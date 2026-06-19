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The Top 400 Bestselling Comics Last Week And Publisher Marketshare

The Top 400 Bestselling Comics Last Week as well as Comic Book Publisher Marketshare

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Article Summary

  • Top 400 Bestselling Comics Last Week revealed from 600+ comic shops, tracking the biggest direct market sellers.
  • Absolute Catwoman #1 leads the weekly comics chart, with Avengers Armageddon #1 and M.A.S.K. #1 close behind.
  • Marvel edges DC in publisher market share, 35.51% to 33.94%, with Image a strong third at 17.70%.
  • See the full Top 400 Bestselling Comics Last Week list, plus top ten title market share across comic book stores.

Courtesy of Prana Direct Market Solutions, and new to Bleeding Cool, here are the 400 best-selling comic books in comic book stores for the week of the 9th of June through to the 15th of June, based on Point Of Sale data from 600+ stores in the Manage Comics and Comic Shop Assistant systems. The top ten titles also have a market share, to compare how well they sold against each other. And we also have last week's market share for comic book publishers, with Marvel topping DC Comics, but only just. Absoloute Catwoman topped the list, but Magic: The Gathering helped Avengers Armageddon get its second place…

The Top 400 Weekly Bestseller List From Comic Book Stores Last Week

  • Marvel – 35.51%
  • DC Comics – 33.94%
  • Image – 17.70%
  • Dynamite – 6.46%
  • IDW – 1.72%
  • Dark Horse – 1.39%
  • BOOM! Entertainment – 1.29%
  • Titan Comics – 0.81%
  • Keenspot Entertainment – 0.66%
  • Ignition Press – 0.51%

The Top 400 Weekly Bestseller List From Comic Book Stores Last Week

  1. Absolute Catwoman #1 – DC Comics – 100.00%
  2. Avengers Armageddon #1 – Marvel – 71.53%
  3. M.A.S.K. #1 – Image – 52.06%
  4. Daredevil #3 – Marvel – 39.81%
  5. Ben 10 #2 – Dynamite – 26.47%
  6. Transformers #33 – Image – 25.47%
  7. Jay And Silent Bob Jays Of Future Past #1 – Marvel – 25.94%
  8. Barbara Gordon Breakout #2 – DC Comics – 22.68%
  9. Black Cat #11 – Marvel – 21.90%
  10. X-Men #31 – Marvel – 21.90%
  11. Fury Of Firestorm #3 – DC Comics
  12. Bishop #1 – Marvel
  13. Mortal Thor #11 – Marvel
  14. Batman #10 – DC Comics
  15. Dorc #5 – Image
  16. Batman Gargoyle Of Gotham #4 – DC Comics
  17. Supergirl #14 – DC Comics
  18. Wolverine #21 – Marvel
  19. Bleeding Hearts #5 – DC Comics
  20. Action Comics #1099 – DC Comics
  21. Absolute Batman #20 – DC Comics
  22. Alias Red Band #4 – Marvel
  23. Teenage Mutant Ninja Turtles #19 – IDW
  24. M1 Monster Racing League #1 – Image
  25. Star Wars Shadow Of Maul #4 – Marvel
  26. Ben 10 #1 – Dynamite
  27. Emperor Aquaman #18 – DC Comics
  28. Sentry #4 – Marvel
  29. Civil War Unmasked #2 – Marvel
  30. Youngblood #100 – Image
  31. Green Lantern Corps #17 – DC Comics
  32. Nice House By The Sea #10 – DC Comics
  33. Amazing Spider-Man #30 – Marvel
  34. Batman #163 – DC Comics
