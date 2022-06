Top 400 Comics & Graphic Novels From Diamond in April 2022

The caveats on these charts get bigger with each edition as more and more publishers stop being Diamond Comic Exclusive. DC Comics has gone to Lunar Distribution, aside from Diamond UK, which these charts never include. Marvel has almost gone, aside from Diamond UK and third party distribution by Diamond from Penguin Random House. And IDW has gone that way too, while a number of other publishers are also being distributed by Lunar. But the only official stats being issued are from Diamond. So, among the publishers still with Diamond Comic Distributors, IDW Publishing's Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin #5, the final issue of Kevin Eastman's "future Turtles" storyline was April's most-ordered comic book. Image Comics' Reckless: The Ghost in You by Ed Brubaker and Sean Phillips is the month's most ordered graphic novel.

Top 400 Comics From Diamond in April 2022

QtyRank RetailRank Index DESC_1 SRP Vendor 1 1 199.68 TMNT THE LAST RONIN #5 [*] $8.99 IDW PUBLISHING 2 2 183.75 AMAZING SPIDER-MAN #1 $5.99 MARVEL 3 5 121.16 HULK #6 $3.99 MARVEL 4 11 100.00 GUNSLINGER SPAWN #7 $2.99 IMAGE COMICS 5 9 89.06 BLOOD STAINED TEETH #1 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 6 14 88.60 SAGA #58 (MR) $2.99 IMAGE COMICS 7 18 86.39 SPAWN SCORCHED #4 $2.99 IMAGE COMICS 8 6 85.63 BRZRKR (BERZERKER) #8 (MR) [*] $3.99 BOOM! STUDIOS 9 19 85.55 KING SPAWN #9 $2.99 IMAGE COMICS 10 7 82.53 ALICE EVER AFTER #1 [*] $3.99 BOOM! STUDIOS 11 10 64.86 SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN #22 [*] $3.99 BOOM! STUDIOS 12 8 61.30 SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN #22 DIE CUT MASK CVR [*] $4.99 BOOM! STUDIOS 13 3 58.44 THOR #24 $8.99 MARVEL 14 22 54.41 A TOWN CALLED TERROR #1 (MR) [*] $3.99 IMAGE COMICS 15 25 53.51 NOCTERRA #9 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 16 12 53.14 X-MEN RED #1 $4.99 MARVEL 17 23 50.31 LEGO NINJAGO GARMADON #1 [*] $3.99 IMAGE COMICS 18 13 47.24 MARAUDERS #1 $4.99 MARVEL 19 17 46.76 CAPTAIN AMERICA #0 $4.99 MARVEL 20 26 46.35 VENOM #7 $3.99 MARVEL 21 28 46.26 GODZILLA VS MMPR #2 $3.99 IDW PUBLISHING 22 36 43.77 LITTLE MONSTERS #2 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 23 16 43.73 BRZRKR (BERZERKER) #8 GARBETT FOIL (MR) [*] $4.99 BOOM! STUDIOS 24 27 42.58 IMMORTAL RED SONJA #1 [*] $3.99 DYNAMITE 25 30 42.04 SPIDER-PUNK #1 $3.99 MARVEL 26 42 41.63 WALKING DEAD DLX #36 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 27 29 41.61 WEST OF SUNDOWN #1 [*] $3.99 VAULT COMICS 28 31 41.40 MOON KNIGHT #10 $3.99 MARVEL 29 45 41.26 WALKING DEAD DLX #37 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 30 39 39.79 RED ROOM TRIGGER WARNINGS #2 $3.99 FANTAGRAPHICS BOOKS 31 15 39.42 WE HAVE DEMONS #2 MANAPUL CVR (MR) [*] $5.99 DARK HORSE 32 37 38.83 STAR WARS CRIMSON REIGN #4 $3.99 MARVEL 33 24 38.70 KNIGHTS OF X #1 $4.99 MARVEL 34 38 38.56 CARNAGE #2 $3.99 MARVEL 35 41 38.24 X-MEN #10 $3.99 MARVEL 36 20 37.78 DEVILS REIGN #6 $5.99 MARVEL 37 21 37.52 IMAGE 30TH ANNV ANTHOLOGY #1 (MR) [*] $5.99 IMAGE COMICS 38 43 37.13 WOLVERINE #20 $3.99 MARVEL 39 47 36.97 VAMPIRELLA DRACULA UNHOLY #5 $3.99 DYNAMITE 40 49 36.57 DRACULINA #3 $3.99 DYNAMITE 41 51 34.50 SPIDER-GWEN GWENVERSE #2 $3.99 MARVEL 42 50 34.38 STAR WARS #22 $3.99 MARVEL 43 34 32.76 ROCKETEER THE GREAT RACE #1 $4.99 IDW PUBLISHING 44 55 32.47 STRANGE #2 $3.99 MARVEL 45 33 32.04 WE HAVE DEMONS #2 (MR) [*] $4.99 DARK HORSE 46 32 31.99 PUNISHER #2 $4.99 MARVEL 47 46 31.91 SECRET HISTORY OF WAR ON WEED (MR) $4.99 IMAGE COMICS 48 56 30.94 SHE-HULK #3 $3.99 MARVEL 49 57 30.83 WHAT IF MILES MORALES #2 $3.99 MARVEL 50 58 29.95 STAR WARS DARTH VADER #22 $3.99 MARVEL 51 60 29.69 AVENGERS #55 $3.99 MARVEL 52 61 29.64 MILES MORALES SPIDER-MAN #37 $3.99 MARVEL 53 62 29.34 BLACK PANTHER #5 $3.99 MARVEL 54 63 28.97 X-MEN 92 HOUSE OF XCII #1 $3.99 MARVEL 55 66 28.60 ANIMAL CASTLE #5 (MR) $3.99 ABLAZE 56 68 28.43 RED SONJA (2021) #8 $3.99 DYNAMITE 57 75 28.39 RADIANT RED #2 $3.99 IMAGE COMICS 58 48 28.30 ELEKTRA #100 $4.99 MARVEL 59 76 27.97 FIRE POWER BY KIRKMAN & SAMNEE #19 $3.99 IMAGE COMICS 60 65 27.90 BLACK WIDOW #15 $3.99 MARVEL 61 64 26.89 JOHN CARTER OF MARS #1 [*] $3.99 DYNAMITE 62 70 26.68 SHEENA QUEEN JUNGLE #5 $3.99 DYNAMITE 63 105 26.19 ROGUE SUN #3 $3.99 IMAGE COMICS 64 52 25.61 VAMPIRE SLAYER (BUFFY) #1 [*] $4.99 BOOM! STUDIOS 65 77 25.57 MIGHTY MORPHIN #18 $3.99 BOOM! STUDIOS 66 74 25.48 SILK #4 $3.99 MARVEL 67 85 24.77 ICE CREAM MAN #29 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 68 59 24.72 POWER RANGERS UNIVERSE #5 $4.99 BOOM! STUDIOS 69 44 24.60 HULK GRAND DESIGN MADNESS #1 $5.99 MARVEL 70 78 24.56 FANTASTIC FOUR #42 $3.99 MARVEL 71 81 24.47 POWER RANGERS #18 $3.99 BOOM! STUDIOS 72 79 24.19 X-FORCE #27 $3.99 MARVEL 73 83 24.15 DIE!NAMITE NEVER DIES #2 $3.99 DYNAMITE 74 80 23.72 SILVER SURFER REBIRTH #4 $3.99 MARVEL 75 71 23.14 STEP BY BLOODY STEP #3 $4.99 IMAGE COMICS 76 115 23.03 SLUMBER #2 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 77 84 23.02 ALIEN #11 $3.99 MARVEL 78 87 22.97 CIMMERIAN HOUR OF DRAGON #2 (MR) $3.99 ABLAZE 79 67 22.75 MAGIC HIDDEN PLANESWALKER #1 $4.99 BOOM! STUDIOS 80 88 22.65 HELL SONJA #4 $3.99 DYNAMITE 81 86 22.11 STAR WARS BOUNTY HUNTERS #22 $3.99 MARVEL 82 91 22.09 SONIC THE HEDGEHOG #49 $3.99 IDW PUBLISHING 83 69 21.95 ALL NEW FIREFLY #3 $4.99 BOOM! STUDIOS 84 89 21.78 AMAZING SPIDER-MAN #238 FACSIMILE EDITION $3.99 MARVEL 85 101 21.23 NORSE MYTHOLOGY III #3 (MR) $3.99 DARK HORSE 86 72 20.50 X-FORCE ANNUAL #1 $4.99 MARVEL 87 35 20.31 GODZILLA RIVALS VS KING GHIDORAH ONESHOT #1 $7.99 IDW PUBLISHING 88 94 20.03 DOCTOR STRANGE NEXUS OF NIGHTMARES #1 $3.99 MARVEL 89 100 19.82 PROJECT SUPERPOWERS FRACTURED STATES #1 $3.99 DYNAMITE 90 113 19.69 JOE HILL RAIN #4 $3.99 IMAGE COMICS 91 73 19.24 GHOST CAGE #2 $5.99 IMAGE COMICS 92 99 19.17 CAPTAIN CARTER #2 $3.99 MARVEL 93 107 19.12 COWBOY BEBOP #3 $3.99 TITAN COMICS 94 103 18.71 DEADPOOL BAD BLOOD #1 $3.99 MARVEL 95 122 18.61 SCUMBAG #13 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 96 106 18.49 SABRETOOTH #3 $3.99 MARVEL 97 177 18.44 JONESES #1 (MR) $3.99 AWA 98 111 18.38 BARBARELLA #9 $3.99 DYNAMITE 99 108 18.36 ETERNALS #11 $3.99 MARVEL 100 82 18.09 NAUGHTY LIST #1 [*] $4.99 AFTERSHOCK COMICS 101 40 18.07 STRGRL #1 $7.99 BEHEMOTH COMICS 102 102 17.81 NOTTINGHAM #6 $3.99 MAD CAVE STUDIOS 103 116 17.49 GI JOE A REAL AMERICAN HERO #291 $3.99 IDW PUBLISHING 104 125 17.46 RADIO