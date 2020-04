Top 500 Most-Ordered Comics and Graphic Novels in March 2020.

Here's the big list, the top 500 most-ordered comics and graphic novels through Diamond Comic Distributors in North American comic book stores in March 2020. We already did a little examination with the Top 10 and marketshare but this doubles down. We will also be running a chart that combines the DC Comics another split-covers listed separately in the chart. We also get a better look at which comic books have been the recipient of heavy discounting or over-shipping. March was a weird month as shutdowns began to hit, and this chart records comics that were ordered and shipped rather than what was sold. Marvel also instituted massive discounts across the line towards the end of the month, which is why Thor #4 gets the 3rd most-ordered title, but only brought in the 20th most money. And Decorum may not have outsold X-Men, but it did outsell Giant-Size X-Men and Hellions. And in a month of launches, it is notable that Spider-Woman outsold everything, even in a sea of launches all with multiple variant cover promotions.

The lower sales numbers we reported may be as a result of that lower discount, as well as because there were very few reorders in the system for that month as everything began to shut down, with early returnability dropping numbers as well. But that's all for analysis to come.

Top 500 most-ordered comics from March 2020

Qty Rank Retail Rank Index Publication Price Publisher 1 1 213.16 SPIDER-WOMAN #1 $4.99 MAR 2 2 123.67 FLASH #750 $7.99 DC 3 20 114.00 THOR #4 $3.99 MAR 4 7 112.64 X-MEN #8 $3.99 MAR 5 8 111.36 WOLVERINE #2 $3.99 MAR 6 5 106.57 STRANGE ACADEMY #1 $4.99 MAR 7 11 105.91 BATMAN #90 $3.99 DC 8 10 105.33 X-MEN #9 $3.99 MAR 9 4 103.16 IMMORTAL HULK #33 $5.99 MAR 10 12 100.00 BATMAN #91 $3.99 DC 11 16 92.92 STAR WARS BOUNTY HUNTERS #1 $3.99 MAR 12 3 90.03 ROBIN 80TH ANNIV 100 PAGE SUPER SPECT #1 $9.99 DC 13 6 88.04 STRANGE ADVENTURES #1 [*] $4.99 DC 14 9 83.67 HELLIONS #1 $4.99 MAR 15 18 80.15 AMAZING SPIDER-MAN #41 $3.99 MAR 16 13 79.49 BATMAN CURSE OF THE WHITE KNIGHT #8 $4.99 DC 17 15 78.23 CABLE #1 $4.99 MAR 18 21 78.22 AMAZING SPIDER-MAN #42 $3.99 MAR 19 40 75.38 MARVEL #1 $4.99 MAR 20 14 71.26 DECORUM #1 (MR) [*] $4.99 IMA 21 23 71.16 STAR WARS DARTH VADER #2 $3.99 MAR 22 17 70.30 GIANT SIZE X-MEN NIGHTCRAWLER #1 $4.99 MAR 23 24 69.79 X-MEN FANTASTIC FOUR #3 $3.99 MAR 24 19 69.73 MIRKA ANDOLFO MERCY #1 (MR) [*] $3.99 IMA 25 56 66.14 SPIDER-MAN NOIR #1 $3.99 MAR 26 25 65.86 VENOM #24 $3.99 MAR 27 22 65.61 CAPTAIN MARVEL #16 $3.99 MAR 28 26 65.34 STAR WARS #4 $3.99 MAR 29 27 64.78 IMMORTAL HULK #32 $3.99 MAR 30 28 64.62 X-FORCE #9 $3.99 MAR 31 54 63.53 ROAD TO EMPYRE KREE SKRULL WAR #1 $4.99 MAR 32 31 61.47 NEW MUTANTS #9 $3.99 MAR 33 33 58.60 MARAUDERS #9 $3.99 MAR 34 34 58.39 STAR WARS BOUNTY HUNTERS #2 $3.99 MAR 35 35 55.91 SUPERMAN #21 $3.99 DC 36 37 55.71 AVENGERS #32 $3.99 MAR 37 38 54.40 EXCALIBUR #9 $3.99 MAR 38 39 54.25 STAR WARS RISE KYLO REN #4 $3.99 MAR 39 41 53.15 EXCALIBUR #8 $3.99 MAR 40 64 52.55 SPAWN #306 $2.99 IMA 41 45 50.18 ACTION COMICS #1021 $3.99 DC 42 46 49.80 JUSTICE LEAGUE #42 $3.99 DC 43 48 49.23 GREEN LANTERN SEASON 2 #2 $3.99 DC 44 30 48.94 YEAR OF THE VILLAIN HELL ARISEN #4 $4.99 DC 45 49 48.76 JUSTICE LEAGUE #43 $3.99 DC 46 81 48.14 DOCTOR DOOM #6 $3.99 MAR 47 50 47.99 DETECTIVE COMICS #1021 $3.99 DC 48 52 46.55 FANTASTIC FOUR #20 $3.99 MAR 49 53 46.44 GUARDIANS OF THE GALAXY #3 $3.99 MAR 50 51 46.12 FLASH #751 $3.99 DC 51 44 45.88 POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #4 $3.99 BOO 52 55 44.86 FLASH #752 $3.99 DC 53 82 44.11 SUB-MARINER MARVELS SNAPSHOT #1 $4.99 MAR 54 57 44.09 BATMAN SUPERMAN #8 $3.99 DC 55 59 44.06 DAREDEVIL #19 $3.99 MAR 56 42 43.75 GWEN STACY #2 $3.99 MAR 57 60 43.66 DEADPOOL #4 $3.99 MAR 58 32 43.05 DCEASED UNKILLABLES #2 $4.99 DC 59 61 42.09 BATMANS GRAVE #6 $3.99 DC 60 43 41.96 OUTLAWED #1 $4.99 MAR 61 29 41.94 DCEASED UNKILLABLES #2 CARD STOCK VAR ED $5.99 DC 62 63 41.72 SAVAGE AVENGERS #11 $3.99 MAR 63 66 40.50 CAPTAIN AMERICA #20 $3.99 MAR 64 47 40.01 IRON MAN 2020 #3 $4.99 MAR 65 88 39.15 RESISTANCE #1 $3.99 ART 66 67 38.27 WONDER WOMAN #753 $3.99 DC 67 68 37.74 MILES MORALES SPIDER-MAN #16 $3.99 MAR 68 107 36.85 VALKYRIE JANE FOSTER #9 $3.99 MAR 69 36 36.66 SUPERMAN VILLAINS #1 $5.99 DC 70 70 35.26 CATWOMAN #21 $3.99 DC 71 73 35.20 GHOST RIDER #6 $3.99 MAR 72 74 35.20 SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #4 $3.99 MAR 73 65 34.88 X-O MANOWAR (2020) #1 $3.99 VAL 74 71 34.88 NIGHTWING #70 $3.99 DC 75 75 34.82 BLACK CAT #10 $3.99 MAR 76 72 34.28 UNDISCOVERED COUNTRY #5 (MR) $3.99 IMA 77 125 33.97 STAR #3 $3.99 MAR 78 77 33.86 LEGION OF SUPER HEROES #5 $3.99 DC 79 78 33.57 JUSTICE LEAGUE DARK #21 $3.99 DC 80 62 33.12 BATMAN #91 CARD STOCK VAR ED $4.99 DC 81 79 32.94 HARLEY QUINN #71 $3.99 DC 82 69 32.28 GHOST-SPIDER #8 $3.99 MAR 83 84 31.94 DR STRANGE #4 $3.99 MAR 84 86 31.48 CONAN THE BARBARIAN #14 $3.99 MAR 85 58 31.40 TRANSFORMERS VS TERMINATOR #1 $4.99 IDW 86 87 30.69 SUICIDE SQUAD #4 $3.99 DC 87 91 29.75 YOUNG JUSTICE #14 $3.99 DC 88 90 29.72 BASKETFUL OF HEADS #6 (MR) $3.99 DC 89 92 28.95 PUNISHER SOVIET #5 (MR) $3.99 MAR 90 93 28.77 SPIDER-VERSE #6 $3.99 MAR 91 76 27.72 CIMMERIAN QUEEN OF BLACK COAST #1 (MR) $3.99 ABL 92 85 27.66 RED SONJA AGE OF CHAOS #3 $3.99 DE 93 97 27.57 REVENGE OF COSMIC GHOST RIDER #4 $3.99 MAR 94 98 27.55 PUNISHER SOVIET #6 (MR) $3.99 MAR 95 80 26.96 MARVELS X #3 $4.99 MAR 96 99 26.56 AQUAMAN #58 $3.99 DC 97 102 26.41 LOIS LANE #9 $3.99 DC 98 101 26.37 WONDER WOMAN #754 $3.99 DC 99 103 26.24 MORBIUS #5 $3.99 MAR 100 94 25.58 VAMPIRELLA #9 $3.99 DE 101 184 25.42 ROBERT E HOWARDS DARK AGNES #2 $3.99 MAR 102 105 25.39 BATMAN BEYOND #42 $3.99 DC 103 106 25.34 JUSTICE LEAGUE ODYSSEY #19 $3.99 DC 104 83 25.18 BATMAN #90 CARD STOCK VAR ED $4.99 DC 105 108 24.94 TEEN TITANS #40 $3.99 DC 106 109 24.89 FAR SECTOR #5 (MR) $3.99 DC 107 89 24.65 FANTASTIC FOUR MARVELS SNAPSHOT #1 $4.99 MAR 108 110 24.63 JOHN CONSTANTINE HELLBLAZER #5 (MR) $3.99 DC 109 114 24.50 MAGNIFICENT MS MARVEL #13 $3.99 MAR 110 96 24.50 PLUNGE #2 (MR) [*] $3.99 DC 111 113 24.27 BATMAN #89 2ND PTG $3.99 DC 112 115 24.20 AMAZING MARY JANE #6 $3.99 MAR 113 100 23.89 FIREFLY #15 $3.99 BOO 114 117 23.64 BATGIRL #45 $3.99 DC 115 104 23.40 ONCE & FUTURE #7 $3.99 BOO 116 120 23.13 CONAN BATTLE FOR SERPENT CROWN #2 $3.99 MAR 117 121 22.58 DOLLHOUSE FAMILY #5 (MR) $3.99 DC 118 112 22.31 TMNT ONGOING #104 $3.99 IDW 119 126 22.30 2020 RESCUE #1 $3.99 MAR 120 128 22.22 FALCON & WINTER SOLDIER #2 $3.99 MAR 121 116 21.55 SOMETHING IS KILLING CHILDREN #6 $3.99 BOO 122 