Captain Britain and Captain America Top Advance Reorders

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Captain Britain and Captain America Top Advance Reorders
Captain Britain and Captain America Top Advance Reorders

Advance reorders time! Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors. And this week that means the reissue of the Captain Britain Omnibus, which has already sold out at Marvel, the launch of The United States Of Captain America and the fourth printing of We Live #1…

TOP 25 ADVANCE REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

DESCRIPTION SRP VENDOR
CAPTAIN BRITAIN OMNIBUS HC DAVIS CVR $125.00 MARVEL COMICS
UNITED STATES CAPTAIN AMERICA #1 (OF 5) $4.99 MARVEL COMICS
CAPTAIN BRITAIN OMNIBUS HC WILSON DM VAR $125.00 MARVEL COMICS
WE LIVE #1 4TH PTG $4.99 AFTERSHOCK COMICS
COMPLETE AMERICAN GODS HC (MR) (C: 1-1-2) $124.99 DARK HORSE COMICS
UNITED STATES CAPTAIN AMERICA #1 (OF 5) BAZALDUA DESIGN VAR $4.99 MARVEL COMICS
BASILISK #1 2ND PTG LUCKERT $3.99 BOOM ENTERTAINMENT
GIANT-SIZE AMAZING SPIDER-MAN CHAMELEON CONSPIRACY #1 $5.99 MARVEL COMICS
DEPARTMENT OF TRUTH #10 CVR C DIALYNAS (MR) $3.99 IMAGE COMICS
WALKING DEAD DLX #11 2ND PTG CVR A FINCH & MCCAIG (MR) $3.99 IMAGE COMICS
WALKING DEAD DLX #9 2ND PTG CVR A FINCH & MCCAIG (MR) $3.99 IMAGE COMICS
WALKING DEAD DLX #7 2ND PTG CVR A FINCH & MCCAIG (MR) $3.99 IMAGE COMICS
WALKING DEAD DLX #8 2ND PTG CVR A FINCH & MCCAIG (MR) $3.99 IMAGE COMICS
WALKING DEAD DLX #10 2ND PTG CVR A FINCH & MCCAIG (MR) $3.99 IMAGE COMICS
WALKING DEAD DLX #12 2ND PTG CVR A FINCH & MCCAIG (MR) $3.99 IMAGE COMICS
WE LIVE #5 3RD PTG $4.99 AFTERSHOCK COMICS
BARBARIC #1 CVR A GOODEN $3.99 VAULT COMICS
DAREDEVIL #31 $3.99 MARVEL COMICS
POWER RANGERS UNLTD EDGE DARKNESS #1 CVR A MORA (C: 1-0-0) $7.99 BOOM ENTERTAINMENT
HELLBOY OMNIBUS BOXED SET TP (C: 0-1-2) $99.96 DARK HORSE COMICS
STAR WARS DOCTOR APHRA #11 WOBH $3.99 MARVEL COMICS
SHANG-CHI #2 $3.99 MARVEL COMICS
CROSSOVER #7 CVR A ZDARSKY $3.99 IMAGE COMICS
BARBARIC #1 CVR B HIXSON $3.99 VAULT COMICS
BARBARIC #1 CVR D SEELEY POLYBAG VAR $5.99 VAULT COMICS

TOP 25 REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

DESCRIPTION SRP VENDOR
ALIENS OMNIBUS HC VOL 01 NELSON DM VAR $125.00 MARVEL COMICS
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 02 $64.99 IMAGE COMICS
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 03 $64.99 IMAGE COMICS
VENOMNIBUS HC VOL 01 WILDMAN DM VAR NEW PTG $125.00 MARVEL COMICS
TMNT THE LAST RONIN #3 (OF 5) $8.99 IDW PUBLISHING
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 01 $64.99 IMAGE COMICS
INCREDIBLE HULK BY PETER DAVID OMNIBUS HC VOL 03 FRANK TROY $125.00 MARVEL COMICS
MAN-THING OMNIBUS HC BRUNNER DM VAR NEW PTG $125.00 MARVEL COMICS
CRIMINAL DLX ED HC VOL 02 (MR) $49.99 IMAGE COMICS
RED ROOM #1 $6.99 FANTAGRAPHICS BOOKS
SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 01 (C: 0-1-2) $14.99 BOOM ENTERTAINMENT
EARTH X TRILOGY OMNIBUS ALPHA HC $125.00 MARVEL COMICS
INVINCIBLE HC VOL 01 ULTIMATE COLL $34.99 IMAGE COMICS
BARRY WINDSOR-SMITH MONSTERS HC (MR) (C: 0-1-2) $39.99 FANTAGRAPHICS BOOKS
INVINCIBLE TP VOL 01 FAMILY MATTERS (NEW PTG) $9.99 IMAGE COMICS
X-MEN AGE OF APOCALYPSE OMNIBUS HC TAN CVR NEW PTG $125.00 MARVEL COMICS
INVINCIBLE HC VOL 02 ULTIMATE COLL (NEW PTG) $39.99 IMAGE COMICS
KA-ZAR SAVAGE OMNIBUS HC ANDERSON ACTION DM VAR $125.00 MARVEL COMICS
HELLBOY OMNIBUS TP VOL 01 SEED OF DESTRUCTION (C: 0-1-2) $24.99 DARK HORSE COMICS
MMW INCREDIBLE HULK HC VOL 15 $75.00 MARVEL COMICS
KA-ZAR SAVAGE OMNIBUS HC ANDERSON FIRST ISSUE CVR $125.00 MARVEL COMICS
SPAWN COMPENDIUM TP VOL 01 (NEW EDITION) (MR) $59.99 IMAGE COMICS
INVINCIBLE HC VOL 04 ULTIMATE COLL $39.99 IMAGE COMICS
DEADPOOL BY DANIEL WAY OMNIBUS HC VOL 02 $100.00 MARVEL COMICS
X-MEN BY CHRIS CLAREMONT & JIM LEE OMNIBUS HC VOL 02 NEW PTG $125.00 MARVEL COMICS

About Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne, Chase Variant. Lives in South-West London, works from Blacks on Dean Street, shops at Piranha Comics. Father of two. Political cartoonist.
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