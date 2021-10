Top 400 Comics & Graphic Novels Ordered From Diamond In September 2021

DC Comics are no longer part of the Diamond Comic Distributors picture and Marvel and IDW are about to be a lot less. But for now, the most-ordered comics by comic stores in North America through Diamond Comic Distributors in September was Star Wars: War Of The Bounty Hunters #4 beating out the finale of Nick Spencer's run on Amazing Spider-Man, with the launch of Inferno #1 getting in the mix. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin continued to outperform however. And a reprint of Miles Morales' first appearance charted better than most. Here's the Diamond Comic Distributors Top 400 comics and graphic novels sold to stores in August 2021 for your perusal.

Top 400 Comics in August 2021 through Diamond

Qty Rank Retail Rank Index Code Product Price Publisher 1 5 107.37 JUL210735-M STAR WARS WAR BOUNTY HUNTERS #4 $3.99 MARVEL COMICS 2 6 100.00 JUN210539-M AMAZING SPIDER-MAN #73 $3.99 MARVEL COMICS 3 3 97.74 JUL210520-M INFERNO #1 $5.99 MARVEL COMICS 4 1 88.03 JUL210530-M AMAZING SPIDER-MAN #74 $9.99 MARVEL COMICS 5 4 80.28 JUL210513-M DARK AGES #1 $4.99 MARVEL COMICS 6 11 72.61 JUL210571-M EXTREME CARNAGE TOXIN #1 $3.99 MARVEL COMICS 7 2 69.89 JUN210489-M TMNT THE LAST RONIN #4 $8.99 IDW PUBLISHING 8 7 66.66 JUL210668-M ULTIMATE COMICS FALLOUT #4 FACSIMILE EDITION $3.99 MARVEL COMICS 9 16 60.40 JUL210716-M DAREDEVIL #34 $3.99 MARVEL COMICS 10 14 58.70 JUL210009-M PRIMORDIAL #1 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 11 12 54.27 JUL210564-M DEATH OF DOCTOR STRANGE #1 $4.99 MARVEL COMICS 12 35 54.11 JUL210245-M KING SPAWN #2 $2.99 IMAGE COMICS 13 34 54.07 JUN210250-M SPAWN #321 $2.99 IMAGE COMICS 14 10 53.39 JUL210672-M MILES MORALES SPIDER-MAN #30 $4.99 MARVEL COMICS 15 20 52.49 JUL210646-M X-MEN #3 $3.99 MARVEL COMICS 16 8 52.22 JUL210553-M DEMON DAYS CURSED WEB #1 $4.99 MARVEL COMICS 17 22 52.14 JUL210599-M KA-ZAR LORD SAVAGE LAND #1 $3.99 MARVEL COMICS 18 23 51.34 JUL210749-M STAR WARS DOCTOR APHRA #14 $3.99 MARVEL COMICS 19 21 50.38 JUL210639-M MOON KNIGHT #3 $3.99 MARVEL COMICS 20 15 49.10 JUL210723-M CONAN THE BARBARIAN #25 $4.99 MARVEL COMICS 21 25 48.65 JUL210620-M DEFENDERS #2 $3.99 MARVEL COMICS 22 26 47.66 JUL210642-M X-FORCE #23 $3.99 MARVEL COMICS 23 18 46.77 JUL210628-M DEADPOOL BLACK WHITE BLOOD #2 $4.99 MARVEL COMICS 24 13 44.83 JUL210732-M STAR WARS HIGH REPUBLIC #9 $3.99 MARVEL COMICS 25 19 44.80 JUL210581-M EXTREME CARNAGE OMEGA #1 $4.99 MARVEL COMICS 26 30 42.20 JUL210615-M X-MEN TRIAL OF MAGNETO #2 $3.99 MARVEL COMICS 27 33 41.22 JUL210316-M MASTERS OF THE UNIVERSE REVELATION #3 $3.99 DARK HORSE COMICS 28 28 41.13 JUL211119-M SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN #20 $3.99 BOOM! STUDIOS 29 31 41.06 JUL210223-M DEPARTMENT OF TRUTH #13 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 30 51 40.57 JUL210263-M SPAWN #322 $2.99 IMAGE COMICS 31 39 40.09 JUL210711-M THOR #17 $3.99 MARVEL COMICS 32 32 40.06 JUL210659-M WOLVERINE #16 $3.99 MARVEL COMICS 33 24 39.95 JUN210530-M SINISTER WAR #4 $4.99 MARVEL COMICS 34 40 39.91 JUL210651-M EXCALIBUR #23 $3.99 MARVEL COMICS 35 36 39.27 JUL210576-M EXTREME CARNAGE AGONY #1 $3.99 MARVEL COMICS 36 41 38.35 JUL210744-M STAR WARS #17 $3.99 MARVEL COMICS 37 27 42.22 JUL211106-M BRZRKR (BERZERKER) #5 (MR) [*] $3.99 BOOM! STUDIOS 38 17 37.76 JUL210285-M MAZEBOOK #1 $5.99 DARK HORSE COMICS 39 44 36.58 JUL210755-M STAR WARS DARTH VADER #16 $3.99 MARVEL COMICS 40 29 36.36 JUL210740-M STAR WARS WAR BOUNTY HUNTERS BOUSHH #1 $4.99 MARVEL COMICS 41 9 35.87 JUN210510-M FANTASTIC FOUR #35 $9.99 MARVEL COMICS 42 43 35.33 JUL210250-M ME YOU LOVE IN THE DARK #2 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 43 47 33.24 JUL210697-M SHANG-CHI #4 $3.99 MARVEL COMICS 44 42 32.86 JUL211979-M GUN HONEY #1 (MR) $3.99 TITAN COMICS 45 37 32.07 JUL210700-M UNITED STATES CAPTAIN AMERICA #4 $4.99 MARVEL COMICS 46 53 30.93 JUL210588-M ETERNALS THANOS RISES #1 $3.99 MARVEL COMICS 47 52 30.93 JUL210722 SAVAGE AVENGERS #24 $3.99 MARVEL COMICS 48 50 30.01 JUL210686-M FANTASTIC FOUR #36 $3.99 MARVEL COMICS 49 38 29.78 JUL210692-M AVENGERS #48 $3.99 MARVEL COMICS 50 57 29.09 JUL210752-M STAR WARS BOUNTY HUNTERS #16 $3.99 MARVEL COMICS 51 58 28.21 JUL210665-M ALIEN #7 $3.99 MARVEL COMICS 52 46 27.73 JUL210597-M X-MEN ONSLAUGHT REVELATION #1 $4.99 MARVEL COMICS 53 45 27.39 JUL210228-M GEIGER #6 $4.99 IMAGE COMICS 54 60 27.32 JUL210690-M IRON MAN #12 $3.99 MARVEL COMICS 55 55 26.80 MAR210468-M STAR WARS ADVENTURES (2021) #9 $3.99 IDW PUBLISHING 56 65 24.61 JUL210623-M KANG THE CONQUEROR #2 $3.99 MARVEL COMICS 57 54 23.71 JUL211060-M MAW #1 (MR) $3.99 BOOM! STUDIOS 58 61 23.60 JUL210844-M ARMY OF DARKNESS 1979 #1 $3.99 DYNAMITE 59 49 23.43 JUL210657-M HELLIONS #15 $3.99 MARVEL COMICS 60 66 23.02 JUL210714-M BLACK WIDOW #11 $3.99 MARVEL COMICS 61 63 22.37 JUL211088-M MIGHTY MORPHIN #11 $3.99 BOOM! STUDIOS 62 67 22.25 JUL210609-M AVENGERS TECH-ON #2 $3.99 MARVEL COMICS 63 59 22.22 JUL210625-M AMAZING FANTASY #3 $4.99 MARVEL COMICS 64 64 22.02 JUN211513-M RED ROOM #4 $3.99 FANTAGRAPHICS BOOKS 65 69 21.61 MAY210080-M CROSSOVER #8 $3.99 IMAGE COMICS 66 74 21.45 JUL210649-M MARAUDERS #24 $3.99 MARVEL COMICS 67 75 21.40 JUL210708-M GUARDIANS OF THE GALAXY #18 $3.99 MARVEL COMICS 68 56 20.96 JUL210644-M NEW MUTANTS #21 $3.99 MARVEL COMICS 69 48 23.20 JUL211108-M BRZRKR (BERZERKER) #5 GARBETT FOIL (MR) [*] $4.99 BOOM! STUDIOS 70 84 19.63 JUL210662-M X-MEN LEGENDS #7 $3.99 MARVEL COMICS 71 62 19.19 JUL210694-M CAPTAIN MARVEL #32 $3.99 MARVEL COMICS 72 86 19.15 MAY210621-M NON-STOP SPIDER-MAN #5 $3.99 MARVEL COMICS 73 72 19.07 JUL210877-M VAMPIVERSE #1 $3.99 DYNAMITE 74 87 19.00 JUL210678-M BLACK CAT #10 $3.99 MARVEL COMICS 75 88 18.90 JUL210653-M SWORD #8 $3.99 MARVEL COMICS 76 76 18.54 JUL210483 STAR WARS HIGH REPUBLIC ADVENTURES #8 $3.99 IDW PUBLISHING 77 78 18.49 JUL210636-M DARKHAWK #2 $3.99 MARVEL COMICS 78 77 18.28 JUN211904-M LAST BOOK YOULL EVER READ #2 $3.99 VAULT COMICS 79 79 18.24 JUL211147-M EVE #5 $3.99 BOOM! STUDIOS 80 83 17.54 JUN211896-M DEADBOX #1 $3.99 VAULT COMICS 81 73 17.39 JUL211164-M HE WHO FIGHTS WITH MONSTERS #1 (MR) $3.99 ABLAZE 82 96 17.27 JUL210719 CHAMPIONS #9 $3.99 MARVEL COMICS 83 71 17.17 JUL210593-M LAST ANNIHILATION WAKANDA #1 $4.99 MARVEL COMICS 84 97 16.84 JUL210682-M SYMBIOTE SPIDER-MAN CROSSROADS #3 $3.99 MARVEL COMICS 85 98 16.11 JUL210282-M WALKING DEAD DLX #23 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 86 104 16.04 JUL210655-M X-CORP #5 $3.99 MARVEL COMICS 87 105 15.94 JUL210703-M GAMMA FLIGHT #4 $3.99 MARVEL COMICS 88 94 15.91 JUL211114-M EAT THE RICH #2 (MR) $3.99 BOOM! STUDIOS 89 102 15.81 JUL210033-M FRONTIERSMAN #1 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 90 82 15.77 JUL210684-M FANTASTIC FOUR LIFE STORY #4 $4.99 MARVEL COMICS 91 95 15.76 JUN210954-M INVINCIBLE RED SONJA #4 $3.99 DYNAMITE 92 101 15.63 JUL210313 LAST FLIGHT OUT #1 $3.99 DARK HORSE COMICS 93 99 14.77 JUL210812-M RED SONJA (2021) #1 $3.99 DYNAMITE 94 100 14.64 JUN210486-M STAR TREK MIRROR WAR #0 $3.99 IDW PUBLISHING 95 81 14.60 JUL210669-M WEB OF SPIDER-MAN #4 $3.99 MARVEL COMICS 96 108 14.49 JUN210256-M MIRKA ANDOLFO SWEET PAPRIKA #2 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 97 109 14.45 JUL210280-M WALKING DEAD DLX #22 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 98 110 14.45 JUL210256-M RADIANT BLACK #8 $3.99 IMAGE COMICS 99 103 