Posted in: Avengers, Batman, Boom, Comics, Dark Horse Comics, DC Comics, Dynamite, IDW, Image, Justice League, Marvel Comics, Spider-Man, Superman, Titan, Valiant, Venom, X-Men | Tagged: Absolute Catwoman, bestseller list, market share, Prana
The Top 400 Bestselling Comics Last Week And Publisher Marketshare
The Top 400 Bestselling Comics Last Week as well as Comic Book Publisher Marketshare
Article Summary
- Top 400 Bestselling Comics Last Week revealed from 600+ comic shops, tracking the biggest direct market sellers.
- Absolute Catwoman #1 leads the weekly comics chart, with Avengers Armageddon #1 and M.A.S.K. #1 close behind.
- Marvel edges DC in publisher market share, 35.51% to 33.94%, with Image a strong third at 17.70%.
- See the full Top 400 Bestselling Comics Last Week list, plus top ten title market share across comic book stores.
Courtesy of Prana Direct Market Solutions, and new to Bleeding Cool, here are the 400 best-selling comic books in comic book stores for the week of the 9th of June through to the 15th of June, based on Point Of Sale data from 600+ stores in the Manage Comics and Comic Shop Assistant systems. The top ten titles also have a market share, to compare how well they sold against each other. And we also have last week's market share for comic book publishers, with Marvel topping DC Comics, but only just. Absoloute Catwoman topped the list, but Magic: The Gathering helped Avengers Armageddon get its second place…
- Marvel – 35.51%
- DC Comics – 33.94%
- Image – 17.70%
- Dynamite – 6.46%
- IDW – 1.72%
- Dark Horse – 1.39%
- BOOM! Entertainment – 1.29%
- Titan Comics – 0.81%
- Keenspot Entertainment – 0.66%
- Ignition Press – 0.51%
- Absolute Catwoman #1 – DC Comics – 100.00%
- Avengers Armageddon #1 – Marvel – 71.53%
- M.A.S.K. #1 – Image – 52.06%
- Daredevil #3 – Marvel – 39.81%
- Ben 10 #2 – Dynamite – 26.47%
- Transformers #33 – Image – 25.47%
- Jay And Silent Bob Jays Of Future Past #1 – Marvel – 25.94%
- Barbara Gordon Breakout #2 – DC Comics – 22.68%
- Black Cat #11 – Marvel – 21.90%
- X-Men #31 – Marvel – 21.90%
- Fury Of Firestorm #3 – DC Comics
- Bishop #1 – Marvel
- Mortal Thor #11 – Marvel
- Batman #10 – DC Comics
- Dorc #5 – Image
- Batman Gargoyle Of Gotham #4 – DC Comics
- Supergirl #14 – DC Comics
- Wolverine #21 – Marvel
- Bleeding Hearts #5 – DC Comics
- Action Comics #1099 – DC Comics
- Absolute Batman #20 – DC Comics
- Alias Red Band #4 – Marvel
- Teenage Mutant Ninja Turtles #19 – IDW
- M1 Monster Racing League #1 – Image
- Star Wars Shadow Of Maul #4 – Marvel
- Ben 10 #1 – Dynamite
- Emperor Aquaman #18 – DC Comics
- Sentry #4 – Marvel
- Civil War Unmasked #2 – Marvel
- Youngblood #100 – Image
- Green Lantern Corps #17 – DC Comics
- Nice House By The Sea #10 – DC Comics
- Amazing Spider-Man #30 – Marvel
- Batman #163 – DC Comics
- Mark Spears Monsters #0 – Keenspot Entertainment
- Fall Of The House Of Slaughter #2 – BOOM! Entertainment
- Absolute Green Arrow #1 – DC Comics
- Absolute Wonder Woman #20 – DC Comics
- Captain Marvel Dark Past #3 – Marvel
- Tigress Island #4 – Image
- Justice League Dream Girls A DC Pride Event #2 – DC Comics
- Alien King Killer #3 – Marvel
- Gi Joe A Real American Hero #329 – Image
