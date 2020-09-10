Department Of Truth, Spawn, Ice Cream Man Top Advance Reorders

Posted on | by Rich Johnston | Comments

This week, Bleeding Cool has been telling you about retailers raising order numbers on The Department of Truth, Ice Cream Man and Spawn. But it also looks like Strange Academy has been a siumilar benefactor of a new comic book retailer confidence out there right now. Amazing Spider-Man too…

Department Of Truth, Spawn, Ice Cream Man Top Advance Reorders
Department Of Truth covers.

Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors.

TOP 25 ADVANCE REORDER COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

DESCRIPTIONSRPVENDOR
DEPARTMENT OF TRUTH #1 CVR A SIMMONDS (MR)$3.99IMAGE COMICS
DEPARTMENT OF TRUTH #1 CVR B FRISON (MR)$3.99IMAGE COMICS
SPAWN #310 CVR B MCFARLANE (RES)$2.99IMAGE COMICS
STRANGE ACADEMY #1 4TH PTG VAR$4.99MARVEL COMICS
SPAWN #310 CVR A MATTINA (RES)$2.99IMAGE COMICS
ICE CREAM MAN #20 3RD PTG (MR)$3.99IMAGE COMICS
AMAZING SPIDER-MAN #49 BROOKS VAR$9.99MARVEL COMICS
STRANGE ACADEMY #3$3.99MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN #49 TIMM VAR$9.99MARVEL COMICS
SPAWN #310 CVR C BARENDS (RES)$2.99IMAGE COMICS
X-FACTOR #4 XOS$4.99MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN OMNIBUS HC VOL 02 ROMITA DM VAR NEW PTG$125.00MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN #49 JS CAMPBELL VAR$9.99MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN #49 INHYUK LEE VAR$9.99MARVEL COMICS
X OF SWORDS HANDBOOK #1$4.99MARVEL COMICS
SHANG-CHI #1 (OF 5)$3.99MARVEL COMICS
DEPARTMENT OF TRUTH #1 10 COPY INCV SHALVEY (MR)$3.99IMAGE COMICS
GIANT SIZE X-MEN TRIBUTE WEIN COCKRUM #1$5.99MARVEL COMICS
IMMORTAL HULK THRESHING PLACE #1$4.99MARVEL COMICS
STRANGE ACADEMY #3 ADAMS CHARACTER SPOTLIGHT VAR$3.99MARVEL COMICS
X-FACTOR #4 ALEX ROSS ANGEL TIMELESS VAR XOS$4.99MARVEL COMICS
GIANT SIZE X-MEN TRIBUTE WEIN COCKRUM #1 MOORE VAR$5.99MARVEL COMICS
STRANGE ACADEMY #3 ALEX ROSS DOCTOR STRANGE TIMELESS VAR$3.99MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN #49$9.99MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN #49 YOUNG VAR$9.99MARVEL COMICS

TOP 25 REORDER COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

DESCRIPTIONSRPVENDOR
WOLVERINE OMNIBUS HC VOL 01 NEW PTG$100.00MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN STRACZYNSKI OMNIBUS HC VOL 02$125.00MARVEL COMICS
BLACK WIDOW STRIKES OMNIBUS HC$100.00MARVEL COMICS
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 01 (MR) (C: 1-1-2)$49.99DARK HORSE COMICS
OLD GUARD TP BOOK 01 OPENING FIRE (MR)$16.99IMAGE COMICS
STERANKO IS REVOLUTIONARY KING-SIZE HC$125.00MARVEL COMICS
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 05 (MR) (C: 0-1-2)$49.99DARK HORSE COMICS
BLACK WIDOW STRIKES OMNIBUS HC DM VAR$100.00MARVEL COMICS
THOR HEROES RETURN OMNIBUS HC VOL 02$125.00MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN #47$3.99MARVEL COMICS
UMBRELLA ACADEMY TP VOL 03 HOTEL OBLIVION (C: 0-1-2)$19.99DARK HORSE COMICS
PULP HC (MR)$16.99IMAGE COMICS
EAST OF WEST THE APOCALYPSE YEAR TWO HC$49.99IMAGE COMICS
CRUEL SUMMER HC (MR)$34.99IMAGE COMICS
CRITICAL ROLE TP VOL 01 VOX MACHINA ORIGINS (C: 0-1-2)$19.99DARK HORSE COMICS
AVENGERS BY HICKMAN COMPLETE COLLECTION TP VOL 01$34.99MARVEL COMICS
DOOMSDAY CLOCK HC PART 02 WITH SLIPCASE$24.99DC COMICS
SPAWN ORIGINS TP VOL 02$14.99IMAGE COMICS
MY HERO ACADEMIA GN VOL 01 (C: 1-0-1)$9.99VIZ LLC
CLOAK AND DAGGER OMNIBUS HC VOL 01 DM VAR$100.00MARVEL COMICS
X-MEN EPIC COLLECTION TP PROTEUS$39.99MARVEL COMICS
MONSTRESS TP VOL 02 (MR)$16.99IMAGE COMICS
MARCH GN BOOK 01$14.95IDW – TOP SHELF
MAESTRO #1 (OF 5)$4.99MARVEL COMICS
HOUSE OF X POWERS OF X TP$44.99MARVEL COMICS

And courtesy of UCS Comic Distributors, the most popular comics being ordered from DC. And it is ALL Batman.

  1. BATMAN THREE JOKERS #1 (OF 3) CVR A
  2. BATMAN #96 CVR A GUILLEM MARCH (JOKER WAR)
  3. BATMAN #97 CVR A GUILLEM MARCH (JOKER WAR)
  4. DARK NIGHTS DEATH METAL SPEED METAL #1 (ONE SHOT) CVR A HOWARD PORTER
  5. BATMAN THREE JOKERS #2 (OF 3) CVR A JASON FABOK JOKER
  6. BATMAN #95 CVR A JORGE JIMENEZ (JOKER WAR)
  7. BATMAN #98 CVR A DAVID FINCH (JOKER WAR)
  8. BATMAN #99 CVR A JORGE JIMENEZ (JOKER WAR)
  9. BATMAN #94 CVR A TONY DANIEL
  10. DARK NIGHTS DEATH METAL LEGENDS OF THE DARK KNIGHTS #1 (ONE SHOT) CVR A TONY S DANIEL

About Rich Johnston

Head writer and founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world. Living in London, father of two. Political cartoonist.

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