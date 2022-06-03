Marvel Gives Retailers 5% Backlist Discount With Penguin Random House
Penguin Random House Comcis Retail is the exclusive Marvel Comics distributor for the direct market of comic books, but thy still let Diamond Comic distributors sub-distribute to comic shops who prefer to stay with them. I have been aware, in recent months of a number of retailers returning to diamond at as middle-man even though there are higher costs associated with that, for more reliability and less paperwork, sometimes just as a back up for when there are problems with PRH. Well, Penguin Random House appears to trying to grab some of that marketshare back to them direct.
Until the end of June, Penguin Random House is offering an additional 5% discount to direct market comic book retailers for all trade paperbacks and hardcovers that went on sale before 2022. It's also only available to retailers who have paid up their accounts. Here's a list of the books being covered.
BLACK PANTHER: A NATION UNDER OUR FEET BOOK 3 TPB
INFINITY TPB
BLACK PANTHER: A NATION UNDER OUR FEET BOOK 1 TPB
IMMORTAL HULK VOL. 10: OF HELL AND OF DEATH TPB [GATEFOLD]
STAR WARS: THE HIGH REPUBLIC VOL. 2 – THE HEART OF DRENGIR TPB
CIVIL WAR TPB
INFINITY WAR TPB
CAPTAIN AMERICA BY TA-NEHISI COATES VOL. 1: WINTER IN AMERICA TPB
SPIDER-MAN: SPIDER-VERSE – SPIDER-MEN GN-TPB
IMMORTAL HULK VOL. 6: WE BELIEVE IN BRUCE BANNER TPB
MS. MARVEL VOL. 5: SUPER FAMOUS TPB
STAR WARS: DARTH VADER VOL. 3 – THE SHU-TORUN WAR TPB
MS. MARVEL VOL. 1: NO NORMAL TPB
SPIDER-GWEN: GWEN STACY GN-TPB
VENOM BY DONNY CATES VOL. 3: ABSOLUTE CARNAGE TPB
STAR WARS: DARTH MAUL TPB
VENOM VS. CARNAGE TPB [NEW PRINTING]
SPIDER-MAN: SPIDER-VERSE – MILES MORALES GN-TPB
MS. MARVEL VOL. 6: CIVIL WAR II TPB
SECRET EMPIRE TPB
ETERNALS BY NEIL GAIMAN TPB [NEW PRINTING]
VENOM BY DONNY CATES VOL. 2: THE ABYSS TPB
MS. MARVEL VOL. 4: LAST DAYS TPB
MILES MORALES: ULTIMATE SPIDER-MAN VOL. 2 – REVELATIONS TPB
THOR BY DONNY CATES VOL. 1: THE DEVOURER KING TPB
VENOM: CARNAGE UNLEASHED TPB [NEW PRINTING]
MS. MARVEL VOL. 9: TEENAGE WASTELAND TPB
MARVEL-VERSE: SHANG-CHI GN-TPB
VENOM UNLEASHED VOL. 1 TPB
MARVEL-VERSE: LOKI GN-TPB
CARNAGE, U.S.A. TPB [NEW PRINTING]
MILES MORALES: WITH GREAT POWER GN-TPB
HULK: PLANET HULK TPB
CAPTAIN AMERICA: WINTER SOLDIER – THE COMPLETE COLLECTION TPB [NEW PRINTING]
MS. MARVEL: METAMORPHOSIS GN-TPB
RUNAWAYS BY RAINBOW ROWELL VOL. 5: CANON FODDER TPB
MIGHTY MARVEL MASTERWORKS: THE AMAZING SPIDER-MAN VOL. 1 – WITH GREAT POWER… GN-TPB MICHAEL CHO COVER
MARVEL-VERSE: WANDA & VISION GN-TPB
KING THOR TPB
STAR WARS: BOUNTY HUNTERS VOL. 1 – GALAXY'S DEADLIEST TPB
ALIENS: THE ORIGINAL YEARS OMNIBUS VOL. 1 HC LAND COVER
ELEKTRA: ASSASSIN TPB [NEW PRINTING 2]
MIGHTY MARVEL MASTERWORKS: THE AMAZING SPIDER-MAN VOL. 2 – THE SINISTER SIX GN-TPB MICHAEL CHO COVER
CAPTAIN AMERICA: SAM WILSON – THE COMPLETE COLLECTION VOL. 1 TPB
MARVEL-VERSE: BLACK PANTHER GN-TPB
AMAZING SPIDER-MAN BY NICK SPENCER VOL. 13: KING'S RANSOM TPB
HAWKEYE: PRIVATE EYE GN-TPB
STAR WARS VOL. 3: REBEL JAIL TPB
PUNISHER MAX: THE COMPLETE COLLECTION VOL. 1 TPB
AVENGERS BY JASON AARON VOL. 7: THE AGE OF KHONSHU TPB
SAVAGE AVENGERS VOL. 4: KING IN BLACK TPB
SYMBIOTE SPIDER-MAN: KING IN BLACK TPB
MILES MORALES VOL. 5: THE CLONE SAGA TPB
MILES MORALES VOL. 1: STRAIGHT OUT OF BROOKLYN TPB
WHAT IF? CLASSIC: THE COMPLETE COLLECTION VOL. 1 TPB
