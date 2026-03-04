Posted in: Avengers, Comics, Marvel Comics, Spider-Man, X-Men | Tagged: coverwatch, David Nakayama
CoverWatch: David Nakayama's White Colour Block Variants from Marvel Comics in April 2026
Article Summary
- David Nakayama's White Colour Block Variant Covers debut for Marvel Comics in April 2026.
- Features bold, limited palettes on Captain Marvel, Wolverine, Mystique, and more iconic characters.
- Variants available in both regular and title-free virgin editions for each selected Marvel title.
- White Colour Block series follows Red editions, with Blue Colour Block Variants coming in June.
Last month, the first wave of David Nakayama's Colour Block Variant Covers arrived in comic shops, and they will now continue in April, moving on to new White Colour Block Variants spotlighting the likes of Captain Marvel, Mystique, Wolverine and more, discovering the power of white. And be careful how you phrase that. With the Red Colour Block Covers in February, we will also get the Blue Colour Block Covers in June. Each version will also be available in a virgin title-less version, doubling the number of covers.
"With this new collection of covers, I'm thrilled to play again with a bold, strategically-limited palette and a wide variety of characters I've never drawn this way before (or at all in some cases!)," Nakayama shared when the program was first announced. "I hope you enjoy!"
On Sale 4/1
- CAPTAIN MARVEL: DARK PAST #1 COLOR BLOCK WHITE VARIANT COVER BY DAVID NAKAYAMA – 75960621492100151
- CAPTAIN MARVEL: DARK PAST #1 COLOR BLOCK WHITE VIRGIN VARIANT COVER BY DAVID NAKAYAMA – 75960621492100118
- VENOM #256 COLOR BLOCK WHITE VARIANT COVER BY DAVID NAKAYAMA – 75960621330625621
- VENOM #256 COLOR BLOCK WHITE VIRGIN VARIANT COVER BY DAVID NAKAYAMA – 75960621330625616
- X-MEN #28 COLOR BLOCK WHITE VARIANT COVER BY DAVID NAKAYAMA – 75960620920002831
- X-MEN #28 COLOR BLOCK WHITE VIRGIN VARIANT COVER BY DAVID NAKAYAMA – 75960620920002816
On Sale 4/8
- AMAZING SPIDER-MAN #26 COLOR BLOCK WHITE VARIANT COVER BY DAVID NAKAYAMA – 75960621001502651
- AMAZING SPIDER-MAN #26 COLOR BLOCK WHITE VIRGIN VARIANT COVER BY DAVID NAKAYAMA – 75960621001502617
- WOLVERINE #18 COLOR BLOCK WHITE VARIANT COVER BY DAVID NAKAYAMA – 75960620841801821
- WOLVERINE #18 COLOR BLOCK WHITE VIRGIN VARIANT COVER BY DAVID NAKAYAMA – 75960620841801816
On Sale 4/15
- X-MEN UNITED #2 COLOR BLOCK WHITE VARIANT COVER BY DAVID NAKAYAMA – 75960621443300221
- X-MEN UNITED #2 COLOR BLOCK WHITE VIRGIN VARIANT COVER BY DAVID NAKAYAMA – 75960621443300216
On Sale 4/22
- AMAZING SPIDER-MAN #27 COLOR BLOCK WHITE VARIANT COVER BY DAVID NAKAYAMA – 75960621001502761
- AMAZING SPIDER-MAN #27 COLOR BLOCK WHITE VIRGIN VARIANT COVER BY DAVID NAKAYAMA – 75960621001502717
- MARC SPECTOR: MOON KNIGHT #3 COLOR BLOCK WHITE VARIANT COVER BY DAVID NAKAYAMA – 75960621496900321
- MARC SPECTOR: MOON KNIGHT #3 COLOR BLOCK WHITE VIRGIN VARIANT COVER BY DAVID NAKAYAMA – 75960621496900316
On Sale 4/29
- PUNISHER #3 COLOR BLOCK WHITE VARIANT COVER BY DAVID NAKAYAMA – 75960621516400321
- PUNISHER #3 COLOR BLOCK WHITE VIRGIN VARIANT COVER BY DAVID NAKAYAMA – 75960621516400316
On Sale 5/6
- FANTASTIC FOUR #10 COLOR BLOCK WHITE VARIANT COVER BY DAVID NAKAYAMA – 75960621122701021
- FANTASTIC FOUR #10 COLOR BLOCK WHITE VIRGIN VARIANT COVER BY DAVID NAKAYAMA – 75960621122701016