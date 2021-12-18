32 Collections Coming Back Into Print From Marvel Comics

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Marvel Comics has not the greatest reputation for keeping their collections in print. And with recent challenges to paper, printer, warehouse, and distribution availability, a lot of books have gone out of print. Here is the latest list of books that have gone back to print and will be available for comic book stores and bookstores to order for the New Year. And look for any increased aftermarket value for any of these books, because they had gone out of print, to drop back like a stone.

32 Collections Coming Back Into Print From Marvel Comics
32 Collections Coming Back Into Print From Marvel Comics
  1. CIVIL WAR TPB
  2. HULK: PLANET HULK TPB
  3. HULK: WORLD WAR HULK TPB
  4. STAR WARS: DARTH VADER VOL. 1 – VADER TPB
  5. VENOM UNLEASHED VOL. 1 TPB
  6. HOUSE OF M TPB
  7. IMMORTAL HULK VOL. 1: OR IS HE BOTH? TPB
  8. IMMORTAL HULK VOL. 6: WE BELIEVE IN BRUCE BANNER TPB
  9. SECRET EMPIRE TPB
  10. STAR WARS: DARTH VADER VOL. 3 – THE SHU-TORUN WAR TPB
  11. THOR BY DONNY CATES VOL. 1: THE DEVOURER KING TPB
  12. INFINITY GAUNTLET OMNIBUS HC
  13. NEW MUTANTS OMNIBUS VOL. 1 HC
  14. THE UNCANNY X-MEN OMNIBUS VOL. 4
  15. X-MEN: INFERNO OMNIBUS HC
  16. THE FANTASTIC FOUR OMNIBUS VOL. 1 HC
  17. THE AMAZING SPIDER-MAN OMNIBUS VOL. 2 HC
  18. THE UNCANNY X-MEN OMNIBUS VOL. 2 HC
  19. THE AMAZING SPIDER-MAN OMNIBUS VOL. 2 HC
  20. MARVEL-VERSE: LOKI GN-TPB
  21. SPIDER-MAN: MILES MORALES VOL. 1 TPB
  22. STAR WARS: DARTH MAUL – SON OF DATHOMIR TPB
  23. STAR WARS: DARTH VADER: DARK LORD OF THE SITH VOL. 1 – IMPERIAL MACHINE TPB
  24. STAR WARS: DARTH VADER: DARK LORD OF THE SITH VOL. 3 – THE BURNING SEAS TPB
  25. CAPTAIN AMERICA BY ED BRUBAKER OMNIBUS VOL. 1 HC
  26. THE UNCANNY X-MEN OMNIBUS VOL. 3 HC
  27. SPIDER-MAN BY ROGER STERN OMNIBUS HC
  28. AMAZING SPIDER-MAN BY NICK SPENCER VOL. 1: BACK TO BASICS TPB
  29. INFINITY GAUNTLET TPB
  30. INFINITY WAR TPB
  31. PUNISHER MAX: THE COMPLETE COLLECTION VOL. 1 TPB
  32. SPIDER-MAN: MILES MORALES VOL. 2 TPB

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About Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne, Chase Variant. Lives in South-West London, works from Blacks on Dean Street, shops at Piranha Comics. Father of two. Political cartoonist.
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