The First Sixteen Pages Of Nectar #1 From Vault Comics

Nectar #1 by Jeremy Robinson, Annapaola Martello and Francesco Francini, from Vault Comics

  • Nectar #1 from Vault Comics is already causing a buzz before its official release date this Wednesday.
  • The series, by Jeremy Robinson and Annapaola Martello, has gone to a second printing ahead of launch.
  • Massive aftermarket demand is driving up prices for first print copies of Nectar #1 online.
  • Read the first sixteen pages of Nectar #1 now, courtesy of an early Amazon collection preview.

Yesterday, Bleeding Cool looked at the massive aftermarket demand for the new comic book series Nectar #1 from Vault Comics by Jeremy Robinson, Annapaola Martello and Francesco Francini. I say aftermarket, it hasn't actually been published yet, that's for this Wednesday. The first issue has already gone to a second printing for April.

Well, courtesy of the Amazon listing of the collection, out in August 2026, here are the first sixteen pages of Nectar. So you can draw in a fuller taste of the dark, sweet perfume, even if you can't find a copy of the comic book come Wednesday…