THOR: GOD OF THUNDER VOL. 2 – GODBOMB TPB
IMMORTAL HULK VOL. 1: OR IS HE BOTH? TPB
MILES MORALES VOL. 4: ULTIMATUM TPB
WOLVERINE: OLD MAN LOGAN TPB
SPIDER-MAN: MILES MORALES VOL. 2 TPB
STAR WARS: DOCTOR APHRA VOL. 3: REMASTERED TPB
VENOM EPIC COLLECTION: SYMBIOSIS TPB
MILES MORALES: ULTIMATE SPIDER-MAN ULTIMATE COLLECTION BOOK 1 TPB
STAR WARS VOL. 8: MUTINY AT MON CALA TPB
FALCON & WINTER SOLDIER: CUT OFF ONE HEAD TPB
SPIDER-MAN: LIFE STORY TPB
MARVEL ZOMBIES TPB SPIDER-MAN COVER
MORBIUS EPIC COLLECTION: THE LIVING VAMPIRE TPB
STAR WARS VOL. 2: OPERATION STARLIGHT TPB
MARVEL-VERSE: VENOM GN-TPB
EDGE OF VENOMVERSE TPB
SPIDER-VERSE TPB
MILES MORALES: ULTIMATE END GN-TPB
ULTIMATE SPIDER-MAN VOL. 1: POWER & RESPONSIBILITY TPB [NEW PRINTING]
VENOM BY DONNY CATES VOL. 5: VENOM BEYOND TPB
DAREDEVIL BY CHIP ZDARSKY VOL. 4: END OF HELL TPB
STAR WARS VOL. 1: SKYWALKER STRIKES TPB
DEADPOOL BY DANIEL WAY: THE COMPLETE COLLECTION VOL. 1 TPB
MARVEL SUPER HEROES SECRET WARS TPB [NEW PRINTING]
MOON KNIGHT EPIC COLLECTION: BAD MOON RISING TPB [NEW PRINTING]
HULK: WORLD WAR HULK TPB [NEW PRINTING]
VENOM BY DONNY CATES VOL. 4: VENOM ISLAND TPB
CARNAGE: BLACK, WHITE & BLOOD TREASURY EDITION TPB
MILES MORALES: ULTIMATE SPIDER-MAN ULTIMATE COLLECTION BOOK 3 TPB
DAWN OF X VOL. 7 TPB
MS. MARVEL BY SALADIN AHMED VOL. 3: OUTLAWED TPB
AMAZING SPIDER-MAN BY NICK SPENCER VOL. 10: GREEN GOBLIN RETURNS TPB
AMAZING SPIDER-MAN BY NICK SPENCER VOL. 12: SHATTERED WEB TPB
MIGHTY THOR VOL. 1: THUNDER IN HER VEINS TPB
KING IN BLACK TPB
STAR WARS: DARTH VADER: DARK LORD OF THE SITH VOL. 4 – FORTRESS VADER TPB
STAR WARS: DARTH VADER: DARK LORD OF THE SITH VOL. 3 – THE BURNING SEAS TPB
AVENGERS BY JASON AARON VOL. 1: THE FINAL HOST TPB
DAWN OF X VOL. 8 TPB
AMAZING SPIDER-MAN BY NICK SPENCER VOL. 6: ABSOLUTE CARNAGE TPB
AMAZING SPIDER-MAN BY NICK SPENCER VOL. 2: FRIENDS AND FOES TPB
SPIDER-VERSE: SPIDER-ZERO TPB
STAR WARS: OBI-WAN AND ANAKIN TPB
STAR WARS: DARTH VADER BY GREG PAK VOL. 2 – INTO THE FIRE TPB
STAR WARS VOL. 13: ROGUES AND REBELS TPB
AVENGERS BY JONATHAN HICKMAN: THE COMPLETE COLLECTION VOL. 2 TPB
WAR OF THE REALMS TPB
SPIDER-MAN: BIRTH OF VENOM TPB
VENOM BY DONNY CATES VOL. 1: REX TPB
AMAZING SPIDER-MAN BY NICK SPENCER VOL. 1: BACK TO BASICS TPB
REIGN OF X VOL. 1 TPB
IRONHEART: RIRI WILLIAMS GN-TPB
MARVEL-VERSE: SHE-HULK GN-TPB
STAR WARS: DARTH VADER: DARK LORD OF THE SITH VOL. 1 – IMPERIAL MACHINE TPB
DAREDEVIL: THE MAN WITHOUT FEAR TPB [NEW PRINTING]
DEADPOOL: WORLD'S GREATEST VOL. 1 – MILLIONAIRE WITH A MOUTH TPB
WINTER SOLDIER BY ED BRUBAKER: THE COMPLETE COLLECTION TPB [NEW PRINTING]
INFINITY GAUNTLET TPB [NEW PRINTING]
STAR WARS: DARTH VADER VOL. 1 – VADER TPB
SPIDER-MAN: MILES MORALES VOL. 1 TPB
VISION & THE SCARLET WITCH: THE SAGA OF WANDA AND VISION TPB
GIANT-SIZE X-MEN BY JONATHAN HICKMAN TPB
MORBIUS VOL. 1: OLD WOUNDS TPB
SWORD MASTER VOL. 1: WAR OF THE ANCIENTS TPB
ETERNALS BY JACK KIRBY: THE COMPLETE COLLECTION TPB REMASTERED COVER
THE MIGHTY CAPTAIN MARVEL VOL. 3: DARK ORIGINS TPB
VENOM: LETHAL PROTECTOR TPB [NEW PRINTING]
STAR WARS: DARTH VADER: DARK LORD OF THE SITH VOL. 2 – LEGACY'S END TPB
SPIDER-GWEN VOL. 1: GREATER POWER TPB
BLACK WIDOW BY KELLY THOMPSON VOL. 1: THE TIES THAT BIND TPB
ULTRAMAN VOL. 1: THE RISE OF ULTRAMAN TPB
MILES MORALES: SPIDER-MAN GN-TPB
DOCTOR STRANGE AND THE SORCERERS SUPREME VOL. 1: OUT OF TIME TPB
NIGHT OF THE LIVING DEADPOOL TPB
