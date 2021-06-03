Spawn Universe Dominates Advance Reorders Chart
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The launch of Spawn's Universe #1 utterly dominated Advance Reorders this week, taking the top four with variant covers, and six of the top ten. With Gamma Flight #1 struggling to get into the top ten as a result…
Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their advance reorders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors.
TOP 25 ADVANCE REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS
|Publication
|Price
|Publisher
|SPAWN UNIVERSE #1 CVR F MCFARLANE
|$5.99
|IMAGE COMICS
|SPAWN UNIVERSE #1 CVR E BOOTH & MCFARLANE
|$5.99
|IMAGE COMICS
|SPAWN UNIVERSE #1 CVR A CAMPBELL
|$5.99
|IMAGE COMICS
|SPAWN UNIVERSE #1 CVR B CAMPBELL
|$5.99
|IMAGE COMICS
|DEPARTMENT OF TRUTH #1 CGC GRADED (C: 0-1-2)
|$89.99
|DYNAMITE ENT
|SPAWN UNIVERSE #1 CVR C CAMPBELL
|$5.99
|IMAGE COMICS
|SPAWN UNIVERSE #1 CVR D CAMPBELL
|$5.99
|IMAGE COMICS
|STAR WARS DARTH VADER BY SOULE OMNIBUS HC CAMUNCOLI DM VAR
|$100.00
|MARVEL COMICS
|GAMMA FLIGHT #1 (OF 5)
|$3.99
|MARVEL COMICS
|SOMETHING IS KILLING CHILDREN DLX ED SLIPCASE HC BOOK 01 (C:
|$69.99
|BOOM ENTERTAINMENT
|SILK #4 (OF 5)
|$3.99
|MARVEL COMICS
|STRAY DOGS #1 3RD PTG
|$3.99
|IMAGE COMICS
|STAR WARS DARTH VADER BY SOULE OMNIBUS HC DEODATO CVR
|$100.00
|MARVEL COMICS
|SPAWN UNIVERSE #1 CVR G 50 COPY INCV BOOTH
|$5.99
|IMAGE COMICS
|MARVELS VOICES PRIDE #1 GANUCHEAU VAR
|$9.99
|MARVEL COMICS
|WOLVERINE #13 GALA
|$3.99
|MARVEL COMICS
|WEB OF SPIDER-MAN #2 (OF 5)
|$3.99
|MARVEL COMICS
|MARVELS VOICES PRIDE #1 JIMENEZ PRIDE MONTH A VAR
|$9.99
|MARVEL COMICS
|MARVELS VOICES PRIDE #1
|$9.99
|MARVEL COMICS
|STAR WARS DARTH VADER #13 WOBH
|$3.99
|MARVEL COMICS
|DOCTOR STRANGE EPIC COLLECTION TP MASTER MYSTIC ARTS NEW PTG
|$39.99
|MARVEL COMICS
|STRAY DOGS #5 CVR B HORROR MOVIE VAR FORSTNER & FLEECS
|$3.99
|IMAGE COMICS
|HEROES RETURN #1
|$5.99
|MARVEL COMICS
|VINYL #1 (OF 6) CVR A HILLYARD & STEWART (MR)
|$3.99
|IMAGE COMICS
|MARVELS VOICES PRIDE #1 ANKA VAR
|$9.99
|MARVEL COMICS
TOP 25 REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS
|DESCRIPTION
|SRP
|VENDOR
|INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 02
|$64.99
|IMAGE COMICS
|INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 03
|$64.99
|IMAGE COMICS
|INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 01
|$64.99
|IMAGE COMICS
|WORLD OF BLACK HAMMER LIBRARY ED HC VOL 02 (C: 0-1-2)
|$49.99
|DARK HORSE COMICS
|INVINCIBLE HC VOL 01 ULTIMATE COLL
|$34.99
|IMAGE COMICS
|INVINCIBLE HC VOL 02 ULTIMATE COLL (NEW PTG)
|$39.99
|IMAGE COMICS
|INVINCIBLE TP VOL 01 FAMILY MATTERS (NEW PTG)
|$9.99
|IMAGE COMICS
|SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 01 (C: 0-1-2)
|$14.99
|BOOM ENTERTAINMENT
|INCREDIBLE HULK BY PETER DAVID OMNIBUS HC VOL 03 FRANK HULK
|$125.00
|MARVEL COMICS
|INVINCIBLE HC VOL 04 ULTIMATE COLL
|$39.99
|IMAGE COMICS
|INVINCIBLE HC VOL 03 ULTIMATE COLL
|$34.99
|IMAGE COMICS
|SCOTT PILGRIM COLOR COLLECTION TP BOX SET
|$89.99
|ONI PRESS INC.
|JUPITERS LEGACY TP VOL 02 NETFLIX ED (MR)
|$16.99
|IMAGE COMICS
|RED ROOM #1
|$6.99
|FANTAGRAPHICS BOOKS
|ANNIHILATION CONQUEST OMNIBUS HC LANGLEY DM VAR NEW PTG
|$125.00
|MARVEL COMICS
|JUPITERS LEGACY TP VOL 04 NETFLIX ED (MR)
|$16.99
|IMAGE COMICS
|AVENGERS EPIC COLLECTION TP FINAL THREAT NEW PTG
|$39.99
|MARVEL COMICS
|BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 06 (MR) (C: 0-1-2)
|$49.99
|DARK HORSE COMICS
|SHIVER HC JUNJI ITO (C: 1-0-1)
|$22.99
|VIZ LLC
|COMPLETE KIRBY WAR AND ROMANCE HC WAR CVR
|$125.00
|MARVEL COMICS
|INVINCIBLE HC VOL 09 ULTIMATE COLL
|$39.99
|IMAGE COMICS
|CRIMINAL DLX ED HC VOL 01
|$49.99
|IMAGE COMICS
|SCOTT PILGRIM COLOR COLLECTION TP VOL 01
|$29.99
|ONI PRESS INC.
|CRIMINAL DLX ED HC VOL 02 (MR)
|$49.99
|IMAGE COMICS
|ANNIHILATION CONQUEST OMNIBUS HC BRICLOT CVR NEW PTG
|$125.00
|MARVEL COMICS