SPACEMAN #2 $3.99 DARK HORSE 105 118 17.35 BETTIE PAGE ALIEN AGENDA #2 $3.99 DYNAMITE 106 120 17.34 JENNIFER BLOOD #7 (MR) $3.99 DYNAMITE 107 128 17.14 MONSTRESS #39 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 108 117 16.92 SPECTACULAR SPIDER-MAN #1 FACSIMILE EDITION $3.99 MARVEL 109 127 16.85 STRANGER THINGS KAMCHATKA #2 $3.99 DARK HORSE 110 54 16.81 GI JOE A REAL AMERICAN HERO 40TH ANNIV SPECIAL $7.99 IDW PUBLISHING 111 114 16.47 VERMILLION #0 (MR) $3.99 BEHEMOTH COMICS 112 98 16.17 MAGIC THE GATHERING (MTG) #13 $4.99 BOOM! STUDIOS 113 130 16.16 GOOD ASIAN #10 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 114 124 16.11 STAR TREK MIRROR WAR #5 $3.99 IDW PUBLISHING 115 123 16.09 BREAK OUT #1 [*] $3.99 DARK HORSE 116 92 15.99 KAIJU SCORE STEAL FROM GODS #1 [*] $4.99 AFTERSHOCK COMICS 117 132 15.94 NEWBURN #6 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 118 133 15.78 BRITISH PARANORMAL SOCIETY TIME OUT OF MIND #1 $3.99 DARK HORSE 119 121 15.73 DARK BEACH #1 (MR) $3.99 BEHEMOTH COMICS 120 136 15.38 KILLADELPHIA #21 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 121 97 15.17 OCEAN WILL TAKE US #1 [*] $4.99 AFTERSHOCK COMICS 122 137 15.01 ARROWSMITH #4 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 123 129 14.99 WE LIVE AGE OF PALLADIONS #2 $3.99 AFTERSHOCK COMICS 124 138 14.74 HELLCOP #6 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 125 110 14.55 CAPTAIN MARVEL ANNUAL #1 $4.99 MARVEL 126 53 14.49 MIDNIGHT ROSE ONESHOT (MR) [*] $8.99 AFTERSHOCK COMICS 127 134 14.38 TRANSFORMERS #42 $3.99 IDW PUBLISHING 128 135 13.75 SHANG-CHI #11 $3.99 MARVEL 129 152 13.48 BLACK HAMMER REBORN #11 $3.99 DARK HORSE 130 104 13.47 TRANSFORMERS BEAST WARS ANNUAL 2022 $5.99 IDW PUBLISHING 131 139 13.46 EVIL ERNIE #5 $3.99 DYNAMITE 132 151 13.31 FARMHAND #16 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 133 140 13.31 TRANSFORMERS WARS END #3 $3.99 IDW PUBLISHING 134 90 12.69 TMNT THE ARMAGEDDON GAME PRE GAME $6.99 IDW PUBLISHING 135 147 12.67 BLADE RUNNER ORIGINS #11 (MR) $3.99 TITAN COMICS 136 119 12.65 LADY DEATH CATACLYSMIC MAJESTY #2 (MR) $4.99 COFFIN COMICS 137 4 12.55 SOMETHING IS KILLING CHILDREN SLAUGHTER PACK (BUNDLE) #3 $39.99 BOOM! STUDIOS 138 148 12.47 TMNT ONGOING #127 $3.99 IDW PUBLISHING 139 145 12.46 COLLECTOR UNIT 731 #1 [*] $3.99 DARK HORSE 140 149 12.43 KNIGHTED #5 $3.99 AWA 141 153 12.31 SEVEN SECRETS #16 $3.99 BOOM! STUDIOS 142 161 11.94 APACHE DELIVERY SERVICE #4 $3.99 DARK HORSE 143 156 11.89 LIFE ZERO #3 (MR) $3.99 ABLAZE 144 162 11.87 NITA HAWES NIGHTMARE BLOG #6 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 145 163 11.74 LOADED BIBLE BLOOD OF MY BLOOD #2 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 146 157 11.72 HIT ME #2 (MR) $3.99 AWA 147 155 11.61 THE THING #6 $3.99 MARVEL 148 126 11.55 ZVRC ZOMBIES VS ROBOTS CLASSIC #2 (MR) $5.99 IMAGE COMICS 149 143 11.55 SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN #21 $3.99 BOOM! STUDIOS 150 109 11.37 VAMPIRE SLAYER (BUFFY) #1 BLOOD RED FOIL STAMP VAR [*] $5.99 BOOM! STUDIOS 151 165 11.26 SWORD OF HYPERBOREA #4 $3.99 DARK HORSE 152 95 10.73 STAR TREK FERENGI $7.99 IDW PUBLISHING 153 131 10.60 BOLERO #4 (MR) $5.99 IMAGE COMICS 154 158 10.41 LAST BOOK YOULL EVER READ #7 [*] $3.99 VAULT COMICS 155 144 10.34 ANGEL #4 $4.99 BOOM! STUDIOS 156 166 10.32 USAGI YOJIMBO LONE GOAT & KID #4 $3.99 IDW PUBLISHING 157 96 10.26 GI JOE A REAL AMERICAN HERO COBRAAAA $7.99 IDW PUBLISHING 158 164 10.24 MS MARVEL BEYOND LIMIT #5 $3.99 MARVEL 159 160 10.11 FOLLOW ME INTO THE DARKNESS #2 (MR) $3.99 BEHEMOTH COMICS 160 169 9.75 STAR TREK DISCOVERY ADV IN 32ND CENTURY #2 $3.99 IDW PUBLISHING 161 170 9.70 PRIMOS #3 (MR) $3.99 AWA 162 171 9.55 SHADOWMAN (2020) #8 $3.99 VALIANT ENTERTAINMENT LLC 163 141 9.53 JIM HENSONS STORYTELLER SHAPESHIFTERS #2 [*] $4.99 BOOM! STUDIOS 164 167 9.26 RUSH #5 [*] $3.99 VAULT COMICS 165 112 9.17 LION & EAGLE #3 $7.99 AFTERSHOCK COMICS 166 185 9.13 HOME SICK PILOTS #14 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 167 180 8.87 RICK AND MORTY INFINITY HOUR #2 (MR) $3.99 ONI PRESS INC. 168 188 8.60 NEW MASTERS #3 $3.99 IMAGE COMICS 169 182 8.53 ARMORCLADS #2 $3.99 VALIANT ENTERTAINMENT LLC 170 93 8.42 LA BORINQUENA STARRING ROSARIO DAWSON CVR A FEI $9.99 SOMOS ARTE, LLC 171 178 8.30 TAROT WITCH OF THE BLACK ROSE #133 (MR) $3.99 BROADSWORD COMICS 172 193 8.23 MONKEY MEAT #4 $3.99 IMAGE COMICS 173 159 8.15 VANITY #1 $4.99 SCOUT COMICS 174 186 8.14 FOURTH MAN #4 (MR) $3.99 AWA 175 146 8.11 HULK GRAND DESIGN MONSTER #1 $5.99 MARVEL 176 173 7.59 LAND OF LIVING GODS #3 $3.99 AFTERSHOCK COMICS 177 168 7.44 BLK CARAVAN PREM DAVID BYRNES CANCELED #1 $4.99 SCOUT COMICS 178 189 7.22 HEAVY METAL DRUMMER #3 (MR) $3.99 BEHEMOTH COMICS 179 190 7.12 FAITHLESS III #3 (MR) [*] $3.99 BOOM! STUDIOS 180 194 6.99 HARBINGER (2021) #7 $3.99 VALIANT ENTERTAINMENT LLC 181 192 6.96 NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS MIRROR MOON #4 $3.99 TOKYOPOP 182 202 6.79 GRRL SCOUTS STONE GHOST #6 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 183 204 6.74 LAST FLIGHT OUT #6 $3.99 DARK HORSE 184 175 6.64 FAITHLESS III #3 EROTIC VAR ANKA (MR) [*] $4.99 BOOM! STUDIOS 185 206 6.59 DAISY #5 $3.99 DARK HORSE 186 200 6.43 HOUSE OF SLAUGHTER #5 $3.99 BOOM! STUDIOS 187 201 6.35 HOTELL VOL 2 #5 (MR) $3.99 AWA 188 226 6.23 ROCK & ROLL BIOGRAPHIES LEMMY $3.50 ACME INK 189 203 6.23 CRIMSON CAGE #5 (MR) $3.99 AWA 190 196 6.05 NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS MIRROR MOON #5 $3.99 TOKYOPOP 191 174 6.03 PUNISHER #1 $5.99 MARVEL 192 205 5.98 ASSASSINS CREED VALHALLA FORGOTTEN MYTHS #2 [*] $3.99 DARK HORSE 193 197 5.91 WE RIDE TITANS #3 [*] $3.99 VAULT COMICS 194 199 5.87 FUN WITH LITTLE ARCHIE & FRIENDS ONESHOT #1 [*] $3.99 ARCHIE COMIC PUBLICATIONS 195 218 5.68 MINIONS MINI BOSS #1 $3.99 TITAN COMICS 196 181 5.65 GHOST RIDER #1 $5.99 MARVEL 197 183 5.62 DUNGEONS & DRAGONS BEST OF MINSC & BOO $5.99 IDW PUBLISHING 198 210 5.46 CLASSIC PULP ROBOTS $4.00 SOURCE POINT PRESS 199 220 5.40 GODZILLA VS MMPR #1 $3.99 IDW PUBLISHING 200 150 5.31 VAN HELSING ANNUAL HOUR OF WITCH ONESHOT [*] $7.99 ZENESCOPE ENTERTAINMENT INC 201 225 5.29 KILL LOCK ARTISAN WRAITH #2 $3.99 IDW PUBLISHING 202 176 5.27 VAN HELSING SHATTERED SOUL ONESHOT [*] $5.99 ZENESCOPE ENTERTAINMENT INC 203 222 5.19 STAR WARS HIGH REPUBLIC #15 $3.99 MARVEL 204 179 5.16 GRIMM SPOTLIGHT MYSTERE DIVINITY ONESHOT [*] $5.99 ZENESCOPE ENTERTAINMENT INC 205 142 5.08 GRIMM UNIV PRESENTS QUARTERLY DRACULAS DAUGHTER [*] $8.99 ZENESCOPE ENTERTAINMENT INC 206 244 4.92 ARCHIES ANNIVERSARY SPECTACULAR #1 $2.99 ARCHIE COMIC PUBLICATIONS 207 228 4.85 IRON FIST #1 $3.99 MARVEL 208 229 4.84 VENOM #5 $3.99 MARVEL 209 191 4.75 BIDENS TITANS VS Q $5.99 KEENSPOT ENTERTAINMENT 210 154 4.69 TALES OF TERROR QUARTERLY SEA OF SOULS ONESHOT #1 [*] $8.99 ZENESCOPE ENTERTAINMENT INC 211 187 4.58 BELLE WAR OF GIANTS ONESHOT #1 [*] $5.99 ZENESCOPE ENTERTAINMENT INC 212 224 4.57 GRIMM FAIRY TALES #59 [*] $3.99 ZENESCOPE ENTERTAINMENT INC 213 217 4.55 KILLER AFFAIRS OF STATE #3 (MR) $4.99 BOOM! STUDIOS 214 235 4.50 BUCKHEAD #5 $3.99 BOOM! STUDIOS 215 233 4.50 THOR #22 $3.99 MARVEL 216 237 4.44 HUMAN REMAINS #7 $3.99 VAULT COMICS 217 230 4.42 QUAD #4 (MR) $3.99 BEHEMOTH COMICS 218 215 4.30 WE DONT KILL SPIDERS #4 $4.99 SCOUT COMICS 219 223 4.27 BYLINES IN BLOOD #4 $4.99 AFTERSHOCK COMICS 220 241 4.15 MOON KNIGHT #9 $3.99 MARVEL 221 172 4.11 OZ ANNUAL DOMINION OF OZMO ONE SHOT #2 [*] $7.99 ZENESCOPE ENTERTAINMENT INC 222 242 4.01 PATRIOTIKA UNITED #3 $3.99 ANTARCTIC PRESS 223 240 3.98 COROLLARY #1 $3.99 SOURCE POINT PRESS 224 212 3.97 LAST BOOK YOULL EVER READ #7 BLACK BAG VAR (MR) $5.99 VAULT COMICS 225 227 3.72 GILT #1 (MR) $4.99 AHOY COMICS 226 216 3.54 ALL GUTS NO GLORY #3 $5.99 ZENESCOPE ENTERTAINMENT INC 227 243 3.50 SHAM COMICS VOL 2 #1 (MR) $4.00 SOURCE POINT PRESS 228 273 3.48 SAGA #56 (MR) $2.99 IMAGE COMICS 229 231 3.47 WRONG EARTH FAME & FORTUNE #1 $4.99 AHOY COMICS 230 246 3.45 BLACK PANTHER #4 $3.99 MARVEL 231 245 3.27 COVER OF DARKNESS #4 (MR) $3.99 SOURCE POINT PRESS 232 248 3.25 CAPTAIN CARTER #1 $3.99 MARVEL 233 250 3.18 VENOM #6 $3.99 MARVEL 234 211 3.12 KNIGHTS OF THE DINNER TABLE #292 $6.99 KENZER & COMPANY 235 258 3.10 JONNA AND UNPOSSIBLE MONSTERS #9 $3.99 ONI PRESS INC. 236 221 3.09 SONIC THE HEDGEHOG 2 OFFICIAL MOVIE PRE QUILL $6.99 IDW PUBLISHING 237 255 3.09 AVENGERS FOREVER #3 $3.99 MARVEL 238 257 3.03 THOR #23 $3.99 MARVEL 239 249 3.02 NO HOLDS BARD #5 (MR) $3.99 BEHEMOTH COMICS 240 213 2.95 HEATHEN VAULT RESERVE ED #3 $7.99 VAULT COMICS 241 252 2.91 SHADOW SERVICE #11 [*] $3.99 VAULT COMICS 242 208 2.77 LA MUERTA ONSLAUGHT ONESHOT (MR) $7.99 COFFIN COMICS 243 267 2.72 AGGRETSUKO OUT OF OFFICE #4 $3.99 ONI PRESS INC. 244 269 2.69 BATVARK A POET IN THE FAMILY ONE SHOT $4.00 AARDVARK VANAHEIM 245 266 2.64 SHE-HULK #2 $3.99 MARVEL 246 272 2.53 RAGS SAILOR RAGOWSKI ONE SHOTS (MR) $3.99 ANTARCTIC PRESS 247 253 2.50 STAR WARS HAN SOLO CHEWBACCA #1 $4.99 MARVEL 248 275 2.48 NEW MEN #2 (MR) $3.99 ACTION LAB – DANGER ZONE 249 268 2.43 HECATES WILL #3 (MR) [*] $3.99 BLACK MASK STUDIOS ENTERTAINME 250 270 2.41 THE LAST SESSION #5 $3.99 MAD CAVE STUDIOS 251 209 2.41 PATRIOTIKA UNITED #3 $9.99 ANTARCTIC PRESS 252 271 2.40 HORROR COMICS #9 JABBERWOCK $3.99 ANTARCTIC PRESS 253 254 2.32 ORANGE BLOSSOM MONKEY CLAN #1 $4.99 KEENSPOT ENTERTAINMENT 254 282 2.32 SEASON OF THE BRUJA #2 $3.99 ONI PRESS INC. 255 262 2.30 BLUE BARON ENTER BLOWBACK $4.99 BINGE BOOKS 256 276 2.23 CULT OF IKARUS #2 $3.99 SCOUT COMICS 257 277 2.22 USHER OF THE DEAD #2 (MR) $3.99 BLOOD MOON COMICS LLC 258 278 2.20 LEAD CITY #1 $3.95 RED 5 COMICS 259 305 2.16 FIST OF THE DRAGON #1 $2.99 ADVENT COMICS 260 290 2.13 GOLD DIGGER #287 $3.99 ANTARCTIC PRESS 261 281 2.12 JOHN CARPENTER TALES OF SCIFI CIVILIANS #3 (MR) $3.99 STORM KING PRODUCTIONS, INC 262 309 1.89 ASTRO CITY THAT WAS THEN SPEC $3.99 IMAGE COMICS 263 261 1.87 IMMORTAL X-MEN #1 $5.99 MARVEL 264 300 1.86 DESTINY NY #10 (MR) $3.99 BLACK MASK STUDIOS ENTERTAINME 265 330 1.84 SPAWN #327 $2.99 IMAGE COMICS 266 274 1.81 GIANT SIZED SANTOS SISTERS #1 $5.00 FLOATING WORLD COMICS 267 297 1.78 HULK #5 $3.99 MARVEL 268 288 1.76 STATICS #1 (MR) $5.00 FANTAGRAPHICS BOOKS 269 263 1.76 AMAZING SPIDER-MAN #93 $5.99 MARVEL 270 286 1.74 SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN #21 DIE CUT MASK CVR $4.99 BOOM! STUDIOS 271 239 1.74 BETTIE PAGE ALIEN AGENDA #2 BLACK BAG $10.00 DYNAMITE 272 264 1.72 PAST LAST MOUNTAIN #1 $5.99 COMICS EXPERIENCE 273 339 1.71 SAGA #57 (MR) $2.99 IMAGE COMICS 274 301 1.70 DOWNLOAD #2 $3.95 RED 5 COMICS 275 299 1.69 BLACK STAR LINE #1 $3.99 ADVENT COMICS 276 344 1.63 SPAWN #328 $2.99 IMAGE COMICS 277 184 1.53 TAROT WITCH OF THE BLACK ROSE #132 DLX LITHO ED (MR) $19.99 BROADSWORD COMICS 278 313 1.52 SPEED REPUBLIC #3 $3.99 MAD CAVE STUDIOS 279 292 1.50 WORLD WAR 3 BATTLE OVER HOKKAIDO #2 $4.99 ANTARCTIC PRESS 280 295 1.50 VENOM LETHAL PROTECTOR #1 $4.99 MARVEL 281 318 1.48 CULT OF IKARUS #1 $3.99 SCOUT COMICS 282 322 1.40 GHOST RIDER #2 $3.99 MARVEL 283 320 1.37 DOWNLOAD #3 $3.95 RED 5 COMICS 284 329 1.35 CAT SHIT VOL 03 #3 $3.99 ANTARCTIC PRESS 284 302 1.35 WE HAVE DEMONS #1 JOCK CVR (MR) $5.99 DARK HORSE 286 321 1.35 DISTORTED #2 $3.99 SCOUT COMICS 287 323 1.32 SUNSHINE ONE SHOT $3.99 ADVENT COMICS 288 214 1.30 GUN HONEY #1-4 PHOTO PACK (MR) $17.99 TITAN COMICS 289 324 1.29 MISKATONIC HIGH #1 $3.99 ADVENT COMICS 290 333 1.27 GOLD DIGGER #286 $3.99 ANTARCTIC PRESS 291 256 1.26 RAGS SAILOR RAGOWSKI ONE SHOTS KAMEN AMERICA CVR (MR) $9.99 ANTARCTIC PRESS 292 337 1.23 KAIJUMAX SEASON 6 #6 (MR) $3.99 ONI PRESS INC. 293 306 1.22 DARKSTALKERS MORRIGAN #1 $4.99 UDON ENTERTAINMENT INC 293 370 1.22 SPAWN SCORCHED #3 $2.99 IMAGE COMICS 295 359 1.18 BLACK BEACON #6 (MR) $2.99 HEAVY METAL MAGAZINE 296 285 1.17 SUPERBABES STARRING FEMFORCE #10 $5.95 AC COMICS 297 334 1.16 DOWNLOAD #4 $3.95 RED 5 COMICS 298 336 1.15 LEAD CITY #2 $3.95 RED 5 COMICS 299 361 1.14 WAR GUARD #1 $2.99 ADVENT COMICS 300 342 1.11 WOLVERINE PATCH #1 $3.99 MARVEL 301 307 1.11 X-MEN UNLIMITED LATITUDE #1 $5.99 MARVEL 302 264 1.09 BUFFY VAMPIRE SLAYER 25TH ANNIV #1 $9.99 BOOM! STUDIOS 302 349 1.09 GHOUL AGENCY #2 $3.99 ACTION LAB ENTERTAINMENT 304 352 1.06 STAR WARS HIGH REPUBLIC ADVENTURES #8 $3.99 IDW PUBLISHING 305 280 1.04 TMNT THE LAST RONIN #3 $8.99 IDW PUBLISHING 306 284 1.00 ARCHIE JUMBO COMICS DIGEST #329 $8.99 ARCHIE COMIC PUBLICATIONS 307 350 0.99 ALIAS BLACK & WHITE #4 $3.99 ANTARCTIC PRESS 308 335 0.99 X DEATHS OF WOLVERINE #5 $4.99 MARVEL 309 287 0.98 BETTY & VERONICA JUMBO COMICS DIGEST #303 $8.99 ARCHIE COMIC PUBLICATIONS 310 351 0.97 BATTLECATS VOL 3 #7 $3.99 MAD CAVE STUDIOS 311 314 0.94 TMNT ANNUAL 2022 $6.99 IDW PUBLISHING 312 358 0.94 AVENGERS FOREVER #4 $3.99 MARVEL 313 360 0.94 STAR WARS HIGH REPUBLIC #13 $3.99 MARVEL 314 355 0.93 FICTIONAUTS #3 $3.95 RED 5 COMICS – STONEBOT 315 331 0.92 GHOST CAGE #1 $5.99 IMAGE COMICS 316 341 0.91 CARNAGE #1 $4.99 MARVEL 317 354 0.88 STEP BY BLOODY STEP #2 $4.99 IMAGE COMICS 318 207 0.88 LADY DEATH CATACLYSMIC MAJESTY #2 CVR C FINCH FOIL ED $25.00 COFFIN COMICS 318 353 0.88 WE HAVE DEMONS #1 (MR) $4.99 DARK HORSE 