Pokémon GO Announces December 2025 Content With Unova Dragons
The Unova Dragon-type Legendaries return to Pokémon GO in December 2025, kicking off the new Precious Paths season of gameplay.
Article Summary
- Unova Dragon-type Legendaries Kyurem, Reshiram, and Zekrom headline Pokémon GO raids in December 2025.
- Special events include Journey to Paldea, Community Day, Winter Holiday, and New Year's 2026 festivities.
- Mega and Shadow Raids bring Mega Garchomp, Gyarados, Glalie, Abomasnow, and Shadow Heatran to battles.
- Spotlight Hours, Raid Hours, and new Research Breakthroughs offer fresh Shiny and bonus opportunities.
With the new season of Pokémon GO gameplay coming up fast, Niantic has rolled out details for December 2025 Raids, events, and more. Let's get into it!
These are the Pokémon that will appear in Five-Star raids in Pokémon GO in December 2025:
- November 25 – December 2: Cobalion (can be Shiny), Terrakion (can be Shiny), Virizion (can be Shiny)
- December 4 – 13: Kyurem (can be Shiny)
- December 13 – 22: Reshiram (can be Shiny)
- December 23 – 31: Zekrom (can be Shiny)
- Shadow Raids: Shadow Heatran (can be Shiny)
These are the Pokémon that will appear in Max Battles in December 2025 with Max Monday features during their tenure:
- December 1 – 7: Darumaka (can be Shiny)
- December 8 – 14: Cryogonal (can be Shiny)
- December 15 – 21: Kabuto (can be Shiny)
- December 22 – 28: Spheal (can be Shiny)
- December 29 – January 4: Omanyte (can be Shiny)
Here are the Mega Pokémon that will appear in Mega Raids this December 2025:
- December 25 – December 2: Mega Aerodactyl (can be Shiny), Mega Medicham (can be Shiny), and Mega Garchomp (can be Shiny)
- December 4 – 13: Mega Gyarados (can be Shiny)
- December 13 – 22: Mega Abomasnow (can be Shiny)
- December 23 – 31: Mega Glalie (can be Shiny)
Here are the events coming to Pokémon GO in December 2025:
- December 2 – 9, 2025: Journey to Paldea
- December 6 – 7, 2025: December Community Day
- December 11 – 16, 2025: Well Armed
- December 14, 2025: Max Battle Day: TBA, most likely Gigantamax Meowth
- December 18 – 24, 2025: Winter Holiday Event Part 1
- December 20, 2025: Research Day: TBA
- December 24 – 29, 2025: Winter Holiday Event Part 2
- December 27 – 28, 2025: Winter Weekend
- December 31, 2025 – January 4, 2026: New Year's 2026
These are the Spotlight Hours and bonuses coming in December 2025:
- Tuesday, December 2: Cranidos with double transfer candy, can be Shiny
- Tuesday, December 9: Shieldon with double catch XP, can be Shiny
- Tuesday, December 16: Meinfoo with double catch XP, can be Shiny
- Tuesday, December 23: Spheal with double evolution XP, can be Shiny
- Tuesday, December 30: Delibird with double catch Stardust, can be Shiny
The Raid Hours for the month of December 2025 in Pokémon GO are:
- Wednesday, December 3: Cobalion, Terrakion, Virizion (all can be Shiny)
- Wednesday, December 10: Kyurem (can be Shiny)
- Wednesday, December 17: Reshiram (can be Shiny)
- Wednesday, December 24: Zekrom (can be Shiny)
- Wednesday, December 31: Blacephalon (can be Shiny)
Current Research Breakthrough encounters during the Precious Paths season:
- Galarian Mr. Mime (can be Shiny)
- Lapras (can be Shiny)
- Snorlax (can be Shiny)
- Sinistea (can be Shiny)
- Honedge
- Dreepy
Be sure to check back on Bleeding Cool for daily updates on all things Pokémon GO.