- Deadman #1 – DC Comics
- He-Man And The Masters Of The Universe The Wings Of Fate #1 – Dark Horse
- Bad Thoughts #1 – Ignition Press
- Uncanny X-Men #29 – Marvel
- Absolute Green Lantern #15 – DC Comics
- Supernatural Special Castiel #1 – Dynamite
- Space Ghost 2025 #12 – Dynamite
- Muppets Noir #4 – Dynamite
- Fantastic Four #12 – Marvel
- Supergirl And The Legion Of Super Heroes #23 – DC Comics
- Mega Man X #4 – Udon Entertainment Inc
- Ghost Pepper #12 – Image
- Conan And Dragonero #2 – Titan Comics
- Daredevil #2 – Marvel
- Lady Mechanika The Mechanical Menagerie #2 – Image
- Thundercats X Silverhawks #3 – Dynamite
- Transformers The Movie 40Th Anniversary Edition #1 – Image
- Marc Spector Moon Knight #5 – Marvel
- Archie X Army Of Darkness #5 – Dynamite
- Amazing Spider-Man #546 – Marvel
- Wade Wilson Deadpool #5 – Marvel
- Iron Man #6 – Marvel
- X-Men 97 Season Two #1 – Marvel
- DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #2 – DC Comics
- Red Sonja She Devil With A Sword #2 – Dynamite
- Tankers Vs Ancient Aliens #1 – Bad Idea
- What If Uncanny X-Men #1 – Marvel
- Altered States Warlords #1 – Dynamite
- Witchblade #22 – Image
- Absolute Martian Manhunter #11 – DC Comics
- Doomquest #1 – Marvel
- Marvel DC Spider-Man Superman #1 – Marvel
- Cyclops #5 – Marvel
- Its Jeff Brand New Week #1 – Marvel
- DC Marvel Superman Spider-Man #1 – DC Comics
- Zatanna 2026 #2 – DC Comics
- Tarzan Beyond #1 – Alien Books
- Skate Ali #1 – Dark Horse
- Punisher #3 – Marvel
- Amazing Spider-Man #29 – Marvel
- Ultimates #24 – Marvel
- X-Men #30 – Marvel
- Void Rivals #30 – Image
- Spawn Rat City #25 – Image
- Rook Exodus #10 – Image
- Poison Ivy #45 – DC Comics
- Barbara Gordon Breakout #1 – DC Comics
- The Thing On The Doorstep #5 – Image
- Batman Gargoyle Of Gotham Noir Edition #4 – DC Comics
- Exquisite Corpses #13 – Image
- Justice League Unlimited #19 – DC Comics
- Batman #9 – DC Comics
- Superman #38 – DC Comics
- Justice League Dream Girls A DC Pride Event #1 – DC Comics
- Supergirl Survive #1 – DC Comics
- Speed Racer #9 – Mad Cave Studios
- Invincible Universe Battle Beast #9 – Image
- X-Men Of Apocalypse #4 – Marvel
- Storm Earths Mightiest Mutant #5 – Marvel
- Infernal Hulk #7 – Marvel
- Batgirl #20 – DC Comics
- Spawn #376 – Image
- Jsa #20 – DC Comics
- Transformers #32 – Image
- Comics The Magazine #4 – Prana Publishers
- Mighty Morphin Power Rangers 2026 #1 – BOOM! Entertainment
- Blood And Thunder #14 – Image
- Detective Comics #1109 – DC Comics
- Star Wars Rogue One – Jyn Erso #1 – Marvel
- Invincible Universe Battle Beast #8 – Image
- Gi Joe #22 – Image
- Doctor Strange #7 – Marvel
- Godzilla Infinity Roar #5 – Marvel
- Absolute Flash #15 – DC Comics
- Dead By Daylight The Hillbilly #3 – Titan Comics
- Flash Gordon #17 – Mad Cave Studios
- Harley And Ivy Life And Crimes #6 – DC Comics
- Swamp Thing 1989 #2 – DC Comics
- Absolute Batman Ark-M Special #1 – DC Comics
- Destination Kill #2 – Oni Press
- Absolute Superman #19 – DC Comics
- Fantastic Four #11 – Marvel
- Absolute Batman #19 – DC Comics
- Ultimate Impact Reborn #1 – Marvel
- Jla Avengers #1 – Marvel
- Baby Garfield #3 – BOOM! Entertainment
- Lobo #3 – DC Comics
- The Twilight Zone #7 – IDW
- Forged #11 – Image
