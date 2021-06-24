Bunny Mask #2 From AfterShock Comics Tops Advance Reorders
Advance Reorders time! Aside from the second and fifth printings of WEB Of Spider-Man #1 and BRZRKR #1, it was Bunny Mask #2 by Paul Tobin and Andrea Mutti from AfterShock Comics that rocketed in retailer advance reorders this week, followed by Marvel's Sinister War and Aliens Aftermath. Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors.
TOP 25 ADVANCE REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS
|Publication
|Price
|Publisher
|WEB OF SPIDER-MAN #1 (OF 5) 2ND PTG GURIHIRU VAR
|$3.99
|MARVEL
|BRZRKR (BERZERKER) #1 (OF 12) 5TH PTG GARNEY (MR)
|$4.99
|BOOM
|BUNNY MASK #2 CVR A
|$4.99
|AFTERSHOCK
|SINISTER WAR #1 (OF 4)
|$4.99
|MARVEL
|ALIENS AFTERMATH #1
|$4.99
|MARVEL
|BRZRKR (BERZERKER) #4 (OF 12) CVR D WARD FOIL (MR)
|$4.99
|BOOM
|BRZRKR (BERZERKER) #4 (OF 12) CVR A GRAMPA (MR)
|$3.99
|BOOM
|STAR WARS WAR BOUNTY HUNTERS #2 (OF 5)
|$3.99
|MARVEL
|SKYBOUND X #2 CVR A RATHBURN (MR)
|$4.99
|IMAGE
|BRZRKR (BERZERKER) #4 (OF 12) CVR C GRAMPA FOIL (MR)
|$4.99
|BOOM
|BEYOND THE BREACH #1 CVR A COUCEIRO
|$4.99
|AFTERSHOCK
|STAR WARS WAR BOUNTY HUNTERS #2 (OF 5) CAMUNCOLI HEADSHOT VA
|$3.99
|MARVEL
|BRZRKR (BERZERKER) #4 (OF 12) CVR B WARD (MR)
|$3.99
|BOOM
|STAR WARS HIGH REPUBLIC TP VOL 01 THERE IS NO FEAR
|$15.99
|MARVEL
|EXTREME CARNAGE SCREAM #1
|$3.99
|MARVEL
|MIGHTY MMW X-MEN STRANGEST SUPER HEROES GN TP VOL 01 DM VAR
|$15.99
|MARVEL
|THOR #15
|$3.99
|MARVEL
|SPIDER-MAN SPIDERS SHADOW #4 (OF 5)
|$3.99
|MARVEL
|CARNAGE BLACK WHITE AND BLOOD #4 (OF 4) RANDOLPH VAR
|$4.99
|MARVEL
|MOUSE GUARD OWLHEN CAREGIVER #1
|$4.99
|BOOM
|CARNAGE BLACK WHITE AND BLOOD #4 (OF 4)
|$4.99
|MARVEL
|SKYBOUND X #2 CVR D 10 COPY INCV B&W BRESSAN (MR)
|$4.99
|IMAGE
|SKYBOUND X #2 CVR E 10 COPY INCV B&W VUONG & KNIIVILA (MR)
|$4.99
|IMAGE
|SINISTER WAR #1 (OF 4) BAGLEY WRAPAROUND VAR
|$4.99
|MARVEL
|SINISTER WAR #1 (OF 4) NGU VAR
|$4.99
|MARVEL
TOP 25 REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS
|Publication
|Price
|Publisher
|X-MEN BY CHRIS CLAREMONT & JIM LEE OMNIBUS HC VOL 02 NEW PTG
|$125.00
|MARVEL
|INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 03
|$64.99
|IMAGE
|INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 02
|$64.99
|IMAGE
|SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 02 (C: 0-1-2)
|$14.99
|BOOM
|HELLSING DELUXE EDITION HC VOL 03 (MR) (C: 1-1-2)
|$49.99
|DARK HORSE
|AMAZING SPIDER-MAN EPIC COLL TP RETURN OF SINISTER SIX
|$39.99
|MARVEL
|X-MEN AGE OF APOCALYPSE OMNIBUS HC TAN CVR NEW PTG
|$125.00
|MARVEL
|SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 01 (C: 0-1-2)
|$14.99
|BOOM
|TMNT THE LAST RONIN #3 (OF 5)
|$8.99
|IDW
|STAR WARS DOCTOR APHRA OMNIBUS HC VOL 01
|$125.00
|MARVEL
|HEROES REBORN NIGHT-GWEN #1
|$4.99
|MARVEL
|INVINCIBLE TP VOL 01 FAMILY MATTERS (NEW PTG)
|$9.99
|IMAGE
|AVATAR LAST AIRBENDER LOST ADVENTURES LIBRARY ED HC (C: 1-0-
|$39.99
|DARK HORSE
|BARRY WINDSOR-SMITH MONSTERS HC (MR) (C: 0-1-2)
|$39.99
|FANTAGRAPHICS
|VENOMNIBUS HC VOL 02
|$125.00
|MARVEL
|INVINCIBLE HC VOL 02 ULTIMATE COLL (NEW PTG)
|$39.99
|IMAGE
|TMNT THE LAST RONIN #1 (OF 5) 3RD PTG
|$8.99
|IDW
|POWER PACK CLASSIC OMNIBUS HC VOL 01
|$125.00
|MARVEL
|INFINITY WAR OMNIBUS HC
|$125.00
|MARVEL
|TMNT THE LAST RONIN #2 (OF 5) 2ND PTG
|$8.99
|IDW
|ETERNALS BY NEIL GAIMAN TP NEW PTG
|$24.99
|MARVEL
|CRITICAL ROLE VOX MACHINA ORIGINS LIBRARY ED HC VOL 01
|$39.99
|DARK HORSE
|CRIMINAL DLX ED HC VOL 02 (MR)
|$49.99
|IMAGE
|GIRLS 2 WOMEN SC GN (A) (C: 1-0-0)
|$23.95
|DIGITAL MANGA
|SAGA COMPENDIUM TP VOL 01 (MR)
|$59.99
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