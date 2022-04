Top 400 Comics & Graphic Novels Sold Through Diamond In March 2022

Qty Rank Dollar Rank Index Publication Price Publisher

1 11 12.40 CHAINSAW MAN GN VOL 09 $9.99 VIZ MEDIA LLC

2 12 11.22 DEADPOOL SAMURAI GN GN 01 $9.99 VIZ MEDIA LLC

3 13 10.77 JUJUTSU KAISEN GN VOL 01 $9.99 VIZ MEDIA LLC

4 17 9.42 JUJUTSU KAISEN GN VOL 14 $9.99 VIZ MEDIA LLC

5 5 9.16 CRITICAL ROLE MIGHTY NEIN ORIGINS HC CALEB WIDOGAST $17.99 DARK HORSE COMICS

6 38 7.11 ROCKSTAR & SOFTBOY TP (ONE-SHOT) $8.99 IMAGE COMICS

7 8 7.05 SNOW ANGELS TP VOL 01 (MR) $19.99 DARK HORSE COMICS

8 10 6.27 JOJOS BIZARRE ADV PT 5 GOLDEN WIND HC VOL 03 $19.99 VIZ MEDIA LLC

9 37 5.92 FIGHT GIRLS TP $9.99 AWA STUDIOS

10 34 5.76 CHAINSAW MAN GN VOL 02 $9.99 VIZ MEDIA LLC

11 18 5.66 STILLWATER BY ZDARSKY & PEREZ TP VOL 02 (MR) $16.99 IMAGE COMICS

12 21 5.44 UNDISCOVERED COUNTRY TP VOL 03 (MR) $16.99 IMAGE COMICS

13 22 5.34 ICE CREAM MAN TP VOL 07 CERTAIN DESCENTS (MR) $16.99 IMAGE COMICS

14 43 5.28 NOT ALL ROBOTS (MR) $9.99 AWA STUDIOS

15 24 5.11 MIRKA ANDOLFO SWEET PAPRIKA TP VOL 01 (MR) $16.99 IMAGE COMICS

16 6 5.01 UZUMAKI 3IN1 DLX ED HC JUNJI ITO (MR) $27.99 VIZ MEDIA LLC

17 20 4.45 BLACK HAMMER TP VOL 05 REBORN PART I $19.99 DARK HORSE COMICS

18 4 4.31 TMNT ONGOING (IDW) COLL TP VOL 01 $39.99 IDW PUBLISHING

19 23 4.28 MOON KNIGHT TP VOL 01 MIDNIGHT MISSIONS $17.99 MARVEL

20 92 4.25 SONIC HEDGEHOG SONIC & TAILS BEST BUDS FOREVER TP $7.99 IDW PUBLISHING

21 3 4.10 BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 01 (MR) $49.99 DARK HORSE COMICS

22 53 3.93 STRANGER THINGS ERICA THE GREAT TP $12.99 DARK HORSE COMICS

23 48 3.92 STAR WARS HIGH REPUBLIC ADVENTURES TP VOL 02 $12.99 IDW PUBLISHING

24 71 3.85 CHAINSAW MAN GN VOL 04 $9.99 VIZ MEDIA LLC

25 75 3.81 POKEMON MOVIE SECRETS JUNGLE ANOTHER BEGINNING GN $9.99 VIZ MEDIA LLC

26 14 3.69 EXTREME CARNAGE TP $29.99 MARVEL

27 77 3.64 CHAINSAW MAN GN VOL 03 (MR) $9.99 VIZ MEDIA LLC

28 80 3.60 CHAINSAW MAN GN VOL 05 $9.99 VIZ MEDIA LLC

29 35 3.32 EVE TP $17.99 BOOM! STUDIOS

30 25 3.19 GYO 2IN1 DLX ED HC JUNJI ITO $22.99 VIZ MEDIA LLC

31 15 3.12 MOON KNIGHT BY BENDIS & MALEEV COMPLETE COLL TP $29.99 MARVEL

32 7 2.91 BLADE OF IMMORTAL DLX ED HC VOL 05 (MR) $49.99 DARK HORSE COMICS

33 65 2.86 MARJORIE FINNEGAN TEMPORAL CRIMINAL TP NEW EDITION (MR) $14.99 AWA STUDIOS

34 57 2.83 MIGHTY MMW DOCTOR STRANGE WORLD BEYOND GN TP VOL 01 $15.99 MARVEL

35 60 2.82 SERIAL TP VOL 02 CAT AND MOUSE $15.99 ABSTRACT STUDIOS

36 111 2.81 DR STONE GN VOL 20 $9.99 VIZ MEDIA LLC

37 30 2.77 VENUS IN BLIND SPOT HC JUNJI ITO (MR) $22.99 VIZ MEDIA LLC

38 64 2.77 ORDINARY GODS TP VOL 01 (MR) $16.99 IMAGE COMICS

39 28 2.76 CAPTAIN AMERICA TRUTH TP (MR) $24.99 MARVEL

40 9 2.74 BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 02 (MR) $49.99 DARK HORSE COMICS

41 54 2.69 CAME THE MIRROR & OTHER TALES GN $17.99 VIZ MEDIA LLC

42 31 2.64 FIREFLY BRAND NEW VERSE HC $24.99 BOOM! STUDIOS

43 191 2.62 RADIANT BLACK TP VOL 01 $9.99 IMAGE COMICS

44 2 2.60 MADMAN LIBRARY ED HC VOL 02 $99.99 DARK HORSE COMICS

45 114 2.58 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA STORIES WATER & FLAME GN $9.99 VIZ MEDIA LLC

46 126 2.54 KOMI CANT COMMUNICATE GN VOL 17 $9.99 VIZ MEDIA LLC

47 41 2.48 NIGHT HUNTERS TP $19.95 FLOATING WORLD COMICS

48 51 2.39 WOLVERINE BY CLAREMONT & MILLER DLX ED TP $19.99 MARVEL

49 67 2.32 SEA OF SORROWS TP $17.99 IDW PUBLISHING

50 82 2.32 SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 01 $14.99 BOOM! STUDIOS

