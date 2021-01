Diamond Trucking DC Books To Lunar Distribution

Lunar Distribution sent the following word to comic book retailers about the shipping of DC Comics collections.

We have been working diligently to update our site and the product that we have available. We are activating as many graphic novels as quickly as possible, so this list will be consistently growing until we have all DC back stock listed on the Lunar Site. We are continuing to receive trucks from Diamond with back stock and all inventory is slated to be transferred to us by mid-February.

While DC Comics sent the more effusive missive;

Happy New Year! We hope you all have managed to stay healthy during the holiday season. Several months ago, DC announced that Lunar Distribution and Diamond Comics UK would be the sole distributors of DC periodical publications as of January 1, 2021. Graphic Novels and Collections will be distributed by Lunar Distribution, Diamond Comics UK and Penguin Random House, and no longer through Diamond Comic Distributors. The Direct Market is the lifeblood of this industry and we want to continue to support you as the local comics expert in your community. As such, going forward we will be asking both Lunar Distribution and Diamond UK to provide their retail customers each week with an updated list of newly available backlist DC titles in their respective inventory. For an alternative option, note that DC's full selection of backlist graphic novels and collections is available at Penguin Random House. Please go to your distributor's website for availability. While the process started many months ago, we are still working diligently to continue transferring our backlist inventory from Diamond Comic Distributors to Lunar Distribution and Diamond UK. We understand that many of you have experienced out of stocks while ordering backstock. The delays in making these items available have occurred due to the continued disruptions in the supply chain around the world as we all deal with Covid-19. Diamond has been a great partner to DC in the effort to transfer inventory out of their warehouses, and we support their ongoing efforts to make the transition as smooth as possible. Thank you all for your continued support of DC. We'll be participating in the online ComicsPRO event and excited to talk about upcoming publishing events throughout 2021 and beyond! Please join us. We look forward to seeing you there.

Though you know what was weird? Diamond Comic Distributors listed last week's DC Future State second printings for all retailers on this weekend's Final Order Cut Off. I know a few who ordered some just to see what happened. We'll let you know. Lunar Distributions had what they call "not a comprehensive list but some of the more recent collections that have been activated."

1215DC156 100 BULLETS TP BOOK 05 (MR)

0317DC159 ABS JUSTICE LEAGUE WORLDS GREATEST SUPERHEROES HC

0416DC106 ABSOLUTE BATMAN YEAR ONE HC

0418DC122 ABSOLUTE FLASHPOINT HC

0109DC102 ABSOLUTE V FOR VENDETTA HC (MR)

0119DC116 ADVENTURES OF THE SUPER SONS TP VOL 01 ACTION DETECTIVE

0819DC214 ADVENTURES OF THE SUPER SONS TP VOL 02 LITTLE MONSTERS

1217DC154 ALL STAR BATMAN HC VOL 03 FIRST ALLY REBIRTH

0617DC148 ALLSTAR BATMAN TP VOL 01 MY OWN WORST ENEMY (REBIRTH)

0612DC160 AMERICAN VAMPIRE TP VOL 03 (MR)

1219DC128 ANTI HERO TP

1118DC157 AQUAMAN BY GEOFF JOHNS OMNIBUS HC

0818DC136 AQUAMAN THE SEARCH FOR MERA DELUXE ED HC

1016DC145 AQUAMAN TP VOL 01 THE DROWNING (REBIRTH)

0213DC096 AQUAMAN TP VOL 01 THE TRENCH (N52)

0813DC139 AQUAMAN TP VOL 02 THE OTHERS (N52)

1017DC157 AQUAMAN TP VOL 04 UNDERWORLD (REBIRTH)

0516DC098 ARROW THE DARK ARCHER TP

0917DC158 BATGIRL AND THE BIRDS OF PREY TP VOL 02 SOURCE CODE (REBIRTH

1112DC112 BATGIRL TP VOL 01 THE DARKEST REFLECTION (N52)

1217DC155 BATGIRL TP VOL 03 SUMMER OF LIES REBIRTH

0313DC112 BATMAN & ROBIN TP VOL 01 BORN TO KILL (N52)

0813DC136 BATMAN & ROBIN TP VOL 02 PEARL (N52)

