Last Ronin, High Republic, Friend Of The Devil Top Advance Reorders

Posted on | by Rich Johnston | Comments

Advance reorders time! Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors.

Last Ronin, High Republic, Friend Of The Devil Top Advance Reorders
Friend Of The Devil Tops Advance Reorders

The second print of TMNT: The Last Ronin #2 and the fourth printing of Star Wars: The High Republic #1 topping advance reorders is no surprise. But the new Reckless graphic novel Friend Of The Devil from Ed Brubaker and Sean Phillips as the highest-placed new title on the Advance Reorders list for this week is a welcome one.

TOP 25 ADVANCE REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

DESCRIPTIONSRPVENDOR
TMNT THE LAST RONIN #2 (OF 5) 2ND PTG$8.99IDW PUBLISHING
STAR WARS HIGH REPUBLIC #1 4TH PTG ANINDITO VAR$3.99MARVEL COMICS
FRIEND OF THE DEVIL HC A RECKLESS BOOK (MR)$24.99IMAGE COMICS
INVINCIBLE #1 AMAZON PRIME VIDEO EDITION$3.99IMAGE COMICS
FANTASTIC FOUR OMNIBUS HC VOL 02 KIRBY CVR NEW PTG$100.00MARVEL COMICS
ULTRAMEGA BY JAMES HARREN #1 CVR A HARREN & STEWART (MR)$7.99IMAGE COMICS
CAPTAIN AMERICA REMENDER OMNIBUS HC IMMONEN DM VAR$125.00MARVEL COMICS
ULTRAMEGA BY JAMES HARREN #1 CVR D 5 COPY INCV MOORE RAW (MR$7.99IMAGE COMICS
MANIAC OF NEW YORK #1 2ND PTG$4.99AFTERSHOCK COMICS
RADIANT BLACK #2 CVR A COSTA$3.99IMAGE COMICS
CAPTAIN AMERICA REMENDER OMNIBUS HC ROMITA JR CVR$125.00MARVEL COMICS
FANTASTIC FOUR OMNIBUS HC VOL 02 LADRONN DM VAR NEW PTG$100.00MARVEL COMICS
KING IN BLACK SPIDER-MAN #1 LIEFELD DEADPOOL 30TH VAR$4.99MARVEL COMICS
SPIDER-WOMAN #10 BARTEL SPIDER-WOMAN WOMENS HISTORY MONTH VA$3.99MARVEL COMICS
THOR #13$3.99MARVEL COMICS
ULTRAMEGA BY JAMES HARREN #1 CVR E 10 COPY INCV HARREN RAW ($7.99IMAGE COMICS
KING IN BLACK SPIDER-MAN #1$4.99MARVEL COMICS
CAPTAIN MARVEL #27$3.99MARVEL COMICS
RADIANT BLACK #2 CVR B GRECO$3.99IMAGE COMICS
BEQUEST #1 FREDDIE WILLIAMS II$4.99AFTERSHOCK COMICS
IRON MAN #7 BARTEL HELLCAT WOMENS HISTORY MONTH VAR$3.99MARVEL COMICS
BLACK KNIGHT CURSE EBONY BLADE #1 (OF 5) MOMOKO VAR$3.99MARVEL COMICS
CAPTAIN AMERICA ANNIVERSARY TRIBUTE #1 BROOKS VAR$6.99MARVEL COMICS
ULTRAMEGA BY JAMES HARREN #1 CVR B MOORE (MR)$7.99IMAGE COMICS
LOCKE & KEY KEYHOUSE COMPENDIUM HC (RES) (C: 0-1-2)$125.00IDW PUBLISHING

TOP 25 REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

DESCRIPTIONSRPVENDOR
UNCANNY X-MEN OMNIBUS HC VOL 04 ROMITA JR DM VAR$125.00MARVEL COMICS
CAPTAIN AMERICA BY ED BRUBAKER OMNIBUS HC VOL 01 NEW PTG$100.00MARVEL COMICS
AMAZING SPIDER-MAN OMNIBUS HC VOL 02 RAMOS CVR NEW PTG$125.00MARVEL COMICS
MY HERO ACADEMIA GN VOL 01 (C: 1-0-1)$9.99VIZ LLC
NAMOR SUB-MARINER BY BYRNE AND JAE LEE OMNIBUS HC$125.00MARVEL COMICS
TMNT THE LAST RONIN #1 (OF 5) 3RD PTG$8.99IDW PUBLISHING
SAVAGE SWORD CONAN ORIG MARVEL YRS OMNIBUS HC VOL 02$125.00MARVEL COMICS
HOUSE OF X POWERS OF X TP$44.99MARVEL COMICS
UNCANNY X-MEN OMNIBUS HC VOL 04 SILVA CVR$125.00MARVEL COMICS
JIM LEES X-MEN ARTIST ED HC (NET) (C: 0-1-1)$90.00IDW PUBLISHING
NEW MUTANTS OMNIBUS HC VOL 01 SIENKIEWICZ COVER$125.00MARVEL COMICS
EARTH X TRILOGY OMNIBUS ALPHA HC$125.00MARVEL COMICS
SPIDER-MAN BY JOHN BYRNE OMNIBUS HC$125.00MARVEL COMICS
STAR WARS HIGH REPUBLIC ADVENTURES #1 (C: 1-0-0)$3.99IDW PUBLISHING
GODZILLA COMP RULERS OF EARTH TP VOL 02 (C: 1-1-2)$29.99IDW PUBLISHING
SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 01 (C: 0-1-2)$14.99BOOM ENTERTAINMENT
WOLVERINE OMNIBUS HC VOL 01 NEW PTG$100.00MARVEL COMICS
HOUSE OF X POWERS OF X HC$60.00MARVEL COMICS
TMNT THE LAST RONIN #1 (OF 5) 2ND PTG$8.99IDW PUBLISHING
PUNISHER BY GARTH ENNIS OMNIBUS HC NEW PTG$100.00MARVEL COMICS
SCARLET WITCH BY JAMES ROBINSON COMPLETE COLLECTION TP$34.99MARVEL COMICS
NO LONGER HUMAN HC JUNJI ITO (MR) (C: 1-0-1)$34.99VIZ LLC
RECKLESS HC (MR)$24.99IMAGE COMICS
ETERNALS COMPLETE SAGA OMNIBUS HC ROSS CVR$125.00MARVEL COMICS
BEASTARS GN VOL 07 (C: 1-1-2)$12.99VIZ LLC

 

About Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne, Chase Variant. Lives in South-West London, works from Blacks on Dean Street, shops at Piranha Comics. Father of two. Political cartoonist.

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