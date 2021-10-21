House Of Slaughter #1 Second Printing Dominates Advance Reorders
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Advance Reorders Time! Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of Advance Reorders stats from Diamond Comic Distributors.
The House Of Slaughter #1 second-printings, both for Local Comic Shop Day, and not, takes the three top spots of Diamond Comic Distributor's Advance Reorders charts, while Todd McFarlane added a little glamour to Phenom X.
TOP 25 ADVANCE REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS
|Publication
|Price
|Publisher
|HOUSE OF SLAUGHTER #1 2ND PTG CVR B MERCADO FOIL
|$4.99
|BOOM! STUDIOS
|LCSD 2021 HOUSE OF SLAUGHTER #1 2ND PTG CARDSTOCK VAR
|$3.99
|BOOM! STUDIOS
|HOUSE OF SLAUGHTER #1 2ND PTG CVR A MERCADO
|$3.99
|BOOM! STUDIOS
|PHENOM X #1 CVR B MCFARLANE
|$6.99
|IMAGE COMICS
|LCSD 2021 MAGIC MASTER OF METAL #1 CARDSTOCK GORHAM VAR
|$8.99
|BOOM! STUDIOS
|PHENOM X #1 CVR A MUNIZ
|$6.99
|IMAGE COMICS
|WHITE #5 (MR)
|$3.99
|BLACK MASK
|LCSD 2021 REGARDING MATTER OF OSWALD'S BODY #1 (OF 5) VAR
|$3.99
|BOOM! STUDIOS
|REGARDING MATTER OF OSWALD'S BODY #1 (OF 5) CVR A LUCA
|$3.99
|BOOM! STUDIOS
|REGARDING MATTER OF OSWALD'S BODY #1 (OF 5) CVR C FOC REVEAL
|$3.99
|BOOM! STUDIOS
|RADIANT BLACK #10 BLACKLIGHT ED
|$9.99
|IMAGE COMICS
|VAMPIRELLA #25 CVR ZC FOC BONUS TMNT HOMAGE HAESER
|$3.99
|DYNAMITE
|NYX #1 CVR O FOC BONUS TMNT HOMAGE HAESER
|$3.99
|DYNAMITE
|VAMPIRELLA #25 CVR ZB FOC BONUS FLEECS & FORSTNER
|$3.99
|DYNAMITE
|MY DATE WITH MONSTERS #1 CVR A ANDY MACDONALD
|$4.99
|AFTERSHOCK
|HOUSE OF SLAUGHTER #1 2ND PTG CVR C 10 COPY INCV VAR
|$3.99
|BOOM! STUDIOS
|ANIMOSITY OMNIBUS HC (C: 0-1-2)
|$125.00
|AFTERSHOCK
|PHENOM X #1 (OF 5) CVR C 10 COPY INCV MUNIZ B&W
|$6.99
|IMAGE COMICS
|GEIGER TP VOL 01
|$9.99
|IMAGE COMICS
|WHITE #4 2ND PTG (MR)
|$3.99
|BLACK MASK
|CHICKEN DEVIL #2
|$4.99
|AFTERSHOCK
|RIGHTEOUS THIRST FOR VENGEANCE #2 (MR)
|$3.99
|IMAGE COMICS
|SW HIGH REPUBLIC ADV MONSTER TEMPLE PEAK #4 (OF 4) (C: 1-0-0
|$4.99
|IDW PUBLISHING
|DARK SOULS COMPLETE COLL TP (MR)
|$34.99
|TITAN COMICS
|THOR #19 ASRAR VAR
|$3.99
|MARVEL PRH
TOP 25 REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS
|Publication
|Price
|Publisher
|USAGI YOJIMBO SPECIAL EDITION HC (RES) (C: 0-0-1)
|$100.00
|FANTAGRAPHICS
|SOLO LEVELING GN VOL 02 (MR) (C: 0-1-2)
|$20.00
|YEN PRESS
|BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 01 (MR) (C: 1-1-2)
|$49.99
|DARK HORSE
|BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 04 (MR) (C: 1-1-2)
|$49.99
|DARK HORSE
|INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 01
|$64.99
|IMAGE COMICS
|INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 02
|$64.99
|IMAGE COMICS
|BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 02 (MR) (C: 1-1-2)
|$49.99
|DARK HORSE
|ADVENTURE ZONE GN VOL 04 CRYSTAL KINGDOM (C: 1-1-0)
|$19.99
|FIRST SECOND
|SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 01 (C: 0-1-2)
|$14.99
|BOOM! STUDIOS
|BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 08 (C: 0-1-2)
|$49.99
|DARK HORSE
|SMASHED JUNJI ITO STORY COLLECTION HC (MR) (C: 1-0-1)
|$22.99
|VIZ MEDIA LLC
|INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 03
|$64.99
|IMAGE COMICS
|STRAY DOGS TP
|$16.99
|IMAGE COMICS
|SENSOR HC (MR) (C: 0-1-2)
|$19.99
|VIZ LLC
|SAGA COMPENDIUM TP VOL 01 (MR)
|$59.99
|IMAGE COMICS
|GIDEON FALLS DLX ED HC VOL 01 (MR)
|$49.99
|IMAGE COMICS
|TMNT THE LAST RONIN #4 (OF 5) CVR A EASTMAN
|$8.99
|IDW
|SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 03
|$14.99
|BOOM! STUDIOS
|CRITICAL ROLE VOX MACHINA ORIGINS TP VOL 02 (RES) (C: 0-1-2)
|$19.99
|DARK HORSE
|LOW DLX HC VOL 01 (MR)
|$49.99
|IMAGE COMICS
|BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 03 (MR) (C: 0-1-2)
|$49.99
|DARK HORSE
|BERSERK TP VOL 01 BLACK SWORDSMAN (MR)
|$14.99
|DARK HORSE
|LAST FLIGHT OUT #1 (OF 6)
|$3.99
|DARK HORSE
|CHICKEN DEVIL #1 CVR A HAYDEN SHERMAN
|$4.99
|AFTERSHOCK
|TMNT THE LAST RONIN #1 (OF 5) 4TH PTG
|$8.99
|IDW