132 21.43 AVENGERS OF THE WASTELANDS #3 $3.99 MAR 123 130 21.24 RED HOOD OUTLAW #44 $3.99 DC 124 131 21.17 DETECTIVE COMICS #38 FACSIMILE EDITION $3.99 DC 125 134 20.84 BLACK PANTHER #22 $3.99 MAR 126 136 20.69 RAVENCROFT #3 $3.99 MAR 127 315 20.59 TRUE BELIEVERS EMPYRE SHE-HULK #1 $1.00 MAR 128 138 20.52 SCREAM CURSE OF CARNAGE #5 $3.99 MAR 129 314 20.25 DOLLAR COMICS BATMAN #428 $1.00 DC 130 111 20.04 KING OF NOWHERE #1 $3.99 BOO 131 122 19.95 X-RAY ROBOT #1 $3.99 DAR 132 140 19.78 DAPHNE BYRNE #3 (MR) $3.99 DC 133 142 19.72 HE MAN AND THE MASTERS OF THE MULTIVERSE #5 $3.99 DC 134 146 19.48 HAWKEYE FREE FALL #4 $3.99 MAR 135 144 19.48 HAWKMAN #22 $3.99 DC 135 143 19.48 LOW LOW WOODS #4 (MR) $3.99 DC 137 118 19.13 2020 IRON AGE #1 $4.99 MAR 138 119 18.67 CIMMERIAN QUEEN OF BLACK COAST #2 (MR) $3.99 ABL 139 95 18.49 TMNT JENNIKA #2 $4.99 IDW 140 147 18.38 BRAVE AND THE BOLD #28 FACSIMILE EDITION $3.99 DC 141 139 18.24 RED SONJA #14 $3.99 DE 142 150 18.22 SPIDER-HAM #4 $3.99 MAR 143 149 18.16 SUPERMANS PAL JIMMY OLSEN #9 $3.99 DC 144 141 17.88 VENGEANCE OF VAMPIRELLA #6 $3.99 DE 145 127 17.85 TAROT #4 $4.99 MAR 146 151 17.78 RWBY #6 $3.99 DC 147 129 17.48 YEAR OF THE VILLAIN HELL ARISEN #3 $4.99 DC 148 154 17.39 BATMAN AND THE OUTSIDERS #11 $3.99 DC 149 133 16.83 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #13 $3.99 BOO 150 159 16.68 2020 FORCE WORKS #2 $3.99 MAR 151 135 16.35 LAST GOD #6 (MR) $4.99 DC 152 137 16.22 DETECTIVE COMICS #1021 CARD STOCK VAR ED $4.99 DC 153 145 16.16 KILLING RED SONJA #1 $3.99 DE 154 162 16.14 SUPERGIRL #40 $3.99 DC 155 167 16.04 JESSICA JONES BLIND SPOT #5 $3.99 MAR 156 171 15.82 ANT-MAN #3 $3.99 MAR 156 160 15.82 STRANGER THINGS INTO THE FIRE #3 $3.99 DAR 158 172 15.77 INCREDIBLE HULK #182 FACSIMILE EDITION $3.99 MAR 159 169 15.56 DIE DIE DIE #9 (MR) $3.99 IMA 160 153 15.55 STEALTH #1 [*] $3.99 IMA 161 176 15.35 NEBULA #2 $3.99 MAR 162 178 15.17 JESSICA JONES BLIND SPOT #6 $3.99 MAR 163 180 15.12 ATLANTIS ATTACKS #3 $3.99 MAR 164 174 15.08 MONSTRESS #27 (MR) $3.99 IMA 165 181 15.01 MARVELS AVENGERS BLACK WIDOW #1 $3.99 MAR 166 179 14.90 TERRIFICS #26 $3.99 DC 167 148 14.88 2020 MACHINE MAN #2 $4.99 MAR 168 158 14.83 DEJAH THORIS (2019) #4 $3.99 DE 169 186 14.74 STRIKEFORCE #7 $3.99 MAR 170 349 14.74 TRUE BELIEVERS EMPYRE VISION #1 $1.00 MAR 171 161 14.72 SONIC THE HEDGEHOG #27 $3.99 IDW 172 183 14.63 ASCENDER #10 (MR) $3.99 IMA 173 187 14.36 DREAMING #19 (MR) $3.99 DC 174 166 14.30 AMETHYST #2 [*] $3.99 DC 175 170 14.13 RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #10 $3.99 DE 176 360 14.02 TRUE BELIEVERS EMPYRE GALACTUS #1 $1.00 MAR 177 173 13.99 BLADE RUNNER 2019 #7 (MR) $3.99 TTN 178 357 13.98 DOLLAR COMICS JUSTICE LEAGUE #1 1987 $1.00 DC 179 361 13.93 TRUE BELIEVERS EMPYRE MAR-VELL #1 $1.00 MAR 180 190 13.85 OUTER DARKNESS CHEW #1 (MR) $3.99 IMA 181 175 13.80 VAMPIRELLA RED SONJA #7 $3.99 DE 182 363 13.78 TRUE BELIEVERS EMPYRE SWORDSMAN #1 $1.00 MAR 183 195 13.66 BLACK PANTHER AND AGENTS OF WAKANDA #7 $3.99 MAR 184 196 13.57 MARVELS AVENGERS CAPTAIN AMERICA #1 $3.99 MAR 185 197 13.54 MARVELS SPIDER-MAN BLACK CAT STRIKES #3 $3.99 MAR 186 156 13.52 SONIC THE HEDGEHOG #26 $3.99 IDW 187 157 13.27 BATMAN SUPERMAN #8 CARD STOCK VAR ED $4.99 DC 188 366 13.15 TRUE BELIEVERS EMPYRE ANELLE #1 $1.00 MAR 189 185 13.12 TRANSFORMERS #18 $3.99 IDW 190 364 13.10 DOLLAR COMICS SWAMP THING #57 $1.00 DC 190 367 13.10 TRUE BELIEVERS EMPYRE MANTIS #1 $1.00 MAR 192 182 13.04 BANG #2 [*] $3.99 DAR 193 203 12.77 LUCIFER #18 (MR) $3.99 DC 194 164 12.73 JUSTICE LEAGUE #42 CARD STOCK VAR ED $4.99 DC 195 168 12.58 JUSTICE LEAGUE #43 CARD STOCK VAR ED $4.99 DC 196 192 12.53 ANGEL & SPIKE #10 $3.99 BOO 197 372 12.52 DOLLAR COMICS JLA #1 $1.00 DC 198 205 12.44 BOOKS OF MAGIC #18 (MR) $3.99 DC 199 191 12.37 STARSHIP DOWN #1 [*] $3.99 DAR 200 374 12.36 DOLLAR COMICS ROBIN #1 1991 $1.00 DC 201 193 12.14 MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS #49 $3.99 BOO 202 377 12.12 DOLLAR COMICS JUSTICE LEAGUE #1 2011 $1.00 DC 203 152 12.11 JOIN THE FUTURE #1 $4.99 AFT 204 177 12.10 TRANSFORMERS #19 $3.99 IDW 205 215 11.90 MYSTERY IN SPACE #75 FACSIMILE EDITION $3.99 DC 206 212 11.84 KILLADELPHIA #5 (MR) $3.99 IMA 207 219 11.62 FAMILY TREE #5 (MR) $3.99 IMA 208 225 11.55 RUNAWAYS #31 $3.99 MAR 209 221 11.45 MIDDLEWEST #16 (MR) $3.99 IMA 210 384 11.32 TRUE BELIEVERS EMPYRE HULKLING #1 $1.00 MAR 211 188 11.30 WONDER WOMAN #754 CARD STOCK VAR ED $4.99 DC 212 189 11.28 SUPERMAN GIANT #2 $4.99 DC 213 227 11.28 THOR #229 FACSIMILE EDITION $3.99 MAR 214 124 11.27 MARVEL TALES SILVER SURFER #1 $7.99 MAR 215 123 11.20 LAZARUS RISEN #4 (MR) $7.99 IMA 216 206 11.18 DRYAD #1 $3.99 ONI 217 388 11.16 TRUE BELIEVERS EMPYRE LYJA #1 $1.00 MAR 218 383 11.15 DOLLAR COMICS JLA YEAR ONE #1 $1.00 DC 219 207 11.13 RICK & MORTY #60 $3.99 ONI 220 385 11.07 DOLLAR COMICS JUSTICE LEAGUE OF AMERICA #1 2006 $1.00 DC 221 198 10.95 ALIENATED #2 $3.99 BOO 222 229 10.94 SNOTGIRL #15 $3.99 IMA 223 213 10.81 GO GO POWER RANGERS #30 $3.99 BOO 224 165 10.79 ARTEMIS & ASSASSIN #1 [*] $4.99 AFT 225 214 10.78 HOTELL #1 (MR) $3.99 ART 226 216 10.76 USAGI YOJIMBO #9 $3.99 IDW 227 194 10.70 SUPERGIRL #40 CARD STOCK VAR ED $4.99 DC 228 218 10.65 FOLKLORDS #5 $3.99 BOO 229 202 10.61 WICKED THINGS #1 $3.99 BOO 230 199 10.60 TRANSFORMERS GALAXIES #5 $3.99 IDW 231 220 10.56 STAR WARS ADVENTURES #31 $3.99 IDW 232 201 10.50 NO ONES ROSE #1 $3.99 VAU 233 223 10.33 KISS ZOMBIES #4 $3.99 DE 234 395 10.31 TRUE BELIEVERS EMPYRE QUOI #1 $1.00 MAR 235 204 10.29 DEATH TO ARMY OF DARKNESS #2 $3.99 DE 236 224 10.24 MARVEL ACTION SPIDER-MAN (2020) #2 $3.99 IDW 237 208 10.02 JIM HENSON STORYTELLER GHOSTS #1 $3.99 BOO 238 209 9.88 FROM BEYOND THE UNKNOWN GIANT #1 $4.99 DC 239 210 9.83 TITANS GIANT #1 $4.99 DC 240 231 9.76 ARCHANGEL 8 #1 (MR) $3.99 ART 241 211 9.73 LEGION OF SUPER HEROES #5 CARD STOCK VAR ED $4.99 DC 242 240 9.71 HOUSE OF WHISPERS #19 (MR) $3.99 DC 243 232 9.68 MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC #88 $3.99 IDW 244 217 9.65 TRANSFORMERS GALAXIES #6 $3.99 IDW 245 222 9.63 RED MOTHER #4 [*] $3.99 BOO 246 233 9.53 AGGRETSUKO #2 $3.99 ONI 247 242 9.52 FARMHAND #14 (MR) $3.99 IMA 248 246 9.42 SEX CRIMINALS #28 (MR) $3.99 IMA 249 200 9.33 MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS #49 FOIL MONTES VAR $4.99 BOO 250 247 9.29 MARKED #5 (MR) $3.99 IMA 251 235 9.25 RED BORDER #1 (MR) $3.99 ART 252 249 9.15 DEATH OR GLORY #10 (MR) $3.99 IMA 253 228 9.01 STAR WARS RISE KYLO REN #1 $4.99 MAR 254 239 8.96 BLOODSHOT (2019) #7 $3.99 VAL 255 230 8.93 GOON #9 $3.99 ALB 256 252 8.93 OLD GUARD FORCE MULTIPLIED #4 (MR) $3.99 IMA 257 256 8.91 AERO #9 $3.99 MAR 258 155 8.81 WOLVERINE #1 $7.99 MAR 259 257 8.62 GRENDEL DEVILS ODYSSEY #4 (MR) $3.99 DAR 260 244 8.56 JIM HENSON DARK CRYSTAL AGE RESISTANCE #7 $3.99 BOO 261 245 8.55 MONEY SHOT #5 (MR) $3.99 VAU 262 248 8.39 MARVEL ACTION AVENGERS (2020) #1 $3.99 IDW 263 234 8.28 AQUAMAN GIANT #3 $4.99 DC 264 163 8.23 INVADER ZIM #50 $6.99 ONI 265 238 8.08 CROW LETHE #1 $3.99 IDW 266 226 8.07 TMNT JENNIKA #1 $4.99 IDW 267 254 8.01 GHOSTBUSTERS YEAR ONE #3 $3.99 IDW 268 237 7.99 BATMAN AND THE OUTSIDERS #11 CARD STOCK VAR ED $4.99 DC 269 236 7.92 MAN-EATERS TOMORROW BELONGS TO YOU $4.99 IMA 270 243 7.83 GHOSTBUSTERS YEAR ONE #2 $3.99 IDW 271 265 7.65 BITTER ROOT #7 (MR) $3.99 IMA 272 268 7.54 VAMPIRONICA NEW BLOOD #3 $3.99 ARC 273 250 7.46 JUDGE DREDD FALSE WITNESS #1 $3.99 IDW 274 260 7.41 DYING IS EASY #4 $3.99 IDW 275 271 7.39 REAVER #7 (MR) $3.99 IMA 276 253 7.37 BILLIONAIRE ISLAND #1 (MR) $3.99 AHO 277 259 7.34 TARTARUS #2 $3.99 IMA 278 270 7.29 PREDATOR HUNTERS III #2 $3.99 DAR 279 262 7.26 MARVEL ACTION CAPTAIN MARVEL #4 $3.99 IDW 280 255 7.23 STAR WARS DARTH VADER #1 $4.99 MAR 281 263 7.22 RAI (2019) #5 $3.99 VAL 282 276 7.21 SWORD MASTER #9 $3.99 MAR 283 264 7.17 TMNT URBAN LEGENDS #22 $3.99 IDW 284 280 7.06 ARCHIE #712 $3.99 ARC 285 277 7.01 MOONSHINE #17 (MR) $3.99 IMA 286 266 6.99 JAMES BOND #4 $3.99 DE 287 241 6.99 RAGNAROK BREAKING OF HELHEIM #4 $4.99 IDW 288 290 6.98 TAROT WITCH OF THE BLACK ROSE #121 20TH ANNIVERSARY (MR) $2.95 BRO 289 278 6.90 RAT QUEENS #21 (MR) $3.99 IMA 290 267 6.81 HIDDEN SOCIETY #2 $3.99 DAR 291 269 6.78 SUPER DUCK #1 (MR) $3.99 ARC 292 282 6.70 SFSX SAFE SEX #7 (MR) $3.99 IMA 293 273 6.64 DOCTOR WHO 13TH SEASON TWO #3 $3.99 TTN 294 275 6.56 MAN WHO EFFED UP TIME #2 $3.99 AFT 295 251 6.47 ZOMBIE TRAMP ONGOING #68 (MR) $4.99 ACT 296 284 6.31 ELFQUEST STARGAZERS HUNT #3 $3.99 DAR 297 289 6.23 SONATA #9 (MR) $3.99 IMA 298 274 6.14 SEX CRIMINALS #28 XXX DEL REY VAR (MR) $4.69 IMA 299 295 6.04 PROTECTOR #3 (MR) $3.99 IMA 300 283 5.86 ON THE STUMP #2 (MR) [*] $3.99 IMA 301 303 5.84 STAR WARS RISE KYLO REN #2 $3.99 MAR 302 285 5.78 VISITOR #4 $3.99 VAL 303 287 5.64 TOMORROW #2 (MR) [*] $3.99 DAR 304 305 5.63 MANIFEST DESTINY #42 (MR) $3.99 IMA 305 291 5.62 GODKILLERS #2 $3.99 AFT 306 304 5.60 TALES FROM HARROW COUNTY DEATHS CHOIR #4 $3.99 DAR 307 292 5.54 SWEET HEART #1 (MR) $3.99 ACT 308 308 5.50 THOR #2 $3.99 MAR 309 307 5.49 BIRTHRIGHT #42 $3.99 IMA 310 296 5.47 QUANTUM & WOODY (2020) #3 $3.99 VAL 310 306 5.47 WITCHBLADE #18 (MR) $3.99 IMA 312 297 5.46 DOCTOR TOMORROW #2 $3.99 VAL 313 298 5.27 HEARTBEAT #5 (MR) $3.99 BOO 314 300 5.22 AGGRETSUKO #1 $3.99 ONI 315 301 5.22 UNDONE BY BLOOD #2 $3.99 AFT 316 317 5.18 STAR WARS RISE KYLO REN #3 $3.99 MAR 317 258 5.17 MY LITTLE PONY CANTERLOT HIGH MARCH RADNESS $5.99 IDW 317 302 5.17 RONIN ISLAND #11 $3.99 BOO 319 311 5.15 UNEARTH #6 (MR) $3.99 IMA 320 313 5.03 BUTCHER OF PARIS #4 (MR) $3.99 DAR 321 413 4.99 CONAN THE BARBARIAN #1 $4.99 MAR 322 318 4.98 WITCHFINDER REIGN OF DARKNESS #5 $3.99 DAR 323 319 4.96 GEN LOCK #5 $3.99 DC 324 281 4.91 ROM DIRE WRAITHS #2 $4.99 IDW 325 261 4.81 THOR #1 $4.99 MAR 326 310 4.78 USAGI YOJIMBO COLOR CLASSICS #3 $3.99 IDW 327 325 4.69 THOR #3 $3.99 MAR 328 312 4.66 MAGICIANS #5 (MR) $3.99 BOO 329 355 4.62 LOONEY TUNES #254 $2.99 DC 330 293 4.47 LOVE & ROCKETS MAGAZINE #8 (MR) $4.99 FAN 330 299 4.47 PREDATOR HUNTERS III #2 $4.99 DAR 332 320 4.45 GEORGE RR MARTIN A CLASH OF KINGS #3 (MR) $3.99 DE 333 272 4.42 UNCLE SCROOGE #55 $5.99 IDW 334 327 4.41 X-MEN FANTASTIC FOUR #2 $3.99 MAR 335 321 4.39 WELLINGTON #3 $3.99 IDW 336 309 4.39 X-MEN FANTASTIC FOUR #1 $4.99 MAR 337 322 4.33 ADLER #2 $3.99 TTN 338 328 4.26 LUCY CLAIRE REDEMPTION #4 (MR) $3.99 IMA 339 286 4.21 GRIMM FAIRY TALES JASCO GAMES ONE SHOT #1 $4.99 ZEN 340 279 4.15 JUDGE DREDD 100 PAGE GIANT $5.99 IDW 341 323 3.95 VAN HELSING VS LEAGUE MONSTERS #2 $3.99 ZEN 342 331 3.89 KILL LOCK #4 $3.99 IDW 343 339 3.87 DISNEY PIXAR INCREDIBLES 2 SLOW BURN #2 $3.99 DAR 344 348 3.75 STAR WARS #2 $3.99 MAR 345 343 3.74 BLACKWOOD MOURNING AFTER #2 $3.99 DAR 346 335 3.71 ANIMOSITY #27 (MR) $3.99 AFT 347 396 3.48 UPSHOT NOW #4 $5.00 ART 348 326 3.67 ROBYN HOOD VIGILANTE #5 $3.99 ZEN 349 346 3.67 ANALOG #10 (MR) $3.99 IMA 350 345 3.62 KILL WHITEY DONOVAN #4 (MR) $3.99 DAR 351 350 3.60 CROWDED #12 $3.99 IMA 351 338 3.60 PANDEMICA #4 $3.99 IDW 353 288 3.49 SHANG #1 $5.99 ZEN 354 352 3.47 DRAGON AGE BLUE WRAITH #3 $3.99 DAR 355 333 3.44 NORTH BEND #1 $3.99 SCO 356 334 3.41 STABBITY BUNNY #10 $3.99 SCO 357 337 3.32 DRAGON WHISPERER #1 $3.95 RED 358 347 3.31 LUMBERJANES #72 $3.99 BOO 359 465 3.23 BLACK CAT #1 $4.99 MAR 360 358 3.17 BLACK STARS ABOVE #5 (MR) $3.99 VAU 361 370 3.15 FLASH FORWARD #6 $3.99 DC 362 342 3.13 RED AGENT ISLAND OF DR MOREAU #3 $3.99 ZEN 363 329 3.12 RISING SUN #3 $4.99 IDW 364 344 3.10 NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS ZEROS JOURNEY #17 $3.99 TOK 365 373 3.09 CRONE #5 $3.99 DAR 366 458 3.00 AMAZING SPIDER-MAN #4 $3.99 MAR 367 356 2.90 NIOBE SHE IS DEATH #3 $3.99 STR 368 382 2.88 X-MEN #5 $3.99 MAR 369 473 2.82 HOUSE OF X #1 $5.99 MAR 370 376 2.81 HEXAGON #1 $3.99 IMP 371 316 2.80 KNIGHTS OF THE DINNER TABLE #272 $5.99 KEN 372 340 2.80 VAMPBLADE SEASON 4 #8 (MR) $4.99 ACT 373 294 2.79 FROM HELL MASTER EDITION #10 (MR) $7.99 IDW 374 375 2.75 TWIN WORLDS #1 $3.99 ACT 375 378 2.71 VARKING DEAD #1 $4.00 AAR 376 411 2.68 BETTY & VERONICA FRIENDS FOREVER ALL RELATIVE #1 $2.99 ARC 377 368 2.67 UNBOUND #5 $3.99 ZEN 378 381 2.66 GEARS OF WAR HIVEBUSTERS #5 $3.99 IDW 379 392 2.60 CRIMINAL MACABRE THE BIG BLEED OUT #4 $3.99 DAR 380 324 2.60 GOON #9 PARSON CARDSTOCK VAR CVR $5.99 ALB 381 332 2.58 DISNEY COMICS AND STORIES #11 $5.99 IDW 382 353 2.56 AMALGAMA SPACE ZOMBIE #4 (MR) $4.99 ACT 383 341 2.54 CONSPIRACY ALIEN ABDUCTIONS ONE SHOT $4.99 ZEN 384 359 2.52 SHERLOCK SCANDAL IN BELGRAVIA #4 $4.99 TTN 385 389 2.49 BAD RECEPTION #4 $3.99 AFT 386 398 2.47 HEART ATTACK #5 (MR) $3.99 IMA 387 380 2.45 EDGAR ALLAN POES SNIFTER OF TERROR SEASON 2 #6 (MR) $3.99 AHO 388 379 2.43 GIANT SIZE X-MEN JEAN GREY & EMMA FROST #1 $4.99 MAR 389 391 2.42 BACKTRACK #2 (MR) $3.99 ONI 390 390 2.41 ARGUS #1 $3.99 ACT 391 478 2.40 TONY STARK IRON MAN #1 $4.99 MAR 392 351 2.39 SCREAMING HORROR #1 $4.99 FAN 393 394 2.36 GHOSTED IN LA #9 $3.99 BOO 394 386 2.27 IMMORTAL HULK GREAT POWER #1 $4.99 MAR 395 399 2.26 CATALYST PRIME SEVEN DAYS #6 $3.99 LIO 396 408 2.25 HARDCORE RELOADED #4 (MR) $3.99 IMA 397 505 2.24 AMAZING SPIDER-MAN #17 $4.99 MAR 398 354 2.18 VENOM #19 $3.99 MAR 399 393 2.17 FUHRER AND THE TRAMP #1 $3.99 SOU 400 558 2.17 LEGENDS OF LOG ONE SHOT $1.00 ALT 401 403 2.15 HEATHEN #10 $3.99 VAU 402 404 2.12 PLANET COMICS #1 CVR A $3.99 ANT 403 405 2.12 B B FREE #3 $3.99 BOO 404 369 2.10 PINK LEMONADE #2 $4.99 IT' 405 397 2.09 DRAGONFLY & DRAGONFLYMAN #5 (MR) $3.99 AHO 406 498 2.07 DOCTOR STRANGE #381 $3.99 MAR 407 400 2.02 CANOPUS #2 $3.99 SCO 408 410 2.01 GRUMBLE MEMPHIS & BEYOND THE INFINITE #1 $3.99 ALB 409 500 1.97 MARVEL COMICS #1000 $9.99 MAR 410 416 1.96 I CAN SELL YOU A BODY #3 $3.99 IDW 411 419 1.91 ALIENATED #1 [*] $3.99 BOO 412 421 1.85 RED SONJA AGE OF CHAOS #2 $3.99 DE 413 510 1.83 ABSOLUTE CARNAGE #1 $7.99 MAR 414 527 1.82 BLOOD REALM VOL 3 #1 (MR) $1.50 ALT 414 422 1.82 CAT SHIT VOL 01 #1 $3.99 ANT 416 412 1.82 PUNCHLINE #10 CVR A $3.99 ANT 417 417 1.75 DIVINICA #5 $3.99 ROT 418 420 1.75 IGNITED #8 (MR) $3.99 HUM 419 450 1.68 AVENGERS #30 $3.99 MAR 420 430 1.68 GOLD DIGGER #271 $3.99 ANT 421 423 1.65 WHITE ASH #3 $3.99 SCO 422 434 1.64 CARSON OF VENUS REALM OF DEAD #1 $3.99 AME 423 435 1.63 HEIST HOW TO STEAL A PLANET #5 $3.99 VAU 424 409 1.62 READ ONLY MEMORIES #3 $4.99 IDW 425 453 1.62 STAR WARS #3 $3.99 MAR 426 427 1.59 WEAPON PLUS WORLD WAR IV $4.99 MAR 427 509 1.57 IT CAME OUT ON A WEDNESDAY #11 $1.99 ALT 428 552 1.56 POWERS OF X #6 $5.99 MAR 429 441 1.56 EVE STRANGER #5 $3.99 IDW 430 426 1.54 X-MEN #7 $4.99 MAR 431 442 1.53 SHOPLIFTERS WILL BE LIQUIDATED #5 $3.99 AFT 432 431 1.52 WOLVENHEART #6 $3.99 MAD 433 432 1.51 OMNI #6 (MR) $3.99 HUM 434 661 1.51 IMAGE FIRSTS WALKING DEAD CURR PTG #1 (MR) $1.00 IMA 435 433 1.50 KYRRA ALIEN JUNGLE GIRL #1 NONSTOP ED $3.99 SCO 436 541 1.50 X-MEN #1 $4.99 MAR 437 428 1.47 DCEASED UNKILLABLES #1 $4.99 DC 438 562 1.44 DOMINO HOTSHOTS #1 $3.99 MAR 439 468 1.42 X-FORCE #8 $3.99 MAR 440 440 1.40 GWEN STACY #1 $4.99 MAR 441 457 1.40 NOBODY IS IN CONTROL #4 (MR) $3.99 BLA 442 443 1.38 RV9 #5 $3.99 MAD 443 444 1.38 HANK STEINER MONSTER DETECTIVE #1 $3.99 SOU 444 446 1.36 APOCALYPSE GIRL #3 $3.99 SOU 445 447 1.36 CARPENTER TALES SCIFI REDHEAD #5 (MR) $3.99 STO 446 401 1.35 SHRIEK SPECIAL #1 (MR) $5.99 FAN 447 553 1.34 AMAZING SPIDER-MAN #798 $3.99 MAR 448 564 1.34 POWERS OF X #5 $4.99 MAR 449 566 1.32 HOUSE OF X #6 $4.99 MAR 450 452 1.31 CAPTAIN GINGER SEASON 2 #2 $3.99 AHO 451 571 1.28 GODS AND GEARS #3 $1.50 ALT 452 482 1.24 CAPTAIN MARVEL #14 $3.99 MAR 453 460 1.23 CAVEWOMAN SPELLBINDER #1 (MR) $3.99 AMR 454 584 1.23 POWERS OF X #3 $4.99 MAR 455 459 1.21 MIRKA ANDOLFOS UNSACRED #4 (MR) $3.99 ABL 456 557 1.21 DOCTOR DOOM #1 $4.99 MAR 457 472 1.19 VAGRANT QUEEN PLANET CALLED DOOM #3 $3.99 VAU 458 466 1.16 SAVAGE BASTARDS #2 $3.99 MAD 459 475 1.16 CASPERS SPOOKSVILLE #3 $3.99 AME 460 371 1.13 PLANET COMICS #1 CVR B $9.99 ANT 461 424 1.11 WONDER WOMAN DEAD EARTH #2 $6.99 DC 462 469 1.11 RISE #6 $3.99 SCO 463 470 1.11 TOUCHING EVIL #5 $3.99 SOU 464 568 1.07 GHOST RIDER #1 $4.99 MAR 465 597 1.05 ABSOLUTE CARNAGE #4 $4.99 MAR 466 581 1.05 ABSOLUTE CARNAGE SEPARATION ANXIETY #1 $4.99 MAR 467 489 1.04 TMNT ONGOING #101 $3.99 IDW 468 480 1.03 FINGER GUNS #1 $3.99 VAU 469 490 1.03 RED MOTHER #2 $3.99 BOO 470 503 1.02 INCREDIBLE HULK #181 FACSIMILE EDITION $3.99 MAR 471 491 1.00 ROCKY & BULLWINKLE SEEN ON TV #3 $3.99 AME 472 481 1.00 STRANGELANDS #7 (MR) $3.99 HUM 473 497 0.98 SHADES OF MAGIC REBEL ARMY #4 $3.99 TTN 474 488 0.95 STORM KIDS MONICA BLEUE WEREWOLF STORY #4 $3.99 STO 475 508 0.94 BANG #1 $3.99 DAR 476 613 0.93 FUTURE FIGHT FIRSTS WHITE FOX #1 $4.99 MAR 477 493 0.92 OVER THE ROPES #4 $3.99 MAD 478 804 0.92 IMAGE FIRSTS INVINCIBLE #1 $1.00 IMA 479 522 0.92 HAWKEYE FREE FALL #3 $3.99 MAR 480 425 0.90 SUPERBABES STARRING FEMFORCE #3 $5.95 AC 481 611 0.89 MARVELS EPILOGUE #1 ALEX ROSS SKETCH VAR $4.99 MAR 482 621 0.88 POWERS OF X #1 $5.99 MAR 483 617 0.87 HISTORY OF MARVEL UNIVERSE #1 $4.99 MAR 484 528 0.85 ATLANTIS ATTACKS #1 $3.99 MAR 484 678 0.85 CAPTAIN MARVEL #9 $3.99 MAR 486 511 0.84 WASTED SPACE #15 (MR) $3.99 VAU 487 626 0.84 BLACK PANTHER AND AGENTS OF WAKANDA #1 $3.99 MAR 487 691 0.84 HOUSE OF X #4 $4.99 MAR 489 651 0.84 AMAZING SPIDER-MAN #25 $7.99 MAR 490 529 0.83 MARAUDERS #8 $3.99 MAR 491 479 0.83 DCEASED UNKILLABLES #1 CARD STOCK VAR ED $5.99 DC 491 504 0.83 DEADLY TEN PRESENTS SHADOWHEART CURSE (MR) $3.99 FUL 493 476 0.82 JOKER KILLER SMILE #3 (MR) $5.99 DC 494 686 0.81 LOKI #2 $3.99 MAR 495 484 0.79 HARLEY QUINN & BIRDS OF PREY #1 (MR) $5.99 DC 495 657 0.79 MARVEL COMICS #1001 $4.99 MAR 497 506 0.78 BATMAN CURSE OF THE WHITE KNIGHT #7 $4.99 DC 498 439 0.78 ARCHIE JUMBO COMICS DIGEST #308 $7.99 ARC 499 640 0.77 FANTASTIC FOUR 4 YANCY STREET #1 $4.99 MAR 500 523 0.77 AM ARCHIVES LAUREL AND HARDY 1972 #1 $3.99 AME

Top 500 most-ordered graphic novels from March 2020

Qty Rank Dollar Rank Index Publication Price Publisher 1 6 5.86 ONCE & FUTURE TP VOL 01 $16.99 BOO 2 10 5.15 SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 01 DISCOVER NOW $14.99 BOO 3 12 5.13 IMMORTAL HULK TP VOL 06 $15.99 MAR 4 37 5.00 DC SUPER HERO GIRLS POWERLESS TP $9.99 DC 5 4 4.17 HISTORY OF MARVEL UNIV TREASURY ED TP $29.99 MAR 6 25 3.88 NEW MUTANTS BY HICKMAN TP VOL 01 $15.99 MAR 7 26 3.85 KING THOR TP $15.99 MAR 8 21 3.71 ORACLE CODE TP $16.99 DC 9 24 3.49 STAR WARS TP VOL 13 ROGUES AND REBELS $17.99 MAR 10 14 3.40 RICK AND MORTY VS DUNGEONS & DRAGONS TP VOL 02 PAINSCAPE $19.99 ONI 11 44 3.05 TREES TP VOL 03 (MR) $14.99 IMA 12 13 2.87 TRANSFORMERS CLASSIC TV MAGAZINE MANGA HC VOL 01 $24.99 VIZ 13 39 2.83 OBLIVION SONG BY KIRKMAN & DE FELICI TP VOL 04 $16.99 IMA 14 40 2.77 DAWN OF X TP VOL 03 $17.99 MAR 15 41 2.72 CONAN THE BARBARIAN TP VOL 02 LIFE AND DEATH OF CONAN BOOK T $17.99 MAR 16 50 2.70 PRETTY DEADLY TP VOL 03 THE RAT (MR) $14.99 IMA 17 49 2.60 DOCTOR DOOM TP VOL 01 POTTERSVILLE $15.99 MAR 18 15 2.46 EVENT LEVIATHAN HC $29.99 DC 19 17 2.46 MARVEL COMICS 1000 HC $29.99 MAR 20 74 2.41 DEAD EYES TP VOL 01 (MR) $14.99 IMA 21 18 2.39 HARLEEN HC (MR) $29.99 DC 22 5 2.34 BATMAN WHITE KNIGHT DELUXE EDITION HC $49.99 DC 23 60 2.34 MONEY SHOT TP (MR) $17.99 VAU 24 62 2.32 KEVIN EASTMAN TOTALLY TWISTED TALES TP VOL 01 $12.99 CLO 25 34 2.32 LOCKE & KEY TP VOL 01 WELCOME TO LOVECRAFT $19.99 IDW 26 30 2.21 BATMAN UNIVERSE HC $24.99 DC 27 56 2.15 DAWN OF X TP VOL 04 $17.99 MAR 28 73 2.15 SPIRIT 80TH ANNIV CELEBRATION TP VOL 01 $12.99 CLO 29 47 2.12 CRITICAL ROLE TP VOL 01 VOX MACHINA ORIGINS $19.99 DAR 30 19 2.10 BLACK HAMMER JUSTICE LEAGUE HAMMER OF JUSTICE HC $29.99 DAR 31 48 2.09 BATMAN ALFRED PENNYWORTH TP $19.99 DC 32 63 2.05 WONDER WOMAN SPIRIT OF TRUTH HC $17.99 DC 33 52 2.04 CAPTAIN AMERICA BY TA-NEHISI COATES TP VOL 03 LEGEND OF STEV $19.99 MAR 34 28 2.04 BLACK WIDOW WAID SAMNEE COMPLETE COLLECTION TP $29.99 MAR 35 35 2.01 DOOMSDAY CLOCK HC PART 01 $24.99 DC 36 78 1.98 FANTASTIC FOUR TP VOL 04 THING VS IMMORTAL HULK $15.99 MAR 37 85 1.97 CHRONONAUTS TP VOL 02 (MR) $14.99 IMA 38 82 1.94 WEB OF BLACK WIDOW TP $15.99 MAR 39 100 1.93 ROCKET RACCOON AND GROOT GN TP TALL TAILS $12.99 MAR 40 55 1.92 SUPERMAN TP VOL 02 THE