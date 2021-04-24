TMNT: Last Ronin and Red Room Top Advance Reorders

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The long-awaited third issue of Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin has put on a lot of additional reorders this week – as has Ed Piskor's new series The Red Room from Fantagraphics. Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors. You'll miss it when it's gone…

TMNT: Last Ronin and Red Room Top Advance Reorders

TOP 25 ADVANCE REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

Publication Price Publisher
TMNT THE LAST RONIN #3 (OF 5) $8.99 IDW PUBLISHING
RED ROOM #1 $6.99 FANTAGRAPHICS
BLACK PANTHER #25 GLEASON STORMBREAKERS VAR $5.99 MARVEL COMICS
STAR WARS HIGH REPUBLIC #5 $3.99 MARVEL COMICS
DEPARTMENT OF TRUTH #1 5TH PTG (MR) $3.99 IMAGE COMICS
TIME BEFORE TIME #1 CVR A SHALVEY (MR) $3.99 IMAGE COMICS
GIANT-SIZE AMAZING SPIDER-MAN KINGS RANSOM #1 $5.99 MARVEL COMICS
BETA RAY BILL #1 (OF 5) 2ND PTG JOHNSON VAR KIB $4.99 MARVEL COMICS
GEIGER #2 CVR A FRANK & ANDERSON $3.99 IMAGE COMICS
SILK #1 (OF 5) 2ND PTG STONEHOUSE VAR $3.99 MARVEL COMICS
RED ROOM #1 CVR B PISKOR 5 COPY INCV VAR $6.99 FANTAGRAPHICS
SILK #3 (OF 5) $3.99 MARVEL COMICS
GEIGER #2 CVR D FRANK & ANDERSON $3.99 IMAGE COMICS
BLACK PANTHER #25 MOMOKO STORMBREAKERS VAR $5.99 MARVEL COMICS
X-CORP #1 $4.99 MARVEL COMICS
SPIDER-MAN SPIDERS SHADOW #2 (OF 4) $3.99 MARVEL COMICS
STAR WARS #13 $3.99 MARVEL COMICS
AVENGERS CURSE MAN-THING #1 2ND PTG GLEASON WEBHEAD VAR $4.99 MARVEL COMICS
FANTASTIC FOUR #32 MOMOKO VAR $4.99 MARVEL COMICS
MAGIC THE GATHERING (MTG) #2 CVR B HIDDEN PLANESWALKER VAR $4.99 BOOM
FANTASTIC FOUR #32 $4.99 MARVEL COMICS
HEROES REBORN #2 (OF 7) $4.99 MARVEL COMICS
NOTTINGHAM #1 (OF 5) 3RD PTG $3.99 MAD CAVE
SILVER CITY #1 $4.99 AFTERSHOCK
MIGHTY MMW AMAZING SPIDER-MAN GREAT POWER GN TP ORIGINAL DM $15.99 MARVEL COMICS

TOP 25 REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS

Publication Price Publisher
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 01 $64.99 IMAGE COMICS
GUARDIANS OF GALAXY BY JIM VALENTINO OMNIBUS HC $100.00 MARVEL COMICS
SHANG-CHI MASTER KUNG FU OMNIBUS HC VOL 02 CASSADAY CVR $125.00 MARVEL COMICS
DAREDEVIL OMNIBUS HC VOL 01 ROSS CVR $125.00 MARVEL COMICS
CRIMINAL DLX ED HC VOL 01 $49.99 IMAGE COMICS
DOCTOR STRANGE SORCERER SUPREME OMNIBUS HC VOL 02 $125.00 MARVEL COMICS
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 03 $64.99 IMAGE COMICS
SHANG-CHI MASTER OF KUNG FU OMNIBUS HC VOL 03 DEODATO CVR $125.00 MARVEL COMICS
THOR HEROES RETURN OMNIBUS HC VOL 01 $125.00 MARVEL COMICS
DEADLY HANDS OF KUNG FU OMNIBUS HC VOL 01 DELLOTTO CVR $125.00 MARVEL COMICS
INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 02 $64.99 IMAGE COMICS
GUARDIANS OF GALAXY BY BENDIS OMNIBUS HC VOL 01 $125.00 MARVEL COMICS
SPAWN COMPENDIUM TP VOL 01 (NEW EDITION) (MR) $59.99 IMAGE COMICS
PUNISHER BY GARTH ENNIS OMNIBUS HC NEW PTG $100.00 MARVEL COMICS
WAR OF KINGS PRELUDE HC ROAD TO WAR OF KINGS OMNIBUS $125.00 MARVEL COMICS
STAR WARS MARVEL UK OMNIBUS HC $100.00 MARVEL COMICS
SHANG-CHI MASTER KUNG FU OMNIBUS HC VOL 01 $125.00 MARVEL COMICS
EAST OF WEST THE APOCALYPSE YEAR ONE HC $49.99 IMAGE COMICS
DEADPOOL BEGINNINGS OMNIBUS HC $100.00 MARVEL COMICS
EAST OF WEST THE APOCALYPSE YEAR TWO HC $49.99 IMAGE COMICS
TMNT THE LAST RONIN #1 (OF 5) 3RD PTG $8.99 IDW PUBLISHING
DEADPOOL BY POSEHN AND DUGGAN OMNIBUS HC $100.00 MARVEL COMICS
DEADPOOL MINIBUS 2 HC $75.00 MARVEL COMICS
DOCTOR STRANGE SORCERER SUPREME OMNIBUS HC VOL 01 $125.00 MARVEL COMICS
EAST OF WEST THE APOCALYPSE YEAR THREE HC (MR) $49.99 IMAGE COMICS

 

About Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne, Chase Variant. Lives in South-West London, works from Blacks on Dean Street, shops at Piranha Comics. Father of two. Political cartoonist.