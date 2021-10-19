Yes, Yes, It's A Smaller Comics Week Than You Were Expecting
This week there have been a lot of delays hitting the comics industry. Whether from printers or publishers, from distributors or delivery trucks, a number of comic books that were meant to arrive for tomorrow – did not. Bleeding Cool mentioned a number of Image Comics titles that would be missing – though Mark Millar managed to miss the memo.
Image Comics will be missing A Man Among Ye #7, Jupiters Legacy Requiem #5, Primordial #1 2nd print, Second Chances #3, St Mercy #3, That Texas Blood #11, Time Before Time #6, Vinyl #5 (Of 6) and Walking Dead DLX #25, with limited delivery of Ant #1, Gunslinger Spawn#1, King Spawn #1 2nd print, King Spawn #3 and Nita Hawes' Nightmare Blog #1.
While for Marvel Comics, it's a small affair, with missing titles including Marvel's Voices: Community (Comunidades) #1, Alien #8, Black Panther #3, Moon Knight #4, S.W.O.R.D.. #9, Wolverine #17, Spider-Woman #16, Star Wars: Darth Vader #17 and The Marvels #6.
There are many more delayed today, it means that there will just be a paucity of comics in comic book shops this week, and more of a glut when they all catch up next week. Aside from DC Comics, Scout Comics and Ahoy, also distributed by Lunar, which seem to have got through okay. This week. At least what Marvel Comics titles make it through should be much less subject to damage than in recent weeks.
Here's a list of comics that should, in one way or another, make it through to comic shops this week.
MMW TOMB DRACULA HC VOL 01
DOCTOR WHO TARDIS POLICE BOXES #1 TARDIS THE 11TH DOCTOR
X-MEN LEGENDS 6IN AOA ROGUE AF CS
X-MEN LEGENDS 6IN AOA CYCLOPS AF CS
MASHIN HERO WATARU PLAMAX MS-10 SENOUMARU MDL KIT
GUNSLINGER SPAWN #1
HELLCOP #1
NITA HAWES NIGHTMARE BLOG #1 C
ESSENTIAL GUIDE TO COMIC BOOK LETTERING TP
PAPER GIRLS COMP STORY TP
SUMMONERS WAR TP VOL 01 LEGACY
TIME BEFORE TIME TP VOL 01 (MR)
DEPARTMENT OF TRUTH TP VOL 02 (MR)
HACK SLASH DLX ED HC VOL 02 (MR)
KING SPAWN #3
CRITICAL ROLE: TALES OF EXANDRIA #1 (OF 4)
SAVAGE HEARTS #4 (OF 5)
MASTERS OF THE UNIVERSE REVELATION #4 (OF 4)
ORVILLE ARTIFACTS #1 (OF 2)
KILLER QUEENS #3 (OF 4)
TALES FROM HARROW COUNTY FAIR FOLK #4
BERMUDA #4 (OF 4) CVR A BRADSHAW
DUNGEONS & DRAGONS MINDBREAKER #1 (OF 5)
MY LITTLE PONY GENERATIONS #1
STAR WARS ADVENTURES (2021) #11