1216DC154 BATMAN & SUPERMAN IN WORLDS FINEST TP VOL 01 THE SILVER AGE

0617DC164 BATMAN 66 MEETS STEED AND MRS PEEL TP

1217DC164 BATMAN 66 MEETS WONDER WOMAN 77 TP

1114DC132 BATMAN ADVENTURES MAD LOVE DELUXE ED HC

0116DC107 BATMAN ADVENTURES TP VOL 04

0917DC166 BATMAN AND ROBIN ADVENTURES TP VOL 02

0212DC101 BATMAN AND ROBIN TP VOL 03 BATMAN ROBIN MUST DIE

1218DC118 BATMAN ARKHAM RAS AL GHUL TP

0810DC091 BATMAN BATTLE FOR THE COWL TP

1215DC110 BATMAN BEYOND TP VOL 01 BRAVE NEW WORLDS

0317DC147 BATMAN BEYOND TP VOL 01 ESCAPING THE GRAVE (REBIRTH)

0616DC128 BATMAN BEYOND TP VOL 02 CITY OF YESTERDAY

1116DC167 BATMAN BEYOND TP VOL 03 WIRED FOR DEATH

1213DC114 BATMAN BRUCE WAYNE MURDERER TP NEW ED

0416DC110 BATMAN BY SCOTT SNYDER & GREG CAPULLO BOX SET

0217DC145 BATMAN BY SCOTT SNYDER & GREG CAPULLO BOX SET 2

0513DC122 BATMAN COURT OF OWLS BOOK & MASK SET (N52)

0919DC126 BATMAN DETECTIVE COMICS HC VOL 02 ARKHAM KNIGHT

0813DC134 BATMAN DETECTIVE COMICS TP VOL 02 SCARE TACTICS (N52)

0618DC147 BATMAN DETECTIVE COMICS TP VOL 07 BATMAN ETERNAL

0118DC147 BATMAN DETECTIVE TP VOL 05 LONELY PLACE OF LIVING REBIRTH

0312DC092 BATMAN EARTH ONE HC

0319DC115 BATMAN FLASH THE BUTTON TP INTL ED

0415DC123 BATMAN HARLEY QUINN TP

0718DC137 BATMAN HAUNTED KNIGHT TP NEW ED

0717DC168 BATMAN HUSH 15TH ANNIVERSARY DLX ED HC

0818DC150 BATMAN KNIGHTQUEST THE SEARCH TP

1113DC138 BATMAN LIL GOTHAM TP VOL 01

0414DC183 BATMAN NO MANS LAND TP VOL 02 NEW EDITION

0310DC085 BATMAN RIP TP

0618DC150 BATMAN THE COURT OF OWLS SAGA ESSENTIAL EDITION TP

0413DC115 BATMAN THE DARK KNIGHT TP VOL 01 KNIGHT TERRORS (N52)

0516DC102 BATMAN THE GOLDEN AGE TP VOL 01

0817DC163 BATMAN THE SHADOW THE MURDER GENIUSES HC

0713DC088 BATMAN TP VOL 02 THE CITY OF OWLS (N52)

0917DC157 BATMAN TP VOL 04 THE WAR OF JOKES & RIDDLES (REBIRTH)

0714DC061 BATMAN TP VOL 04 ZERO YEAR SECRET CITY (N52)

0115DC146 BATMAN TP VOL 05 ZERO YEAR DARK CITY (N52)

0615DC124 BATMAN TP VOL 06 GRAVEYARD SHIFT

0616DC130 BATMAN TP VOL 08 SUPERHEAVY

0916DC136 BATMAN TP VOL 09 BLOOM

0117DC166 BATMAN TP VOL 10 EPILOGUE

0511DC086 BATMAN UNDER THE RED HOOD TP

1218DC125 BATMAN VS DEATHSTROKE HC

0915DC108 BATMAN VS SUPERMAN TP

0410DC093 BATMAN WHATEVER HAPPENED TO THE CAPED CRUSADER TP

1119DC133 BATMAN WHITE KNIGHT DELUXE EDITION HC

0619DC127 BATWOMAN ELEGY TP NEW ED

0817DC149 BATWOMAN TP VOL 01 THE MANY ARMS OF DEATH (REBIRTH)