51 59 2.26 FULLMETAL ALCHEMIST FULLMETAL ED HC VOL 16 $19.99 VIZ MEDIA LLC

52 74 2.25 PRINCESS WHO SAVED HER FRIENDS HC OGN $16.99 BOOM! STUDIOS

53 108 2.24 STAR WARS ADV GHOSTS OF VADERS CASTLE TP $12.99 IDW PUBLISHING

54 61 2.24 WYND HC BOOK 02 SECRET OF THE WINGS $19.99 BOOM! STUDIOS

55 102 2.22 NIGHT MARY TP (MR) $14.99 IMAGE COMICS

56 133 2.21 BLACK CLOVER GN VOL 28 $9.99 VIZ MEDIA LLC

57 91 2.20 EXCELLENCE TP VOL 02 (MR) $16.99 IMAGE COMICS

58 70 2.19 MAN-EATERS TP VOL 04 $19.99 IMAGE COMICS

59 203 2.17 SPIDEY & HIS AMAZING FRIENDS TEAM SPIDEY DOES IT ALL $5.99 MARVEL PRESS

60 83 2.16 KANG THE CONQUEROR TP ONLY MYSELF LEFT TO CONQUER $15.99 MARVEL

61 101 2.14 FROM THE RED FOG GN VOL 01 $13.00 YEN PRESS

62 45 2.14 FRANKENSTEIN HC JUNJI ITO STORY COLLECTION $22.99 VIZ MEDIA LLC

63 49 2.11 SIN CITY TP VOL 03 THE BIG FAT KILL (4TH ED) (MR) $25.00 DARK HORSE COMICS

64 58 2.07 SEVEN DEADLY SINS OMNIBUS GN VOL 01 $19.99 KODANSHA COMICS

65 120 2.06 ZOM 100 BUCKET LIST OF THE DEAD GN VOL 05 (MR) $12.99 VIZ MEDIA LLC

66 55 2.02 TALES FROM THE OUTERVERSE HC $24.99 DARK HORSE COMICS

67 94 1.99 CROWDED TP VOL 03 $17.99 IMAGE COMICS

68 1 1.98 JOHN BUSCEMAS MARVEL HEROES ARTIST ED HC $90.00 IDW PUBLISHING

69 66 1.93 YOU PROMISED ME DARKNESS TP VOL 01 (MR) $19.99 BEHEMOTH COMICS

70 72 1.91 WAY OF X BY SI SPURRIER TP VOL 01 $19.99 MARVEL

71 87 1.84 PARASOMNIA TP VOL 01 $19.99 DARK HORSE COMICS

72 85 1.83 CHILDREN OF THE WOODS TP $19.99 DARK HORSE COMICS

73 89 1.83 EC ARCHIVES TALES FROM CRYPT TP VOL 01 (MR) $19.99 DARK HORSE COMICS

74 128 1.77 CATS GIRLFRIENDS & CATFRIENDS TP $14.99 DARK HORSE COMICS

75 68 1.76 BLACK HAMMER VISIONS HC VOL 02 $24.99 DARK HORSE COMICS

76 32 1.75 STRANGER THINGS YA BOXED SET $36.97 DARK HORSE COMICS

77 110 1.72 WARHAMMER 40000 SISTERS OF BATTLE TP (MR) $15.99 MARVEL

78 107 1.72 BABYTEETH TP VOL 04 $16.99 AFTERSHOCK COMICS

79 172 1.69 HE-MAN & MOTU LEGENDS FROM CASTLE GRAYSKULL GN $8.99 SCHOLASTIC INC.

80 164 1.65 PROMISED NEVERLAND GN VOL 01 $9.99 VIZ MEDIA LLC

81 109 1.62 BERMUDA GN $17.99 IDW PUBLISHING

82 127 1.60 ONLY THE FLOWERS KNOWS VOL 01 $14.95 DIGITAL MANGA

83 104 1.59 FRAGMENTS OF HORROR HC JUNJI ITO (MR) $17.99 VIZ MEDIA LLC

84 76 1.59 HOUSE OF LOST HORIZONS SARAH JEWELL MYSTERY HC $24.99 DARK HORSE COMICS

85 139 1.58 TROVER SAVES THE UNIVERSE TP VOL 01 (MR) $14.99 IMAGE COMICS

86 103 1.52 RICK & MORTY RICKS NEW HAT TP $19.99 ONI PRESS INC.