STAR WARS ADV GHOST VADERS CASTLE #5
TMNT ONGOING #122
USAGI YOJIMBO DRAGON BELLOW CONSPIRACY #5 (OF 6)
PURGATORI #1
BETTIE PAGE & CURSE OF THE BANSHEE #5
RED SONJA BLACK WHITE RED #4
DUNE HOUSE ATREIDES #11 (OF 12)
MAW #2 (OF 5)
EAT THE RICH #3 (OF 5)
DEATH OF DOCTOR STRANGE #2
X-MEN TRIAL OF MAGNETO #3
PHOENIX SONG ECHO #1 (OF 5)
FANTASTIC FOUR #37
UNITED STATES CAPTAIN AMERICA #5 (OF 5)
THOR #18
STAR WARS HIGH REPUBLIC #10
AMAZING SPIDER-MAN #75 POSTER
MARVELS VOICES COMMUNITY #1 POSTER
MS MARVEL MARVEL TALES #1 POSTER
VENOM #1 POSTER
MARIA LLOVETS PORCELAIN #3
STORY OF MARVEL STUDIOS MAKING OF MARVEL CINEMATIC UNIVERSE
BEYOND THE BREACH #4
CLANS OF BELARI #4
AVATAR LAST AIRBENDER KYOSHI NOVEL BOX SET
GARBAGE PAIL KIDS HC VOL 03 CAMP DAZE
NATHAN HALES HAZARDOUS TALES HC COLD WAR CORRESPONDENT
WE ARE THE SMURFS GN WELCOME TO OUR VILLAGE
ARCHIE JUMBO COMICS DIGEST #324
NOT ALL ROBOTS #3 (MR)
FIGHT GIRLS #4
CHARIOT TP (MR)
LADY DEATH PIRATE LOST SOULS GOLD FOIL SET (5CT) (MR)
LADY DEATH LUSCIOUS LEATHER SET (3CT) (MR)
COMIC SHOP NEWS [90CT BUNDLE] #1783
LOVECRAFT COCKTAILS ELIXIRS LIBATIONS LORE OF HP LOVECRAFT
CRACKING TP (MR)
WHY IS EVERYBODY YELLING GROWING UP MY IMMIGRANT FAMILY
HORSE TROUBLE GN
MARSHMELLOW & JORDAN GN
MANU GN
WINGS OF FIRE GN BOX SET #1 VOL 1-4
BANANA FOX GN VOL 02 BOOK EATING ROBOT
NEVER NEVER #4 (OF 5)
JODOROWSKY LIBRARY ED MEGALEX HC (MR)
ART AND SOUL OF DUNE HC
TOMB RAIDER OFF COOKBOOK & TRAVEL GUIDE HC
PUP DETECTIVES GN VOL 06 MYSTERY MOUNTAIN GETAWAY
AGGRETSUKO SUPER FUN SPEC
STAR TREK CODA NOVEL BOOK 02 ASHES OF TOMORROW
MARVEL SPIDER-MAN FAR FROM HOME DIE CUT HC
PASS ME BY GN VOL 02 (OF 5) ELECTRIC VICE (MR)
CHRISTMAS PIG HC
HARRY POTTER MAGICAL YEAR ILLUSTRATIONS OF JIM KAY HC
NUGGET AND DOG YR HC GN YUM FEST IS BEST
FAN FICTION MEM NOIR INSPIRED BY TRUE EVENTS HC
GUN HONEY #2 (OF 4)
CHARLES ADDAMS A CARTOONISTS LIFE HC
GRIMM SPOTLIGHT CINDERELLA VS ZOMBIES ONE SHOT
TALES OF TERROR QUARTERLY 2021 HALLOWEEN
BURN WITCH GN VOL 01
FULLMETAL ALCHEMIST A NEW BEGINNING GN
NO 5 GN VOL 02
ASADORA GN VOL 04
HOW DO WE RELATIONSHIP GN VOL 04 (MR)
NO GUNS LIFE GN VOL 11 (MR)
KONOSUBA LIGHT NOVEL SC VOL 15
PETER GRILL & PHILOSOPHERS TIME GN VOL 06 (MR)
ASCENDANCE OF BOOKWORM FANBOOK VOL 01
BY THE GRACE OF GODS LIGHT NOVEL SC VOL 06
HER MAJESTYS SWARM LN VOL 01
I SHALL SURVIVE USING POTIONS LIGHT NOVEL SC VOL 06
UNWANTED UNDEAD ADVENTURER LIGHT NOVEL VOL 02
