTISANS INC
ASCENDER TP VOL 02 (MR)$16.99IMAGE COMICS
BITTER ROOT #8 CVR B VISIONS (MR)$3.99IMAGE COMICS
FAITHLESS II #1 FOC ANKA VAR (MR)$3.99BOOM ENTERTAINMENT
BATMAN THE ADVENTURES CONTINUE #1 (OF 6) BLANK VAR ED$3.99DC COMICS
BATMAN THE ADVENTURES CONTINUE #1 (OF 6) DAN MORA VAR ED$3.99DC COMICS
FARMHAND TP VOL 03 (MR)$16.99IMAGE COMICS

TOP 25 REORDER COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

PUBLICATIONPRICEPUBLISHER
FRANK MILLERS BIG DAMN SIN CITY HC (C: 0-1-2)$100.00DARK HORSE COMICS
NEW X-MEN OMNIBUS HC NEW PTG$125.00MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN OMNIBUS HC VOL 04 CHO VAR$125.00MARVEL COMICS
HOUSE OF X POWERS OF X HC$60.00MARVEL COMICS
ANNIHILATION OMNIBUS HC NEW PTG$125.00MARVEL COMICS
VENOMNIBUS HC VOL 01$100.00MARVEL COMICS
GREEN LANTERN BY GEOFF JOHNS OMNIBUS HC VOL 01$125.00DC COMICS
STRANGERS IN PARADISE OMNIBUS LTD HC SGN BOOKPLATE ED (C: 0-$179.99ABSTRACT STUDIOS
BLACK HAMMER LIBRARY ED HC VOL 01 (C: 0-1-2)$49.99DARK HORSE COMICS
DAREDEVIL BY FRANK MILLER OMNIBUS COMPANION HC NEW PTG$100.00MARVEL COMICS
PUNISHER MAX BY GARTH ENNIS OMNIBUS HC VOL 01 (MR)$100.00MARVEL COMICS
MARVEL MONOGRAPH TP ART OF CHRIS BACHALO$19.99MARVEL COMICS
VENOMNIBUS HC VOL 02$125.00MARVEL COMICS
THOR BY WALTER SIMONSON OMNIBUS HC NEW PTG$125.00MARVEL COMICS
BATMAN KNIGHTFALL OMNIBUS HC VOL 01$99.99DC COMICS
DAREDEVIL BY MILLER AND JANSON OMNIBUS HC NEW PTG$125.00MARVEL COMICS
ABSOLUTE SANDMAN HC VOL 03$125.00DC COMICS
SAGA COMPENDIUM TP VOL 01 (MR)$59.99IMAGE COMICS
DAREDEVIL SHADOWLAND OMNIBUS HC$125.00MARVEL COMICS
FANTASTIC FOUR BY WAID & WIERINGO OMNIBUS HC$100.00MARVEL COMICS
BATMAN KNIGHTFALL OMNIBUS HC VOL 02$99.99DC COMICS
KILL OR BE KILLED DLX ED HC (MR)$49.99IMAGE COMICS
SPIDER-MAN CLONE SAGA OMNIBUS HC VOL 01$125.00MARVEL COMICS
WALKING DEAD COMPENDIUM TP VOL 04$59.99IMAGE COMICS
ABSOLUTE PREACHER HC VOL 01 (MR)$150.00DC COMICS

 

About Rich Johnston

Head writer and founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world. Living in London, father of two. Political cartoonist.

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