14.40 JUL210967-M ELVIRA MEETS VINCENT PRICE #2 $3.99 DYNAMITE 100 80 14.35 JUL210479 STAR WARS HIGH REPUBLIC ADV MONSTER TEMPLE PEAK #2 $4.99 IDW PUBLISHING 101 114 14.33 JUL210676-M SPIDER-WOMAN #15 $3.99 MARVEL COMICS 102 92 13.93 JUL210225-M ECHOLANDS #2 (MR) $4.99 IMAGE COMICS 103 106 13.93 JUL210988-M KISS PHANTOM OBSESSION #2 $3.99 DYNAMITE 104 117 13.55 JUN210717-M MIGHTY VALKYRIES #5 $3.99 MARVEL COMICS 105 90 13.48 JUL211231-M SEARCH FOR HU #1 $4.99 AFTERSHOCK COMICS 106 91 13.38 JUL210631-M WARHAMMER 40K SISTERS BATTLE #2 $4.99 MARVEL COMICS 107 119 13.14 JUL210706-M THE MARVELS #5 $3.99 MARVEL COMICS 108 112 13.12 JUL211411 NOT ALL ROBOTS #2 (MR) $3.99 ARTISTS WRITERS & ARTISANS INC 109 68 13.06 JUL210595-M LAST ANNIHILATION WICCAN AND HULKLING #1 $4.99 MARVEL COMICS 110 113 12.91 JUL211135-M BASILISK #4 $3.99 BOOM! STUDIOS 111 115 12.72 JUL210488-M TMNT ONGOING #121 $3.99 IDW PUBLISHING 112 120 12.48 JUL210255-M ORDINARY GODS #3 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 113 121 12.22 JUL210299-M UNBELIEVABLE UNTEENS WORLD OF BLACK HAMMER #2 $3.99 DARK HORSE COMICS 114 116 12.06 JUL210453-M STAR WARS ADV GHOST VADERS CASTLE #1 $3.99 IDW PUBLISHING 115 118 12.01 JUL211012-M VAMPIRELLA #24 $3.99 DYNAMITE 116 128 11.23 JUN210264-M UNDISCOVERED COUNTRY #15 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 117 129 11.07 JUL210268-M MIRKA ANDOLFO SWEET PAPRIKA #3 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 118 137 11.00 JUL210671 WEB OF SPIDER-MAN #5 $3.99 MARVEL COMICS 119 135 10.89 JUL210277-M UNDISCOVERED COUNTRY #16 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 120 122 10.82 MAY211015-M WE ONLY FIND THEM WHEN THEYRE DEAD #8 $3.99 BOOM! STUDIOS 121 107 10.76 JUL211082-M MAGIC THE GATHERING (MTG) #6 $4.99 BOOM! STUDIOS 122 124 10.71 JUL211096-M POWER RANGERS #11 $3.99 BOOM! STUDIOS 123 145 10.11 JUL210634-M WINTER GUARD #2 $3.99 MARVEL COMICS 124 131 10.03 JUL210461 CANTO III LIONHEARTED #3 $3.99 IDW PUBLISHING 125 132 10.01 JUL211128-M ONCE & FUTURE #20 $3.99 BOOM! STUDIOS 126 134 9.93 JUL210480-M STAR WARS ADV GHOST VADERS CASTLE #2 $3.99 IDW PUBLISHING 127 141 9.88 JUL210301-M STRANGER THINGS TOMB OF YBWEN #1 $3.99 DARK HORSE COMICS 128 123 9.78 JUN211338-M NINE STONES #1 (MR) $3.99 BEHEMOTH COMICS 129 142 9.78 JUL210276-M TROVER SAVES THE UNIVERSE #2 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 130 138 9.63 JUL212004-M ELRIC DREAMING CITY #2 (MR) $3.99 TITAN COMICS 131 125 9.62 JUL218002 STAR WARS WAR BOUNTY HUNTERS JABBA HUTT #1 $4.99 MARVEL COMICS 132 148 9.58 MAY210146-M DEADLY CLASS #48 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 133 218 9.50 JUL211409-M TELEPATHS #1 $3.99 ARTISTS WRITERS & ARTISANS INC 134 147 9.42 JUN210046-M ME YOU LOVE IN THE DARK #1 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 135 153 9.14 JUL210227 FIRE POWER BY KIRKMAN & SAMNEE #15 $3.99 IMAGE COMICS 136 143 9.12 APR210654-M STAR WARS ADVENTURES (2021) #10 $3.99 IDW PUBLISHING 137 155 8.99 JUL210049-M DIE #20 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 138 146 8.95 JUL212087-M HUMAN REMAINS #1 $3.99 VAULT COMICS 139 93 8.94 JUL210607 KA-ZAR MARVEL TALES #1 $7.99 MARVEL COMICS 140 156 8.78 JUL210361-M NORSE MYTHOLOGY II #4 (MR) $3.99 DARK HORSE COMICS 141 85 8.62 JUL211067-M FIREFLY RIVER RUN #1 $7.99 BOOM! STUDIOS 142 70 8.62 NOV208061-M TMNT THE LAST RONIN #1 $8.99 IDW PUBLISHING 143 151 8.61 JUL211122-M DARK BLOOD #3 $3.99 BOOM! STUDIOS 144 152 8.59 JUL210916-M BARBARELLA #3 $3.99 DYNAMITE 145 150 8.56 JUN210982-M VENGEANCE OF VAMPIRELLA #21 $3.99 DYNAMITE 146 126 8.56 JUL211131-M DUNE HOUSE ATREIDES #10 $4.99 BOOM! STUDIOS 147 127 8.45 JUL210906-M RED SONJA BLACK WHITE RED #3 $4.99 DYNAMITE 148 140 8.42 JUN211335-M MFKZ #3 (MR) $3.99 BEHEMOTH COMICS 149 166 8.24 JUL210240-M JUPITERS LEGACY REQUIEM #4 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 150 136 8.17 JUL211233-M ALMOST AMERICAN #1 $4.99 AFTERSHOCK COMICS 151 157 8.01 JUL211412 FIGHT GIRLS #3 $3.99 ARTISTS WRITERS & ARTISANS INC 152 169 7.95 MAY210195-M SCUMBAG #10 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 153 133 7.94 JUL210499-M TRANSFORMERS KING GRIMLOCK #2 $4.99 IDW PUBLISHING 154 158 7.90 JUN210480-M SONIC THE HEDGEHOG #44 $3.99 IDW PUBLISHING 155 160 7.81 MAY210450-M SONIC THE HEDGEHOG #43 $3.99 IDW PUBLISHING 156 163 7.68 JUL211024-M VENGEANCE OF VAMPIRELLA #22 $3.99 DYNAMITE 157 174 7.50 JUL210252-M OLD GUARD TALES THROUGH TIME #6 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 158 162 7.36 JUN211922-M GRIMM FAIRY TALES #51 $3.99 ZENESCOPE ENTERTAINMENT INC 159 177 7.36 JUL210036 ADVENTUREMAN #5 $3.99 IMAGE COMICS 160 89 7.27 AUG200574-M TMNT THE LAST RONIN #2 $8.99 IDW PUBLISHING 161 170 7.17 JUL210956-M DIE!NAMITE LIVES #4 $3.99 DYNAMITE 162 172 7.00 JUL210505 USAGI YOJIMBO #22 $3.99 IDW PUBLISHING 163 164 6.98 JUL211174-M MARIA LLOVETS PORCELAIN #2 $3.99 ABLAZE 164 182 6.91 JUL210232-M GOOD ASIAN #5 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 165 173 6.90 JUL211077-M BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #29 $3.99 BOOM! STUDIOS 166 184 6.83 JUL210337 HELLBOY & BPRD 1957 FAMILY TIES ONE-SHOT $3.99 DARK HORSE COMICS 167 139 7.54 JUL211156-M MAMO #3 [*] $4.99 BOOM! STUDIOS 168 176 6.72 JUL210465-M GI JOE A REAL AMERICAN HERO #286 $3.99 IDW PUBLISHING 169 130 6.72 JUN219910-M LAST BOOK YOULL EVER READ #2 BLACK BAG VAR $5.99 VAULT COMICS 170 154 6.69 JUL211240 BUNNY MASK #4 $4.99 AFTERSHOCK COMICS 171 111 6.63 JUL210468 GODZILLA RIVALS VS MOTHRA $7.99 IDW PUBLISHING 172 179 6.61 JUL210999-M SONJAVERSAL #8 $3.99 DYNAMITE 173 189 6.55 JUL210274-M TIME BEFORE TIME #5 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 174 171 6.52 JUN211344-M YOU PROMISED ME DARKNESS #5 (MR) $3.99 BEHEMOTH COMICS 175 190 6.49 JUL210279-M VINYL #4 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 176 180 6.46 JUL210928-M BETTIE PAGE & CURSE OF THE BANSHEE #4 $3.99 DYNAMITE 177 181 6.45 JUL210496-M TRANSFORMERS BEAST WARS #8 $3.99 IDW PUBLISHING 178 193 6.42 JUN210254 STILLWATER BY ZDARSKY & PEREZ #10 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 179 194 6.39 JUL210261-M SIX SIDEKICKS OF TRIGGER KEATON #4 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 180 168 6.35 MAY210161-M HELM GREYCASTLE #4 $4.99 IMAGE COMICS 181 186 6.24 JUN211094-M MANY DEATHS OF LAILA STARR #5 $3.99 BOOM! STUDIOS 182 197 6.20 JUL210369 LUCKY DEVIL #2 $3.99 DARK HORSE COMICS 183 200 6.16 MAY210181 MOONSHINE #27 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 184 199 6.15 JUN210276-M BLACK HAMMER REBORN #3 $3.99 DARK HORSE COMICS 185 188 6.13 JUL210502-M TRANSFORMERS SHATTERED GLASS #2 $3.99 IDW PUBLISHING 186 144 6.05 JUL210491-M TRANSFORMERS HALLOWEEN SPECIAL $5.99 IDW PUBLISHING 187 165 6.05 DEC200429-M MARVEL ACTION ORIGINS #3 $4.99 IDW PUBLISHING 188 178 5.96 JUL210548-M DARKHOLD ALPHA #1 $4.99 MARVEL COMICS 189 191 5.93 JUN210494-M TRANSFORMERS #34 $3.99 IDW PUBLISHING 190 167 5.91 JUL211151-M WYND #10 $4.99 BOOM! STUDIOS 191 204 5.85 JUN210363 GROO MEETS TARZAN #2 $3.99 DARK HORSE COMICS 192 195 5.85 JUL211998-M BLADE RUNNER ORIGINS #6 (MR) $3.99 TITAN COMICS 193 203 5.81 JUN210378-M WITCHER WITCHS LAMENT #4 $3.99 DARK HORSE COMICS 194 196 5.78 JUL210493-M TRANSFORMERS #35 $3.99 IDW PUBLISHING 195 198 5.75 JUL211142-M SEVEN SECRETS #12 $3.99 BOOM! STUDIOS 196 185 5.72 JUL211951-M UNBORN #1 CVR A HOUSE (MR) $3.99 SOURCE POINT PRESS 197 206 5.67 JUL210219-M DEEP BEYOND #8 $3.99 IMAGE COMICS 198 210 5.64 JUL210720-M REPTIL #4 $3.99 MARVEL COMICS 199 235 5.61 