0218DC142 BATWOMAN TP VOL 02 WONDERLAND REBIRTH

0619DC018 BLACK CANARY IGNITE TP DC ZOOM

1118DC173 BLACKEST NIGHT SAGA ESSENTIAL EDITION TP

0119DC131 CATWOMAN TP VOL 01 COPYCATS

1017DC168 CHECKMATE BY GREG RUCKA TP VOL 02

0316DC109 COLORING DC WONDER WOMAN TP

0805DC162 CRISIS ON INFINITE EARTHS TP

1216DC143 CYBORG TP VOL 01 THE IMITATION OF LIFE (REBIRTH)

0517DC131 CYBORG TP VOL 02 DANGER IN DETROIT (REBIRTH)

1114DC124 DAMIAN SON OF BATMAN TP (N52)

0618DC156 DARK KNIGHT III THE MASTER RACE TP

0616DC135 DARK KNIGHT RETURNS COLLECTORS EDITION BOX SET

1218DC131 DARK NIGHTS METAL DARK KNIGHTS RISING TP

1018DC106 DARK NIGHTS METAL TP

0416DC122 DC COMICS BOMBSHELLS TP VOL 02

1216DC156 DC COMICS BOMBSHELLS TP VOL 03 UPRISING

0813DC133 DC NEW 52 VILLAINS OMNIBUS HC

0319DC121 DC POSTER PORTFOLIO FRANK CHO TP

1018DC088 DC POSTER PORTFOLIO STANLEY ARTGERM LAU TP

1117DC014 DC SUPER HERO GIRLS DATE WITH DISASTER TP

0218DC015 DC SUPER HERO GIRLS OUT OF THE BOTTLE TP

0618DC020 DC SUPER HERO GIRLS SEARCH FOR ATLANTIS TP

0416DC050 DC SUPER HERO GIRLS TP VOL 01 FINALS CRISIS

0816DC102 DC SUPER HERO GIRLS TP VOL 02 HITS AND MYTHS

0119DC021 DC SUPERHERO GIRLS SPACED OUT TP

1117DC164 DC UNIVERSE BY NEIL GAIMAN TP

0318DC101 DC YOUNG ANIMAL MILK WARS TP (MR)

0517DC144 DEADMAN BY KELLEY JONES COMPLETE COLL TP

0319DC016 DEAR JUSTICE LEAGUE TP

0819DC229 DEATH OF SUPERMAN THE WAKE TP

1012DC136 DEATH OF SUPERMAN TP NEW ED

0315DC113 DEATHSTROKE TP VOL 01 GODS OF WAR (N52)

1216DC144 DEATHSTROKE TP VOL 01 THE PROFESSIONAL (REBIRTH)

0417DC154 DEATHSTROKE TP VOL 02 THE GOSPEL OF SLADE (REBIRTH)

1115DC151 DOOM PATROL TP BOOK 01 (MR)

0217DC129 DOOM PATROL TP VOL 01 BRICK BY BRICK (MR)

0710DC143 FABLES DELUXE EDITION HC VOL 02 (MR)

1013DC173 FABLES DELUXE EDITION HC VOL 08 (MR)

0516DC139 FABLES DELUXE EDITION HC VOL 13 (MR)

0212DC128 FABLES TP VOL 01 LEGENDS IN EXILE NEW ED (MR)

0208DC125 FABLES TP VOL 10 THE GOOD PRINCE (MR)

0808DC125 FABLES TP VOL 11 WAR AND PIECES (MR)

0509DC136 FABLES TP VOL 12 THE DARK AGES (MR)

1109DC126 FABLES TP VOL 13 THE GREAT FABLES CROSSOVER (MR)

1012DC163 FABLES TP VOL 18 CUBS IN TOYLAND (MR)

0913DC163 FABLES TP VOL 19 SNOW WHITE (MR)

0115DC180 FABLES TP VOL 21 HAPPILY EVER AFTER (MR)

1213DC801 FABLES VOL 2 ANIMAL FARM TP

0912DC801 FABLES VOL 3 STORYBOOK LOVE TP (MR)