SILVER SURFER EPIC COLLECTION: THE INFINITY GAUNTLET TPB
DOCTOR STRANGE VOL. 3: BLOOD IN THE AETHER TPB
STAR WARS LEGENDS EPIC COLLECTION: RISE OF THE SITH VOL. 2 TPB
THE AMAZING SPIDER-MAN OMNIBUS VOL. 3 HC KANE COVER [NEW PRINTING, DM ONLY]
THOR BY JASON AARON: THE COMPLETE COLLECTION VOL. 1 TPB
STAR WARS LEGENDS: BOBA FETT – BLOOD TIES TPB
EXCALIBUR OMNIBUS VOL. 1 HC DAVIS MARVEL AGE COVER [DM ONLY]
SILVER SURFER EPIC COLLECTION: THANOS QUEST TPB
AMERICA VOL. 2: FAST AND FUERTONA TPB
MARVELS: EYE OF THE CAMERA TPB [NEW PRINTING]
MARVEL MASTERS OF SUSPENSE: STAN LEE & STEVE DITKO OMNIBUS VOL. 1 HC
STAR WARS LEGENDS EPIC COLLECTION: THE OLD REPUBLIC VOL. 2 TPB
DOCTOR STRANGE AND THE SORCERERS SUPREME VOL. 2: TIME AFTER TIME TPB
SHANG-CHI BY GENE LUEN YANG VOL. 1: BROTHERS & SISTERS TPB
W.E.B. OF SPIDER-MAN GN-TPB
X-CORP BY TINI HOWARD VOL. 1 TPB
MS. MARVEL BY SALADIN AHMED VOL. 2: STORMRANGER TPB
REIGN OF X VOL. 6 TPB
STAR WARS: FROM THE JOURNALS OF OBI-WAN KENOBI TPB
MIGHTY MARVEL MASTERWORKS: THE X-MEN VOL. 1 – THE STRANGEST SUPER HEROES OF ALL GN-TPB MICHAEL CHO COVER
BLACK PANTHER AND THE CREW: WE ARE THE STREETS TPB
YOUNG AVENGERS BY KIERON GILLEN & JAMIE MCKELVIE OMNIBUS HC MCKELVIE COVER [NEW PRINTING]
DAREDEVIL BY CHIP ZDARSKY VOL. 5: TRUTH/DARE TPB
MS. MARVEL VOL. 2: GENERATION WHY TPB
YOUNG AVENGERS BY GILLEN & MCKELVIE: THE COMPLETE COLLECTION TPB
HELLIONS BY ZEB WELLS VOL. 1 TPB
SPIDER-MAN: SPIDER-VERSE – SPIDER-GWEN GN-TPB
MS. MARVEL MEETS THE MARVEL UNIVERSE GN-TPB
BLACK PANTHER: WORLD OF WAKANDA TPB
SPIDER-MAN: THE ROAD TO VENOM TPB
SYMBIOTE SPIDER-MAN TPB
MARVEL-VERSE: THOR GN-TPB
MIGHTY MARVEL MASTERWORKS: THE INCREDIBLE HULK VOL. 1 – THE GREEN GOLIATH GN-TPB ORIGINAL COVER [DM ONLY]
DAREDEVIL BY CHIP ZDARSKY VOL. 1: KNOW FEAR TPB
BLACK PANTHER VOL. 1: A NATION UNDER OUR FEET HC
MARVEL KNIGHTS BLACK WIDOW BY GRAYSON & RUCKA: THE COMPLETE COLLECTION TPB
BLACK CAT VOL. 5: I'LL TAKE MANHATTAN TPB
MS. MARVEL VOL. 10: TIME AND AGAIN TPB
EXCALIBUR BY TINI HOWARD VOL. 2 TPB
ULTRAMAN VOL. 2: THE TRIALS OF ULTRAMAN TPB
AVENGERS BY JONATHAN HICKMAN: THE COMPLETE COLLECTION VOL. 1 TPB
HAWKEYE: KATE BISHOP VOL. 2 – MASKS TPB
DAREDEVIL BY CHIP ZDARSKY VOL. 2: NO DEVILS, ONLY GOD TPB
ALIENS: THE ORIGINAL YEARS OMNIBUS VOL. 1 HC NELSON COVER [DM ONLY]
CAPTAIN AMERICA BY WAID & SAMNEE: HOME OF THE BRAVE TPB
X-MEN: INFERNO PROLOGUE OMNIBUS HC ARTHUR ADAMS COVER [NEW PRINTING, DM ONLY]
NEW MUTANTS EPIC COLLECTION: CABLE TPB
AVENGERS FOREVER TPB [NEW PRINTING 2]
CAPTAIN AMERICA BY JACK KIRBY OMNIBUS HC KIRBY MADBOMB COVER [NEW PRINTING]
BLACK PANTHER: A NATION UNDER OUR FEET BOOK 2 TPB
STAR WARS LEGENDS EPIC COLLECTION: THE ORIGINAL MARVEL YEARS VOL. 2 TPB
THOR VOL. 1: GOD OF THUNDER REBORN TPB
DEADPOOL EPIC COLLECTION: THE CIRCLE CHASE TPB
BLACK PANTHER BY CHRISTOPHER PRIEST: THE COMPLETE COLLECTION VOL. 1 TPB
BLACK PANTHER BY CHRISTOPHER PRIEST: THE COMPLETE COLLECTION VOL. 2 TPB
THOR BY DONNY CATES VOL. 3: REVELATIONS TPB
FANTASTIC FOUR VOL. 2: MR. AND MRS. GRIMM TPB
BLACK PANTHER BOOK 8: THE INTERGALACTIC EMPIRE OF WAKANDA PART THREE TPB
BLACK PANTHER BY REGINALD HUDLIN: THE COMPLETE COLLECTION VOL. 1 TPB
X-MEN: HELLFIRE GALA – THE RED CARPET COLLECTION HC DAUTERMAN COVER [DM ONLY]
MIGHTY MARVEL MASTERWORKS: THE INCREDIBLE HULK VOL. 1 – THE GREEN GOLIATH GN-TPB MICHAEL CHO COVER
STAR WARS LEGENDS EPIC COLLECTION: THE REBELLION VOL. 1 TPB
GUARDIANS OF THE GALAXY BY AL EWING VOL. 3: WE'RE SUPER HEROES TPB