320 523 0.88 IMAGE FIRSTS UNNATURAL #1 (MR) $1.00 IMAGE COMICS 321 345 0.87 DEMON DAYS BLOOD FEUD #1 $4.99 MARVEL 321 376 0.87 LITTLE MONSTERS #1 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 323 364 0.87 SONIC HEDGEHOG IMPOSTER SYNDROME #1 $3.99 IDW PUBLISHING 324 340 0.86 FREAKS & GODS VOL 02 #1 $4.99 INVADER COMICS 325 326 0.85 STAR RUNNER DARK STAR #1 $5.95 ATLANTIS STUDIOS 326 369 0.85 DIGGER #5 (MR) $3.99 ACTION LAB – DANGER ZONE 327 368 0.85 BRZRKR (BERZERKER) #4 (MR) $3.99 BOOM! STUDIOS 328 296 0.84 WORLD OF BETTY & VERONICA JUMBO COMICS DIGEST #14 $8.99 ARCHIE COMIC PUBLICATIONS 329 590 0.83 IMAGE FIRSTS INVINCIBLE #1 $1.00 IMAGE COMICS 330 298 0.83 ARCHIE MILESTONES JUMBO DIGEST #14 1990S $8.99 ARCHIE COMIC PUBLICATIONS 331 373 0.80 CAPTAIN MARVEL #37 $3.99 MARVEL 332 371 0.80 SPIDER-WOMAN #21 $3.99 MARVEL 333 384 0.78 ROGUE SUN #2 $3.99 IMAGE COMICS 334 380 0.75 VAMPIRELLA DRACULA UNHOLY #4 $3.99 DYNAMITE 335 377 0.75 MILES MORALES SPIDER-MAN #36 $3.99 MARVEL 336 374 0.74 FROM BLOOD #3 $3.99 COSMIC TIMES 337 375 0.74 WILDER #3 CVR A GIAMPA $3.99 BLACKBOX COMICS 338 379 0.73 STAR WARS BOUNTY HUNTERS #21 $3.99 MARVEL 339 381 0.73 DARK AGES #6 $3.99 MARVEL 339 382 0.73 SILVER SURFER REBIRTH #3 $3.99 MARVEL 341 198 0.73 DF MARY JANE BLACK CAT BEYOND #1 KIRKHAM EXC $29.99 DYNAMIC FORCES 342 362 0.72 X LIVES OF WOLVERINE #5 $4.99 MARVEL 343 347 0.69 STAR RUNNER DARK STAR #2 $5.95 ATLANTIS STUDIOS 344 348 0.69 STAR RUNNER DARK STAR #3 $5.95 ATLANTIS STUDIOS 345 234 0.67 2000 AD DECEMBER 2021 PROG PACK $22.99 REBELLION / 2000AD 346 383 0.66 THIRD WAVE 99 #2 $3.99 SCOUT COMICS 347 236 0.65 2000 AD NOVEMBER 2021 PROG PACK $22.99 REBELLION / 2000AD 348 365 0.63 QUINTARA STONE #1 $4.99 KEENSPOT ENTERTAINMENT 349 338 0.62 2000 AD SCFI SPECIAL 2021 ONESHOT $6.99 REBELLION / 2000AD 350 325 0.62 TMNT THE LAST RONIN #4 $8.99 IDW PUBLISHING 351 328 0.61 A HUNTERS TALE #0 $8.00 ELEPHANT EATER COMICS 351 259 0.61 HORIZON ZERO DAWN LIBERATION #1-4 PACK $19.99 TITAN COMICS 351 195 0.61 LADY DEATH CATACLYSMIC MAJESTY #2 CVR D TURNER NAUGHT $40.00 COFFIN COMICS 354 394 0.60 ETERNALS THE HERETIC #1 $3.99 MARVEL 355 238 0.59 PATHFINDER FUMBUS ONE SHOT $25.00 DYNAMITE 356 404 0.58 RADIO SPACEMAN #1 $3.99 DARK HORSE 357 396 0.56 SILK #3 $3.99 MARVEL 358 435 0.55 GUNSLINGER SPAWN #6 $2.99 IMAGE COMICS 358 409 0.55 ZVRC ZOMBIES VS ROBOTS CLASSIC #1 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 360 405 0.54 GI JOE RAH SATURDAY MORNING ADV #2 $3.99 IDW PUBLISHING 361 402 0.54 AVENGERS #54 $3.99 MARVEL 362 400 0.53 NORTH BEND SEASON 2 #4 $3.99 SCOUT COMICS 363 395 0.53 MAGIC ORDER 2 #6 (MR) $4.99 IMAGE COMICS 364 445 0.51 KING SPAWN #8 $2.99 IMAGE COMICS 365 390 0.51 AMAZING SPIDER-MAN #92.BEY $4.99 MARVEL 366 417 0.49 BLACK PANTHER #1 $4.99 MARVEL 367 426 0.48 PRIMORDIAL #2 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 368 418 0.48 APEX LEGENDS OVERTIME #4 $3.99 DARK HORSE 368 372 0.48 PENTAGRAM OF HORROR #1 $5.99 SCOUT COMICS 370 425 0.46 RADIANT BLACK #13 $3.99 IMAGE COMICS 371 392 0.46 KING SPAWN #1 $5.99 IMAGE COMICS 372 411 0.45 HEAVY METAL DRUMMER #2 (MR) $3.99 BEHEMOTH COMICS 372 410 0.45 STEP BY BLOODY STEP #1 $4.99 IMAGE COMICS 374 419 0.44 IRON FIST #2 $3.99 MARVEL 375 515 0.43 HIT ME #1 (MR) $3.99 AWA 376 319 0.43 WILLYS WONDERLAND PREQUEL #2 LTD ED AM EXCL OZZIE OSTRICH PO $14.99 AMERICAN MYTHOLOGY PRODUCTIONS 377 343 0.43 BIDENS TITANS VS Q REMULAC BLANK SKETCH FLIP CVR $9.99 KEENSPOT ENTERTAINMENT 377 422 0.43 BRZRKR (BERZERKER) #3 (MR) $3.99 BOOM! STUDIOS 379 398 0.42 HAPPY HILL #1 (MR) $4.99 COMIXTRIBE 380 416 0.42 UNTIL MY KNUCKLES BLEED #2 (MR) $3.99 BEHEMOTH COMICS 381 423 0.41 SHADOWMAN (2020) #7 $3.99 VALIANT ENTERTAINMENT LLC 382 283 0.41 LADY DEATH MERCILESS ONSLAUGHT PREMIERE ED #1 (MR) $20.00 COFFIN COMICS 382 407 0.41 X DEATHS OF WOLVERINE #4 $4.99 MARVEL 384 784 0.41 IMAGE FIRSTS DIE #1 (MR) $1.00 IMAGE COMICS 385 429 0.41 IRON MAN #18 $3.99 MARVEL 386 431 0.40 JENNIFER BLOOD #6 (MR) $3.99 DYNAMITE 387 408 0.39 POWER RANGERS UNIVERSE #4 $4.99 BOOM! STUDIOS 388 414 0.39 RECKONING WAR TRIAL OF WATCHER #1 $4.99 MARVEL 389 444 0.39 RIGHTEOUS THIRST FOR VENGEANCE #6 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 390 403 0.38 HAPPY HILL #2 (MR) $4.99 COMIXTRIBE 391 441 0.38 HELLBOY SILVER LANTERN CLUB #5 $3.99 DARK HORSE 392 436 0.38 DEVILS REIGN X-MEN #3 $3.99 MARVEL 392 845 0.38 IMAGE FIRSTS ICE CREAM MAN #1 (MR) $1.00 IMAGE COMICS 394 438 0.37 INVINCIBLE RED SONJA #8 $3.99 DYNAMITE 395 432 0.37 SOUTHSIDE #2 (MR) $3.99 ADVENT COMICS 396 219 0.37 VAMPIRELLA DRACULA UNHOLY #4 CVR J PARRILLO LTD VIRGIN $50.00 DYNAMITE 397 440 0.36 TRANSFORMERS WARS END #2 $3.99 IDW PUBLISHING 397 434 0.36 X-CELLENT #2 $3.99 MARVEL 399 847 0.36 IMAGE FIRSTS COPRA #1 (MR) $1.00 IMAGE COMICS 399 450 0.36 LOADED BIBLE BLOOD OF MY BLOOD #1 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 401 378 0.35 TMNT THE LAST RONIN #2 $8.99 IDW PUBLISHING 401 412 0.35 ZOMBIE TRAMP ORIGINS #1 CVR B MENDOZA RISQUE (MR) $4.99 ACTION LAB – DANGER ZONE

Top 400 Graphic Novels From Diamond in April 2022

QtyRank DollarRank Index DESC_1 PRICE Vendor 1 1 21.77 GHOST IN YOU HC A RECKLESS BOOK (MR) $24.99 IMAGE COMICS 2 5 13.37 HOUSE OF SLAUGHTER TP VOL 01 DISCOVER NOW ED $14.99 BOOM! STUDIOS 3 12 11.81 CHAINSAW MAN GN VOL 10 (MR) $9.99 VIZ MEDIA LLC 4 6 10.64 DEPARTMENT OF TRUTH TP VOL 03 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 5 8 9.21 THUNDEROUS SC $16.99 DYNAMITE 6 13 9.11 JUJUTSU KAISEN GN VOL 15 $9.99 VIZ MEDIA LLC 7 23 6.70 KAIJU NO 8 GN VOL 02 $9.99 VIZ MEDIA LLC 8 3 6.36 DECORUM HC (MR) $39.99 IMAGE COMICS 9 25 6.14 JUJUTSU KAISEN GN VOL 00 $9.99 VIZ MEDIA LLC 10 7 5.43 ROSE OF VERSAILLES GN VOL 05 $29.99 UDON ENTERTAINMENT INC 11 31 5.42 MY HERO ACADEMIA VIGILANTES GN VOL 12 $9.99 VIZ MEDIA LLC 12 34 4.92 SAKAMOTO DAYS GN VOL 01 (MR) $9.99 VIZ MEDIA LLC 13 9 4.85 LOCKE & KEY GOLDEN AGE HC $29.99 IDW PUBLISHING 14 38 4.77 SPY X FAMILY GN VOL 07 $9.99 VIZ MEDIA LLC 15 15 4.69 GUN HONEY TP VOL 01 (MR) $17.99 TITAN COMICS 16 16 3.57 ARROWSMITH HC BOOK 01 SO SMART IN THEIR FINE UNIFORMS (MR) $24.99 IMAGE COMICS 17 136 3.36 POKEMON SWORD & SHIELD GN VOL 03 $4.99 VIZ MEDIA LLC 18 32 3.24 SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 01 $14.99 BOOM! STUDIOS 19 52 3.17 CAT GAMER TP VOL 01 $11.99 DARK HORSE 20 29 3.04 VENOM BY AL EWING RAM V TP VOL 01 RECURSION $17.99 MARVEL 21 41 3.00 SPAWN ORIGINS TP VOL 21 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 22 47 2.74 MAMO TP $14.99 BOOM! STUDIOS 23 22 2.73 DUNE HOUSE ATREIDES HC VOL 03 $24.99 BOOM! STUDIOS 