- Flash #33 – DC Comics
- Hank Howard Pizza Detective A Slice Of Life #2 – Bad Idea
- Odin #1 – Image
- Kaya #35 – Image
- Adventure Time Pride Special 2026 #1 – Oni Press
- She-Spawn #2 – Image
- Only The Savage Are Left #1 – Dark Horse
- Wonder Woman #33 – DC Comics
- Daredevil #1 – Marvel
- Sirens Love Hurts #4 – DC Comics
- Just Spectacular Collection #1 – Marvel
- Green Lantern #35 – DC Comics
- DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #1 – DC Comics
- Event Horizon Inferno #2 – IDW
- Punisher #4 – Marvel
- Uncanny X-Men #28 – Marvel
- X-Men United #3 – Marvel
- Godzilla Kai-Sei Era #11 – IDW
- Amazing Spider-Man Spider-Versity #2 – Marvel
- Ultimate Endgame #4 – Marvel
- Deathstroke The Terminator #3 – DC Comics
- Corpse Knight #2 – Image
- Amazing Spider-Man #28 – Marvel
- Superman Father Of Tomorrow #1 – DC Comics
- Batwoman #3 – DC Comics
- Universal Monsters Phantom Of The Opera #4 – Image
- Dorc #4 – Image
- Wiccan And Hulkling Raid Of Ultron #1 – Marvel
- Absolute Batman #18 – DC Comics
- Spectacular Spider-Man Brand New Day #1 – Marvel
- Wolverine Weapons Of Armageddon #4 – Marvel
- Teenage Mutant Ninja Turtles #18 – IDW
- Amazing Spider-Man Venom Death Spiral – Body Count #1 – Marvel
- Adventures Of Superman Book Of El #9 – DC Comics
- Conan The Barbarian #31 – Titan Comics
- Walking Dead Deluxe #138 – Image
- Brzrkr Light Draws Breath #1 – BOOM! Entertainment
- Lucky Devils #8 – Image
- The Center Holds #4 – BOOM! Entertainment
- Absolute Wonder Woman #19 – DC Comics
- Disney Villains Ursula #4 – Dynamite
- Captain America #11 – Marvel
- Sentry #3 – Marvel
- Fury Of Firestorm #2 – DC Comics
- Nightwing #138 – DC Comics
- Generation X-23 #4 – Marvel
- Spawn #375 – Image
- Psylocke Ninja #5 – Marvel
- Star Wars Galaxy's Edge – Echoes Of The Empire #2 – Marvel
- Mad About DC #1 – DC Comics
- Disney Villains Gaston #4 – Dynamite
- Batman The Dark Knight Returns #4 – DC Comics
- Absolute Green Lantern #14 – DC Comics
- DC Marvel Batman Deadpool #1 – DC Comics
- Mortal Thor #10 – Marvel
- X-Men #29 – Marvel
- Batman Superman Worlds Finest #51 – DC Comics
- Venom #258 – Marvel
- Absolute Batman #17 – DC Comics
- Hyde Street #12 – Image
- Absolute Batman #15 – DC Comics
- Free Planet #13 – Image
- Invincible Universe Capes #7 – Image
- Batman #8 – DC Comics
- Star Wars Shadow Of Maul #3 – Marvel
- Harley Quinn #62 – DC Comics
- Ghost Machine The Official Guidebook #3 – Image
- Feral #23 – Image
- Rogue #5 – Marvel
- King Spawn #55 – Image
- Fantastic Four #10 – Marvel
- Alias Red Band #3 – Marvel
- Planet Of The Apes Vs Fantastic Four #4 – Marvel
- Civil War Unmasked #1 – Marvel
- If Destruction Be Our Lot #1 – Image
- Absolute Batman 2025 Annual #1 – DC Comics
- Sorcerer Supreme #6 – Marvel
- Uncanny X-Men #27 – Marvel
- Something Is Killing The Children #47 – BOOM! Entertainment
- Frankenstein New World–The Speed Of Darkness #2 – Dark Horse
- Junk Punch #1 – Mad Cave Studios
- New Titans #35 – DC Comics
- Bizarro Year None #1 – DC Comics
- Wolverine #20 – Marvel
- Fml #8 – Dark Horse
- Absolute Batman #16 – DC Comics
- Ec Cruel Universe 2 #11 – Oni Press
- Spawn Sam And Twitch Case Files #24 – Image
- Transformers #31 – Image
- Amazing Spider-Man #27 – Marvel
