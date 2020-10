Venom Tops Top 500 Diamond September 2020 Comics Chart and Marketshare

Here's the top ten comic books sold to comic book stores through Diamond Comic Distributors in September 2020. The top 500 lists follow after the marketshare… no DC Comics of course, as DC left Diamond, but it does allow Image Comics to get a couple into the top ten. And Spawn would have definmitely made it anyway.

VENOM #28 X OF SWORDS CREATION #1 THOR #7 SPAWN #310 [*] WEB OF VENOM WRAITH #1 IRON MAN #1 DEPARTMENT OF TRUTH #1 (MR) [*] X-MEN #12 FANTASTIC FOUR #24 MARVEL ZOMBIES RESURRECTION #1

Diamond Marketshare September 2020

Publisher Dollar Share Unit Share MARVEL COMICS 55.94% 66.00% IMAGE COMICS 10.71% 11.22% BOOM ENTERTAINMENT 5.58% 5.33% DARK HORSE COMICS 3.74% 2.76% IDW PUBLISHING 3.71% 3.42% DC COMICS 2.68% -0.97% VIZ LLC 2.62% 1.18% DYNAMIC FORCES 2.53% 2.43% RANDOM HOUSE 0.97% 0.30% TITAN COMICS 0.90% 0.84% OTHER NON-TOP 10 10.63% 7.49% VAULT COMICS 0.73% 0.85% ST. MARTINS PRESS 0.71% 0.25% ARTISTS WRITERS & ARTISANS INC 0.68% 0.96% ONI PRESS INC. 0.62% 0.51% YEN PRESS 0.56% 0.21% AFTERSHOCK COMICS 0.45% 0.50% HEAVY METAL MAGAZINE 0.37% 0.28% FANTAGRAPHICS BOOKS 0.35% 0.07% SCHOLASTIC INC. 0.33% 0.14% ZENESCOPE ENTERTAINMENT INC 0.32% 0.29% OTHER NON-TOP 20 5.49% 3.43%

Top 500 Ordered Comic Books From Diamond in September 2020

Qty Rank Retail Rank Product Price Publisher 1 2 VENOM #28 $3.99 MAR 2 1 X OF SWORDS CREATION #1 $6.99 MAR 3 5 THOR #7 $3.99 MAR 4 15 SPAWN #310 [*] $2.99 IMA 5 3 WEB OF VENOM WRAITH #1 $4.99 MAR 6 6 IRON MAN #1 $4.99 MAR 7 8 DEPARTMENT OF TRUTH #1 (MR) [*] $3.99 IMA 8 7 X-MEN #12 $3.99 MAR 9 10 FANTASTIC FOUR #24 $3.99 MAR 10 4 MARVEL ZOMBIES RESURRECTION #1 $5.99 MAR 11 9 AMAZING SPIDER-MAN #48 $3.99 MAR 12 17 THOR #5 $3.99 MAR 13 19 STRANGE ACADEMY #3 $3.99 MAR 14 12 JUGGERNAUT #1 $3.99 MAR 15 20 THOR #6 $3.99 MAR 16 21 SHANG-CHI #1 $3.99 MAR 17 11 IMMORTAL SHE-HULK #1 $4.99 MAR 18 24 IMMORTAL HULK #37 $3.99 MAR 19 26 BLACK WIDOW #1 $3.99 MAR 20 23 WOLVERINE #5 $3.99 MAR 21 13 WE ONLY FIND THEM WHEN THEYRE DEAD #1 [*] $3.99 BOO 22 18 GIANT SIZE X-MEN STORM #1 $4.99 MAR 23 22 X-FACTOR #4 $4.99 MAR 24 14 EMPYRE #6 $5.99 MAR 25 28 STAR WARS #6 $3.99 MAR 26 16 RISE OF ULTRAMAN #1 $5.99 MAR 27 31 AVENGERS #36 $3.99 MAR 28 32 SPIDER-MAN #4 $3.99 MAR 29 27 FANTASTIC FOUR ANTITHESIS #2 $4.99 MAR 30 30 CAPTAIN MARVEL #21 $3.99 MAR 31 29 AMAZING SPIDER-MAN SINS OF NORMAN OSBORN #1 $4.99 MAR 32 35 STAR WARS DARTH VADER #5 $3.99 MAR 33 37 CAPTAIN AMERICA #23 $3.99 MAR 34 39 EMPYRE FALLOUT FANTASTIC FOUR #1 $3.99 MAR 35 41 MAESTRO #2 $3.99 MAR 36 36 VENOM #27 $3.99 MAR 37 25 GIANT SIZE X-MEN TRIBUTE WEIN COCKRUM #1 $5.99 MAR 38 40 HELLIONS #4 $3.99 MAR 39 33 IMMORTAL HULK THRESHING PLACE #1 $4.99 MAR 40 43 X-FORCE #12 $3.99 MAR 41 42 EXCALIBUR #12 $3.99 MAR 42 34 IMMORTAL HULK #0 $4.99 MAR 43 46 MILES MORALES SPIDER-MAN #18 $3.99 MAR 44 44 STAR WARS BOUNTY HUNTERS #5 $3.99 MAR 45 45 MARAUDERS #12 $3.99 MAR 46 38 EMPYRE AFTERMATH AVENGERS #1 $4.99 MAR 47 47 NEW MUTANTS #12 $3.99 MAR 48 48 FANTASTIC FOUR #23 $3.99 MAR 49 49 SAVAGE AVENGERS #12 $3.99 MAR 50 52 X-FACTOR #3 $3.99 MAR 51 53 DAREDEVIL #22 $3.99 MAR 52 50 YOU LOOK LIKE DEATH TALES UMBRELLA ACADEMY #1 $3.99 DAR 53 58 ICE CREAM MAN #20 $3.99 IMA 54 54 STILLWATER BY ZDARSKY & PEREZ #1 (MR) [*] $3.99 IMA 55 61 CABLE #4 $3.99 MAR 56 62 GUARDIANS OF THE GALAXY #6 $3.99 MAR 57 66 DOCTOR DOOM #7 $3.99 MAR 58 65 MARVEL ZOMBIES RESURRECTION #2 $3.99 MAR 59 56 X-MEN MARVELS SNAPSHOT #1 $4.99 MAR 60 60 HORIZON ZERO DAWN #2 $3.99 TTN 61 64 THOR #4 $3.99 MAR 62 70 STAR WARS DOCTOR APHRA #4 $3.99 MAR 63 57 SOMETHING IS KILLING CHILDREN #10 [*] $3.99 BOO 64 68 VENOM #26 $3.99 MAR 65 75 SPIDER-WOMAN #4 $3.99 MAR 66 59 UNKINDNESS OF RAVENS #1 [*] $3.99 BOO 67 69 FIRE POWER BY KIRKMAN & SAMNEE #3 [*] $3.99 IMA 68 74 THOR #2 $3.99 MAR 69 76 THOR #3 $3.99 MAR 70 51 VENOM #25 $5.99 MAR 71 78 CAPTAIN MARVEL #18 $3.99 MAR 72 82 SPIDER-MAN NOIR #4 $3.99 MAR 73 73 UNDISCOVERED COUNTRY #8 (MR) [*] $3.99 IMA 74 67 SEVEN SECRETS #2 [*] $3.99 BOO 75 63 THOR #1 $4.99 MAR 76 102 SPAWN #309 $2.99 IMA 77 72 VAMPIRELLA #13 [*] $3.99 DE 78 86 STAR #5 $3.99 MAR 79 77 MARVELS X #5 $4.99 MAR 80 71 STRANGE ACADEMY #1 $4.99 MAR 81 94 TALES OF SUSPENSE #39 FACSIMILE EDITION $3.99 MAR 82 81 RED SONJA #19 [*] $3.99 DE 83 85 INKBLOT #1 [*] $3.99 IMA 84 92 STRANGE ACADEMY #2 $3.99 MAR 85 83 TMNT ONGOING #109 [*] $3.99 IDW 86 87 MIRKA ANDOLFO MERCY #6 (MR) [*] $3.99 IMA 87 91 CYBERPUNK 2077 TRAUMA TEAM #1 (MR) [*] $3.99 DAR 88 107 RAVENCROFT #4 $3.99 MAR 89 88 CIMMERIAN PEOPLE OF BLACK CIRCLE #1 (MR) $3.99 ABL 90 99 DIE #13 (MR) [*] $3.99 IMA 90 110 FALCON & WINTER SOLDIER #3 $3.99 