Top 400 Comics & Graphic Novels Sold Through Diamond In February 2022

Looks like Diamond Comics forget to send out February 2022 statistics, so here we go, out of order with March! Two issues in and the return of Saga was the best-selling comic book of February 2022 ordered through Diamond Comic Distributors. Though now no DC Comics title comes through Diamond US, most of Marvel Comics no longer does, and a number of other publishers are finding alternative distribution methods. But Image Comics are all in. And the latest Chainsaw Man from Viz Media tops the graphic novels list.

Top 400 Comics Sold Through Diamond In February 2022

Qty Rank Retail Rank Index Publication Price Publisher 1 8 121.65 SAGA #56 (MR) $2.99 IMAGE COMICS 2 6 109.58 NOCTERRA #7 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 3 4 108.52 BRZRKR (BERZERKER) #7 (MR) [*] $3.99 BOOM! STUDIOS 4 14 106.99 SPAWN SCORCHED #2 $2.99 IMAGE COMICS 5 15 102.26 GUNSLINGER SPAWN #5 $2.99 IMAGE COMICS 6 7 100.98 HOUSE OF SLAUGHTER #5 $3.99 BOOM! STUDIOS 7 16 100.25 KING SPAWN #7 $2.99 IMAGE COMICS 8 17 100.00 SPAWN #326 $2.99 IMAGE COMICS 9 1 97.25 GHOST RIDER #1 $5.99 MARVEL 10 3 90.11 SUPERMASSIVE (ONE-SHOT) $5.99 IMAGE COMICS 11 5 88.77 STEP BY BLOODY STEP #1 [*] $4.99 IMAGE COMICS 12 11 83.68 DEPARTMENT OF TRUTH #16 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 13 2 74.87 GEIGER 80-PAGE GIANT #1 $7.99 IMAGE COMICS 14 9 74.80 DRACULINA #1 [*] $3.99 DYNAMITE 15 12 73.22 AMAZING SPIDER-MAN #88 $3.99 MARVEL 16 13 72.87 SAVAGE SPIDER-MAN #1 $3.99 MARVEL 17 22 58.64 STAR WARS DARTH VADER #20 $3.99 MARVEL 18 25 57.83 AMAZING SPIDER-MAN #90 $3.99 MARVEL 19 10 57.06 BRZRKR (BERZERKER) #7 GARBETT FOIL (MR) [*] $4.99 BOOM! STUDIOS 20 32 56.85 CROSSOVER #11 $3.99 IMAGE COMICS 21 27 54.64 AMAZING SPIDER-MAN #89 $3.99 MARVEL 22 28 53.76 X-MEN #8 $3.99 MARVEL 23 29 53.00 VENOM #5 $3.99 MARVEL 24 30 51.86 HULK #4 $3.99 MARVEL 25 18 50.31 CARNAGE FOREVER #1 $4.99 MARVEL 26 41 50.02 PRIMORDIAL #6 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 27 19 48.89 X DEATHS OF WOLVERINE #2 $4.99 MARVEL 28 20 47.92 DEVILS REIGN #4 $4.99 MARVEL 29 36 47.53 VAMPIRELLA DRACULA UNHOLY #3 $3.99 DYNAMITE 30 21 47.02 X LIVES OF WOLVERINE #2 $4.99 MARVEL 31 34 46.65 THOR #22 $3.99 MARVEL 32 23 46.64 AMAZING SPIDER-MAN #88.BEY $4.99 MARVEL 33 49 46.61 WALKING DEAD DLX #32 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 34 24 46.52 X DEATHS OF WOLVERINE #3 $4.99 MARVEL 35 35 46.44 STAR WARS CRIMSON REIGN #2 $3.99 MARVEL 36 51 45.97 WALKING DEAD DLX #33 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 37 44 45.53 ANIMAL CASTLE #3 (MR) $3.99 ABLAZE 38 26 45.12 X LIVES OF WOLVERINE #3 $4.99 MARVEL 39 37 44.93 MOON KNIGHT #8 $3.99 MARVEL 40 39 44.68 DARK AGES #5 $3.99 MARVEL 41 47 44.38 STAR WARS HIGH REPUBLIC ADVENTURES #13 $3.99 IDW PUBLISHING 42 54 44.09 WHATS THE FURTHEST PLACE FROM HERE #4 $3.99 IMAGE COMICS 43 52 43.94 PROPHET #1 FACSIMILE ED (MR) $3.99 IMAGE COMICS 44 50 42.54 TMNT ONGOING #126 $3.99 IDW PUBLISHING 45 31 40.71 STAR WARS HALCYON LEGACY #1 $4.99 MARVEL 46 33 39.17 KILLER AFFAIRS OF STATE #1 (MR) $4.99 BOOM! STUDIOS 47 58 37.47 NEW MASTERS #1 [*] $3.99 IMAGE COMICS 48 68 36.84 RADIANT BLACK #12 $3.99 IMAGE COMICS 49 40 36.74 RED SONJA VALENTINES SP $4.99 DYNAMITE 50 42 36.56 ALL NEW FIREFLY #1 $4.99 BOOM! STUDIOS 51 43 36.42 VAMPIRELLA VALENTINES SP ONE SHOT $4.99 DYNAMITE 52 60 34.84 IRON FIST #1 $3.99 MARVEL 53 64 34.79 LIFE ZERO #1 (MR) $3.99 ABLAZE 54 76 34.41 KING OF SPIES #3 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 55 531 34.36 VENGEANCE OF VAMPIRELLA #25 $3.99 DYNAMITE 56 62 34.18 STAR WARS HIGH REPUBLIC #14 $3.99 MARVEL 57 38 33.79 FAITHLESS III #1 (MR) [*] $3.99 BOOM! STUDIOS 58 69 33.70 HELL SONJA #2 $3.99 DYNAMITE 59 48 33.57 SECRET X-MEN #1 $4.99 MARVEL 60 59 33.47 UNTIL MY KNUCKLES BLEED #1 (MR) $3.99 BEHEMOTH COMICS 61 65 33.43 AVENGERS #53 $3.99 MARVEL 62 83 32.34 JOE HILL RAIN #2 $3.99 IMAGE COMICS 63 70 32.28 X-CELLENT #1 $3.99 MARVEL 64 53 32.09 SABRETOOTH #1 $4.99 MARVEL 65 71 31.98 DAREDEVIL WOMAN WITHOUT FEAR #2 $3.99 MARVEL 66 73 31.61 ALIEN #9 $3.99 MARVEL 67 77 31.42 MIGHTY MORPHIN #16 $3.99 BOOM! STUDIOS 68 75 31.23 SILVER SURFER REBIRTH #2 $3.99 MARVEL 69 57 30.96 POWER RANGERS UNIVERSE #3 $4.99 BOOM! STUDIOS 70 56 30.53 MAESTRO WORLD WAR M #1 $4.99 MARVEL 71 63 30.46 ECHOLANDS #6 (MR) $4.99 IMAGE COMICS 72 82 29.94 POWER RANGERS #16 $3.99 BOOM! STUDIOS 73 79 29.89 BEN REILLY SPIDER-MAN #2 $3.99 MARVEL 74 84 29.86 RED SONJA (2021) #6 $3.99 DYNAMITE 75 94 29.82 NORSE MYTHOLOGY III #1 (MR) $3.99 DARK HORSE COMICS 76 95 29.55 MAGIC ORDER 2 #4 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 77 81 28.97 MILES MORALES SPIDER-MAN #35 $3.99 MARVEL 78 88 28.97 GI JOE A REAL AMERICAN HERO #289 $3.99 IDW PUBLISHING 79 97 28.78 MIRKA ANDOLFO SWEET PAPRIKA #7 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 79 89 28.78 STAR WARS ADVENTURES (2021) #14 $3.99 IDW PUBLISHING 81 90 28.74 JENNIFER BLOOD #5 (MR) $3.99 DYNAMITE 82 85 28.64 EDGE OF SPIDER-VERSE #2 FACSIMILE EDITION $3.99 MARVEL 82 168 28.64 PRIMOS #1 (MR) $3.99 AWA STUDIOS 84 86 28.40 FANTASTIC FOUR #40 $3.99 MARVEL 85 91 27.47 IRON MAN #17 $3.99 MARVEL 86 107 27.16 KILLADELPHIA #19 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 87 66 26.75 ELEKTRA BLACK WHITE BLOOD #2 $4.99 MARVEL 88 72 26.51 BUFFY LAST VAMPIRE SLAYER #3 $4.99 BOOM! STUDIOS 89 99 26.40 GI JOE RAH SATURDAY MORNING ADV #1 $3.99 IDW PUBLISHING 90 61 26.14 LAND OF LIVING GODS #1 [*] $4.99 AFTERSHOCK COMICS 91 113 26.01 SILVER COIN #9 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 92 116 25.81 OBLIVION SONG BY KIRKMAN & DE FELICI #35 $3.99 IMAGE COMICS 93 96 25.71 STRANGE ACADEMY #16 $3.99 MARVEL 94 105 25.44 SONIC THE HEDGEHOG #48 $3.99 IDW PUBLISHING 95 98 25.42 STAR WARS HIGH REPUBLIC TRAIL SHADOWS #5 $3.99 MARVEL 96 108 25.16 BARBARELLA #7 $3.99 DYNAMITE 97 104 24.83 NEW MUTANTS #24 $3.99 MARVEL 98 102 24.82 SILK #2 $3.99 MARVEL 99 124 24.31 NEWBURN #3 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 100 123 24.27 ARROWSMITH #2 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 101 112 24.26 VAMPIVERSE #6 $3.99 DYNAMITE 102 114 23.88 NYX #4 $3.99 DYNAMITE 103 115 23.67 EVIL ERNIE #3 $3.99 DYNAMITE 104 117 23.66 BASILISK #7 $3.99 BOOM! STUDIOS 105 111 23.49 X-MEN LEGENDS #11 $3.99 MARVEL 106 87 22.66 FANTASTIC FOUR RECKONING WAR ALPHA #1 $4.99 MARVEL 107 119 22.26 THOR #20 $3.99 MARVEL 108 131 22.23 HELLBOY & BPRD 1957 FORGOTTEN LIVES ONE-SHOT $3.99 DARK HORSE COMICS 109 133 21.91 RIGHTEOUS