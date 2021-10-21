House Of Slaughter #1 Second Printing Dominates Advance Reorders

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Advance Reorders Time! Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of Advance Reorders stats from Diamond Comic Distributors.

House Of Slaughter #1 Second Printing Dominates Advance Reorders
House Of Slaughter #1 Second Printing Foil tops Advance Reorders

The House Of Slaughter #1 second-printings, both for Local Comic Shop Day, and not, takes the three top spots of Diamond Comic Distributor's Advance Reorders charts, while Todd McFarlane added a little glamour to Phenom X.

TOP 25 ADVANCE REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

Publication Price Publisher
HOUSE OF SLAUGHTER #1 2ND PTG CVR B MERCADO FOIL $4.99 BOOM! STUDIOS
LCSD 2021 HOUSE OF SLAUGHTER #1 2ND PTG CARDSTOCK VAR $3.99 BOOM! STUDIOS
HOUSE OF SLAUGHTER #1 2ND PTG CVR A MERCADO $3.99 BOOM! STUDIOS
PHENOM X #1 CVR B MCFARLANE $6.99 IMAGE COMICS
LCSD 2021 MAGIC MASTER OF METAL #1 CARDSTOCK GORHAM VAR $8.99 BOOM! STUDIOS
PHENOM X #1 CVR A MUNIZ $6.99 IMAGE COMICS
WHITE #5 (MR) $3.99 BLACK MASK
LCSD 2021 REGARDING MATTER OF OSWALD'S BODY #1 (OF 5) VAR $3.99 BOOM! STUDIOS
REGARDING MATTER OF OSWALD'S BODY #1 (OF 5) CVR A LUCA $3.99 BOOM! STUDIOS
REGARDING MATTER OF OSWALD'S BODY #1 (OF 5) CVR C FOC REVEAL $3.99 BOOM! STUDIOS
RADIANT BLACK #10 BLACKLIGHT ED $9.99 IMAGE COMICS
VAMPIRELLA #25 CVR ZC FOC BONUS TMNT HOMAGE HAESER $3.99 DYNAMITE
NYX #1 CVR O FOC BONUS TMNT HOMAGE HAESER $3.99 DYNAMITE
VAMPIRELLA #25 CVR ZB FOC BONUS FLEECS & FORSTNER $3.99 DYNAMITE
MY DATE WITH MONSTERS #1 CVR A ANDY MACDONALD $4.99 AFTERSHOCK
HOUSE OF SLAUGHTER #1 2ND PTG CVR C 10 COPY INCV VAR $3.99 BOOM! STUDIOS
ANIMOSITY OMNIBUS HC (C: 0-1-2) $125.00 AFTERSHOCK
PHENOM X #1 (OF 5) CVR C 10 COPY INCV MUNIZ B&W $6.99 IMAGE COMICS
GEIGER TP VOL 01 $9.99 IMAGE COMICS
WHITE #4 2ND PTG (MR) $3.99 BLACK MASK
CHICKEN DEVIL #2 $4.99 AFTERSHOCK
RIGHTEOUS THIRST FOR VENGEANCE #2 (MR) $3.99 IMAGE COMICS
SW HIGH REPUBLIC ADV MONSTER TEMPLE PEAK #4 (OF 4) (C: 1-0-0 $4.99 IDW PUBLISHING
DARK SOULS COMPLETE COLL TP (MR) $34.99 TITAN COMICS
THOR #19 ASRAR VAR $3.99 MARVEL PRH

TOP 25 REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

Publication Price Publisher
USAGI YOJIMBO SPECIAL EDITION HC (RES) (C: 0-0-1) $100.00 FANTAGRAPHICS
SOLO LEVELING GN VOL 02 (MR) (C: 0-1-2) $20.00 YEN PRESS
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 01 (MR) (C: 1-1-2) $49.99 DARK HORSE
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 04 (MR) (C: 1-1-2) $49.99 DARK HORSE
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 01 $64.99 IMAGE COMICS
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 02 $64.99 IMAGE COMICS
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 02 (MR) (C: 1-1-2) $49.99 DARK HORSE
ADVENTURE ZONE GN VOL 04 CRYSTAL KINGDOM (C: 1-1-0) $19.99 FIRST SECOND
SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 01 (C: 0-1-2) $14.99 BOOM! STUDIOS
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 08 (C: 0-1-2) $49.99 DARK HORSE
SMASHED JUNJI ITO STORY COLLECTION HC (MR) (C: 1-0-1) $22.99 VIZ MEDIA LLC
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 03 $64.99 IMAGE COMICS
STRAY DOGS TP $16.99 IMAGE COMICS
SENSOR HC (MR) (C: 0-1-2) $19.99 VIZ LLC
SAGA COMPENDIUM TP VOL 01 (MR) $59.99 IMAGE COMICS
GIDEON FALLS DLX ED HC VOL 01 (MR) $49.99 IMAGE COMICS
TMNT THE LAST RONIN #4 (OF 5) CVR A EASTMAN $8.99 IDW
SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 03 $14.99 BOOM! STUDIOS
CRITICAL ROLE VOX MACHINA ORIGINS TP VOL 02 (RES) (C: 0-1-2) $19.99 DARK HORSE
LOW DLX HC VOL 01 (MR) $49.99 IMAGE COMICS
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 03 (MR) (C: 0-1-2) $49.99 DARK HORSE
BERSERK TP VOL 01 BLACK SWORDSMAN (MR) $14.99 DARK HORSE
LAST FLIGHT OUT #1 (OF 6) $3.99 DARK HORSE
CHICKEN DEVIL #1 CVR A  HAYDEN SHERMAN $4.99 AFTERSHOCK
TMNT THE LAST RONIN #1 (OF 5) 4TH PTG $8.99 IDW

 

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About Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne, Chase Variant. Lives in South-West London, works from Blacks on Dean Street, shops at Piranha Comics. Father of two. Political cartoonist.
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