THOR: GOD OF THUNDER VOL. 4 – THE LAST DAYS OF MIDGARD TPB
THOR: GOD OF THUNDER VOL. 3 – THE ACCURSED TPB
GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 2: FAITHLESS TPB
NEW WARRIORS CLASSIC OMNIBUS VOL. 1 HC YOUNG COVER [NEW PRINTING]
BLACK PANTHER BY REGINALD HUDLIN: THE COMPLETE COLLECTION VOL. 3 TPB
VENOM EPIC COLLECTION: LETHAL PROTECTOR TPB
OZ: THE COMPLETE COLLECTION – ROAD TO/EMERALD CITY GN-TPB
CONAN THE BARBARIAN: THE ORIGINAL MARVEL YEARS OMNIBUS VOL. 5 HC ALEX ROSS COVER
WOLVERINE: OLD MAN LOGAN VOL. 7 – SCARLET SAMURAI TPB
CAPTAIN MARVEL: CAROL DANVERS – THE MS. MARVEL YEARS VOL. 1 TPB
ABSOLUTE CARNAGE: IMMORTAL HULK AND OTHER TALES TPB
MORBIUS EPIC COLLECTION: THE END OF A LIVING VAMPIRE TPB
TASKMASTER: THE RUBICON TRIGGER TPB
CAPTAIN MARVEL VOL. 1: HIGHER, FURTHER, FASTER, MORE TPB
EXTERMINATION TPB
MS. MARVEL VOL. 3 HC
X-MEN: HELLFIRE GALA – THE RED CARPET COLLECTION HC LARRAZ COVER
DAREDEVIL: BORN AGAIN TPB [NEW PRINTING]
MARVEL KNIGHTS PUNISHER BY GARTH ENNIS: THE COMPLETE COLLECTION VOL. 2 TPB
THE UNBEATABLE SQUIRREL GIRL VOL. 8: MY BEST FRIEND'S SQUIRREL TPB
SPIDER-GWEN VOL. 6: THE LIFE OF GWEN STACY TPB
FANTASTIC FOUR VOL. 6: EMPYRE TPB
STAR WARS VOL. 5: YODA'S SECRET WAR TPB
X-FORCE BY BENJAMIN PERCY VOL. 3 TPB
MS. MARVEL VOL. 7: DAMAGE PER SECOND TPB
INFINITY WARS TPB
BLACK PANTHER BOOK 5: AVENGERS OF THE NEW WORLD PART 2 TPB
X-MEN: GRAND DESIGN – X-TINCTION TPB
STAR WARS LEGENDS EPIC COLLECTION: THE OLD REPUBLIC VOL. 4 TPB
PUNISHER EPIC COLLECTION: CAPITAL PUNISHMENT TPB
AMERICA CHAVEZ: MADE IN THE USA TPB
CAPTAIN MARVEL: EARTH'S MIGHTIEST HERO VOL. 1 TPB
AMAZING MARY JANE VOL. 1: DOWN IN FLAMES, UP IN SMOKE TPB
STAR WARS LEGENDS EPIC COLLECTION: THE NEW REPUBLIC VOL. 3 TPB
X-MEN LEGENDS VOL. 1: THE MISSING LINKS TPB
THE THANOS IMPERATIVE TPB
CONAN: SERPENT WAR TPB
STAR WARS: WAR OF THE BOUNTY HUNTERS COMPANION TPB
MARVEL MASTERS OF SUSPENSE: STAN LEE & STEVE DITKO OMNIBUS VOL. 2 HC
THE MIGHTY CAPTAIN MARVEL VOL. 1: ALIEN NATION TPB
STAR WARS VOL. 6: OUT AMONG THE STARS TPB
SILK VOL. 1: THREATS AND MENACES TPB
CONAN THE BARBARIAN VOL. 2: THE LIFE AND DEATH OF CONAN BOOK TWO TPB
BETA RAY BILL: ARGENT STAR TPB
STAR WARS LEGENDS EPIC COLLECTION: THE NEWSPAPER STRIPS VOL. 1 TPB
EMPYRE: ROAD TO EMPYRE TPB
HOUSE OF M TPB
INFINITY WARS BY GERRY DUGGAN: THE COMPLETE COLLECTION HC
FANTASTIC FOUR EPIC COLLECTION: WORLD'S GREATEST COMIC MAGAZINE TPB [NEW PRINTING]
DEATH OF THE INHUMANS TPB
INFINITE DESTINIES TPB
BLACK CAT VOL. 1: GRAND THEFT MARVEL TPB
STAR WARS LEGENDS EPIC COLLECTION: THE EMPIRE VOL. 3 TPB
EXCALIBUR BY TINI HOWARD VOL. 3 TPB
MS. MARVEL BY SALADIN AHMED VOL. 1: DESTINED TPB
CAPTAIN AMERICA: EVOLUTIONS OF A LIVING LEGEND TPB
CAPTAIN MARVEL: MS. MARVEL – A HERO IS BORN OMNIBUS HC CONNER COVER
THE MARVELS PROJECT: BIRTH OF THE SUPER HEROES TPB [NEW PRINTING]
SPIDER-MAN BY TODD MCFARLANE OMNIBUS HC MCFARLANE RED-AND-BLUE COSTUME COVER [NE W PRINTING]
THOR VOL. 2: ROAD TO WAR OF THE REALMS TPB
WOLVERINE: INFINITY WATCH TPB
BLACK PANTHER BY REGINALD HUDLIN: THE COMPLETE COLLECTION VOL. 2 TPB
CAPTAIN MARVEL VOL. 4: ACCUSED TPB
DAWN OF X VOL. 13 TPB
CONAN: BATTLE FOR THE SERPENT CROWN TPB
MIGHTY THOR VOL. 5: THE DEATH OF THE MIGHTY THOR TPB
DOCTOR STRANGE EPIC COLLECTION: AFTERLIFE TPB
STAR WARS: DARTH MAUL – SON OF DATHOMIR TPB [NEW PRINTING]
RUNAWAYS BY RAINBOW ROWELL VOL. 6: COME AWAY WITH ME TPB
BLACK PANTHER VOL. 2: AVENGERS OF THE NEW WORLD HC
MS. MARVEL: SOMETHING NEW GN-TPB