THIRST FOR VENGEANCE #5 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 110 132 21.89 SCUMBAG #12 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 111 74 21.76 RICK & MORTY VS DUNGEONS & DRAGONS MEESEEKS $5.99 IDW PUBLISHING 112 134 21.74 HELLBOY BONES OF GIANTS #4 $3.99 DARK HORSE COMICS 113 121 21.63 BLACK WIDOW #14 $3.99 MARVEL 114 126 21.47 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #34 $3.99 BOOM! STUDIOS 115 139 21.25 MONSTRESS #37 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 116 100 21.05 TRANSFORMERS KING GRIMLOCK #5 $4.99 IDW PUBLISHING 117 101 20.84 MAGIC THE GATHERING (MTG) #11 $4.99 BOOM! STUDIOS 118 46 20.84 LION & EAGLE #1 [*] $7.99 AFTERSHOCK COMICS 119 129 20.80 TRANSFORMERS WARS END #1 $3.99 IDW PUBLISHING 120 130 20.64 USAGI YOJIMBO #26 $3.99 IDW PUBLISHING 121 122 20.43 HEAVY METAL DRUMMER #1 (MR) $3.99 BEHEMOTH COMICS 122 127 20.23 HAWKEYE KATE BISHOP #4 $3.99 MARVEL 123 106 20.20 RED SONJA BLACK WHITE RED #7 $4.99 DYNAMITE 124 109 20.06 RICK AND MORTY PRESENTS HERICKTICS OF RICK #1 $4.99 ONI PRESS INC. 125 45 20.05 TMNT THE LAST RONIN #1 $8.99 IDW PUBLISHING 126 80 19.96 TIMELESS #1 $5.99 MARVEL 127 144 19.95 ANT #2 $3.99 IMAGE COMICS 128 110 19.68 MANIAC OF NEW YORK BRONX BURNING #3 $4.99 AFTERSHOCK COMICS 129 138 19.54 STAR TREK MIRROR WAR #4 $3.99 IDW PUBLISHING 130 128 19.18 QUAD #1 (MR) $3.99 BEHEMOTH COMICS 131 137 19.04 APACHE DELIVERY SERVICE #2 [*] $3.99 DARK HORSE COMICS 132 136 18.88 CAPTAIN MARVEL #36 $3.99 MARVEL 133 67 18.65 OFFICIAL IMAGE TIMELINE (ONE-SHOT) $7.99 IMAGE COMICS 134 140 18.63 DEVILS REIGN SUPERIOR FOUR #2 $3.99 MARVEL 135 93 18.58 TMNT BEST OF JENNIKA $5.99 IDW PUBLISHING 136 92 18.14 MARVELS VOICES LEGACY #1 $5.99 MARVEL 137 146 17.87 BLADE RUNNER ORIGINS #9 (MR) $3.99 TITAN COMICS 138 135 17.81 RADIO APOCALYPSE #2 [*] $3.99 VAULT COMICS 139 143 17.80 SHANG-CHI #9 $3.99 MARVEL 140 148 17.75 TRANSFORMERS #40 $3.99 IDW PUBLISHING 141 55 17.70 TMNT THE LAST RONIN #2 $8.99 IDW PUBLISHING 142 151 17.43 PURGATORI #5 $3.99 DYNAMITE 143 120 17.38 FANTASTIC FOUR LIFE STORY #6 $4.99 MARVEL 144 159 17.32 NITA HAWES NIGHTMARE BLOG #4 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 145 157 17.20 CRITICAL ROLE VOX MACHINA ORIGINS III #5 $3.99 DARK HORSE COMICS 146 149 17.18 MANOR BLACK FIRE IN THE BLOOD #1 (MR) [*] $3.99 DARK HORSE COMICS 147 147 17.15 DEVILS REIGN VILLAINS FOR HIRE #2 $3.99 MARVEL 148 141 16.97 GOOD BOY #3 (MR) $3.99 SOURCE POINT PRESS 149 171 16.90 HARBINGER (2021) #1 CVR E BLANK VAR $3.99 VALIANT ENTERTAINMENT LLC 150 161 16.88 HELLCOP #4 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 151 118 16.80 BOLERO #2 (MR) $5.99 IMAGE COMICS 152 165 16.70 BLACK HAMMER REBORN #9 $3.99 DARK HORSE COMICS 153 154 16.54 BLADE RUNNER 2029 #12 (MR) $3.99 TITAN COMICS 154 145 16.37 REGARDING MATTER OF OSWALDS BODY #4 [*] $3.99 BOOM! STUDIOS 155 152 16.22 KING CONAN #3 $3.99 MARVEL 156 78 16.19 STAR TREK KLINGONS ONESHOT $7.99 IDW PUBLISHING 157 156 16.14 MY LITTLE PONY GENERATIONS #5 $3.99 IDW PUBLISHING 158 170 15.86 DEADLY CLASS #51 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 159 155 15.74 SPIDER-WOMAN #19 $3.99 MARVEL 160 174 15.52 TIME BEFORE TIME #10 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 161 158 15.44 SHANG-CHI #8 $3.99 MARVEL 162 177 15.27 SWORD OF HYPERBOREA #2 $3.99 DARK HORSE COMICS 163 176 15.21 MONKEY MEAT #2 $3.99 IMAGE COMICS 164 179 14.99 DEEP BEYOND #12 $3.99 IMAGE COMICS 165 162 14.98 THE THING #4 $3.99 MARVEL 166 142 14.88 ANGEL #2 $4.99 BOOM! STUDIOS 167 169 14.53 SERIAL #10 $3.99 ABSTRACT STUDIOS 168 166 14.42 PHOENIX SONG ECHO #5 $3.99 MARVEL 169 183 14.39 ORPHAN & FIVE BEASTS #4 $3.99 DARK HORSE COMICS 170 173 14.26 SHADOWMAN (2020) #6 $3.99 VALIANT ENTERTAINMENT LLC 171 186 14.00 JOY OPERATIONS #4 $3.99 DARK HORSE COMICS 172 187 13.94 TWO MOONS #10 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 173 103 13.81 DARK RED WHERE ROADS LEAD ONESHOT #1 [*] $6.99 AFTERSHOCK COMICS 174 172 13.75 THE MARVELS #8 $3.99 MARVEL 175 167 13.60 SEVEN SECRETS #14 [*] $3.99 BOOM! STUDIOS 176 178 13.46 MS MARVEL BEYOND LIMIT #3 $3.99 MARVEL 177 180 13.45 USAGI YOJIMBO LONE GOAT & KID #2 $3.99 IDW PUBLISHING 178 191 13.35 CLOAKED #3 $3.99 DARK HORSE COMICS 179 184 13.14 KNIGHTED #4 $3.99 AWA STUDIOS 180 185 13.11 CANTO III LIONHEARTED #6 $3.99 IDW PUBLISHING 181 175 12.90 GOON #14 $3.99 ALBATROSS FUNNYBOOKS 182 160 12.70 CHICKEN DEVIL #4 $4.99 AFTERSHOCK COMICS 183 189 12.56 OUT #5 (MR) $3.99 AWA STUDIOS 184 188 12.21 BLACK PANTHER LEGENDS #3 $3.99 MARVEL 185 181 12.18 COVER OF DARKNESS #1 (MR) $3.99 SOURCE POINT PRESS 186 192 12.15 HOUSE OF SLAUGHTER #3 $3.99 BOOM! STUDIOS 187 182 12.01 RUSH #4 [*] $3.99 VAULT COMICS 188 153 11.94 FAITHLESS III #1 EROTIC VAR ANKA (MR) [*] $4.99 BOOM! STUDIOS 189 200 11.82 HOME SICK PILOTS #12 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 190 194 11.42 DUNGEONS & DRAGONS MINDBREAKER #5 $3.99 IDW PUBLISHING 191 190 11.30 FOURTH MAN #2 (MR) [*] $3.99 AWA STUDIOS 192 197 11.10 JAMES BOND HIMEROS #5 $3.99 DYNAMITE 193 199 10.53 AVENGERS TECH-ON #6 $3.99 MARVEL 194 163 10.49 HOUSE OF SLAUGHTER #1 $3.99 BOOM! STUDIOS 195 203 10.48 DOCTOR WHO EMPIRE OF WOLF #4 $3.99 TITAN COMICS 196 204 10.36 TELEPATHS #6 $3.99 AWA STUDIOS 197 198 10.07 RISE OF DRACULA #2 (MR) $3.99 SOURCE POINT PRESS 198 216 10.06 A THING CALLED TRUTH #4 $3.99 IMAGE COMICS 199 196 10.02 WE RIDE TITANS #2 [*] $3.99 VAULT COMICS 200 217 10.00 REDNECK #32 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 201 206 9.91 HULK #3 $3.99 MARVEL 202 202 9.71 TAROT WITCH OF THE BLACK ROSE #132 22ED ANNIVERSARY (MR) $3.99 BROADSWORD COMICS 203 125 9.37 BELLE ANNUAL #25 [*] $7.99 ZENESCOPE ENTERTAINMENT INC 204 212 9.33 KA-ZAR LORD SAVAGE LAND #5 $3.99 MARVEL 205 225 9.26 LAST FLIGHT OUT #4 $3.99 DARK HORSE COMICS 206 193 9.26 ZOMBIE TRAMP ONGOING #84 (MR) $4.99 ACTION LAB – DANGER ZONE 207 228 9.14 DAISY #3 $3.99 DARK HORSE COMICS 208 229 9.07 GRRL SCOUTS STONE GHOST #4 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 209 221 8.91 HARBINGER (2021) #5 $3.99 VALIANT ENTERTAINMENT LLC 210 218 8.80 VENOM #4 $3.99 MARVEL 211 213 8.76 THESE DAMN KIDS #1 (MR) $3.99 SECOND SIGHT PUBLISHING 212 224 8.56 HOTELL VOL 2 #3 (MR) $3.99 AWA STUDIOS 213 210 8.42 MIRKA ANDOLFO SWEET PAPRIKA #7 CVR E ANDOLFO (MR) $4.99 IMAGE COMICS 214 231 8.29 STAR WARS HIGH REPUBLIC ADVENTURES #1 $3.99 IDW PUBLISHING 215 226 8.21 STRANGE ACADEMY #15 $3.99 MARVEL 216 208 8.15 GODKILLER SPIDERLAND #2 (MR) $4.99 BLACK MASK COMICS 217 215 8.11 GRIMM FAIRY TALES #57 [*] $3.99 