UNITY SAGA HOUSE OF EL $19.99 DC 41 2 1.85 UNCANNY X-FORCE BY REMENDER OMNIBUS HC NEW PTG $100.00 MAR 42 23 1.83 AMAZING SPIDER-MAN EPIC COLLECTION TP GREAT POWER NEW PTG DM $34.99 MAR 43 68 1.81 HARLEY QUINN TP VOL 04 THE FINAL TRIAL $19.99 DC 44 46 1.77 ANNIHILATION SCOURGE TP $24.99 MAR 45 92 1.77 COFFIN BOUND TP VOL 01 (MR) $16.99 IMA 45 54 1.77 POKEMON DETECTIVE PIKACHU MOVIE GN $17.99 POC 47 36 1.73 BATMAN CREATURE OF THE NIGHT HC $29.99 DC 48 61 1.67 CANTO TP VOL 01 IF I ONLY HAD A HEART $19.99 IDW 49 22 1.64 WOLVERINE EPIC COLLECTION TP INNER FURY $39.99 MAR 50 20 1.64 MISTER MIRACLE BY STEVE ENGLEHART & STEVE GERBER HC $39.99 DC 51 138 1.59 MARVEL ACTION CAPTAIN MARVEL TP VOL 01 CAT-TASTROPHE $9.99 IDW 52 76 1.58 TMNT SHREDDER IN HELL TP $17.99 IDW 53 124 1.56 MOB PSYCHO 100 TP VOL 04 $11.99 DAR 54 27 1.55 THOR EPIC COLLECTION TP INTO DARK NEBULA $39.99 MAR 55 64 1.54 WATCHMEN TP $24.99 DC 56 81 1.53 TRANSFORMERS GHOSTBUSTERS TP VOL 01 GHOSTS OF CYBERTRON $17.99 IDW 57 171 1.51 BREATHERS #2 $7.99 ITS 58 16 1.51 MARVELS 25TH ANNIVERSARY HC $50.00 MAR 59 99 1.51 ALL MY FRIENDS ARE GHOSTS ORIGINAL GN $14.99 BOO 60 32 1.50 JUST IMAGINE STAN LEE CREATING THE DC UNIVERSE TP BOOK 01 $34.99 DC 61 7 1.45 MMW DAZZLER HC VOL 01 $75.00 MAR 62 112 1.43 NOMEN OMEN TP VOL 01 TOTAL ECLIPSE OF THE HEART (MR) $16.99 IMA 63 31 1.42 CAPTAIN AMERICA EPIC COLLECTION TP BLOOD GLORY $39.99 MAR 64 67 1.39 BPRD 1946 – 1948 TP $24.99 DAR 65 9 1.37 WICKED & DIVINE HC VOL 04 (MR) $64.99 IMA 66 11 1.37 HOUSE OF X POWERS OF X HC $60.00 MAR 67 53 1.33 BATMAN WHO LAUGHS HC $29.99 DC 68 160 1.33 MY HERO ACADEMIA GN VOL 01 $9.99 VIZ 69 71 1.30 WITCHER OMNIBUS TP VOL 01 $24.99 DAR 70 127 1.28 PRETTY VIOLENT TP VOL 01 (MR) $14.99 IMA 71 167 1.27 DISNEY PRINCESS FRIENDS FAMILY FANTASTIC TP $10.99 DAR 72 89 1.26 LOCKE & KEY TP VOL 02 HEAD GAMES $19.99 IDW 73 57 1.26 COMP WITCHBLADE TP VOL 01 (MR) $29.99 IMA 74 101 1.25 ROBIN YEAR ONE TP NEW EDITION $19.99 DC 75 103 1.24 MARVEL MONOGRAPH TP ART OF CHRIS BACHALO $19.99 MAR 76 117 1.23 PLOT TP $17.99 VAU 77 105 1.21 WONDER WOMAN CHEETAH TP $19.99 DC 78 42 1.20 STAR WARS LEGENDS EPIC COLLECTION CLONE WARS TP VOL 03 $39.99 MAR 79 125 1.19 HEAVY VINYL TP VOL 02 Y2K-O $14.99 BOO 80 70 1.17 JUSTICE LEAGUE OF AMERICA THE NAIL COMPLETE COLL TP $29.99 DC 81 87 1.17 TASKMASTER TP RIGHT PRICE $24.99 MAR 82 43 1.17 DCS WANTED WORLDS MOST DANGEROUS SUPERVILLAINS HC $39.99 DC 83 118 1.16 BLACK PANTHER AGENTS OF WAKANDA TP VOL 01 EYE OF THE STORM $17.99 MAR 84 69 1.16 BATMAN DAMNED HC (MR) $29.99 DC 85 145 1.16 BEASTARS GN VOL 05 $12.99 VIZ 86 45 1.15 TALES OF THE BATMAN BY MARV WOLFMAN HC VOL 01 $39.99 DC 87 86 1.14 100 PERCENT TP (MR) $24.99 IMA 88 90 1.13 FIRE NEVER GOES OUT MEMOIR IN PICTURES HC GN $19.99 HAR 89 123 1.13 BATMAN THE KILLING JOKE HC NEW ED $17.99 DC 90 141 1.09 PIRATES A TREASURE OF COMICS TO PLUNDER TP VOL 01 (MR) $12.99 CLO 91 110 1.08 NO ONE LEFT TO FIGHT TP $19.99 DAR 92 107 1.07 TMNT ONGOING TP VOL 23 CITY AT WAR PT 2 $19.99 IDW 93 33 1.07 BATMAN TALES OF THE DEMON HC $49.99 DC 94 80 1.05 BLACK WIDOW MARVEL TEAM-UP TP $29.99 MAR 95 51 1.04 BATMAN CITY OF CRIME DELUXE EDITION HC $39.99 DC 96 114 1.03 APOCALYPTIGIRL AN ARIA FOR THE END TIMES HC $19.99 DAR 97 119 1.03 DARK NIGHTS METAL TP $19.99 DC 98 115 1.01 NOTES CASE OF MELANCHOLIA OR A LITTLE DEATH HC $19.99 DAR 99 176 0.98 NOW #8 NEW COMICS ANTHOLOGY $12.99 FAN 100 72 0.98 BOYS OMNIBUS TP VOL 01 (MR) $29.99 DE 101 129 0.96 BATMAN WHITE KNIGHT TP $19.99 DC 101 116 0.96 MMW X-MEN HC VOL 01 NEW PTG $49.99 MAR 103 65 0.94 X-MEN AVENGERS TP VOL 01 ONSLAUGHT $39.99 MAR 104 59 0.94 DOOM PATROL THE SILVER AGE TP VOL 02 $39.99 DC 104 186 0.94 HELLS PARADISE JIGOKURAKU GN VOL 01 (MR) $12.99 VIZ 106 140 0.92 I AM NOT OKAY WITH THIS GN NETFLIX ED $16.99 FAN 107 96 0.92 CAPTAIN AMERICA HC WINTER SOLDIER MARVEL SELECT $29.99 MAR 108 163 0.91 TEEN TITANS RAVEN TP DC INK $16.99 DC 109 79 0.91 CAPTAIN AMERICA BY TA-NEHISI COATES HC VOL 01 $34.99 MAR 110 161 0.90 GIGANT GN VOL 01 (MR) $13.99 ST. 111 93 0.90 ART OF CUPHEAD HC $39.99 DAR 112 83 0.89 X-MEN MILESTONES TP MESSIAH COMPLEX $34.99 MAR 113 156 0.88 DELICIOUS IN DUNGEON GN VOL 08 $15.00 YEN 113 128 0.88 LOCKE & KEY TP VOL 03 CROWN OF SHADOWS $19.99 IDW 115 3 0.86 WONDER WOMAN THE GOLDEN AGE OMNIBUS HC VOL 04 $150.00 DC 116 8 0.86 POWER PACK CLASSIC OMNIBUS HC VOL 01 $125.00 MAR 117 75 0.86 CORTO MALTESE GN BALLAD OF THE SALTY SEA $34.99 IDW 118 239 0.86 PRINCESS PRINCESS EVER AFTER SC GN $9.99 ONI 119 97 0.85 METAL HURLANT SELECTED WORKS SC $24.99 HUM 120 179 0.85 WORLDS END HAREM GN VOL 08 (MR) $13.99 SEV 121 133 0.84 MMW AVENGERS HC VOL 01 NEW PTG $49.99 MAR 121 181 0.84 PARALLEL PARADISE GN VOL 01 (MR) $13.99 SEV 123 109 0.82 ARIA MANGA MASTERPIECE OMNIBUS GN VOL 05 $24.99 TOK 124 157 0.82 KNIGHTS TEMPORAL TP VOL 01 $16.99 AFT 125 135 0.81 MMW FANTASTIC FOUR HC VOL 01 NEW PTG $49.99 MAR 126 270 0.81 DIE TP VOL 01 FANTASY HEARTBREAKER (MR) $9.99 IMA 127 102 0.81 DRAGON HOOPS HC GN $24.99 ST. 128 77 0.81 MAUS 40TH ANNIVERSARY BOXED SET $31.90 RAW 129 251 0.81 DESCENDANTS TP FRIGHT AT MUSEUM $9.99 IDW 130 250 0.80 CARE BEARS TP VOL 01 UNLOCK THE MAGIC $9.99 IDW 131 166 0.80 JIM HENSON POWER OF DARK CRYSTAL TP VOL 03 $16.99 BOO 132 165 0.79 UMBRELLA ACADEMY TP VOL 01 APOCALYPSE SUITE $17.99 DAR 133 159 0.79 ARCHIE BY NICK SPENCER TP VOL 02 ARCHIE & SABRINA $17.99 ARC 134 256 0.79 BLOODSHOT (2019) TP VOL 02 $9.99 VAL 135 245 0.78 MY HERO ACADEMIA GN VOL 02 $9.99 VIZ 136 95 0.78 WOLVERINE TP ENEMY OF THE STATE NEW PTG $34.99 MAR 137 29 0.78 WONDER WOMAN BY GAIL SIMONE OMNIBUS HC $75.00 DC 138 152 0.77 LAST STOP ON THE RED LINE TP $19.99 DAR 139 227 0.77 CARDCAPTOR SAKURA CLEAR CARD GN VOL 06 $10.99 RAN 140 295 0.76 MONSTRESS TP VOL 01 (MR) $9.99 IMA 141 149 0.75 LOCKE & KEY TP VOL 04 KEYS TO THE KINGDOM $19.99 IDW 142 174 0.75 MARVEL MONOGRAPH TP ART OF ARTHUR ADAMS X-MEN $19.99 MAR 143 151 0.74 MMW CAPTAIN AMERICA HC VOL 01 NEW PTG $49.99 MAR 144 162 0.73 MACHINE GUN WIZARDS TP $19.99 DAR 145 120 0.73 LOCKE & KEY TP VOL 06 ALPHA & OMEGA $24.99 IDW 146 153 0.73 MMW MIGHTY THOR HC VOL 01 NEW PTG $49.99 MAR 147 91 0.73 FANTASTIC FOUR COMPLETE COLLECTION TP VOL 02 HEROES RETURN $39.99 MAR 147 191 0.73 SUPERMAN RED SON TP NEW EDITION $17.99 DC 149 158 0.72 LOCKE & KEY TP VOL 05 CLOCKWORKS $19.99 IDW 149 94 0.72 NEW MUTANTS EPIC COLLECTION TP RENEWAL NEW PTG $39.99 MAR 151 197 0.71 DIE TP VOL 02 SPLIT THE PARTY (MR) $16.99 IMA 152 313 0.71 SAGA TP VOL 01 (MR) $9.99 IMA 153 180 0.70 SANDMAN TP VOL 01 PRELUDES & NOCTURNES 30TH ANNIV ED $19.99 DC 154 187 0.70 STAR WARS DARTH VADER TP VOL 01 VADER $19.99 MAR 155 202 0.69 MONSTRESS TP VOL 04 (MR) $16.99 IMA 156 201 0.69 SONIC THE HEDGEHOG TP VOL 01 FALLOUT $15.99 