MAR210220-M SAVAGE DRAGON #260 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 200 202 5.46 JUL210945-M DEJAH THORIS VS JOHN CARTER OF MARS #3 $3.99 DYNAMITE 201 183 5.45 JUL210058-M ECHOLANDS RAW CUT ED #1 (MR) $4.99 IMAGE COMICS 202 205 5.38 JUL212001-M BLADE RUNNER 2029 #8 (MR) $3.99 TITAN COMICS 203 192 5.33 JUL211713 NEVER NEVER #3 $3.99 HEAVY METAL MAGAZINE 204 212 5.33 JUL210291-M BLACK HAMMER VISIONS #8 $3.99 DARK HORSE COMICS 205 216 5.18 JUL210243-M KILLADELPHIA #17 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 206 149 5.13 JUL211235-M 10 YEARS TO DEATH ONE SHOT CVR A RICHARDS $6.99 AFTERSHOCK COMICS 207 223 5.01 JUN210629-M MOON KNIGHT #2 $3.99 MARVEL COMICS 208 244 4.95 JUL211336 B&V FRIENDS FOREVER HALLOWEEN SPOOKTACULAR #1 $2.99 ARCHIE COMIC PUBLICATIONS 209 227 4.94 MAY210668-M STAR WARS HIGH REPUBLIC #7 $3.99 MARVEL COMICS 210 187 4.93 JUL210458 BERMUDA #3 $4.99 IDW PUBLISHING 211 214 4.82 JUN211012-M EAT THE RICH #1 (MR) $3.99 BOOM! STUDIOS 211 215 4.82 JUL212095-M WITCHBLOOD #6 $3.99 VAULT COMICS 213 228 4.73 JUL210374 GROO MEETS TARZAN #3 $3.99 DARK HORSE COMICS 214 207 4.71 JUL211785 BOUNTIFUL GARDEN #1 $3.99 MAD CAVE STUDIOS 215 230 4.67 SEP200203-M EXCELLENCE #11 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 216 231 4.61 JUL210260 SECOND CHANCES #2 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 217 211 4.60 JUL211181-M SPACE PIRATE CAPT HARLOCK #4 $3.99 ABLAZE 218 221 4.57 JUN210474 MARVEL ACTION SPIDER-MAN #5 $3.99 IDW PUBLISHING 219 222 4.56 APR210665 STAR TREK YEAR FIVE #24 $3.99 IDW PUBLISHING 220 241 4.45 JUN210672-M MILES MORALES SPIDER-MAN #29 $3.99 MARVEL COMICS 221 213 4.44 JUN211331-M CINNAMON #2 $3.99 BEHEMOTH COMICS 222 226 4.36 MAY218221-M WHITE #1 (MR) $3.99 BLACK MASK COMICS 223 236 4.31 JUN210337-M PARASOMNIA #3 $3.99 DARK HORSE COMICS 224 229 4.31 JUL211415 MARJORIE FINNEGAN TEMPORAL CRIMINAL #5 (MR) $3.99 ARTISTS WRITERS & ARTISANS INC 225 237 4.31 JUL210358-M KILLER QUEENS #2 (MR) $3.99 DARK HORSE COMICS 226 217 4.30 JUN210542-M KANG THE CONQUEROR #1 $4.99 MARVEL COMICS 227 240 4.27 JUL210235-M HOME SICK PILOTS #9 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 228 220 4.23 JUL211439-M TURBO KID APPLES LOST ADVENTURE #1 (MR) $3.99 BEHEMOTH COMICS 229 233 4.17 JUL210507 USAGI YOJIMBO DRAGON BELLOW CONSPIRACY #4 $3.99 IDW PUBLISHING 230 225 4.03 JUL211435-M NOBODYS CHILD #1 (MR) $3.99 BEHEMOTH COMICS 231 159 3.94 JUN219550-M BARBARIC #2 DLX B&W ED $7.99 VAULT COMICS 232 175 3.90 MAY218013 RED ROOM #1 $6.99 FANTAGRAPHICS BOOKS 233 256 3.83 JUN210728-M STAR WARS HIGH REPUBLIC #8 $3.99 MARVEL COMICS 234 248 3.81 JUN210222-M JULES VERNE LIGHTHOUSE #5 $3.99 IMAGE COMICS 235 251 3.73 JUL210370-M PARASOMNIA #4 $3.99 DARK HORSE COMICS 236 245 3.71 JUL212075-M NINJAK #3 $3.99 VALIANT ENTERTAINMENT LLC 237 254 3.69 JUL210273 THAT TEXAS BLOOD #10 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 238 255 3.65 JUL210272-M SYPHON #3 $3.99 IMAGE COMICS 239 261 3.58 JUL210214 CHU #8 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 240 260 3.58 JUL210248-M MAN-EATERS CURSED #3 $3.99 IMAGE COMICS 241 161 3.54 JUL211543-M TRAILER PARK BOYS BAGGED & BOARDED ONE-SHOT (MR) $7.99 DEVILS DUE 242 247 3.54 JUL211413 MOTHS #4 $3.99 ARTISTS WRITERS & ARTISANS INC 243 270 3.52 JUN210579-M DEFENDERS #1 $3.99 MARVEL COMICS 244 249 3.51 JUL211238 BEYOND THE BREACH #3 $3.99 AFTERSHOCK COMICS 245 267 3.45 JUL210343 GOLEM WALKS AMONG US #2 $3.99 DARK HORSE COMICS 246 208 3.45 JUL210464 GI JOE A REAL AMERICAN HERO YEARBOOK #3 $5.99 IDW PUBLISHING 247 266 3.44 JUL210365-M TALES FROM HARROW COUNTY FAIR FOLK #3 $3.99 DARK HORSE COMICS 248 253 3.41 JUL212072-M X-O MANOWAR (2020) #6 CVR A RAHZZAH $3.99 VALIANT ENTERTAINMENT LLC 249 239 3.40 JUN219167 MIRKA ANDOLFO SWEET PAPRIKA #2 (MR) $4.99 IMAGE COMICS 250 232 3.36 JUN211095 MANY DEATHS OF LAILA STARR #5 MALAVIA FOIL $4.99 BOOM! STUDIOS 250 269 3.36 JUL210215-M COMMANDERS IN CRISIS #12 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 252 265 3.25 JUL211414 RESISTANCE UPRISING #6 $3.99 ARTISTS WRITERS & ARTISANS INC 253 268 3.16 JUL211217 SERIAL #7 $3.99 ABSTRACT STUDIOS 254 257 3.04 JUL211912 NIGHT OF CADILLACS #1 (MR) $3.99 SCOUT COMICS 255 250 3.03 JUL210043 BEAUTY ALL GOOD THINGS (ONE-SHOT) (MR) $4.99 IMAGE COMICS 256 259 3.02 JUL211430-M MFKZ #4 (MR) $3.99 BEHEMOTH COMICS 257 258 3.01 JUN218750 COLD DEAD WAR #1 (MR) $3.99 HEAVY METAL MAGAZINE 258 262 2.97 JUL218325 SPIRITS OF VENGEANCE SPIRIT RIDER #1 $4.99 MARVEL COMICS 259 275 2.96 JUL211243 OUT OF BODY #4 $3.99 AFTERSHOCK COMICS 260 276 2.91 MAY211805 VAMPIRE THE MASQUERADE #10 $3.99 VAULT COMICS 261 288 2.91 JUN210694-M AVENGERS #47 $3.99 MARVEL COMICS 262 295 2.90 JUN211581 TAARNA ELEMENTS ONE SHOT $2.99 HEAVY METAL MAGAZINE 263 273 2.88 JUL212126-M GRIMM FAIRY TALES #52 $3.99 ZENESCOPE ENTERTAINMENT INC 264 277 2.84 JUL211140-M GOOD LUCK #4 $3.99 BOOM! STUDIOS 265 361 2.78 SEP170860 OLD MAN LOGAN #31 $3.99 MARVEL COMICS 266 234 2.77 JUN211843-M LIFE IS STRANGE COMING HOME #2 $5.99 TITAN COMICS 267 243 2.77 SEP200994 WHITE WIDOW #7 $4.99 ABSOLUTE COMICS GROUP 268 287 2.74 JUL210239 INKBLOT #12 $3.99 IMAGE COMICS 269 274 2.72 JUN211333 FREAK SNOW #4 (MR) $3.99 BEHEMOTH COMICS 270 281 2.68 JUN211906 MONEY SHOT #14 (MR) $3.99 VAULT COMICS 271 291 2.64 JUL210266 ST MERCY #2 $3.99 IMAGE COMICS 272 293 2.64 JUL210344 HOUSE OF LOST HORIZONS #5 $3.99 DARK HORSE COMICS 273 264 2.61 JUL211158-M SAVE YOURSELF #4 $4.99 BOOM! STUDIOS 274 286 2.58 JUN219212 LAST BOOK YOULL EVER READ #1 (MR) $3.99 VAULT COMICS 275 304 2.58 JUN210731-M STAR WARS WAR BOUNTY HUNTERS #3 $3.99 MARVEL COMICS 276 278 2.56 JUN211749-M DANCING WITH DRAGON #1 (MR) $3.99 SCOUT COMICS 277 201 2.51 DEC201786-M WONDERLAND ANNUAL REIGN OF MADNESS ONE SHOT $7.99 ZENESCOPE ENTERTAINMENT INC 278 271 2.47 JUL211239 CAMPISI #2 $4.99 AFTERSHOCK COMICS 279 209 2.47 MAY211832-M ROBYN HOOD 2021 ANNUAL SWARM $7.99 ZENESCOPE ENTERTAINMENT INC 280 298 2.44 MAY211085 ROCK & ROLL BIOGRAPHIES JUDAS PRIEST $3.50 ACME INK 281 282 2.42 JUN211757-M SHEPHERD PATH OF SOULS #1 $3.99 SCOUT COMICS 282 219 2.42 MAY211544 KNIGHTS OF THE DINNER TABLE #286 $6.99 KENZER & COMPANY 283 294 2.41 JUL211245 BABYTEETH #20 (MR) $3.99 AFTERSHOCK COMICS 284 306 2.40 JUL210217 COMPASS #4 $3.99 IMAGE COMICS 285 283 2.39 JUL211278-M SNELSON #2 CVR A HARPER (MR) $3.99 AHOY COMICS 286 284 2.37 JUN211744 BLACK COTTON #5 $3.99 SCOUT COMICS 287 302 2.32 JUN211207 PHANTOM ON SCAN #5 $3.99 AFTERSHOCK COMICS 288 289 2.30 JUL211277 SECOND COMING ONLY BEGOTTEN SON #5 $3.99 AHOY COMICS 289 303 2.29 APR211537 GODKILLER TOMORROWS ASHES #3 (MR) $3.99 BLACK MASK COMICS 290 285 2.24 JUL210357 CHILDREN OF THE PLAGUE ONE SHOT $4.99 DARK HORSE COMICS 291 252 2.21 JUL212130-M ROBYN HOOD HUNTED ONE SHOT $5.99 ZENESCOPE ENTERTAINMENT INC 292 296 2.16 JUL211904-M IMPOSSIBLE JONES #1 $3.99 SCOUT COMICS 293 299 2.15 JUL211432-M NINE STONES #2 (MR) $3.99 BEHEMOTH COMICS 294 301 2.12 JUN211748 CHERRY BLACKBIRD #2 (MR) $3.99 SCOUT COMICS 295 313 2.07 JUN211182 CITIZEN #1 $3.99 ACTION LAB ENTERTAINMENT 296 263 1.99 JUN211930-M POSSESSIVE #2 (MR) $5.99 ZENESCOPE ENTERTAINMENT INC 297 280 1.98 JUL211730 SPACE BASTARDS #8 (MR) $4.99 HUMANOIDS 298 305 1.96 JUL218803 MIRKA ANDOLFO SWEET PAPRIKA #3 (MR) $4.99 IMAGE COMICS 299 242 1.93 JUL218225-M BARBARIC #3 DLX B&W ED $7.99 VAULT COMICS 300 311 1.93 JUN211395 DJINN HUNTER #2 $3.99 BLACKBOX COMICS 301 316 1.86 JUN211756 REDSHIFT #2 $3.99 SCOUT COMICS 302 327 1.83 JUL210354 WORST DUDES #4 (MR) $3.99 DARK HORSE COMICS 303 323 1.82 JUL211822-M