- Batman Wonder Woman Truth #1 – DC Comics
- Lilo And Stitch 626 #1 – Dynamite
- Escape #7 – Image
- Spawn Scorched #51 – Image
- Superman Unlimited #13 – DC Comics
- Black Cat #10 – Marvel
- The Future Is ****** #14 – REKCAH Comics
- Fall Of The House Of Slaughter #1 – BOOM! Entertainment
- Groo The Prophecy #2 – Dark Horse
- Magik And Colossus #4 – Marvel
- She-Spawn #1 – Image
- Lobo #1 – DC Comics
- Thundercats X Silverhawks Thunderhawks #2 – Dynamite
- Corpse Knight #1 – Image
- Red Roots #2 – Image
- Royals #3 – Image
- Iron Man #5 – Marvel
- Magic The Gathering Untold Stories–Elspeth #4 – Dark Horse
- Absolute Wonder Woman #18 – DC Comics
- Catwoman #87 – DC Comics
- Conan And Dragonero #1 – Titan Comics
- Archie Comics 85th Anniversary Presents Archie American All Stars #1 – Archie Comics Publications
- Fireborn #2 – Image
- The Peril Of The Brutal Dark An Ezra Cain Mystery #4 – DC Comics
- Red Sonja She Devil With A Sword #1 – Dynamite
- Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #8 – IDW
- Radiant Black #42 – Image
- X-Men United #1 – Marvel
- Godzilla Infinity Roar #4 – Marvel
- Predator Bloodshed #4 – Marvel
- The Ring The Man Who Beat The Man #1 – Dark Horse
- Tmnt Journeys #10 – IDW
- Mark Spears Monsters #10 – Keenspot Entertainment
- Order #1 – Amp Comics LLC
- Supernatural #7 – Dynamite
- Gi Joe A Real American Hero #328 – Image
- Gunslinger Spawn #54 – Image
- Walking Dead Deluxe #137 – Image
- Wonder Man #3 – Marvel
- Star Wars Rogue One – Cassian Andor #1 – Marvel
- Superman #36 – DC Comics
- Absolute Flash #14 – DC Comics
- Absolute Batman #8 – DC Comics
- Absolute Batman #9 – DC Comics
- Marc Spector Moon Knight #4 – Marvel
- Knull #5 – Marvel
- Uncanny X-Men #26 – Marvel
- Comics The Magazine #3 – Prana Publishers
- Absolute Batman #1 – DC Comics
- Red Roots #1 – Image
- Alien King Killer #2 – Marvel
- Web Of Venom #1 – Marvel
- Neighborhood Watch #2 – BOOM! Entertainment
- Did You Hear About Mimi Green #1 – Dark Horse
- Absolute Batman #2 – DC Comics
- Thundarr The Barbarian #4 – Dynamite
- Spawn The Dark Ages #6 – Image
- Monstress #62 – Image
- Jubilee Deadly Reunion #1 – Marvel
- Ultimates #23 – Marvel
- Absolute Batman #14 – DC Comics
- Absolute Superman #18 – DC Comics
- Batman #7 – DC Comics
- Zatanna (2026) #1 – DC Comics
- Action Comics #1098 – DC Comics
- Thundercats X Silverhawks #2 – Dynamite
- Lady Mechanika The Mechanical Menagerie #1 – Image
- Of The Earth #1 – Image
- Wade Wilson Deadpool #4 – Marvel
- Dead Samurai #7 – Wake Entertainment
- Usagi Yojimbo Kaito 84 #3 – Dark Horse
- Absolute Wonder Woman #16 – DC Comics
- Lobo #2 – DC Comics
- The Rocketeer The Island #3 – IDW
- The Exorcism At Buckingham Palace #3 – IDW
- Teenage Mutant Ninja Turtles Saturday Morning Adventures #37 – IDW
- Void Rivals #29 – Image
- Rocketfellers #0 – Image
- Wolverine Weapons Of Armageddon #3 – Marvel
- Marvel DC Deadpool Batman #1 – Marvel
- Estuary A Ghost Story #3 – Oni Press
- Savage Sword Of Conan #14 – Titan Comics
- The Umbrella Academy Plan B #4 – Dark Horse
- Invincible Universe Battle Beast #1 – Image
- Geiger #23 – Image
- Department Of Truth #37 – Image
- Captain America #10 – Marvel
- Star Wars Galaxys Edge – Echoes Of The Empire #1 – Marvel
