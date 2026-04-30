115 Covers For Absolute Batman #20… And Still More To Come
115 covers for Absolute Batman #20 so far... and still more to come. Of course you only actually need one to read it...
Article Summary
- Absolute Batman #20 already has 115 covers tracked, including 106 retailer exclusives, 8 open-order variants, and a 1:25.
- A full running list breaks down Absolute Batman #20 variant covers by retailer, artist, and special formats like foil and virgin.
- Even more Absolute Batman #20 covers are still coming, with an Alex Maleev retailer-exclusive variant set to be announced.
- Beyond the variant frenzy, Absolute Batman #20 by Scott Snyder and Nick Dragotta lands on 5/13/26 with major Gotham reveals.
There are now 106 retailer-exclusive variant covers for Absolute Batman #20. There are eight open-order variant covers for Absolute Batman #20. And there is one 1:25 ratio variant cover. That's a total of 115 far. Will there be any more? Yes, Alex Maleev has one to be announced at the end of the week. But here are all the covers and where they are from… so far..
- Unknown Comics / Comic Traders David Nakayama Variant
- Unknown Comics / Comic Traders David Nakayama Virgin Variant
- Unknown Comics David Nakayama Foil Virgin Variant
- Unknown Comics Tyler Kirkham Mr Freeze Battle Damaged Foil Virgin Variant
- Unknown Comics Tyler Kirkham Mr Freeze Battle Damaged Variant
- Unknown Comics Tyler Kirkham Mr Freeze Battle Damaged Virgin Variant
- 616 Comics Ivan Talavera Variant
- 616 Comics Ivan Talavera Foil Variant
- 616 Comics / Comic Traders / Unknown Comics Ivan Talavera Foil Virgin Variant
- Big Time Collectibles Fan Expo Philly Dave Wilkins Foil Virgin Variant
- Big Time Collectibles Fan Expo Philly Dave Wilkins Virgin Variant
- Big Time Collectibles Fan Expo Philly Dave Wilkins Variant
- 616 Comics Lucio Parillo Trade Dress Variant
- 616 Comics Lucio Parillo -Virgin Variant
- 616 Comics Lucio Parillo FOIL Virgin Variant
- Big Time Collectibles Fan Expo Philly 2026 Dexter Soy Wraparound Foil Virgin Variant
- Big Time Collectibles Fan Expo Philly 2026 Dexter Soy Wraparound Virgin Variant
- Big Time Collectibles Fan Expo Philly Dexter Soy Wraparound Variant
- Big Time Collectibles Fan Expo Philly Alan Quah Foil Virgin Variant
- Big Time Collectibles Fan Expo Philly Alan Quah Variant
- Big Time Collectibles Fan Expo Philly Dexter Soy Gold Foil Virgin Variant
- Big Time Collectibles Fan Expo Philly Dexter Soy Variant
- Big Time Collectibles Fan Expo Philly Dexter Soy Virgin Variant
- Comic Grail Vault Davide Paratore Wraparound Foil Virgin Variant
- Comic Grail Vault Davide Paratore Wraparound Variant
- Comic Kingdom Creative Ejikure Foil Virgin Variant
- Comic Kingdom Creative Ejikure Variant
- Comic Kingdom Creative Ejikure Virgin Variant
- Dark Lord Collections / Unknown Comics Kendrick 'Kunkka' Lim Foil Virgin Variant
- Dark Lord Collections / Unknown Comics Kendrick 'Kunkka' Lim Variant
- Dark Lord Collections / Unknown Comics Kendrick 'Kunkka' Lim Virgin Variant
- Darklord Collections John Giang Rose Bleed Foil Virgin Variant
- Darklord Collections John Giang Variant
- Darklord Collections John Giang Virgin Variant
Dave & Adam's Exclusive Chris Burnham Variant
East Coast Comics Björn Barends Variant
Felix Comic Art Daniel Warren Johnson Variant
Felix Comic Art James Harren Wraparound Variant
- Infinity6comics Ivan Tao Foil Virgin Variant
- Infinity6comics Ivan Tao Glow-in-the-Dark Virgin Variant
- Infinity6comics Ivan Tao Variant
- Jams Fortress Comics Rachta Lin Foil Variant
- Jams Fortress Comics Rachta Lin White Spot Foil Virgin Variant
- Knight of Comics Javier Fernández Black & White Virgin Variant
- Knight of Comics Javier Fernández Variant
- Mike Mayhew Webstore Robin Gradient Foil Virgin Variant
- Mike Mayhew Webstore Variant
- Mike Mayhew Webstore Virgin Variant
- Mike Mayhew Webstore Foil Virgin Variant
- Nefarious Comics / CaptCan Comics Ken Lashley Foil Virgin Variant
- Nefarious Comics / CaptCan Comics Ken Lashley Variant
- Rabbit Comics / Wanted Comix Noobovich Foil Virgin Variant
- Rabbit Comics / Wanted Comix Noobovich Variant
- Skottie Young Webstore Left Connecting Variant
- Skottie Young Webstore Middle Connecting Variant
- Skottie Young Webstore Right Connecting Variant
- TenFwdComics Amazing Comic Con Carlo Barberi Foil Virgin Variant
- TenFwdComics Amazing Comic Con Carlo Barberi Variant
The Comic Mint Philip Tan Virgin Variant
- Unknown Comics Gerald Parel Foil Virgin Variant
- Unknown Comics Gerald Parel Variant
- Unknown Comics Gerald Parel Virgin Variant
Unknown Comics Jay Anacleto Variant
- Unknown Comics Miguel Mercado Foil Virgin Variant
- Unknown Comics Miguel Mercado Variant
- Unknown Comics Miguel Mercado Virgin Variant
- Unknown Comics Tim Bradstreet Foil Virgin Variant
- Unknown Comics Tim Bradstreet Variant
- Unknown Comics Tim Bradstreet Virgin Variant
- Unknown Comics Tyler Kirkham Foil Virgin Variant
- Unknown Comics Tyler Kirkham Variant
- Unknown Comics Tyler Kirkham Virgin Variant
Webster's Vault Creees Lee Variant
And there are more still to be added, such as this from Alex Maleev for Milly Rock Comics, Scott Dew Comics and Presto Comic Shop… as well as the Open-Order variant covers from DC Comics….
ABSOLUTE BATMAN #20
(W) SCOTT SNYDER (A) NICK DRAGOTTA Cover (A) NICK DRAGOTTA
Variant covers by KRIS ANKA, FABRIZIO DE TOMMASO, and TK 1:25 Variant cover by MARTIN SIMMONDS
As the dust settles in the city of Gotham after the loss of [redacted], [redacted] enter the scene ready to hunt and more than one secret will be revealed in this seminal issue. $4.99 5/13/26