CHILDREN OF THE ATOM BY VITA AYALA VOL. 1 TPB
WOLVERINE: OLD MAN LOGAN VOL. 0 – WARZONES! TPB
RUNAWAYS: THE COMPLETE COLLECTION VOL. 2 TPB
SCREAM VOL. 1: CURSE OF CARNAGE TPB
CHAMPIONS BY JIM ZUB VOL. 2: GIVE AND TAKE TPB
REIGN OF X VOL. 3 TPB
THANOS VOL. 1: THANOS RETURNS TPB
SPIDER-GWEN VOL. 5: GWENOM TPB
SHE-HULK VOL. 2: LET THEM EAT CAKE TPB
JESSICA JONES: ALIAS OMNIBUS HC MACK FIRST ISSUE COVER [NEW PRINTING 2, DM ONLY]
TONY STARK: IRON MAN VOL. 1 – SELF-MADE MAN TPB
OLD MAN QUILL VOL. 2: GO YOUR OWN WAY TPB
SAVAGE SWORD OF CONAN: CONAN THE GAMBLER TPB
MS. MARVEL: GAME OVER GN-TPB
X-MEN: GRAND DESIGN TPB
THE AMAZING SPIDER-MAN OMNIBUS VOL. 3 HC MCKONE COVER [NEW PRINTING]
THE UNBEATABLE SQUIRREL GIRL VOL. 1: SQUIRREL POWER TPB
THANOS RISING TPB
DEFENDERS EPIC COLLECTION: ASHES, ASHES… TPB
BEN REILLY: SCARLET SPIDER VOL. 3 – THE SLINGERS RETURN TPB
THANOS: THE INFINITY ENDING OGN-HC
MIGHTY MARVEL MASTERWORKS: THE MIGHTY THOR VOL. 1 – THE VENGEANCE OF LOKI GN-TPB MICHAEL CHO COVER
X-MEN: MESSIAH COMPLEX TPB
CAPTAIN AMERICA BY TA-NEHISI COATES VOL. 3: THE LEGEND OF STEVE TPB
SPIDER-MAN LOVES MARY JANE: THE UNEXPECTED THING GN-TPB
JESSICA JONES: ALIAS OMNIBUS HC MACK SECRET ORIGIN COVER [NEW PRINTING 2]
MS. MARVEL VOL. 3: CRUSHED TPB
FANTASTIC FOUR VOL. 5: POINT OF ORIGIN TPB
RISE OF THE BLACK PANTHER TPB
AVENGERS VS. FANTASTIC FOUR TPB
STAR WARS: THE ORIGINAL TRILOGY – THE MOVIE ADAPTATIONS TPB
MARAUDERS BY GERRY DUGGAN VOL. 1 TPB
VENOM: FIRST HOST TPB
WOLVERINE: OLD MAN LOGAN VOL. 3 – THE LAST RONIN TPB
SPIDER-MAN/DEADPOOL VOL. 3: ITSY BITSY TPB
ADVENTURES OF THE X-MEN: CLEAR AND PRESENT DANGERS GN-TPB
VENOM VOL. 1: HOMECOMING TPB
HEROES AT HOME 1
POWER PACK: THE POWERS THAT BE TPB
MARVEL-VERSE: HAWKEYE GN-TPB
CHAMPIONS VOL. 3: CHAMPION FOR A DAY TPB
MARVEL COMICS: THE WORLD OUTSIDE YOUR WINDOW TPB
SHANG-CHI: MASTER OF KUNG FU OMNIBUS VOL. 2 HC CASSADAY COVER
THOR BY WALTER SIMONSON VOL. 1 TPB [NEW PRINTING]
SOLO: A STAR WARS STORY ADAPTATION TPB
STAR WARS: AGE OF REBELLION – VILLAINS TPB
NEW MUTANTS BY JONATHAN HICKMAN VOL. 1 TPB
WARLOCK BY JIM STARLIN: THE COMPLETE COLLECTION TPB
SPIDER-GWEN VOL. 3: LONG-DISTANCE TPB
DOCTOR STRANGE BY DONNY CATES VOL. 2: CITY OF SIN TPB
RUNAWAYS VOL. 3: THE GOOD DIE YOUNG TPB [NEW PRINTING]
STAR: BIRTH OF A DRAGON TPB
SPIDER-MAN: SPIDER-VERSE – FEARSOME FOES GN-TPB
X-MEN BY JONATHAN HICKMAN VOL. 2 TPB
REPTIL: BRINK OF EXTINCTION GN-TPB
CONAN THE BARBARIAN BY JIM ZUB VOL. 1: INTO THE CRUCIBLE TPB
UNTOLD TALES OF SPIDER-MAN: THE COMPLETE COLLECTION VOL. 1 TPB
POWER MAN & IRON FIST EPIC COLLECTION: REVENGE! TPB
BLACK PANTHER: PANTHER'S QUEST TPB
RUNAWAYS BY RAINBOW ROWELL VOL. 4: BUT YOU CAN'T HIDE TPB
IRON MAN 2020: ROBOT REVOLUTION TPB
BLACK PANTHER: WHO IS THE BLACK PANTHER? MARVEL SELECT HC
EMPYRE OMNIBUS HC CHEUNG AVENGERS/FANTASTIC FOUR COVER
RUNAWAYS VOL. 2: TEENAGE WASTELAND TPB [NEW PRINTING]
BLACK PANTHER: SHURI – THE DEADLIEST OF THE SPECIES TPB [NEW PRINTING]
SILVER SURFER EPIC COLLECTION: INNER DEMONS TPB
THOR VOL. 3: WAR'S END TPB
JESSICA JONES: ALIAS VOL. 1 TPB
DEADPOOL BY SKOTTIE YOUNG VOL. 3: WEASEL GOES TO HELL TPB
HOWARD THE DUCK: THE COMPLETE COLLECTION VOL. 3 TPB
CAPTAIN AMERICA: REBORN TPB
CONAN THE BARBARIAN: THE ORIGINAL MARVEL YEARS OMNIBUS VOL. 6 HC SIQUEIRA COVER
CABLE BY GERRY DUGGAN VOL. 1 TPB
VENOM: PLANET OF THE SYMBIOTES TPB
HELLSTORM BY WARREN ELLIS OMNIBUS HC
AGE OF X-MAN: THE AMAZING NIGHTCRAWLER TPB