MAR 92 93 BOYS DEAR BECKY #5 (MR) [*] $3.99 DE 93 90 FIREFLY #20 [*] $3.99 BOO 94 111 MAGNIFICENT MS MARVEL #14 $3.99 MAR 95 105 ALIEN ORIGINAL SCREENPLAY #2 $3.99 DAR 96 113 RAVENCROFT #5 $3.99 MAR 97 95 SACRED SIX #2 [*] $3.99 DE 98 106 STRANGER THINGS SCIENCE CAMP #1 $3.99 DAR 99 119 CONAN BATTLE FOR SERPENT CROWN #5 $3.99 MAR 100 98 GRENDEL KY #1 (MR) $3.99 ART 101 97 ONCE & FUTURE #11 [*] $3.99 BOO 102 120 AVENGERS OF THE WASTELANDS #5 $3.99 MAR 103 80 POWER RANGERS DRAKKON NEW DAWN #2 [*] $4.99 BOO 104 104 OBLIVION SONG BY KIRKMAN & DE FELICI #27 (MR) [*] $3.99 IMA 105 108 GIDEON FALLS #25 (MR) [*] $3.99 IMA 106 125 HAWKEYE FREE FALL #6 $3.99 MAR 107 84 VAMPIRELLA TRIAL OF THE SOUL ONE SHOT [*] $4.99 DE 108 100 MY LITTLE PONY TRANSFORMERS #2 [*] $3.99 IDW 109 103 HEAVY #1 [*] $3.99 VAU 110 79 ICE CREAM MAN PRESENTS QUARANTINE COMIX SPEC #1 (MR) [*] $5.99 IMA 111 55 FIREFLY BLUE SUN RISING #0 [*] $7.99 BOO 112 109 MARS ATTACKS RED SONJA #2 [*] $3.99 DE 113 89 WYND #4 (MR) [*] $4.99 BOO 114 112 TRANSFORMERS VS TERMINATOR #4 [*] $3.99 IDW 115 133 STAR WARS BOUNTY HUNTERS #1 $3.99 MAR 116 115 VENGEANCE OF VAMPIRELLA #10 [*] $3.99 DE 117 132 SPY ISLAND #1 $3.99 DAR 118 96 MEGA MAN FULLY CHARGED #2 [*] $4.99 BOO 119 117 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #17 [*] $3.99 BOO 120 118 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER WILLOW #3 [*] $3.99 BOO 121 122 VAMPIRELLA RED SONJA #10 [*] $3.99 DE 122 136 BILL & TED ARE DOOMED #1 $3.99 DAR 123 123 DEJAH THORIS (2019) #8 [*] $3.99 DE 124 121 MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS #54 [*] $3.99 BOO 125 281 TRUE BELIEVERS X-MEN HAVOK #1 $1.00 MAR 126 124 SONIC THE HEDGEHOG #31 [*] $3.99 IDW 127 282 TRUE BELIEVERS X-MEN MISTER SINISTER #1 $1.00 MAR 128 126 STAR WARS ADVENTURES CLONE WARS #5 [*] $3.99 IDW 129 148 MARVELS SPIDER-MAN BLACK CAT STRIKES #5 $3.99 MAR 130 127 SONIC THE HEDGEHOG #32 [*] $3.99 IDW 131 139 BLADE RUNNER 2019 #10 (MR) $3.99 TTN 132 134 MONSTRESS #30 (MR) [*] $3.99 IMA 133 147 SKULLDIGGER & SKELETON BOY #4 $3.99 DAR 134 287 TRUE BELIEVERS X-MEN GREYCROW #1 $1.00 MAR 135 142 ASCENDER #12 (MR) [*] $3.99 IMA 136 116 LONELY RECEIVER #1 [*] $4.99 AFT 137 129 AUTUMNAL #1 [*] $3.99 VAU 138 146 ASCENDER #13 (MR) [*] $3.99 IMA 139 135 RESISTANCE #5 $3.99 ART 140 291 TRUE BELIEVERS X-MEN SOULDSWORD #1 $1.00 MAR 141 154 X-RAY ROBOT #2 $3.99 DAR 142 138 VAMPIRE THE MASQUERADE #2 [*] $3.99 VAU 143 140 CANTO II HOLLOW MEN #2 [*] $3.99 IDW 144 144 RESISTANCE #6 $3.99 ART 145 294 TRUE BELIEVERS X-MEN MAGIK #1 $1.00 MAR 146 143 TRANSFORMERS #23 [*] $3.99 IDW 147 295 TRUE BELIEVERS X-MEN WILD CHILD #1 $1.00 MAR 148 150 KILLADELPHIA #8 (MR) [*] $3.99 IMA 149 151 RICK AND MORTY GO TO HELL #4 $3.99 ONI 150 145 TRANSFORMERS 84 SECRETS & LIES #3 [*] $3.99 IDW 151 101 DOCTOR WHO TIME LORD VICTORIOUS #1 [*] $5.99 TTN 152 297 TRUE BELIEVERS X-MEN SATURNYNE #1 $1.00 MAR 153 153 BITTER ROOT #10 (MR) [*] $3.99 IMA 154 300 TRUE BELIEVERS X-MEN CYPHER #1 $1.00 MAR 155 155 CHU #3 (MR) [*] $3.99 IMA 156 302 TRUE BELIEVERS X-MEN EMPATH #1 $1.00 MAR 157 304 TRUE BELIEVERS X-MEN NANNY ORPHAN MAKER #1 $1.00 MAR 158 160 OUTCAST BY KIRKMAN & AZACETA #46 (MR) [*] $3.99 IMA 159 131 MILES TO GO #1 [*] $4.99 AFT 160 114 POWER RANGERS DRAKKON NEW DAWN #2 FOIL VAR [*] $5.99 BOO 161 167 SABRINA SOMETHING WICKED #3 $3.99 ARC 162 164 BIG GIRLS #2 [*] $3.99 IMA 163 152 ANGEL & SPIKE #14 [*] $3.99 BOO 164 181 CAPTAIN MARVEL #19 $3.99 MAR 165 130 STAR TREK HELLS MIRROR [*] $4.99 IDW 166 176 ORVILLE #1 LAUNCH DAY $3.99 DAR 167 168 THAT TEXAS BLOOD #4 (MR) [*] $3.99 IMA 168 156 YEAR ZERO #5 $3.99 ART 169 180 BANG #3 $3.99 DAR 170 159 MAESTRO #1 $4.99 MAR 171 173 GODDAMNED VIRGIN BRIDES #3 (MR) [*] $3.99 IMA 172 174 SEA OF STARS #6 [*] $3.99 IMA 173 137 MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS #54 FOIL MONTES VAR [*] $4.99 BOO 174 162 SEVEN SECRETS #1 $3.99 BOO 175 163 GI JOE A REAL AMERICAN HERO #274 [*] $3.99 IDW 176 165 USAGI YOJIMBO #12 [*] $3.99 IDW 177 169 TRANSFORMERS GALAXIES #9 [*] $3.99 IDW 178 170 TRANSFORMERS GALAXIES #10 [*] $3.99 IDW 179 178 LOW #25 (MR) [*] $3.99 IMA 180 172 STAR TREK YEAR FIVE #14 [*] $3.99 IDW 181 171 MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC #90 [*] $3.99 IDW 182 192 STAR WARS BOUNTY HUNTERS #2 $3.99 MAR 183 183 SEA OF STARS #7 [*] $3.99 IMA 184 186 BLOODSHOT (2019) #8 $3.99 VAL 185 198 AERO #11 $3.99 MAR 186 128 MARVEL TALES CAPTAIN BRITAIN #1 $7.99 MAR 187 179 RED MOTHER #8 [*] $3.99 BOO 187 166 SEX CRIMINALS SEXUAL GARY SPECIAL (MR) [*] $4.99 IMA 189 182 GREEN HORNET #2 [*] $3.99 DE 190 264 BAD MOTHER #2 (MR) $3.99 ART 191 187 DEATH TO ARMY OF DARKNESS #4 [*] $3.99 DE 192 193 LOST SOLDIERS #2 (MR) [*] $3.99 IMA 193 158 HOTLINE MIAMI WILDLIFE #1 (MR) $4.99 BEH 194 215 WOLVERINE #2 $3.99 MAR 195 196 MONEY SHOT #8 (MR) $3.99 VAU 196 190 GOON #12 $3.99 ALB 197 199 BLACK MAGICK #14 (MR) [*] $3.99 IMA 198 191 JIM HENSON DARK CRYSTAL AGE RESISTANCE #11 [*] $3.99 BOO 198 216 STAR WARS DARTH VADER #3 $3.99 MAR 200 201 NAILBITER RETURNS #5 (MR) [*] $3.99 IMA 201 194 DEATH TO ARMY OF DARKNESS #5 [*] $3.99 DE 202 161 INVADER ZIM QUARTERLY #2 $5.99 ONI 203 203 BOMB QUEEN TRUMP CARD #2 (MR) [*] $3.99 IMA 204 208 RAI (2019) #7 $3.99 VAL 205 220 SWORD MASTER #10 $3.99 MAR 206 206 DEVILS HIGHWAY #3 (MR) $3.99 ART 207 207 FEARLESS DAWN MEETS HELLBOY ONE SHOT $3.99 ALB 208 175 FAITHLESS II #4 CVR B EROTICA CONNECTING VAR (MR) [*] $4.99 BOO 209 195 SOMETHING IS KILLING CHILDREN #8 [*] $3.99 BOO 210 197 GI JOE #8 [*] $3.99 IDW 211 188 ZOMBIE TRAMP ONGOING #73 (MR) $4.99 ACT 212 210 SAVAGE DRAGON #252 (MR) [*] $3.99 IMA 213 211 LUDOCRATS #5 (MR) [*] $3.99 IMA 214 200 GOOSEBUMPS SECRETS OF THE SWAMP #1 [*] $3.99 IDW 215 202 FAITHLESS II #4 (MR) [*] $3.99 BOO 216 213 MARKED #7 (MR) [*] $3.99 IMA 217 141 SPIDER-MAN #1 FACSIMILE EDITION $3.99 MAR 218 204 EMPYRE #5 $4.99 MAR 219 231 CAPTAIN MARVEL #20 $3.99 MAR 220 219 MOONSHINE #20 (MR) [*] $3.99 IMA 221 177 FEARLESS DAWN MEETS HELLBOY ONE SHOT MIGNOLA CVR $5.99 ALB 222 209 KING OF NOWHERE #5 [*] $3.99 BOO 223 222 REAVER #11 (MR) [*] $3.99 IMA 224 212 BLEED THEM DRY #3 [*] $3.99 VAU 225 214 SHADOW SERVICE #2 [*] $3.99 VAU 226 189 SEX CRIMINALS SPECIAL XXX SKELLY VAR (MR) [*] $5.69 IMA 227 185 HEAD LOPPER #13 (MR) [*] $5.99 IMA 228 238 WOLVERINE #3 $3.99 MAR 229 228 DEAD DAY #3 $3.99 AFT 230 221 ARCHANGEL 8 #5 (MR) $3.99 ART 231 227 BLISS #3 [*] $3.99 IMA 232 223 X-FACTOR #1 $4.99 MAR 233 233 COFFIN BOUND #6 (MR) [*] $3.99 IMA 234 149 BATMAN MAXX ARKHAM DREAMS LOST YEAR COMPENDIUM [*] $7.99 IDW 235 235 BATVARK PENIS ONE SHOT $4.00 AAR 236 229 ALIENATED #6 [*] $3.99 BOO 237 239 JOIN THE FUTURE #5 $3.99 AFT 238 243 BROOKLYN GLADIATOR #1 (MR) $3.99 HEA 239 252 WOLVERINE #4 $3.99 MAR 240 236 EMPYRE #4 $4.99 MAR 241 244 OLD HAUNTS #4 (MR) $3.99 ART 242 257 FISHKILL #1 (MR) $3.99 HEA 243 218 POWER RANGERS DRAKKON NEW DAWN #1 $4.99 BOO 244 241 VAN HELSING VS LEAGUE MONSTERS #5 $3.99 ZEN 245 261 HIDDEN SOCIETY #3 $3.99 DAR 246 240 VOYAGE TO THE STARS #2 [*] $3.99 IDW 247 248 DEAD BODY ROAD BAD BLOOD #4 (MR) [*] $3.99 IMA 248 268 MAGNIFICENT MS MARVEL #13 $3.99 MAR 249 224 SNAKE EYES DEADGAME #1 [*] $4.99 IDW 250 205 BELLE GHOST & GOBLINS ONE SHOT $5.99 ZEN 251 258 AGGRETSUKO #6 $3.99 ONI 252 255 STEALTH #5 [*] $3.99 IMA 253 254 NOMEN OMEN #9 (MR) [*] $3.99 IMA 254 242 SUNEATER #1 (MR) $4.99 HEA 255 246 JUDGE DREDD FALSE WITNESS #3 [*] $3.99 IDW 256 249 ENGINEWARD #3 [*] $3.99 VAU 256 250 ROBYN HOOD JUSTICE #3 $3.99 ZEN 258 263 ROGUE PLANET #5 (MR) $3.99 ONI 259 234 WYND #2 $4.99 BOO 260 217 BELLE HEARTS & MINDS ONE SHOT #1 $5.99 ZEN 261 262 NANCY DREW & HARDY BOYS DEATH OF NANCY DREW #4 [*] $3.99 DE 262 272 HORIZON ZERO DAWN #1 $3.99 TTN 263 184 TALES OF TERROR QUARTERLY HELLFIRE #1 (MR) $8.99 ZEN 264 274 FINGER GUNS #5 $3.99 VAU 265 266 GEORGE RR MARTIN A CLASH OF KINGS #7 (MR) [*] $3.99 DE 266 225 TMNT BEST OF RAPHAEL [*] $5.99 IDW 267 267 USAGI YOJIMBO COLOR CLASSICS #7 [*] $3.99 IDW 268 275 ON THE STUMP #5 (MR) [*] $3.99 IMA 269 270 BILLIONAIRE ISLAND #6 (MR) $3.99 AHO 270 277 DISASTER INC #3 $3.99 AFT 271 253 20XX #6 (MR) [*] $4.99 IMA 272 269 WELLINGTON #5 [*] $3.99 IDW 273 283 BLACKWOOD MOURNING AFTER #4 $3.99 DAR 274 279 PRETTY VIOLENT #9 (MR) [*] $3.99 IMA 275 245 MEGA MAN FULLY CHARGED #1 $4.99 BOO 276 247 CONSPIRACY BLACK KNIGHTS SATELLITE ONE SHOT $4.99 ZEN 277 271 ARKWORLD #1 $7.99 DEV 278 276 WICKED THINGS #5 [*] $3.99 BOO 279 259 DONALD WHO LAUGHS #2 $4.99 KEE 280 256 ARKWORLD #1 $9.99 DEV 281 230 LUMBERJANES #73 [*] $6.99 BOO 282 311 WOLVERINE #1 $7.99 MAR 283 284 STARGAZER #1 $3.99 MAD 284 292 ARTEMIS & ASSASSIN #5 $3.99 AFT 285 286 BROKEN GARGOYLES #1 (MR) $3.99 SOU 286 306 STAR #2 $3.99 MAR 287 251 KNIGHTS OF THE DINNER TABLE #276 $5.99 KEN 288 265 AFTER REALM #3 [*] $5.99 IMA 289 290 RIPTIDE DRAKEN #1 $3.95 RED 290 288 NO HEROINE #2 (MR) $3.99 SOU 291 299 DRYAD #5 $3.99 ONI 292 280 TRANSFORMERS VS TERMINATOR #1 [*] $4.99 IDW 293 293 CANTO & CLOCKWORK FAIRIES ONE SHOT [*] $3.99 IDW 293 237 POSSESSED #1 $7.99 CLO 295 320 BETTY & VERONICA FRIENDS FOREVER GOOD CITIZEN #1 $2.99 ARC 296 298 FANTASTIC FOUR ANTITHESIS #1 $4.99 MAR 297 273 GOON #12 CARDSTOCK CVR $5.99 ALB 298 368 AVENGERS #35 $3.99 MAR 299 373 DEADPOOL #1 $4.99 MAR 300 301 NIOBE SHE IS DEATH #4 $3.99 STR 301 232 VAMPIRE THE MASQUERADE #2 FOIL VAR $9.99 VAU 302 260 VLAD DRACUL #3 $6.99 SCO 303 310 MONSTER MEN #2 (MR) $3.99 AME 304 313 SWEET HEART #5 (MR) $3.99 ACT 305 360 SPIDER-WOMAN #1 $4.99 MAR 306 375 GUARDIANS OF THE GALAXY #1 $4.99 MAR 307 296 HEDRA (ONE-SHOT) $5.99 IMA 308 