87 29 1.51 MOON KNIGHT EPIC COLLECTION TP FINAL REST $44.99 MARVEL

88 187 1.49 MARVEL-VERSE GN TP MOON GIRL $9.99 MARVEL

89 183 1.48 JUJUTSU KAISEN GN VOL 09 $9.99 VIZ MEDIA LLC

90 185 1.48 JUJUTSU KAISEN GN VOL 11 $9.99 VIZ MEDIA LLC

91 115 1.43 CREMA TP $19.99 DARK HORSE COMICS

92 39 1.42 MAUS SURVIVORS TALE COMPLETE HC $35.00 PANTHEON BOOKS

93 205 1.42 SPY X FAMILY GN VOL 02 $9.99 VIZ MEDIA LLC

93 148 1.42 BABY SITTERS CLUB COLOR ED GN VOL 11 GOODBYE STACEY GOODBYE $12.99 GRAPHIX

95 95 1.41 SOLO LEVELING GN VOL 01 (MR) $20.00 YEN PRESS

96 124 1.38 JENNY ZERO TP $19.99 DARK HORSE COMICS

97 199 1.37 JUJUTSU KAISEN GN VOL 10 $9.99 VIZ MEDIA LLC

98 117 1.36 MARS ATTACKS RED SONJA TP $19.99 DYNAMITE

99 216 1.33 STAR WARS ADVENTURES WEAPON OF A JEDI GN $9.99 IDW PUBLISHING

100 208 1.32 CHAINSAW MAN GN VOL 08 (MR) $9.99 VIZ MEDIA LLC

101 131 1.32 WOLVERINE BY BENJAMIN PERCY TP VOL 03 $17.99 MARVEL

102 220 1.31 CALL OF THE NIGHT GN VOL 06 $9.99 VIZ MEDIA LLC

103 97 1.29 MY LITTLE PONY OMNIBUS TP VOL 07 $24.99 IDW PUBLISHING

104 125 1.28 ANIMAL STORIES GN $19.99 IDW PUBLISHING

105 243 1.28 DEPARTMENT OF TRUTH TP VOL 01 (MR) $9.99 IMAGE COMICS

106 214 1.26 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 13 $9.99 VIZ MEDIA LLC

107 151 1.25 SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 02 $14.99 BOOM! STUDIOS

107 218 1.25 KAIJU NO 8 GN VOL 01 (MR) $9.99 VIZ MEDIA LLC

109 217 1.24 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 20 $9.99 VIZ MEDIA LLC

110 98 1.24 SOUL EATER PERFECT EDITION HC GN VOL 06 $22.99 SQUARE ENIX MANGA

111 84 1.24 NORSE MYTHOLOGY HC VOL 01 $29.99 DARK HORSE COMICS

111 221 1.24 BORUTO GN VOL 01 NARUTO NEXT GENERATIONS $9.99 VIZ MEDIA LLC

113 42 1.23 JODOROWSKY LIBRARY SON OF GUN PIETROLINO (MR) $39.99 HUMANOIDS

114 157 1.22 SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 04 $14.99 BOOM! STUDIOS

115 227 1.18 MINECRAFT TP VOL 01 $10.99 DARK HORSE COMICS

116 90 1.14 PRISON PIT COMPLETE COLLECTION TP $29.99 FANTAGRAPHICS BOOKS

117 135 1.14 CRITICAL ROLE VOX MACHINA ORIGINS TP VOL 01 $19.99 DARK HORSE COMICS

117 99 1.14 BEST OF ATTACK ON TITAN COLOR HC ED (MR) $24.99 KODANSHA COMICS

119 44 1.13 DOCTOR STRANGE EPIC COLLECTION TP REALITY WAR $44.99 MARVEL

119 100 1.13 DEAD HAND BOOK STORIES FROM GRAVESEND CEMETERY HC $24.99 SOURCE POINT PRESS

121 268 1.13 ARCHIE JUMBO COMICS DIGEST #327 $8.99 ARCHIE COMIC PUBLICATIONS

122 168 1.12 ARCHIE 1000 PAGE COMICS GLORY TP $14.99 ARCHIE COMIC PUBLICATIONS

123 130 1.12 SOLO LEVELING GN VOL 02 (MR) $20.00 YEN PRESS

124 169 1.11 MOBILE SUIT GUNDAM THUNDERBOLT GN VOL 17 $14.99 VIZ MEDIA LLC

125 160 1.11 LOLLIPOP KIDS TP (SEISMIC) VOL 01 $16.99 SEISMIC

126 179 1.11 IM A WOLF BUT MY BOSS IS A SHEEP GN VOL 01 $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT

127 184 1.09 ALICE IN BISHOUNEN LAND VOL 01 $12.99 TOKYOPOP

128 267 1.09 SAGA TP VOL 01 (MR) $9.99 IMAGE COMICS

129 134 1.09 SWORD BY AL EWING TP VOL 02 $19.99 MARVEL

130 149 1.08 HELLIONS BY ZEB WELLS TP VOL 03 $17.99 MARVEL

131 46 1.08 BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 06 (MR) $49.99 DARK HORSE COMICS

132 173 1.07 100 GIRLFRIENDS WHO REALLY LOVE YOU GN VOL 01 (MR) $13.99 GHOST SHIP

133 153 1.06 MARAUDERS BY GERRY DUGGAN TP VOL 04 $17.99 MARVEL

134 155 1.06 X-FORCE BY BENJAMIN PERCY TP VOL 04 $17.99 MARVEL

135 47 1.06 BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 03 (MR) $49.99 DARK HORSE COMICS

136 142 1.05 SPARK WITHIN FORGE EMBER IN THE ASHES OGN HC VOL 02 $19.99 BOOM! STUDIOS

137 163 1.05 THE FOREST HC $16.99 FANTAGRAPHICS BOOKS

138 176 1.04 STRAY DOGS TP $16.99 IMAGE COMICS

139 175 1.02 SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 03 $14.99 BOOM! STUDIOS

139 182 1.02 I CANT BELIEVE I SLEPT WITH YOU GN VOL 01 (MR) $13.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT

139 253 1.02 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 15 $9.99 VIZ MEDIA LLC