JONNA AND THE UNPOSSIBLE MONSTERS #6 $3.99 ONI PRESS INC. 304 317 1.81 JUN211753 LOCUST #3 $3.99 SCOUT COMICS 305 331 1.79 JUN210720-M DAREDEVIL #33 $3.99 MARVEL COMICS 306 329 1.77 JUN210236-M NOCTERRA #6 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 307 238 1.76 JUL211069 FIREFLY RIVER RUN #1 FOIL INTERMIX $8.99 BOOM! STUDIOS 308 326 1.73 JUL211244 SILVER CITY #5 $3.99 AFTERSHOCK COMICS 309 325 1.73 APR211534 WHITE #3 (MR) $3.99 BLACK MASK COMICS 310 322 1.68 APR211737 COLD DEAD WAR #4 (MR) $3.99 HEAVY METAL MAGAZINE 311 328 1.65 JUL212028-M EXTRAORDINARY #4 CVR A PETRAITES $3.99 TITAN COMICS 312 424 1.56 AUG170895-M JESSICA JONES #13 $3.99 MARVEL COMICS 313 300 1.56 JUN211907 MONEY SHOT #14 BLACK BAG VAR (MR) $5.99 VAULT COMICS 314 337 1.55 JUL210234 HEY KIDS COMICS VOL 02 PROPHETS & LOSS #5 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 315 336 1.54 JUN210114-M RADIANT BLACK #7 $3.99 IMAGE COMICS 316 310 1.54 JUL211769 BLACK JACK DEMON #2 (MR) $5.00 LITERATI PRESS 317 312 1.54 JUL211519-M LADY DEATH TREACHEROUS INFAMY #2 $4.99 COFFIN COMICS 318 320 1.52 JUL211241 CLANS OF BELARI #3 $4.99 AFTERSHOCK COMICS 319 335 1.44 JUL211824-M ORCS IN SPACE #4 $3.99 ONI PRESS INC. 320 332 1.38 JUL211429 CINNAMON #3 $3.99 BEHEMOTH COMICS 321 319 1.38 JUL211902 CORSET #1 $4.99 SCOUT COMICS 322 272 1.37 JUL211910-M MULLET COP #1 $7.99 SCOUT COMICS 323 341 1.37 DEC201139 MILES TO GO #5 $3.99 AFTERSHOCK COMICS 324 439 1.36 AUG170832-M DESPICABLE DEADPOOL #287 $3.99 MARVEL COMICS 325 321 1.35 AUG211430 EDGAR ALLAN POE SNIFTER OF DEATH #1 (MR) $4.99 AHOY COMICS 326 334 1.34 JUN211351 ALICE IN LEATHERLAND #5 (MR) $3.99 BLACK MASK STUDIOS ENTERTAINME 327 364 1.28 MAY211498 SAVAGE CIRCUS #6 (MR) $2.99 HEAVY METAL MAGAZINE 328 355 1.27 JUL218467 ORDINARY GODS #1 $3.99 IMAGE COMICS 329 342 1.24 JUL211889 VERGE #1 $3.95 RED 5 COMICS 330 357 1.24 JUL210355 SAVAGE HEARTS #3 $3.99 DARK HORSE COMICS 331 343 1.23 APR211539 DEVILS DOMINION #5 (MR) $3.99 BLACKBOX COMICS 332 4370 1.22 JUN218261 STRAY DOGS RETAILER THANK YOU VAR $3.99 IMAGE COMICS 333 353 1.20 JUL211222 BIGFOOT FRANKENSTEIN #1 $3.99 ACTION LAB ENTERTAINMENT 334 344 1.20 JUL211718-M BLOOM #3 $3.99 HERO TOMORROW COMICS 335 345 1.20 JUN218004 SECOND COMING ONLY BEGOTTEN SON #4 $3.99 AHOY COMICS 336 346 1.19 JUN211746-M BY THE HORNS #5 (MR) $3.99 SCOUT COMICS 337 421 1.16 FEB211502-M UNIKORN #1 $1.99 SCOUT COMICS – SCOOT 338 356 1.16 JUL211195 BATVARK CORONAVIRUS ONE SHOT $4.00 AARDVARK VANAHEIM 339 358 1.14 APR211333 S FACTOR #1 $3.99 ACTION LAB – DANGER ZONE 340 352 1.10 JUL211959 RUNES #3 $3.99 SOURCE POINT PRESS 341 368 1.09 JUL210267 SUMMONERS WAR LEGACY #6 $3.99 IMAGE COMICS 342 354 1.08 JUL211276 BLACKS MYTH #3 (MR) $3.99 AHOY COMICS 343 370 1.06 JAN210018-M NOCTERRA #1 (MR) $3.99 IMAGE COMICS 344 363 1.00 JUL211960-M SUICIDE JOCKEYS #2 (MR) $3.99 SOURCE POINT PRESS 345 438 0.99 JUL211921 LITTLE GUARDIANS #1 $1.99 SCOUT COMICS – SCOOT 346 314 0.97 OCT191151-M VAMPIRELLA #6 $3.99 DYNAMITE 347 387 0.95 JUL218466 ORDINARY GODS #2 $3.99 IMAGE COMICS 348 366 0.94 JUN211759-M STAKE #6 (MR) $3.99 SCOUT COMICS 349 373 0.86 MAY211166 WORLD WAR 3 #2 $3.99 ANTARCTIC PRESS 350 467 0.85 NOV170927-M OLD MAN HAWKEYE #1 $3.99 MARVEL COMICS 351 381 0.84 JUL211888 BOX #2 $3.95 RED 5 COMICS 352 396 0.84 JUN211908 WASTED SPACE #23 (MR) $3.99 VAULT COMICS 353 398 0.83 JUL212025-M MONDAY MONDAY RIVERS OF LONDON #3 (MR) $3.99 TITAN COMICS 354 224 0.81 SEP200996 WHITE WIDOW #7 EBAS WRAPAROUND LENTICULAR $19.99 ABSOLUTE COMICS GROUP 354 384 0.81 JUN211772-M DUPLICANT #3 $3.99 SECOND SIGHT PUBLISHING 356 385 0.80 MAY211171 DEATH BY LIFE #6 $3.99 ANTARCTIC PRESS 357 330 0.80 JUL218221 TRAILER PARK BOYS GET A F#ING COMIC BOOK #1 2ND PTG (MR) $7.99 DEVILS DUE 358 390 0.79 JUL211968 JOHN CARPENTER TALES SCIFI HELL #6 (MR) $3.99 STORM KING PRODUCTIONS, INC 359 393 0.77 JUN211755 RABID WORLD #4 $3.99 SCOUT COMICS 360 376 0.77 JUN210098-M ICE CREAM MAN #25 (MR) $4.99 IMAGE COMICS 361 404 0.76 JAN211096 GOLD DIGGER #284 $3.99 ANTARCTIC PRESS 362 315 0.75 JUL211168 HE WHO FIGHTS WITH MONSTERS #1 BLANK SKETCH CVR (MR) ( $10.00 ABLAZE 362 399 0.75 JUL211907 LOCUST #4 $3.99 SCOUT COMICS 364 409 0.72 JUL218471 DARK BLOOD #2 $3.99 BOOM! STUDIOS 365 410 0.71 JUN219620 GODKILLER TOMORROWS ASHES #1 (MR) $3.99 BLACK MASK COMICS 366 338 0.69 JUL211339 WORLD OF BETTY & VERONICA JUMBO COMICS DIGEST #8 $7.99 ARCHIE COMIC PUBLICATIONS 367 324 0.69 JUL210936 BETTIE PAGE & CURSE OF THE BANSHEE #4 BLACK BAG PHOTO $10.00 DYNAMITE 368 360 0.69 MAY211518-M STRANGE ATTRACTORS (ITS ALIVE) #4 $5.99 IT'S ALIVE 369 407 0.68 APR211502 WARLASH COLD METAL MAYHEM ONE SHOT $3.99 ASYLUM PRESS 370 408 0.67 JUL211898 BROKEN SOULS BALLAD #3 $3.99 SCOUT COMICS 371 417 0.67 MAY219403-M STRAY DOGS #5 $3.99 IMAGE COMICS 372 411 0.64 JUN211220 CAVEWOMAN MOVIE MAYHEM CVR A MASSEY (MR) $3.99 AMRYL ENTERTAINMENT 373 413 0.63 JUL211956-M DARLING #4 (MR) $3.99 SOURCE POINT PRESS 374 415 0.61 JUL211909 MIDNIGHT WESTERN THEATRE #5 $3.99 SCOUT COMICS 375 427 0.60 JUN211267 JUNGLE COMICS #4 $3.99 ANTARCTIC PRESS 376 401 0.59 APR211763-M DOSE #3 (MR) $4.99 IT'S ALIVE 377 386 0.59 APR201032-M BLACK PANTHER #25 $5.99 MARVEL COMICS 377 495 0.59 SEP180799-M UNCANNY X-MEN #1 $7.99 MARVEL COMICS 379 418 0.59 JUN211334 JUNKY CABLE #4 (MR) $3.99 BEHEMOTH COMICS 380 615 0.59 DEC200073 IMAGE FIRSTS KILLADELPHIA #1 (MR) $1.00 IMAGE COMICS 381 432 0.58 JUN211676 KAIJUMAX SEASON 6 #3 (MR) $3.99 ONI PRESS INC. 382 433 0.57 MAR211161-M GODKILLER TOMORROWS ASHES #2 (MR) $3.99 BLACK MASK COMICS 383 425 0.56 JUL211784 BECSTAR #5 $3.99 MAD CAVE STUDIOS 384 428 0.54 JAN211514-M IMPURE #1 $3.99 SCOUT COMICS 385 431 0.53 MAY211172 EXCITING COMICS #14 $3.99 ANTARCTIC PRESS 386 391 0.52 JUL211638 SCREAMING HORROR #2 (MR) $5.99 FANTACO ENTERPRISES INC. 387 419 0.51 JUL211449 SUPER SUCKERS BINGE BOOK $4.99 BINGE BOOKS 388 557 0.50 AUG170929 DEADPOOL VS OLD MAN LOGAN #1 $3.99 MARVEL COMICS 389 452 0.50 JUN210711-M THOR #16 $3.99 MARVEL COMICS 390 441 0.48 MAY211697-M LADY FREEDOM #3 $3.99 SECOND SIGHT PUBLISHING 391 447 0.48 NOV201059 GOLD DIGGER COLORING BOOK #1 $3.99 ANTARCTIC PRESS 391 456 0.48 JUN210638-M WAY OF X #5 $3.99 MARVEL COMICS 393 455 0.47 JUN210535-M AMAZING SPIDER-MAN #72 $3.99 MARVEL COMICS 394 444 0.47 JUN211768-M CHESS #3 $3.99 SECOND SIGHT PUBLISHING 395 379 0.45 JUL211341 BETTY & VERONICA JUMBO COMICS DIGEST #297 $7.99 ARCHIE COMIC PUBLICATIONS 396 435 0.44 JUN210458 STAR WARS HIGH REPUBLIC ADV MONSTER TEMPLE PEAK #1 $4.99 IDW PUBLISHING 397 416 0.44 JUN180773-M FANTASTIC FOUR #1 $5.99 MARVEL COMICS 398 448 0.44 JUL211783 BATTLECATS VOL 3 #3 $3.99 MAD CAVE STUDIOS 399 426 0.44 JUL211770 GLAMORELLAS DAUGHTER #2 $5.00 LITERATI PRESS 400 451 0.43 APR219822-M BARBARIC #1 $3.99 VAULT COMICS

Top 400 Graphic Novels in August 2021 through Diamond