318 GOLD DIGGER #275 $3.99 ANT 309 322 CARSON OF VENUS EYE OF AMTOR #3 $3.99 AME 310 325 SHADOW ROADS #10 $3.99 ONI 311 324 PLANET COMICS #2 $3.99 ANT 312 314 BUG BITES #1 $3.99 SOU 312 330 UNDISCOVERED COUNTRY #7 (MR) $3.99 IMA 314 316 DRY FOOT #1 $3.99 MAD 315 317 DAREDEVIL ANNUAL #1 $4.99 MAR 316 328 ZORRO GALLEON OF DEAD #1 $3.99 AME 317 309 WYND #3 $4.99 BOO 318 338 AMAZING SPIDER-MAN #46 $3.99 MAR 319 400 STAR WARS GALAXYS EDGE #4 $3.99 MAR 320 390 NEBULA #1 $3.99 MAR 321 346 STAR WARS DARTH VADER #4 $3.99 MAR 322 337 BACKTRACK #6 (MR) $3.99 ONI 322 331 OFFWORLD SCI FI DOUBLE FEATURE #3 (MR) $3.99 ANT 324 406 CONAN BATTLE FOR SERPENT CROWN #1 $3.99 MAR 325 285 POSSESSED #2 $7.99 CLO 326 334 ASH & THORN #5 (MR) $3.99 AHO 326 333 JOHN CARPENTERS TALES SCIFI VORTEX 2 #4 (MR) $3.99 STO 328 335 GRIT #3 $3.99 SCO 329 340 VICTOR CROWLEY HATCHET HALLOWEEN TALES II $3.99 AME 330 345 BATMAN #93 $3.99 DC 331 319 EMPYRE #1 $5.99 MAR 332 343 GRUMBLE MEMPHIS & BEYOND THE INFINITE #3 $3.99 ALB 333 336 IT EATS WHAT FEEDS IT #1 $3.99 SCO 334 355 STAR WARS BOUNTY HUNTERS #4 $3.99 MAR 335 323 FUHRER AND THE TRAMP #5 $4.99 SOU 336 342 ANGELA DELLA MORTE VOL 2 #1 $3.95 RED 337 341 BURNING TREE ONE SHOT $3.99 SOU 338 357 X-MEN #10 $3.99 MAR 339 344 EMPYRE #3 $4.99 MAR 340 439 SPIDER-VERSE #1 $3.99 MAR 341 442 ANT-MAN #1 $3.99 MAR 342 436 GIANT SIZE X-MEN JEAN GREY & EMMA FROST #1 $4.99 MAR 343 359 COBRA KAI KARATE KID SAGA CONTINUES #1 $3.99 IDW 344 353 NORTH BEND #5 $3.99 SCO 345 362 SPIDER-MAN #234 $3.99 MAR 346 352 YEAR ZERO #4 $3.99 ART 347 377 VENOM #21 $3.99 MAR 348 461 MILES MORALES SPIDER-MAN #10 $4.99 MAR 349 460 ANT-MAN #2 $3.99 MAR 350 379 FIRE POWER BY KIRKMAN & SAMNEE #2 $3.99 IMA 351 364 STUFF OF LEGEND CALL TO ARMS #4 $3.99 TH3 351 366 XIRA #3 $3.95 RED 353 363 GRIT #1 $3.99 SCO 354 386 X-MEN #11 $3.99 MAR 355 449 2020 FORCE WORKS #1 $3.99 MAR 355 157 SPIDER-WOMAN #1 CVR A & B SET $49.99 ASP 357 367 HOLLOW #2 (MR) $3.99 SOU 358 388 HELLIONS #3 $3.99 MAR 359 372 MARS ATTACKS RED SONJA #1 $3.99 DE 360 387 X-MEN #2 $3.99 MAR 361 305 CIMMERIAN PEOPLE OF BLACK CIRCLE #1 BLANK COVER (MR) $10.00 ABL 362 370 RESISTANCE #3 $3.99 ART 363 409 SPIDER-MAN NOIR #1 $3.99 MAR 364 327 BETTY & VERONICA JUMBO COMICS DIGEST #287 $7.99 ARC 364 458 TAROT #3 $4.99 MAR 366 371 EMPYRE #2 $4.99 MAR 367 503 MARVELS X #2 $4.99 MAR 368 392 X-FACTOR #2 $3.99 MAR 369 381 CARDINAL DAGON #2 (MR) $3.99 BEH 370 329 ENGINEWARD #1 $3.99 VAU 371 489 SUB-MARINER MARVELS SNAPSHOT #1 $4.99 MAR 372 504 CONAN SERPENT WAR #4 $4.99 MAR 373 361 STREET FIGHTER 2020 SWIMSUIT SPECIAL #1 $4.99 UDO 374 380 BATMAN #92 CARD STOCK ARTGERM VAR ED $4.99 DC 374 374 BATMAN #93 CARD STOCK FRANCESCO MATTINA VAR ED $4.99 DC 374 397 FIRE POWER BY KIRKMAN & SAMNEE #1 $3.99 IMA 377 487 MARVEL TALES SILVER SURFER #1 $7.99 MAR 378 402 X-FORCE #11 $3.99 MAR 379 484 2020 MACHINE MAN #1 $4.99 MAR 380 384 MONSTROUS WITCH HUNT #2 $3.99 SOU 381 391 SOMETHING IS KILLING CHILDREN #9 $3.99 BOO 382 405 STAR WARS #5 $3.99 MAR 383 278 SPIDER-WOMAN #1 CVR A TURNER VARIANT $19.99 ASP 384 339 B & V FRIENDS JUMBO COMICS DIGEST #284 $7.99 ARC 385 413 EMPYRE CAPTAIN AMERICA #2 $3.99 MAR 386 412 SPIDER-WOMAN #3 $3.99 MAR 387 389 GUTTER MAGIC SMOKE & MIRRORS #4 $3.99 SOU 388 326 VICTOR CROWLEY HATCHET HALLOWEEN TALES II RACY WOLFER CVR $9.99 AME 389 511 AMAZING SPIDER-MAN DAILY BUGLE #1 $3.99 MAR 389 408 IMMORTAL HULK #36 $3.99 MAR 391 512 AVENGERS OF THE WASTELANDS #1 $3.99 MAR 391 539 MARVELS SPIDER-MAN BLACK CAT STRIKES #3 $3.99 MAR 393 356 GINSENG ROOTS #6 $6.00 UNC 393 497 IRON MAN 2020 #1 $4.99 MAR 395 348 VLAD DRACUL #2 $6.99 SCO 396 395 BOYS DEAR BECKY #2 (MR) $3.99 DE 397 541 SCREAM CURSE OF CARNAGE #5 $3.99 MAR 398 448 FAITHLESS II #1 (MR) $3.99 BOO 399 416 X-MEN FANTASTIC FOUR #4 $3.99 MAR 400 582 MARVELS X #3 $4.99 MAR 401 407 RED SONJA AGE OF CHAOS #6 $3.99 DE 402 382 SHADOWPLAY #6 $4.99 SCO 403 396 SKYLIN #4 $3.99 SOU 404 349 WORLD OF ARCHIE JUMBO COMICS DIGEST #103 $7.99 ARC 405 398 BACKFIRED #2 (MR) $3.99 SOU 406 433 EMPYRE CAPTAIN AMERICA #3 $3.99 MAR 407 425 MAGNIFICENT MS MARVEL #11 $3.99 MAR 408 563 SPIDER-HAM #3 $3.99 MAR 409 533 MARVEL TALES WOLVERINE #1 $7.99 MAR 410 557 ATLANTIS ATTACKS #3 $3.99 MAR 410 430 CABLE #2 $3.99 MAR 410 594 NEBULA #2 $3.99 MAR 413 410 MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS #53 $3.99 BOO 414 404 ZERO DAY THREAT #4 $3.95 RED 415 403 DANGER DEVIL #3 $3.99 SOU 416 546 GWEN STACY #2 $3.99 MAR 417 545 DEVILS HIGHWAY #1 (MR) $3.99 ART 418 351 ARCHIE MILESTONES JUMBO DIGEST #10 $7.99 ARC 418 435 EMPYRE AVENGERS #3 $3.99 MAR 420 574 VAMPIRE THE MASQUERADE #1 $3.99 VAU 421 354 ARCHIE JUMBO COMICS DIGEST #313 $7.99 ARC 421 415 LOCKE & KEY IN PALE BATTALIONS GO #1 $3.99 IDW 423 590 MARVEL AVENGERS HULK #1 $3.99 MAR 423 599 