WHITE CATS REVENGE PLOTTED DRAGON KINGS LAP LN VOL 01
ATTACK ON TITAN GN VOL 34 (MR)
HEROIC LEGEND OF ARSLAN GN VOL 15
THAT WOLF BOY IS MINE OMNIBUS GN VOL 02 (VOL 3-4)
VAMPIRE DORMITORY GN VOL 01
CREEPY CAT GN VOL 01
EVEN THOUGH WERE ADULTS GN VOL 03 (MR)
GIGANT GN VOL 06 (MR)
KIRURU KILL ME GN VOL 01
GAME OF THRONES OFFICIAL COLLECTORS MODELS #1 BONUS 01 RHAEG
GAME OF THRONES OFFICIAL COLLECTORS MODELS #2 BONUS 02 VISER
GAME OF THRONES OFFICIAL COLLECTORS MODELS #3 BONUS 03 DROGO
PATHFINDER RPG GUNS & GEARS HC (P2)
DEEP MAGIC SPELL CARDS DISPLAY BOX
GUN HONEY #2 (OF 4) MCGINNIS VIRGIN FOC CVR (MR)
GHOSTBUSTERS HALLOWEEN PUMPKIN ENAMEL PIN
KING SPAWN #1 2ND PTG
SLEEPING BEAUTIES #7 (OF 10)
DC COLLECTOR BUILD-A WV5 SS BLOODSPORT 7IN SCALE AF
D&D ICONS REALMS FOREST BATTLE MAT
D&D ICONS REALMS GRASSLANDS BATTLE MAT
D&D ICONS REALMS OCEAN BATTLE MAT
D&D ICONS REALMS TUNDRA BATTLE MAT
D&D NOLZURS MARVELOUS MINI PAINT NIGHT KIT DEATH TYRANT
SW VINTAGE 3-3/4IN EP5 HOTH LUKE AF CS
SW VINTAGE 3-3/4IN EP6 ADMIRAL ACKBAR AF CS
SW E6 BLACK SERIES 6IN GENERAL CALRISSIAN AF CS 1-
STAR WARS THE MANDALORIAN CHILD W/PRAM 1/6 SCALE STATUE
POP MARVEL CLASSIC HAWKEYE PX VIN FIG
FUNKO FOOTBALL PSG KEYLOR NAVAS VINYL FIGURE
POP FOOTBALL LIVERPOOL TRENT ALEXANDER-ARNOLD VINYL FIGURE (
POP GAME OF THRONES DROGON IRON VINYL FIG
POP GAME OF THRONES TYRION W/ SHIELD VINYL FIG
POP GAMES POKEMON S7 PIKACHU SITTING VINYL FIG
POP GAMES POKEMON S7 CHARIZARD VINYL FIG
POP GAMES POKEMON S7 HORSEA VINYL FIG
POP GAMES POKEMON S7 CHARMANDER SV/MT VINYL FIG
POP MARVEL LOKI LOKI VINYL FIG
POP MARVEL LOKI MOBIUS VINYL FIG
POP TV STAR WARS CONCEPT SERIES SNOWTROOPER VINYL FIG 1-
GREECE LIGHTNING BOARD GAME
POP FOOTBALL LIVERPOOL ROBERTO FIRMINO VIN FIG
DESTROY ALL MONSTERS HC A RECKLESS BOOK (MR)
LUTHER STRODE COMP SERIES TP (MR)
DEADLY CLASS TP VOL 10 SAVE YOUR GENERATION (MR)
ICE CREAM MAN #26
AMAZING SPIDER-MAN EPIC COLL TP DEATH CAPTAIN STACY
SONJAVERSAL #8 CVR M PARRILLO LTD VIRGIN
PHOEBE & HER UNICORN GN VOL 14 UNICORN PLAYLIST
ARCHIE 80 YEARS OF CHRISTMAS TP
EVERYTHING IS SUPER GN VOL 01
DEATH & SPARKLES GN VOL 01
OKSI GN
I AM OPRAH WINFREY YR HC
DC BATMAN`S WORLD READER LEVEL 2
DF AQUAMAN 80TH ANNI SPECIAL #1 SILVER JURGENS SGN
PORN BASKET HC (MR)
MS MARVEL STRETCHED THIN HC GN
BLACK BEACON #3 (OF 6)
DRAGON KINGDOM OF WRENLY GN VOL 05 INFERNO NEW YEAR
SMALL WORLD HC (MR)
ALL THE MARVELS JOURNEY TO ENDS BIGGEST STORY EVER TOLD