STAR WARS: DOCTOR APHRA VOL. 1 HC
STAR WARS: LANDO – DOUBLE OR NOTHING TPB
SPIDER-GWEN: AMAZING POWERS GN-TPB
HULK: PLANET HULK PRELUDE TPB
ULTIMATE SPIDER-MAN VOL. 18: ULTIMATE KNIGHTS TPB
S.H.I.E.L.D. BY HICKMAN & WEAVER: THE HUMAN MACHINE TPB
INVISIBLE WOMAN: PARTNERS IN CRIME TPB
STAR COMICS: TOP DOG – THE COMPLETE COLLECTION VOL. 1 TPB
SAVAGE SWORD OF CONAN: THE CULT OF KOGA THUN TPB
MARVEL MASTERWORKS: HOWARD THE DUCK VOL. 1 HC
MIGHTY MARVEL MASTERWORKS: THE MIGHTY THOR VOL. 1 – THE VENGEANCE OF LOKI GN-TPB ORIGINAL COVER [DM ONLY]
WEAPON X: THE RETURN OMNIBUS HC
MOON GIRL AND DEVIL DINOSAUR: BAD BUZZ GN-TPB
STAR WARS: GALAXY'S EDGE TPB
CLOAK AND DAGGER OMNIBUS VOL. 2 HC STROMAN COVER [DM ONLY]
BLACK PANTHER AND THE AGENTS OF WAKANDA VOL. 1: EYE OF THE STORM TPB
THE BLACK WIDOW STRIKES OMNIBUS HC CHRISTOPHER COVER
KING IN BLACK: NAMOR TPB
LOKI: MISTRESS OF MISCHIEF TPB
DOCTOR STRANGE, SORCERER SUPREME OMNIBUS VOL. 1 HC
STAR WARS: DOCTOR APHRA VOL. 7 – A ROGUE'S END TPB
WHAT IF? CLASSIC: THE COMPLETE COLLECTION VOL. 2 TPB
THE UNBEATABLE SQUIRREL GIRL VOL. 2: SQUIRREL YOU KNOW IT'S TRUE TPB
AVENGERS: KREE/SKRULL WAR TPB [NEW PRINTING 2]
ABSOLUTE CARNAGE: SCREAM TPB
FRIENDLY NEIGHBORHOOD SPIDER-MAN VOL. 2: HOSTILE TAKEOVERS TPB
THE MIGHTY VALKYRIES: ALL HEL LET LOOSE TPB
X-MEN RED VOL. 1: THE HATE MACHINE TPB
X-MEN BY JONATHAN HICKMAN VOL. 3 TPB
AGE OF CONAN: BELIT TPB
MOON GIRL AND DEVIL DINOSAUR: FULL MOON GN-TPB
PUNISHER KILL KREW TPB
X-FACTOR BY LEAH WILLIAMS VOL. 2 TPB
AVENGERS EPIC COLLECTION: MASTERS OF EVIL TPB
BLACK PANTHER: LONG LIVE THE KING MPGN TPB
STAR WARS VOL. 3: WAR OF THE BOUNTY HUNTERS TPB
INFINITY BY STARLIN & HICKMAN OMNIBUS HC
SPIDER-MAN LOVES MARY JANE: THE REAL THING GN-TPB
BLACK WIDOW BY KELLY THOMPSON VOL. 2: I AM THE BLACK WIDOW TPB
HAWKEYE BY FRACTION & AJA: THE SAGA OF BARTON AND BISHOP TPB ALEX ROSS COVER
STAR WARS LEGENDS EPIC COLLECTION: THE NEW REPUBLIC VOL. 2 TPB
SPIDER-MEN: WORLDS COLLIDE TPB
VENOM: TOOTH AND CLAW TPB
X-MEN: GRAND DESIGN OMNIBUS HC
DEADPOOL: WORLD'S GREATEST VOL. 7 – DEADPOOL DOES SHAKESPEARE TPB
OLD MAN HAWKEYE VOL. 1: AN EYE FOR AN EYE TPB
WAR OF THE REALMS: GIANT-MAN TPB
GOLDEN AGE CAPTAIN AMERICA OMNIBUS VOL. 1 HC WEEKS COVER [NEW PRINTING]
THE UNBEATABLE SQUIRREL GIRL VOL. 10: LIFE IS TOO SHORT, SQUIRREL TPB
FUTURE FIGHT FIRSTS TPB
RAVENCROFT TPB
SHE-HULK VOL. 3: JEN WALTERS MUST DIE TPB
MARVEL-VERSE: CAPTAIN AMERICA GN-TPB
CAPTAIN MARVEL: CAROL DANVERS – THE MS. MARVEL YEARS VOL. 3 TPB
SHATTERSTAR: REALITY STAR TPB
ANT-MAN: WORLD HIVE TPB
PUNISHER: WELCOME BACK, FRANK TPB [NEW PRINTING]
ASGARDIANS OF THE GALAXY VOL. 2: WAR OF THE REALMS TPB
IRON MAN: THE ULTRON AGENDA TPB
FANTASTIC FOUR BY DAN SLOTT VOL. 1 HC
DEADPOOL: WORLD'S GREATEST VOL. 2 – END OF AN ERROR TPB
THOR EPIC COLLECTION: ULIK UNCHAINED TPB
WOLVERINE: OLD MAN LOGAN VOL. 8 – TO KILL FOR TPB
MARVEL'S AVENGERS: ROAD TO A-DAY TPB
CAPTAIN AMERICA BY TA-NEHISI COATES VOL. 1 HC
BLACK PANTHER: WHO IS THE BLACK PANTHER TPB [NEW PRINTING]
SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY – THE COMPLETE COLLECTION VOL. 2 TPB
GWENPOOL STRIKES BACK TPB
WAR OF THE REALMS: JOURNEY INTO MYSTERY TPB
WAR OF THE REALMS: NEW AGENTS OF ATLAS TPB
SPIDER-WOMAN VOL. 2: KING IN BLACK TPB
MAJOR X TPB
HEROES REBORN: AMERICA'S MIGHTIEST HEROES COMPANION VOL. 2 TPB
THE MIGHTY CAPTAIN MARVEL VOL. 2: BAND OF SISTERS TPB
THANOS WINS BY DONNY CATES TPB
DOMINO: HOTSHOTS TPB
THE DEATH OF CAPTAIN MARVEL GALLERY EDITION HC