Qty Rank Dollar Rank Index Code Publication Price Publisher 1 9 10.84 JUL210121-M STRAY DOGS TP $16.99 IMAGE COMICS 2 4 7.79 MAR210689-M SPIDER-MAN BY MCFARLANE OMNIBUS HC $75.00 MARVEL COMICS 3 1 7.12 MAR210674-M FANTASTIC FOUR OMNIBUS HC VOL 04 $100.00 MARVEL COMICS 4 17 6.90 JUL212185 MY HERO ACADEMIA GN VOL 29 $9.99 VIZ MEDIA LLC 5 14 5.78 JUN210804-M MIGHTY MMW AVENGERS COMING AVENGERS GN TP VOL 01 $15.99 MARVEL COMICS 6 2 5.70 FEB210668-M FANTASTIC FOUR OMNIBUS HC VOL 03 $125.00 MARVEL COMICS 7 3 5.33 MAR210680-M AMAZING SPIDER-MAN OMNIBUS HC VOL 05 $125.00 MARVEL COMICS 8 11 5.28 MAY210997 BRZRKR VOL 01 TP $16.99 BOOM! STUDIOS 9 15 4.63 JUL210161 MONSTRESS TP VOL 06 $16.99 IMAGE COMICS 10 16 4.52 APR210242 SEVEN TO ETERNITY TP VOL 04 $16.99 IMAGE COMICS 11 18 4.06 JUL212187 STAR WARS HIGH REPUBLIC EDGE OF BALANCE GN VOL 01 $14.99 VIZ MEDIA LLC 12 28 3.91 JUL212195 DRAGON BALL SUPER GN VOL 14 $9.99 VIZ MEDIA LLC 13 22 3.52 MAR201361 SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 01 $14.99 BOOM! STUDIOS 14 5 3.38 JAN210719-M CAPTAIN AMERICA REMENDER OMNIBUS HC $125.00 MARVEL COMICS 15 6 3.07 FEB210670-M WHAT IF ORIGINAL MARVEL SERIES OMNIBUS HC VOL 01 $100.00 MARVEL COMICS 16 7 2.99 JAN210727-M COSMIC GHOST RIDER OMNIBUS HC VOL 01 $100.00 MARVEL COMICS 17 26 2.79 JUL210093-M HAHA TP $16.99 IMAGE COMICS 18 25 2.47 MAY210287 EC ARCHIVES SHOCK SUSPENSTORIES TP $19.99 DARK HORSE COMICS 19 29 2.47 JUN210785 ETERNALS TP VOL 01 ONLY DEATH IS ETERNAL $17.99 MARVEL COMICS 20 48 2.29 JUL212197 BORUTO GN VOL 12 NARUTO NEXT GENERATIONS $9.99 VIZ MEDIA LLC 21 32 2.11 MAY210718 X-FACTOR BY LEAH WILLIAMS TP VOL 02 $15.99 MARVEL COMICS 22 12 1.99 JUN210126-M GIDEON FALLS DLX ED HC VOL 01 $49.99 IMAGE COMICS 23 52 1.98 OCT200305 CUPHEAD TP VOL 02 CARTOON CHRONICLES & CALAMITIES $10.99 DARK HORSE COMICS 24 36 1.97 JUN210797 DAREDEVIL BY CHIP ZDARSKY TP VOL 06 DOING TIME PT ONE $15.99 MARVEL COMICS 25 57 1.93 JUN211957 CHAINSAW MAN GN VOL 06 $9.99 VIZ MEDIA LLC 26 31 1.92 JUN210120 DEEP BEYOND TP VOL 01 $16.99 IMAGE COMICS 27 44 1.76 JUL210088 GOOD ASIAN TP VOL 01 $14.99 IMAGE COMICS 28 42 1.71 MAY211021 LAST WITCH GN $14.99 BOOM! STUDIOS 29 49 1.71 JUL211189 CRUELER THAN DEAD GN VOL 01 $12.99 ABLAZE 30 40 1.67 JUN210789 AMAZING SPIDER-MAN BY SPENCER TP VOL 14 CHAMELEON CONSPIRACY $17.99 MARVEL COMICS 31 8 1.67 FEB210674 LOKI OMNIBUS HC VOL 01 SEVERIN DM VAR $125.00 MARVEL COMICS 32 70 1.65 JUL212186 ANIMAL CROSSING NEW HORIZONS GN VOL 01 $9.99 VIZ MEDIA LLC 33 46 1.64 JUN210780 WOLVERINE BY BENJAMIN PERCY TP VOL 02 $15.99 MARVEL COMICS 34 56 1.62 MAY210727 THOR AND LOKI GN TP DOUBLE TROUBLE $13.99 MARVEL COMICS 35 34 1.59 JUN210790 MILES MORALES TP VOL 05 CLONE SAGA $19.99 MARVEL COMICS 36 74 1.58 JUL212194 DR STONE GN VOL 18 $9.99 VIZ MEDIA LLC 37 64 1.55 MAY210728 MS MARVEL GN TP GAME OVER $12.99 MARVEL COMICS 38 82 1.49 JUL211691 SPIDER HAM GREAT POWER NO RESPONSIBILITY GN $8.99 GRAPHIX 39 23 1.47 MAY210723 DOCTOR STRANGE EPIC COLLECTION TP VAMPIRIC VERSES $39.99 MARVEL COMICS 40 13 1.46 JUN110511 INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 01 $64.99 IMAGE COMICS 41 84 1.45 JUL212190 LEGEND OF ZELDA TWILIGHT PRINCESS GN VOL 09 $9.99 VIZ MEDIA LLC 42 55 1.45 JUN210781 SWORD BY AL EWING TP VOL 01 $15.99 MARVEL COMICS 43 20 1.42 JUN210799 INCREDIBLE HULK EPIC COLLECTION TP CRISIS COUNTER-EARTH $44.99 MARVEL COMICS 44 51 1.41 JUL210153 HEAD LOPPER TP VOL 04 $16.99 IMAGE COMICS 45 37 1.38 JUL212198 FIST OF THE NORTH STAR HC VOL 02 $19.99 VIZ MEDIA LLC 46 94 1.33 JUN211955 HAIKYU GN VOL 45 $9.99 VIZ MEDIA LLC 47 96 1.26 JUL212184 MASHLE MAGIC & MUSCLES GN VOL 02 $9.99 VIZ MEDIA LLC 48 45 1.25 MAR210293 EC ARCHIVES VAULT OF HORROR TP $19.99 DARK HORSE COMICS 49 100 1.25 JUL212182 MAO GN VOL 01 $9.99 VIZ MEDIA LLC 50 62 1.23 FEB210874 SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 03 $14.99 BOOM! STUDIOS 51 54 1.17 MAY210717 X-FORCE BY BENJAMIN PERCY TP VOL 03 $19.99 MARVEL COMICS 52 71 1.17 MAY210709 CAPTAIN AMERICA TA-NEHISI COATES TP VOL 05 ALL DIE YOUNG TWO $15.99 MARVEL COMICS 53 78 1.17 JUL212200 WAY OF THE HOUSEHUSBAND GN VOL 06 $12.99 VIZ MEDIA LLC 54 107 1.13 JUL212193 UNDEAD UNLUCK GN VOL 03 $9.99 VIZ MEDIA LLC 55 111 1.10 JUL211417 MARJORIE FINNEGAN TEMPORAL CRIMINAL TP $9.99 AWA STUDIOS 56 68 1.08 JUN210794 SAVAGE AVENGERS TP VOL 04 KING IN BLACK $17.99 MARVEL COMICS 57 41 1.08 MAY210234 MALIKA WARRIOR QUEEN TP VOL 01 $24.99 DARK HORSE COMICS 58 69 1.07 MAY210720 EXCALIBUR BY TINI HOWARD TP VOL 03 $17.99 MARVEL COMICS 59 33 1.04 JUL212157 STEINS GATE 0 TP VOL 01 $24.99 UDON ENTERTAINMENT INC 60 19 1.02 JUN130481 INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 02 $64.99 IMAGE COMICS 61 75 1.02 JUL210175 SWING TP VOL 04 $16.99 IMAGE COMICS 62 85 1.00 JUL211689 MS MARVEL STRETCHED THIN GN $12.99 GRAPHIX 63 67 0.98 JUN210782 HEROES REBORN AMERICA MIGHTIEST HERO COMPANION TP VOL 01 $19.99 MARVEL COMICS 64 101 0.96 JUL212199 BEASTARS GN VOL 14 $12.99 VIZ MEDIA LLC 65 131 0.95 DEC200103 DEPARTMENT OF TRUTH TP VOL 01 $9.99 IMAGE COMICS 66 61 0.95 JUL211643 GOOD NIGHT HEM HC $19.99 FANTAGRAPHICS BOOKS 67 73 0.95 JUL211246 SCOUTS HONOR TP $16.99 AFTERSHOCK COMICS 68 124 0.94 JUL212188 KIRBY MANGA MANIA GN VOL 02 $9.99 VIZ MEDIA LLC 69 27 0.93 JAN210747 MARVEL PORTFOLIO HC INHYUK LEE $50.00 MARVEL COMICS 70 47 0.93 MAR210975 MIRKA ANDOLFOS UNSACRED HC VOL 02 $24.99 ABLAZE 71 72 0.92 JUN210783 HEROES REBORN AMERICA MIGHTIEST HERO COMPANION TP VOL 02 $19.99 MARVEL COMICS 72 60 0.91 JUN211953 SENSOR HC $19.99 VIZ MEDIA LLC 73 30 0.89 MAY210271 STRANGER THINGS LIBRARY ED HC VOL 01 $39.99 DARK HORSE COMICS 74 39 0.88 FEB210676 MARAUDERS BY GERRY DUGGAN HC VOL 01 $34.99 MARVEL COMICS 75 10 0.87 FEB210673 LOKI OMNIBUS HC VOL 01 BROOKS CVR $125.00 MARVEL COMICS 76 89 0.87 JUL210758 REIGN OF X TP VOL 04 $17.99 MARVEL COMICS 77 103 0.87 JUN210795 BLACK CAT TP VOL 05 ILL TAKE MANHATTAN $15.99 MARVEL COMICS 78 21 0.86 FEB210679-M MMW MARVEL TEAM-UP HC VOL 06 $75.00 MARVEL COMICS 79 24 0.83 MAY180161 INVINCIBLE COMPENDIUM TP VOL 03 $64.99 IMAGE COMICS 80 43 0.81 JUN210798 UNCANNY X-MEN RISE FALL SHIAR EMPIRE TP NEW PTG $34.99 MARVEL COMICS 81 108 0.80 JUL210759 CAPTAIN MARVEL TP VOL 06 STRANGE MAGIC $15.99 MARVEL COMICS 82 102 0.79 JUL200921 SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 02 $14.99 BOOM! STUDIOS 83 109 0.78 JUN211979 BLACK BUTLER GN VOL 30 $13.00 YEN PRESS 84 77 0.77 MAY210976 FIREFLY RETURN TO EARTH THAT WAS HC VOL 01 $19.99 BOOM! STUDIOS 85 86 0.74 MAY210233 IYANU CHILD OF WONDER TP VOL 01 $19.99 DARK HORSE COMICS 86 81 0.73 MAY211601 RICK & MORTY WORLDS APART TP $19.99 ONI PRESS INC. 87 105 0.73 JUL210760 CABLE BY GERRY DUGGAN TP VOL 02 $17.99 MARVEL COMICS 88 116 0.71 JUL212225 STAR WARS REBELS GN VOL 02 $13.00 YEN PRESS 89 58 0.71 JUL211723 LEGEND OF THE SCARLET BLADES TP $24.99 HUMANOIDS 89 274 0.71 JUL212192 POKEMON SUN & MOON GN VOL 11 $4.99 VIZ MEDIA LLC 91 150 0.71 JUL212203 YAKUZA LOVER GN VOL 02 $9.99 VIZ MEDIA LLC 92 53 0.69 APR211187 EIGHTY DAYS HC $29.99 BOOM! STUDIOS 93 90 0.68 APR210671 TMNT JENNIKA II TP $19.99 IDW PUBLISHING 94 112 0.63 MAY210975 GO GO POWER RANGERS TP VOL 09 $16.99 BOOM! STUDIOS 94 99 0.63 JUL212098 AUTUMNAL TP $19.99 VAULT COMICS 96 129 0.63 JUL212369 MAN AND HIS CAT GN VOL 04 $12.99 SQUARE ENIX MANGA 97 139 0.63 JUL212156 GIVEN GN VOL 06 $12.99 SUBLIME 98 170 0.62 DEC209049 INVINCIBLE TP VOL 01 FAMILY MATTERS $9.99 IMAGE COMICS 99 132 0.62 JUL211686 CITY OF DRAGONS GN VOL 01 AWAKENING STORM $12.99 GRAPHIX 100 92 0.62 JUN211593 SPACE BASTARDS TP VOL 01 TOOTH & MAIL $19.99 HUMANOIDS INC 101 137 0.58 JUL212287 BATTLE ANGEL ALITA GN VOL 02 $12.99 KODANSHA COMICS 102 63 0.58 DEC181256-M BOYS OMNIBUS TP VOL 01 $29.99 DYNAMITE 103 76 0.57 JUL211728 LUGOSI RISE & FALL OF HOLLYWOODS DRACULA TP $24.99 HUMANOIDS 104 80 0.54 JUN210151 LADY MECHANIKA HC VOL 01 $29.99 IMAGE COMICS 105 115 0.54 MAY210316 STEPHEN MCCRANIES SPACE BOY OMNIBUS TP VOL 01 $19.99 DARK HORSE COMICS 106 65 0.54 MAY210290 EMPOWERED OMNIBUS TP VOL 03 $34.99 DARK HORSE COMICS 107 98 0.53 JUN200323 AVATAR LAST AIRBENDER SEARCH OMNIBUS TP $24.99 DARK HORSE COMICS 108 127 0.53 SEP108136 UMBRELLA ACADEMY TP VOL 01 APOCALYPSE SUITE $17.99 DARK HORSE COMICS 109 157 0.51 JUL212314 RISING OF THE SHIELD HERO