IDW 157 218 0.69 GOBLIN SLAYER GN VOL 07 (MR) $13.00 YEN 158 243 0.68 DISNEY FROZEN (YA RETELLING) TP VOL 01 $12.99 DAR 159 121 0.68 BATMAN THE LONG HALLOWEEN TP $29.99 DC 159 211 0.68 CREATURE GIRLS HANDS ON FIELD JOURNAL WORLD GN VOL 03 (MR) ( $13.99 SEV 161 220 0.67 WITCH HAT ATELIER GN VOL 05 $12.99 RAN 162 205 0.67 CROW HACK SLASH TP VOL 01 $15.99 IDW 163 234 0.66 PEANUTS TP SNOOPY FIRST BEAGLE IN SPACE $11.99 POC 164 209 0.66 STAR WARS DARTH VADER DARK LORD SITH TP VOL 01 IMPERIAL MACH $17.99 MAR 165 154 0.66 DAWN OF X TP VOL 01 $24.99 MAR 165 126 0.66 DCEASED HC $29.99 DC 167 58 0.64 DMZ COMPENDIUM TP VOL 01 $59.99 DC 168 301 0.64 MY HERO ACADEMIA GN VOL 03 $9.99 VIZ 169 104 0.62 JACK OF FABLES THE DELUXE EDITION HC BOOK 03 $39.99 DC 170 310 0.62 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 01 $9.99 VIZ 170 242 0.62 IMMORTAL HULK TP VOL 01 OR IS HE BOTH $15.99 MAR 172 235 0.62 FOX & LITTLE TANUKI GN VOL 01 $12.99 TOK 173 142 0.61 MY LITTLE PONY LEGENDS OF MAGIC OMNIBUS TP VOL 01 $24.99 IDW 174 189 0.61 NICNEVIN AND BLOODY QUEEN GN (MR) $17.99 HUM 175 194 0.60 UMBRELLA ACADEMY TP VOL 03 HOTEL OBLIVION $19.99 DAR 176 338 0.60 MIRACULOUS TALES LADYBUG CAT NOIR TP S2 VOL 12 QUEENS BATTLE $9.99 ACT 177 225 0.59 LEGENDS OF MARVEL TP AVENGERS $17.99 MAR 178 139 0.59 CRISIS ON INFINITE EARTHS TP $29.99 DC 178 275 0.59 JIA & THE NIAN MONSTER TP $12.99 DAR 180 131 0.59 KABUKI OMNIBUS TP VOL 02 $29.99 DAR 181 193 0.58 EMBARRASSMENT OF WITCHES GN VOL 01 $19.99 IDW 182 38 0.58 UMBRELLA ACADEMY APOCALYPSE SUITE DLX LTD HC VOL 01 $79.99 DAR 183 130 0.57 UZUMAKI 3IN1 DLX ED HC JUNJI ITO (MR) $27.99 VIZ 184 284 0.57 DANGANRONPA 2 GOODBYE DESPAIR TP VOL 01 $12.99 DAR 185 84 0.57 BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 01 (MR) $49.99 DAR 185 268 0.57 BIG NATE BLOW THE ROOF OFF TP $11.99 POC 187 395 0.57 PAPER GIRLS TP VOL 01 $9.99 IMA 188 252 0.56 THAT TIME I GOT REINCARNATED AS A SLIME GN VOL 12 (MR) $12.99 RAN 189 2003 0.56 BLOODSHOT (2019) TP VOL 01 $9.99 VAL 190 184 0.55 DARK NIGHTS METAL DARK KNIGHTS RISING TP $24.99 DC 190 347 0.55 DISNEY MULANS ADV JOURNAL PALACE SECRETS TP $10.99 DAR 192 155 0.55 ABSOLUTE CARNAGE TP $29.99 MAR 192 279 0.55 NO GUNS LIFE GN VOL 04 $12.99 VIZ 194 237 0.55 DEATH NOTE BLACK ED TP VOL 01 $14.99 VIZ 194 172 0.55 FAMILIAR FACE HC $21.95 DRA 196 259 0.54 GIRL FROM OTHER SIDE SIUIL RUN GN VOL 08 $12.99 ST. 197 164 0.54 BATMAN HUSH TP $29.99 DC 198 206 0.54 MARVEL VAULT OF HEROES THOR TP VOL 01 $19.99 IDW 199 437 0.54 MIRACULOUS TALES LADYBUG CAT NOIR TP S2 VOL 13 HEROES DAY $8.99 ACT 200 476 0.53 BEN 10 ORIGINAL GN MANCHESTER MYSTERY $7.99 BOO 201 360 0.53 DISNEY ALICE IN WONDERLAND STORY O/T MOVIE IN COMICS HC $10.99 DAR 202 293 0.53 JOKER TP BLACK LABEL $14.99 DC 202 212 0.53 WYRD TP $19.99 DAR 204 137 0.52 TALES FROM THE DARK MULTIVERSE HC $34.99 DC 205 349 0.52 EPIC TALES CAPT UNDERPANTS VOL 02 GEORGE & HAROLDS COMIX $9.99 SCH 206 304 0.51 LOLA A GHOST STORY SC GN $12.99 ONI 206 372 0.51 MY HERO ACADEMIA GN VOL 04 $9.99 VIZ 208 260 0.51 TO LOVE RU DARKNESS GN VOL 15 (MR) $13.99 SEV 209 277 0.51 FUTURE FIGHT FIRSTS TP $15.99 MAR 210 231 0.51 GRASS KINGS TP VOL 03 $17.99 BOO 211 199 0.51 MENAGE A 3 GN VOL 05 (MR) $19.99 UDO 212 328 0.50 SEVEN DEADLY SINS GN VOL 37 $10.99 RAN 213 292 0.50 TOILET BOUND HANAKO KUN GN VOL 02 $13.00 YEN 214 175 0.49 SAINT YOUNG MEN HC GN VOL 02 (MR) $23.99 RAN 215 266 0.49 MADE IN ABYSS GN VOL 08 $13.99 ST. 216 219 0.49 20TH CENTURY BOYS TP VOL 07 PERFECT ED URASAWA $19.99 VIZ 216 169 0.49 CAYRELS RING HC GN $25.00 A W 218 196 0.48 JOKER DEATH OF THE FAMILY TP (N52) $24.99 DC 219 98 0.48 BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 04 (MR) $49.99 DAR 220 408 0.47 ONE PUNCH MAN GN VOL 01 $9.99 VIZ 221 303 0.47 COURAGEOUS PRINCESS TP VOL 02 UNREMEMBERED LANDS $14.99 DAR 221 280 0.47 SHADOW OF THE BATGIRL TP $16.99 DC 223 620 0.47 MINIONS PAELLA TP $6.99 TTN 224 253 0.47 BLACK WIDOW POSTCARD BOOK HC $19.99 MAR 225 420 0.46 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 02 $9.99 VIZ 225 308 0.46 KNIGHT OF ICE GN VOL 01 $12.99 RAN 225 230 0.46 MMW DAREDEVIL HC VOL 01 NEW PTG $49.99 MAR 228 289 0.46 ROKU TP $14.99 VAL 229 309 0.46 ASTER & ACCIDENTAL MAGIC SC GN $12.99 RAN 230 311 0.46 SCIENCE COMICS CROWS GENIUS BIRDS GN $12.99 ST. 231 430 0.46 MY HERO ACADEMIA GN VOL 23 $9.99 VIZ 232 410 0.45 DEAD END KIDS TP $9.99 SOU 232 213 0.45 SPIDER-MAN LIFE STORY TP $24.99 MAR 234 545 0.45 BLOODSHOT TP DEFINITIVE EDITION $24.99 VAL 235 216 0.45 MISTER MIRACLE TP $24.99 DC 236 113 0.44 JUSTICE LEAGUE ORIGIN DLX ED HC $49.99 DC 237 381 0.44 YUZU PET GN VOL 01 $10.99 RAN 238 257 0.44 KINGDOM COME TP BLACK LABEL $19.99 DC 238 173 0.44 MMW AMAZING SPIDER-MAN HC VOL 18 $75.00 MAR 240 136 0.44 NO LONGER HUMAN HC JUNJI ITO (MR) $34.99 VIZ 241 522 0.43 GIDEON FALLS TP VOL 01 BLACK BARN (MR) $9.99 IMA 241 198 0.43 SILVER SURFER BLACK TP TREASURY EDITION $29.99 MAR 243 329 0.42 AFTER SCHOOL BITCHCRAFT GN VOL 01 (MR) $13.00 YEN 243 306 0.42 DAWN OF X TP VOL 02 $17.99 MAR 245 108 0.42 LOCKE & KEY MASTER EDITION HC VOL 03 $49.99 IDW 246 370 0.42 UNCLE SCROOGE TP VOL 12 CURSED CELL PHONE $12.99 IDW 247 548 0.41 DIANA PRINCESS OF THE AMAZONS TP $9.99 DC 248 344 0.41 SO IM A SPIDER SO WHAT GN VOL 07 $13.00 YEN 249 340 0.41 BAKEMONOGATARI GN VOL 03 $12.95 RAN 250 321 0.41 CONDITIONS OF PARADISE GN (MR) $13.99 ST. 250 579 0.41 SNOTGIRL TP VOL 01 GREEN HAIR DONT CARE $9.99 IMA 252 543 0.41 WICKED & DIVINE TP VOL 01 THE FAUST ACT (MR) $9.99 IMA 253 473 0.40 ONE PUNCH MAN GN VOL 19 $9.99 VIZ 253 283 0.40 STAR WARS DARTH VADER DARK LORD SITH TP VOL 03 BURNING SEAS $19.99 MAR 253 421 0.40 SUPPOSE A KID FROM LAST DUNGEON MOVED GN VOL 01 $10.99 RAN 256 367 0.40 PAPER GIRLS TP VOL 06 $14.99 IMA 257 255 0.40 RICK AND MORTY VS DUNGEONS & DRAGONS TP VOL 01 $19.99 IDW 257 298 0.40 UMBRELLA ACADEMY TP VOL 02 DALLAS $17.99 DAR 259 326 0.39 MONSTRESS TP VOL 02 (MR) $16.99 IMA 259 316 0.39 SONIC THE HEDGEHOG TP VOL 03 BATTLE FOR ANGEL ISLAND $15.99 IDW 261 281 0.39 THE SUNKEN TOWER HC GN $17.99 ONI 262 273 0.39 DARK KNIGHT RETURNS TP NEW EDITION $19.99 DC 263 1 0.39 X-MEN CHILDREN OF ATOM HC BOX SET SLIPCASE $500.00 MAR 264 383 0.39 SAGA TP VOL 09 (MR) $14.99 IMA 265 492 0.38 MY HERO ACADEMIA GN VOL 05 $9.99 VIZ 266 195 0.38 MMW SPIDER-WOMAN HC VOL 01 $75.00 MAR 267 380 0.38 KONOSUBA GOD BLESSING WONDERFUL WORLD GN VOL 10 $13.00 YEN 267 261 0.38 SEX DEATH REVOLUTION TP (MR) $19.99 BLA 269 399 0.38 BATMAN YEAR ONE DELUXE SC $14.99 DC 269 314 0.38 MIDNIGHT VISTA TP $16.99 AFT 269 334 0.38 STAR WARS TARGET VADER TP $17.99 MAR 269 345 0.38 TRIAGE X GN VOL 19 (MR) $14.00 YEN 273 232 0.38 HELLBOY OMNIBUS TP VOL 01 SEED OF DESTRUCTION $24.99 DAR 274 146 0.37 COMPLETE WORKS OF FANTE