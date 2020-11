Giveaway: Multiple Codes For V4 Content & Packs

The celebrate the addition of the new Archer class in V4, Nexon has given us a bunch of codes to give out to you for the game. The company has given us a bunch of coupon codes, which you can find at the bottom of this post. Each coupon has a specific item that can be claimed with it, and once you claim that item, you can't use another code to claim the same item. So there's no point in trying to hoard all these codes for your own use. Coupon 1 will gives you a Radiant Egg X10. Coupon 2 will give you a Radiant Mount Summon X10. Coupon 3 gives you Radiant Mount Summon x 5, Rare Companion Contract x 5, and Radiant Pet Egg x 5. Finally, Coupon 4 will give you a Rare Companion Contract x 10.

To redeem the codes all you have to do is launch the game, select a character, open the main menu, and head to settings. Then hit the Account tab, select Register Coupon, enter the code, and it will give you the item. If it's already been claimed, it will tell you that. This is first-come-first-serve, and no, we DO NOT have any other codes. This is everything they gave us. Best of luck to you!

Coupon # Coupon Code Coupon 1 M828UDVLFR Coupon 1 M82GXPDURH Coupon 1 M822NCEFEF Coupon 1 M82C54JCUW Coupon 1 M8228EYL6U Coupon 1 M82D8YLSYY Coupon 1 M82CYWHYZD Coupon 1 M82AY4AB45 Coupon 1 M829BKV8WK Coupon 1 M82WN9HMTV Coupon 1 M82PZ8LCTY Coupon 1 M825W8S6A5 Coupon 1 M82NSAK6NN Coupon 1 M82AMWSZ7U Coupon 1 M8255TH7GK Coupon 1 M8267MBTSP Coupon 1 M82DJPAJ3H Coupon 1 M82ZYZKK8W Coupon 1 M82HG7B7HN Coupon 1 M82JL2WH3J Coupon 1 M82AHDKEFB Coupon 1 M82MCR58EW Coupon 1 M828U392P4 Coupon 1 M82FR6DZ6R Coupon 1 M82NVN789T Coupon 2 NK4KADX8N9 Coupon 2 NK4ZWVJW7J Coupon 2 NK4YHPPTT7 Coupon 2 NK43K9JF6Z Coupon 2 NK4JGCG2BS Coupon 2 NK4UZJ778H Coupon 2 NK48RWX86J Coupon 2 NK4A7M2NKA Coupon 2 NK4RC6LGKJ Coupon 2 NK4S2U8S7V Coupon 2 NK46W9CELL Coupon 2 NK4XZ5MXTK Coupon 2 NK4BP25KSD Coupon 2 NK4CYC22RD Coupon 2 NK4334JJCB Coupon 2 NK45UNTSTF Coupon 2 NK4T9ZTBCS Coupon 2 NK4GKB8K6P Coupon 2 NK46DA7SR9 Coupon 2 NK4NEWXV3K Coupon 2 NK4DXBS7JP Coupon 2 NK4AYKEC3Y Coupon 2 NK4SNU4CPM Coupon 2 NK4LB7G63J Coupon 2 NK4ZHT8USP Coupon 3 APGDGAKNBV Coupon 3 APGASRS9MZ Coupon 3 APG5976XAH Coupon 3 APGDD3SKN3 Coupon 3 APGDYZBYDK Coupon 3 APG8NAVPLT Coupon 3 APGX9EKDWT Coupon 3 APGKCLVTYC Coupon 3 APGM4K98HV Coupon 3 APGGVVTKGB Coupon 3 APGJBNG76A Coupon 3 APGCR2ZJ75 Coupon 3 APGZCP9FJD Coupon 3 APGGTR6KWB Coupon 3 APGAJ5EXFS Coupon 3 APGYTH97NA Coupon 3 APGDRUX74T Coupon 3 APGGKVKNH8 Coupon 3 APG9U8TGM7 Coupon 3 APGCZXMSLH Coupon 3 APG72GDTM3 Coupon 3 APGECVXT88 Coupon 3 APG8M28JX2 Coupon 3 APGFNVCMSX Coupon 3 APG3MCEE85 Coupon 4 YJF8PA45UW Coupon 4 YJFAD6XFZZ Coupon 4 YJFX54NSUM Coupon 4 YJFNFCMMFJ Coupon 4 YJFXYPZBTS Coupon 4 YJFR2ZSBT9 Coupon 4 YJFS4KH3C5 Coupon 4 YJFFLST9CJ Coupon 4 YJFHKM9T7D Coupon 4 YJFGY2VZ2R Coupon 4 YJFAVWSXZT Coupon 4 YJFYENHNPD Coupon 4 YJFKDAS6F7 Coupon 4 YJFEL65AJK Coupon 4 YJFWMFDRBP Coupon 4 YJF433ERVC Coupon 4 YJFAMV7ULH Coupon 4 YJF72NHW42 Coupon 4 YJFVRELEKK Coupon 4 YJFX8MCVL4 Coupon 4 YJFDGF6DKT Coupon 4 YJFS5YJLKT Coupon 4 YJF3ET5NVC Coupon 4 YJF5YK8GHW Coupon 4 YJFY53KVKU