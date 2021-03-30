Keanu Reeves' BRZRKR #2 Dominates Advance Reorders

Posted on | by Rich Johnston | Comments

Advance reorders time… Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors.

Keanu Reeves' BRZRKR #2 Dominates Advance Reorders
Keanu Reeves' BRZRKR #2 Dominates Advance Reorders

And it is Keanu Reeves, Matt Kindt, Ron Garney and Bill Crabtree's BRZRKR #1 from Boom Studios that dominates the list, with four covrs taking the top four slots, before Spider-Man and X-Men books get a looksee.

TOP 25 ADVANCE REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

DESCRIPTIONSRPVENDOR
BRZRKR (BERZERKER) #2 CVR A GRAMPA (MR)$3.99BOOM ENTERTAINMENT
BRZRKR (BERZERKER) #2 CVR C GRAMPA FOIL VAR (MR)$4.99BOOM ENTERTAINMENT
BRZRKR (BERZERKER) #2 CVR D ALBUQUERQUE FOIL VAR (MR)$4.99BOOM ENTERTAINMENT
BRZRKR (BERZERKER) #2 CVR B ALBUQUERQUE (MR)$3.99BOOM ENTERTAINMENT
SPIDER-MAN SPIDERS SHADOW #1 (OF 4)$4.99MARVEL COMICS
CHILDREN OF ATOM #2$3.99MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN #61 2ND PTG GLEASON VAR$3.99MARVEL COMICS
MIDDLEWEST COMP TALE HC (MR)$59.99IMAGE COMICS
CHILDREN OF ATOM #1 2ND PTG COELLO VAR$4.99MARVEL COMICS
NON-STOP SPIDER-MAN #2$3.99MARVEL COMICS
CANTO & CITY OF GIANTS #1 (OF 3)$3.99IDW PUBLISHING
SPIDER-MAN SPIDERS SHADOW #1 (OF 4) RON LIM VAR$4.99MARVEL COMICS
SPIDER-MAN SPIDERS SHADOW #1 (OF 4) FERRY VAR$4.99MARVEL COMICS
GUARDIANS OF THE GALAXY #13$4.99MARVEL COMICS
NON-STOP SPIDER-MAN #2 OKAZAKI VAR$3.99MARVEL COMICS
MARVEL AUGUST 1961 OMNIBUS HC KIRBY DM VAR$150.00MARVEL COMICS
KARMEN #2 (OF 5) CVR A MARCH (MR)$3.99IMAGE COMICS
THOR #14$3.99MARVEL COMICS
HOME #1 (OF 5) CVR B SALCEDO$3.99IMAGE COMICS
PHANTOM ON SCAN #1 CVR A TORRES$4.99AFTERSHOCK COMICS
PROCTOR VALLEY ROAD #2 (OF 5) CVR A FRANQUIZ (MR)$3.99BOOM ENTERTAINMENT
GUARDIANS OF THE GALAXY #13 LIEFELD DEADPOOL 30TH VAR$4.99MARVEL COMICS
AMERICA CHAVEZ MADE IN USA #1 (OF 5) 2ND PTG PICHELLI VAR$3.99MARVEL COMICS
BRZRKR (BERZERKER) #2 CVR E 25 COPY INCV LEON (MR)$3.99BOOM ENTERTAINMENT
NOTTINGHAM #1 (OF 5) 2ND PTG$3.99MAD CAVE STUDIOS

TOP 25 REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

DESCRIPTIONSRPVENDOR
X-MEN BY CHRIS CLAREMONT & JIM LEE OMNIBUS HC VOL 02 DM VAR$125.00MARVEL COMICS
JIM LEES X-MEN ARTIST ED HC (NET) (C: 0-1-1)$90.00IDW PUBLISHING
SPAWN COMPENDIUM TP VOL 01 (NEW EDITION) (MR)$59.99IMAGE COMICS
SHANG-CHI MASTER KUNG FU OMNIBUS HC VOL 01$125.00MARVEL COMICS
SPIDER-MAN CLONE SAGA OMNIBUS HC VOL 01$125.00MARVEL COMICS
STAR WARS DOCTOR APHRA OMNIBUS HC VOL 01 DM VAR$125.00MARVEL COMICS
NEW WARRIORS CLASSIC OMNIBUS HC VOL 01 BAGLEY DM VAR NEW PTG$125.00MARVEL COMICS
UNCANNY X-MEN OMNIBUS HC VOL 04 SILVA CVR$125.00MARVEL COMICS
SHANG-CHI MASTER OF KUNG FU OMNIBUS HC VOL 03 DEODATO CVR$125.00MARVEL COMICS
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 01 (MR) (C: 1-1-2)$49.99DARK HORSE COMICS
WAR OF KINGS AFTERMATH REALM OF KINGS OMNIBUS HC$125.00MARVEL COMICS
DAREDEVIL OMNIBUS HC VOL 01 ROSS CVR$125.00MARVEL COMICS
DEADLY HANDS OF KUNG FU OMNIBUS HC VOL 01 DELLOTTO CVR$125.00MARVEL COMICS
SHANG-CHI MASTER KUNG FU OMNIBUS HC VOL 02 CASSADAY CVR$125.00MARVEL COMICS
WAR OF KINGS PRELUDE HC ROAD TO WAR OF KINGS OMNIBUS$125.00MARVEL COMICS
DEADLY HANDS OF KUNG FU OMNIBUS HC VOL 02 DEKAL CVR (MR)$125.00MARVEL COMICS
X OF SWORDS HC BROOKS DM VAR$100.00MARVEL COMICS
MIGHTY THOR OMNIBUS HC VOL 03 DAUTERMAN CVR$125.00MARVEL COMICS
TMNT THE LAST RONIN #2 (OF 5)$8.99IDW PUBLISHING
UZUMAKI 3IN1 DLX ED HC JUNJI ITO (MR) (C: 1-0-0)$27.99VIZ LLC
CONAN BARBARIAN ORIG MARVEL YRS OMNIBUS HC VOL 05 KANE DM VA$125.00MARVEL COMICS
THOR HEROES RETURN OMNIBUS HC VOL 01$125.00MARVEL COMICS
X-MEN BY CHRIS CLAREMONT & JIM LEE OMNIBUS HC VOL 02 NEW PTG$125.00MARVEL COMICS
CAPTAIN AMERICA BY JACK KIRBY OMNIBUS HC MADBOMB CVR NEW PTG$100.00MARVEL COMICS
INFINITY WAR OMNIBUS HC$125.00MARVEL COMICS

About Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne, Chase Variant. Lives in South-West London, works from Blacks on Dean Street, shops at Piranha Comics. Father of two. Political cartoonist.

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