  35. Mark Spears Monsters #0 – Keenspot Entertainment
  36. Fall Of The House Of Slaughter #2 – BOOM! Entertainment
  37. Absolute Green Arrow #1 – DC Comics
  38. Absolute Wonder Woman #20 – DC Comics
  39. Captain Marvel Dark Past #3 – Marvel
  40. Tigress Island #4 – Image
  41. Justice League Dream Girls A DC Pride Event #2 – DC Comics
  42. Alien King Killer #3 – Marvel
  43. Gi Joe A Real American Hero #329 – Image
  44. Deadman #1 – DC Comics
  45. He-Man And The Masters Of The Universe The Wings Of Fate #1 – Dark Horse
  46. Bad Thoughts #1 – Ignition Press
  47. Uncanny X-Men #29 – Marvel
  48. Absolute Green Lantern #15 – DC Comics
  49. Supernatural Special Castiel #1 – Dynamite
  50. Space Ghost 2025 #12 – Dynamite
  51. Muppets Noir #4 – Dynamite
  52. Fantastic Four #12 – Marvel
  53. Supergirl And The Legion Of Super Heroes #23 – DC Comics
  54. Mega Man X #4 – Udon Entertainment Inc
  55. Ghost Pepper #12 – Image
  56. Conan And Dragonero #2 – Titan Comics
  57. Daredevil #2 – Marvel
  58. Lady Mechanika The Mechanical Menagerie #2 – Image
  59. Thundercats X Silverhawks #3 – Dynamite
  60. Transformers The Movie 40Th Anniversary Edition #1 – Image
  61. Marc Spector Moon Knight #5 – Marvel
  62. Archie X Army Of Darkness #5 – Dynamite
  63. Amazing Spider-Man #546 – Marvel
  64. Wade Wilson Deadpool #5 – Marvel
  65. Iron Man #6 – Marvel
  66. X-Men 97 Season Two #1 – Marvel
  67. DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #2 – DC Comics
  68. Red Sonja She Devil With A Sword #2 – Dynamite
  69. Tankers Vs Ancient Aliens #1 – Bad Idea
  70. What If Uncanny X-Men #1 – Marvel
  71. Altered States Warlords #1 – Dynamite
  72. Witchblade #22 – Image
  73. Absolute Martian Manhunter #11 – DC Comics
  74. Doomquest #1 – Marvel
  75. Marvel DC Spider-Man Superman #1 – Marvel
  76. Cyclops #5 – Marvel
  77. Its Jeff Brand New Week #1 – Marvel
  78. DC Marvel Superman Spider-Man #1 – DC Comics
  79. Zatanna 2026 #2 – DC Comics
  80. Tarzan Beyond #1 – Alien Books
  81. Skate Ali #1 – Dark Horse
  82. Punisher #3 – Marvel
  83. Amazing Spider-Man #29 – Marvel
  84. Ultimates #24 – Marvel
  85. X-Men #30 – Marvel
  86. Void Rivals #30 – Image
  87. Spawn Rat City #25 – Image
  88. Rook Exodus #10 – Image
  89. Poison Ivy #45 – DC Comics
  90. Barbara Gordon Breakout #1 – DC Comics
  91. The Thing On The Doorstep #5 – Image
  92. Batman Gargoyle Of Gotham Noir Edition #4 – DC Comics
  93. Exquisite Corpses #13 – Image
  94. Justice League Unlimited #19 – DC Comics
  95. Batman #9 – DC Comics
  96. Superman #38 – DC Comics
  97. Justice League Dream Girls A DC Pride Event #1 – DC Comics
  98. Supergirl Survive #1 – DC Comics
  99. Speed Racer #9 – Mad Cave Studios
  100. Invincible Universe Battle Beast #9 – Image
  101. X-Men Of Apocalypse #4 – Marvel
  102. Storm Earths Mightiest Mutant #5 – Marvel
  103. Infernal Hulk #7 – Marvel
  104. Batgirl #20 – DC Comics
  105. Spawn #376 – Image
  106. Jsa #20 – DC Comics
  107. Transformers #32 – Image
  108. Comics The Magazine #4 – Prana Publishers
  109. Mighty Morphin Power Rangers 2026 #1 – BOOM! Entertainment