ZENESCOPE ENTERTAINMENT INC 218 222 8.05 RISE OF DRACULA #3 (MR) $3.99 SOURCE POINT PRESS 219 234 8.04 CRIMSON CAGE #3 (MR) $3.99 AWA STUDIOS 220 150 7.93 HEATHEN VAULT RESERVE ED #1 [*] $7.99 VAULT COMICS 221 201 7.89 DUEL #1 2ND PTG $4.99 BLISS ON TAP 222 223 7.87 VAMPIRES HALLOWEEN ONE SHOT SP ED $3.99 ASYLUM PRESS 223 211 7.80 BYLINES IN BLOOD #2 $4.99 AFTERSHOCK COMICS 224 236 7.75 BUCKHEAD #3 $3.99 BOOM! STUDIOS 224 227 7.75 QUAD #2 (MR) $3.99 BEHEMOTH COMICS 226 214 7.68 CROSS TO BEAR #4 $4.99 AFTERSHOCK COMICS 227 240 7.44 HEATHENS #4 $3.99 AFTERSHOCK COMICS 228 233 7.29 ARCHIE LOVE & HEARTBREAK SPECIAL [*] $3.99 ARCHIE COMIC PUBLICATIONS 229 249 7.20 A MAN AMONG YE #8 $3.99 IMAGE COMICS 230 207 7.17 BUFFY LAST VAMPIRE SLAYER #1 [*] $4.99 BOOM! STUDIOS 231 254 6.80 PHENOM X #4 $3.99 IMAGE COMICS 232 237 6.64 ECHOLANDS RAW CUT ED #6 (MR) $4.99 IMAGE COMICS 233 238 6.59 MIRKA ANDOLFO SWEET PAPRIKA #5 CVR E ANDOLFO (MR) $4.99 IMAGE COMICS 234 282 6.55 ARCHIES VALENTINE`S DAY SPECTACULAR #1 $2.99 ARCHIE COMIC PUBLICATIONS 235 219 6.49 BONYEER AROMATIC #1 $4.99 KEENSPOT ENTERTAINMENT 236 242 6.48 NO HOLDS BARD #2 (MR) $3.99 BEHEMOTH COMICS 237 244 6.28 SPEED REPUBLIC #1 $3.99 MAD CAVE STUDIOS 238 246 6.20 POP STAR ASSASSIN #4 (MR) $3.99 BEHEMOTH COMICS 239 247 6.16 SHI NO KAGE #6 $3.99 BLACKBOX COMICS 240 248 6.08 IN HIS OWN IMAGE #1 (MR) $3.99 SOURCE POINT PRESS 241 263 6.05 GUN HONEY #3 (MR) $3.99 TITAN COMICS 242 205 5.96 BELLE QUEEN OF SERPENTS [*] $5.99 ZENESCOPE ENTERTAINMENT INC 243 250 5.92 HUMAN REMAINS #5 [*] $3.99 VAULT COMICS 244 252 5.88 FORSAKEN #1 (MR) $3.99 SECOND SIGHT PUBLISHING 245 164 5.87 GRIMM UNIV PRESENTS QUARTERLY BLACK KNIGHT [*] $8.99 ZENESCOPE ENTERTAINMENT INC 246 253 5.79 SILENCE #1 (MR) $3.99 SECOND SIGHT PUBLISHING 247 255 5.72 CULT OF IKARUS #1 $3.99 SCOUT COMICS 248 270 5.67 PATRIOTIKA UNITED #2 $3.99 ANTARCTIC PRESS 249 220 5.66 BLACK PANTHER #3 $5.99 MARVEL 250 209 5.62 GRIMM SPOTLIGHT GRETEL BLOODY MARY ONESHOT [*] $5.99 ZENESCOPE ENTERTAINMENT INC 251 264 5.48 COVER OF DARKNESS #2 (MR) $3.99 SOURCE POINT PRESS 252 257 5.41 ECHOLANDS RAW CUT ED #5 (MR) $4.99 IMAGE COMICS 253 243 5.36 AVENGERS FOREVER #1 $4.99 MARVEL 254 281 5.32 NO ONE LEFT TO FIGHT II #5 $3.99 DARK HORSE COMICS 255 268 5.23 CHRISTMAS CAROLINE ANNUAL #1 (MR) $3.99 SOURCE POINT PRESS 256 275 5.11 VENOM #2 $3.99 MARVEL 257 271 5.05 NO HOLDS BARD #3 (MR) $3.99 BEHEMOTH COMICS 258 260 4.99 MOTHER RUSSIA ONE SHOT $3.99 COMICS EXPERIENCE 259 272 4.92 EMO GIRL #1 $3.99 BLACKTOOTH COMICS 260 285 4.79 MY DATE WITH MONSTERS #4 $3.99 AFTERSHOCK COMICS 260 261 4.79 STAR WARS CRIMSON REIGN #1 $4.99 MARVEL 262 286 4.74 KNIGHT JANEK #2 (MR) $3.99 BEHEMOTH COMICS 263 277 4.71 SHELTER DIVISION #1 (MR) $3.99 SOURCE POINT PRESS 264 288 4.70 STAR WARS HIGH REPUBLIC ADVENTURES #2 $3.99 IDW PUBLISHING 265 239 4.58 MANGO LORIAN #1 $5.99 KEENSPOT ENTERTAINMENT 266 245 4.56 CRASHPAD $5.99 FANTAGRAPHICS BOOKS 267 280 4.55 DARK INTERLUDE #3 (MR) [*] $3.99 VAULT COMICS 268 290 4.43 WHITE #6 (MR) $3.99 BLACK MASK COMICS 269 284 4.37 ORISION #1 (MR) $3.99 SECOND SIGHT PUBLISHING 270 266 4.31 FREAKSHOW KINGDOM ONE SHOT (MR) $4.99 SECOND SIGHT PUBLISHING 271 287 4.26 WATCH DOGS LEGION #3 (MR) $3.99 BEHEMOTH COMICS 272 292 4.25 COWBOY BEBOP #1 $3.99 TITAN COMICS 273 258 4.03 DEVILS REIGN #1 $5.99 MARVEL 274 294 3.94 HECATES WILL #2 (MR) $3.99 BLACK MASK STUDIOS ENTERTAINME 275 283 3.86 GETTING DIZZY #4 $4.99 BOOM! STUDIOS 276 276 3.85 DEAD DAY #1 $4.99 AFTERSHOCK COMICS 277 241 3.83 KNIGHTS OF THE DINNER TABLE #290 $6.99 KENZER & COMPANY 278 278 3.72 IRON HEAD ONE SHOT (MR) $4.99 SECOND SIGHT PUBLISHING 279 297 3.66 STAR WARS #20 $3.99 MARVEL 280 298 3.64 VENOM #3 $3.99 MARVEL 281 296 3.52 ATHENA ONE SHOT (MR) $3.99 SECOND SIGHT PUBLISHING 282 299 3.39 THE LAST SESSION #3 $3.99 MAD CAVE STUDIOS 283 300 3.37 JOHN CARPENTER TALES OF SCIFI CIVILIANS #1 (MR) $3.99 STORM KING PRODUCTIONS, INC 284 301 3.36 TWIZTID HAUNTED HIGH ONS CURSE OF GREEN BOOK #3 $3.99 SOURCE POINT PRESS 285 324 3.16 SHADOWMAN (2020) #5 $3.99 VALIANT ENTERTAINMENT LLC 286 313 3.16 MOON KNIGHT #6 $3.99 MARVEL 287 293 3.15 DEVILS REIGN #2 $4.99 MARVEL 288 307 3.10 HORROR COMICS NIGHTMARE GALLERY ONE SHOT $3.99 ANTARCTIC PRESS 289 316 3.06 HULK #2 $3.99 MARVEL 290 311 3.01 DISTORTED #1 $3.99 SCOUT COMICS 291 312 2.99 BILLY THE KIT #5 $3.99 BLUE JUICE COMICS 291 318 2.99 CEREBUS IN HELL 2022 PREVIEW ONE SHOT $4.00 AARDVARK VANAHEIM 293 317 2.82 NINE STONES #6 (MR) $3.99 BEHEMOTH COMICS 294 259 2.81 SPACE BASTARDS SPECIAL DELIVERY (MR) $7.99 HUMANOIDS INC 295 319 2.67 MY BAD #4 (MR) $3.99 AHOY COMICS 296 304 2.65 HORN ISLAND TRILOGY ONE SHOT (MR) $4.99 SECOND SIGHT PUBLISHING 297 305 2.60 KINGJIRA ONE SHOT $4.99 SCOUT COMICS 298 321 2.60 NINE STONES #7 (MR) $3.99 BEHEMOTH COMICS 299 325 2.59 CAPTAIN AMERICA IRON MAN #1 $3.99 MARVEL 300 322 2.57 EDGAR ALLAN POE`S SNIFTER OF DEATH #5 (MR) $4.99 AHOY COMICS 301 331 2.56 GOLD DIGGER #285 $3.99 ANTARCTIC PRESS 302 332 2.56 BLOOD ON SUNSET #2 (MR) $3.99 SOURCE POINT PRESS 303 314 2.54 STARTUP #1 STARTING POINT $4.99 BINGE BOOKS 304 309 2.44 GREAT GATSBY #4 $4.99 CLOVER PRESS, LLC 305 308 2.44 FROM BLOOD #1 $4.99 COSMIC TIMES 306 326 2.44 TALES FROM THE DEAD ASTRONAUT #3 $3.99 SOURCE POINT PRESS 307 328 2.39 IMPOSSIBLE JONES #3 $3.99 SCOUT COMICS 308 329 2.39 NOBODYS CHILD #5 (MR) $3.99 BEHEMOTH COMICS 309 295 2.36 DESTINY NY VALENTINES DAY SPECIAL (MR) [*] $5.99 BLACK MASK STUDIOS ENTERTAINME 310 333 2.33 BLOOD ON SUNSET #3 (MR) $3.99 SOURCE POINT PRESS 311 279 2.31 MEGA #2 $7.99 RED 5 COMICS – STONEBOT 312 335 2.26 FICTIONAUTS #1 $3.95 RED 5 COMICS – STONEBOT 313 358 2.26 CHAMBER OF TERROR #1 $2.99 ADVENT COMICS 314 269 2.25 ZOMBIE TRAMP ONGOING #84 CVR E MACCAGNI VIRGIN RISQUE (A) $9.99 ACTION LAB – DANGER ZONE 315 338 2.18 GODS OF BRUTALITY #4 $3.99 SCOUT COMICS 316 363 2.16 HARBINGER (2021) #2 $3.99 VALIANT ENTERTAINMENT LLC 316 362 2.16 HARBINGER (2021) #3 $3.99 VALIANT ENTERTAINMENT LLC 318 342 2.10 NOBODYS CHILD #6 (MR) $3.99 BEHEMOTH COMICS 319 306 2.08 JUNIOR HIGH HORRORS KARATE KAI #1 $5.99 KEENSPOT ENTERTAINMENT 320 315 2.01 X DEATHS OF WOLVERINE #1 $5.99 MARVEL 321 345 1.98 DEVIL TREE #3 (MR) $3.99 BLOOD MOON COMICS LLC 321 349 1.98 SILVER SURFER REBIRTH #1 $3.99 MARVEL 323 354 1.93 DIRTBAG RAPTURE #5 $3.99 ONI PRESS INC. 324 334 1.93 WE LIVE #1 $4.99 AFTERSHOCK COMICS 325 352 1.91 SHANG-CHI #7 $3.99 MARVEL 326 347 1.91 SHELTER DIVISION #2 (MR) $3.99 SOURCE POINT PRESS 327 356 1.89 CAT SHIT VOL 03 #1 $3.99 ANTARCTIC PRESS 328 350 1.88 REDSHIFT #5 $3.99 SCOUT COMICS 329 353 1.78 ICE CANYON MONSTER #1 (MR) $3.99 BLOOD MOON COMICS LLC 330 367 1.78 JUNGLE COMICS #5 $3.99 ANTARCTIC PRESS 331 361 1.76 AMAZING SPIDER-MAN #87 $3.99 MARVEL 332 355 1.76 SHEPHERD THE VALENTINE #1 $3.99 SCOUT COMICS 333 310 1.73 FEMFORCE #195 $5.95 AC COMICS 334 357 1.72 WHITE RIVER MONSTER #2 (MR) $3.99 BLOOD MOON COMICS LLC 335 369 1.58 CHARLIES SPOT #2 (MR) $3.99 COMICS EXPERIENCE 336 339 1.57 STAR WARS HIGH REPUBLIC ADV GALACTIC BAKE OFF $5.99 IDW PUBLISHING 337 374 1.50 STAR WARS HIGH REPUBLIC ADVENTURES #3 $3.99 IDW PUBLISHING 338 302 1.45 LIFE ZERO #1 CVR E BLANK COVER (MR) $10.00 ABLAZE 339 303 1.45 PATRIOTIKA UNITED #2 CVR B SHELFER $9.99 ANTARCTIC PRESS 340 366 1.42 STRAY DOGS DOG DAYS #1 $4.99 IMAGE COMICS 341 359 1.42 MARY JANE BLACK CAT BEYOND #1 $4.99 MARVEL 342 373 1.41 WOLVENHEART #11 $3.99 MAD CAVE STUDIOS 343 375 1.37 SECOND PLACE #2 $3.99 SOURCE POINT PRESS 344 376 1.36 CAVEWOMAN KILLER CURVES 3 (MR) $3.99 AMRYL ENTERTAINMENT 345 377 1.36 ALIAS BLACK & WHITE #2 $3.99 ANTARCTIC PRESS 346 370 1.33 GODKILLER SPIDERLAND #1 $4.99 BLACK MASK COMICS 347 380 1.29 SALTY SEDUCTIONS OF SALATIOUS SEA $3.99 SOURCE POINT PRESS 348 382 1.29 BATTLECATS VOL 3 #6 $3.99 MAD CAVE STUDIOS 349 368 1.27 WILD BULLETS #3 $4.99 SOURCE POINT PRESS 350 320 1.26 BETTY & VERONICA JUMBO COMICS DIGEST #301 $8.99 ARCHIE COMIC PUBLICATIONS 351 384 1.23 TRASH & CAN IT DISPOSABLE HEROES #2 $3.99 SOURCE POINT PRESS 352 291 1.18 WHATS THE FURTHEST PLACE FROM HERE #1 DLX CVR $14.99 IMAGE COMICS 353 419 1.15 KING SPAWN #6 $2.99 IMAGE COMICS 354 388 1.13 DIGGER #4 (MR) $3.99 ACTION LAB – DANGER ZONE 354 387 1.13 WE LIVE #5 $3.99 AFTERSHOCK COMICS 356 390 1.10 WE LIVE #2 $3.99 AFTERSHOCK COMICS 356 389 1.10 WE LIVE #3 $3.99 AFTERSHOCK COMICS 358 378 1.07 WE PROMISED UTOPIA #3 (MR) $5.00 LITERATI PRESS 359 265 1.07 TAROT WITCH OF THE BLACK ROSE #131 DLX LITHO ED (MR) $19.99 BROADSWORD COMICS 360 336 1.07 WORLD OF BETTY & VERONICA JUMBO COMICS DIGEST #12 $8.99 ARCHIE COMIC PUBLICATIONS 361 274 1.07 BOYS #3 DYNAMITE GOLD FOIL ED (MR) $19.99 DYNAMITE 362 391 1.06 JIMMYS BASTARDS #1 (MR) $3.99 AFTERSHOCK COMICS 363 397 1.04 WE LIVE #4 $3.99 AFTERSHOCK COMICS 364 381 1.03 FROM BLOOD #2 $4.99 COSMIC TIMES 364 340 1.03 WORLD OF ARCHIE JUMBO COMICS DIGEST #117 $8.99 ARCHIE COMIC PUBLICATIONS 366 400 1.02 GOLD DIGGER #286 $3.99 ANTARCTIC PRESS 367 393 0.99 EEEK HALLOWEEN SP ED ONE SHOT $3.99 ASYLUM PRESS 368 371 0.98 GREAT GATSBY #4 COELHO FOIL STAMPED $5.99 CLOVER PRESS, LLC 369 569 0.97 IMAGE FIRSTS DEADLY CLASS #1 (MR) $1.00 IMAGE COMICS 370 403 0.96 ANIMAL CASTLE #2 (MR) $3.99 ABLAZE 371 398 0.94 DANCING WITH DRAGON #4 $3.99 SCOUT COMICS 372 399 0.94 SECOND PLACE #3 $3.99 SOURCE POINT PRESS 373 411 0.94 HATH NO FURY #4 $3.99 ACTION LAB ENTERTAINMENT 374 401 0.91 YUKI VS PANDA #6 (MR) $3.99 SOURCE POINT PRESS 375 406 0.89 YUKI VS PANDA #7 (MR) $3.99 SOURCE POINT PRESS 376 412 0.87 AMAZING SPIDER-MAN #86 $3.99 MARVEL 377 364 0.80 TMNT THE LAST RONIN #3 $8.99 IDW PUBLISHING 378 273 0.78 LADY DEATH TREACHEROUS INFAMY #2 CVR C PREMIUM FOIL E $25.00 COFFIN COMICS 379 418 0.75 DEATH OF DOCTOR STRANGE #5 $3.99 MARVEL 380 235 0.74 SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN SLAUGHTER PACK (BUNDLE) #1 $39.99 BOOM! STUDIOS 381 394 0.73 LADY DEATH CATACLYSMIC MAJESTY #1 $4.99 COFFIN COMICS 382 327 0.71 GRIMM UNIVERSE RETAILER PROGRAM JAN 2022 BRONZE EXC (Net) $15.00 ZENESCOPE ENTERTAINMENT INC 383 413 0.67 PUKE BANTER GNARTOONS ONE SHOT (MR) $4.99 SILVER SPROCKET 383 426 0.67 WE ONLY FIND THEM WHEN THEYRE DEAD #10 $3.99 BOOM! STUDIOS 385 430 0.66 WALKING DEAD DLX #31 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 386 424 0.63 ANIMAL CASTLE #1 $3.99 ABLAZE 387 431 0.60 STAR WARS DOCTOR APHRA #17 $3.99 MARVEL 388 442 0.58 PRIMORDIAL #5 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 389 417 0.58 LADY DEATH TREACHEROUS INFAMY #2 CVR E 10 COPY ELITE $4.99 COFFIN COMICS 390 671 0.56 IMAGE FIRSTS SAGA CURR PTG #1 (MR) $1.00 IMAGE COMICS 391 422 0.55 BLACK PANTHER #1 $4.99 MARVEL 392 232 0.54 VAMPIRELLA DRACULA UNHOLY #2 PARRILLO LTD VIRGIN $50.00 DYNAMITE 393 437 0.52 HOUSE OF SLAUGHTER #4 $3.99 BOOM! STUDIOS 394 267 0.52 LADY DEATH TREACHEROUS INFAMY #2 CVR D NAUGHTY ED (MR $40.00 COFFIN COMICS 394 436 0.52 SHE-HULK #1 ARTGERM VAR $3.99 MARVEL 396 439 0.52 SILK #1 $3.99 MARVEL 397 447 0.52 ARROWSMITH #1 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 398 440 0.51 BLACK PANTHER #2 $3.99 MARVEL 399 428 0.48 BOLERO #1 (MR) $5.99 IMAGE COMICS 400 195 0.47 DF GUNSLINGER SPAWN #1 CGC GRADED $79.99 DYNAMIC FORCES

Top 400 Graphic Novels Sold Through Diamond In February 2022

Qty Rank Dollar Rank Index Publication Price Publisher 1 11 12.40 CHAINSAW MAN GN VOL 09 $9.99 VIZ MEDIA LLC 2 12 11.22 DEADPOOL SAMURAI GN GN 01 $9.99 VIZ MEDIA LLC 3 13 10.77 JUJUTSU KAISEN GN VOL 01 $9.99 VIZ MEDIA LLC 4 17 9.42 JUJUTSU KAISEN GN VOL 14 $9.99 VIZ MEDIA LLC 5 5 9.16 CRITICAL ROLE MIGHTY NEIN ORIGINS HC CALEB WIDOGAST $17.99 DARK HORSE COMICS 6 38 7.11 ROCKSTAR & SOFTBOY TP (ONE-SHOT) $8.99 IMAGE COMICS 7 8 7.05 SNOW ANGELS TP VOL 01 (MR) $19.99 DARK HORSE COMICS 8 10 6.27 JOJOS BIZARRE ADV PT 5 GOLDEN WIND HC VOL 03 $19.99 VIZ MEDIA LLC 9 37 5.92 FIGHT GIRLS TP $9.99 AWA STUDIOS 10 34 5.76 CHAINSAW MAN GN VOL 02 $9.99 VIZ MEDIA LLC 11 18 5.66 STILLWATER BY ZDARSKY & PEREZ TP VOL 02 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 12 21 5.44 UNDISCOVERED COUNTRY TP VOL 03 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 13 22 5.34 ICE CREAM MAN TP VOL 07 CERTAIN DESCENTS (MR) $16.99 IMAGE COMICS 14 43 5.28 NOT ALL ROBOTS (MR) $9.99 AWA STUDIOS 15 24 5.11 MIRKA ANDOLFO SWEET PAPRIKA TP VOL 01 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 16 6 5.01 UZUMAKI 3IN1 DLX ED HC JUNJI ITO (MR) $27.99 VIZ MEDIA LLC 17 20 4.45 BLACK HAMMER TP VOL 05 REBORN PART I $19.99 DARK HORSE COMICS 18 4 4.31 TMNT ONGOING (IDW) COLL TP VOL 01 $39.99 IDW PUBLISHING 19 23 4.28 MOON KNIGHT TP VOL 01 MIDNIGHT MISSIONS $17.99 MARVEL 20 92 4.25 SONIC HEDGEHOG SONIC & TAILS BEST BUDS FOREVER TP $7.99 IDW PUBLISHING 21 3 4.10 BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 01 (MR) $49.99 DARK HORSE COMICS 22 53 3.93 STRANGER THINGS ERICA THE GREAT TP $12.99 DARK HORSE COMICS 23 48 3.92 STAR WARS HIGH REPUBLIC ADVENTURES TP VOL 02 $12.99 IDW PUBLISHING 24 71 3.85 CHAINSAW MAN GN VOL 04 $9.99 VIZ MEDIA LLC 25 75 3.81 POKEMON MOVIE SECRETS JUNGLE ANOTHER BEGINNING GN $9.99 VIZ MEDIA LLC 26 14 3.69 EXTREME CARNAGE TP $29.99 MARVEL 27 77 3.64 CHAINSAW MAN GN VOL 