142 215 1.02 RISING OF THE SHIELD HERO GN VOL 17 $11.95 ONE PEACE BOOKS

143 161 1.01 REIGN OF X TP VOL 09 $17.99 MARVEL

144 147 1.01 URUSEI YATSURA GN VOL 13 $19.99 VIZ MEDIA LLC

144 319 1.01 MONSTRESS TP VOL 01 (MR) $9.99 IMAGE COMICS

146 136 1.00 CHRONOPHAGE (MR) $19.99 HUMANOIDS

147 121 1.00 BOYS OMNIBUS TP VOL 01 (MR) $29.99 DYNAMITE

148 138 0.99 SHAMAN KING OMNIBUS TP VOL 07 (VOL 19-21) $19.99 KODANSHA COMICS

149 255 0.99 H P LOVECRAFT PICTURE IN THE HOUSE VOL 01 $9.99 CALIBER ENTERTAINMENT

150 69 0.99 THOR EPIC COLL TP TO WAKE MANGOG $39.99 MARVEL

151 239 0.98 INVESTIGATORS GN VOL 05 BRAVE AND BOULDER $10.99 FIRST SECOND BOOKS

152 276 0.97 HOW DO WE RELATIONSHIP GN VOL 05 $9.99 VIZ MEDIA LLC

153 226 0.97 GOLDEN KAMUY GN VOL 25 $12.99 VIZ MEDIA LLC

154 228 0.96 NO GUNS LIFE GN VOL 12 (MR) $12.99 VIZ MEDIA LLC

155 210 0.96 ORORO GN TP BEFORE THE STORM $13.99 MARVEL

156 278 0.96 YONA OF THE DAWN GN VOL 34 $9.99 VIZ MEDIA LLC

157 62 0.95 DAREDEVIL EPIC COLL TP HEART OF DARKNESS $44.99 MARVEL

158 285 0.94 SERAPH OF END VAMPIRE REIGN GN VOL 23 $9.99 VIZ MEDIA LLC

159 201 0.93 5 SECONDS BEFORE A WITCH FALLS IN LOVE GN (MR) $13.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT

160 200 0.93 ST MERCY TP $16.99 IMAGE COMICS

160 145 0.93 SEVEN DEADLY SINS OMNIBUS GN VOL 02 $19.99 KODANSHA COMICS

160 275 0.93 BLACK CLOVER GN VOL 01 $9.99 VIZ MEDIA LLC

163 150 0.91 ROSA PARKS GN $19.99 NBM

164 194 0.90 WITCHES OF ADAMAS GN VOL 01 $14.99 GHOST SHIP

165 158 0.88 NEVER NEVER TP $19.99 HEAVY METAL MAGAZINE

166 229 0.87 INTERSPECIES REVIEWERS GN VOL 06 (MR) $13.00 YEN PRESS

167 288 0.86 MY HERO ACADEMIA GN VOL 21 $9.99 VIZ MEDIA LLC

168 232 0.86 PUELLA MAGI MADOKA MAGICA WRAITH ARC GN VOL 02 (MR) $13.00 YEN PRESS

169 154 0.86 SOLO LEVELING GN VOL 03 (MR) $20.00 YEN PRESS

170 146 0.86 CASTAWAYS TP $24.99 DARK HORSE COMICS

171 144 0.85 LOVESICKNESS JUNJI ITO STORY COLL HC $22.99 VIZ MEDIA LLC

171 295 0.85 KIRBY MANGA MANIA GN VOL 01 $9.99 VIZ MEDIA LLC

173 251 0.84 CHANGE WORLD GN VOL 01 (MR) $12.99 SUBLIME

174 237 0.84 IM LOOKING FOR SERIOUS LOVE TP (MR) $12.99 TOKYOPOP

175 202 0.84 WE LIVE TP VOL 01 $16.99 AFTERSHOCK COMICS

175 211 0.84 VIETNAM HORROR VOL 01 (MR) $14.99 BEHEMOTH COMICS

177 297 0.83 MY HERO ACADEMIA SMASH GN VOL 01 $9.99 VIZ MEDIA LLC

178 238 0.83 REIGN OF THE SEVEN SPELLBLADES GN VOL 02 $13.00 YEN PRESS

179 298 0.83 MY HERO ACADEMIA GN VOL 22 $9.99 VIZ MEDIA LLC

180 195 0.81 ULTRAMEGA BY JAMES HARREN TP (MR) $19.99 IMAGE COMICS

180 244 0.81 AQUANAUT GN $12.99 GRAPHIX

182 305 0.81 MY HERO ACADEMIA GN VOL 12 $9.99 VIZ MEDIA LLC

183 73 0.81 BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 08 $49.99 DARK HORSE COMICS

184 249 0.80 MONSTRESS TP VOL 06 $16.99 IMAGE COMICS

184 230 0.80 2 POINT 5 DIMENSIONAL SEDUCTION GN VOL 01 (MR) $13.99 GHOST SHIP

186 306 0.80 MY HERO ACADEMIA GN VOL 11 $9.99 VIZ MEDIA LLC

187 56 0.79 INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 01 $64.99 IMAGE COMICS

188 248 0.79 MAMA AKUMA GN VOL 02 $13.00 YEN PRESS

189 311 0.78 PROMISED NEVERLAND GN VOL 02 $9.99 VIZ MEDIA LLC

189 162 0.78 MALIKA WARRIOR QUEEN TP VOL 02 $24.99 DARK HORSE COMICS

191 252 0.78 KIRURU KILL ME GN VOL 02 $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT

192 81 0.77 BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 07 (MR) $49.99 DARK HORSE COMICS

