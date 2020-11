Giveaway: 1,000 Steam Codes For The In The Black Beta

Would you like to play the beta for Impeller Studios' latest game In The Black? We got 1,000 Steam codes to give out! The company has given us a ton of Steam codes for you to try out the beta, which will have you dogfighting in the far reaches of space in some of the craziest and best ships their galaxy has to offer you. The beta is live as we speak and this is your chance to get in on it and help them test the game out. We have 1,000 codes down at the bottom on a first-come-first-serve basis. if a code doesn't work, it's been taken. That's it, all you have to do is sift through the codes and get one. We have more info about the game here as well as a trailer showing it off before you dive in.

In The Black's first public beta introduces new content with today's release of the Reus-class medium fighter, an updated Hyperion-class heavy fighter, improved AI for NPC fighter support, and new functionality in the cockpit displays, including a missile cam to enhance reconnaissance and provide a cinematic view of long distance kills. There is also a major update to the powerful ShipFrame Editor for customizing your ship's loadout and appearance. All of these features can be tested now through 4v4 battles against other players or bots. Impeller Studios is also implementing numerous quality of life updates, such as a simpler, more streamlined main menu and "Quick Comms" that allow players to easily strategize without voice chat. In The Black is being developed by AAA veterans from some of gaming's most prestigious series, including Studio Director Jack Mamais (Lead Designer for Far Cry, Crysis), Senior Producer David Wessman (Gameplay and Story Lead, X-Wing series of Star Wars Space Combat Simulators, Blood Wake), and veteran audio designer Michael Shwartz (MechWarrior). Having pioneered some of the most beloved shooters and combat sims, the Impeller team is combining their talents to innovate again with a new vision of space combat that is unlike anything ever done before. Their love for hard science fiction has been a key focus for In The Black's development. With meticulous attention to detail, Impeller Studios is crafting an immersive, exciting, and believable vision of 23rd century space combat that respects real world physics and engineering. In The Black puts players in the cockpits of heavily armed, nuclear-powered spacecraft to fight in spectacular battlespace locations in the belt and among the rings and moons of Saturn.