23 53 2.73 RECORD RAGNAROK GN VOL 02 (MR) $12.99 VIZ MEDIA LLC 25 78 2.66 JUJUTSU KAISEN GN VOL 05 $9.99 VIZ MEDIA LLC 26 37 2.64 VINYL TP (MR) $19.99 IMAGE COMICS 27 18 2.54 SAILOR MOON ETERNAL ED CODENAME SAILOR V VOL 02 $27.99 KODANSHA COMICS 28 43 2.27 STRANGER THINGS TP VOL 05 TOMB OF YBWEN $19.99 DARK HORSE 29 92 2.27 KOMI CANT COMMUNICATE GN VOL 18 $9.99 VIZ MEDIA LLC 30 14 2.20 MOON KNIGHT LEGACY COMPLETE COLLECTION TP $39.99 MARVEL 31 59 2.19 PERSONA 5 MEMENTOS MISSION TP VOL 02 $13.99 UDON ENTERTAINMENT INC 32 35 2.12 FABULOUS FURRY FREAK BROTHERS IDIOTS ABROAD & OTHER FOLLIES $22.99 FANTAGRAPHICS BOOKS 33 97 2.11 ONE PUNCH MAN GN VOL 01 $9.99 VIZ MEDIA LLC 34 106 2.09 TELEPATHS TP (MR) $9.99 AWA 35 99 2.07 MY HERO ACADEMIA GN VOL 04 $9.99 VIZ MEDIA LLC 36 63 2.00 NARUTO 3IN1 TP VOL 01 $14.99 VIZ MEDIA LLC 37 70 1.97 A THING CALLED TRUTH TP VOL 01 $16.99 IMAGE COMICS 38 2 1.94 DEMON SLAYER COMPLETE BOX SET GN $199.99 VIZ MEDIA LLC 39 80 1.93 GOBLIN SLAYER GN VOL 11 (MR) $13.00 YEN PRESS 40 46 1.91 ATTACK ON TITAN OMNIBUS TP VOL 04 VOL 10-12 (MR) $19.99 KODANSHA COMICS 41 108 1.89 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 07 $9.99 VIZ MEDIA LLC 42 76 1.83 TIME BEFORE TIME TP VOL 02 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 43 93 1.81 TENTACLE KITTY TALES AROUND THE TEACUP TP $12.99 DARK HORSE 44 74 1.78 MIGHTY MMW MIGHTY THOR GN TP VOL 02 INVASION ASGARD $15.99 MARVEL 45 75 1.76 STAR WARS HIGH REPUBLIC TRAIL OF SHADOWS TP $15.99 MARVEL 46 30 1.76 SERIAL OMNIBUS GN $31.99 ABSTRACT STUDIOS 47 85 1.71 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER TP VOL 09 $14.99 BOOM! STUDIOS 48 86 1.67 CHEFS KISS SC VOL 01 (MR) $14.99 ONI PRESS INC. 49 69 1.66 AMAZING SPIDER-MAN BEYOND TP VOL 03 $17.99 MARVEL 50 61 1.65 THE THIEF INOUE AKIKAZU (MR) $17.95 DIGITAL MANGA DISTRIBUTION 51 68 1.63 WE ONLY KILL EACH OTHER TP $19.99 DARK HORSE 52 133 1.61 ONE PUNCH MAN GN VOL 02 $9.99 VIZ MEDIA LLC 53 24 1.61 INFERNO HC OPENA CVR $39.99 MARVEL 54 142 1.56 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA STORIES WATER & FLAME GN $9.99 VIZ MEDIA LLC 55 181 1.55 A QUICK & EASY GUIDE TO ASEXUALITY SC VOL 01 (MR) $7.99 ONI PRESS INC. 56 81 1.53 MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC SEASON 10 TP VOL 03 $17.99 IDW PUBLISHING 57 95 1.50 ASADORA GN VOL 05 (MR) $14.99 VIZ MEDIA LLC 58 103 1.48 BLACK PANTHER SHURI & TCHALLA INTO HEARTLANDS GN $12.99 GRAPHIX 59 57 1.43 DESERTER JUNJI ITO STORY COLL HC (MR) $22.99 VIZ MEDIA LLC 60 109 1.40 SPIDER-GWEN GN TP DEAL WITH DEVIL $13.99 MARVEL 61 27 1.39 SERIAL OMNIBUS HC $41.99 ABSTRACT STUDIOS 61 55 1.39 SPACE PIRATE CAPTAIN HARLOCK HC VOL 01 $24.99 ABLAZE 63 82 1.38 STAR TREK YEAR FIVE TP VOL 04 EXPERIENCED IN LOSS $19.99 IDW PUBLISHING 64 119 1.36 TOKYO GHOUL GN VOL 01 $12.99 VIZ MEDIA LLC 65 116 1.33 BANISHED FROM HERO PARTY QUIET COUNTRYSIDE GN VOL 01 $13.00 YEN PRESS 66 71 1.33 NO 5 GN VOL 04 $22.99 VIZ MEDIA LLC 67 77 1.29 RETROACTIVE (MR) $19.99 HUMANOIDS 68 265 1.27 RADIANT BLACK TP VOL 01 $9.99 IMAGE COMICS 69 107 1.26 MFKZ TP VOL 01 (MR) $14.99 BEHEMOTH COMICS 70 127 1.25 CAT KID COMIC CLUB HC GN VOL 03 ON PURPOSE $12.99 GRAPHIX 71 174 1.24 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 16 $9.99 VIZ MEDIA LLC 72 89 1.23 CROWS HC $19.99 DARK HORSE 73 144 1.22 LINKS GN (MR) $12.99 SUBLIME 74 132 1.21 FIVE NIGHTS AT FREDDYS GN VOL 03 FOURTH CLOSET $12.99 AFK 74 73 1.21 SHIVER HC JUNJI ITO $22.99 VIZ MEDIA LLC 76 186 1.21 MORIARTY THE PATRIOT GN VOL 07 $9.99 VIZ MEDIA LLC 77 115 1.20 SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 02 $14.99 BOOM! STUDIOS 78 150 1.19 CRUELER THAN DEAD GN VOL 02 $12.99 ABLAZE 79 113 1.19 CAT MASSAGE THERAPY GN VOL 02 $14.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 80 198 1.15 CALL OF THE NIGHT GN VOL 07 $9.99 VIZ MEDIA LLC 81 4 1.15 DAVE STEVENS ROCKETEER ARTISTS ED HC (NET) $90.00 IDW PUBLISHING 81 188 1.15 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 17 $9.99 VIZ MEDIA LLC 83 121 1.12 CINNAMON TP VOL 01 $14.99 BEHEMOTH COMICS 84 204 1.12 MY LOVE MIX UP GN VOL 03 $9.99 VIZ MEDIA LLC 85 72 1.12 APOLLOS SONG OMNIBUS ED GN $24.95 VERTICAL COMICS 86 194 1.11 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 05 $9.99 VIZ MEDIA LLC 87 64 1.10 BLACK DOG DREAMS OF PAUL NASH TP (2ND ED) $29.99 DARK HORSE 87 206 1.10 KAGUYA SAMA LOVE IS WAR GN VOL 22 $9.99 VIZ MEDIA LLC 89 149 1.10 ALICE IN KYOTO FOREST VOL 01 $12.99 TOKYOPOP 90 130 1.09 SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 04 $14.99 BOOM! STUDIOS 91 163 1.05 JONNA AND UNPOSSIBLE MONSTERS TP VOL 02 $12.99 ONI PRESS INC. 92 224 1.05 SPLATOON GN VOL 14 $9.99 VIZ MEDIA LLC 93 154 1.04 A GALAXY NEXT DOOR GN VOL 01 $12.99 KODANSHA COMICS 94 79 1.04 ASTRO CITY METROBOOK TP VOL 01 $29.99 IMAGE COMICS 95 245 1.04 DEPARTMENT OF TRUTH TP VOL 01 (MR) $9.99 IMAGE COMICS 96 67 1.03 SQUEAK THE MOUSE HC $29.99 FANTAGRAPHICS BOOKS 97 248 1.03 SAGA TP VOL 01 (MR) $9.99 IMAGE COMICS 98 169 1.03 BITE SIZED ARCHIE TP VOL 01 $12.99 ARCHIE COMIC PUBLICATIONS 99 36 1.02 EC ARCHIVES GUNFIGHTER HC VOL 01 $49.99 DARK HORSE 99 26 1.02 TRANSFORMERS IDW COLLECTION PHASE 3 HC VOL 02 $59.99 IDW PUBLISHING 101 40 1.01 WOLVERINE WEAPON X GALLERY EDITION HC $44.99 MARVEL 102 284 1.00 MONSTRESS TP VOL 01 (MR) $9.99 IMAGE COMICS 103 146 1.00 SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 03 $14.99 BOOM! STUDIOS 103 238 1.00 SPY X FAMILY GN VOL 01 $9.99 VIZ MEDIA LLC 105 118 1.00 PEARL TP VOL 02 $19.99 DARK HORSE 106 152 0.99 PERSONA 4 GN VOL 01 $13.99 UDON ENTERTAINMENT INC 107 120 0.97 CRITICAL ROLE VOX MACHINA ORIGINS TP VOL 02 $19.99 DARK HORSE 108 295 0.97 PAPER GIRLS TP VOL 01 $9.99 IMAGE COMICS 109 236 0.96 JUJUTSU KAISEN GN VOL 06 $9.99 VIZ MEDIA LLC 109 148 0.96 PHOENIX SONG ECHO TP $15.99 MARVEL 111 105 0.96 DARLING IN FRANXX OMNIBUS GN VOL 01 (MR) $19.99 GHOST SHIP 112 10 0.95 THOR BY JASON AARON OMNIBUS HC VOL 01 $125.00 MARVEL 113 58 0.95 AMAZING FANTASY TREASURY EDITION TP $34.99 MARVEL 114 165 0.94 BUNGO STRAY DOGS WAN GN VOL 01 (MR) $13.00 YEN PRESS 114 83 0.94 ETHER OMNIBUS TP $29.99 DARK HORSE 116 44 0.94 THOR EPIC COLLECTION TP GOD OF THUNDER NEW PTG $44.99 MARVEL 117 11 0.94 MOON KNIGHT OMNIBUS HC VOL 01 NEW PTG $125.00 MARVEL 118 272 0.93 SPAWN ORIGINS TP VOL 01 (NEW PTG) $9.99 IMAGE COMICS 119 175 0.93 GIVEN GN VOL 01 $12.99 SUBLIME 120 172 0.92 RENT A GIRLFRIEND GN VOL 12 (MR) $12.99 KODANSHA COMICS 121 128 0.91 CRITICAL ROLE VOX MACHINA ORIGINS TP VOL 01 $19.99 DARK HORSE 122 48 0.91 DEADLY CLASS DLX HC VOL 03 (MR) $49.99 IMAGE COMICS 123 246 0.90 CHAINSAW MAN GN VOL 07 (MR) $9.99 VIZ MEDIA LLC 124 51 0.89 THOR EPIC COLLECTION TP WAR OF GODS $39.99 MARVEL 125 141 0.89 NEW MUTANTS BY VITA AYALA TP VOL 02 $17.99 MARVEL 126 143 0.88 CAPTAIN MARVEL TP VOL 07 LAST OF MARVELS $17.99 MARVEL 127 162 0.88 MANIFEST DESTINY TP VOL 06 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 128 145 0.86 AVENGERS TECH-ON TP $17.99 MARVEL 129 159 0.86 MY BRAIN IS DIFFERENT STORIES OF ADHD GN $14.