193 225 0.76 FANGS GN VOL 01 (MR) $14.99 TOKYOPOP

194 193 0.76 GREATEST THING GN $17.99 FIRST SECOND BOOKS

195 78 0.76 ELVIRA MISTRESS DARK CLASSIC YEARS OMNIBUS HC $49.99 DYNAMITE

196 273 0.75 YARICHIN BITCH CLUB GN VOL 04 (MR) $12.99 SUBLIME

197 320 0.75 MY HERO ACADEMIA VIGILANTES GN VOL 02 $9.99 VIZ MEDIA LLC

197 231 0.75 MONOLOGUE WOVEN FOR YOU GN VOL 01 (MR) $14.99 SEVEN SEAS

199 19 0.75 STAR WARS LEGENDS RISE SITH OMNIBUS HC $125.00 MARVEL

200 325 0.74 SPY X FAMILY GN VOL 05 $9.99 VIZ MEDIA LLC

201 141 0.73 LAGUARDIA DLX ED HC (MR) $29.99 DARK HORSE

202 265 0.72 IM IN LOVE WITH VILLAINESS GN VOL 02 $12.99 SEVEN SEAS

203 269 0.71 REINCARNATED AS DRAGON HATCHLING GN VOL 02 $12.99 SEVEN SEAS

204 156 0.71 PUTINS RUSSIA RISE OF A DICTATOR (MR) $24.95 DRAWN & QUARTERLY

205 272 0.71 YUUNA & HAUNTED HOT SPRINGS GN VOL 18 (MR) $12.99 GHOST SHIP

205 192 0.71 JOJOS BIZARRE ADV 4 DIAMOND IS UNBREAKABLE HC VOL 01 $19.99 VIZ MEDIA LLC

207 177 0.70 DESTROY ALL MONSTERS HC A RECKLESS BOOK (MR) $24.99 IMAGE COMICS

208 257 0.70 WORLDS END HAREM FANTASIA GN VOL 06 (MR) $13.99 GHOST SHIP

209 259 0.70 SEASIDE STRANGER GN VOL 02 HARUKAZE NO ETRANGER (MR) $13.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT

209 181 0.70 SAVAGE DRAGON VICIOUS CIRCLE TRIUMPHANT TP (MR) $24.99 IMAGE COMICS

209 86 0.70 BLADE RUNNER BOX SET $49.99 TITAN COMICS

212 250 0.70 SONIC THE HEDGEHOG TP VOL 09 CHAO RACES & BADNIK BASES $15.99 IDW PUBLISHING

212 258 0.70 MASTERFUL CAT DEPRESSED AGAIN TODAY GN VOL 03 $13.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT

212 96 0.70 CONAN CHRONICLES EPIC COLLECTION TP BLOOD IN HIS WAKE (MR) $44.99 MARVEL

212 171 0.70 ALLEY OOP AND DINNY #1 $19.99 MANUSCRIPT PRESS

216 294 0.69 SQUEE TP $19.95 AMAZE INK

217 180 0.69 RECKLESS HC (MR) $24.99 IMAGE COMICS

218 373 0.69 DESCENDER TP VOL 01 TIN STARS (MR) $9.99 IMAGE COMICS

219 376 0.68 INVINCIBLE TP VOL 01 FAMILY MATTERS $9.99 IMAGE COMICS

220 79 0.68 SPAWN COMPENDIUM TP VOL 01 (NEW EDITION) (MR) $59.99 IMAGE COMICS

220 345 0.68 PROMISED NEVERLAND GN VOL 03 $9.99 VIZ MEDIA LLC

222 178 0.68 RED ROOM ANTISOCIAL NETWORK TP (MR) $22.99 FANTAGRAPHICS BOOKS

223 196 0.67 STAR WARS INNER JEDI HC $19.99 INSIGHT EDITIONS

224 361 0.67 WE NEVER LEARN GN VOL 20 $9.99 VIZ MEDIA LLC

225 88 0.65 SPAWN COMPENDIUM TP VOL 02 $59.99 IMAGE COMICS

226 366 0.65 KINGS BEAST GN VOL 05 $9.99 VIZ MEDIA LLC

227 274 0.65 PHONOGRAM TP VOL 01 RUE BRITANNA (FULL COLOR ED) (MR) $16.99 IMAGE COMICS

228 359 0.65 DRAGON BALL SUPER GN VOL 05 $9.99 VIZ MEDIA LLC

229 260 0.64 RAW HERO GN VOL 06 $15.00 YEN PRESS

229 233 0.64 RANGERS OF THE DIVIDE TP $19.99 DARK HORSE COMICS

229 290 0.64 OUR NOT SO LONELY PLANET TRAVEL GUIDE GN VOL 02 (MR) $12.99 TOKYOPOP

229 245 0.64 BRZRKR (BERZERKER) TP VOL 01 (MR) $16.99 BOOM! STUDIOS

233 119 0.64 BARRY WINDSOR-SMITH MONSTERS HC (MR) $39.99 FANTAGRAPHICS BOOKS

234 206 0.62 FRIEND OF THE DEVIL HC A RECKLESS BOOK (MR) $24.99 IMAGE COMICS

235 409 0.62 SPAWN ORIGINS TP VOL 01 $9.99 IMAGE COMICS

235 296 0.62 RAINA TELGEMEIER GHOSTS GN $12.99 GRAPHIX

237 27 0.62 SAGA TP BOX SET (MR) $125.00 IMAGE COMICS

238 283 0.62 SUPER HXEROS GN VOL 05 (MR) $13.99 GHOST SHIP

239 300 0.61 BLOOD ON TRACKS GN VOL 08 (MR) $12.95 VERTICAL COMICS

240 302 0.61 HIGEHIRO AFTER BEING REJECTED GN VOL 01 $12.95 ONE PEACE BOOKS

241 374 0.61 HUNTER X HUNTER GN VOL 03 $9.99 VIZ MEDIA LLC

242 318 0.60 GOOD ASIAN TP VOL 01 (MR) $14.99 IMAGE COMICS

243 377 0.60 NARUTO GN VOL 01 $9.99 VIZ MEDIA LLC

244 26 0.60 EXCALIBUR OMNIBUS HC VOL 02 $125.00 MARVEL

245 207 0.59 NO 5 GN VOL 03 $22.99 VIZ MEDIA LLC

246 379 0.59 MINECRAFT WITHER WITHOUT YOU TP VOL 02 $10.99 DARK HORSE COMICS

246 292 0.59 DEPARTMENT OF TRUTH TP VOL 02 (MR) $16.99 IMAGE COMICS

248 308 0.59 SEMELPAROUS GN VOL 02 $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT

248 382 0.59 KOMI CANT COMMUNICATE GN VOL 02 $9.99 VIZ MEDIA LLC

248 310 0.59 HOUSECAT TROUBLE GN VOL 01 $12.99 RANDOM HOUSE GRAPHIC

251 222 0.59 PACIFIC RIM BLACKOUT GN $19.99 LEGENDARY COMICS

251 106 0.59 FLASH GORDON DAILIES HC VOL 08 RADIUM MINES OF ELECTRA $49.99 TITAN COMICS

253 383 0.58 PROMISED NEVERLAND GN VOL 04 $9.99 VIZ MEDIA LLC

253 289 0.58 EAST OF WEST TP VOL 01 THE PROMISE $16.99 IMAGE COMICS

255 52 0.58 SEVEN DEADLY SINS MANGA BOX SET VOL 01 $76.93 KODANSHA COMICS

255 312 0.58 BAKEMONOGATARI GN VOL 12 $12.95 VERTICAL COMICS

257 36 0.58 X-MEN OMNIBUS HC VOL 01 DM VAR $100.00 MARVEL

257 314 0.58 SPY SCHOOL GN VOL 01 $12.99 SIMON & SCHUSTER BOOKS

257 40 0.58 SIN CITY DLX HC VOL 03 THE BIG FAT KILL (4TH ED) (MR) $100.00 DARK HORSE COMICS

257 209 0.58 COME OVER COME OVER (MR) $21.95 DRAWN & QUARTERLY

261 422 0.57 PAPER GIRLS TP VOL 01 $9.99 IMAGE COMICS

261 204 0.57 OLYMPIA HC $24.99 FANTAGRAPHICS BOOKS

261 418 0.57 I HATE FAIRYLAND TP VOL 01 MADLY EVER AFTER (MR) $9.99 IMAGE COMICS

264 549 0.57 MAGICAL BEATDOWN GN VOL 01 (MR) $6.00 SILVER SPROCKET

265 316 0.56 HITOMI CHAN IS SHY WITH STRANGERS GN VOL 03 $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT

266 304 0.56 HILO GN VOL 08 GINA & BIG SECRET $13.99 RANDOM HOUSE BOOKS

267 322 0.56 LOVE OF KILL GN VOL 06 $13.00 YEN PRESS

267 113 0.56 BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 04 (MR) $49.99 DARK HORSE COMICS

269 317 0.55 CHEEKY BRAT GN VOL 02 (O/A) $13.00 YEN PRESS

269 122 0.55 BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 09 (MR) $49.99 DARK HORSE COMICS

271 301 0.55 ICE CREAM MAN TP VOL 01 RAINBOW SPRINKLES $16.99 IMAGE COMICS

271 112 0.55 GEORGE HERRIMAN LIBRARY HC KRAZY & IGNATZ 1922-1924 $49.99 FANTAGRAPHICS BOOKS

273 270 0.54 PIXELS OF YOU GN $16.99 AMULET BOOKS

274 332 0.54 IN ANOTHER WORLD WITH MY SMARTPHONE GN VOL 04 $13.00 YEN PRESS

275 123 0.54 BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 05 (MR) $49.99 DARK HORSE COMICS

276 336 0.53 SKIP AND LOAFER GN VOL 03 $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT

276 16 0.53 JIM LEES X-MEN ARTIST ED HC 2ND PTG $90.00 IDW PUBLISHING

276 404 0.53 DRAGON BALL SUPER GN VOL 02 $9.99 VIZ MEDIA LLC

279 452 0.53 GEIGER TP VOL 01 $9.99 IMAGE COMICS

280 281 0.53 YARICHIN BITCH CLUB LTD ED GN VOL 04 (MR) $17.99 SUBLIME

280 339 0.53 TOKYO GHOST TP VOL 01 ATOMIC GARDEN (MR) $14.99 IMAGE COMICS

282 186 0.52 KARL THE VIKING TP VOL 01 $24.99 REBELLION / 2000AD

283 246 0.52 DARK AGE TP VOL 01 $19.95 RED 5 COMICS

284 307 0.51 UNWANTED UNDEAD ADVENTURER GN VOL 03 $14.99 J-NOVEL CLUB

284 416 0.51 SPY X FAMILY GN VOL 03 $9.99 VIZ MEDIA LLC

284 455 0.51 SNOTGIRL TP VOL 01 GREEN HAIR DONT CARE $9.99 IMAGE COMICS

287 271 0.50 ONE HIT WONDER TP (MR) $20.00 FAIRSQUARE COMICS LLC

288 368 0.50 MINECRAFT INSPIRED MISADV FRIGIEL & FLUFFY HC VOL 01 $12.99 ABLAZE

288 105 0.50 INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 02 $64.99 IMAGE COMICS

290 236 0.50 SMASHED JUNJI ITO STORY COLLECTION HC (MR) $22.99 VIZ MEDIA LLC

290 350 0.50 MONSTRESS TP VOL 02 (MR) $16.99 IMAGE COMICS

290 166 0.50 METAX HC $34.99 FANTAGRAPHICS BOOKS

290 334 0.50 HELLO MELANCHOLIC GN VOL 01 (MR) $13.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT

294 387 0.49 VAMPIRE DORMITORY GN VOL 03 $10.99 KODANSHA COMICS

294 388 0.49 EDENS ZERO GN VOL 15 $10.99 KODANSHA COMICS

296 33 0.49 WOLVERINE X-MEN BY AARON OMNIBUS HC $125.00 MARVEL

296 50 0.49 MMW AMAZING SPIDER-MAN HC VOL 23 $100.00 MARVEL

298 357 0.49 HERO LIFE OF SELF PROCLAIMED MEDIOCRE DEMON GN VOL 02 $12.99 KODANSHA COMICS

299 321 0.48 SUMMER WITH YOU GN VOL 02 (MR) $14.99 KODANSHA COMICS

299 118 0.48 SAGA COMPENDIUM TP VOL 01 (MR) $59.99 IMAGE COMICS

299 324 0.48 PARANORMAL HITMEN TP (MR) $14.99 BEHEMOTH COMICS

299 284 0.48 JOHN CARPENTER NIGHT TERRORS SOUR CANDY TP $17.99 STORM KING PRODUCTIONS, INC

299 475 0.48 DEADLY CLASS TP VOL 01 REAGAN YOUTH (MR) $9.99 IMAGE COMICS

299 462 0.48 BLACK SCIENCE TP VOL 01 HOW TO FALL FOREVER (MR) $9.99 IMAGE COMICS

305 402 0.48 GODDESS GIRLS GN VOL 01 ATHENA THE BRAIN $10.99 ALADDIN BOOKS

306 287 0.47 STRANGER THINGS & DUNGEONS & DRAGONS TP $19.99 DARK HORSE COMICS

306 198 0.47 BOYS OMNIBUS TP VOL 02 (MR) $29.99 DYNAMITE

308 241 0.47 FRINK & FREUD GN $22.99 SELFMADEHERO

308 439 0.47 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 23 $9.99 VIZ MEDIA LLC

