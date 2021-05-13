Venom, BRZRKR and Invincible Top Advance Reorders By Comic Shops
Venom #35/#200 takes up much of the top twenty advance reorders chart this week – aside from BRZKR #3 which takes up most of the rest. While in the reorder chart it is all about Invincible Compendia. Strong performances with Cullen Bunn's new Basilisk from Boom, and Out Of Body from Aftershock.
Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their advance reorders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors.
TOP 25 ADVANCE REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS
|Publication
|Price
|Publisher
|VENOM #35 GLEASON VAR 200TH ISSUE
|$9.99
|MARVEL
|BRZRKR (BERZERKER) #3 (OF 12) CVR A GRAMPA (MR)
|$3.99
|BOOM
|BRZRKR (BERZERKER) #3 (OF 12) CVR C GRAMPA FOIL VAR (MR)
|$4.99
|BOOM
|BRZRKR (BERZERKER) #3 (OF 12) CVR D DEKAL FOIL VAR (MR)
|$4.99
|BOOM
|BRZRKR (BERZERKER) #3 (OF 12) CVR B DEKAL (MR)
|$3.99
|BOOM
|VENOM #35 MR GARCIN VAR 200TH ISSUE
|$9.99
|MARVEL
|VENOM #35 200TH ISSUE
|$9.99
|MARVEL
|STAR WARS WAR BOUNTY HUNTERS #1 (OF 5) JTC ACTION FIGURE VAR
|$4.99
|MARVEL
|STAR WARS LEGENDS RISE SITH OMNIBUS HC FLEMING DM VAR
|$125
|MARVEL
|VENOM #35 JOCK VAR 200TH ISSUE
|$9.99
|MARVEL
|STAR WARS WAR BOUNTY HUNTERS #1 (OF 5)
|$4.99
|MARVEL
|BASILISK #1 CVR A SCHARF
|$3.99
|BOOM
|OUT OF BODY #1 CVR A MIRANDA
|$4.99
|AFTERSHOCK
|BASILISK #1 CVR B WARD
|$3.99
|BOOM
|VENOM #35 STEGMAN VAR 200TH ISSUE
|$9.99
|MARVEL
|ALIEN #2 2ND PTG VAR
|$3.99
|MARVEL
|CARNAGE BLACK WHITE AND BLOOD #2 (OF 4) 2ND PTG HOTZ VAR
|$4.99
|MARVEL
|ULTRAMEGA BY JAMES HARREN #1 3RD PTG CVR A HARREN (MR)
|$7.99
|IMAGE
|STAR WARS WAR BOUNTY HUNTERS #1 (OF 5) CAMUNCOLI WRPAD VAR
|$4.99
|MARVEL
|SHADECRAFT #1 3RD PTG
|$3.99
|IMAGE
|ULTRAMEGA BY JAMES HARREN #2 2ND PTG CVR A HARREN (MR)
|$7.99
|IMAGE
|BRZRKR (BERZERKER) #3 (OF 12) CVR F 25 COPY INCV GRAMPA (MR)
|$3.99
|BOOM
|STAR WARS WAR BOUNTY HUNTERS #1 (OF 5) TARR PRIDE VAR
|$4.99
|MARVEL
|VENOM #35 BIANCHI VAR 200TH ISSUE
|$9.99
|MARVEL
|VENOM #35 JS CAMPBELL VAR 200TH ISSUE
|$9.99
|MARVEL
TOP 25 REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS
|Publication
|Price
|Publisher
|INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 01
|$64.99
|IMAGE
|INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 02
|$64.99
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|INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 03
|$64.99
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|THUNDERBOLTS OMNIBUS HC VOL 01 BAGLEY FIRST ISSUE CVR
|$125
|MARVEL
|BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 07 (MR) (C: 0-1-2)
|$49.99
|DARK HORSE
|BARRY WINDSOR-SMITH MONSTERS HC (MR) (C: 0-1-2)
|$39.99
|FANTAGRAPHICS
|THUNDERBOLTS OMNIBUS HC VOL 01 BAGLEY ANNUAL DM VAR
|$125
|MARVEL
|SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 01 (C: 0-1-2)
|$14.99
|BOOM
|FRIEND OF THE DEVIL HC A RECKLESS BOOK (MR)
|$24.99
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|PUNISHER BACK TO WAR OMNIBUS HC
|$100
|MARVEL
|SPAWN COMPENDIUM TP VOL 01 (NEW EDITION) (MR)
|$59.99
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|ALL-NEW WOLVERINE BY TOM TAYLOR OMNIBUS HC KUBERT DM VAR
|$100
|MARVEL
|CAPTAIN AMERICA DOCA ULT COLLECTION TP
|$39.99
|MARVEL
|CRIMINAL DLX ED HC VOL 01
|$49.99
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|SPIDER-MAN BY STERN OMNIBUS HC SPIDER-MAN HOBGOBLIN CVR
|$125
|MARVEL
|BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 01 (MR) (C: 1-1-2)
|$49.99
|DARK HORSE
|DAREDEVIL BY FRANK MILLER OMNIBUS COMPANION HC NEW PTG
|$100
|MARVEL
|SPIDER-MAN BY STERN OMNIBUS HC HOBGOBLIN UNMASKED DM VAR
|$125
|MARVEL
|SOLO LEVELING GN VOL 01 (MR) (C: 0-1-1)
|$20
|YEN PRESS
|BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 06 (MR) (C: 0-1-2)
|$49.99
|DARK HORSE
|MAGIC THE GATHERING (MTG) #1 CVR B PLANESWALKER REPLACEMENT
|$4.99
|BOOM
|X-MEN CLASSIC OMNIBUS HC
|$125
|MARVEL
|SCARLET WITCH BY JAMES ROBINSON COMPLETE COLLECTION TP
|$34.99
|MARVEL
|KULL SAVAGE ORIGINAL MARVEL YEARS OMNIBUS HC WHELAN DM VAR (
|$125
|MARVEL
|CRIMINAL DLX ED HC VOL 02 (MR)
|$49.99
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