03 (MR) $9.99 VIZ MEDIA LLC 28 80 3.60 CHAINSAW MAN GN VOL 05 $9.99 VIZ MEDIA LLC 29 35 3.32 EVE TP $17.99 BOOM! STUDIOS 30 25 3.19 GYO 2IN1 DLX ED HC JUNJI ITO $22.99 VIZ MEDIA LLC 31 15 3.12 MOON KNIGHT BY BENDIS & MALEEV COMPLETE COLL TP $29.99 MARVEL 32 7 2.91 BLADE OF IMMORTAL DLX ED HC VOL 05 (MR) $49.99 DARK HORSE COMICS 33 65 2.86 MARJORIE FINNEGAN TEMPORAL CRIMINAL TP NEW EDITION (MR) $14.99 AWA STUDIOS 34 57 2.83 MIGHTY MMW DOCTOR STRANGE WORLD BEYOND GN TP VOL 01 $15.99 MARVEL 35 60 2.82 SERIAL TP VOL 02 CAT AND MOUSE $15.99 ABSTRACT STUDIOS 36 111 2.81 DR STONE GN VOL 20 $9.99 VIZ MEDIA LLC 37 30 2.77 VENUS IN BLIND SPOT HC JUNJI ITO (MR) $22.99 VIZ MEDIA LLC 38 64 2.77 ORDINARY GODS TP VOL 01 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 39 28 2.76 CAPTAIN AMERICA TRUTH TP (MR) $24.99 MARVEL 40 9 2.74 BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 02 (MR) $49.99 DARK HORSE COMICS 41 54 2.69 CAME THE MIRROR & OTHER TALES GN $17.99 VIZ MEDIA LLC 42 31 2.64 FIREFLY BRAND NEW VERSE HC $24.99 BOOM! STUDIOS 43 191 2.62 RADIANT BLACK TP VOL 01 $9.99 IMAGE COMICS 44 2 2.60 MADMAN LIBRARY ED HC VOL 02 $99.99 DARK HORSE COMICS 45 114 2.58 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA STORIES WATER & FLAME GN $9.99 VIZ MEDIA LLC 46 126 2.54 KOMI CANT COMMUNICATE GN VOL 17 $9.99 VIZ MEDIA LLC 47 41 2.48 NIGHT HUNTERS TP $19.95 FLOATING WORLD COMICS 48 51 2.39 WOLVERINE BY CLAREMONT & MILLER DLX ED TP $19.99 MARVEL 49 67 2.32 SEA OF SORROWS TP $17.99 IDW PUBLISHING 50 82 2.32 SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 01 $14.99 BOOM! STUDIOS 51 59 2.26 FULLMETAL ALCHEMIST FULLMETAL ED HC VOL 16 $19.99 VIZ MEDIA LLC 52 74 2.25 PRINCESS WHO SAVED HER FRIENDS HC OGN $16.99 BOOM! STUDIOS 53 108 2.24 STAR WARS ADV GHOSTS OF VADERS CASTLE TP $12.99 IDW PUBLISHING 54 61 2.24 WYND HC BOOK 02 SECRET OF THE WINGS $19.99 BOOM! STUDIOS 55 102 2.22 NIGHT MARY TP (MR) $14.99 IMAGE COMICS 56 133 2.21 BLACK CLOVER GN VOL 28 $9.99 VIZ MEDIA LLC 57 91 2.20 EXCELLENCE TP VOL 02 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 58 70 2.19 MAN-EATERS TP VOL 04 $19.99 IMAGE COMICS 59 203 2.17 SPIDEY & HIS AMAZING FRIENDS TEAM SPIDEY DOES IT ALL $5.99 MARVEL PRESS 60 83 2.16 KANG THE CONQUEROR TP ONLY MYSELF LEFT TO CONQUER $15.99 MARVEL 61 101 2.14 FROM THE RED FOG GN VOL 01 $13.00 YEN PRESS 62 45 2.14 FRANKENSTEIN HC JUNJI ITO STORY COLLECTION $22.99 VIZ MEDIA LLC 63 49 2.11 SIN CITY TP VOL 03 THE BIG FAT KILL (4TH ED) (MR) $25.00 DARK HORSE COMICS 64 58 2.07 SEVEN DEADLY SINS OMNIBUS GN VOL 01 $19.99 KODANSHA COMICS 65 120 2.06 ZOM 100 BUCKET LIST OF THE DEAD GN VOL 05 (MR) $12.99 VIZ MEDIA LLC 66 55 2.02 TALES FROM THE OUTERVERSE HC $24.99 DARK HORSE COMICS 67 94 1.99 CROWDED TP VOL 03 $17.99 IMAGE COMICS 68 1 1.98 JOHN BUSCEMAS MARVEL HEROES ARTIST ED HC $90.00 IDW PUBLISHING 69 66 1.93 YOU PROMISED ME DARKNESS TP VOL 01 (MR) $19.99 BEHEMOTH COMICS 70 72 1.91 WAY OF X BY SI SPURRIER TP VOL 01 $19.99 MARVEL 71 87 1.84 PARASOMNIA TP VOL 01 $19.99 DARK HORSE COMICS 72 85 1.83 CHILDREN OF THE WOODS TP $19.99 DARK HORSE COMICS 73 89 1.83 EC ARCHIVES TALES FROM CRYPT TP VOL 01 (MR) $19.99 DARK HORSE COMICS 74 128 1.77 CATS GIRLFRIENDS & CATFRIENDS TP $14.99 DARK HORSE COMICS 75 68 1.76 BLACK HAMMER VISIONS HC VOL 02 $24.99 DARK HORSE COMICS 76 32 1.75 STRANGER THINGS YA BOXED SET $36.97 DARK HORSE COMICS 77 110 1.72 WARHAMMER 40000 SISTERS OF BATTLE TP (MR) $15.99 MARVEL 78 107 1.72 BABYTEETH TP VOL 04 $16.99 AFTERSHOCK COMICS 79 172 1.69 HE-MAN & MOTU LEGENDS FROM CASTLE GRAYSKULL GN $8.99 SCHOLASTIC INC. 80 164 1.65 PROMISED NEVERLAND GN VOL 01 $9.99 VIZ MEDIA LLC 81 109 1.62 BERMUDA GN $17.99 IDW PUBLISHING 82 127 1.60 ONLY THE FLOWERS KNOWS VOL 01 $14.95 DIGITAL MANGA DISTRIBUTION 83 104 1.59 FRAGMENTS OF HORROR HC JUNJI ITO (MR) $17.99 VIZ MEDIA LLC 84 76 1.59 HOUSE OF LOST HORIZONS SARAH JEWELL MYSTERY HC $24.99 DARK HORSE COMICS 85 139 1.58 TROVER SAVES THE UNIVERSE TP VOL 01 (MR) $14.99 IMAGE COMICS 86 103 1.52 RICK & MORTY RICKS NEW HAT TP $19.99 ONI PRESS INC. 87 29 1.51 MOON KNIGHT EPIC COLLECTION TP FINAL REST $44.99 MARVEL 88 187 1.49 MARVEL-VERSE GN TP MOON GIRL $9.99 MARVEL 89 183 1.48 JUJUTSU KAISEN GN VOL 09 $9.99 VIZ MEDIA LLC 90 185 1.48 JUJUTSU KAISEN GN VOL 11 $9.99 VIZ MEDIA LLC 91 115 1.43 CREMA TP $19.99 DARK HORSE COMICS 92 39 1.42 MAUS SURVIVORS TALE COMPLETE HC $35.00 PANTHEON BOOKS 93 205 1.42 SPY X FAMILY GN VOL 02 $9.99 VIZ MEDIA LLC 93 148 1.42 BABY SITTERS CLUB COLOR ED GN VOL 11 GOODBYE STACEY GOODBYE $12.99 GRAPHIX 95 95 1.41 SOLO LEVELING GN VOL 01 (MR) $20.00 YEN PRESS 96 124 1.38 JENNY ZERO TP $19.99 DARK HORSE COMICS 97 199 1.37 JUJUTSU KAISEN GN VOL 10 $9.99 VIZ MEDIA LLC 98 117 1.36 MARS ATTACKS RED SONJA TP $19.99 DYNAMITE 99 216 1.33 STAR WARS ADVENTURES WEAPON OF A JEDI GN $9.99 IDW PUBLISHING 100 208 1.32 CHAINSAW MAN GN VOL 08 (MR) $9.99 VIZ MEDIA LLC 101 131 1.32 WOLVERINE BY BENJAMIN PERCY TP VOL 03 $17.99 MARVEL 102 220 1.31 CALL OF THE NIGHT GN VOL 06 $9.99 VIZ MEDIA LLC 103 97 1.29 MY LITTLE PONY OMNIBUS TP VOL 07 $24.99 IDW PUBLISHING 104 125 1.28 ANIMAL STORIES GN $19.99 IDW PUBLISHING 105 243 1.28 DEPARTMENT OF TRUTH TP VOL 01 (MR) $9.99 IMAGE COMICS 106 214 1.26 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 13 $9.99 VIZ MEDIA LLC 107 151 1.25 SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 02 $14.99 BOOM! STUDIOS 107 218 1.25 KAIJU NO 8 GN VOL 01 (MR) $9.99 VIZ MEDIA LLC 109 217 1.24 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 20 $9.99 VIZ MEDIA LLC 110 98 1.24 SOUL EATER PERFECT EDITION HC GN VOL 06 $22.99 SQUARE ENIX MANGA 111 84 1.24 NORSE MYTHOLOGY HC VOL 01 $29.99 DARK HORSE COMICS 111 221 1.24 BORUTO GN VOL 01 NARUTO NEXT GENERATIONS $9.99 VIZ MEDIA LLC 113 42 1.23 JODOROWSKY LIBRARY SON OF GUN PIETROLINO (MR) $39.99 HUMANOIDS 114 157 1.22 SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 04 $14.99 BOOM! STUDIOS 115 227 1.18 MINECRAFT TP VOL 01 $10.99 DARK HORSE COMICS 116 90 1.14 PRISON PIT COMPLETE COLLECTION TP $29.99 FANTAGRAPHICS BOOKS 117 135 1.14 CRITICAL ROLE VOX MACHINA ORIGINS TP VOL 01 $19.99 DARK HORSE COMICS 117 99 1.14 BEST OF ATTACK ON TITAN COLOR HC ED (MR) $24.99 KODANSHA COMICS 119 44 1.13 DOCTOR STRANGE EPIC COLLECTION TP REALITY WAR $44.99 MARVEL 119 100 1.13 DEAD HAND BOOK STORIES FROM GRAVESEND CEMETERY HC $24.99 SOURCE POINT PRESS 121 268 1.13 ARCHIE JUMBO COMICS DIGEST #327 $8.99 ARCHIE COMIC PUBLICATIONS 122 168 1.12 ARCHIE 1000 PAGE COMICS GLORY TP $14.99 ARCHIE COMIC PUBLICATIONS 123 130 1.12 SOLO LEVELING GN VOL 