SPIDER-HAM #4 $3.99 MAR 423 548 TAROT #2 $4.99 MAR 426 550 FANTASTIC FOUR MARVELS SNAPSHOT #1 $4.99 MAR 427 441 GHOST-SPIDER #9 $3.99 MAR 428 552 SCREAM CURSE OF CARNAGE #2 $3.99 MAR 429 424 TRANSFORMERS VS TERMINATOR #3 $3.99 IDW 430 447 AVENGERS #34 $3.99 MAR 430 358 VLAD DRACUL #1 $6.99 SCO 432 438 DR STRANGE #6 $3.99 MAR 432 427 TMNT ONGOING #107 $3.99 IDW 432 428 USAGI YOJIMBO #11 $3.99 IDW 435 446 MARVELS SPIDER-MAN BLACK CAT STRIKES #4 $3.99 MAR 435 399 VICTOR CROWLEY HATCHET HALLOWEEN TALES II CARVED BONK CVR $4.99 AME 437 414 GRIT #2 $3.99 SCO 438 580 CONAN BATTLE FOR SERPENT CROWN #2 $3.99 MAR 439 419 BIGS AND TINY #2 (MR) $3.99 BLA 439 457 GUARDIANS OF THE GALAXY #5 $3.99 MAR 439 418 HELLFIGHTER QUIN #5 $3.99 MAD 442 420 BIGS AND TINY #3 (MR) $3.99 BLA 443 226 CINEMA PURGATORIO COMP STORY BOX SET $39.99 AVA 444 597 TAROT #4 $4.99 MAR 445 570 OUTLAWED #1 $4.99 MAR 446 464 REVENGE OF COSMIC GHOST RIDER #5 $3.99 MAR 447 452 NEGAN LIVES #1 (MR) $4.99 IMA 448 426 NORAH VOL 2 #2 (MR) $3.99 SOU 449 468 IMMORTAL HULK #35 $3.99 MAR 449 615 SCREAM CURSE OF CARNAGE #3 $3.99 MAR 451 465 DEADPOOL #6 $3.99 MAR 452 440 BLADE RUNNER 2019 #8 (MR) $3.99 TTN 452 544 GWEN STACY #1 $4.99 MAR 454 443 FIREFLY #18 $3.99 BOO 455 608 ROBERT E HOWARDS DARK AGNES #1 $3.99 MAR 456 429 EMPYRE AVENGERS #0 $4.99 MAR 457 444 MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS #52 $3.99 BOO 458 432 IRON MAN 2020 #6 $4.99 MAR 459 437 WHITE ASH #6 $3.99 SCO 460 401 NINJAS & ROBOTS #1 $4.99 KEE 461 450 BETTIE PAGE #2 $3.99 DE 461 476 BLACK CAT #12 $3.99 MAR 461 478 THAT TEXAS BLOOD #3 (MR) $3.99 IMA 464 474 DECORUM #3 (MR) $3.99 IMA 465 629 RAVENCROFT #3 $3.99 MAR 466 471 SPIDER-WOMAN #2 $3.99 MAR 466 462 TRANSFORMERS 84 SECRETS & LIES #2 $3.99 IDW 468 652 HAWKEYE FREE FALL #2 $3.99 MAR 468 477 VENOM #22 $3.99 MAR 470 453 ONCE & FUTURE #10 $3.99 BOO 470 475 THAT TEXAS BLOOD #2 (MR) $3.99 IMA 472 456 4 KIDS WALK INTO A BANK #1 (MR) $3.99 BLA 472 666 ATLANTIS ATTACKS #2 $3.99 MAR 474 845 IMAGE FIRSTS SAGA #1 (MR) $1.00 IMA 475 495 CAPTAIN AMERICA #22 $3.99 MAR 476 494 FANTASTIC FOUR #22 $3.99 MAR 477 473 MARVEL ACTION AVENGERS #11 $3.99 IDW 478 417 UNDONE BY BLOOD #1 $4.99 AFT 479 524 STAR WARS #2 $3.99 MAR 480 459 GREEN HORNET #1 $3.99 DE 480 535 INCOMING #1 $9.99 MAR 482 493 SPIDER-MAN NOIR #3 $3.99 MAR 483 490 ADVENTUREMAN #3 $3.99 IMA 483 653 AMAZING MARY JANE #5 $3.99 MAR 485 455 AMAZING SPIDER-MAN #45 $4.99 MAR 486 451 RESISTANCE #4 $3.99 ART 487 681 RAVENCROFT #2 $3.99 MAR 488 635 BAD MOTHER #1 (MR) $3.99 ART 489 485 MARVEL ACTION SPIDER-MAN (2020) #3 $3.99 IDW 490 499 ADVENTUREMAN #2 $3.99 IMA 490 496 STAR WARS BOUNTY HUNTERS #3 $3.99 MAR 490 411 TMNT ANNUAL 2020 $5.99 IDW 493 509 EXCALIBUR #11 $3.99 MAR 493 421 MARGO INTERG TRASH COLLECTOR ATTACK SPACE VAMPIRE $4.99 FAN 493 479 TMNT ONGOING #108 $3.99 IDW 496 463 EMPYRE X-MEN #3 $4.99 MAR 497 893 IMAGE FIRSTS ICE CREAM MAN #1 (MR) $1.00 IMA 497 702 SPIDER-GWEN GHOST SPIDER #1 $3.99 MAR 497 469 X-MEN GOD LOVES MAN KILLS EXTENDED CUT #2 $4.99 MAR 500 516 AMAZING SPIDER-MAN #44 $3.99 MAR 500 517 CAPTAIN AMERICA #21 $3.99 MAR 500 519 EMPYRE CAPTAIN AMERICA #1 $3.99 MAR

Top 500 Ordered Graphic Novels From Diamond In September 2020

Qty Rank Dollar Rank Product Price Publisher 1 21 MARVEL LEGACY OF JACK KIRBY SLIPCASE HC $49.99 MAR 2 25 AMAZING SPIDER-MAN BEHIND SCENES AND BEYOND WEB HC $49.99 MAR 3 53 THANOS INFINITY RELATIVITY OGN HC $24.99 MAR 4 7 MONSTRESS TP VOL 05 (MR) $16.99 IMA 5 46 MS MARVEL HC VOL 01 $34.99 MAR 6 12 OLD GUARD TP BOOK 02 FORCE MULTIPLIED (MR) $16.99 IMA 7 218 PUNISHER MAX TP VOL 01 IN THE BEGINNING (MR) $14.99 MAR 8 58 AMAZING SPIDER-MAN HC VOL 02 $34.99 MAR 9 79 MS MARVEL HC VOL 02 $34.99 MAR 10 18 IMMORTAL HULK TP VOL 07 HULK IS HULK $15.99 MAR 11 11 SLAUGHTERHOUSE FIVE ORIGINAL GN HC $24.99 BOO 12 250 NEW AVENGERS TP VOL 01 EVERYTHING DIES $19.99 MAR 13 156 X-MEN AGE OF APOCALYPSE TP VOL 02 REIGN $34.99 MAR 14 63 DC SUPER HERO GIRLS MIDTERMS TP $9.99 DC 15 34 GUARDIANS OF GALAXY SOLO CLASSIC OMNIBUS HC $125.00 MAR 16 182 NEW X-MEN BY MORRISON ULTIMATE COLL TP BOOK 03 $34.99 MAR 17 324 AMAZING SPIDER-MAN TP VOL 04 GRAVEYARD SHIFT $15.99 MAR 18 321 AMAZING SPIDER-MAN TP VOL 05 SPIRAL $16.99 MAR 19 160 MAN THING BY STEVE GERBER COMPLETE COLL TP VOL 01 $39.99 MAR 20 72 ULTIMATE MARVEL OMNIBUS HC VOL 01 $99.99 MAR 21 24 UMBRELLA ACADEMY TP VOL 03 HOTEL OBLIVION $19.99 DAR 22 340 HAWKEYE TP VOL 05 ALL NEW HAWKEYE $15.99 MAR 23 42 DAREDEVIL BY CHIP ZDARSKY TP VOL 04 END OF HELL $15.99 MAR 24 202 X-MEN AGE OF APOCALYPSE TP TWILIGHT $34.99 MAR 25 366 CAPTAIN MARVEL TP VOL 03 ALIS VOLAT PROPRIIS $12.99 MAR 26 3 WOLVERINE OMNIBUS HC VOL 01 $100.00 MAR 27 48 STAR WARS JEDI FALLEN ORDER DARK TEMPLE TP $15.99 MAR 28 50 X-MEN FANTASTIC FOUR TP 4X $15.99 