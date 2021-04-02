Alien And Women Of Marvel Top Advance Reorders

Posted on | by Rich Johnston | Comments

Advance reorders time! Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors.

Alien and Aliens top the Advance Reorders lists, with Omnibus and Alien #2 throughout, which must make it sickening for Marvel to have had to cancel Predator orders, for whatever reasons. Way Of X places relkatovely low for a new X-launch, while Ultramega places higher for a Skybound title. Women Of Marvel has a strong Peach Momoko launch, and Alice In Leatherland sneaks in…

Alien And Women Of Marvel Top Advance Reorders
Alien And Women Of Marvel Top Advance Reorders

TOP 25 ADVANCE REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

PublicationPricePublisher
ALIENS ORIGINAL YEARS OMNIBUS HC VOL 02 MENDOZA DM VAR$125MARVEL COMICS
WOMEN OF MARVEL #1 MOMOKO VAR$5.99MARVEL COMICS
ALIEN #2$3.99MARVEL COMICS
WHAT IF ORIGINAL MARVEL SERIES OMNIBUS HC VOL 01 BUSCEMA DM$100MARVEL COMICS
ULTRAMEGA BY JAMES HARREN #1 CVR A HARREN 2ND PTG (MR)$7.99IMAGE COMICS
CARNAGE BLACK WHITE AND BLOOD #2 (OF 4)$4.99MARVEL COMICS
ALIEN #2 HANS VAR$3.99MARVEL COMICS
BARRY WINDSOR-SMITH MONSTERS HC (MR) (C: 0-1-2)$39.99FANTAGRAPHICS
ALIENS ORIGINAL YEARS OMNIBUS HC VOL 02 ASRAR CVR$125MARVEL COMICS
WAY OF X #1$4.99MARVEL COMICS
ULTRAMEGA BY JAMES HARREN #2 CVR A HARREN (MR)$7.99IMAGE COMICS
WHAT IF ORIGINAL MARVEL SERIES OMNIBUS HC VOL 01 WILSON CVR$100MARVEL COMICS
CAPTAIN MARVEL #28$3.99MARVEL COMICS
CARNAGE BLACK WHITE AND BLOOD #2 (OF 4) HOTZ VAR$4.99MARVEL COMICS
STAR WARS DOCTOR APHRA #9$3.99MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN #64$3.99MARVEL COMICS
MIGHTY VALKYRIES #1 (OF 5)$4.99MARVEL COMICS
ULTRAMEGA BY JAMES HARREN #2 CVR C 5 COPY INCV B&W VIRGIN (M$7.99IMAGE COMICS
ULTRAMEGA BY JAMES HARREN #2 CVR B BERTRAM (MR)$7.99IMAGE COMICS
STRAY DOGS #3 CVR B HORROR MOVIE VAR FORSTNER & FLEECS$3.99IMAGE COMICS
WALKING DEAD DLX #13 CVR D RAPOZA (MR)$3.99IMAGE COMICS
WOMEN OF MARVEL #1 WOLF VAR$5.99MARVEL COMICS
RADIANT BLACK #2 2ND PTG$3.99IMAGE COMICS
AVENGERS #45 KIB$3.99MARVEL COMICS
ALICE IN LEATHERLAND #1 CVR A ROMBOLI (MR)$3.99BLACK MASK

TOP 25 REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

PublicationPricePublisher
UNCANNY X-MEN OMNIBUS HC VOL 04 SILVA CVR$125MARVEL COMICS
SPAWN COMPENDIUM TP VOL 01 (NEW EDITION) (MR)$59.99IMAGE COMICS
UNCANNY X-MEN OMNIBUS HC VOL 04 ROMITA JR DM VAR$125MARVEL COMICS
WOLVERINE OMNIBUS HC VOL 01 NEW PTG$100MARVEL COMICS
JIM LEES X-MEN ARTIST ED HC (NET) (C: 0-1-1)$90IDW PUBLISHING
X-MEN BY CHRIS CLAREMONT & JIM LEE OMNIBUS HC VOL 02 NEW PTG$125MARVEL COMICS
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 07 (MR) (C: 0-1-2)$49.99DARK HORSE
NEW WARRIORS CLASSIC OMNIBUS HC VOL 01 BAGLEY DM VAR NEW PTG$125MARVEL COMICS
STAR WARS DOCTOR APHRA OMNIBUS HC VOL 01$125MARVEL COMICS
X-MEN BY CHRIS CLAREMONT & JIM LEE OMNIBUS HC VOL 02 DM VAR$125MARVEL COMICS
X-MEN INFERNO OMNIBUS HC DM VAR$125MARVEL COMICS
WALKING DEAD COMPENDIUM TP VOL 01 (MR)$59.99IMAGE COMICS
PUNISHER MAX BY GARTH ENNIS OMNIBUS HC VOL 02 (MR)$100MARVEL COMICS
OFFICIAL HANDBOOK MARVEL UNIVERSE DLX ED OMNIBUS HC FRENZ DM$150MARVEL COMICS
SECRET INVASION BY BENDIS OMNIBUS HC$100MARVEL COMICS
STAR WARS DOCTOR APHRA OMNIBUS HC VOL 01 DM VAR$125MARVEL COMICS
INFINITY CRUSADE OMNIBUS HC LIM CVR$125MARVEL COMICS
TMNT THE LAST RONIN #2 (OF 5)$8.99IDW PUBLISHING
TMNT THE LAST RONIN DIRECTORS CUT #1$10.99IDW PUBLISHING
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 01 (MR) (C: 1-1-2)$49.99DARK HORSE
TMNT THE LAST RONIN #1 (OF 5) 3RD PTG$8.99IDW PUBLISHING
DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 01 (C: 1-0-0)$9.99VIZ LLC
DAREDEVIL OMNIBUS HC VOL 01 ROSS CVR$125MARVEL COMICS
DEADLY HANDS OF KUNG FU OMNIBUS HC VOL 01 DELLOTTO CVR$125MARVEL COMICS
THOR HEROES RETURN OMNIBUS HC VOL 01$125MARVEL COMICS

 

About Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne, Chase Variant. Lives in South-West London, works from Blacks on Dean Street, shops at Piranha Comics. Father of two. Political cartoonist.

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