DEADPOOL & CABLE ULTIMATE COLLECTION BOOK 1 TPB
MEET THE SKRULLS TPB
CONAN THE BARBARIAN EPIC COLLECTION: THE ORIGINAL MARVEL YEARS – QUEEN OF THE BLACK COAST TPB
AVENGERS EPIC COLLECTION: TAKING A.I.M. TPB
CHAMPIONS VOL. 4: NORTHERN LIGHTS TPB
CONAN THE BARBARIAN: THE ORIGINAL MARVEL YEARS OMNIBUS VOL. 4 HC BUSCEMA COVER [ DM ONLY]
BLACK PANTHER: THE MAN WITHOUT FEAR – THE COMPLETE COLLECTION TPB
STRIKEFORCE VOL. 1: TRUST ME TPB
MACHINE MAN BY KIRBY & DITKO: THE COMPLETE COLLECTION TPB
BEN REILLY: SCARLET SPIDER VOL. 2 – DEATH'S STING TPB
SPIRITS OF VENGEANCE: WAR AT THE GATES OF HELL TPB
MARVEL MASTERWORKS: CAPTAIN AMERICA VOL. 12 HC
SPIDER-GWEN VOL. 2: WEAPON OF CHOICE TPB
SPIDER-MAN/DOCTOR OCTOPUS: YEAR ONE TPB [NEW PRINTING]
FANTASTIC FOUR VOL. 1: FOUREVER TPB
EXILES VOL. 2: THE TRIAL OF THE EXILES TPB
IRON MAN 2020: ROBOT REVOLUTION – iWOLVERINE TPB
THE PUNISHER VOL. 3: STREET BY STREET, BLOCK BY BLOCK TPB
CAPTAIN AMERICA'S BICENTENNIAL BATTLES: ALL-NEW MARVEL TREASURY EDITION TPB
MARVEL 2-IN-ONE VOL. 1: FATE OF THE FOUR TPB
RETURN OF WOLVERINE TPB
HULK: THE END?TPB [NEW PRINTING]
RUINS OF RAVENCROFT TPB
REIGN OF X VOL. 5 TPB
U.S.AGENT: AMERICAN ZEALOT TPB
ULTIMATE SPIDER-MAN: POWER & RESPONSIBILITY MARVEL SELECT HC
DEAD MAN LOGAN VOL. 1: SINS OF THE FATHER TPB
IMMORTAL HULK VOL. 4: ABOMINATION TPB
PETER PORKER, THE SPECTACULAR SPIDER-HAM: THE COMPLETE COLLECTION VOL. 1 TPB
JOURNEY TO STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER – ALLEGIANCE TPB
MARVEL KNIGHTS PUNISHER BY GARTH ENNIS: THE COMPLETE COLLECTION VOL. 1 TPB
KING IN BLACK: ATLANTIS ATTACKS TPB
SILK: OUT OF THE SPIDER-VERSE VOL. 3 TPB
WOLVERINE EPIC COLLECTION: SHADOW OF APOCALYPSE TPB
HEROES REBORN: AMERICA'S MIGHTIEST HEROES TPB
CAPTAIN AMERICA/BLACK PANTHER: FLAGS OF OUR FATHERS TPB [NEW PRINTING]
X-FORCE VOL. 1: SINS OF THE PAST TPB
STAR WARS: JOURNEY TO STAR WARS: THE LAST JEDI – CAPTAIN PHASMA TPB
AERO VOL. 2: THE MYSTERY OF MADAME HUANG TPB
X-MEN: FROM THE ASHES TPB [NEW PRINTING]
STAR WARS LEGENDS EPIC COLLECTION: THE REBELLION VOL. 2 TPB
MR. AND MRS. X VOL. 2: GAMBIT AND ROGUE FOREVER TPB
THANOS RISING MARVEL SELECT HC
STAR WARS VOL. 3 HC
NEW MUTANTS EPIC COLLECTION: RENEWAL TPB [NEW PRINTING]
SECRET EMPIRE HC
ADVENTURES OF THE X-MEN: RITES OF PASSAGE GN-TPB
KA-ZAR THE SAVAGE OMNIBUS HC ANDERSON ACTION COVER [DM ONLY]
AVENGERS/DEFENDERS WAR TPB [NEW PRINTING 2]
MARVEL UNIVERSE: THE END TPB [NEW PRINTING 2]
ABSOLUTE CARNAGE: LETHAL PROTECTORS TPB
KING IN BLACK: RETURN OF THE VALKYRIES TPB
GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 1: COSMIC AVENGERS TPB
CHAMPIONS VOL. 1: CHANGE THE WORLD TPB
DEAD MAN LOGAN VOL. 2: WELCOME BACK, LOGAN TPB
MORBIUS THE LIVING VAMPIRE OMNIBUS HC HOTZ COVER
POWER MAN AND IRON FIST VOL. 3: STREET MAGIC TPB
THOR BY JASON AARON & RUSSELL DAUTERMAN VOL. 3 HC
THE PUNISHER VOL. 2: WAR IN BAGALIA TPB
JESSICA JONES VOL. 3: RETURN OF THE PURPLE MAN TPB
AMAZING SPIDER-MAN BY NICK SPENCER VOL. 3: LIFETIME ACHIEVEMENT TPB
INVADERS VOL. 1: WAR GHOSTS TPB
WOLVERINE EPIC COLLECTION: MADRIPOOR NIGHTS TPB [NEW PRINTING]
DOCTOR STRANGE EPIC COLLECTION: A SEPARATE REALITY TPB [NEW PRINTING]
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DEFENDERS EPIC COLLECTION: THE SIX-FINGERED HAND SAGA TPB
NEW MUTANTS: DEMON BEAR TPB
WEST COAST AVENGERS VOL. 2: CITY OF EVILS TPB
THOR EPIC COLLECTION: RUNEQUEST TPB
SPIDER-MAN/DEADPOOL VOL. 4: SERIOUS BUSINESS TPB
