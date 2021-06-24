Bunny Mask #2 From AfterShock Comics Tops Advance Reorders

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Advance Reorders time! Aside from the second and fifth printings of WEB Of Spider-Man #1 and BRZRKR #1, it was Bunny Mask #2 by Paul Tobin and Andrea Mutti from AfterShock Comics that rocketed in retailer advance reorders this week, followed by Marvel's Sinister War and Aliens Aftermath. Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors.

Bunny Mask #2 Tops Advance Reorders
Bunny Mask #2 Tops Advance Reorders

TOP 25 ADVANCE REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

Publication Price Publisher
WEB OF SPIDER-MAN #1 (OF 5) 2ND PTG GURIHIRU VAR $3.99 MARVEL
BRZRKR (BERZERKER) #1 (OF 12) 5TH PTG GARNEY (MR) $4.99 BOOM
BUNNY MASK #2 CVR A $4.99 AFTERSHOCK
SINISTER WAR #1 (OF 4) $4.99 MARVEL
ALIENS AFTERMATH #1 $4.99 MARVEL
BRZRKR (BERZERKER) #4 (OF 12) CVR D WARD FOIL (MR) $4.99 BOOM
BRZRKR (BERZERKER) #4 (OF 12) CVR A GRAMPA (MR) $3.99 BOOM
STAR WARS WAR BOUNTY HUNTERS #2 (OF 5) $3.99 MARVEL
SKYBOUND X #2 CVR A RATHBURN (MR) $4.99 IMAGE
BRZRKR (BERZERKER) #4 (OF 12) CVR C GRAMPA FOIL (MR) $4.99 BOOM
BEYOND THE BREACH #1 CVR A COUCEIRO $4.99 AFTERSHOCK
STAR WARS WAR BOUNTY HUNTERS #2 (OF 5) CAMUNCOLI HEADSHOT VA $3.99 MARVEL
BRZRKR (BERZERKER) #4 (OF 12) CVR B WARD (MR) $3.99 BOOM
STAR WARS HIGH REPUBLIC TP VOL 01 THERE IS NO FEAR $15.99 MARVEL
EXTREME CARNAGE SCREAM #1 $3.99 MARVEL
MIGHTY MMW X-MEN STRANGEST SUPER HEROES GN TP VOL 01 DM VAR $15.99 MARVEL
THOR #15 $3.99 MARVEL
SPIDER-MAN SPIDERS SHADOW #4 (OF 5) $3.99 MARVEL
CARNAGE BLACK WHITE AND BLOOD #4 (OF 4) RANDOLPH VAR $4.99 MARVEL
MOUSE GUARD OWLHEN CAREGIVER #1 $4.99 BOOM
CARNAGE BLACK WHITE AND BLOOD #4 (OF 4) $4.99 MARVEL
SKYBOUND X #2 CVR D 10 COPY INCV B&W BRESSAN (MR) $4.99 IMAGE
SKYBOUND X #2 CVR E 10 COPY INCV B&W VUONG & KNIIVILA (MR) $4.99 IMAGE
SINISTER WAR #1 (OF 4) BAGLEY WRAPAROUND VAR $4.99 MARVEL
SINISTER WAR #1 (OF 4) NGU VAR $4.99 MARVEL

TOP 25 REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

Publication Price Publisher
X-MEN BY CHRIS CLAREMONT & JIM LEE OMNIBUS HC VOL 02 NEW PTG $125.00 MARVEL
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 03 $64.99 IMAGE
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 02 $64.99 IMAGE
SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 02 (C: 0-1-2) $14.99 BOOM
HELLSING DELUXE EDITION HC VOL 03 (MR) (C: 1-1-2) $49.99 DARK HORSE
AMAZING SPIDER-MAN EPIC COLL TP RETURN OF SINISTER SIX $39.99 MARVEL
X-MEN AGE OF APOCALYPSE OMNIBUS HC TAN CVR NEW PTG $125.00 MARVEL
SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 01 (C: 0-1-2) $14.99 BOOM
TMNT THE LAST RONIN #3 (OF 5) $8.99 IDW
STAR WARS DOCTOR APHRA OMNIBUS HC VOL 01 $125.00 MARVEL
HEROES REBORN NIGHT-GWEN #1 $4.99 MARVEL
INVINCIBLE TP VOL 01 FAMILY MATTERS (NEW PTG) $9.99 IMAGE
AVATAR LAST AIRBENDER LOST ADVENTURES LIBRARY ED HC (C: 1-0- $39.99 DARK HORSE
BARRY WINDSOR-SMITH MONSTERS HC (MR) (C: 0-1-2) $39.99 FANTAGRAPHICS
VENOMNIBUS HC VOL 02 $125.00 MARVEL
INVINCIBLE HC VOL 02 ULTIMATE COLL (NEW PTG) $39.99 IMAGE
TMNT THE LAST RONIN #1 (OF 5) 3RD PTG $8.99 IDW
POWER PACK CLASSIC OMNIBUS HC VOL 01 $125.00 MARVEL
INFINITY WAR OMNIBUS HC $125.00 MARVEL
TMNT THE LAST RONIN #2 (OF 5) 2ND PTG $8.99 IDW
ETERNALS BY NEIL GAIMAN TP NEW PTG $24.99 MARVEL
CRITICAL ROLE VOX MACHINA ORIGINS LIBRARY ED HC VOL 01 $39.99 DARK HORSE
CRIMINAL DLX ED HC VOL 02 (MR) $49.99 IMAGE
GIRLS 2 WOMEN SC GN (A) (C: 1-0-0) $23.95 DIGITAL MANGA
SAGA COMPENDIUM TP VOL 01 (MR) $59.99 IMAGE

 

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About Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne, Chase Variant. Lives in South-West London, works from Blacks on Dean Street, shops at Piranha Comics. Father of two. Political cartoonist.
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