  110. Blood And Thunder #14 – Image
  111. Detective Comics #1109 – DC Comics
  112. Star Wars Rogue One – Jyn Erso #1 – Marvel
  113. Invincible Universe Battle Beast #8 – Image
  114. Gi Joe #22 – Image
  115. Doctor Strange #7 – Marvel
  116. Godzilla Infinity Roar #5 – Marvel
  117. Absolute Flash #15 – DC Comics
  118. Dead By Daylight The Hillbilly #3 – Titan Comics
  119. Flash Gordon #17 – Mad Cave Studios
  120. Harley And Ivy Life And Crimes #6 – DC Comics
  121. Swamp Thing 1989 #2 – DC Comics
  122. Absolute Batman Ark-M Special #1 – DC Comics
  123. Destination Kill #2 – Oni Press
  124. Absolute Superman #19 – DC Comics
  125. Fantastic Four #11 – Marvel
  126. Absolute Batman #19 – DC Comics
  127. Ultimate Impact Reborn #1 – Marvel
  128. Jla Avengers #1 – Marvel
  129. Baby Garfield #3 – BOOM! Entertainment
  130. Lobo #3 – DC Comics
  131. The Twilight Zone #7 – IDW
  132. Forged #11 – Image
  133. Flash #33 – DC Comics
  134. Hank Howard Pizza Detective A Slice Of Life #2 – Bad Idea
  135. Odin #1 – Image
  136. Kaya #35 – Image
  137. Adventure Time Pride Special 2026 #1 – Oni Press
  138. She-Spawn #2 – Image
  139. Only The Savage Are Left #1 – Dark Horse
  140. Wonder Woman #33 – DC Comics
  141. Daredevil #1 – Marvel
  142. Sirens Love Hurts #4 – DC Comics
  143. Just Spectacular Collection #1 – Marvel
  144. Green Lantern #35 – DC Comics
  145. DC X Sonic The Hedgehog The Metal Legion #1 – DC Comics
  146. Event Horizon Inferno #2 – IDW
  147. Punisher #4 – Marvel
  148. Uncanny X-Men #28 – Marvel
  149. X-Men United #3 – Marvel
  150. Godzilla Kai-Sei Era #11 – IDW
  151. Amazing Spider-Man Spider-Versity #2 – Marvel
  152. Ultimate Endgame #4 – Marvel
  153. Deathstroke The Terminator #3 – DC Comics
  154. Corpse Knight #2 – Image
  155. Amazing Spider-Man #28 – Marvel
  156. Superman Father Of Tomorrow #1 – DC Comics
  157. Batwoman #3 – DC Comics
  158. Universal Monsters Phantom Of The Opera #4 – Image
  159. Dorc #4 – Image
  160. Wiccan And Hulkling Raid Of Ultron #1 – Marvel
  161. Absolute Batman #18 – DC Comics
  162. Spectacular Spider-Man Brand New Day #1 – Marvel
  163. Wolverine Weapons Of Armageddon #4 – Marvel
  164. Teenage Mutant Ninja Turtles #18 – IDW
  165. Amazing Spider-Man Venom Death Spiral – Body Count #1 – Marvel
  166. Adventures Of Superman Book Of El #9 – DC Comics
  167. Conan The Barbarian #31 – Titan Comics
  168. Walking Dead Deluxe #138 – Image
  169. Brzrkr Light Draws Breath #1 – BOOM! Entertainment
  170. Lucky Devils #8 – Image
  171. The Center Holds #4 – BOOM! Entertainment
  172. Absolute Wonder Woman #19 – DC Comics
  173. Disney Villains Ursula #4 – Dynamite
  174. Captain America #11 – Marvel
  175. Sentry #3 – Marvel
  176. Fury Of Firestorm #2 – DC Comics
  177. Nightwing #138 – DC Comics
  178. Generation X-23 #4 – Marvel
  179. Spawn #375 – Image
  180. Psylocke Ninja #5 – Marvel
  181. Star Wars Galaxy's Edge – Echoes Of The Empire #2 – Marvel
  182. Mad About DC #1 – DC Comics
  183. Disney Villains Gaston #4 – Dynamite
  184. Batman The Dark Knight Returns #4 – DC Comics
