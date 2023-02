Marvel's Moon Girl & Devil Dinosaur Collections Sell Out Marvel's Moon Girl & Devil Dinosaur Collections have sold out, and back issues on eBay are jumoing, after the cartoon debuts on Disney+.

The new animated series Marvel's Moon Girl and Devil Dinosaur premiered last Friday on Disney Channel and now on Disney+. You can also watch the first two episodes on Disney Channel's YouTube channel, embedded below. For those looking for the original comics, Pemnguin Random House has prepared a big list of collections. The first four paperbacks below, The Beginning, Full Moon, Bad Buzz, Place In The World, collect all 47 issues of Moon Girl and Devil Dinosaur's debut 2015 run by Brandon Montclare, Amy Reeder and Natacha Bustos, have all sold out at Amazon.

Their first Moon Girl & Devil Dinosaur #1 from 2015 has sold raw for $60 on eBay, a CGC 9.6 copy going for $130, and 9.8 for $290. Other variant covers have been going for more. Lots of other issues have been picked for prominence such as #32 for the first appearance of Princess Fisk selling for $38 raw. and $95 in CGC 9.8

Other books being highlighted include a $9.99 Marvel-Verse collection, the new collection Endangered Species that collects Moon Girl's team-ups with Miles Morales, the Avengers, and the X-Men, a new 5-issue comic mini-series by writer Jordan Ifueko and artist Alba Glez, a Little Golden Book coming out in August and more fferings from Disney Publishing Group's Marvel Press imprint – a Level 2 reader, novelization, and children's book all coming out in August.

ISBN Title – Long On Sale Date Author – Short Format Code Price (USA) Division Imprint – Web 9781302916541 MOON GIRL AND DEVIL DINOSAUR: THE BEGINNING 2/5/2019 MARVEL VARIOUS TR $12.99 Marvel Outreach/New Reader 9781302921132 MOON GIRL AND DEVIL DINOSAUR: FULL MOON 12/31/2019 MARVEL VARIOUS TR $12.99 Marvel Outreach/New Reader 9781302929848 MOON GIRL AND DEVIL DINOSAUR: BAD BUZZ 6/1/2021 MONTCLARE, BRANDON TR $12.99 Marvel Outreach/New Reader 9781302945008 MOON GIRL AND DEVIL DINOSAUR: PLACE IN THE WORLD 9/6/2022 MONTCLARE, BRANDON TR $13.99 Marvel Outreach/New Reader 9781302933784 MARVEL-VERSE: MOON GIRL 2/8/2022 MONTCLARE, BRANDON TR $9.99 Marvel Outreach/New Reader 9781302947323 MOON GIRL: ENDANGERED SPECIES 10/11/2022 MASHIGO, MOHALE TR $15.99 Marvel Marvel Universe 75960620155600111 MOON GIRL AND DEVIL DINOSAUR 1 12/7/2022 IFUEKO, JORDAN CB $3.99 Marvel Marvel Universe 75960620155600131 MOON GIRL AND DEVIL DINOSAUR 1 BRADSHAW VARIANT 12/7/2022 IFUEKO, JORDAN CB $3.99 Marvel Marvel Universe 75960620155600141 MOON GIRL AND DEVIL DINOSAUR 1 MOMOKO MARVEL UNIVERSE VARIANT 12/7/2022 IFUEKO, JORDAN CB $3.99 Marvel Marvel Universe 75960620155600211 MOON GIRL AND DEVIL DINOSAUR 2 1/11/2023 IFUEKO, JORDAN CB $3.99 Marvel Marvel Universe 75960620155600221 MOON GIRL AND DEVIL DINOSAUR 2 AKANDE VARIANT 1/11/2023 IFUEKO, JORDAN CB $3.99 Marvel Marvel Universe 75960620155600231 MOON GIRL AND DEVIL DINOSAUR 2 R1C0 VARIANT 1/11/2023 IFUEKO, JORDAN CB $3.99 Marvel Marvel Universe 75960620155600321 MOON GIRL AND DEVIL DINOSAUR 3 DARBOE VARIANT 2/8/2023 IFUEKO, JORDAN CB $3.99 Marvel Marvel Universe 75960620155600311 MOON GIRL AND DEVIL DINOSAUR 3 2/8/2023 IFUEKO, JORDAN CB $3.99 Marvel Marvel Universe 75960620155600411 MOON GIRL AND DEVIL DINOSAUR 4 3/15/2023 IFUEKO, JORDAN CB $3.99 Marvel Marvel Universe 75960620155600511 MOON GIRL AND DEVIL DINOSAUR 5 4/19/2023 IFUEKO, JORDAN CB $3.99 Marvel Marvel Universe 75960620155600521 MOON GIRL AND DEVIL DINOSAUR 5 STEFANO CASELLI MARVEL ICON VARIANT 4/19/2023 IFUEKO, JORDAN CB $3.99 Marvel Marvel Universe 9780593564967 Moon Girl and Dev Dinosaur Little Golden Book (Marvel) 8/1/2023 BERRIOS, FRANK HC $5.99 RH Childrens Books Golden Books 9781368073301 Moon Girl and Devil Dinosaur: World of Reading: This is Moon Girl 8/1/2023 LESLIE, TONYA TR $5.99 Disney Publishing Group Marvel Press 9781368077378 Moon Girl and Devil Dinosaur: One Girl Can Make a Difference 8/1/2023 MEADOWS, MICHELLE TR $6.99 Disney Publishing Group Marvel Press 9781368077330 Moon Girl and Devil Dinosaur: Hair Today, Gone Tomorrow 8/1/2023 FRANKLIN, ASHLEY HC $15.99 Disney Publishing Group Marvel Press