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 129 39 0.86 SPAWN COMPENDIUM TP VOL 01 (NEW EDITION) (MR) $59.99 IMAGE COMICS 131 185 0.86 BLACKGUARD GN VOL 01 $12.95 VERTICAL COMICS 132 90 0.85 BRAVE NEW WORLD GN $24.99 HARPER COLLINS PUBLISHERS 133 50 0.84 DEADLY CLASS DLX HC 01 NEW EDITION (MR) $49.99 IMAGE COMICS 134 212 0.83 MIDNITE MATINEE COMICS PRESENTS ISLAND OF LOST GORILLAS $11.99 SOURCE POINT PRESS 134 151 0.83 REIGN OF X TP VOL 11 $17.99 MARVEL 136 173 0.82 ONE PIECE 3IN1 TP VOL 02 $14.99 VIZ MEDIA LLC 136 278 0.82 YONA OF THE DAWN GN VOL 35 $9.99 VIZ MEDIA LLC 138 123 0.82 AVATAR LAST AIRBENDER OMNIBUS TP THE PROMISE $24.99 DARK HORSE 138 125 0.82 AVATAR LAST AIRBENDER SEARCH OMNIBUS TP $24.99 DARK HORSE 140 183 0.82 HEN KAI PAN TP VOL 01 $14.99 TITAN COMICS 141 179 0.81 ME YOU LOVE IN THE DARK TP VOL 01 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 142 54 0.81 DEADLY CLASS DLX HC 02 NEW EDITION (MR) $49.99 IMAGE COMICS 142 227 0.81 IDHUN CHRONICLES GN VOL 01 RESISTANCE SEARCH $12.99 ABLAZE 144 177 0.80 MANY DEATHS OF LAILA STARR TP $14.99 BOOM! STUDIOS 145 122 0.79 SOLO LEVELING GN VOL 01 (MR) $20.00 YEN PRESS 146 286 0.78 SNOW WHITE WITH RED HAIR GN VOL 18 $9.99 VIZ MEDIA LLC 146 155 0.78 WINDMAKER TP VOL 01 $19.99 DARK HORSE 148 111 0.78 SECRET INVASION MEET THE SKRULLS TP $24.99 MARVEL 148 62 0.78 WOLVERINE BY BENJAMIN PERCY HC VOL 01 $39.99 MARVEL 150 208 0.77 MAGIC ARTISAN DAHLIA WILTS NO MORE GN VOL 01 $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 151 17 0.77 SAVAGE SHE-HULK OMNIBUS HC $100.00 MARVEL 152 65 0.77 AVENGERS EPIC COLLECTION TP AVENGERS DEFENDERS WAR NEW PTG $39.99 MARVEL 153 282 0.76 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 10 $9.99 VIZ MEDIA LLC 153 138 0.76 SEVEN DEADLY SINS OMNIBUS GN VOL 03 $19.99 KODANSHA COMICS 155 195 0.76 CAT IN A HOT GIRLS DORM GN VOL 02 (MR) $13.99 GHOST SHIP 155 160 0.76 JUDGE DREDD BLAZE OF GLORY TPB (MR) $16.99 REBELLION / 2000AD 157 232 0.75 BEASTARS GN VOL 01 $12.99 VIZ MEDIA LLC 157 140 0.75 HEAVENS DOOR EXTRA WORKS GN (MR) $19.95 LAST GASP 159 56 0.75 X-FORCE EPIC COLLECTION TP ZERO TOLERANCE $44.99 MARVEL 160 189 0.74 SICK GN $14.95 DENPA BOOKS – KUMA 161 200 0.74 100 GIRLFRIENDS WHO REALLY LOVE YOU GN VOL 02 (MR) $13.99 GHOST SHIP 162 223 0.74 PLEASE PUT THEM ON TAKAMINE-SAN GN VOL 03 (MR) $13.00 YEN PRESS 163 220 0.74 DONT TOY WITH ME MISS NAGATORO GN VOL 10 $12.95 VERTICAL COMICS 164 226 0.73 MOST HERETICAL LAST BOSS QUEEN GN VOL 01 $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 164 210 0.73 TINY FOX & GREAT BOAR HC BOOK 01 BOOK ONE THERE $14.99 ONI PRESS INC. 166 269 0.73 MOB PSYCHO 100 TP VOL 01 $11.99 DARK HORSE 167 21 0.73 STAR WARS DARTH VADER GILLEN LARROCA OMNIBUS HC NEW PTG $100.00 MARVEL 168 293 0.72 SPY X FAMILY GN VOL 04 $9.99 VIZ MEDIA LLC 169 207 0.72 GIGANT GN VOL 07 (MR) $13.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 170 168 0.72 BRIDES STORY HC VOL 13 (MR) $17.00 YEN PRESS 171 45 0.72 INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 01 $64.99 IMAGE COMICS 172 33 0.71 DOCTOR STRANGE AARON BACHALO OMNIBUS HC $75.00 MARVEL 172 242 0.71 TOKYO GHOUL RE GN VOL 01 $12.99 VIZ MEDIA LLC 174 302 0.71 GOOD ASIAN TP VOL 01 (MR) $14.99 IMAGE COMICS 174 211 0.71 RADIANT BLACK TP VOL 02 $16.99 IMAGE COMICS 176 217 0.71 X-O MANOWAR (2020) TP VOL 02 $14.99 VALIANT ENTERTAINMENT LLC 177 229 0.70 ANOTHER CASTLE TP NEW EDITION $14.99 ONI PRESS INC. 177 129 0.70 THICK SKINS (MR) $22.99 HUMANOIDS 179 126 0.70 MARVELS VOICES IDENTITY TP $24.99 MARVEL 180 60 0.69 HALO ENCYCLOPEDIA HC $49.99 DARK HORSE 181 153 0.68 SHAMAN KING OMNIBUS TP VOL 08 (VOL 22-24) $19.99 KODANSHA COMICS 182 243 0.68 YAGI THE BOOKSHOP GOAT (MR) $12.99 TOKYOPOP 183 268 0.67 AGENTS OF SLAM TP $12.99 ONI PRESS INC. 184 49 0.66 SPAWN COMPENDIUM TP VOL 02 $59.99 IMAGE COMICS 185 214 0.66 ASSASSINS CREED DYNASTY VOL 02 $14.99 TOKYOPOP 186 273 0.66 SCATTERING HIS VIRGIN BLOOM GN VOL 01 (MR) $12.99 SUBLIME 187 285 0.66 EDENS ZERO GN VOL 12 $10.99 KODANSHA COMICS 187 327 0.66 JUJUTSU KAISEN GN VOL 13 $9.99 VIZ MEDIA LLC 189 230 0.65 SONIC THE HEDGEHOG TP VOL 01 FALLOUT $15.99 IDW PUBLISHING 189 249 0.65 YOUR NAME GN VOL 02 $13.00 YEN PRESS 191 216 0.65 KA-ZAR LORD SAVAGE LAND TP $15.99 MARVEL 192 19 0.64 CAPTAIN BRITAIN OMNIBUS HC $125.00 MARVEL 192 252 0.64 MOST NOTORIOUS TALKER RUNS WORLDS GREATEST CLAN GN VOL 01 $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 192 255 0.64 SASAKI AND MIYANO GN VOL 05 $13.00 YEN PRESS 195 228 0.64 BUTTON PUSHER GN $14.99 FIRST SECOND BOOKS 196 66 0.63 ALFRED HITCHCOCK MASTER OF SUSPENSE HC $44.99 NBM 197 233 0.63 BOYS OF THE DEAD GN $14.95 DENPA BOOKS – KUMA 197 231 0.63 WOMAN IN THE WOODS & OTHER NORTH AMERICAN STORIES $15.00 IRON CIRCUS COMICS 199 241 0.63 DEPARTMENT OF TRUTH TP VOL 02 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 199 438 0.63 SNOTGIRL TP VOL 01 GREEN HAIR DONT CARE $9.99 IMAGE COMICS 201 260 0.63 ARU SHAH & END OF TIME GN $12.99 RICK RIORDAN PRESENTS 201 110 0.63 BOYS OMNIBUS TP VOL 01 (MR) $29.99 DYNAMITE 201 296 0.63 EDENS ZERO GN VOL 16 $10.99 KODANSHA COMICS 204 235 0.62 RUN ON YOUR NEW LEGS GN VOL 01 $15.00 YEN PRESS 205 171 0.62 JOJOS BIZARRE ADV PT 5 GOLDEN WIND HC VOL 01 $19.99 VIZ MEDIA LLC 206 193 0.62 ERRAND BOYS TP $19.99 DARK HORSE 207 213 0.61 ONCE & FUTURE TP VOL 01 $16.99 BOOM! STUDIOS 208 202 0.61 CROSSOVER TP VOL 01 $19.99 IMAGE COMICS 209 258 0.60 BUNGO STRAY DOGS GN VOL 01 $13.00 YEN PRESS 210 271 0.60 LOVE OF KILL GN VOL 07 $13.00 YEN PRESS 211 442 0.60 SONIC HEDGEHOG SONIC & TAILS BEST BUDS FOREVER TP $7.99 IDW PUBLISHING 212 100 0.59 TOMIE COMPLETE DLX ED HC JUNJI ITO (MR) $34.99 VIZ MEDIA LLC 213 276 0.59 ALICE IN BISHOUNEN LAND VOL 02 $12.99 TOKYOPOP 214 166 0.59 FRUITS BASKET COLLECTORS ED TP VOL 01 $20.00 YEN PRESS 215 360 0.58 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 21 $9.99 VIZ MEDIA LLC 216 263 0.57 IDATEN DEITIES KNOW ONLY PEACE GN VOL 01 (A) $13.