  185. Absolute Green Lantern #14 – DC Comics
  186. DC Marvel Batman Deadpool #1 – DC Comics
  187. Mortal Thor #10 – Marvel
  188. X-Men #29 – Marvel
  189. Batman Superman Worlds Finest #51 – DC Comics
  190. Venom #258 – Marvel
  191. Absolute Batman #17 – DC Comics
  192. Hyde Street #12 – Image
  193. Absolute Batman #15 – DC Comics
  194. Free Planet #13 – Image
  195. Invincible Universe Capes #7 – Image
  196. Batman #8 – DC Comics
  197. Star Wars Shadow Of Maul #3 – Marvel
  198. Harley Quinn #62 – DC Comics
  199. Ghost Machine The Official Guidebook #3 – Image
  200. Feral #23 – Image
  201. Rogue #5 – Marvel
  202. King Spawn #55 – Image
  203. Fantastic Four #10 – Marvel
  204. Alias Red Band #3 – Marvel
  205. Planet Of The Apes Vs Fantastic Four #4 – Marvel
  206. Civil War Unmasked #1 – Marvel
  207. If Destruction Be Our Lot #1 – Image
  208. Absolute Batman 2025 Annual #1 – DC Comics
  209. Sorcerer Supreme #6 – Marvel
  210. Uncanny X-Men #27 – Marvel
  211. Something Is Killing The Children #47 – BOOM! Entertainment
  212. Frankenstein New World–The Speed Of Darkness #2 – Dark Horse
  213. Junk Punch #1 – Mad Cave Studios
  214. New Titans #35 – DC Comics
  215. Bizarro Year None #1 – DC Comics
  216. Wolverine #20 – Marvel
  217. Fml #8 – Dark Horse
  218. Absolute Batman #16 – DC Comics
  219. Ec Cruel Universe 2 #11 – Oni Press
  220. Spawn Sam And Twitch Case Files #24 – Image
  221. Transformers #31 – Image
  222. Amazing Spider-Man #27 – Marvel
  223. Batman Wonder Woman Truth #1 – DC Comics
  224. Lilo And Stitch 626 #1 – Dynamite
  225. Escape #7 – Image
  226. Spawn Scorched #51 – Image
  227. Superman Unlimited #13 – DC Comics
  228. Black Cat #10 – Marvel
  229. The Future Is ****** #14 – REKCAH Comics
  230. Fall Of The House Of Slaughter #1 – BOOM! Entertainment
  231. Groo The Prophecy #2 – Dark Horse
  232. Magik And Colossus #4 – Marvel
  233. She-Spawn #1 – Image
  234. Lobo #1 – DC Comics
  235. Thundercats X Silverhawks Thunderhawks #2 – Dynamite
  236. Corpse Knight #1 – Image
  237. Red Roots #2 – Image
  238. Royals #3 – Image
  239. Iron Man #5 – Marvel
  240. Magic The Gathering Untold Stories–Elspeth #4 – Dark Horse
  241. Absolute Wonder Woman #18 – DC Comics
  242. Catwoman #87 – DC Comics
  243. Conan And Dragonero #1 – Titan Comics
  244. Archie Comics 85th Anniversary Presents Archie American All Stars #1 – Archie Comics Publications
  245. Fireborn #2 – Image
  246. The Peril Of The Brutal Dark An Ezra Cain Mystery #4 – DC Comics
  247. Red Sonja She Devil With A Sword #1 – Dynamite
  248. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder #8 – IDW
  249. Radiant Black #42 – Image
  250. X-Men United #1 – Marvel
  251. Godzilla Infinity Roar #4 – Marvel
  252. Predator Bloodshed #4 – Marvel
  253. The Ring The Man Who Beat The Man #1 – Dark Horse
  254. Tmnt Journeys #10 – IDW
  255. Mark Spears Monsters #10 – Keenspot Entertainment
  256. Order #1 – Amp Comics LLC
  257. Supernatural #7 – Dynamite
  258. Gi Joe A Real American Hero #328 – Image
  259. Gunslinger Spawn #54 – Image