1005DC021 FABLES VOL 4 MARCH OF THE WOODEN SOLDIERS TP (MR)

0906DC127 FABLES VOL 8 WOLVES TP (M)

0914DC145 FLASH A CELEBRATION OF 75 YEARS HC

0216DC107 FLASH BY GEOFF JOHNS TP BOOK 02

0717DC174 FLASH BY MARK WAID TP BOOK 03

0513DC126 FLASH TP VOL 01 MOVE FORWARD (N52)

1011DC092 FLASH TP VOL 01 THE DASTARDLY DEATH OF THE ROGUES

0217DC136 FLASH TP VOL 02 SPEED OF DARKNESS (REBIRTH)

0417DC155 FLASH TP VOL 03 ROGUES RELOADED (REBIRTH)

0817DC151 FLASH TP VOL 04 RUNNING SCARED (REBIRTH)

0615DC127 FLASH TP VOL 05 HISTORY LESSONS

1217DC157 FLASH TP VOL 05 NEGATIVE REBIRTH

0918DC159 FLASH TP VOL 08 FLASH WAR

1211DC094 FLASHPOINT WORLD OF FLASHPOINT GREEN LANTERN TP

1211DC092 FLASHPOINT WORLD OF FLASHPOINT SUPERMAN TP

0113DC104 FRANKENSTEIN AGENT OF SHADE TP VOL 02 SECRETS DEAD (N52)

1116DC185 FUTURE QUEST TP VOL 01

0617DC178 FUTURE QUEST TP VOL 02

0213DC132 GET JIRO TP (MR)

0719DC143 GODDESS MODE TP (MR)

0417DC166 GOTHAM ACADEMY SECOND SEMESTER TP VOL 01

1215DC125 GOTHAM ACADEMY TP VOL 02 CALAMITY

1210DC084 GOTHAM CENTRAL TP BOOK 01 IN THE LINE OF DUTY

0711DC072 GOTHAM CENTRAL TP BOOK 03 ON THE FREAK

0112DC100 GOTHAM CENTRAL TP BOOK 04 CORRIGAN

0714DC072 GOTHAM CITY SIRENS TP BOOK 01

0115DC156 GOTHAM CITY SIRENS TP BOOK 02

1015DC114 GRAYSON TP VOL 02 WE ALL DIE AT DAWN

0117DC159 GREEN ARROW TP VOL 02 ISLAND OF SCARS (REBIRTH)

0517DC132 GREEN ARROW TP VOL 03 EMERALD OUTLAW (REBIRTH)

0917DC160 GREEN ARROW TP VOL 04 THE RISE OF STAR CITY (REBIRTH)

0218DC144 GREEN ARROW TP VOL 05 HARD TRAVELING HERO REBIRTH

0419DC113 GREEN ARROW TP VOL 07 CITIZENS ARREST

0918DC164 GREEN ARROW WAR OF THE CLANS ESSENTIAL EDITION TP

0109DC054 GREEN ARROW YEAR ONE TP

1118DC183 GREEN LANTERN BY GEOFF JOHNS TP BOOK 01

0419DC117 GREEN LANTERN HC VOL 01 INTERGALACTIC LAWMAN

0717DC177 GREEN LANTERN KYLE RAYNER TP VOL 01

0713DC082 GREEN LANTERN TP VOL 02 REVENGE OF BLACK HAND (N52)

0114DC105 GREEN LANTERN TP VOL 03 THE END (N52)

0419DC007 HARLEY QUINN BREAKING GLASS TP DC INK

0908DC076 HARLEY QUINN PRELUDES AND KNOCK KNOCK JOKES TP

1216DC145 HARLEY QUINN TP VOL 01 DIE LAUGHING (REBIRTH)

0918DC172 HARLEY QUINN TP VOL 01 HARLEY VS APOKOLIPS

1016DC160 HARLEY QUINN TP VOL 05 THE JOKERS LAST LAUGH

0217DC155 HARLEY QUINN TP VOL 06 BLACK WHITE & RED ALL OVER

1216DC146 HELLBLAZER TP VOL 01 THE POISON TRUTH (REBIRTH)

0113DC141 HELLBLAZER TP VOL 05 DANGEROUS HABITS NEW ED (MR)