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 217 201 0.57 METEOR MEN EXPANDED EDITION TP #0 (MR) $19.99 ONI PRESS INC. 217 367 0.57 ONE PIECE GN VOL 03 $9.99 VIZ MEDIA LLC 217 277 0.57 SO IM A SPIDER SO WHAT GN VOL 01 $13.00 YEN PRESS 217 264 0.57 WHO WANTS TO MARRY A BILLIONAIRE GN VOL 02 (MR) $13.99 GHOST SHIP 221 137 0.57 UZUMAKI 3IN1 DLX ED HC JUNJI ITO (MR) $27.99 VIZ MEDIA LLC 222 262 0.57 STRAY DOGS TP $16.99 IMAGE COMICS 223 237 0.56 BRZRKR (BERZERKER) TP VOL 01 (MR) $16.99 BOOM! STUDIOS 223 337 0.56 MOB PSYCHO 100 TP VOL 04 $11.99 DARK HORSE 223 414 0.56 RIGHTEOUS THIRST FOR VENGEANCE TP VOL 01 (MR) $9.99 IMAGE COMICS 226 382 0.56 MINECRAFT TP VOL 02 $10.99 DARK HORSE 227 304 0.56 MONSTRESS TP VOL 06 $16.99 IMAGE COMICS 228 274 0.56 INTO DEEPEST MOST UNKNOWABLE DUNGEON GN VOL 02 (MR) $13.99 GHOST SHIP 229 240 0.55 VAMPIRE HUNTER D OMNIBUS TP VOL 01 $19.99 DARK HORSE 230 221 0.55 BOUNTIFUL GARDEN TP $14.99 MAD CAVE STUDIOS 230 94 0.55 THOR BY JASON AARON HC VOL 05 $39.99 MARVEL 232 422 0.55 INVINCIBLE TP VOL 01 FAMILY MATTERS (NEW PTG) $9.99 IMAGE COMICS 232 114 0.55 PORN BASKET HC NEW PTG (NOTE PRICE) (MR) $34.99 FANTAGRAPHICS BOOKS 234 290 0.54 IVE BEEN KILLING SLIMES 300 YEARS MAXED OUT GN VOL 08 $13.00 YEN PRESS 235 275 0.54 SILVER COIN TP VOL 01 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 236 292 0.54 YUUNA & HAUNTED HOT SPRINGS GN VOL 19 (MR) $12.99 GHOST SHIP 237 597 0.53 GEIGER TP VOL 01 $9.99 IMAGE COMICS 237 298 0.53 MISS QUINCES GN $12.99 GRAPHIX 239 405 0.53 CASE CLOSED GN VOL 82 $9.99 VIZ MEDIA LLC 240 102 0.52 SPIDER-GIRL COMPLETE COLLECTION TP VOL 04 $39.99 MARVEL 241 98 0.52 PAPER GIRLS COMP STORY TP $49.99 IMAGE COMICS 241 191 0.52 SOLO LEVELING GN VOL 02 (MR) $20.00 YEN PRESS 243 339 0.52 JURRASIK DIARIES HC VOL 01 $12.99 ABLAZE 244 395 0.51 JUJUTSU KAISEN GN VOL 12 $9.99 VIZ MEDIA LLC 245 308 0.51 SWORD ART ONLINE PROJECT ALICIZATION GN VOL 04 $13.00 YEN PRESS 246 104 0.51 ROSE OF VERSAILLES GN VOL 01 $38.99 UDON ENTERTAINMENT INC 246 315 0.51 TOKYO GHOUL GN VOL 04 $12.99 VIZ MEDIA LLC 248 532 0.51 STAR WARS BAD BATCH SCREEN COMIX TP VOL 01 HUNTED $7.99 RANDOM HOUSE BOOKS YOUNG READE 249 608 0.50 GIDEON FALLS TP VOL 01 BLACK BARN (MR) $9.99 IMAGE COMICS 250 280 0.49 DEMON GIRL NEXT DOOR GN VOL 05 $14.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 251 440 0.49 BIG ALIEN MOON CRUSH TP $9.99 ACTION LAB – DISCOVERY 252 317 0.49 GREAT JAHY WILL NOT BE DEFEATED GN VOL 02 $12.99 SQUARE ENIX MANGA 253 319 0.49 YOTSUBA & ! GN VOL 03 $13.00 YEN PRESS 254 310 0.48 TOILET BOUND HANAKO KUN GN VOL 00 $13.00 YEN PRESS 255 20 0.48 SAVAGE SWORD OF CONAN MARVEL YEARS OMNIBUS HC VOL 07 (MR) $150.00 MARVEL 256 324 0.48 LEVEL 1 DEMON LORD AND ONE ROOM HERO GN VOL 04 $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 256 330 0.48 OVERLORD UNDEAD KING OH GN VOL 07 $13.00 YEN PRESS 258 484 0.48 DEADLY CLASS TP VOL 01 REAGAN YOUTH (MR) $9.99 IMAGE COMICS 259 331 0.48 BERSERK OF GLUTTONY GN VOL 05 $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 259 197 0.48 LOVESICKNESS JUNJI ITO STORY COLL HC $22.99 VIZ MEDIA LLC 261 340 0.47 BOTTOM TIER BUREAUCRAT FOR 1500 YEARS GN VOL 03 $13.00 YEN PRESS 262 352 0.47 WALKING DEAD TP VOL 01 DAYS GONE BYE $14.99 IMAGE COMICS 263 390 0.46 PULP TP (MR) $12.99 IMAGE COMICS 264 465 0.46 SKIP BEAT GN VOL 46 $9.99 VIZ MEDIA LLC 264 222 0.46 SOLO LEVELING GN VOL 03 (MR) $20.00 YEN PRESS 266 349 0.45 SAVIORS BOOK CAFE STORY IN ANOTHER WORLD GN VOL 02 $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 267 131 0.45 CRITICAL ROLE VOX MACHINA ORIGINS LIBRARY ED HC VOL 01 $39.99 DARK HORSE 267 322 0.45 SHIORIS DIARY GN VOL 03 (MR) $13.99 GHOST SHIP 269 605 0.45 STAR WARS MANDALORIAN SCREEN COMIX TP VOL 02 RESCUE $7.99 RANDOM HOUSE BOOKS YOUNG READE 270 167 0.45 MR LIGHTBULB GN $29.99 FANTAGRAPHICS BOOKS 270 351 0.45 NO MATTER WHAT YOU SAY FURI SAN IS SCARY GN VOL 03 $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 272 373 0.44 MONSTRESS TP VOL 02 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 272 28 0.44 WAR OF REALMS OMNIBUS HC NEW PTG $125.00 MARVEL 274 42 0.44 FANTASTIC FOUR BY HICKMAN OMNIBUS HC VOL 02 NEW PTG $100.00 MARVEL 274 479 0.44 SLEEPY PRINCESS IN DEMON CASTLE GN VOL 17 $9.99 VIZ MEDIA LLC 276 300 0.43 FRUITS BASKET ANOTHER GN VOL 01 $15.00 YEN PRESS 276 456 0.43 PERSONA 5 MANGA GN VOL 01 $9.99 VIZ MEDIA LLC 278 343 0.43 2 POINT 5 DIMENSIONAL SEDUCTION GN VOL 02 (MR) $13.99 GHOST SHIP 279 362 0.43 DANGERS IN MY HEART GN VOL 04 $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 279 192 0.43 SENSEIS PIOUS LIE GN VOL 01 (MR) $24.95 VERTICAL COMICS 281 196 0.43 FLUNG OUT OF SPACE GN (MR) $24.99 ABRAMS COMICARTS – SURELY 281 365 0.43 MONSTER WRESTLING INTERSPECIES COMBAT GIRLS GN VOL 04 (MR) ( $13.00 YEN PRESS 283 112 0.42 BLACK PANTHER HC VOL 04 INTERGALACTIC EMPIRE WAKANDA PT TWO $44.99 MARVEL 283 366 0.42 TIME STOP HERO GN VOL 04 (MR) $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 285 494 0.42 PEACH AND THE ISLE OF MONSTERS GN $9.99 ACTION LAB – DISCOVERY 285 288 0.42 SAILOR MEN GN NEW PTG (A) $16.95 DIGITAL MANGA DISTRIBUTION 287 480 0.42 CHAINSAW MAN GN VOL 06 $9.99 VIZ MEDIA LLC 288 368 0.42 REINCARNATED AS VILLAINESS IN OTOME GAME GN VOL 01 $12.99 TOKYOPOP 289 370 0.42 PENGUIN & HOUSE GN VOL 02 $12.99 KODANSHA COMICS 290 471 0.41 HAIKYU GN VOL 01 $9.99 VIZ MEDIA LLC 291 383 0.41 SPAWN ORIGINS TP VOL 02 $14.99 IMAGE COMICS 291 259 0.41 TEN DAYS IN MAD-HOUSE GN $19.99 GALLERY 291 435 0.41 VAMPIRE DORMITORY GN VOL 04 $10.99 KODANSHA COMICS 294 364 0.40 HAGANAI I DONT HAVE MANY FRIENDS GN VOL 20 (MR) $13.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 294 508 0.40 PAPER GIRLS TP VOL 02 $12.99 IMAGE COMICS 294 244 0.40 REMINA HC JUNJI ITO $22.99 VIZ MEDIA LLC 294 411 0.40 SCI FU GN VOL 02 IT TAKES 2 $12.99 ONI PRESS INC. 298 386 0.40 IN ANOTHER WORLD WITH MY SMARTPHONE GN VOL 05 $13.00 YEN PRESS 298 323 0.40 MAGIC ORDER TP VOL 01 (MR) $19.99 IMAGE COMICS 298 385 0.40 MAGIKA SWORDSMAN & SUMMONER GN (MR) $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 301 499 0.39 ONE PUNCH MAN GN VOL 08 $9.99 VIZ MEDIA LLC 302 574 0.39 DIE TP VOL 01 FANTASY HEARTBREAKER (MR) $9.99 IMAGE COMICS 303 205 0.38 HARROW COUNTY OMNIBUS TP VOL 01 $29.99 DARK HORSE 304 416 0.38 BEASTARS GN VOL 17 $12.99 VIZ MEDIA LLC 304 409 0.38 RECORD RAGNAROK GN VOL 01 $12.99 VIZ MEDIA LLC 306 392 0.38 OUR TEACHERS ARE DATING GN VOL 04 (MR) $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 306 313 0.38 POSER TP $16.99 A WAVE BLUE WORLD INC 308 583 0.38 KILLADELPHIA TP VOL 01 SINS OF THE FATHER (MR) $9.99 IMAGE COMICS 308 281 0.38 MANGA CLASSICS HAMLET TP ORIG TEXT ED $19.99 MANGA CLASSICS, INC. 308 387 0.38 SOUL EATER TP VOL 01 NEW PTG $13.00 YEN PRESS 311 415 0.37 DICK FIGHT ISLAND GN VOL 01 (MR) $12.99 