WAFFLE LOT OF NARWHAL & JELLY BOX SET
SHADOWMAN (2020) TP VOL 01
DRACULA ORIGINAL HC GN
HOLLOW HEART COMPLETE TP (MR)
UNFINISHED CORNER ORIGINAL GN
VEROTIKA REVENGE #1
PEANUT BUTTER & CRACKERS GN VOL 01 PUPPY PROBLEMS
POSSESSIVE #3 (OF 3)
SOLO LEVELING LIGHT NOVEL SC VOL 03 (MR)
WORLDS END HAREM FANTASIA GN VOL 05 (MR)
ATTACK ON TITAN OMNIBUS TP VOL 01 VOL 1-3 (MR)
LOVE IN FOCUS COMPLETE COLL GN
KINGDOM OF Z GN VOL 04 (MR)
MONSTER GUILD DARK LORDS NO GOOD COMEBACK GN VOL 01
HAUNTED BOOKSTORE GATEWAY PARALLEL UNIVERSE LN VOL 01 0-
MONSTER GIRL DOCTOR LIGHT NOVEL SC VOL 08 (MR)
HER ROYAL HIGHNESS SEEMS TO BE ANGRY TP VOL 02
STAR WARS SQUADRONS IMPERIAL HELM T/S SM
PATHFINDER LOST OMENS GRAND BAZAAR HC (P2)
TRANSFORMERS GEN STUDIO SER VOY 86 SWEEP AF CS
WB THE SUICIDE SQUAD 2 AMANDA WALLER STANDEE
WB THE SUICIDE SQUAD 2 HARLEY QUINN STANDEE
WB THE SUICIDE SQUAD 2 PEACEMAKER STANDEE
WB THE SUICIDE SQUAD 2 RATCATCHER 2 STANDEE
WB THE SUICIDE SQUAD 2 RICK FLAG STANDEE
WB THE SUICIDE SQUAD 2 SAVANT STANDEE
WB THE SUICIDE SQUAD 2 THINKER STANDEE
WB THE SUICIDE SQUAD 2 WEASEL STANDEE
MARVEL SHANG-CHI DEATH DEALER STANDEE
MARVEL SHANG-CHI KATY STANDEE
MARVEL SHANG-CHI MORRIS STANDEE
MARVEL SHANG-CHI STANDEE
MARVEL SHANG-CHI WENWU STANDEE
MARVEL SHANG-CHI XIALING STANDEE
MARVEL MS MARVEL STANDEE
SPIDER-MAN NWH MOVIE 6IN AF ASST 202101
SPIDER-MAN NWH MOVIE 6IN JET WEB CYCLE W/AF CS
SPIDER-MAN NWH MOVIE BLASTER ASST
CZARFACE A CZAR IS BORN GN
CATAN 144PC BUTTON ASST DIS
CATAN 48PC MAGNET ASST
DAREDEVIL #1 HALLOWEEN COMIC EXTRAVAGANZA 2021
HAWKEYE #1 HALLOWEEN COMIC EXTRAVAGANZA 2021
MILES MORALES SPIDER-MAN #1 HALLOWEEN EXTRAVAGANZA 2021
STAR WARS HIGH REPUBLIC #1 HALLOWEEN EXTRAVAGANZA 2021
THIS IS FINE DUMPSTER FIRE 1.1IN ENAMEL PIN
GHOSTBUSTERS PROTON PACK PROP REPLICA
ANT #1 CVR A LARSEN
EXO LEGEND OF WALE WILLIAMS TP VOL 01
DELVER TP
RUNESCAPE FIRST 20 YEARS AN ILLUSTRATED HISTORY HC
KINGDOM HEARTS CHARACTER FILES HC
ALIEN TP VOL 01 BLOODLINES
IRON MAN TP VOL 02 BOOKS KORVAC II OVERCLOCK
STRANGE ACADEMY GN TP BRIGHT SIDE
MIGHTY MMW MIGHTY THOR GN TP VOL 01 VENGEANCE LOKI CHO CVR
ELVIRA COLL HALF DOLLAR COIN
DUNE HOUSE ATREIDES HC VOL 02 (MR)
SOMETHING IS KILLING CHILDREN DLX ED SLIPCASE HC BOOK 01
ORIGINS TP
JUST BEYOND MONSTROSITY ORIGINAL GN
VALKYRIE SAVIORS #3 (OF 3)
DEATH BY LIFE #7 (OF 8)
HOWLING SNOW KUNG FU FABLE
STUD & THE BLOODBLADE #2 (OF 3)
