Venom, BRZRKR and Invincible Top Advance Reorders By Comic Shops

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Venom #35/#200 takes up much of the top twenty advance reorders chart this week – aside from BRZKR #3 which takes up most of the rest. While in the reorder chart it is all about Invincible Compendia. Strong performances with Cullen Bunn's new Basilisk from Boom, and Out Of Body from Aftershock.

Venom, BRZRKR and Invincible Top Advance Reorders By Comic Shops
Venom, BRZRKR and Invincible Top Advance Reorders By Comic Shops

Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their advance reorders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors.

TOP 25 ADVANCE REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

Publication Price Publisher
VENOM #35 GLEASON VAR 200TH ISSUE $9.99 MARVEL
BRZRKR (BERZERKER) #3 (OF 12) CVR A GRAMPA (MR) $3.99 BOOM
BRZRKR (BERZERKER) #3 (OF 12) CVR C GRAMPA FOIL VAR (MR) $4.99 BOOM
BRZRKR (BERZERKER) #3 (OF 12) CVR D DEKAL FOIL VAR (MR) $4.99 BOOM
BRZRKR (BERZERKER) #3 (OF 12) CVR B DEKAL (MR) $3.99 BOOM
VENOM #35 MR GARCIN VAR 200TH ISSUE $9.99 MARVEL
VENOM #35 200TH ISSUE $9.99 MARVEL
STAR WARS WAR BOUNTY HUNTERS #1 (OF 5) JTC ACTION FIGURE VAR $4.99 MARVEL
STAR WARS LEGENDS RISE SITH OMNIBUS HC FLEMING DM VAR $125 MARVEL
VENOM #35 JOCK VAR 200TH ISSUE $9.99 MARVEL
STAR WARS WAR BOUNTY HUNTERS #1 (OF 5) $4.99 MARVEL
BASILISK #1 CVR A SCHARF $3.99 BOOM
OUT OF BODY #1 CVR A MIRANDA $4.99 AFTERSHOCK
BASILISK #1 CVR B WARD $3.99 BOOM
VENOM #35 STEGMAN VAR 200TH ISSUE $9.99 MARVEL
ALIEN #2 2ND PTG VAR $3.99 MARVEL
CARNAGE BLACK WHITE AND BLOOD #2 (OF 4) 2ND PTG HOTZ VAR $4.99 MARVEL
ULTRAMEGA BY JAMES HARREN #1 3RD PTG CVR A HARREN (MR) $7.99 IMAGE
STAR WARS WAR BOUNTY HUNTERS #1 (OF 5) CAMUNCOLI WRPAD VAR $4.99 MARVEL
SHADECRAFT #1 3RD PTG $3.99 IMAGE
ULTRAMEGA BY JAMES HARREN #2 2ND PTG CVR A HARREN (MR) $7.99 IMAGE
BRZRKR (BERZERKER) #3 (OF 12) CVR F 25 COPY INCV GRAMPA (MR) $3.99 BOOM
STAR WARS WAR BOUNTY HUNTERS #1 (OF 5) TARR PRIDE VAR $4.99 MARVEL
VENOM #35 BIANCHI VAR 200TH ISSUE $9.99 MARVEL
VENOM #35 JS CAMPBELL VAR 200TH ISSUE $9.99 MARVEL

TOP 25 REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

Publication Price Publisher
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 01 $64.99 IMAGE
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 02 $64.99 IMAGE
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 03 $64.99 IMAGE
THUNDERBOLTS OMNIBUS HC VOL 01 BAGLEY FIRST ISSUE CVR $125 MARVEL
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 07 (MR) (C: 0-1-2) $49.99 DARK HORSE
BARRY WINDSOR-SMITH MONSTERS HC (MR) (C: 0-1-2) $39.99 FANTAGRAPHICS
THUNDERBOLTS OMNIBUS HC VOL 01 BAGLEY ANNUAL DM VAR $125 MARVEL
SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 01 (C: 0-1-2) $14.99 BOOM
FRIEND OF THE DEVIL HC A RECKLESS BOOK (MR) $24.99 IMAGE
PUNISHER BACK TO WAR OMNIBUS HC $100 MARVEL
SPAWN COMPENDIUM TP VOL 01 (NEW EDITION) (MR) $59.99 IMAGE
ALL-NEW WOLVERINE BY TOM TAYLOR OMNIBUS HC KUBERT DM VAR $100 MARVEL
CAPTAIN AMERICA DOCA ULT COLLECTION TP $39.99 MARVEL
CRIMINAL DLX ED HC VOL 01 $49.99 IMAGE
SPIDER-MAN BY STERN OMNIBUS HC SPIDER-MAN HOBGOBLIN CVR $125 MARVEL
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 01 (MR) (C: 1-1-2) $49.99 DARK HORSE
DAREDEVIL BY FRANK MILLER OMNIBUS COMPANION HC NEW PTG $100 MARVEL
SPIDER-MAN BY STERN OMNIBUS HC HOBGOBLIN UNMASKED DM VAR $125 MARVEL
SOLO LEVELING GN VOL 01 (MR) (C: 0-1-1) $20 YEN PRESS
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 06 (MR) (C: 0-1-2) $49.99 DARK HORSE
MAGIC THE GATHERING (MTG) #1 CVR B PLANESWALKER REPLACEMENT $4.99 BOOM
X-MEN CLASSIC OMNIBUS HC $125 MARVEL
SCARLET WITCH BY JAMES ROBINSON COMPLETE COLLECTION TP $34.99 MARVEL
KULL SAVAGE ORIGINAL MARVEL YEARS OMNIBUS HC WHELAN DM VAR ( $125 MARVEL
CRIMINAL DLX ED HC VOL 02 (MR) $49.99 IMAGE

 

About Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne, Chase Variant. Lives in South-West London, works from Blacks on Dean Street, shops at Piranha Comics. Father of two. Political cartoonist.