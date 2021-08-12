Destroy All Monsters and Dark Ages Tops Advance Reorders

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The new Reckless hardcover from Ed Brubaker and Sean Phillips tops the advance reorders charts for new titles, with Dark Ages tucked right behind, while the first appearance of Miles Morales is repeated for Halloween, and Moon Knight does a good second print as well.

 

Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of Advance Reorders stats from Diamond Comic Distributors.

Destroy All Monsters and Dark Ages Tops Advance Reorders
Destroy All Monsters and Dark Ages Tops Advance Reorders

TOP 25 ADVANCE REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

Publication Price Publisher
ULTIMATE COMICS FALLOUT #4 FACSIMILE EDITION $3.99 MARVEL COMICS
MOON KNIGHT #1 2ND PTG MCNIVEN VAR $4.99 MARVEL COMICS
DESTROY ALL MONSTERS HC A RECKLESS BOOK (MR) $24.99 IMAGE COMICS
DARK AGES #1 (OF 6) $4.99 MARVEL COMICS
RED ROOM #4 CVR A PISKOR (C: 0-1-2) $3.99 FANTAGRAPHICS
STRAY DOGS TP $16.99 IMAGE COMICS
FANTASTIC FOUR #35 $9.99 MARVEL COMICS
RED ROOM #1 2ND PTG SKETCH CVR $6.99 FANTAGRAPHICS
DARK AGES #1 (OF 6) YOUNG VAR $4.99 MARVEL COMICS
DEMON DAYS CURSED WEB #1 FRISON VAR $4.99 MARVEL COMICS
STAR WARS HIGH REPUBLIC #9 $3.99 MARVEL COMICS
WHITE #2 2ND PTG (MR) $3.99 BLACK MASK COMICS
WHITE #1 3RD PTG (MR) $3.99 BLACK MASK COMICS
SINISTER WAR #4 (OF 4) $4.99 MARVEL COMICS
KAIJU SCORE #1 3RD PTG $4.99 AFTERSHOCK COMICS
STAR WARS HIGH REPUBLIC ADVENTURES #8 CVR A TOLIBAO (C: 1-0- $3.99 IDW PUBLISHING
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 09 (MR) (C: 1-1-2) $49.99 DARK HORSE COMICS
TMNT THE LAST RONIN #1 (OF 5) 4TH PTG $8.99 IDW PUBLISHING
DARK AGES #1 (OF 6) BLACK BLANK VAR $4.99 MARVEL COMICS
TMNT THE LAST RONIN #2 (OF 5) 3RD PTG $8.99 IDW PUBLISHING
RED ROOM #4 CVR B 5 COPY KAYFABE INCV $3.99 FANTAGRAPHICS
DARK AGES #1 (OF 6) INHYUK LEE VAR $4.99 MARVEL COMICS
DEMON DAYS CURSED WEB #1 $4.99 MARVEL COMICS
AVENGERS #48 $3.99 MARVEL COMICS
MONSTRESS TP VOL 06 $16.99 IMAGE COMICS

TOP 25 REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

Publication Price Publisher
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 02 $64.99 IMAGE COMICS
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 01 $64.99 IMAGE COMICS
SPAWN COMPENDIUM TP VOL 01 (NEW EDITION) (MR) $59.99 IMAGE COMICS
CAPTAIN AMERICA OMNIBUS HC VOL 03 BUSCEMA DM VAR $125.00 MARVEL COMICS
AVENGERS EARTH MIGHTIEST BOX SET SLIPCASE $500.00 MARVEL COMICS
FANTASTIC FOUR OMNIBUS HC VOL 02 KIRBY CVR NEW PTG $100.00 MARVEL COMICS
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 03 $64.99 IMAGE COMICS
CAPTAIN AMERICA OMNIBUS HC VOL 03 COELLO CVR $125.00 MARVEL COMICS
SAGA COMPENDIUM TP VOL 01 (MR) $59.99 IMAGE COMICS
WOLVERINE OMNIBUS HC VOL 02 JIM LEE CVR (MR) $125.00 MARVEL COMICS
AVATAR LAST AIRBENDER OMNIBUS TP THE PROMISE (C: 1-1-2) $24.99 DARK HORSE
SAGA TP VOL 01 (MR) $9.99 IMAGE COMICS
AVENGERS FOREVER TP $29.99 MARVEL COMICS
BLACK TP VOL 01 (MR) $19.99 BLACK MASK
SPAWN ORIGINS TP VOL 01 (NEW PTG) $9.99 IMAGE COMICS
LOKI MISTRESS MISCHIEF TP $24.99 MARVEL COMICS
FANTASTIC FOUR OMNIBUS HC VOL 02 LADRONN DM VAR NEW PTG $100.00 MARVEL COMICS
BLACK WIDOW STRIKES OMNIBUS HC $100.00 MARVEL COMICS
DOCTOR STRANGE EPIC COLLECTION TP MASTER MYSTIC ARTS NEW PTG $39.99 MARVEL COMICS
SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 03 $14.99 BOOM! STUDIOS
MONSTRESS TP VOL 02 (MR) $16.99 IMAGE COMICS
STAR WARS HIGH REPUBLIC ADVENTURES #6 CVR A TOLIBAO (C: 1-0- $3.99 IDW PUBLISHING
WOLVERINE OMNIBUS HC VOL 02 BYRNE DM VAR (MR) $125.00 MARVEL COMICS
ETERNALS BY JACK KIRBY MONSTER-SIZE HC $125.00 MARVEL COMICS
LOCKE & KEY KEYHOUSE COMPENDIUM HC (RES) (C: 0-1-2) $125.00 IDW PUBLISHING

 

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About Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne, Chase Variant. Lives in South-West London, works from Blacks on Dean Street, shops at Piranha Comics. Father of two. Political cartoonist.
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