GN VOL 16 $11.95 ONE PEACE BOOKS 110 97 0.50 JUL211635 NOIR IS THE NEW BLACK TP VOL 01 $25.00 FAIRSQUARE COMICS LLC 111 38 0.50 DEC200125 SPAWN COMPENDIUM TP VOL 01 $59.99 IMAGE COMICS 111 199 0.50 JUL212208 SNOW WHITE WITH THE RED HAIR GN VOL 15 $9.99 VIZ MEDIA LLC 113 119 0.49 JUL211275 WRONG EARTH NIGHT AND DAY TP $17.99 AHOY COMICS 114 126 0.49 JUN211327 THE ORPHAN KING GN VOL 01 $16.99 A WAVE BLUE WORLD INC 115 167 0.48 JUL211505 HP LOVECRAFT DAGON TP $10.99 CALIBER ENTERTAINMENT 116 59 0.48 JAN210436 CRIME COMICS CONFIDENTIAL TP $39.99 IDW PUBLISHING 117 123 0.48 JUN211640 AFTER THE FALL HC $19.99 MAGNETIC PRESS INC. 118 156 0.47 JUL212342 PLUS SIZED ELF GN VOL 07 $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 119 122 0.46 JUL211740 GOONIES ILLUSTRATED STORYBOOK $18.95 INSIGHT KIDS 120 66 0.46 APR211609 NIGHT BUS SC GN $34.95 DRAWN & QUARTERLY 121 142 0.45 AUG211397 PARTY & PREY OGN $17.99 AFTERSHOCK COMICS 122 284 0.45 JUL211894 CAPT UNDERPANTS COMIC READER XTREME XPLOITS OF XPLOSIVE XMAS $6.99 SCHOLASTIC INC. 123 162 0.45 JUL211684 BABY SITTERS CLUB COLOR ED GN VOL 10 KRISTY AND SNOBS $12.99 GRAPHIX 124 325 0.44 JUL212105 WRASSLE CASTLE GN BOOK 01 LEARNING ROPES $9.99 VAULT COMICS 124 121 0.44 JUN211915 CYPRESS HILL TES EQUIS TP $19.99 Z2 COMICS 126 174 0.43 JUN211270 BIG NATE ALOHA GN $11.99 ANDREWS MCMEEL 127 87 0.43 MAR211284 GORGO ATTACKS SC TP $29.95 FANTACO ENTERPRISES INC. 128 95 0.42 APR210641 GODZILLA WORLD OF MONSTERS TP $29.99 IDW PUBLISHING 129 254 0.42 AUG120491 SAGA TP VOL 01 $9.99 IMAGE COMICS 130 165 0.41 JUN212156 SPRINGTIME BY WINDOW SC GN VOL 01 $12.99 TOKYOPOP 131 153 0.41 JUL211247 I BREATHED A BODY TP $16.99 AFTERSHOCK COMICS 131 256 0.41 JAN160645 PAPER GIRLS TP VOL 01 $9.99 IMAGE COMICS 133 263 0.40 JUL212107 VERSE GN BOOK 01 BROKEN HALF $12.99 VAULT COMICS 134 269 0.40 JUN210166 RADIANT BLACK TP VOL 01 $9.99 IMAGE COMICS 135 200 0.40 JUN172022 DISNEY MANGA NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS GN ED $10.99 TOKYOPOP 136 175 0.39 JUL212315 MULTI MIND MAYHEM GN VOL 01 ISEKAI TENSEI SOUDOUKI $12.95 ONE PEACE BOOKS 137 176 0.39 JUL212312 WITCH HAT ATELIER GN VOL 08 $12.99 KODANSHA COMICS 138 166 0.39 NOV192126 TOILET BOUND HANAKO KUN GN VOL 01 $13.00 YEN PRESS 139 270 0.39 APR160803 MONSTRESS TP VOL 01 $9.99 IMAGE COMICS 140 169 0.38 JUL212336 MASTERFUL CAT DEPRESSED AGAIN TODAY GN VOL 01 $13.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 141 349 0.38 JUL210157 LADY MECHANIKA TP VOL 03 $7.99 IMAGE COMICS 142 130 0.37 OCT200248 AVATAR LAST AIRBENDER RIFT OMNIBUS TP $24.99 DARK HORSE COMICS 143 219 0.37 FEB210248 AVATAR LAST AIRBENDER SUKI ALONE TP $12.99 DARK HORSE COMICS 143 188 0.37 JUL212210 YOTSUBA GN VOL 15 $13.00 YEN PRESS 145 163 0.37 JUN211209 KNOCK EM DEAD TP $16.99 AFTERSHOCK COMICS 146 133 0.36 FEB200287 AVATAR LAST AIRBENDER OMNIBUS TP THE PROMISE $24.99 DARK HORSE COMICS 147 258 0.36 MAY180351 AVATAR LAST AIRBENDER TP TEAM AVATAR TALES $10.99 DARK HORSE COMICS 147 271 0.36 JUL212189 SPLATOON GN VOL 13 $9.99 VIZ MEDIA LLC 149 191 0.36 SEP201720 STAR WARS REBELS GN VOL 01 $13.00 YEN PRESS 150 217 0.35 JUL212201 HELLS PARADISE JIGOKURAKU GN VOL 10 $12.99 VIZ MEDIA LLC 151 179 0.33 JUL212376 SOSEKI NATSUMES I AM A CAT MANGA ED GN $14.99 TUTTLE PUBLISHING 152 439 0.33 JUN211405 LOONEY TUNES WORDLESS GN GALAXY GOLF $5.95 CAPSTONE 153 297 0.33 JUL212196 TWIN STAR EXORCISTS GN VOL 23 $9.99 VIZ MEDIA LLC 154 160 0.33 APR211809 FRANK PE LITTLE NEMO HC $19.99 MAGNETIC PRESS INC. 155 140 0.33 JUN211641 ASHES ASHES HC $24.99 MAGNETIC PRESS INC. 155 209 0.33 JUL212344 REINCARNATED AS DRAGON HATCHLING GN VOL 01 $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 157 120 0.32 JAN130771 AVENGERS VS X-MEN TP AVX $34.99 MARVEL COMICS 158 212 0.32 JUL212330 KARATE SURVIVOR IN ANOTHER WORLD GN VOL 01 $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 159 305 0.32 JUL211698 CAT & CAT ADV GN VOL 01 QUEST FOR SNACKS $8.99 HARPER ALLEY 160 190 0.32 JUL212099 DEVILS RED BRIDE TP $15.99 VAULT COMICS 161 216 0.32 JUN212131 MY WIFE HAS NO EMOTION GN VOL 01 $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 162 118 0.32 JUL211882 DARK JUDGES FALL OF DEADWORLD HC VOL 03 $27.99 REBELLION / 2000AD 163 239 0.32 APR211299 VERSUS FIGHTING STORY GN VOL 01 $12.99 ABLAZE 164 144 0.31 OCT201791 REMINA HC JUNJI ITO $22.99 VIZ MEDIA LLC 165 335 0.31 DEC209050 INVINCIBLE TP VOL 02 EIGHT IS ENOUGH $9.99 IMAGE COMICS 165 228 0.31 MAY210707 STAR WARS HIGH REPUBLIC TP VOL 01 THERE IS NO FEAR $15.99 MARVEL COMICS 167 141 0.31 AUG191168 VISION COMPLETE COLLECTION TP $29.99 MARVEL COMICS 168 83 0.31 MAR210314 BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 08 $49.99 DARK HORSE COMICS 169 184 0.30 JUN082429 SPIDER-MAN TP ONE MORE DAY $19.99 MARVEL COMICS 170 104 0.30 APR210664 STERANKO NICK FURY AGENT OF SHIELD ARTISAN ED $39.99 IDW PUBLISHING 171 437 0.30 JUL211941 DEMONS TO EARTH AND BACK ONE SHOT $6.66 SILVER SPROCKET 172 164 0.30 JUN211639 LETTERS FROM ANIMALS HC $19.99 MAGNETIC PRESS INC. 172 223 0.30 JUL212202 DEAD DEMONS DEDEDEDE DESTRUCTION GN VOL 10 $14.99 VIZ MEDIA LLC 174 275 0.30 MAY211964 FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST GN VOL 08 $10.99 KODANSHA COMICS 175 125 0.29 APR211449 PROVIDENCE COMPENDIUM TP $29.99 AVATAR PRESS INC 176 50 0.29 MAY210985 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER HELLMOUTH DLX ED HC $75.00 BOOM! STUDIOS 177 180 0.29 FEB190095 MAGIC ORDER TP VOL 01 $19.99 IMAGE COMICS 178 159 0.29 MAY181739 ADVENTURE ZONE GN VOL 01 HERE THERE BE GERBLINS $19.99 FIRST SECOND BOOKS 178 220 0.29 JUL212319 BLOOM INTO YOU ANTHOLOGY GN VOL 01 $13.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 180 146 0.29 MAR211616 LONE SLOANE HC VOL 02 DELIRIUS $24.99 TITAN COMICS 181 205 0.29 JUN212077 UNWANTED UNDEAD ADVENTURER GN VOL 01 $14.99 J-NOVEL CLUB 182 238 0.29 JUN212162 DONT TOY WITH ME MISS NAGATORO GN VOL 08 $12.95 VERTICAL COMICS 183 324 0.29 SEP151697 ONE PUNCH MAN GN VOL 03 $9.99 VIZ MEDIA LLC 184 193 0.28 JUL200936 TRESE GN VOL 01 MURDER ON BALETE DRIVE $16.99 ABLAZE 184 93 0.28 JUN190381 BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 03 $49.99 DARK HORSE COMICS 186 135 0.28 JUL211651 NOD AWAY GN VOL 02 $29.99 FANTAGRAPHICS BOOKS 187 154 0.28 JUL212209 MAISON IKKOKU COLLECTORS EDITION GN VOL 05 $24.99 VIZ MEDIA LLC 188 183 0.28 MAR190279 UMBRELLA ACADEMY TP VOL 03 HOTEL OBLIVION $19.99 DARK HORSE COMICS 188 248 0.28 JUN212097 RENT A GIRLFRIEND GN VOL 08 $12.99 KODANSHA COMICS 190 138 0.28 JUN211519 DISNEY MASTERS HC VOL 18 UNCLE SCROOGE PIE IN THE SKY $29.99 FANTAGRAPHICS BOOKS 190 251 0.28 JUL211704 TREASURE IN THE LAKE GN $12.99 HARPER ALLEY 190 250 0.28 APR188407 FINAL FANTASY LOST STRANGER GN VOL 01 $13.00 YEN PRESS 193 149 0.28 SEP082456 DAREDEVIL BY MILLER JANSON TP VOL 01 $29.99 MARVEL COMICS 194 227 0.27 APR210657 SONIC HEDGEHOG SPANISH ED TP VOL 02 EL DESTINO DR EGGMAN $15.99 IDW PUBLISHING 195 255 0.27 JUL212310 WHEN WILL AYUMU MAKE HIS MOVE GN VOL 01 $12.99 KODANSHA COMICS 195 277 0.27 JUL212155 BLACK OR WHITE GN VOL 01 $12.99 SUBLIME 197 79 0.27 MAY190044 SAGA COMPENDIUM TP VOL 01 $59.99 IMAGE COMICS 198 526 0.27 JUN211408 LOONEY TUNES WORDLESS GN RABBIT ON THE RUN $5.95 CAPSTONE 198 356 0.27 JUL212204 LOVE ME LOVE ME NOT GN VOL 10 $9.99 VIZ MEDIA LLC 200 210 0.27 DEC098005 UMBRELLA ACADEMY TP VOL 02 DALLAS $17.99 DARK HORSE COMICS 201 400 0.27 MAR190080 DIE TP VOL 01 FANTASY HEARTBREAKER $9.99 IMAGE COMICS 202 397 0.26 DEC209051 INVINCIBLE TP VOL 03 PERFECT STRANGERS $9.99 IMAGE COMICS 203 260 0.26 