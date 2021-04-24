TMNT: Last Ronin and Red Room Top Advance Reorders
The long-awaited third issue of Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin has put on a lot of additional reorders this week – as has Ed Piskor's new series The Red Room from Fantagraphics. Greetings from the coal face of the direct comics market. Where retailers try to increase their orders of certain comics ahead of sale. Where supply and demand and most accurately reflected, where you can see which books are hot, where new orders are coming in and how retailers are reacting to new, unanticipated desire! And courtesy of stats from Diamond Comic Distributors. You'll miss it when it's gone…
TOP 25 ADVANCE REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS
|Publication
|Price
|Publisher
|TMNT THE LAST RONIN #3 (OF 5)
|$8.99
|IDW PUBLISHING
|RED ROOM #1
|$6.99
|FANTAGRAPHICS
|BLACK PANTHER #25 GLEASON STORMBREAKERS VAR
|$5.99
|MARVEL COMICS
|STAR WARS HIGH REPUBLIC #5
|$3.99
|MARVEL COMICS
|DEPARTMENT OF TRUTH #1 5TH PTG (MR)
|$3.99
|IMAGE COMICS
|TIME BEFORE TIME #1 CVR A SHALVEY (MR)
|$3.99
|IMAGE COMICS
|GIANT-SIZE AMAZING SPIDER-MAN KINGS RANSOM #1
|$5.99
|MARVEL COMICS
|BETA RAY BILL #1 (OF 5) 2ND PTG JOHNSON VAR KIB
|$4.99
|MARVEL COMICS
|GEIGER #2 CVR A FRANK & ANDERSON
|$3.99
|IMAGE COMICS
|SILK #1 (OF 5) 2ND PTG STONEHOUSE VAR
|$3.99
|MARVEL COMICS
|RED ROOM #1 CVR B PISKOR 5 COPY INCV VAR
|$6.99
|FANTAGRAPHICS
|SILK #3 (OF 5)
|$3.99
|MARVEL COMICS
|GEIGER #2 CVR D FRANK & ANDERSON
|$3.99
|IMAGE COMICS
|BLACK PANTHER #25 MOMOKO STORMBREAKERS VAR
|$5.99
|MARVEL COMICS
|X-CORP #1
|$4.99
|MARVEL COMICS
|SPIDER-MAN SPIDERS SHADOW #2 (OF 4)
|$3.99
|MARVEL COMICS
|STAR WARS #13
|$3.99
|MARVEL COMICS
|AVENGERS CURSE MAN-THING #1 2ND PTG GLEASON WEBHEAD VAR
|$4.99
|MARVEL COMICS
|FANTASTIC FOUR #32 MOMOKO VAR
|$4.99
|MARVEL COMICS
|MAGIC THE GATHERING (MTG) #2 CVR B HIDDEN PLANESWALKER VAR
|$4.99
|BOOM
|FANTASTIC FOUR #32
|$4.99
|MARVEL COMICS
|HEROES REBORN #2 (OF 7)
|$4.99
|MARVEL COMICS
|NOTTINGHAM #1 (OF 5) 3RD PTG
|$3.99
|MAD CAVE
|SILVER CITY #1
|$4.99
|AFTERSHOCK
|MIGHTY MMW AMAZING SPIDER-MAN GREAT POWER GN TP ORIGINAL DM
|$15.99
|MARVEL COMICS
TOP 25 REORDERS COMICS/GRAPHIC NOVELS/TPS
|Publication
|Price
|Publisher
|INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 01
|$64.99
|IMAGE COMICS
|GUARDIANS OF GALAXY BY JIM VALENTINO OMNIBUS HC
|$100.00
|MARVEL COMICS
|SHANG-CHI MASTER KUNG FU OMNIBUS HC VOL 02 CASSADAY CVR
|$125.00
|MARVEL COMICS
|DAREDEVIL OMNIBUS HC VOL 01 ROSS CVR
|$125.00
|MARVEL COMICS
|CRIMINAL DLX ED HC VOL 01
|$49.99
|IMAGE COMICS
|DOCTOR STRANGE SORCERER SUPREME OMNIBUS HC VOL 02
|$125.00
|MARVEL COMICS
|INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 03
|$64.99
|IMAGE COMICS
|SHANG-CHI MASTER OF KUNG FU OMNIBUS HC VOL 03 DEODATO CVR
|$125.00
|MARVEL COMICS
|THOR HEROES RETURN OMNIBUS HC VOL 01
|$125.00
|MARVEL COMICS
|DEADLY HANDS OF KUNG FU OMNIBUS HC VOL 01 DELLOTTO CVR
|$125.00
|MARVEL COMICS
|INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 02
|$64.99
|IMAGE COMICS
|GUARDIANS OF GALAXY BY BENDIS OMNIBUS HC VOL 01
|$125.00
|MARVEL COMICS
|SPAWN COMPENDIUM TP VOL 01 (NEW EDITION) (MR)
|$59.99
|IMAGE COMICS
|PUNISHER BY GARTH ENNIS OMNIBUS HC NEW PTG
|$100.00
|MARVEL COMICS
|WAR OF KINGS PRELUDE HC ROAD TO WAR OF KINGS OMNIBUS
|$125.00
|MARVEL COMICS
|STAR WARS MARVEL UK OMNIBUS HC
|$100.00
|MARVEL COMICS
|SHANG-CHI MASTER KUNG FU OMNIBUS HC VOL 01
|$125.00
|MARVEL COMICS
|EAST OF WEST THE APOCALYPSE YEAR ONE HC
|$49.99
|IMAGE COMICS
|DEADPOOL BEGINNINGS OMNIBUS HC
|$100.00
|MARVEL COMICS
|EAST OF WEST THE APOCALYPSE YEAR TWO HC
|$49.99
|IMAGE COMICS
|TMNT THE LAST RONIN #1 (OF 5) 3RD PTG
|$8.99
|IDW PUBLISHING
|DEADPOOL BY POSEHN AND DUGGAN OMNIBUS HC
|$100.00
|MARVEL COMICS
|DEADPOOL MINIBUS 2 HC
|$75.00
|MARVEL COMICS
|DOCTOR STRANGE SORCERER SUPREME OMNIBUS HC VOL 01
|$125.00
|MARVEL COMICS
|EAST OF WEST THE APOCALYPSE YEAR THREE HC (MR)
|$49.99
|IMAGE COMICS