BUKOWSKI HC $39.99 FAN 274 599 0.37 SPAWN ORIGINS TP VOL 01 (NEW PTG) $9.99 IMA 276 134 0.37 MMW SAVAGE SHE-HULK HC VOL 01 $75.00 MAR 277 508 0.37 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 03 $9.99 VIZ 277 402 0.37 TOKYO GHOUL GN VOL 01 $12.99 VIZ 279 389 0.37 DANCE IN VAMPIRE BUND ASO GN VOL 01 $12.99 ST. 280 403 0.36 SAGA TP VOL 02 (MR) $14.99 IMA 281 233 0.36 SMASHED JUNJI ITO STORY COLLECTION HC (MR) $22.99 VIZ 282 236 0.36 SHIVER HC JUNJI ITO $22.99 VIZ 283 366 0.36 ARSENIC LULLABY DEVILS ONLY FRIEND GN $13.99 ARS 284 248 0.36 ADVENTURE ZONE GN VOL 01 HERE THERE BE GERBLINS $19.99 ST. 284 447 0.36 LEVIUS EST GN VOL 03 $12.99 VIZ 286 419 0.36 BEASTARS GN VOL 01 $12.99 VIZ 287 398 0.35 GAL GOHAN GN VOL 02 (MR) $12.99 ST. 287 539 0.35 MY HERO ACADEMIA GN VOL 22 $9.99 VIZ 287 319 0.35 Y THE LAST MAN TP BOOK 01 (MR) $19.99 DC 290 413 0.35 KONOSUBA EXPLOSION WONDERFUL WORLD GN VOL 04 $13.00 YEN 291 376 0.35 JUDGE DREDD MECHANISMO TP MACHINE LAW $13.99 POC 292 452 0.35 RELICS OF YOUTH TP COMPLETE $14.99 VAU 293 379 0.34 STAR WARS DARTH VADER DARK LORD SITH TP VOL 02 LEGACYS END $17.99 MAR 293 377 0.34 VENOM BY DONNY CATES TP VOL 01 REX $17.99 MAR 295 569 0.34 DISNEY PIXAR ONWARD STORY O/T MOVIE IN COMICS HC $10.99 DAR 296 365 0.34 SONIC THE HEDGEHOG TP VOL 04 INFECTION $15.99 IDW 297 497 0.34 PAPER GIRLS TP VOL 02 $12.99 IMA 298 433 0.34 COSMO FAMILIA GN VOL 01 $12.99 ST. 298 428 0.34 KING OF FIGHTERS NEW BEGINNING GN VOL 01 $12.99 ST. 298 388 0.34 RAT QUEENS TP VOL 07 ONCE & FUTURE KING (MR) $16.99 IMA 301 429 0.34 CELLS AT WORK CODE BLACK GN VOL 04 $12.99 RAN 301 431 0.34 MY STATUS AS ASSASSIN EXCEEDS HERO GN VOL 01 $12.99 ST. 301 441 0.34 STILL SICK MANGA GN VOL 02 $12.99 TOK 304 495 0.33 NORAGAMI STRAY GOD GN VOL 21 $10.99 RAN 304 346 0.33 STAR WARS DARTH VADER DARK LORD SITH TP VOL 04 FORTRESS VADE $19.99 MAR 306 290 0.33 INFINITY GAUNTLET TP $24.99 MAR 306 66 0.33 LOCKE & KEY TP SLIPCASE SET HOLIDAY ED $99.99 IDW 306 602 0.33 MARVEL ACTION SPIDER-MAN TP BOOK 01 NEW BEGINNING $9.99 IDW 306 333 0.33 SANDMAN TP VOL 02 THE DOLLS HOUSE 30TH ANNIV ED (MR) $19.99 DC 306 442 0.33 WALKING DEAD TP VOL 01 DAYS GONE BYE $14.99 IMA 311 350 0.33 STAR WARS DARTH VADER TP VOL 02 SHADOWS AND SECRETS $19.99 MAR 312 343 0.33 SAGA OF THE SWAMP THING TP BOOK 01 (MR) $19.99 DC 313 412 0.32 FLASHPOINT TP $16.99 DC 313 88 0.32 MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS DLX HC YEAR ONE $75.00 BOO 315 597 0.32 MY HERO ACADEMIA GN VOL 06 $9.99 VIZ 316 358 0.32 BIRDS OF PREY HARLEY QUINN TP $19.99 DC 317 478 0.32 IMMORTAL HULK TP VOL 02 GREEN DOOR $15.99 MAR 318 183 0.32 MAUS SURVIVORS TALE COMPLETE HC $35.00 RAW 318 439 0.32 STAR PIG TP VOL 01 $14.99 IDW 320 457 0.32 SKELETON KNIGHT IN ANOTHER WORLD GN VOL 03 $12.99 ST. 320 407 0.32 STAR WARS DOCTOR APHRA TP VOL 01 APHRA $17.99 MAR 322 501 0.31 DEADPOOL KILLS MARVEL UNIVERSE TP $14.99 MAR 323 617 0.31 MY HERO ACADEMIA GN VOL 21 $9.99 VIZ 323 320 0.31 TRANSFERENCE TP (MR) $19.99 BLA 325 324 0.31 NOT DRUNK ENOUGH GN VOL 02 $19.99 ONI 325 750 0.31 OBLIVION SONG BY KIRKMAN & DE FELICI TP VOL 01 (MR) $9.99 IMA 327 453 0.31 BONE COLOR ED SC VOL 01 OUT BONEVILLE NEW PTG $12.99 SCH 328 454 0.31 FIRE IN HIS FINGERTIPS FIREMAN SMOLDERING GAZE GN VOL 01 (MR) $13.99 SEV 329 635 0.31 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 04 $9.99 VIZ 330 288 0.30 SECOND COMING TP VOL 01 $19.99 AHO 331 224 0.30 BOYS OMNIBUS TP VOL 02 (MR) $29.99 DE 332 503 0.30 CASTE HEAVEN GN VOL 01 (MR) $12.99 VIZ 332 455 0.30 ENOLA HOLMES HC VOL 03 CASE OF THE BIZARRE BOUQUETS $14.99 IDW 332 307 0.30 KAIROS HC GN $19.99 ST. 335 685 0.30 RIN-NE GN VOL 32 $9.99 VIZ 336 434 0.30 SONIC THE HEDGEHOG TP VOL 05 CRISIS CITY $15.99 IDW 336 771 0.30 ZATANNA AND THE HOUSE OF SECRETS TP $9.99 DC 338 653 0.30 DRAGON BALL SUPER GN VOL 01 $9.99 VIZ 338 448 0.30 MONSTRESS TP VOL 03 (MR) $16.99 IMA 338 662 0.30 MY HERO ACADEMIA GN VOL 20 $9.99 VIZ 338 475 0.30 REINCARNATED AS A SWORD GN VOL 02 $12.99 ST. 342 484 0.30 IMMORTAL HULK TP VOL 04 ABOMINATION $15.99 MAR 342 170 0.30 MMW SPECTACULAR SPIDER-MAN HC VOL 01 $75.00 MAR 344 299 0.29 ADVENTURE ZONE GN VOL 02 MURDER ON ROCKPORT LIMITED $19.99 ST. 345 359 0.29 ART OF STEVEN UNIVERSE THE MOVIE TP $19.99 DAR 345 274 0.29 GOBLIN GIRL HC (MR) $24.99 FAN 345 464 0.29 HARLEY QUINN BREAKING GLASS TP DC INK $16.99 DC 345 192 0.29 LUMBERJANES TO MAX ED HC VOL 06 $39.99 BOO 345 384 0.29 V FOR VENDETTA TP (MR) $19.99 DC 350 672 0.29 DRAGON BALL SUPER GN VOL 08 $9.99 VIZ 350 271 0.29 WOLVERINE OLD MAN LOGAN TP $29.99 MAR 352 177 0.29 MMW AMAZING SPIDER-MAN HC VOL 19 $75.00 MAR 353 616 0.29 MILES MORALES GN TP SPIDER-MAN $12.99 MAR 353 716 0.29 RECORD OF GRANCREST WAR GN VOL 06 (MR) $9.99 VIZ 355 272 0.29 BATMAN WHITE KNIGHT HC $29.99 DC 355 797 0.29 DESCENDER TP VOL 01 TIN STARS (MR) $9.99 IMA 357 779 0.29 LOW TP VOL 01 THE DELIRIUM OF HOPE (MR) $9.99 IMA 358 369 0.28 FAITHLESS TP (MR) $17.99 BOO 358 496 0.28 IMMORTAL HULK TP VOL 03 HULK IN HELL $15.99 MAR 358 530 0.28 SNOTGIRL TP VOL 02 CALIFORNIA SCREAMING $15.99 IMA 361 482 0.28 AMULET SC VOL 01 STONEKEEPER NEW PTG $12.99 SCH 362 297 0.28 GYO 2IN1 DLX ED HC JUNJI ITO $22.99 VIZ 363 422 0.28 A FOR ANONYMOUS GN $15.99 HAC 363 632 0.28 PAPER GIRLS TP VOL 03 $12.99 IMA 365 518 0.28 LAID BACK CAMP GN VOL 08 $13.00 YEN 366 487 0.27 BATMAN TP VOL 01 THE COURT OF OWLS (N52) $16.99 DC 366 415 0.27 PREACHER TP BOOK 01 (MR) $19.99 DC 368 182 0.27 BOWIE STARDUST RAYGUNS & MOONAGE DAYDREAMS HC GN $39.99 POC 368 394 0.27 FRAGMENTS OF HORROR HC JUNJI ITO (MR) $17.99 VIZ 370 278 0.27 VISION COMPLETE COLLECTION TP $29.99 MAR 371 463 0.27 EVERYTHING IS BEAUTIFUL & IM NOT AFRAID SC $14.99 POC 371 842 0.27 NAILBITER TP VOL 01 THERE WILL BE BLOOD (MR) $9.99 IMA 371 853 0.27 RAT QUEENS TP VOL 01 SASS & SORCERY (MR) $9.99 IMA 374 729 0.27 SAMURAI 8 TALE OF HACHIMARU GN VOL 01 $9.99 VIZ 374 263 0.27 SECRET WARS TP $34.99 MAR 376 106 0.26 SPIDER-MAN MILES MORALES OMNIBUS HC $100.00 MAR 377 246 0.26 BOYS OMNIBUS TP VOL 06 (MR) $29.99 DE 378 507 0.26 DOG MAN GN VOL 08 FETCH $12.99 SCH 378 544 0.26 IMMORTAL HULK TP VOL 05 BREAKER OF WORLDS $15.99 MAR 380 249 0.26 BOYS OMNIBUS TP VOL 03 (MR) $29.99 DE 380 752 0.26 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 11 $9.99 VIZ 382 887 0.26 I HATE FAIRYLAND TP VOL 01 MADLY EVER AFTER (MR) $9.99 IMA 382 629 0.26 JUNJI ITOS CAT DIARY YON & MU GN VOL 01 $10.99 RAN 382 521 0.26 MAN AND HIS CAT GN VOL 01 $12.99 RAN 385 762 0.26 PROMISED NEVERLAND GN VOL 01 $9.99 VIZ 386 763 0.26 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 08 $9.99 VIZ 386 178 0.26 FOR BETTER OR FOR WORSE COMP LIBRARY HC VOL 04 $49.99 IDW 386 371 0.26 JOJOS BIZARRE ADV 4 DIAMOND IS UNBREAKABLE HC VOL 01 $19.99 VIZ 389 188 