MAR 29 36 AMAZING SPIDER-MAN BY NICK SPENCER TP VOL 08 THREATS & MENAC $17.99 MAR 30 2 AMAZING SPIDER-MAN STRACZYNSKI OMNIBUS HC VOL 02 $125.00 MAR 31 1 CONAN BARBARIAN ORIG MARVEL YRS OMNIBUS HC VOL 04 $125.00 MAR 32 4 ABSOLUTE CARNAGE OMNIBUS HC $100.00 MAR 33 27 POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES TP $19.99 BOO 34 92 MINECRAFT TP VOL 02 WITHER WITHOUT YOU $10.99 DAR 35 47 OLD GUARD TP BOOK 01 OPENING FIRE (MR) $16.99 IMA 36 337 GUARDIANS OF GALAXY TP VOL 04 ORIGINAL SIN $19.99 MAR 37 167 DAREDEVIL BY MARK WAID HC VOL 01 $34.99 MAR 38 102 DRAGON BALL SUPER GN VOL 10 $9.99 VIZ 38 338 HAWKEYE TP VOL 04 RIO BRAVO $17.99 MAR 40 57 PULP HC (MR) $16.99 IMA 41 56 TEEN TITANS BEAST BOY TP $16.99 DC 42 242 GUARDIANS OF GALAXY BY JIM VALENTINO TP VOL 01 $34.99 MAR 43 33 LADY MECHANIKA TP VOL 06 SANGRE $17.99 BEN 44 66 UMBRELLA ACADEMY TP VOL 01 APOCALYPSE SUITE $17.99 DAR 45 32 WATCHMEN TP $24.99 DC 46 155 GIANT SIZE X-MEN 40TH ANNIVERSARY HC $39.99 MAR 47 341 JESSICA JONES TP VOL 02 ALIAS (MR) $19.99 MAR 48 73 DOG MAN GN VOL 09 GRIME & PUNISHMENT $12.99 SCH 49 35 FIREFLY NEW SHERIFF IN VERSE HC VOL 01 $19.99 BOO 50 44 LITTLE BIRD FIGHT FOR ELDERS HOPE TP (MR) $19.99 IMA 51 368 NOVA TP VOL 03 NOVA CORPSE $16.99 MAR 52 65 DEATH OR GLORY TP VOL 02 (MR) $16.99 IMA 53 351 AVENGERS BY BRIAN MICHAEL BENDIS TP VOL 02 $19.99 MAR 54 349 JESSICA JONES TP VOL 03 ALIAS (MR) $19.99 MAR 55 67 ICE CREAM MAN TP VOL 05 OTHER CONFECTIONS (MR) $16.99 IMA 56 15 MARVEL PORTFOLIO HC STANLEY ARTGERM LAU $50.00 MAR 57 62 UMBRELLA ACADEMY TP VOL 02 DALLAS $17.99 DAR 58 236 LITTLE MARVEL STANDEE PUNCH-OUT BOOK TP $24.99 MAR 59 116 MY HERO ACADEMIA GN VOL 25 $9.99 VIZ 60 277 DAREDEVIL BY FRANK MILLER TP VOL 03 $29.99 MAR 61 359 AVENGERS BY BRIAN MICHAEL BENDIS TP VOL 04 AVX $19.99 MAR 61 385 NEW AVENGERS TP VOL 06 REVOLUTION $14.99 MAR 63 97 DEADPOOL CLASSIC OMNIBUS HC VOL 01 $125.00 MAR 64 22 GODZILLA HALF CENTURY WAR HC $29.99 IDW 65 19 SILVER SURFER EPIC COLLECTION TP RESURRECTION $44.99 MAR 66 106 OUTER DARKNESS CHEW TP (MR) $12.99 IMA 67 361 ASTONISHING X-MEN TP VOL 04 UNSTOPPABLE $19.99 MAR 68 266 OZ HC EMERALD CITY OF OZ $24.99 MAR 69 5 MMW AMAZING SPIDER-MAN HC VOL 22 $100.00 MAR 70 374 AMAZING SPIDER-MAN WORLDWIDE TP VOL 02 $17.99 MAR 71 82 GHOST RIDER TP VOL 02 HEARTS OF DARKNESS II $17.99 MAR 72 60 TMNT REBORN TP VOL 01 FROM THE ASHES $19.99 IDW 73 61 AVENGERS VIBRANIUM COLLECTION SLIPCASE HC $200.00 MAR 74 91 GUNNING FOR RAMIREZ TP VOL 01 $16.99 IMA 75 6 BLACK WIDOW STRIKES OMNIBUS HC $100.00 MAR 76 215 BATMAN DARK KNIGHT RETURNS BOOK & MASK SET $39.99 DC 77 179 STAR WARS DROIDS AND EWOKS OMNIBUS HC DROIDS CVR $75.00 MAR 78 282 MIGHTY THOR PREM HC THUNDER IN HER VEINS VOL 01 $24.99 MAR 79 316 GUARDIANS OF GALAXY BY JIM VALENTINO TP VOL 03 $34.99 MAR 80 90 BATMAN THE KILLING JOKE HC $17.99 DC 80 137 MTSYRY OCTOBRIANA 1976 ONE SHOT (MR) $10.00 ADH 82 26 BOYS OMNIBUS TP VOL 01 (MR) $29.99 DE 83 37 OLD MAN HAWKEYE COMPLETE COLLECTION TP $29.99 MAR 84 358 AVENGERS BY BRIAN MICHAEL BENDIS TP VOL 05 $24.99 MAR 85 146 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 16 $9.99 VIZ 86 45 JAMES BOND REFLECTIONS OF DEATH HC $24.99 DE 87 88 BLADE RUNNER 2019 TP VOL 02 OFF WORLD $16.99 TTN 88 222 SEEN ORIGINAL GN EDMONIA LEWIS $5.99 BOO 89 293 BIG THUNDER MOUNTAIN RAILROAD HC $24.99 MAR 90 307 X-MEN AGE OF APOCALYPSE TP VOL 03 OMEGA $34.99 MAR 91 86 RUNAWAYS BY RAINBOW ROWELL TP VOL 05 CANNON FODDER $19.99 MAR 92 108 BLACK CAT TP VOL 02 ON THE RUN $15.99 MAR 93 13 MMW INCREDIBLE HULK HC VOL 14 $75.00 MAR 94 363 ASTONISHING X-MEN TP VOL 05 GHOST BOX $24.99 MAR 95 112 VALKYRIE JANE FOSTER TP VOL 02 AT THE END OF ALL THINGS $15.99 MAR 96 304 OZ HC WONDERFUL WIZARD OF OZ $24.99 MAR 97 148 MY HERO ACADEMIA GN VOL 01 $9.99 VIZ 98 23 LEGEND OF KORRA RUINS OF EMPIRE LIBRARY ED HC $39.99 DAR 99 393 NOVA TP VOL 06 HOMECOMING $16.99 MAR 99 170 SECRET WARS HC $50.00 MAR 101 117 AVENGERS OF THE WASTELANDS TP $15.99 MAR 101 394 PUNISHER MAX TP VOL 11 GIRLS IN WHITE DRESSES (MR) $16.99 MAR 103 139 SECRET WARS LAST DAYS OF MARVEL UNIVERSE HC $75.00 MAR 104 69 DC POSTER PORTFOLIO FRANCESCO MATTINA TP $24.99 DC 104 173 FIRE POWER BY KIRKMAN & SAMNEE TP VOL 01 PRELUDE $9.99 IMA 106 94 DARK NIGHTS METAL TP $19.99 DC 107 109 TARTARUS TP VOL 01 $16.99 IMA 108 30 AVENGERS WEST COAST EPIC COLLECTION TP TALES TO ASTONISH $39.99 MAR 109 140 OZ OMNIBUS HC $125.00 MAR 110 158 ONE PUNCH MAN GN VOL 21 $9.99 VIZ 111 144 AGGRETSUKO HC VOL 01 METAL TO THE MAX $11.99 ONI 112 181 SPIDER-MAN SPIDER-VERSE GN TP SPIDER-WOMEN $9.99 MAR 113 342 DAREDEVIL BY BRUBAKER AND LARK ULT COLL TP BOOK 02 $29.99 MAR 114 103 MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS TP VOL 12 $16.99 BOO 114 125 TAROT AVENGERS DEFENDERS TP $15.99 MAR 116 54 BATMAN