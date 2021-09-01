Gun Honey #1 Beats Spider-Man, Spawn & X-Men In Advance Reorders

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Advance Reorders time! Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors.

Thank FOC It's Saturday

While the fourth and third printings of Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin tops the Advance Reorders list, it's the Adam Hughes FOC cover for Gun Honey #1 which Bleeding Cool highlighted last week which tops the list in terms of new books yet to be published, beating out big Marvel books like Amazing Spider-Man, The Death Of Doctor Strange, King Spawn, Moon Knight, Captain America and X-Men #3. It is handy that Titan mentioned that Gun Honey is going to be a TV series

TOP 25 ADVANCE REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

Publication Price Publisher
TMNT THE LAST RONIN #1 (OF 5) 4TH PTG $8.99 IDW PUBLISHING
TMNT THE LAST RONIN #2 (OF 5) 3RD PTG $8.99 IDW PUBLISHING
GUN HONEY #1 (OF 4) ADAM HUGHES FOC CVR (MR) $3.99 TITAN COMICS
AMAZING SPIDER-MAN #74 $9.99 MARVEL COMICS
DEATH OF DOCTOR STRANGE #1 (OF 5) $4.99 MARVEL COMICS
KING SPAWN #2 CVR C FERNANDEZ $2.99 IMAGE COMICS
MOON KNIGHT #3 $3.99 MARVEL COMICS
UNITED STATES CAPTAIN AMERICA #4 (OF 5) $4.99 MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN #74 MOMOKO VAR $9.99 MARVEL COMICS
GUN HONEY #1 (OF 4) CVR A SIENKIEWICZ (MR) $3.99 TITAN COMICS
X-MEN #3 $3.99 MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN #74 CHECCHETTO VAR $9.99 MARVEL COMICS
MILES MORALES SPIDER-MAN #29 2ND PTG VAR $3.99 MARVEL COMICS
X-MEN ONSLAUGHT REVELATION #1 $4.99 MARVEL COMICS
SPIRITS OF VENGEANCE SPIRIT RIDER #1 2ND PTG VAR $4.99 MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN #74 VICENTINI VAR $9.99 MARVEL COMICS
UNITED STATES CAPTAIN AMERICA #4 (OF 5) NISHIJIMA DESIGN VAR $4.99 MARVEL COMICS
DEATH OF DOCTOR STRANGE #1 (OF 5) YOUNG VAR $4.99 MARVEL COMICS
DEFENDERS #1 (OF 5) 2ND PTG VAR $3.99 MARVEL COMICS
KING SPAWN #2 CVR B MCFARLANE $2.99 IMAGE COMICS
EAT THE RICH #2 (OF 5) CVR A TONG (MR) $3.99 BOOM! STUDIOS
MOON KNIGHT #3 LAND MILES MORALES 10TH ANNIV VAR $3.99 MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN #74 PICHELLI MILES MORALES 10TH ANNIV VAR $9.99 MARVEL COMICS
DEATH OF DOCTOR STRANGE #1 (OF 5) MOMOKO VAR $4.99 MARVEL COMICS
FRONTIERSMAN #1 CVR A FERRARI (MR) $3.99 IMAGE COMICS

TOP 25 REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

Publication Price Publisher
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 01 $64.99 IMAGE COMICS
X-FACTOR BY PETER DAVID OMNIBUS HC VOL 01 QUESADA DM VAR $100.00 MARVEL COMICS
DID YOU HEAR WHAT EDDIE GEIN DONE GN (MR) (C: 0-1-0) $29.99 ALBATROSS FUNNYBOOKS
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 02 $64.99 IMAGE COMICS
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 08 (C: 0-1-2) $49.99 DARK HORSE COMICS
SPAWN COMPENDIUM TP VOL 01 (NEW EDITION) (MR) $59.99 IMAGE COMICS
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 03 $64.99 IMAGE COMICS
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 02 (MR) (C: 1-1-2) $49.99 DARK HORSE COMICS
TOMIE COMPLETE DLX ED HC JUNJI ITO (MR) (C: 1-0-0) $34.99 VIZ MEDIA LLC
STAR WARS HIGH REPUBLIC ADV MONSTER TEMPLE PEAK #1 (OF 4) (C $4.99 IDW PUBLISHING
MARVEL AUGUST 1961 OMNIBUS HC KIRBY DM VAR $150.00 MARVEL COMICS
WHAT IF? CLASSIC TP COMPLETE COLLECTION VOL 01 $39.99 MARVEL COMICS
SMASHED JUNJI ITO STORY COLLECTION HC (MR) (C: 1-0-1) $22.99 VIZ MEDIA LLC
DEPARTMENT OF TRUTH #1 REPLACEMENT 6TH PTG CVR A (MR) $3.99 IMAGE COMICS
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 05 (MR) (C: 0-1-2) $49.99 DARK HORSE COMICS
SENSOR HC (MR) (C: 0-1-2) $19.99 VIZ LLC
VENOM CARNAGE UNLEASHED TP NEW PTG $34.99 MARVEL COMICS
GOLDEN AGE CAPTAIN AMERICA OMNIBUS HC VOL 02 RIVERA CVR $125.00 MARVEL COMICS
INCREDIBLE HULK BY PETER DAVID OMNIBUS HC VOL 02 KEOWN HULK $125.00 MARVEL COMICS
GOLDEN AGE CAPTAIN AMERICA OMNIBUS HC VOL 02 AVISON DM VAR $125.00 MARVEL COMICS
LOCKE & KEY KEYHOUSE COMPENDIUM HC (RES) (C: 0-1-2) $125.00 IDW PUBLISHING
CAPTAIN AMERICA EPIC COLLECTION TP CAPTAIN $44.99 MARVEL COMICS
BUNNY MASK #3 $4.99 AFTERSHOCK COMICS
SENSATIONAL SHE-HULK BY BYRNE OMNIBUS HC $125.00 MARVEL COMICS
CAPTAIN AMERICA OMNIBUS HC VOL 03 BUSCEMA DM VAR $125.00 MARVEL COMICS

 

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About Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne, Chase Variant. Lives in South-West London, works from Blacks on Dean Street, shops at Piranha Comics. Father of two. Political cartoonist.
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