DEATH OF WOLVERINE PRELUDE: THREE MONTHS TO DIE TPB
SWORD MASTER VOL. 2: GOD OF WAR TPB
WEAPON X VOL. 3: MODERN WARFARE TPB
S.W.O.R.D. BY AL EWING VOL. 1 TPB
ULTIMATES ULTIMATE COLLECTION TPB
THANOS: THE INFINITY CONFLICT OGN-HC
WAR OF THE REALMS: THE PUNISHER TPB
CAPTAIN AMERICA: SHARON CARTER TPB
CLOAK AND DAGGER OMNIBUS VOL. 2 HC LEONARDI COVER
THE AVENGERS OMNIBUS VOL. 3 HC DAVIS COVER
MARVEL-VERSE: SPIDER-MAN GN-TPB
FANTASTIC FOUR: THE END?TPB [NEW PRINTING]
SPIDER-MAN LOVES MARY JANE: THE SECRET THING GN-TPB
KULL THE DESTROYER: THE ORIGINAL MARVEL YEARS OMNIBUS HC PLOOG COVER [DM ONLY]
THE LIFE OF CAPTAIN MARVEL TPB
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X-MEN: EVOLUTION GN-TPB
PHOENIX RESURRECTION: THE RETURN OF JEAN GREY TPB
X-23 VOL. 2: X-ASSASSIN TPB
RUNAWAYS: PRIDE & JOY MARVEL SELECT HC
GHOST-SPIDER VOL. 2: PARTY PEOPLE TPB
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DEADPOOL & CABLE ULTIMATE COLLECTION BOOK 3 TPB
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X-MEN BLUE VOL. 3: CROSS TIME CAPERS TPB
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WOLVERINE BY FRANK CHO: SAVAGE LAND TPB
RUNAWAYS VOL. 1: PRIDE & JOY TPB [NEW PRINTING]
PETER PARKER: THE SPECTACULAR SPIDER-MAN VOL. 2 – MOST WANTED TPB
AGE OF X-MAN: X-TREMISTS TPB
AGE OF X-MAN: PRISONER X TPB
CONTAGION TPB
YONDU: MY TWO YONDUS TPB
ASTONISHING X-MEN COMPANION TPB
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X-MEN: GAMBIT – THE COMPLETE COLLECTION VOL. 2 TPB
WAR OF THE REALMS: UNCANNY X-MEN TPB
LEGENDS OF MARVEL: X-MEN TPB
FALLEN ANGELS BY BRYAN HILL VOL. 1 TPB
CONAN: EXODUS AND OTHER TALES TPB
DEADPOOL & CABLE ULTIMATE COLLECTION BOOK 2 TPB
AGENTS OF ATLAS: THE COMPLETE COLLECTION VOL. 1 TPB
FANTASTIC FOUR: THE PRODIGAL SUN TPB
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PETER PARKER: THE SPECTACULAR SPIDER-MAN VOL. 5 – SPIDER-GEDDON TPB
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KING IN BLACK: THUNDERBOLTS TPB
DEADPOOL: WORLD'S GREATEST VOL. 9 – DEADPOOL IN SPACE TPB
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THANOS: THE INFINITY SIBLINGS OGN-HC
CLOAK AND DAGGER: NEGATIVE EXPOSURE MPGN TPB
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X-MEN/AVENGERS: ONSLAUGHT VOL. 3 TPB
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ICEMAN VOL. 2: ABSOLUTE ZERO TPB
THE UNSTOPPABLE WASP: UNLIMITED VOL. 2 – G.I.R.L. VS. A.I.M. TPB
MARVEL'S AVENGERS: ENDGAME – THE ART OF THE MOVIE HC SLIPCASE
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WOLVERINE: OLD MAN LOGAN VOL. 4 – OLD MONSTERS TPB
X-MEN GOLD VOL. 4: THE NEGATIVE ZONE WAR TPB
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THE UNSTOPPABLE WASP: UNLIMITED VOL. 1 – FIX EVERYTHING TPB
BLACK PANTHER: KILLMONGER – BY ANY MEANS TPB
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PUNISHER MAX: THE COMPLETE COLLECTION VOL. 3 TPB
AVENGERS & X-MEN: AXIS TPB
STAR WARS: AGE OF RESISTANCE – VILLAINS TPB
KULL THE SAVAGE: THE ORIGINAL MARVEL YEARS OMNIBUS HC BROOKS COVER
ASTONISHING X-MEN BY CHARLES SOULE VOL. 2: A MAN CALLED X TPB
UNCANNY X-MEN: SUPERIOR VOL. 4 – IVX TPB
LEGENDS OF MARVEL: AVENGERS TPB
MARVEL UNIVERSE BY FRANK MILLER OMNIBUS HC
WAR OF THE REALMS: SPIDER-MAN/DAREDEVIL TPB
CAPTAIN MARVEL VOL. 6: STRANGE MAGIC TPB
ATLANTIS ATTACKS: THE ORIGINAL EPIC TPB
IRON MAN 2020 TPB [NEW PRINTING]
X-MEN BLACK TPB
GHOST RIDER VOL. 2: HEARTS OF DARKNESS II TPB
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