SUBLIME 311 473 0.37 EDENS ZERO GN VOL 15 $10.99 KODANSHA COMICS 313 404 0.37 ARIFURETA COMMONPLACE TO STRONGEST GN VOL 08 (MR) $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 313 530 0.37 CUPHEAD TP VOL 01 COMIC CAPERS & CURIOS $10.99 DARK HORSE 313 209 0.37 JUNCTION HC $29.99 TITAN COMICS 313 389 0.37 RED PANDA & MOON BEAR GN VOL 02 CURSE OF EVIL EYE $14.99 IDW PUBLISHING 317 536 0.37 MY HERO ACADEMIA GN VOL 30 $9.99 VIZ MEDIA LLC 317 88 0.37 PHANTOM COMP DAILIES HC VOL 24 1973-1974 $60.00 HERMES PRESS 317 408 0.37 SWAN LAKE QUEST FOR THE KINGDOMS SC GN $12.99 HARPER ALLEY 320 497 0.36 MOB PSYCHO 100 TP VOL 03 (MR) $11.99 DARK HORSE 321 533 0.36 DEADMAN WONDERLAND GN VOL 01 (MR) $9.99 VIZ MEDIA LLC 321 334 0.36 WALKING DEAD ALIEN HC (MR) $19.99 IMAGE COMICS 323 397 0.36 FILLER BUNNY COLLECTED WORKS TP NEW PTG $14.95 AMAZE INK (SLAVE LABOR GRAPHICS) 323 377 0.36 RED SCARE GN $14.99 GRAPHIX 325 506 0.35 MOB PSYCHO 100 TP VOL 06 $11.99 DARK HORSE 325 419 0.35 STRANGE ADVENTURE OF BROKE MERCENARY GN VOL 03 $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 327 156 0.35 CABLE BY DUGGAN & NOTO HC VOL 01 $39.99 MARVEL 328 428 0.35 TAMAMO CHANS A FOX GN VOL 05 $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 329 407 0.35 ATHENA VOLTAIRE TERROR ORIENT EXPRESS TP $14.99 ACTION LAB ENTERTAINMENT 329 287 0.35 ATTACK ON TITAN OMNIBUS TP VOL 03 VOL 7-9 (MR) $19.99 KODANSHA COMICS 329 266 0.35 BIORIPPLE GN $22.99 HEAVY METAL MAGAZINE 329 384 0.35 CLOUD TOWN GN $14.99 AMULET BOOKS 329 429 0.35 NECROMANCE GN VOL 03 $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 329 432 0.35 SKELETON KNIGHT IN ANOTHER WORLD GN VOL 08 $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 329 418 0.35 TOILET BOUND HANAKO KUN GN VOL 09 $13.00 YEN PRESS 336 446 0.35 BEASTARS GN VOL 05 $12.99 VIZ MEDIA LLC 336 564 0.35 KAIJU NO 8 GN VOL 01 (MR) $9.99 VIZ MEDIA LLC 338 689 0.34 DESCENDER TP VOL 01 TIN STARS (MR) $9.99 IMAGE COMICS 338 434 0.34 EVEN THOUGH WERE ADULTS GN VOL 04 (MR) $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 338 454 0.34 MONSTRESS TP VOL 04 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 338 558 0.34 MY HERO ACADEMIA GN VOL 28 $9.99 VIZ MEDIA LLC 342 139 0.34 BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 03 (MR) $49.99 DARK HORSE 342 447 0.34 GIVEN GN VOL 05 (MR) $12.99 SUBLIME 342 463 0.34 MONSTRESS TP VOL 05 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 342 448 0.34 SAGA TP VOL 02 (MR) $14.99 IMAGE COMICS 342 251 0.34 UNNATURAL OMNIBUS HC (MR) $39.99 IMAGE COMICS 347 135 0.34 FOR BETTER OR FOR WORSE COMP LIBRARY HC VOL 06 $49.99 IDW PUBLISHING 348 312 0.34 20TH CENTURY BOYS TP VOL 02 PERFECT ED URASAWA $19.99 VIZ MEDIA LLC 348 350 0.34 CHIVALRY HC $19.99 DARK HORSE 348 493 0.34 SNOTGIRL TP VOL 03 IS THIS REAL LIFE $15.99 IMAGE COMICS 351 388 0.33 MY SENPAI IS ANNOYING GN VOL 07 $14.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 351 443 0.33 SORT OF SUPER GN $12.99 ALADDIN BOOKS 351 353 0.33 WALKING DEAD HERES NEGAN HC (MR) $19.99 IMAGE COMICS 354 586 0.33 ONE PUNCH MAN GN VOL 18 $9.99 VIZ MEDIA LLC 355 457 0.32 CASE FILES OF JEWELER RICHARD GN VOL 02 (MR) $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 355 459 0.32 DEAD MOUNT DEATH PLAY GN VOL 07 (MR) $13.00 YEN PRESS 355 461 0.32 GOLDEN JAPANESQUE YOKOHAMA KARENTAN GN VOL 05 (MR) $13.00 YEN PRESS 355 460 0.32 IS WRONG PICK UP GIRLS DUNGEON SWORD ORATORIA GN VOL 16 (MR) $13.00 YEN PRESS 355 401 0.32 LITTLE MONARCHS GN $14.99 MARGARET FERGUSON BOOKS 355 462 0.32 MAPMAKERS GN VOL 01 MAPMAKERS & LOST MAGIC $12.99 RANDOM HOUSE GRAPHIC 355 403 0.32 SHIBUYA GOLDFISH GN VOL 10 (MR) $15.00 YEN PRESS 362 306 0.32 FRUITS BASKET COLLECTORS ED TP VOL 02 $20.00 YEN PRESS 362 117 0.32 INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 02 $64.99 IMAGE COMICS 362 254 0.32 OROCHI PERFECT ED GN VOL 01 $26.99 VIZ MEDIA LLC 362 600 0.32 TEA DRAGON SOCIETY GN $9.99 ONI PRESS INC. 366 321 0.32 MANGA CLASSICS OTHELLO TP MODERN ENGLISH ED $19.99 MANGA CLASSICS, INC. 366 356 0.32 TIN MAN GN $17.99 AMULET BOOKS 368 406 0.32 AIR WARRIORS VOL 01 WORLD WAR ONE INTERNATIONAL ACES $14.99 CALIBER ENTERTAINMENT 368 338 0.32 ALICE IN BORDERLAND GN VOL 01 (MR) $19.99 VIZ MEDIA LLC 368 663 0.32 WICKED & DIVINE TP VOL 01 THE FAUST ACT (MR) $9.99 IMAGE COMICS 371 472 0.32 FAILED PRINCESSES GN VOL 05 (MR) $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 371 374 0.32 WILD BOYFRIEND GN NEW PTG (A) $16.95 DIGITAL MANGA DISTRIBUTION 373 358 0.31 SWORDS OF CEREBUS IN HELL TP VOL 12 $19.95 AARDVARK VANAHEIM 373 475 0.31 TOOK A GHOST STORY GN $12.99 ETCH / CLARION BOOKS 375 478 0.31 CERTAIN MAGICAL INDEX GN VOL 25 $13.00 YEN PRESS 375 396 0.31 UMBRELLA ACADEMY TP VOL 01 APOCALYPSE SUITE $17.99 DARK HORSE 377 178 0.31 AVENGERS BY JASON AARON HC VOL 02 $39.99 MARVEL 377 157 0.31 CAPTAIN AMERICA BY TA-NEHISI COATES HC VOL 02 $44.99 MARVEL 377 667 0.31 INVINCIBLE TP VOL 02 EIGHT IS ENOUGH (NEW PT $9.99 IMAGE COMICS 377 544 0.31 ORIENT GN VOL 08 $10.99 KODANSHA COMICS 381 664 0.31 SEVEN TO ETERNITY TP VOL 01 $9.99 IMAGE COMICS 381 603 0.31 SK8 DAD SUMMER RAMPS REBELLION & RAISING A KID TP $10.00 BIRDCAGE BOTTOM BOOKS 381 420 0.31 WITCH GN PART IX 100 WITCH GN VOL 03 $15.00 JY 384 291 0.31 DAYS OF SAND GN $22.99 SELFMADEHERO 384 618 0.31 ONE PIECE GN VOL 04 $9.99 VIZ MEDIA LLC 384 84 0.31 SEVEN DEADLY SINS MANGA BOX SET VOL 02 $76.93 KODANSHA COMICS 384 464 0.31 ZOMBIE TRAMP TP VOL 23 (MR) $14.99 ACTION LAB – DANGER ZONE 388 483 0.30 MACHIMAHO MADE WRONG PERSON MAGICAL GIRL GN VOL 09 (MR) $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 389 488 0.30 KINGDOM OF Z GN VOL 05 (MR) $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 390 452 0.30 ICE CREAM MAN TP VOL 02 STRANGE NEAPOLITAN (MR) $16.99 IMAGE COMICS 390 563 0.30 LOVESICK ELLIE GN VOL 03 $10.99 KODANSHA COMICS 392 329 0.30 FRUITS BASKET COLLECTORS ED TP VOL 03 $20.00 YEN PRESS 393 345 0.30 AVATAR LAST AIRBENDER SMOKE & SHADOW OMNIBUS TP $24.99 DARK HORSE 393 184 0.30 ROSE OF VERSAILLES GN VOL 04 $38.99 UDON ENTERTAINMENT INC 395 492 0.29 CALL TO ADV DEFEATING DUNGEONS WITH SKILL BOARD GN VOL 04 $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 395 190 0.29 ROSE OF VERSAILLES GN VOL 03 $38.99 UDON ENTERTAINMENT INC 397 486 0.29 BUNGO STRAY DOGS GN VOL 04 $13.00 YEN PRESS 397 496 0.29 DUNGEON OF BLACK COMPANY GN VOL 07 (MR) $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 397 542 0.29 LUMBERJANES TP VOL 01 $14.99 BOOM! STUDIOS 397 487 0.29 MIERUKO-CHAN GN VOL 02 $13.00 YEN PRESS 397 591 0.29 MOB PSYCHO 100 TP VOL 02 $11.99 DARK HORSE