02 (MR) $20.00 YEN PRESS 124 169 1.11 MOBILE SUIT GUNDAM THUNDERBOLT GN VOL 17 $14.99 VIZ MEDIA LLC 125 160 1.11 LOLLIPOP KIDS TP (SEISMIC) VOL 01 $16.99 SEISMIC 126 179 1.11 IM A WOLF BUT MY BOSS IS A SHEEP GN VOL 01 $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 127 184 1.09 ALICE IN BISHOUNEN LAND VOL 01 $12.99 TOKYOPOP 128 267 1.09 SAGA TP VOL 01 (MR) $9.99 IMAGE COMICS 129 134 1.09 SWORD BY AL EWING TP VOL 02 $19.99 MARVEL 130 149 1.08 HELLIONS BY ZEB WELLS TP VOL 03 $17.99 MARVEL 131 46 1.08 BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 06 (MR) $49.99 DARK HORSE COMICS 132 173 1.07 100 GIRLFRIENDS WHO REALLY LOVE YOU GN VOL 01 (MR) $13.99 GHOST SHIP 133 153 1.06 MARAUDERS BY GERRY DUGGAN TP VOL 04 $17.99 MARVEL 134 155 1.06 X-FORCE BY BENJAMIN PERCY TP VOL 04 $17.99 MARVEL 135 47 1.06 BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 03 (MR) $49.99 DARK HORSE COMICS 136 142 1.05 SPARK WITHIN FORGE EMBER IN THE ASHES OGN HC VOL 02 $19.99 BOOM! STUDIOS 137 163 1.05 THE FOREST HC $16.99 FANTAGRAPHICS BOOKS 138 176 1.04 STRAY DOGS TP $16.99 IMAGE COMICS 139 175 1.02 SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 03 $14.99 BOOM! STUDIOS 139 182 1.02 I CANT BELIEVE I SLEPT WITH YOU GN VOL 01 (MR) $13.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 139 253 1.02 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 15 $9.99 VIZ MEDIA LLC 142 215 1.02 RISING OF THE SHIELD HERO GN VOL 17 $11.95 ONE PEACE BOOKS 143 161 1.01 REIGN OF X TP VOL 09 $17.99 MARVEL 144 147 1.01 URUSEI YATSURA GN VOL 13 $19.99 VIZ MEDIA LLC 144 319 1.01 MONSTRESS TP VOL 01 (MR) $9.99 IMAGE COMICS 146 136 1.00 CHRONOPHAGE (MR) $19.99 HUMANOIDS 147 121 1.00 BOYS OMNIBUS TP VOL 01 (MR) $29.99 DYNAMITE 148 138 0.99 SHAMAN KING OMNIBUS TP VOL 07 (VOL 19-21) $19.99 KODANSHA COMICS 149 255 0.99 H P LOVECRAFT PICTURE IN THE HOUSE VOL 01 $9.99 CALIBER ENTERTAINMENT 150 69 0.99 THOR EPIC COLL TP TO WAKE MANGOG $39.99 MARVEL 151 239 0.98 INVESTIGATORS GN VOL 05 BRAVE AND BOULDER $10.99 FIRST SECOND BOOKS 152 276 0.97 HOW DO WE RELATIONSHIP GN VOL 05 $9.99 VIZ MEDIA LLC 153 226 0.97 GOLDEN KAMUY GN VOL 25 $12.99 VIZ MEDIA LLC 154 228 0.96 NO GUNS LIFE GN VOL 12 (MR) $12.99 VIZ MEDIA LLC 155 210 0.96 ORORO GN TP BEFORE THE STORM $13.99 MARVEL 156 278 0.96 YONA OF THE DAWN GN VOL 34 $9.99 VIZ MEDIA LLC 157 62 0.95 DAREDEVIL EPIC COLL TP HEART OF DARKNESS $44.99 MARVEL 158 285 0.94 SERAPH OF END VAMPIRE REIGN GN VOL 23 $9.99 VIZ MEDIA LLC 159 201 0.93 5 SECONDS BEFORE A WITCH FALLS IN LOVE GN (MR) $13.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 160 200 0.93 ST MERCY TP $16.99 IMAGE COMICS 160 145 0.93 SEVEN DEADLY SINS OMNIBUS GN VOL 02 $19.99 KODANSHA COMICS 160 275 0.93 BLACK CLOVER GN VOL 01 $9.99 VIZ MEDIA LLC 163 150 0.91 ROSA PARKS GN $19.99 NBM 164 194 0.90 WITCHES OF ADAMAS GN VOL 01 $14.99 GHOST SHIP 165 158 0.88 NEVER NEVER TP $19.99 HEAVY METAL MAGAZINE 166 229 0.87 INTERSPECIES REVIEWERS GN VOL 06 (MR) $13.00 YEN PRESS 167 288 0.86 MY HERO ACADEMIA GN VOL 21 $9.99 VIZ MEDIA LLC 168 232 0.86 PUELLA MAGI MADOKA MAGICA WRAITH ARC GN VOL 02 (MR) $13.00 YEN PRESS 169 154 0.86 SOLO LEVELING GN VOL 03 (MR) $20.00 YEN PRESS 170 146 0.86 CASTAWAYS TP $24.99 DARK HORSE COMICS 171 144 0.85 LOVESICKNESS JUNJI ITO STORY COLL HC $22.99 VIZ MEDIA LLC 171 295 0.85 KIRBY MANGA MANIA GN VOL 01 $9.99 VIZ MEDIA LLC 173 251 0.84 CHANGE WORLD GN VOL 01 (MR) $12.99 SUBLIME 174 237 0.84 IM LOOKING FOR SERIOUS LOVE TP (MR) $12.99 TOKYOPOP 175 202 0.84 WE LIVE TP VOL 01 $16.99 AFTERSHOCK COMICS 175 211 0.84 VIETNAM HORROR VOL 01 (MR) $14.99 BEHEMOTH COMICS 177 297 0.83 MY HERO ACADEMIA SMASH GN VOL 01 $9.99 VIZ MEDIA LLC 178 238 0.83 REIGN OF THE SEVEN SPELLBLADES GN VOL 02 $13.00 YEN PRESS 179 298 0.83 MY HERO ACADEMIA GN VOL 22 $9.99 VIZ MEDIA LLC 180 195 0.81 ULTRAMEGA BY JAMES HARREN TP (MR) $19.99 IMAGE COMICS 180 244 0.81 AQUANAUT GN $12.99 GRAPHIX 182 305 0.81 MY HERO ACADEMIA GN VOL 12 $9.99 VIZ MEDIA LLC 183 73 0.81 BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 08 $49.99 DARK HORSE COMICS 184 249 0.80 MONSTRESS TP VOL 06 $16.99 IMAGE COMICS 184 230 0.80 2 POINT 5 DIMENSIONAL SEDUCTION GN VOL 01 (MR) $13.99 GHOST SHIP 186 306 0.80 MY HERO ACADEMIA GN VOL 11 $9.99 VIZ MEDIA LLC 187 56 0.79 INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 01 $64.99 IMAGE COMICS 188 248 0.79 MAMA AKUMA GN VOL 02 $13.00 YEN PRESS 189 311 0.78 PROMISED NEVERLAND GN VOL 02 $9.99 VIZ MEDIA LLC 189 162 0.78 MALIKA WARRIOR QUEEN TP VOL 02 $24.99 DARK HORSE COMICS 191 252 0.78 KIRURU KILL ME GN VOL 02 $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 192 81 0.77 BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 07 (MR) $49.99 DARK HORSE COMICS 193 225 0.76 FANGS GN VOL 01 (MR) $14.99 TOKYOPOP 194 193 0.76 GREATEST THING GN $17.99 FIRST SECOND BOOKS 195 78 0.76 ELVIRA MISTRESS DARK CLASSIC YEARS OMNIBUS HC $49.99 DYNAMITE 196 273 0.75 YARICHIN BITCH CLUB GN VOL 04 (MR) $12.99 SUBLIME 197 320 0.75 MY HERO ACADEMIA VIGILANTES GN VOL 02 $9.99 VIZ MEDIA LLC 197 231 0.75 MONOLOGUE WOVEN FOR YOU GN VOL 01 (MR) $14.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 199 19 0.75 STAR WARS LEGENDS RISE SITH OMNIBUS HC $125.00 MARVEL 200 325 0.74 SPY X FAMILY GN VOL 05 $9.99 VIZ MEDIA LLC 201 141 0.73 LAGUARDIA DLX ED HC (MR) $29.99 DARK HORSE COMICS 202 265 0.72 IM IN LOVE WITH VILLAINESS GN VOL 02 $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 203 269 0.71 REINCARNATED AS DRAGON HATCHLING GN VOL 02 $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 204 156 0.71 PUTINS RUSSIA RISE OF A DICTATOR (MR) $24.95 DRAWN & QUARTERLY 205 272 0.71 YUUNA & HAUNTED HOT SPRINGS GN VOL 18 (MR) $12.99 GHOST SHIP 205 192 0.71 JOJOS BIZARRE ADV 4 DIAMOND IS UNBREAKABLE HC VOL 01 $19.99 VIZ MEDIA LLC 207 177 0.70 DESTROY ALL MONSTERS HC A RECKLESS BOOK (MR) $24.99 IMAGE COMICS 208 257 0.70 WORLDS END HAREM FANTASIA GN VOL 06 (MR) $13.99 GHOST SHIP 209 259 0.70 SEASIDE STRANGER GN VOL 02 HARUKAZE NO ETRANGER (MR) $13.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 209 181 0.70 SAVAGE DRAGON VICIOUS CIRCLE TRIUMPHANT TP (MR) $24.99 IMAGE COMICS 209 86 0.70 BLADE RUNNER BOX SET $49.99 TITAN COMICS 212 250 0.70 SONIC THE HEDGEHOG TP VOL 09 CHAO RACES & BADNIK BASES $15.99 IDW PUBLISHING 212 258 0.70 MASTERFUL CAT DEPRESSED AGAIN TODAY GN VOL 03 $13.