0515DC145 HELLBLAZER TP VOL 11 LAST MAN STANDING (MR)

1015DC141 HELLBLAZER TP VOL 12 HOW TO PLAY WITH FIRE (MR)

0216DC141 HELLBLAZER TP VOL 13 HAUNTED (MR)

1018DC126 HELLBLAZER TP VOL 20 SYSTEMS OF CONTROL (MR)

0217DC178 HELLBLAZER TP VOLUME 16 THE WILD CARD (MR)

0419DC119 HOUSE OF WHISPERS TP VOL 01 THE POWERS DIVIDED (MR)

1115DC125 IDENTITY CRISIS TP NEW EDITION

0211DC801 INFINITE CRISIS TP

0918DC178 INJUSTICE 2 TP VOL 03

0419DC123 INJUSTICE 2 TP VOL 05

0314DC102 INJUSTICE GODS AMONG US TP VOL 01

1018DC127 INJUSTICE GODS AMONG US YEAR FOUR COMPLETE COLL TP

1215DC131 INJUSTICE GODS AMONG US YEAR ONE COMPLETE COLL

0617DC174 INJUSTICE GROUND ZERO HC VOL 02

1016DC163 INJUSTICE YEAR TWO THE COMPLETE COLLECTION TP

0418DC156 INVISIBLES TP BOOK 03 (MR)

1210DC135 IZOMBIE TP VOL 01 DEAD TO THE WORLD (MR)

1111DC130 IZOMBIE TP VOL 03 SIX FEET UNDER AND RISING (MR)

0912DC137 IZOMBIE TP VOL 04 REPOSSESSION (MR)

1117DC187 JACK OF FABLES DELUXE HC BOOK 02 (MR)

0412DC124 JLA TP VOL 02

1012DC134 JLA TP VOL 03

1113DC125 JLA TP VOL 04

0613DC111 JOKER DEATH OF THE FAMILY HC (N52)

0114DC107 JOKER DEATH OF THE FAMILY TP (N52)

0216DC106 JOKER ENDGAME TP

0619DC159 JOKER HIS GREATEST JOKES TP

1218DC145 JOKER THE BRONZE AGE OMNIBUS HC

0816DC163 JUSTICE LEAGUE DARKSEID WAR POWER OF THE GODS TP

0618DC165 JUSTICE LEAGUE NO JUSTICE TP

0819DC238 JUSTICE LEAGUE ODYSSEY TP VOL 02 DEATH OF THE DARK

0317DC157 JUSTICE LEAGUE OF AMERICA THE ROAD TO REBIRTH TP

0818DC180 JUSTICE LEAGUE TP VOL 01 THE TOTALITY TP

0117DC161 JUSTICE LEAGUE TP VOL 02 OUTBREAK (REBIRTH)

0419DC128 JUSTICE LEAGUE TP VOL 03 HAWKWORLD

0819DC240 JUSTICE LEAGUE TP VOL 04 THE SIXTH DIMENSION

0917DC162 JUSTICE LEAGUE VS SUICIDE SQUAD TP (REBIRTH)

0918DC180 JUSTICE LEAGUE WORLDS GREATEST HEROES BY ROSS & DINI TP

0608DC074 KINGDOM COME TP NEW EDITION

0918DC182 LEAGUE OF EXTRAORDINARY GENTLEMEN JUBILEE ED HC

0817DC169 LEGEND OF WONDER WOMAN ORIGINS TP

1117DC169 LEGENDS OF TOMORROW THE ATOM TP

1018DC133 LOBO BY KEITH GIFFEN & ALAN GRANT TP VOL 02

0218DC165 LOEG THE BLACK DOSSIER TP NEW ED

0516DC142 LUCIFER TP VOL 01 COLD HEAVEN (MR)

0713DC119 LUCIFER TP VOL 02 (MR)

0914DC174 LUCIFER TP VOL 05 (MR)

0819DC245 LUTHOR TP

0319DC132 MAN OF STEEL BY BRIAN MICHAEL BENDIS TP

0719DC154 NAOMI SEASON ONE HC

1118DC188 NEIL GAIMANS & CHARLES VESS STARDUST TP NEW ED (MR)

