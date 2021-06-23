Marvel Cancels Diamond Orders, Shops Must Reorder On New Terms
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Marvel Comics has cancelled all orders made by comic shops through Diamond on the collections listed below, coming out in October or later. Instead, they must be reordered from Diamond using the new less favourable terms, or through Penguin Random House's possibly less favourable terms. These have been added to this month's Previews – which explains why the collection list is so long in the September solicitations. The shoes have started to drop…
- THE MIGHTY THOR OMNIBUS VOL. 1 HC
- INCREDIBLE HULK BY PETER DAVID OMNIBUS VOL. 4 HC
- X-MEN/AVENGERS: ONSLAUGHT OMNIBUS HC
- DOCTOR STRANGE OMNIBUS VOL. 2 HC
- DOCTOR STRANGE OMNIBUS VOL. 1 HC ALEX ROSS COVER (NEW PRINTING)
- DOCTOR STRANGE OMNIBUS VOL. 1 HC DITKO COVER [NEW PRINTING, DM ONLY]
- THE X-MEN OMNIBUS VOL. 1 HC
- DAREDEVIL BY CHIP ZDARSKY: TO HEAVEN THROUGH HELL VOL. 2 HC
AVENGERS BY JASON AARON VOL. 2 HC
- MARVEL MASTERWORKS: MARVEL TWO-IN-ONE VOL. 6 HC
- KILLRAVEN EPIC COLLECTION: WARRIOR OF THE WORLDS TPB
- FANTASTIC FOUR EPIC COLLECTION: THIS FLAME, THIS FURY TPB
- SILK VOL. 1: THREATS AND MENACES TPB
- X-MEN LEGENDS VOL. 1: THE MISSING LINKS TPB
- ULTRAMAN VOL. 2: THE TRIALS OF ULTRAMAN TPB
- STAR WARS LEGENDS: BOBA FETT — BLOOD TIES TPB
- AMERICA CHAVEZ: MADE IN THE USA TPB
- MS. MARVEL: SOMETHING NEW GN-TPB
- MIGHTY MARVEL MASTERWORKS: THE MIGHTY THOR VOL. 1 — THE VENGEANCE OF LOKI GN-TPB
- KULL THE CONQUEROR: THE ORIGINAL MARVEL YEARS OMNIBUS HC
- YOUNG AVENGERS BY KIERON GILLEN & JAMIE MCKELVIE OMNIBUS HC
- MARVEL MASTERWORKS: GHOST RIDER VOL. 3 HC
MARVEL MASTERWORKS: TOMB OF DRACULA VOL. 1 HC
- STAR WARS: DARTH VADER BY CHARLES SOULE OMNIBUS HC
CAPTAIN BRITAIN OMNIBUS HC DAVIS COVER
- MARVEL'S THE INFINITY SAGA POSTER BOOK PHASE 2 TPB
- EXCALIBUR OMNIBUS VOL. 2 HC DAVIS COVER
- MARVEL MASTERWORKS: THE AMAZING SPIDER-MAN
VOL. 23 HC
- PORTFOLIO: MARK BROOKS
- SAVAGE SWORD OF CONAN: THE ORIGINAL MARVEL YEARS
SPIDER-MAN: LIFE STORY HC
- ULTIMATE SPIDER-MAN OMNIBUS VOL. 1 HC
- WANDAVISION: THE ART OF THE SERIES HC