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 212 96 0.70 CONAN CHRONICLES EPIC COLLECTION TP BLOOD IN HIS WAKE (MR) $44.99 MARVEL 212 171 0.70 ALLEY OOP AND DINNY #1 $19.99 MANUSCRIPT PRESS 216 294 0.69 SQUEE TP $19.95 AMAZE INK 217 180 0.69 RECKLESS HC (MR) $24.99 IMAGE COMICS 218 373 0.69 DESCENDER TP VOL 01 TIN STARS (MR) $9.99 IMAGE COMICS 219 376 0.68 INVINCIBLE TP VOL 01 FAMILY MATTERS $9.99 IMAGE COMICS 220 79 0.68 SPAWN COMPENDIUM TP VOL 01 (NEW EDITION) (MR) $59.99 IMAGE COMICS 220 345 0.68 PROMISED NEVERLAND GN VOL 03 $9.99 VIZ MEDIA LLC 222 178 0.68 RED ROOM ANTISOCIAL NETWORK TP (MR) $22.99 FANTAGRAPHICS BOOKS 223 196 0.67 STAR WARS INNER JEDI HC $19.99 INSIGHT EDITIONS 224 361 0.67 WE NEVER LEARN GN VOL 20 $9.99 VIZ MEDIA LLC 225 88 0.65 SPAWN COMPENDIUM TP VOL 02 $59.99 IMAGE COMICS 226 366 0.65 KINGS BEAST GN VOL 05 $9.99 VIZ MEDIA LLC 227 274 0.65 PHONOGRAM TP VOL 01 RUE BRITANNA (FULL COLOR ED) (MR) $16.99 IMAGE COMICS 228 359 0.65 DRAGON BALL SUPER GN VOL 05 $9.99 VIZ MEDIA LLC 229 260 0.64 RAW HERO GN VOL 06 $15.00 YEN PRESS 229 233 0.64 RANGERS OF THE DIVIDE TP $19.99 DARK HORSE COMICS 229 290 0.64 OUR NOT SO LONELY PLANET TRAVEL GUIDE GN VOL 02 (MR) $12.99 TOKYOPOP 229 245 0.64 BRZRKR (BERZERKER) TP VOL 01 (MR) $16.99 BOOM! STUDIOS 233 119 0.64 BARRY WINDSOR-SMITH MONSTERS HC (MR) $39.99 FANTAGRAPHICS BOOKS 234 206 0.62 FRIEND OF THE DEVIL HC A RECKLESS BOOK (MR) $24.99 IMAGE COMICS 235 409 0.62 SPAWN ORIGINS TP VOL 01 $9.99 IMAGE COMICS 235 296 0.62 RAINA TELGEMEIER GHOSTS GN $12.99 GRAPHIX 237 27 0.62 SAGA TP BOX SET (MR) $125.00 IMAGE COMICS 238 283 0.62 SUPER HXEROS GN VOL 05 (MR) $13.99 GHOST SHIP 239 300 0.61 BLOOD ON TRACKS GN VOL 08 (MR) $12.95 VERTICAL COMICS 240 302 0.61 HIGEHIRO AFTER BEING REJECTED GN VOL 01 $12.95 ONE PEACE BOOKS 241 374 0.61 HUNTER X HUNTER GN VOL 03 $9.99 VIZ MEDIA LLC 242 318 0.60 GOOD ASIAN TP VOL 01 (MR) $14.99 IMAGE COMICS 243 377 0.60 NARUTO GN VOL 01 $9.99 VIZ MEDIA LLC 244 26 0.60 EXCALIBUR OMNIBUS HC VOL 02 $125.00 MARVEL 245 207 0.59 NO 5 GN VOL 03 $22.99 VIZ MEDIA LLC 246 379 0.59 MINECRAFT WITHER WITHOUT YOU TP VOL 02 $10.99 DARK HORSE COMICS 246 292 0.59 DEPARTMENT OF TRUTH TP VOL 02 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 248 308 0.59 SEMELPAROUS GN VOL 02 $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 248 382 0.59 KOMI CANT COMMUNICATE GN VOL 02 $9.99 VIZ MEDIA LLC 248 310 0.59 HOUSECAT TROUBLE GN VOL 01 $12.99 RANDOM HOUSE GRAPHIC 251 222 0.59 PACIFIC RIM BLACKOUT GN $19.99 LEGENDARY COMICS 251 106 0.59 FLASH GORDON DAILIES HC VOL 08 RADIUM MINES OF ELECTRA $49.99 TITAN COMICS 253 383 0.58 PROMISED NEVERLAND GN VOL 04 $9.99 VIZ MEDIA LLC 253 289 0.58 EAST OF WEST TP VOL 01 THE PROMISE $16.99 IMAGE COMICS 255 52 0.58 SEVEN DEADLY SINS MANGA BOX SET VOL 01 $76.93 KODANSHA COMICS 255 312 0.58 BAKEMONOGATARI GN VOL 12 $12.95 VERTICAL COMICS 257 36 0.58 X-MEN OMNIBUS HC VOL 01 DM VAR $100.00 MARVEL 257 314 0.58 SPY SCHOOL GN VOL 01 $12.99 SIMON & SCHUSTER BOOKS 257 40 0.58 SIN CITY DLX HC VOL 03 THE BIG FAT KILL (4TH ED) (MR) $100.00 DARK HORSE COMICS 257 209 0.58 COME OVER COME OVER (MR) $21.95 DRAWN & QUARTERLY 261 422 0.57 PAPER GIRLS TP VOL 01 $9.99 IMAGE COMICS 261 204 0.57 OLYMPIA HC $24.99 FANTAGRAPHICS BOOKS 261 418 0.57 I HATE FAIRYLAND TP VOL 01 MADLY EVER AFTER (MR) $9.99 IMAGE COMICS 264 549 0.57 MAGICAL BEATDOWN GN VOL 01 (MR) $6.00 SILVER SPROCKET 265 316 0.56 HITOMI CHAN IS SHY WITH STRANGERS GN VOL 03 $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 266 304 0.56 HILO GN VOL 08 GINA & BIG SECRET $13.99 RANDOM HOUSE BOOKS 267 322 0.56 LOVE OF KILL GN VOL 06 $13.00 YEN PRESS 267 113 0.56 BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 04 (MR) $49.99 DARK HORSE COMICS 269 317 0.55 CHEEKY BRAT GN VOL 02 (O/A) $13.00 YEN PRESS 269 122 0.55 BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 09 (MR) $49.99 DARK HORSE COMICS 271 301 0.55 ICE CREAM MAN TP VOL 01 RAINBOW SPRINKLES $16.99 IMAGE COMICS 271 112 0.55 GEORGE HERRIMAN LIBRARY HC KRAZY & IGNATZ 1922-1924 $49.99 FANTAGRAPHICS BOOKS 273 270 0.54 PIXELS OF YOU GN $16.99 AMULET BOOKS 274 332 0.54 IN ANOTHER WORLD WITH MY SMARTPHONE GN VOL 04 $13.00 YEN PRESS 275 123 0.54 BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 05 (MR) $49.99 DARK HORSE COMICS 276 336 0.53 SKIP AND LOAFER GN VOL 03 $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 276 16 0.53 JIM LEES X-MEN ARTIST ED HC 2ND PTG $90.00 IDW PUBLISHING 276 404 0.53 DRAGON BALL SUPER GN VOL 02 $9.99 VIZ MEDIA LLC 279 452 0.53 GEIGER TP VOL 01 $9.99 IMAGE COMICS 280 281 0.53 YARICHIN BITCH CLUB LTD ED GN VOL 04 (MR) $17.99 SUBLIME 280 339 0.53 TOKYO GHOST TP VOL 01 ATOMIC GARDEN (MR) $14.99 IMAGE COMICS 282 186 0.52 KARL THE VIKING TP VOL 01 $24.99 REBELLION / 2000AD 283 246 0.52 DARK AGE TP VOL 01 $19.95 RED 5 COMICS 284 307 0.51 UNWANTED UNDEAD ADVENTURER GN VOL 03 $14.99 J-NOVEL CLUB 284 416 0.51 SPY X FAMILY GN VOL 03 $9.99 VIZ MEDIA LLC 284 455 0.51 SNOTGIRL TP VOL 01 GREEN HAIR DONT CARE $9.99 IMAGE COMICS 287 271 0.50 ONE HIT WONDER TP (MR) $20.00 FAIRSQUARE COMICS LLC 288 368 0.50 MINECRAFT INSPIRED MISADV FRIGIEL & FLUFFY HC VOL 01 $12.99 ABLAZE 288 105 0.50 INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 02 $64.99 IMAGE COMICS 290 236 0.50 SMASHED JUNJI ITO STORY COLLECTION HC (MR) $22.99 VIZ MEDIA LLC 290 350 0.50 MONSTRESS TP VOL 02 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 290 166 0.50 METAX HC $34.99 FANTAGRAPHICS BOOKS 290 334 0.50 HELLO MELANCHOLIC GN VOL 01 (MR) $13.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 294 387 0.49 VAMPIRE DORMITORY GN VOL 03 $10.99 KODANSHA COMICS 294 388 0.49 EDENS ZERO GN VOL 15 $10.99 KODANSHA COMICS 296 33 0.49 WOLVERINE X-MEN BY AARON OMNIBUS HC $125.00 MARVEL 296 50 0.49 MMW AMAZING SPIDER-MAN HC VOL 23 $100.00 MARVEL 298 357 0.49 HERO LIFE OF SELF PROCLAIMED MEDIOCRE DEMON GN VOL 02 $12.99 KODANSHA COMICS 299 321 0.48 SUMMER WITH YOU GN VOL 02 (MR) $14.99 KODANSHA COMICS 299 118 0.48 SAGA COMPENDIUM TP VOL 01 (MR) $59.99 IMAGE COMICS 299 324 0.48 PARANORMAL HITMEN TP (MR) $14.99 BEHEMOTH COMICS 299 284 0.48 JOHN CARPENTER NIGHT TERRORS SOUR CANDY TP $17.99 STORM KING PRODUCTIONS, INC 299 475 0.48 DEADLY CLASS TP VOL 01 REAGAN YOUTH (MR) $9.99 IMAGE COMICS 299 462 0.48 BLACK SCIENCE TP VOL 01 HOW TO FALL FOREVER (MR) $9.99 IMAGE COMICS 305 402 0.48 GODDESS GIRLS GN VOL 01 ATHENA THE BRAIN $10.99 ALADDIN BOOKS 306 287 0.47 STRANGER THINGS & DUNGEONS & DRAGONS TP $19.99 DARK HORSE COMICS 306 198 0.47 BOYS OMNIBUS TP VOL 02 (MR) $29.99 DYNAMITE 308 241 0.47 FRINK & FREUD GN $22.99 SELFMADEHERO 308 439 0.47 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 23 $9.99 VIZ MEDIA LLC 310 369 0.47 MONSTRESS TP VOL 05 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 