  260. Walking Dead Deluxe #137 – Image
  261. Wonder Man #3 – Marvel
  262. Star Wars Rogue One – Cassian Andor #1 – Marvel
  263. Superman #36 – DC Comics
  264. Absolute Flash #14 – DC Comics
  265. Absolute Batman #8 – DC Comics
  266. Absolute Batman #9 – DC Comics
  267. Marc Spector Moon Knight #4 – Marvel
  268. Knull #5 – Marvel
  269. Uncanny X-Men #26 – Marvel
  270. Comics The Magazine #3 – Prana Publishers
  271. Absolute Batman #1 – DC Comics
  272. Red Roots #1 – Image
  273. Alien King Killer #2 – Marvel
  274. Web Of Venom #1 – Marvel
  275. Neighborhood Watch #2 – BOOM! Entertainment
  276. Did You Hear About Mimi Green #1 – Dark Horse
  277. Absolute Batman #2 – DC Comics
  278. Thundarr The Barbarian #4 – Dynamite
  279. Spawn The Dark Ages #6 – Image
  280. Monstress #62 – Image
  281. Jubilee Deadly Reunion #1 – Marvel
  282. Ultimates #23 – Marvel
  283. Absolute Batman #14 – DC Comics
  284. Absolute Superman #18 – DC Comics
  285. Batman #7 – DC Comics
  286. Zatanna (2026) #1 – DC Comics
  287. Action Comics #1098 – DC Comics
  288. Thundercats X Silverhawks #2 – Dynamite
  289. Lady Mechanika The Mechanical Menagerie #1 – Image
  290. Of The Earth #1 – Image
  291. Wade Wilson Deadpool #4 – Marvel
  292. Dead Samurai #7 – Wake Entertainment
  293. Usagi Yojimbo Kaito 84 #3 – Dark Horse
  294. Absolute Wonder Woman #16 – DC Comics
  295. Lobo #2 – DC Comics
  296. The Rocketeer The Island #3 – IDW
  297. The Exorcism At Buckingham Palace #3 – IDW
  298. Teenage Mutant Ninja Turtles Saturday Morning Adventures #37 – IDW
  299. Void Rivals #29 – Image
  300. Rocketfellers #0 – Image
  301. Wolverine Weapons Of Armageddon #3 – Marvel
  302. Marvel DC Deadpool Batman #1 – Marvel
  303. Estuary A Ghost Story #3 – Oni Press
  304. Savage Sword Of Conan #14 – Titan Comics
  305. The Umbrella Academy Plan B #4 – Dark Horse
  306. Invincible Universe Battle Beast #1 – Image
  307. Geiger #23 – Image
  308. Department Of Truth #37 – Image
  309. Captain America #10 – Marvel
  310. Star Wars Galaxys Edge – Echoes Of The Empire #1 – Marvel
  311. Poison Ivy #44 – DC Comics
  312. Absolute Wonder Woman #17 – DC Comics
  313. Gi Joe #21 – Image
  314. X-Men United #2 – Marvel
  315. Absolute Martian Manhunter #10 – DC Comics
  316. Jsa #19 – DC Comics
  317. Deathstroke The Terminator #1 – DC Comics
  318. Deathstroke The Terminator #2 – DC Comics
  319. Mumm Ra The Ever Living #2 – Dynamite
  320. Muppets Noir #3 – Dynamite
  321. Transformers #27 – Image
  322. Punisher #1 – Marvel
  323. Cyclops #4 – Marvel
  324. Captain Marvel Dark Past #2 – Marvel
  325. Hab #2 – Bad Idea
  326. Invincible Universe Battle Beast #7 – Image
  327. Dorc #1 – Image
  328. Seasons #10 – Image
  329. Moonstar #3 – Marvel
  330. Storm Earths Mightiest Mutant #4 – Marvel
  331. Ultimate Wolverine #16 – Marvel
  332. Nectar #3 – Vault Comics
  333. Supergirl #13 – DC Comics
  334. Bleeding Hearts #4 – DC Comics
  335. Batman #244 – DC Comics
  336. Absolute Wonder Woman #15 – DC Comics
  337. Thundercats X Silverhawks #1 – Dynamite
  338. Absolute Batman #13 – DC Comics
