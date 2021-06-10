Captain Britain and Captain America Top Advance Reorders
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Advance reorders time! Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors. And this week that means the reissue of the Captain Britain Omnibus, which has already sold out at Marvel, the launch of The United States Of Captain America and the fourth printing of We Live #1…
TOP 25 ADVANCE REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS
|DESCRIPTION
|SRP
|VENDOR
|CAPTAIN BRITAIN OMNIBUS HC DAVIS CVR
|$125.00
|MARVEL COMICS
|UNITED STATES CAPTAIN AMERICA #1 (OF 5)
|$4.99
|MARVEL COMICS
|CAPTAIN BRITAIN OMNIBUS HC WILSON DM VAR
|$125.00
|MARVEL COMICS
|WE LIVE #1 4TH PTG
|$4.99
|AFTERSHOCK COMICS
|COMPLETE AMERICAN GODS HC (MR) (C: 1-1-2)
|$124.99
|DARK HORSE COMICS
|UNITED STATES CAPTAIN AMERICA #1 (OF 5) BAZALDUA DESIGN VAR
|$4.99
|MARVEL COMICS
|BASILISK #1 2ND PTG LUCKERT
|$3.99
|BOOM ENTERTAINMENT
|GIANT-SIZE AMAZING SPIDER-MAN CHAMELEON CONSPIRACY #1
|$5.99
|MARVEL COMICS
|DEPARTMENT OF TRUTH #10 CVR C DIALYNAS (MR)
|$3.99
|IMAGE COMICS
|WALKING DEAD DLX #11 2ND PTG CVR A FINCH & MCCAIG (MR)
|$3.99
|IMAGE COMICS
|WALKING DEAD DLX #9 2ND PTG CVR A FINCH & MCCAIG (MR)
|$3.99
|IMAGE COMICS
|WALKING DEAD DLX #7 2ND PTG CVR A FINCH & MCCAIG (MR)
|$3.99
|IMAGE COMICS
|WALKING DEAD DLX #8 2ND PTG CVR A FINCH & MCCAIG (MR)
|$3.99
|IMAGE COMICS
|WALKING DEAD DLX #10 2ND PTG CVR A FINCH & MCCAIG (MR)
|$3.99
|IMAGE COMICS
|WALKING DEAD DLX #12 2ND PTG CVR A FINCH & MCCAIG (MR)
|$3.99
|IMAGE COMICS
|WE LIVE #5 3RD PTG
|$4.99
|AFTERSHOCK COMICS
|BARBARIC #1 CVR A GOODEN
|$3.99
|VAULT COMICS
|DAREDEVIL #31
|$3.99
|MARVEL COMICS
|POWER RANGERS UNLTD EDGE DARKNESS #1 CVR A MORA (C: 1-0-0)
|$7.99
|BOOM ENTERTAINMENT
|HELLBOY OMNIBUS BOXED SET TP (C: 0-1-2)
|$99.96
|DARK HORSE COMICS
|STAR WARS DOCTOR APHRA #11 WOBH
|$3.99
|MARVEL COMICS
|SHANG-CHI #2
|$3.99
|MARVEL COMICS
|CROSSOVER #7 CVR A ZDARSKY
|$3.99
|IMAGE COMICS
|BARBARIC #1 CVR B HIXSON
|$3.99
|VAULT COMICS
|BARBARIC #1 CVR D SEELEY POLYBAG VAR
|$5.99
|VAULT COMICS
TOP 25 REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS
|DESCRIPTION
|SRP
|VENDOR
|ALIENS OMNIBUS HC VOL 01 NELSON DM VAR
|$125.00
|MARVEL COMICS
|INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 02
|$64.99
|IMAGE COMICS
|INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 03
|$64.99
|IMAGE COMICS
|VENOMNIBUS HC VOL 01 WILDMAN DM VAR NEW PTG
|$125.00
|MARVEL COMICS
|TMNT THE LAST RONIN #3 (OF 5)
|$8.99
|IDW PUBLISHING
|INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 01
|$64.99
|IMAGE COMICS
|INCREDIBLE HULK BY PETER DAVID OMNIBUS HC VOL 03 FRANK TROY
|$125.00
|MARVEL COMICS
|MAN-THING OMNIBUS HC BRUNNER DM VAR NEW PTG
|$125.00
|MARVEL COMICS
|CRIMINAL DLX ED HC VOL 02 (MR)
|$49.99
|IMAGE COMICS
|RED ROOM #1
|$6.99
|FANTAGRAPHICS BOOKS
|SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 01 (C: 0-1-2)
|$14.99
|BOOM ENTERTAINMENT
|EARTH X TRILOGY OMNIBUS ALPHA HC
|$125.00
|MARVEL COMICS
|INVINCIBLE HC VOL 01 ULTIMATE COLL
|$34.99
|IMAGE COMICS
|BARRY WINDSOR-SMITH MONSTERS HC (MR) (C: 0-1-2)
|$39.99
|FANTAGRAPHICS BOOKS
|INVINCIBLE TP VOL 01 FAMILY MATTERS (NEW PTG)
|$9.99
|IMAGE COMICS
|X-MEN AGE OF APOCALYPSE OMNIBUS HC TAN CVR NEW PTG
|$125.00
|MARVEL COMICS
|INVINCIBLE HC VOL 02 ULTIMATE COLL (NEW PTG)
|$39.99
|IMAGE COMICS
|KA-ZAR SAVAGE OMNIBUS HC ANDERSON ACTION DM VAR
|$125.00
|MARVEL COMICS
|HELLBOY OMNIBUS TP VOL 01 SEED OF DESTRUCTION (C: 0-1-2)
|$24.99
|DARK HORSE COMICS
|MMW INCREDIBLE HULK HC VOL 15
|$75.00
|MARVEL COMICS
|KA-ZAR SAVAGE OMNIBUS HC ANDERSON FIRST ISSUE CVR
|$125.00
|MARVEL COMICS
|SPAWN COMPENDIUM TP VOL 01 (NEW EDITION) (MR)
|$59.99
|IMAGE COMICS
|INVINCIBLE HC VOL 04 ULTIMATE COLL
|$39.99
|IMAGE COMICS
|DEADPOOL BY DANIEL WAY OMNIBUS HC VOL 02
|$100.00
|MARVEL COMICS
|X-MEN BY CHRIS CLAREMONT & JIM LEE OMNIBUS HC VOL 02 NEW PTG
|$125.00
|MARVEL COMICS