- Poison Ivy #44 – DC Comics
- Absolute Wonder Woman #17 – DC Comics
- Gi Joe #21 – Image
- X-Men United #2 – Marvel
- Absolute Martian Manhunter #10 – DC Comics
- Jsa #19 – DC Comics
- Deathstroke The Terminator #1 – DC Comics
- Deathstroke The Terminator #2 – DC Comics
- Mumm Ra The Ever Living #2 – Dynamite
- Muppets Noir #3 – Dynamite
- Transformers #27 – Image
- Punisher #1 – Marvel
- Cyclops #4 – Marvel
- Captain Marvel Dark Past #2 – Marvel
- Hab #2 – Bad Idea
- Invincible Universe Battle Beast #7 – Image
- Dorc #1 – Image
- Seasons #10 – Image
- Moonstar #3 – Marvel
- Storm Earths Mightiest Mutant #4 – Marvel
- Ultimate Wolverine #16 – Marvel
- Nectar #3 – Vault Comics
- Supergirl #13 – DC Comics
- Bleeding Hearts #4 – DC Comics
- Batman #244 – DC Comics
- Absolute Wonder Woman #15 – DC Comics
- Thundercats X Silverhawks #1 – Dynamite
- Absolute Batman #13 – DC Comics
- Fury Of Firestorm #1 – DC Comics
- Absolute Batman #10 – DC Comics
- Absolute Batman #7 – DC Comics
- In Your Skin #2 – Image
- Lost Fantasy #10 – Image
- Ultimate Endgame #3 – Marvel
- Amazing Spider-Man #26 – Marvel
- Doom 2099 Rage Of Doom #1 – Marvel
- Murder Drones Home #1 – Oni Press
- Blade Runner Tokyo Nexus To Lose Is To Win #2 – Titan Comics
- Avatar The Last Airbender–The Kyoshi Warriors #1 – Dark Horse
- Absolute Evil #1 – DC Comics
- Absolute Wonder Woman Annual 2026 #1 – DC Comics
- Event Horizon Inferno #1 – IDW
- Transformers #25 – Image
- Walking Dead Deluxe #136 – Image
- Exquisite Corpses #12 – Image
- Amazing Spider-Man Spider-Versity #1 – Marvel
- Infernal Hulk #6 – Marvel
- Wolverine #18 – Marvel
- Emperor Aquaman #17 – DC Comics
- Absolute Batman #3 – DC Comics
- Absolute Batman #11 – DC Comics
- Dorc #2 – Image
- W0Rldtr33 #20 – Image
- Dorc #3 – Image
- All-New Spider-Gwen The Ghost-Spider #10 – Marvel
- Excommunicated #1 – Vault Comics
- Ascencia #34 – Wake Entertainment
- Zorro #1 – Alien Books
- Absolute Batman #4 – DC Comics
- Thundercats X Silverhawks Thunderhawks #1 – Dynamite
- Teenage Mutant Ninja Turtles #17 – IDW
- Star Trek Starfleet Academy–Lost Contact #2 – IDW
- Astonishing Miles Morales Spider-Man The Art Of Thwip #1 – Marvel
- Wolverine Weapons Of Armageddon #1 – Marvel
- Captain America #9 – Marvel
- Punisher #2 – Marvel
- Ultimate Spider-Man #24 – Marvel
- Elric The Sleeping Sorceress #2 – Titan Comics
- Mega Man X #3 – Udon Entertainment Inc
- Tales Of Asunda Vol 2 #1 – Stranger Comics
- Batgirl #19 – DC Comics
- Absolute Wonder Woman #1 – DC Comics
- Absolute Green Lantern #13 – DC Comics
- Absolute Martian Manhunter #2 – DC Comics
- Godzilla Kai-Sei Era #10 – IDW
- Gi Joe A Real American Hero Sssilent Missions Zartan #1 – Image
- Wolverine #19 – Marvel
- Wolverine Weapons Of Armageddon #2 – Marvel
- Batman Static Beyond #6 – DC Comics
- Vampirella Armageddon #11 – Dynamite
- Tales Of The Teenage Mutant Ninja Turtles #6 – IDW
- Hornsby And Halo #0 – Image
- Super Creepshow #3 – Image
- Inglorious X-Force #5 – Marvel
- Olympus Saga Megalith #1 – Bad Idea
- Young Hellboy Thrilling Sky Adventures #1 – Dark Horse
- Absolute Batman #5 – DC Comics
- Green Lantern Corps #16 – DC Comics
- Stitch #7 – Dynamite
- Transformers #30 – Image