Spawn Universe Dominates Advance Reorders Chart

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The launch of Spawn's Universe #1 utterly dominated Advance Reorders this week, taking the top four with variant covers, and six of the top ten. With Gamma Flight #1 struggling to get into the top ten as a result…

Spawn Universe Dominates Advance Reorders Chart
Spawn Universe Dominates Advance Reorders Chart

Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their advance reorders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors.

TOP 25 ADVANCE REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

Publication Price Publisher
SPAWN UNIVERSE #1 CVR F MCFARLANE $5.99 IMAGE COMICS
SPAWN UNIVERSE #1 CVR E BOOTH & MCFARLANE $5.99 IMAGE COMICS
SPAWN UNIVERSE #1 CVR A CAMPBELL $5.99 IMAGE COMICS
SPAWN UNIVERSE #1 CVR B CAMPBELL $5.99 IMAGE COMICS
DEPARTMENT OF TRUTH #1 CGC GRADED (C: 0-1-2) $89.99 DYNAMITE ENT
SPAWN UNIVERSE #1 CVR C CAMPBELL $5.99 IMAGE COMICS
SPAWN UNIVERSE #1 CVR D CAMPBELL $5.99 IMAGE COMICS
STAR WARS DARTH VADER BY SOULE OMNIBUS HC CAMUNCOLI DM VAR $100.00 MARVEL COMICS
GAMMA FLIGHT #1 (OF 5) $3.99 MARVEL COMICS
SOMETHING IS KILLING CHILDREN DLX ED SLIPCASE HC BOOK 01 (C: $69.99 BOOM ENTERTAINMENT
SILK #4 (OF 5) $3.99 MARVEL COMICS
STRAY DOGS #1 3RD PTG $3.99 IMAGE COMICS
STAR WARS DARTH VADER BY SOULE OMNIBUS HC DEODATO CVR $100.00 MARVEL COMICS
SPAWN UNIVERSE #1 CVR G 50 COPY INCV BOOTH $5.99 IMAGE COMICS
MARVELS VOICES PRIDE #1 GANUCHEAU VAR $9.99 MARVEL COMICS
WOLVERINE #13 GALA $3.99 MARVEL COMICS
WEB OF SPIDER-MAN #2 (OF 5) $3.99 MARVEL COMICS
MARVELS VOICES PRIDE #1 JIMENEZ PRIDE MONTH A VAR $9.99 MARVEL COMICS
MARVELS VOICES PRIDE #1 $9.99 MARVEL COMICS
STAR WARS DARTH VADER #13 WOBH $3.99 MARVEL COMICS
DOCTOR STRANGE EPIC COLLECTION TP MASTER MYSTIC ARTS NEW PTG $39.99 MARVEL COMICS
STRAY DOGS #5 CVR B HORROR MOVIE VAR FORSTNER & FLEECS $3.99 IMAGE COMICS
HEROES RETURN #1 $5.99 MARVEL COMICS
VINYL #1 (OF 6) CVR A HILLYARD & STEWART (MR) $3.99 IMAGE COMICS
MARVELS VOICES PRIDE #1 ANKA VAR $9.99 MARVEL COMICS

TOP 25 REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

DESCRIPTION SRP VENDOR
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 02 $64.99 IMAGE COMICS
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 03 $64.99 IMAGE COMICS
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 01 $64.99 IMAGE COMICS
WORLD OF BLACK HAMMER LIBRARY ED HC VOL 02 (C: 0-1-2) $49.99 DARK HORSE COMICS
INVINCIBLE HC VOL 01 ULTIMATE COLL $34.99 IMAGE COMICS
INVINCIBLE HC VOL 02 ULTIMATE COLL (NEW PTG) $39.99 IMAGE COMICS
INVINCIBLE TP VOL 01 FAMILY MATTERS (NEW PTG) $9.99 IMAGE COMICS
SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 01 (C: 0-1-2) $14.99 BOOM ENTERTAINMENT
INCREDIBLE HULK BY PETER DAVID OMNIBUS HC VOL 03 FRANK HULK $125.00 MARVEL COMICS
INVINCIBLE HC VOL 04 ULTIMATE COLL $39.99 IMAGE COMICS
INVINCIBLE HC VOL 03 ULTIMATE COLL $34.99 IMAGE COMICS
SCOTT PILGRIM COLOR COLLECTION TP BOX SET $89.99 ONI PRESS INC.
JUPITERS LEGACY TP VOL 02 NETFLIX ED (MR) $16.99 IMAGE COMICS
RED ROOM #1 $6.99 FANTAGRAPHICS BOOKS
ANNIHILATION CONQUEST OMNIBUS HC LANGLEY DM VAR NEW PTG $125.00 MARVEL COMICS
JUPITERS LEGACY TP VOL 04 NETFLIX ED (MR) $16.99 IMAGE COMICS
AVENGERS EPIC COLLECTION TP FINAL THREAT NEW PTG $39.99 MARVEL COMICS
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 06 (MR) (C: 0-1-2) $49.99 DARK HORSE COMICS
SHIVER HC JUNJI ITO (C: 1-0-1) $22.99 VIZ LLC
COMPLETE KIRBY WAR AND ROMANCE HC WAR CVR $125.00 MARVEL COMICS
INVINCIBLE HC VOL 09 ULTIMATE COLL $39.99 IMAGE COMICS
CRIMINAL DLX ED HC VOL 01 $49.99 IMAGE COMICS
SCOTT PILGRIM COLOR COLLECTION TP VOL 01 $29.99 ONI PRESS INC.
CRIMINAL DLX ED HC VOL 02 (MR) $49.99 IMAGE COMICS
ANNIHILATION CONQUEST OMNIBUS HC BRICLOT CVR NEW PTG $125.00 MARVEL COMICS

 

About Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne, Chase Variant. Lives in South-West London, works from Blacks on Dean Street, shops at Piranha Comics. Father of two. Political cartoonist.
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