AGGRETSUKO DOWN THE RABBIT HOLE HC
SHORT ORDER CROOKS SC
BACK ISSUE #131
BRICKJOURNAL #70
COMIC BOOK CREATOR #26
RETROFAN MAGAZINE #17
MANGA CLASSICS ROMEO AND JULIET TP MODERN ENGLISH ED
EDENS ZERO GN VOL 13
VITRUVIAN HACKS AIYANA AUTUMN ELVEN ARCHER
VITRUVIAN HACKS ASPEN ELVEN ARCHER
VITRUVIAN HACKS CAVE FAERIE
VITRUVIAN HACKS CERISIER SAKURA ELVEN ASSASSIN
VITRUVIAN HACKS DARSALK ORC MAGE
VITRUVIAN HACKS DRAGON PRIEST
VITRUVIAN HACKS ELIGOR AND GOMORY DEMON PROFITEERS
VITRUVIAN HACKS FEMALE BLASTED LANDS ORC
VITRUVIAN HACKS GHARIALA DRAGON HARVESTER
VITRUVIAN HACKS NAGA
VITRUVIAN HACKS SAMHAIN FEAR DORCHE
MTG TCG INNISTRAD MIDNIGHT HUNT COMMANDER DECK CS (4CT)
GUN HONEY #2 (OF 4) 10 COPY INCV LIM VIRGIN (MR)
MARVEL DISNEY PLUS LEGENDS 6IN SYLVIE AF CS
GHOSTBUSTERS AFTERLIFE PLASMA SER PETER AF CS-
HARRY POTTER SCHOOL CRESTS JOURNAL WITH WAND PEN
STAR WARS GALACTIC EMPIRE LOGO PEWTER LAPEL PIN
STAR WARS REBEL ALLIANCE SYMBOL PEWTER LAPEL PIN
STAR WARS STORMTROOPER PEWTER LAPEL PIN
YU GI OH TCG CYBER STRIKE DECK DIS (8CT)
COMPLETE AMERICAN GODS HC (MR)
HALO GRAPHIC NOVEL TP
DRAGON AGE DARK FORTRESS HC
CYBERPUNK 2077 WHERES JOHNNY HC
ELEGANT SPIRITS AMANOS TALE OF GENJI & FAIRIES HC
GHOSTBUSTER MEN IN BLACK ECTO-TERRESTRIAL INVASION
OBE OUT OF BODY EXPERIENCE #4 (OF 4)
VISITOR TP
WONDER WOMAN 1984 15OZ CERAMIC MUG
DAISY DUCK GOLD HANDLE 11OZ CERAMIC MUG
DONALD DUCK GOLD HANDLE 11OZ CERAMIC MUG
MICKEY MOUSE GOLD HANDLE 11OZ CERAMIC MUG
MINNIE MOUSE GOLD HANDLE 11OZ CERAMIC MUG
LILO AND STITCH ALOHA 11OZ CERAMIC MUG (
STITCH AND ANGEL TRUE LOVE 15OZ CERAMIC MUG
BLACK WIDOW 15OZ CERAMIC MUG
NBX JACK EXPRESSION MUG 4PC ASST
PATHFINDER BATTLES ADVANCED ICONIC HEROES MINI SET
STAR WARS BOSSK TIKI MUG
GOONIES CHUNK HANDMADE BY ROBOTS VINYL FIG
GOONIES SLOTH HANDMADE BY ROBOTS VINYL FIG
DEMON SLAYER KIMETSU PM TIP N POP TANJIRO KAMADO FIG
EVANGELION NEW THEATRICAL ED MARIX ULTRA RIFLE LPM FIG
RE ZERO STARTING LIFE IN ANOTHER WORLD RAINY DAY RAM SPM FIG
SWORD ART ONLINE ALICIZATION WAR LEAFA GODDESS LPM FIG
SDCC 2021 MONDOIDS KONG VS GODZILLA GODZILLA PX VINYL FIGURE
SDCC 2021 MONDOIDS KONG VS GODZILLA KONG PX VINYL FIGURE
ART OF FAR CRY 6 HC
LILO & STITCH MC-031 HULA STITCH MASTER CRAFT STATUE
TOY STORY DAH-027 DYNAMIC 8-CTION HEROES ANDY DAVIS AF
TOY STORY DAH-033 DYNAMIC 8-CTION HEROES SID & SCUD AF
POCKET POP DRAGON BALL Z VEGETA KEYCHAIN
POP ANIMATION DBZ S9 SS GOKU W/ KAMEHAMEHA WAVE VINYL FIG