THE LONG HALLOWEEN TP $29.99 DC 116 387 GUARDIANS OF GALAXY TP VOL 05 THROUGH LOOKING GLASS $19.99 MAR 118 399 AMAZING SPIDER-MAN WORLDWIDE TP VOL 04 $15.99 MAR 118 194 SPAWN ORIGINS TP VOL 01 (NEW PTG) $9.99 IMA 120 111 MUELLER REPORT HC GN $15.99 IDW 121 9 CLOAK AND DAGGER OMNIBUS HC VOL 01 $100.00 MAR 122 70 BE GAY DO COMICS TP $24.99 IDW 123 99 CRITICAL ROLE TP VOL 02 VOX MACHINA ORIGINS $19.99 DAR 124 29 TOMB OF DRACULA COMPLETE COLLECTION TP VOL 04 $44.99 MAR 125 10 X-MEN GRAND DESIGN OMNIBUS HC $100.00 MAR 126 110 CRITICAL ROLE TP VOL 01 VOX MACHINA ORIGINS $19.99 DAR 127 175 DISNEY PRINCESS GLEAM GLOW & LAUGH TP $10.99 DAR 128 391 AVENGERS TIME RUNS OUT TP VOL 02 $19.99 MAR 129 404 AMAZING SPIDER-MAN WORLDWIDE TP VOL 08 $15.99 MAR 129 164 SPIDER-MAN LOVES MARY JANE GN TP SECRET THING $12.99 MAR 131 41 DAREDEVIL ELEKTRA LOVE & WAR GALLERY EDITION HC (MR) $39.99 MAR 132 31 STAR WARS LEGENDS EPIC COLLECTION EMPIRE TP VOL 06 $44.99 MAR 133 398 CONTEST OF CHAMPIONS TP VOL 01 BATTLEWORLD $19.99 MAR 134 408 ASTONISHING X-MEN TP VOL 07 MONSTROUS $16.99 MAR 135 356 NEW X-MEN BY MORRISON ULTIMATE COLL TP BOOK 02 $34.99 MAR 135 136 SONATA TP VOL 02 CITADEL (MR) $16.99 IMA 137 439 ULTIMATE X-MEN TP VOL 07 BLOCKBUSTER $12.99 MAR 138 75 KENT STATE FOUR DEAD IN OHIO GN $24.99 ABR 139 38 TRUE LIVES FABULOUS KILLJOYS CALIFORNIA LIBRARY ED HC $39.99 DAR 140 8 SPIDER-MAN BEN REILLY OMNIBUS HC VOL 02 $125.00 MAR 141 444 ULTIMATE SPIDER-MAN TP VOL 10 HOLLYWOOD $12.99 MAR 142 365 DEADPOOL CLASSIC TP VOL 15 ALL REST $34.99 MAR 143 64 CRUEL SUMMER HC (MR) $34.99 IMA 144 411 PLANET HULK TP WARZONES $17.99 MAR 145 147 BETTY & VERONICA BOND OF FRIENDSHIP ORIGINAL GN $14.99 ARC 146 163 VAMPIRONICA NEW BLOOD TP $12.99 ARC 147 380 SHIELD TP SECRET HISTORY $29.99 MAR 147 68 STAR WARS AGE OF RESISTANCE HC $34.99 MAR 149 128 BATMAN WHITE KNIGHT TP $19.99 DC 149 165 BEASTARS GN VOL 08 $12.99 VIZ 149 197 GUDETAMA HC ADULTING FOR THE LAZY $9.99 ONI 149 153 MARVELS SPIDER-MAN TP BLACK CAT STRIKES $15.99 MAR 153 28 BLACK HAMMER LIBRARY ED HC VOL 02 $49.99 DAR 153 145 LUCY CLAIRE REDEMPTION TP (MR) $16.99 IMA 155 417 WOLVERINE MAX TP VOL 02 ESCAPE TO LA $17.99 MAR 156 421 ULTIMATE END TP $16.99 MAR 157 85 BATMAN WHO LAUGHS HC $29.99 DC 158 176 SPAWN ORIGINS TP VOL 02 $14.99 IMA 159 77 AMAZING SPIDER-MAN EPIC COLLECTION TP GREAT POWER $34.99 MAR 159 300 MUPPETS OMNIBUS HC LANGRIDGE CVR $59.99 MAR 161 151 HEATHEN TP VOL 03 $14.99 VAU 162 51 UMBRELLA ACADEMY LIBRARY EDITION HC VOL 03 HOTEL OBLIVION $39.99 DAR 163 207 INVADER ZIM BEST OF WORLD DOMINATION TP $9.99 ONI 164 407 EMPRESS TP BOOK 01 $19.99 MAR 165 403 AVENGERS VISION AND SCARLET WITCH TP $19.99 MAR 166 71 BOYS OMNIBUS TP VOL 02 (MR) $29.99 DE 166 169 WAY OF THE HOUSEHUSBAND GN VOL 04 $12.99 VIZ 168 95 BEAR ORIGINAL GN HC $24.99 BOO 169 419 FUTURE IMPERFECT TP WARZONES $17.99 MAR 170 370 CAPTAIN AMERICA TP VOL 01 MARVEL KNIGHTS $34.99 MAR 171 154 MARCH GN BOOK 01 $14.95 IDW 171 373 X-MEN TP AGE OF APOCALYPSE DAWN $34.99 MAR 173 105 BLACKHAND & IRONHEAD HC VOL 01 $24.99 IMA 174 81 BTVS SEASON 12 LIBRARY HC VOL 01 $29.99 BOO 175 427 DAREDEVIL BY MARK WAID TP VOL 03 $16.99 MAR 176 216 CHAINSAW MAN GN VOL 01 $9.99 VIZ 176 435 MARVEL ZOMBIES TP VOL 03 $15.99 MAR 178 232 MONSTRESS TP VOL 01 (MR) $9.99 IMA 178 412 SPIDER-MAN FANTASTIC SPIDER-MAN TP $19.99 MAR 178 219 STAR WARS ADVENTURES TP VOL 10 DRIVING FORCE $9.99 IDW 181 350 DEADPOOL BY DANIEL WAY COMPLETE COLL TP VOL 04 $34.99 MAR 182 325 DAREDEVIL BY MARK WAID HC VOL 04 $34.99 MAR 182 141 SANDMAN TP VOL 01 PRELUDES & NOCTURNES 30TH ANNIV ED $19.99 DC 184 83 TENACIOUS D POST APOCALYPTO HC JACK BLACK KYLE GASS $29.99 FAN 185 135 WITCHFINDER TP VOL 06 REIN OF DARKNESS $19.99 DAR 186 410 ALL NEW GHOST RIDER TP VOL 02 LEGEND $19.99 MAR 187 55 SPIDER-MAN GAUNTLET COMPLETE COLLECTION TP VOL 02 $44.99 MAR 188 43 COMP WITCHBLADE HC VOL 01 (MR) $49.99 IMA 188 436 MODOK ASSASSIN TP $16.99 MAR 188 52 ROYAL CITY HC VOL 01 COMPLETE COLLECTION (MR) $44.99 IMA 191 355 SPIDER-MAN DEADPOOL TP VOL 00 DONT CALL IT TEAM UP $34.99 MAR 192 78 BOYS OMNIBUS TP VOL 03 (MR) $29.99 DE 193 441 CAPTAIN AMERICA MIGHTY AVENGERS TP VOL 02 LAST DAYS $15.99 MAR 194 172 STAR WARS RISE OF KYLO REN TP $15.99 MAR 195 245 SAGA TP VOL 01 (MR) $9.99 IMA 195 416 ULTIMATE COMICS ULTIMATES BY HICKMAN TP VOL 01 $19.99 MAR 197 381 DEADPOOL CLASSIC TP VOL 14 SUICIDE KINGS $34.99 MAR 197 177 IMMORTAL HULK TP VOL 01 OR IS HE BOTH $15.99 MAR 199 133 MAGICIANS NEW CLASS TP $19.99 BOO 200 166 BATMAN TP VOL 01 THE COURT OF OWLS (N52) $16.99 DC 201 74 X-MEN TP RELOAD $39.99 MAR 202 59 CONAN CHRONICLES EPIC COLLECTION TP HORRORS BENEATH STONES $44.99 MAR 203 447 DRAX TP VOL 01 GALAXYS BEST DETECTIVE $15.99 MAR 204 422 SAVAGE WOLVERINE TP VOL 04 BEST THERE IS $19.99 MAR 205 126 