310 490 0.47 DIE TP VOL 01 FANTASY HEARTBREAKER (MR) $9.99 IMAGE COMICS 312 363 0.46 MUSHOKU TENSEI JOBLESS REINCARNATION GN VOL 14 $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 312 385 0.46 MINECRAFT INSPIRED MISADV FRIGIEL & FLUFFY HC VOL 02 $12.99 ABLAZE 314 445 0.46 DEATH NOTE GN VOL 02 $9.99 VIZ MEDIA LLC 314 364 0.46 DANCE IN VAMPIRE BUND AGE OF SCARLET ORDER GN VOL 05 (MR) $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 316 367 0.46 COMBATANTS WILL BE DISPATCHED GN VOL 06 (MR) $13.00 YEN PRESS 317 188 0.45 DID YOU HEAR WHAT EDDIE GEIN DONE GN (MR) $29.99 ALBATROSS FUNNYBOOKS 318 444 0.44 HEROES IN TRAINING GN VOL 01 ZEUS & THUNDERBOLT OF DOOM $9.99 ALADDIN BOOKS 319 530 0.44 MAGICAL BEATDOWN GN VOL 02 (MR) $8.00 SILVER SPROCKET 320 348 0.43 WITCH GN PART IX 100 WITCH GN VOL 02 $15.00 JY 320 405 0.43 REPRISE OF THE SPEAR HERO GN VOL 07 $11.95 ONE PEACE BOOKS 322 460 0.43 KOMI CANT COMMUNICATE GN VOL 03 $9.99 VIZ MEDIA LLC 322 129 0.43 INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 03 $64.99 IMAGE COMICS 324 420 0.43 LEGEND OF KORRA TP VOL 01 TURF WARS PT 1 $12.99 DARK HORSE COMICS 324 323 0.43 ACROSS A FIELD OF STARLIGHT GN $16.99 RANDOM HOUSE GRAPHIC 326 262 0.42 SWORDS OF CEREBUS IN HELL TP VOL 10 $24.99 AARDVARK VANAHEIM 326 463 0.42 MINECRAFT TP VOL 02 $10.99 DARK HORSE COMICS 328 365 0.42 LOADED BIBLE TP VOL 01 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 328 329 0.42 BLACKS MYTH TP (MR) $16.99 AHOY COMICS 330 534 0.42 INVINCIBLE TP VOL 02 EIGHT IS ENOUGH $9.99 IMAGE COMICS 330 63 0.42 DOCTOR STRANGE OMNIBUS HC VOL 02 $100.00 MARVEL 332 358 0.41 THERE ARE THINGS I CANT TELL YOU GN $14.99 TOKYOPOP 332 309 0.41 SIEGFRIED DRAGON SLAYER GN VOL 01 $19.99 RENEGADE ARTS ENTERTAINMENT 332 391 0.41 MONSTRESS TP VOL 03 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 332 266 0.41 HALCYON HC $24.99 FANTAGRAPHICS BOOKS 336 440 0.41 FLYING WITCH GN VOL 10 $10.95 VERTICAL COMICS 337 327 0.41 CRITICAL ROLE VOX MACHINA ORIGINS TP VOL 02 $19.99 DARK HORSE COMICS 338 395 0.40 MULTI MIND MAYHEM GN VOL 02 ISEKAI TENSEI SOUDOUKI (MR) $12.95 ONE PEACE BOOKS 339 446 0.40 GODDESS GIRLS GN VOL 02 PERSEPHONE THE PHONY $10.99 ALADDIN BOOKS 340 384 0.40 FINE PRINT TP VOL 01 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 341 415 0.40 SAGA TP VOL 02 (MR) $14.99 IMAGE COMICS 341 564 0.40 KILL OR BE KILLED TP VOL 01 (MR) $9.99 IMAGE COMICS 343 254 0.40 LEONARD COHEN ON A WIRE HC $24.95 DRAWN & QUARTERLY 343 544 0.40 FAMILY TREE TP VOL 01 $9.99 IMAGE COMICS 343 403 0.40 CELLS AT WORK BABY GN VOL 03 $12.99 KODANSHA COMICS 346 414 0.39 KATIE THE CATSITTER SC GN VOL 02 BEST FRIENDS FOR NEVER $12.99 RANDOM HOUSE BOOKS 347 393 0.38 DIE TP VOL 04 BLEED (MR) $16.99 IMAGE COMICS 347 291 0.38 AVATAR LAST AIRBENDER RIFT OMNIBUS TP $24.99 DARK HORSE COMICS 349 417 0.38 LAUGHING UNDER THE CLOUDS VOL 06 $12.99 TOKYOPOP 350 504 0.38 PROMISED NEVERLAND GN VOL 07 $9.99 VIZ MEDIA LLC 350 429 0.38 FRIDAY TP BOOK 01 FIRST DAY OF CHRISTMAS (MR) $14.99 IMAGE COMICS 352 528 0.38 ONE PUNCH MAN GN VOL 17 $9.99 VIZ MEDIA LLC 353 353 0.37 HYPER SCAPE TP $19.99 DARK HORSE COMICS 354 170 0.37 SAGA DLX ED HC VOL 01 $49.99 IMAGE COMICS 354 223 0.37 INCAL TP DM EXC CVR (MR) $29.99 HUMANOIDS INC 356 427 0.36 MUSCLES ARE BETTER THAN MAGIC GN VOL 04 $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 356 451 0.36 HINAMATSURI GN VOL 14 $11.95 ONE PEACE BOOKS 358 573 0.36 HAYATE COMBAT BUTLER GN VOL 39 $9.99 VIZ MEDIA LLC 358 603 0.36 FIRE POWER BY KIRKMAN & SAMNEE TP VOL 01 PRELUDE $9.99 IMAGE COMICS 358 371 0.36 CROSSOVER TP VOL 01 $19.99 IMAGE COMICS 358 483 0.36 ASCENDER TP VOL 04 (MR) $12.99 IMAGE COMICS 362 546 0.36 PROMISED NEVERLAND GN VOL 10 $9.99 VIZ MEDIA LLC 362 328 0.36 NO ONE KNOWS GN (MR) $19.99 BLACK PANEL PRESS 364 212 0.35 CRITICAL ROLE VOX MACHINA ORIGINS LIBRARY ED HC VOL 01 $39.99 DARK HORSE COMICS 365 488 0.35 LOVESICK ELLIE GN VOL 02 $10.99 KODANSHA COMICS 366 397 0.35 RESTART AFTER GROWING HUNGRY GN (MR) $14.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 366 449 0.35 MONSTRESS TP VOL 04 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 368 561 0.35 SPLATOON MANGA GN VOL 01 $9.99 VIZ MEDIA LLC 368 448 0.35 SAGA TP VOL 09 (MR) $14.99 IMAGE COMICS 368 247 0.35 OUR LITTLE SECRET HC (MR) $29.95 DRAWN & QUARTERLY 371 634 0.34 WICKED & DIVINE TP VOL 01 THE FAUST ACT (MR) $9.99 IMAGE COMICS 371 502 0.34 ORIENT GN VOL 07 $10.99 KODANSHA COMICS 373 419 0.34 STILLWATER BY ZDARSKY & PEREZ TP VOL 01 (MR) $16.99 IMAGE COMICS 373 213 0.34 ROSE OF VERSAILLES GN VOL 02 $38.99 UDON ENTERTAINMENT INC 373 575 0.34 MINECRAFT WITHER WITHOUT YOU TP VOL 01 $10.99 DARK HORSE COMICS 376 299 0.33 SCOTT PILGRIM COLOR HC VOL 01 $24.99 ONI PRESS INC. 376 372 0.33 MAUS SURVIVORS TALE TP VOL 01 MY FATHER BLEEDS HISTORY NEW P $16.95 PANTHEON BOOKS 378 438 0.33 PERSONA 5 MEMENTOS MISSIONS TP VOL 01 $13.99 UDON ENTERTAINMENT INC 378 545 0.33 DANGANRONPA 2 TP VOL 02 ULTIMATE LUCK AND HOPE AND DESPAIR ( $12.99 DARK HORSE COMICS 380 331 0.32 WITCHER OMNIBUS TP VOL 01 $24.99 DARK HORSE COMICS 380 586 0.32 MASHLE MAGIC & MUSCLES GN VOL 01 $9.99 VIZ MEDIA LLC 380 645 0.32 ASCENDER TP VOL 01 (MR) $9.99 IMAGE COMICS 383 197 0.32 PAPER GIRLS COMP STORY TP $49.99 IMAGE COMICS 384 174 0.32 WARLOCK BY JIM STARLIN GALLERY EDITION HC $50.00 MARVEL 384 457 0.32 REBORN AS A BARRIER MASTER GN VOL 02 $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 384 594 0.32 DR STONE GN VOL 05 $9.99 VIZ MEDIA LLC 387 470 0.32 TOKYO GHOST TP VOL 02 (MR) $14.99 IMAGE COMICS 387 378 0.32 BLOODBORNE TP VOL 01 (MR) $17.99 TITAN COMICS 387 380 0.32 BEAUTIFUL DARKNESS GN $17.95 DRAWN & QUARTERLY 390 407 0.31 ONCE & FUTURE TP VOL 01 $16.99 BOOM! STUDIOS 390 277 0.31 BOYS OMNIBUS TP VOL 04 (MR) $29.99 DYNAMITE 392 467 0.31 WITH DOG AND CAT EVERYDAY IS FUN GN VOL 06 $12.95 VERTICAL COMICS 392 280 0.31 BOYS OMNIBUS TP VOL 03 (MR) $29.99 DYNAMITE 394 473 0.31 SHE PROFESSED HERSELF PUPIL OF WISE MAN GN VOL 04 (MR) $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 394 481 0.31 SAGA TP VOL 03 (MR) $14.99 IMAGE COMICS 394 315 0.31 CIRQUE DU FREAK MANGA OMNIBUS GN VOL 05 $24.00 YEN PRESS 397 426 0.31 DEKOBOKO SUGAR DAYS MANGA GN $14.99 TOKYOPOP 398 685 0.30 INVINCIBLE TP VOL 03 PERFECT STRANGERS $9.99 IMAGE COMICS 398 609 0.30 HEROES IN TRAINING GN VOL 02 POSEIDON & SEA OF FURY $9.99 ALADDIN BOOKS 398 492 0.30 EAST OF WEST TP VOL 02 WE ARE ALL ONE $14.99 IMAGE COMICS 398 482 0.30 DAYS ON FES GN VOL 04 $13.00 YEN PRESS 402 189 0.30 MARVEL PORTFOLIO MARK BROOKS $50.00 MARVEL