0.25 BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 02 (MR) $49.99 DAR 389 385 0.25 CIVIL WAR TP $24.99 MAR 389 774 0.25 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 07 $9.99 VIZ 389 287 0.25 GLASS TOWN IMAGINARY WORLD OF BRONTES GN $24.99 ABR 389 765 0.25 MY HERO ACADEMIA VIGILANTES GN VOL 01 $9.99 VIZ 394 589 0.25 BEASTARS GN VOL 02 $12.99 VIZ 394 462 0.25 STAR WARS TP VOL 01 SKYWALKER STRIKES $19.99 MAR 396 440 0.25 JOKER HIS GREATEST JOKES TP $19.99 DC 397 528 0.25 CATWOMAN TP VOL 01 COPYCATS $16.99 DC 397 792 0.25 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 05 $9.99 VIZ 399 228 0.25 ART OF DOOM ETERNAL HC $39.99 DAR 399 406 0.25 HOUSE OF M TP $24.99 MAR 399 584 0.25 STAR WARS DARTH MAUL TP $16.99 MAR 402 611 0.24 SAGA TP VOL 03 (MR) $14.99 IMA 402 418 0.24 SIX MILLION DOLLAR MAN IN JAPAN TP $19.99 DE 404 636 0.24 COSMIC GHOST RIDER TP BABY THANOS MUST DIE $15.99 MAR 404 803 0.24 DR STONE GN VOL 01 $9.99 VIZ 404 588 0.24 SOMETHINGS WRONG WITH US GN VOL 01 $12.99 RAN 407 555 0.24 HARLEY QUINN AND THE GOTHAM GIRLS TP $16.99 DC 407 737 0.24 MOON GIRL AND DEVIL DINOSAUR GN TP VOL 01 BEGINNING $12.99 MAR 407 812 0.24 MY HERO ACADEMIA GN VOL 08 $9.99 VIZ 407 488 0.24 NIMONA GN NEW PTG $14.99 HAR 411 658 0.24 BLACK HAMMER TP VOL 01 SECRET ORIGINS $14.99 DAR 411 819 0.24 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 06 $9.99 VIZ 413 296 0.24 AKIRA KODANSHA ED GN VOL 01 (MR) $24.99 RAN 413 208 0.24 MMW AMAZING SPIDER-MAN HC VOL 20 $75.00 MAR 413 323 0.24 SPIDER-MAN MAXIMUM CARNAGE TP $29.99 MAR 416 950 0.24 ASCENDER TP VOL 01 (MR) $9.99 IMA 416 144 0.24 DOOM PATROL BY JOHN BYRNE OMNIBUS HC $75.00 DC 416 387 0.24 INJUSTICE GODS AMONG US YEAR ONE COMPLETE COLL TP $24.99 DC 416 552 0.24 REAVER TP VOL 01 (MR) $16.99 IMA 416 523 0.24 STRANGER THINGS TP VOL 01 OTHER SIDE $17.99 DAR 421 648 0.24 EAST OF WEST TP VOL 01 THE PROMISE (NEW PTG) $16.99 IMA 421 550 0.24 LUMBERJANES TP VOL 01 $14.99 BOO 421 940 0.24 MIDDLEWEST TP BOOK 01 (MR) $9.99 IMA 421 841 0.24 MY HERO ACADEMIA GN VOL 19 $9.99 VIZ 421 644 0.24 SAGA TP VOL 08 (MR) $14.99 IMA 421 608 0.24 VENOM BY DONNY CATES TP VOL 03 ABSOLUTE CARNAGE $15.99 MAR 421 393 0.24 WITCHCRAFT GN (A) $19.95 FAK 428 982 0.23 BATMAN TALES ONCE UPON A CRIME TP $9.99 DC 428 645 0.23 SAGA TP VOL 04 (MR) $14.99 IMA 430 565 0.23 GIDEON FALLS TP VOL 03 STATIONS OF THE CROSS $16.99 IMA 430 417 0.23 JOJOS BIZARRE ADV 3 STARDUST CRUSADERS HC VOL 01 $19.99 VIZ 432 542 0.23 IM GREAT PRINCE IMHOTEP GN VOL 02 $15.00 YEN 432 240 0.23 JOKER A CELEBRATION OF 75 YEARS HC $39.99 DC 432 229 0.23 MMW CHAMPIONS HC VOL 01 $100.00 MAR 432 857 0.23 MY HERO ACADEMIA GN VOL 07 $9.99 VIZ 432 622 0.23 PENGUINDRUM GN VOL 02 $12.99 ST. 437 862 0.23 LEGEND OF ZELDA TWILIGHT PRINCESS GN VOL 01 $9.99 VIZ 438 327 0.23 ALL STAR SUPERMAN TP BLACK LABEL $29.99 DC 438 276 0.23 BOYS OMNIBUS TP VOL 04 (MR) $29.99 DE 438 330 0.23 MOON KNIGHT EPIC COLLECTION TP FINAL REST $39.99 MAR 438 558 0.23 STAR WARS DOCTOR APHRA TP VOL 07 ROGUES END $17.99 MAR 442 638 0.23 ARIFURETA I HEART ISEKAI GN VOL 02 (MR) $12.99 ST. 442 210 0.23 BRAIN BATS OF VENUS BASIL WOLVERTON HC VOL 02 $44.99 FAN 442 873 0.23 ONE PUNCH MAN GN VOL 02 $9.99 VIZ 445 583 0.23 MILES MORALES TP VOL 01 STRAIGHT OUT OF BROOKLYN $17.99 MAR 445 294 0.23 MISTER MIRACLE HC (MR) $34.99 DC 445 634 0.23 MONTHLY GIRLS NOZAKI KUN GN VOL 11 $13.00 YEN 445 498 0.23 SANDMAN TP VOL 03 DREAM COUNTRY 30TH ANNIV ED (MR) $19.99 DC 449 997 0.22 BLACK SCIENCE TP VOL 01 HOW TO FALL FOREVER (MR) $9.99 IMA 449 416 0.22 DARK NIGHTS METAL THE RESISTANCE TP $24.99 DC 449 678 0.22 SAGA TP VOL 06 (MR) $14.99 IMA 452 524 0.22 DARK DAYS ROAD TO METAL TP $19.99 DC 452 378 0.22 FRANKENSTEIN HC JUNJI ITO STORY COLLECTION $22.99 VIZ 452 775 0.22 QUINTESSENTIAL QUINTUPLETS GN VOL 08 (MR) $10.99 RAN 455 725 0.22 AMAZING SPIDER-MAN BY NICK SPENCER TP VOL 01 BACK BASICS $15.99 MAR 455 511 0.22 BATMAN ARKHAM ASYLUM 25TH ANNIV DLX ED TP (MR) $19.99 DC 455 483 0.22 STARCRAFT TP VOL 03 SOLDIERS $19.99 DAR 455 516 0.22 TRANSMETROPOLITAN TP BOOK 01 (MR) $19.99 DC 455 684 0.22 WICKED & DIVINE TP VOL 02 FANDEMONIUM (MR) $14.99 IMA 460 603 0.22 ICE CREAM MAN TP VOL 01 RAINBOW SPRINKLES $16.99 IMA 461 646 0.22 ADVENTURE FINDERS EDGE OF EMPIRE TP $14.99 ACT 461 435 0.22 BATMAN A DEATH IN THE FAMILY TP NEW ED $24.99 DC 461 1025 0.22 ISOLA TP VOL 01 $9.99 IMA 461 348 0.22 JOHNNY HOMICIDAL MANIAC SC NEW PTG $24.95 SLA 461 204 0.22 LOCKE & KEY MASTER EDITION HC VOL 02 $49.99 IDW 461 595 0.22 UNDER THE MOON A CATWOMAN TALE TP DC INK $16.99 DC 467 443 0.21 GAMAYUN TALES GN VOL 01 $19.95 RAN 467 922 0.21 PROMISED NEVERLAND GN VOL 14 $9.99 VIZ 469 918 0.21 MY HERO ACADEMIA GN VOL 09 $9.99 VIZ 470 772 0.21 ATTACK ON TITAN GN VOL 01 $10.99 RAN 470 285 0.21 BALTIMORE OMNIBUS HC VOL 01 $34.99 DAR 470 893 0.21 BRINA THE CAT GN VOL 01 GANG OF FELINE SUN $9.99 NBM 473 637 0.21 GIDEON FALLS TP VOL 02 ORIGINAL SINS (MR) $16.99 IMA 473 680 0.21 MACHIMAHO MADE WRONG PERSON MAGICAL GIRL GN VOL 05 (MR) $12.99 ST. 473 1070 0.21 SEX CRIMINALS TP VOL 01 (MR) $9.99 IMA 473 692 0.21 WOLVERINE TP DAUGHTER OF WOLVERINE $15.99 MAR 477 628 0.21 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER TP VOL 01 $14.99 BOO 477 361 0.21 HEROES IN CRISIS HC $29.99 DC 477 731 0.21 PAPER GIRLS TP VOL 05 $14.99 IMA 477 661 0.21 SPIDER-MAN DEADPOOL TP VOL 01 ISNT IT BROMANTIC $17.99 MAR 477 808 0.21 TREES TP VOL 01 (MR) $14.99 IMA 482 364 0.21 FANTASTIC FOUR GRAND DESIGN TP $29.99 MAR 482 996 0.21 RADIANT GN VOL 10 $9.99 VIZ 484 693 0.21 CHERRY MAGIC GN VOL 01 $12.99 RAN 484 939 0.21 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 10 $9.99 VIZ 484 741 0.21 LUTHOR TP $14.99 DC 484 1105 0.21 UNNATURAL TP VOL 01 AWAKENING (MR) $9.99 IMA 488 946 0.20 ASSASSINATION CLASSROOM GN VOL 01 $9.99 VIZ 488 642 0.20 JUSTICE LEAGUE DARK TP VOL 01 THE LAST AGE OF MAGIC $16.99 DC 488 984 0.20 MARVEL ACTION AVENGERS TP BOOK 01 NEW DANGER $9.99 IDW 491 150 0.20 AMAZING SPIDER-MAN OMNIBUS HC VOL 04 CHO VAR $125.00 MAR 491 647 0.20 DRAGON BALL 3IN1 TP VOL 01 $14.99 VIZ 491 562 0.20 HELLBLAZER TP VOL 01 ORIGINAL SINS NEW ED (MR) $19.99 DC 491 714 0.20 OBLIVION SONG BY KIRKMAN & DE FELICI TP VOL 03 $16.99 IMA 491 657 0.20 SPACE BANDITS TP (MR) $16.99 IMA 491 572 0.20 STAR WARS TP VADER DOWN $19.99 MAR 497 727 0.20 DAREDEVIL BY CHIP ZDARSKY TP VOL 01 KNOW FEAR $15.99 MAR 497 414 0.20 FANTASTIC FOUR EPIC COLL WORLDS GREATEST COMIC MAG TP $34.99 MAR 497 619 0.20 HOW I BROKE UP WITH MY COLON GN $14.99 POC 497 536 0.20 MEANWHILE 10TH ANNIVERSARY ED $16.99 ABR 497 566 0.20 SANDMAN TP VOL 04 SEASON OF MISTS 30TH ANNIV ED (MR) $19.99 DC 502 375 0.20 DARK NIGHTS METAL DARK KNIGHTS RISING HC $29.99 DC 502 720 0.20 WONDERLAND GN VOL 05 $12.99 ST.

ffffff