JUL212346 REINCARNATED AS A SWORD GN VOL 07 $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 204 247 0.26 AUG212302 DESTINY LOVERS GN VOL 07 $13.99 GHOST SHIP 205 173 0.26 JUN211761 WHITE ASH TP SEASON 1 $19.99 SCOUT COMICS 205 376 0.26 JUL212206 PRINCE FREYA GN VOL 05 $9.99 VIZ MEDIA LLC 207 172 0.26 JUL201637 DISNEY MANGA NIGHTMARE XMAS ZEROS JOURNEY ULT ED TP $19.99 TOKYOPOP 207 364 0.26 JUN211976 ONE PIECE GN VOL 97 $9.99 VIZ MEDIA LLC 209 381 0.25 JUL212205 FLY ME TO THE MOON GN VOL 07 $9.99 VIZ MEDIA LLC 210 152 0.25 JUN211565 OUR STORIES CARRIED US HERE GN $24.99 GREEN CARD VOICES 211 206 0.25 JUL211682 ARTIE AND THE WOLF MOON GN $16.99 GRAPHIC UNIVERSE 212 246 0.25 MAR190071 BITTER ROOT TP VOL 01 FAMILY BUSINESS $16.99 IMAGE COMICS 213 348 0.25 JUL211666 INVESTIGATORS GN VOL 04 ANTS IN OUR PANTS $9.99 FIRST SECOND BOOKS 214 276 0.25 MAY211951 YUUNA & HAUNTED HOT SPRINGS GN VOL 15 $12.99 GHOST SHIP 215 289 0.24 MAY210730-M MIGHTY MMW X-MEN STRANGEST SUPER HEROES GN TP VOL 01 $15.99 MARVEL COMICS 216 245 0.24 APR219489 SENGI AND TEMBO TP $14.99 SCOUT COMICS – SCOOT 217 286 0.24 JUL212340 NPCS IN THIS VILLAGE SIM GAME MUST BE REAL GN VOL 01 $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 218 338 0.24 MAY211967 ORIENT GN VOL 04 $10.99 KODANSHA COMICS 219 91 0.24 MAR092419 WALKING DEAD COMPENDIUM TP VOL 01 $59.99 IMAGE COMICS 220 106 0.23 FEB190389 BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 02 $49.99 DARK HORSE COMICS 220 147 0.23 MAR191177-M BOYS OMNIBUS TP VOL 02 $29.99 DYNAMITE 222 215 0.23 JUL212313 WOTAKOI LOVE IS HARD FOR OTAKU GN VOL 05 $17.99 KODANSHA COMICS 223 225 0.23 JUN190303 CRITICAL ROLE VOX MACHINA ORIGINS TP VOL 01 $19.99 DARK HORSE COMICS 223 213 0.23 JAN210510 RIVERS GN $19.99 IDW PUBLISHING 225 221 0.23 JUL211274 EDGAR ALLAN POE SNIFTER OF BLOOD TP $17.99 AHOY COMICS 226 211 0.23 APR211298 BREAKER OMNIBUS GN VOL 01 $19.99 ABLAZE 227 280 0.23 FEB210913 WYND TP BOOK 01 FLIGHT OF THE PRINCE $14.99 BOOM! BOX 228 117 0.22 JUN211349 QUEER IN ASIA GN $39.99 BLACK PANEL PRESS 229 304 0.22 JUL212288 BOYS RUN THE RIOT GN VOL 03 $12.99 KODANSHA COMICS 230 259 0.22 FEB211550 SNOWPIERCER PREQUEL VOL 02 APOCALYPSE $16.99 TITAN COMICS 231 253 0.22 DEC191235 ONCE & FUTURE TP VOL 01 $16.99 BOOM! STUDIOS 231 203 0.22 JUN211417 LA MUERTA LIVES TP VOL 02 $19.95 COFFIN COMICS 231 464 0.22 MAR190064 SPAWN ORIGINS TP VOL 01 $9.99 IMAGE COMICS 234 367 0.22 JUL212292 FIRE FORCE GN VOL 24 $10.99 KODANSHA COMICS 235 535 0.22 AUG201108 LORDS OF MISERY GN $7.99 ALBATROSS FUNNYBOOKS 235 204 0.22 JUN212121 HELLO WORLD GN $19.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 237 114 0.22 FEB200322 BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 05 $49.99 DARK HORSE COMICS 238 279 0.21 JUL212279 MANGA DIARY OF A MALE PORN STAR GN VOL 01 $14.99 GHOST SHIP 238 557 0.21 JUL180159 OBLIVION SONG BY KIRKMAN & DE FELICI TP VOL 01 $9.99 IMAGE COMICS 240 287 0.21 JUL190105 MONSTRESS TP VOL 04 $16.99 IMAGE COMICS 241 361 0.21 OCT200247 AVATAR LAST AIRBENDER METALBENDING ACADEMY TP VOL 00 $12.99 DARK HORSE COMICS 242 386 0.21 SEP160815 PAPER GIRLS TP VOL 02 $12.99 IMAGE COMICS 243 328 0.21 JUL211693 SUNNY MAKES A SPLASH GN $12.99 GRAPHIX 244 331 0.21 AUG201828 SWEAT AND SOAP GN VOL 05 $12.99 KODANSHA COMICS 245 178 0.20 MAR211201 GRAY HC VOL 01 $26.99 CLOVER PRESS, LLC 246 194 0.20 MAR210977 OLD GEEZERS HC VOL 02 $24.99 ABLAZE 247 336 0.20 JUL212321 DANGERS IN MY HEART GN VOL 02 $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 248 492 0.20 APR200150 KILLADELPHIA TP VOL 01 SINS OF THE FATHER $9.99 IMAGE COMICS 248 582 0.20 MAR150524 WYTCHES TP VOL 01 $9.99 IMAGE COMICS 248 326 0.20 JUN211990 BUNGO STRAY DOGS BEAST GN VOL 01 $13.00 YEN PRESS 251 161 0.20 JUL211660 MOTORHEAD RISE LOUDEST BAND IN WORLD GN $29.99 FANTOONS 251 319 0.20 MAY211950 PARALLEL PARADISE GN VOL 06 $13.99 GHOST SHIP 253 281 0.20 APR210983 VENOM BY DONNY CATES TP VOL 06 KING IN BLACK $19.99 MARVEL COMICS 254 456 0.20 JAN172159 LEGEND OF ZELDA TWILIGHT PRINCESS GN VOL 01 $9.99 VIZ MEDIA LLC 254 453 0.20 APR192159 MY HERO ACADEMIA GN VOL 19 $9.99 VIZ MEDIA LLC 254 454 0.20 JUN192124 MY HERO ACADEMIA GN VOL 20 $9.99 VIZ MEDIA LLC 257 314 0.19 APR170834 MONSTRESS TP VOL 02 $16.99 IMAGE COMICS 258 351 0.19 APR130443 SAGA TP VOL 02 $14.99 IMAGE COMICS 258 522 0.19 SEP140684 WICKED & DIVINE TP VOL 01 THE FAUST ACT $9.99 IMAGE COMICS 258 234 0.19 MAY211818 MACHINE GUN KELLY HOTEL DIABLO TP $19.99 Z2 COMICS 261 303 0.19 JUL211788 BENEATH TREES HC VOL 01 AUTUMN MISTER GRUMPH $16.99 MAGNETIC PRESS INC. 261 313 0.19 JUL211868 AVATAR LAST AIRBENDER SCREEN COMIX TP VOL 02 $14.99 RANDOM HOUSE 263 298 0.19 JUL212333 LIFE OF MELODY $15.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 264 192 0.19 JUL211540 JEWISH BRIGADE GN $24.95 DEAD RECKONING 264 344 0.19 APR180546 ICE CREAM MAN TP VOL 01 RAINBOW SPRINKLES $16.99 IMAGE COMICS 264 134 0.19 SEP140591 SAGA DLX ED HC VOL 01 $49.99 IMAGE COMICS 267 432 0.19 JUN170777 PAPER GIRLS TP VOL 03 $12.99 IMAGE COMICS 268 145 0.19 DEC190234 CRITICAL ROLE CHRONICLES OF EXANDRIA HC VOL 01 MIGHTY NEIN $44.99 DARK HORSE COMICS 268 609 0.19 JUL150554 DESCENDER TP VOL 01 TIN STARS $9.99 IMAGE COMICS 268 475 0.19 DEC182240 MY HERO ACADEMIA GN VOL 17 $9.99 VIZ MEDIA LLC 268 242 0.19 APR212057 ALL TIME LOW PRESENTS YOUNG RENEGADES TP $19.99 Z2 COMICS 272 549 0.18 DEC160774 SNOTGIRL TP VOL 01 GREEN HAIR DONT CARE $9.99 IMAGE COMICS 272 113 0.18 JUL190111 WALKING DEAD COMPENDIUM TP VOL 04 $59.99 IMAGE COMICS 274 421 0.18 APR208517 AVATAR LAST AIRBENDER TP VOL 16 IMBALANCE PART 1 $12.99 DARK HORSE COMICS 274 371 0.18 JUL161085 VOTE LOKI TP $15.99 MARVEL COMICS 274 196 0.18 JUL211966 JOHN CARPENTERS TALES FOR A HALLOWEENIGHT TP VOL 07 $24.99 STORM KING PRODUCTIONS, INC 277 399 0.18 NOV128157 WALKING DEAD TP VOL 01 DAYS GONE BYE $14.99 IMAGE COMICS 278 333 0.18 JUL200117 MONSTRESS TP VOL 05 $16.99 IMAGE COMICS 278 378 0.18 JUN212157 WOULD YOU LIKE TO BE A FAMILY TP $12.99 TOKYOPOP 280 640 0.18 NOV171290 ETERNAL OGN $7.99 BLACK MASK COMICS 280 490 0.18 FEB192177 MY HERO ACADEMIA GN VOL 18 $9.99 VIZ MEDIA LLC 282 384 0.18 JUL212328 IDEAL SPONGER LIFE GN VOL 09 $12.99 SEVEN SEAS ENTERTAINMENT 283 343 0.18 JUN180694 SONIC THE HEDGEHOG TP VOL 01 FALLOUT $15.99 IDW PUBLISHING 283 345 0.18 JUN210157 PUNDERWORLD TP VOL 01 $16.99 IMAGE COMICS 285 523 0.18 JUN158141 ONE PUNCH MAN GN VOL 01 $9.99 VIZ MEDIA LLC 286 461 0.18 NOV180277 MOB PSYCHO 100 TP VOL 02 $11.99 DARK HORSE COMICS 287 536 0.17 MAR210452 PIRATE PENGUIN VS NINJA CHICKEN HC VOL 03 MACARONI AND BEES $9.99 IDW PUBLISHING 288 346 0.17 JUL180261 MONSTRESS TP VOL 03 $16.99 IMAGE COMICS 289 408 0.17 JAN140556 SAGA TP VOL 03 $14.99 IMAGE COMICS 289 407 0.17 JUL180297 SAGA TP VOL 09 $14.99 IMAGE COMICS 289 224 0.17 OCT191107 ABSOLUTE CARNAGE TP $29.99 MARVEL COMICS 292 290 0.17 JUN211152 SWORDS OF CEREBUS IN HELL TP VOL 05 $19.95 AARDVARK VANAHEIM 292 168 0.17 APR201084 ETERNALS BY KIRBY COMPLETE COLLECTION TP REMASTER CVR $39.99 MARVEL COMICS 292 372 0.17 JUL211945 BARB THE LAST BERZERKER GN VOL 01 $13.99 SIMON & SCHUSTER 292 404 0.17 JUN212160 BAKEMONOGATARI GN VOL 10 $12.95 VERTICAL COMICS 296 452 0.17 JUN200324 AVATAR LAST AIRBENDER KATARA & PIRATES SILVER TP VOL 00 $12.99 DARK HORSE COMICS 297 265 0.17 OCT200009 RECKLESS HC $24.99 IMAGE COMICS 297 353 0.17 APR111225 NARUTO 3IN1 TP VOL 02 $14.99 VIZ MEDIA LLC 299 520 0.17 FEB181932 MY HERO ACADEMIA GN VOL 12 $9.99 VIZ MEDIA LLC 300 466 0.17 JUL212366 APOTHECARY DIARIES GN VOL 03 $10.99 SQUARE ENIX MANGA 301 272 0.16 