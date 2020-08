Marvel, Titan, Dark Horse Release Free Comic Book Day 2020 Digitally

Marvel Comics has released their two Free Comic Book Day titles for 2020, digitally, on their Marvel Unlimited server. Though, because they are free, you don't have to be a subscriber to read them. They are also both free on ComiXology.

Free Comic Book Day 2020 (X-Men) #1

FCBD is headlined by a brand new X-Men story by Jonathan Hickman and Pepe Larraz that will lead into a game-changing summer for all of X! Plus: a secret second story foreshadowing an upcoming epic tale by Tom Taylor and Iban Coello.

Free Comic Book Day 2020 (Spider-Man/Venom) #1

Two exciting tales connected to the coming major storylines in Venom, Amazing Spider-Man and Black Cat from top creators Donny Cates, Ryan Stegman, Jed MacKay, Patrick Gleason and more!

Dark Horse has made Stranger Things/Minecraft available.

Two adventures for all ages! In Stranger Things, the Scoops Troop discovers that young Erica Sinclair smuggled out a dangerous object from the Russian facility below Starcourt Mall and they must once more come together to find a safe solution before government authorities discover the threat they pose! Then in the world of Minecraft, a young middle-schooler discovers puberty is stranger than she imagined. With the help of her friend, she learns just how fun being different can be as she explores her new Minecraft powers in the real world!

Titan Comics has made Horizon Zero Dawn available too.

An exclusive lead-in story to the brand-new Horizon Zero Dawn ongoing comic series! Discover a far-future Earth full of epic natural beauty, where awe-inspiring machines are the dominant species. Talanah, Sunhawk of the Hunters Lodge, struggles to find purpose after Aloy, her trusted friend, disappears. When a mysterious new threat emerges in the wilds, she returns to her roots as a hunter to defeat it, only to learn that a whole new breed of mechanized killers stalks the land!

There is also a Free Comic Book Day edition of Blade Runner 2019 – but only in French, courtesy of Dargaud.

Nous voici de retour pour cette nouvelle édition 2020 du Free Comic Book Day ! Toujours présents et fidèles à cette manifestation que nous soutenons car elle fait écho, par la diversité de son offre, à l'essence-même de notre catalogue. NON, les comics ne se limitent pas au genre super-héroïque. OUI, nous nous appliquons à vous proposer des titres variés et de grande qualité dans tous les genres. C'est le cas notamment de ce Blade Runner 2019 (qui sort en 2020, l'ironie de la chose n'aura échappé à personne !), qui est la première séquelle officielle en BD du film de Ridley Scott. Au programme de cette édition, de la science-fiction, empreinte de cyberpunk, donc, mais comme le montre la liste des sorties à venir, vous trouverez également du polar, de l'horreur, de la fantaisie ou encore du fantastique

And a Free Comic Book Day edition of Bone #1 as well, again in French from Dargaud.

Nous voici de retour pour cette nouvelle édition 2020 du Free Comic Book Day ! Toujours présents et fidèles à cette manifestation que nous soutenons car elle fait écho, par la diversité de son offre, à l'essence-même de notre catalogue. Cependant, les comics offrent également de très belles séries tous publics, une autre manière de dire que les récits en question peuvent être appréciées par de plus jeunes lecteurs. Bone, créé par le formidable Jeff Smith, fait partie de ces titres qui disposent de plusieurs niveaux de lecture. Les plus jeunes peuvent accrocher, et les lecteurs plus âgés y trouver également leur compte. C'est suffisamment rare pour être noté.

Bone sera bientôt adapté sous la forme d'une série animée sur Netflix, un large public pourra alors en juger. En attendant, pourquoi ne pas (re)découvrir cette magnifique série avec le tout premier numéro que nous vous proposons ici.