310 369 0.47 MONSTRESS TP VOL 05 (MR) $16.99 IMAGE COMICS

310 490 0.47 DIE TP VOL 01 FANTASY HEARTBREAKER (MR) $9.99 IMAGE COMICS

312 363 0.46 MUSHOKU TENSEI JOBLESS REINCARNATION GN VOL 14 $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT

312 385 0.46 MINECRAFT INSPIRED MISADV FRIGIEL & FLUFFY HC VOL 02 $12.99 ABLAZE

314 445 0.46 DEATH NOTE GN VOL 02 $9.99 VIZ MEDIA LLC

314 364 0.46 DANCE IN VAMPIRE BUND AGE OF SCARLET ORDER GN VOL 05 (MR) $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT

316 367 0.46 COMBATANTS WILL BE DISPATCHED GN VOL 06 (MR) $13.00 YEN PRESS

317 188 0.45 DID YOU HEAR WHAT EDDIE GEIN DONE GN (MR) $29.99 ALBATROSS FUNNYBOOKS

318 444 0.44 HEROES IN TRAINING GN VOL 01 ZEUS & THUNDERBOLT OF DOOM $9.99 ALADDIN BOOKS

319 530 0.44 MAGICAL BEATDOWN GN VOL 02 (MR) $8.00 SILVER SPROCKET

320 348 0.43 WITCH GN PART IX 100 WITCH GN VOL 02 $15.00 JY

320 405 0.43 REPRISE OF THE SPEAR HERO GN VOL 07 $11.95 ONE PEACE BOOKS

322 460 0.43 KOMI CANT COMMUNICATE GN VOL 03 $9.99 VIZ MEDIA LLC

322 129 0.43 INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 03 $64.99 IMAGE COMICS

324 420 0.43 LEGEND OF KORRA TP VOL 01 TURF WARS PT 1 $12.99 DARK HORSE COMICS

324 323 0.43 ACROSS A FIELD OF STARLIGHT GN $16.99 RANDOM HOUSE GRAPHIC

326 262 0.42 SWORDS OF CEREBUS IN HELL TP VOL 10 $24.99 AARDVARK VANAHEIM

326 463 0.42 MINECRAFT TP VOL 02 $10.99 DARK HORSE COMICS

328 365 0.42 LOADED BIBLE TP VOL 01 (MR) $16.99 IMAGE COMICS

328 329 0.42 BLACKS MYTH TP (MR) $16.99 AHOY COMICS

330 534 0.42 INVINCIBLE TP VOL 02 EIGHT IS ENOUGH $9.99 IMAGE COMICS

330 63 0.42 DOCTOR STRANGE OMNIBUS HC VOL 02 $100.00 MARVEL

332 358 0.41 THERE ARE THINGS I CANT TELL YOU GN $14.99 TOKYOPOP

332 309 0.41 SIEGFRIED DRAGON SLAYER GN VOL 01 $19.99 RENEGADE ARTS

332 391 0.41 MONSTRESS TP VOL 03 (MR) $16.99 IMAGE COMICS

332 266 0.41 HALCYON HC $24.99 FANTAGRAPHICS BOOKS

336 440 0.41 FLYING WITCH GN VOL 10 $10.95 VERTICAL COMICS

337 327 0.41 CRITICAL ROLE VOX MACHINA ORIGINS TP VOL 02 $19.99 DARK HORSE COMICS

338 395 0.40 MULTI MIND MAYHEM GN VOL 02 ISEKAI TENSEI SOUDOUKI (MR) $12.95 ONE PEACE BOOKS

339 446 0.40 GODDESS GIRLS GN VOL 02 PERSEPHONE THE PHONY $10.99 ALADDIN BOOKS

340 384 0.40 FINE PRINT TP VOL 01 (MR) $16.99 IMAGE COMICS

341 415 0.40 SAGA TP VOL 02 (MR) $14.99 IMAGE COMICS

341 564 0.40 KILL OR BE KILLED TP VOL 01 (MR) $9.99 IMAGE COMICS

343 254 0.40 LEONARD COHEN ON A WIRE HC $24.95 DRAWN & QUARTERLY

343 544 0.40 FAMILY TREE TP VOL 01 $9.99 IMAGE COMICS

343 403 0.40 CELLS AT WORK BABY GN VOL 03 $12.99 KODANSHA COMICS

346 414 0.39 KATIE THE CATSITTER SC GN VOL 02 BEST FRIENDS FOR NEVER $12.99 RANDOM HOUSE BOOKS

347 393 0.38 DIE TP VOL 04 BLEED (MR) $16.99 IMAGE COMICS

347 291 0.38 AVATAR LAST AIRBENDER RIFT OMNIBUS TP $24.99 DARK HORSE COMICS

349 417 0.38 LAUGHING UNDER THE CLOUDS VOL 06 $12.99 TOKYOPOP

350 504 0.38 PROMISED NEVERLAND GN VOL 07 $9.99 VIZ MEDIA LLC

350 429 0.38 FRIDAY TP BOOK 01 FIRST DAY OF CHRISTMAS (MR) $14.99 IMAGE COMICS

352 528 0.38 ONE PUNCH MAN GN VOL 17 $9.99 VIZ MEDIA LLC

353 353 0.37 HYPER SCAPE TP $19.99 DARK HORSE COMICS

354 170 0.37 SAGA DLX ED HC VOL 01 $49.99 IMAGE COMICS

354 223 0.37 INCAL TP DM EXC CVR (MR) $29.99 HUMANOIDS INC

356 427 0.36 MUSCLES ARE BETTER THAN MAGIC GN VOL 04 $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT

356 451 0.36 HINAMATSURI GN VOL 14 $11.95 ONE PEACE BOOKS

358 573 0.36 HAYATE COMBAT BUTLER GN VOL 39 $9.99 VIZ MEDIA LLC

358 603 0.36 FIRE POWER BY KIRKMAN & SAMNEE TP VOL 01 PRELUDE $9.99 IMAGE COMICS

358 371 0.36 CROSSOVER TP VOL 01 $19.99 IMAGE COMICS

358 483 0.36 ASCENDER TP VOL 04 (MR) $12.99 IMAGE COMICS

362 546 0.36 PROMISED NEVERLAND GN VOL 10 $9.99 VIZ MEDIA LLC

362 328 0.36 NO ONE KNOWS GN (MR) $19.99 BLACK PANEL PRESS

364 212 0.35 CRITICAL ROLE VOX MACHINA ORIGINS LIBRARY ED HC VOL 01 $39.99 DARK HORSE COMICS

365 488 0.35 LOVESICK ELLIE GN VOL 02 $10.99 KODANSHA COMICS

366 397 0.35 RESTART AFTER GROWING HUNGRY GN (MR) $14.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT

366 449 0.35 MONSTRESS TP VOL 04 (MR) $16.99 IMAGE COMICS

368 561 0.35 SPLATOON MANGA GN VOL 01 $9.99 VIZ MEDIA LLC

368 448 0.35 SAGA TP VOL 09 (MR) $14.99 IMAGE COMICS

368 247 0.35 OUR LITTLE SECRET HC (MR) $29.95 DRAWN & QUARTERLY

371 634 0.34 WICKED & DIVINE TP VOL 01 THE FAUST ACT (MR) $9.99 IMAGE COMICS

371 502 0.34 ORIENT GN VOL 07 $10.99 KODANSHA COMICS

373 419 0.34 STILLWATER BY ZDARSKY & PEREZ TP VOL 01 (MR) $16.99 IMAGE COMICS

373 213 0.34 ROSE OF VERSAILLES GN VOL 02 $38.99 UDON ENTERTAINMENT INC

373 575 0.34 MINECRAFT WITHER WITHOUT YOU TP VOL 01 $10.99 DARK HORSE COMICS

376 299 0.33 SCOTT PILGRIM COLOR HC VOL 01 $24.99 ONI PRESS INC.

376 372 0.33 MAUS SURVIVORS TALE TP VOL 01 MY FATHER BLEEDS HISTORY NEW P $16.95 PANTHEON BOOKS

378 438 0.33 PERSONA 5 MEMENTOS MISSIONS TP VOL 01 $13.99 UDON ENTERTAINMENT INC

378 545 0.33 DANGANRONPA 2 TP VOL 02 ULTIMATE LUCK AND HOPE AND DESPAIR ( $12.99 DARK HORSE COMICS

380 331 0.32 WITCHER OMNIBUS TP VOL 01 $24.99 DARK HORSE COMICS

380 586 0.32 MASHLE MAGIC & MUSCLES GN VOL 01 $9.99 VIZ MEDIA LLC

380 645 0.32 ASCENDER TP VOL 01 (MR) $9.99 IMAGE COMICS

383 197 0.32 PAPER GIRLS COMP STORY TP $49.99 IMAGE COMICS

384 174 0.32 WARLOCK BY JIM STARLIN GALLERY EDITION HC $50.00 MARVEL

384 457 0.32 REBORN AS A BARRIER MASTER GN VOL 02 $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT

384 594 0.32 DR STONE GN VOL 05 $9.99 VIZ MEDIA LLC

387 470 0.32 TOKYO GHOST TP VOL 02 (MR) $14.99 IMAGE COMICS

387 378 0.32 BLOODBORNE TP VOL 01 (MR) $17.99 TITAN COMICS

387 380 0.32 BEAUTIFUL DARKNESS GN $17.95 DRAWN & QUARTERLY

390 407 0.31 ONCE & FUTURE TP VOL 01 $16.99 BOOM! STUDIOS

390 277 0.31 BOYS OMNIBUS TP VOL 04 (MR) $29.99 DYNAMITE

392 467 0.31 WITH DOG AND CAT EVERYDAY IS FUN GN VOL 06 $12.95 VERTICAL COMICS

392 280 0.31 BOYS OMNIBUS TP VOL 03 (MR) $29.99 DYNAMITE

394 473 0.31 SHE PROFESSED HERSELF PUPIL OF WISE MAN GN VOL 04 (MR) $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT

394 481 0.31 SAGA TP VOL 03 (MR) $14.99 IMAGE COMICS

394 315 0.31 CIRQUE DU FREAK MANGA OMNIBUS GN VOL 05 $24.00 YEN PRESS

397 426 0.31 DEKOBOKO SUGAR DAYS MANGA GN $14.99 TOKYOPOP

398 685 0.30 INVINCIBLE TP VOL 03 PERFECT STRANGERS $9.99 IMAGE COMICS

398 609 0.30 HEROES IN TRAINING GN VOL 02 POSEIDON & SEA OF FURY $9.99 ALADDIN BOOKS

398 492 0.30 EAST OF WEST TP VOL 02 WE ARE ALL ONE $14.99 IMAGE COMICS

398 482 0.30 DAYS ON FES GN VOL 04 $13.00 YEN PRESS