MAY211852 MANGA CLASSICS MODERN ENGLISH EDITION MACBETH TP $19.99 MANGA CLASSICS, INC. 301 413 0.16 JUL211853 SHOW ME HISTORY FRIDA KAHLO REVOLUTIONARY PAINTER $12.99 PORTABLE PRESS 301 329 0.16 JUL212103 SHADOW SERVICE TP VOL 02 $17.99 VAULT COMICS 304 529 0.16 JAN200310 MINECRAFT WITHER WITHOUT YOU TP VOL 01 $10.99 DARK HORSE COMICS 304 195 0.16 MAY191150-M BOYS OMNIBUS TP VOL 03 $29.99 DYNAMITE 306 273 0.16 MAR218481 SUNEATER TP VOL 01 $19.99 HEAVY METAL MAGAZINE 306 354 0.16 APR219018 THAT WOLF BOY IS MINE OMNIBUS GN VOL 01 $14.99 KODANSHA COMICS 308 302 0.16 JUN211673 DRYAD TP VOL 02 $19.99 ONI PRESS INC. 309 128 0.16 AUG120496 WALKING DEAD COMPENDIUM TP VOL 02 $59.99 IMAGE COMICS 309 393 0.16 MAR218334 LAST KIDS ON EARTH GN VOL 01 THRILLING TALES FROM TREE HOUSE $13.99 VIKING BOOKS 311 151 0.16 MAR210118 LOW DLX HC VOL 02 $49.99 IMAGE COMICS 312 424 0.16 JUN211993 LAID BACK CAMP GN VOL 10 $13.00 YEN PRESS 313 380 0.16 JAN181040 STAR WARS DARTH VADER DARK LORD SITH TP VOL 02 LEGACYS END $17.99 MARVEL COMICS 314 257 0.16 MAR180085 HELLBOY OMNIBUS TP VOL 03 THE WILD HUNT $24.99 DARK HORSE COMICS 314 436 0.16 JUL190107 PAPER GIRLS TP VOL 06 $14.99 IMAGE COMICS 314 327 0.16 JUN200132 WALKING DEAD ALIEN HC $19.99 IMAGE COMICS 314 282 0.16 FEB211688 MANGA CLASSICS DRACULA SC NEW PTG $19.99 MANGA CLASSICS, INC. 318 1084 0.16 OCT181022 MARVEL SUPER HERO ADVENTURES GN TP CAPTAIN MARVEL $9.99 MARVEL COMICS 319 395 0.16 MAR210481 STAR TREK VOYAGER SEVENS RECKONING TP $15.99 IDW PUBLISHING 319 431 0.16 JUL212290 DRIFTING DRAGONS GN VOL 09 $12.99 KODANSHA COMICS 319 433 0.16 JUL212241 IN ANOTHER WORLD WITH MY SMARTPHONE GN VOL 03 $13.00 YEN PRESS 322 233 0.16 JUN211441 SECRET LIFE HC $24.95 DRAWN & QUARTERLY 323 148 0.15 MAR190127 SAGA DLX ED HC VOL 03 $49.99 IMAGE COMICS 324 350 0.15 JUL211747 WIZARDS OF MICKEY GN VOL 05 $16.00 JY 324 1380 0.15 OCT141609 POKEMON XY GN VOL 01 $4.99 VIZ MEDIA LLC 326 320 0.15 JUL211196 SWORDS OF CEREBUS IN HELL TP VOL 06 $19.95 AARDVARK VANAHEIM 327 264 0.15 FEB180036 HELLBOY COMPLETE SHORT STORIES TP VOL 01 $24.99 DARK HORSE COMICS 327 390 0.15 JUL211668 OTHER BOYS GN $14.99 FIRST SECOND BOOKS 327 355 0.15 JUN211626 KODT BUNDLE OF TROUBLE TP VOL 69 $15.99 KENZER & COMPANY 330 136 0.15 MAR211285 GORGO ATTACKS HC TP $49.95 FANTACO ENTERPRISES INC. 331 450 0.15 JUL051626 INVINCIBLE TP VOL 05 FACTS OF LIFE $14.99 IMAGE COMICS 331 441 0.15 OCT140644 SAGA TP VOL 04 $14.99 IMAGE COMICS 333 442 0.15 JUL150565 SAGA TP VOL 05 $14.99 IMAGE COMICS 333 360 0.15 MAY211521 WIZARDS OF MICKEY GN VOL 04 $16.00 JY 335 514 0.15 FEB190390 MOB PSYCHO 100 TP VOL 03 $11.99 DARK HORSE COMICS 335 438 0.15 APR219124 INVINCIBLE TP VOL 04 HEAD OF THE CLASS $16.99 IMAGE COMICS 335 447 0.15 JUN211994 IF WITCH THEN WHICH GN VOL 03 $13.00 YEN PRESS 338 369 0.15 MAY211545 KODT BUNDLE OF TROUBLE TP VOL 67 $15.99 KENZER & COMPANY 339 330 0.15 MAR210449 LOCKE & KEY SPANISH ED TP VOL 01 BIENVENIDOS A LOVECRAFT $19.99 IDW PUBLISHING 339 398 0.15 JUN211614 WITCH PT 8 TEACH 2B WITCH GN VOL 03 $15.00 JY 341 341 0.15 JUL211787 NEEDLE & THREAD OGN $17.99 MAVERICK -MAD CAVE STUDIOS 341 617 0.15 JUL212191 YO-KAI WATCH GN VOL 18 $9.99 VIZ MEDIA LLC 343 569 0.15 JUL211319 BRIGHT FAMILY GN 01 $9.99 ANDREWS MCMEEL 343 418 0.15 APR210663 SCARENTHOOD TP $15.99 IDW PUBLISHING 345 347 0.15 FEB210942 TRESE GN VOL 02 UNREPORTED MURDERS $16.99 ABLAZE 345 222 0.15 SEP191213-M BOYS OMNIBUS TP VOL 05 $29.99 DYNAMITE 345 229 0.15 DEC198688 ETERNALS BY GAIMAN & ROMITA JR HC $34.99 MARVEL COMICS 348 214 0.14 JUN211506 CRISIS ZONE TP $29.99 FANTAGRAPHICS BOOKS 348 550 0.14 FEB210135 GIDEON FALLS TP VOL 06 $12.99 IMAGE COMICS 350 597 0.14 JUN200314 MINECRAFT TP VOL 02 $10.99 DARK HORSE COMICS 350 158 0.14 FEB170708 SAGA DLX ED HC VOL 02 $49.99 IMAGE COMICS 352 198 0.14 AUG191167 WHAT IF CLASSIC COMPLETE COLLECTION TP VOL 02 $39.99 MARVEL COMICS 353 653 0.14 JUN211518 FANG GN VOL 02 WEEKEND AT MEDUSAS $9.99 FANTAGRAPHICS BOOKS 353 187 0.14 APR211002 CAPTAIN AMERICA EPIC COLLECTION TP CAPTAIN $44.99 MARVEL COMICS 353 312 0.14 JUL191106 SPIDER-MAN LIFE STORY TP $24.99 MARVEL COMICS 356 357 0.14 AUG200072 BITTER ROOT TP VOL 02 RAGE & REDEMPTION $19.99 IMAGE COMICS 356 482 0.14 FEB180663 PAPER GIRLS TP VOL 04 $14.99 IMAGE COMICS 358 267 0.14 FEB210894 DUNE HOUSE ATREIDES HC VOL 01 $24.99 BOOM! STUDIOS 358 387 0.14 APR210644 MARIE CURIE QUEST FOR LIGHT TP $17.99 IDW PUBLISHING 358 430 0.14 JAN210140 KILLADELPHIA TP VOL 02 $16.99 IMAGE COMICS 358 478 0.14 OCT180099 PAPER GIRLS TP VOL 05 $14.99 IMAGE COMICS 358 615 0.14 APR212127 DRAGON BALL SUPER GN VOL 13 $9.99 VIZ MEDIA LLC 363 435 0.14 JUN211273 BEST OF ARCHIE COMICS 80 YEARS 80 STORIES TP $14.99 ARCHIE COMIC PUBLICATIONS 363 230 0.14 OCT191313-M BOYS OMNIBUS TP VOL 06 $29.99 DYNAMITE 363 476 0.14 OCT170715 SAGA TP VOL 08 $14.99 IMAGE COMICS 366 636 0.14 APR212124 ONE PUNCH MAN GN VOL 22 $9.99 VIZ MEDIA LLC 367 477 0.14 MAR160684 SAGA TP VOL 06 $14.99 IMAGE COMICS 368 401 0.14 JUL200928 ONCE & FUTURE TP VOL 02 $16.99 BOOM! STUDIOS 368 322 0.14 NOV190962 DAWN OF X TP VOL 01 $24.99 MARVEL COMICS 370 208 0.14 MAY211127 DID YOU HEAR WHAT EDDIE GEIN DONE GN $29.99 ALBATROSS FUNNYBOOKS 370 235 0.14 JUL191188-M BOYS OMNIBUS TP VOL 04 $29.99 DYNAMITE 370 444 0.14 OCT200073 DIE TP VOL 03 GREAT GAME $16.99 IMAGE COMICS 370 491 0.14 MAR100375 SPAWN ORIGINS TP VOL 05 $14.99 IMAGE COMICS 374 405 0.14 MAR210921 ONCE & FUTURE TP VOL 03 $16.99 BOOM! STUDIOS 374 300 0.14 APR208523 BLADE OF IMMORTAL OMNIBUS TP VOL 01 $24.99 DARK HORSE COMICS 376 385 0.13 JUL170766 WALKING DEAD HERES NEGAN HC $19.99 IMAGE COMICS 376 487 0.13 NOV190964 VENOM BY DONNY CATES TP VOL 03 ABSOLUTE CARNAGE $15.99 MARVEL COMICS 376 266 0.13 JUL100692 WOLVERINE OLD MAN LOGAN TP $29.99 MARVEL COMICS 376 486 0.13 JUN211729 WITCHES OF BROOKLYN SC GN VOL 02 WHAT THE HEX $12.99 RANDOM HOUSE GRAPHIC 380 459 0.13 AUG212308 YOKAI GIRLS GN VOL 14 $13.99 GHOST SHIP 380 231 0.13 AUG170571 PAPER GIRLS DLX ED HC VOL 01 $34.99 IMAGE COMICS 380 412 0.13 MAY211546 KODT BUNDLE OF TROUBLE TP VOL 68 $15.99 KENZER & COMPANY 383 710 0.13 JUL211696 MINNIE MOUSE BIG DREAMS GN $8.99 GRAPHIX CHAPTERS 383 448 0.13 FEB170990 HAWKEYE KATE BISHOP TP VOL 01 $17.99 MARVEL COMICS 383 654 0.13 APR202335 MY HERO ACADEMIA GN VOL 24 $9.99 VIZ MEDIA LLC 383 473 0.13 JAN172196 BUNGO STRAY DOGS GN VOL 02 $13.00 YEN PRESS 387 757 0.13 JAN210090 INKBLOT TP VOL 01 $9.99 IMAGE COMICS 387 334 0.13 AUG201838 MANGA CLASSICS FRANKENSTEIN SC $19.99 MANGA CLASSICS, INC. 389 88 0.13 DEC200633 X-MEN AGE OF APOCALYPSE OMNIBUS COMP HC $125.00 MARVEL COMICS 390 555 0.13 OCT199133 AVATAR LAST AIRBENDER TP VOL 04 SEARCH PT 1 $12.99 DARK HORSE COMICS 390 496 0.13 JAN170850 SAGA TP VOL 07 $14.99 IMAGE COMICS 390 1284 0.13 JUN211964 POKEMON SWORD & SHIELD GN VOL 01 $4.99 VIZ MEDIA LLC 393 771 0.13 AUG180153 GIDEON FALLS TP VOL 01 BLACK BARN $9.99 IMAGE COMICS 393 507 0.13 JUL100421 SPAWN ORIGINS TP VOL 07 $14.99 IMAGE COMICS 393 403 0.13 AUG212015 THE TIMES I KNEW I WAS GAY GRAPHIC MEMOIR SC $17.00 SCRIBNER 396 463 0.13 MAR178602 INVINCIBLE TP VOL 06 DIFFERENT WORLD $16.99 IMAGE COMICS 397 249 0.13 OCT110735 MARVEL SUPER HEROES SECRET WARS TP $34.99 MARVEL COMICS 398 296 0.13 SEP200977 CIMMERIAN HC VOL 01 QUEEN O/T BLACK COAST $24.99 ABLAZE 398 528 0.13 JUN210147 LADY MECHANIKA TP VOL 01 $14.99 IMAGE COMICS 400 315 0.13 SEP190311 WITCHER OMNIBUS TP VOL 01 $24.99 DARK HORSE COMICS 400 383 0.13 MAY211595 UNDERGROUND TP $19.99 ONI PRESS INC. 400 451 0.13 JUN211751 FRANK AT HOME ON THE FARM TP $14.99 SCOUT COMICS