  339. Fury Of Firestorm #1 – DC Comics
  340. Absolute Batman #10 – DC Comics
  341. Absolute Batman #7 – DC Comics
  342. In Your Skin #2 – Image
  343. Lost Fantasy #10 – Image
  344. Ultimate Endgame #3 – Marvel
  345. Amazing Spider-Man #26 – Marvel
  346. Doom 2099 Rage Of Doom #1 – Marvel
  347. Murder Drones Home #1 – Oni Press
  348. Blade Runner Tokyo Nexus To Lose Is To Win #2 – Titan Comics
  349. Avatar The Last Airbender–The Kyoshi Warriors #1 – Dark Horse
  350. Absolute Evil #1 – DC Comics
  351. Absolute Wonder Woman Annual 2026 #1 – DC Comics
  352. Event Horizon Inferno #1 – IDW
  353. Transformers #25 – Image
  354. Walking Dead Deluxe #136 – Image
  355. Exquisite Corpses #12 – Image
  356. Amazing Spider-Man Spider-Versity #1 – Marvel
  357. Infernal Hulk #6 – Marvel
  358. Wolverine #18 – Marvel
  359. Emperor Aquaman #17 – DC Comics
  360. Absolute Batman #3 – DC Comics
  361. Absolute Batman #11 – DC Comics
  362. Dorc #2 – Image
  363. W0Rldtr33 #20 – Image
  364. Dorc #3 – Image
  365. All-New Spider-Gwen The Ghost-Spider #10 – Marvel
  366. Excommunicated #1 – Vault Comics
  367. Ascencia #34 – Wake Entertainment
  368. Zorro #1 – Alien Books
  369. Absolute Batman #4 – DC Comics
  370. Thundercats X Silverhawks Thunderhawks #1 – Dynamite
  371. Teenage Mutant Ninja Turtles #17 – IDW
  372. Star Trek Starfleet Academy–Lost Contact #2 – IDW
  373. Astonishing Miles Morales Spider-Man The Art Of Thwip #1 – Marvel
  374. Wolverine Weapons Of Armageddon #1 – Marvel
  375. Captain America #9 – Marvel
  376. Punisher #2 – Marvel
  377. Ultimate Spider-Man #24 – Marvel
  378. Elric The Sleeping Sorceress #2 – Titan Comics
  379. Mega Man X #3 – Udon Entertainment Inc
  380. Tales Of Asunda Vol 2 #1 – Stranger Comics
  381. Batgirl #19 – DC Comics
  382. Absolute Wonder Woman #1 – DC Comics
  383. Absolute Green Lantern #13 – DC Comics
  384. Absolute Martian Manhunter #2 – DC Comics
  385. Godzilla Kai-Sei Era #10 – IDW
  386. Gi Joe A Real American Hero Sssilent Missions Zartan #1 – Image
  387. Wolverine #19 – Marvel
  388. Wolverine Weapons Of Armageddon #2 – Marvel
  389. Batman Static Beyond #6 – DC Comics
  390. Vampirella Armageddon #11 – Dynamite
  391. Tales Of The Teenage Mutant Ninja Turtles #6 – IDW
  392. Hornsby And Halo #0 – Image
  393. Super Creepshow #3 – Image
  394. Inglorious X-Force #5 – Marvel
  395. Olympus Saga Megalith #1 – Bad Idea
  396. Young Hellboy Thrilling Sky Adventures #1 – Dark Horse
  397. Absolute Batman #5 – DC Comics
  398. Green Lantern Corps #16 – DC Comics
  399. Stitch #7 – Dynamite
  400. Transformers #30 – Image

Cover image for Absolute Catwoman #1

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Rich JohnstonAbout Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of comic books The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne and Chase Variant. Lives in South-West London, works from The Union Club on Greek Street, shops at Gosh, Piranha and Forbidden Planet. Father of two daughters, Amazon associate, political cartoonist.
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