0816DC167 NEW SUICIDE SQUAD TP VOL 04 KILL ANYTHING

0218DC166 NEW TEEN TITANS OMNIBUS HC VOL 03 NEW ED

1015DC119 NEW TEEN TITANS TP VOL 04

0517DC156 NEW TEEN TITANS TP VOL 07

0413DC119 NIGHTWING TP VOL 02 NIGHT OF THE OWLS (N52)

0913DC131 NIGHTWING TP VOL 03 DEATH OF THE FAMILY (N52)

0718DC183 POWERS TP BOOK 01 NEW ED (MR)

0514DC254 PREACHER TP BOOK 05 (MR)

0714DC106 PREACHER TP BOOK 06 (MR)

0718DC176 RAVEN DAUGHTER OF DARKNESS TP VOL 01

0717DC163 RED HOOD & THE OUTLAWS TP VOL 02 WHO IS ARTEMIS (REBIRTH)

0313DC115 RED HOOD AND THE OUTLAWS TP VOL 02 STARFIRE (N52)

0813DC145 RED HOOD AND THE OUTLAWS TP VOL 03 DEATH OF FAMILY (N52)

1116DC178 ROBIN SON OF BATMAN TP VOL 02 DAWN OF THE DEMONS

0413DC156 SAGA OF THE SWAMP THING TP BOOK 04 (MR)

0619DC163 SANDMAN DREAM HUNTERS 30 ANNIV TP ED GN (MR)

0413DC157 SANDMAN OMNIBUS HC VOL 01 (MR)

0713DC116 SANDMAN OMNIBUS HC VOL 02 (MR)

0719DC156 SANDMAN OVERTURE 30TH ANNIVERSARY EDITION TP (MR)

0710DC153 SANDMAN TP VOL 03 DREAM COUNTRY NEW ED (MR)

1018DC141 SANDMAN TP VOL 04 SEASON OF MISTS 30TH ANNIV ED (MR)

1118DC193 SANDMAN TP VOL 05 A GAME OF YOU 30TH ANNIV ED (MR)

0911DC134 SANDMAN TP VOL 07 BRIEF LIVES NEW ED (MR)

1111DC131 SANDMAN TP VOL 08 WORLDS END NEW ED (MR)

0319DC144 SANDMAN TP VOL 09 THE KINDLY ONE 30TH ANNIV ED (MR)

0419DC137 SANDMAN TP VOL 10 THE WAKE 30TH ANNIV ED (MR)

0519DC150 SANDMAN TP VOL 11 ENDLESS NIGHTS 30TH ANNIV ED (MR)

1116DC186 SCOOBY APOCALYPSE TP VOL 01

1114DC149 SCOOBY DOO TEAM UP TP

0917DC181 SCOOBY DOO TEAM UP TP VOL 04

0218DC169 SCOOBY DOO TEAM UP TP VOL 05

0417DC152 SHADE THE CHANGING GIRL TP VOL 01 EARTH GIRL MADE EASY (MR)

1016DC167 STARFIRE TP VOL 02 A MATTER OF TIME

1216DC147 SUICIDE SQUAD TP VOL 01 THE BLACK VAULT (REBIRTH)

1112DC115 SUICIDE SQUAD TP VOL 02 BASILISK RISING (N52)

0517DC158 SUPER POWERS TP VOL 01

0717DC166 SUPER SONS TP VOL 01 WHEN I GROW UP (REBIRTH)

1217DC161 SUPER SONS TP VOL 02 PLANET OF THE CAPES REBIRTH

0618DC170 SUPER SONS TP VOL 03 PARENT TRAP

0712DC111 SUPERGIRL TP VOL 01 LAST DAUGHTER OF KRYPTON

0217DC138 SUPERGIRL TP VOL 01 REIGN OT CYBORG SUPERMEN (REBIRTH)

0718DC201 SUPERGIRL TP VOL 04 PLAIN SIGHT REBIRTH

0819DC257 SUPERMAN ACTION COMICS TP VOL 01 INVISIBLE MAFIA

1116DC160 SUPERMAN ACTION COMICS TP VOL 01 PATH OF DOOM (REBIRTH)

0213DC105 SUPERMAN ACTION TP VOL 01 SUPERMAN MEN OF STEEL (N52)

0114DC121 SUPERMAN BATMAN TP VOL 01

1213DC116 SUPERMAN EARTH ONE TP VOL 02

1012DC137 SUPERMAN LAST SON OF KRYPTON TP

0116DC174 SUPERMAN REIGN OF THE SUPERMEN TP

0417DC180 SUPERMAN SAVAGE DAWN TP

0919DC168 SUPERMAN SECRET ORIGIN DLX ED HC

0517DC135 SUPERMAN TP VOL 03 MULTIPLICITY (REBIRTH)

0818DC200 SUPERMAN TP VOL 07 BIZARROVERSE REBIRTH

0410DC094 SUPERMAN WHATEVER HAPPENED TO MAN OF TOMORROW TP

0517DC159 SWAMP THING THE BRONZE AGE OMNIBUS HC

1215DC161 SWEET TOOTH DELUXE ED HC BOOK 02 (MR)

0517DC154 TEEN TITANS EARTH ONE TP VOL 02

1219DC185 TEEN TITANS GO BOX SET VOL 02

0716DC155 TEEN TITANS GO BRING IT ON TP NEW ED

0217DC162 TEEN TITANS GO READY FOR ACTION TP

0714DC087 TEEN TITANS GO TITANS TOGETHER TP NEW PTG

1214DC144 TEEN TITANS GO TP VOL 01 PARTY PARTY

1016DC168 TEEN TITANS GO TP VOL 03 MUMBO JUMBLE

0917DC187 TEEN TITANS GO TP VOL 04 SMELLS LIKE TEEN SPIRIT

0818DC204 TEEN TITANS GO TP VOL 05 FALLING STARS

0612DC119 TEEN TITANS TP VOL 01 ITS OUR RIGHT TO FIGHT

0313DC114 TEEN TITANS TP VOL 02 THE CULLING (N52)

1117DC154 TITANS TP VOL 03 A JUDAS AMONG US REBIRTH

1208DC122 TRANSMETROPOLITAN TP VOL 01 BACK ON THE STREET (MR)

0709DC151 TRANSMETROPOLITAN TP VOL 04 THE NEW SCUM NEW PTG (MR)

0111DC201 TRANSMETROPOLITAN TP VOL 09 THE CURE NEW ED (MR)

0511DC141 TRANSMETROPOLITAN TP VOL 10 ONE MORE TIME NEW ED (MR)

0818DC212 WATCHMEN DC MODERN CLASSICS HC

0511DC103 WATCHMEN THE ABSOLUTE EDITION HC NEW PTG

0417DC181 WATCHMEN THE ANNOTATED EDITION HC

1113DC153 WE3 TP NEW ED (MR)

0819DC268 WONDER TWINS TP VOL 01 ACTIVATE

0118DC174 WONDER WOMAN BY GEORGE PEREZ TP VOL 03

0417DC182 WONDER WOMAN BY GREG RUCKA TP VOL 02

0718DC001 WONDER WOMAN EARTH ONE HC VOL 02

1116DC184 WONDER WOMAN HER GREATEST BATTLES TP

0817DC177 WONDER WOMAN THE TRUE AMAZON TP

1012DC123 WONDER WOMAN TP VOL 01 BLOOD

0613DC126 WONDER WOMAN TP VOL 02 GUTS (N52)

0217DC140 WONDER WOMAN TP VOL 02 YEAR ONE (REBIRTH)

0918DC210 WONDER WOMAN TP VOL 07 AMAZONS ATTACKED

0119DC167 WONDER WOMAN TP VOL 08 DARK GODS

0419DC145 WONDER WOMAN TP VOL 09 THE ENEMY OF BOTH SIDES

1209DC155 Y THE LAST MAN DELUXE EDITION HC VOL 03 (MR)

1210DC144 Y THE LAST MAN DELUXE EDITION HC VOL 05 (MR)

0516DC149 Y THE LAST MAN TP BOOK 05 (MR)

0619DC172 YOUNG JUSTICE HC VOL 01 GEMWORLD

1117DC175 YOUNG JUSTICE TP BOOK 02

0818DC215 YOUNG JUSTICE TP BOOK 03