VENOM REX MARVEL SELECT HC $24.99 MAR 206 406 DEADPOOL WORLDS GREATEST TP VOL 01 MILLIONAIRE WITH MOUTH $15.99 MAR 206 423 FALLEN SON DEATH OF CAPTAIN AMERICA TP $19.99 MAR 206 183 MONSTRESS TP VOL 02 (MR) $16.99 IMA 209 49 BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 05 (MR) $49.99 DAR 209 89 SAILOR MOON ETERNAL ED VOL 09 $27.99 RAN 211 413 UNCANNY AVENGERS TP VOL 03 RAGNAROK NOW $19.99 MAR 212 455 ULTIMATE SPIDER-MAN TP VOL 15 SILVER SABLE $15.99 MAR 213 199 DANGANRONPA ANOTHER EPISODE TP VOL 02 ULTRA DESPAIR GIRLS $12.99 DAR 214 161 ROALD DAHL WITCHES GN VOL 01 $14.99 SCH 215 453 DEADPOOLS SECRET SECRET WARS TP $15.99 MAR 216 20 DITKO IS STRANGE KING-SIZE HC $100.00 MAR 217 185 BABY SITTERS CLUB COLOR ED GN VOL 08 LOGAN LIKES $12.99 SCH 217 390 ULTIMATE X-MEN ULTIMATE COLLECTION TP VOL 03 $29.99 MAR 219 448 HAIL HYDRA TP $16.99 MAR 219 40 IRREDEEMABLE OMNIBUS SC $49.99 BOO 219 292 WOMEN OF POWER STANDEE PUNCH OUT BOOK HC $24.99 MAR 222 354 POKEMON SUN & MOON GN VOL 08 $4.99 VIZ 223 17 HEROES REBORN RETURN OMNIBUS HC $125.00 MAR 224 261 PAPER GIRLS TP VOL 01 $9.99 IMA 225 107 HARLEEN HC (MR) $29.99 DC 226 193 BATMAN YEAR ONE DELUXE SC $14.99 DC 227 346 DEADPOOL BY POSEHN AND DUGGAN HC VOL 04 $34.99 MAR 228 440 UNCANNY INHUMANS TP VOL 01 $17.99 MAR 229 192 ICE CREAM MAN TP VOL 01 RAINBOW SPRINKLES $16.99 IMA 229 464 NEW AVENGERS TP VOL 04 COLLECTIVE $14.99 MAR 231 461 PUNISHER BORN TP (MR) $14.99 MAR 232 431 THOR BLACK GALAXY SAGA TP $19.99 MAR 233 132 DOOMSDAY CLOCK HC PART 02 WITH SLIPCASE $24.99 DC 234 100 FIVE YEARS OMNIBUS SC $29.99 ABS 235 442 ULT COMICS SPIDER-MAN BY BENDIS TP VOL 02 $19.99 MAR 236 157 STAR WARS DARTH VADER TP VOL 01 VADER $19.99 MAR 237 445 AMAZING SPIDER-MAN RENEW YOUR VOWS TP $17.99 MAR 237 188 WELCOME TO SUCCUBUS HIGH GN VOL 01 (MR) $13.99 SEV 239 122 COLLECTED TOPPI HC VOL 04 $24.99 MAG 240 396 DAREDEVIL TYPHOIDS KISS TP $34.99 MAR 241 274 GIDEON FALLS TP VOL 01 BLACK BARN (MR) $9.99 IMA 242 180 HEARTBEAT TP (MR) $15.99 BOO 242 490 ULTIMATE X-MEN TP VOL 05 ULTIMATE WAR $10.99 MAR 244 240 MY HERO ACADEMIA GN VOL 03 $9.99 VIZ 245 115 ABSOLUTE CARNAGE TP $29.99 MAR 245 168 JIM HENSON LABYRINTH CORONATION TP VOL 02 $16.99 BOO 247 437 ALL NEW CAPTAIN AMERICA TP VOL 01 HYDRA ASCENDANT $19.99 MAR 248 162 V FOR VENDETTA TP (MR) $19.99 DC 248 101 X-MEN MILESTONES TP SECOND COMING $34.99 MAR 250 414 MMW INVINCIBLE IRON MAN TP VOL 03 $24.99 MAR 251 259 DR STONE GN VOL 13 $9.99 VIZ 252 258 SPY X FAMILY GN VOL 02 $9.99 VIZ 253 360 MMW CAPTAIN AMERICA HC VOL 01 $49.99 MAR 253 187 OLYMPIA TP $16.99 IMA 255 389 SPIDER-MAN TP VOL 01 TOMBSTONE $34.99 MAR 256 432 ALL NEW X-MEN TP VOL 05 ONE DOWN $19.99 MAR 257 262 RAI (2019) TP VOL 01 $9.99 VAL 258 114 SLAINE HORNED GOD COLL ED TP $24.99 POC 259 104 BUFFY VAMPIRE SLAYER LEGACY EDITION TP VOL 02 $29.99 BOO 260 424 AVENGERS TIME RUNS OUT TP VOL 03 $19.99 MAR 261 409 CIVIL WAR MARVEL UNIVERSE TP $24.99 MAR 261 14 MARVEL CLASSICS COMICS OMNIBUS HC $150.00 MAR 263 131 VENUS IN BLIND SPOT HC JUNJI ITO (MR) $22.99 VIZ 264 285 UNDISCOVERED COUNTRY TP VOL 01 (MR) $9.99 IMA 265 80 HOUSE OF X POWERS OF X TP $44.99 MAR 266 458 ULTIMATE SPIDER-MAN TP VOL 06 VENOM $15.99 MAR 267 372 WRITE YOUR OWN MARVEL TP $14.99 MAR 268 418 DEADPOOL TP VOL 03 X MARKS SPOT $15.99 MAR 269 210 YUUNA & HAUNTED HOT SPRINGS GN VOL 10 (MR) $12.99 SEV 270 268 BEST OF ARCHIE CHRISTMAS CLASSICS TP $9.99 ARC 271 226 NOW #9 NEW COMICS ANTHOLOGY $12.99 FAN 272 466 EXTRAORDINARY X-MEN TP VOL 01 X-HAVEN $15.99 MAR 273 96 X-MEN AVENGERS ONSLAUGHT TP VOL 02 $39.99 MAR 274 190 BATMAN EGO AND OTHER TAILS TP $17.99 DC 275 217 MONSTRESS TP VOL 03 (MR) $16.99 IMA 276 118 AVENGERS BY HICKMAN COMPLETE COLLECTION TP VOL 01 $34.99 MAR 277 449 DAKEN X-23 COLLISION TP $19.99 MAR 278 468 DEADPOOL TP VOL 04 MONKEY BUSINESS $15.99 MAR 278 203 STEVEN UNIVERSE ONGOING TP VOL 08 $14.99 BOO 280 195 STAR WARS DARTH VADER DARK LORD SITH TP VOL 01 IMPERIAL MACH $17.99 MAR 281 87 FIVE YEARS OMNIBUS HC $39.99 ABS 282 272 ONE PUNCH MAN GN VOL 01 $9.99 VIZ 283 305 DIE TP VOL 01 FANTASY HEARTBREAKER (MR) $9.99 IMA 283 16 GOLDEN AGE MARVEL COMICS OMNIBUS HC VOL 02 $150.00 MAR 283 271 MY HERO ACADEMIA GN VOL 05 $9.99 VIZ 286 443 AMAZING SPIDER-MAN TP WORLDWIDE VOL 09 $19.99 MAR 286 467 ANT-MAN TP VOL 01 SECOND CHANCE MAN $15.99 MAR 286 430 RETURN OF LIVING DEADPOOL TP $16.99 MAR 286 460 SILVER SURFER TP VOL 03 LAST DAYS $17.99 MAR 290 200 VENOM BY DONNY CATES TP VOL 04 VENOM ISLAND $17.99 MAR 291 204 DEATH NOTE BLACK ED TP VOL 01 $14.99 VIZ 291 209 EAST OF WEST TP VOL 10 (MR) $16.99 IMA 293 456 SUPERIOR IRON MAN TP VOL 02 STARK CONTRAST $19.99 MAR 294 279 MY HERO ACADEMIA GN VOL 04 $9.99 VIZ 295 281 DISNEY PIXARS INCREDIBLES 2 TP VOL 03 SLOW BURN $10.99 DAR 295 425 DOCTOR STRANGE TP DONT PAY FERRYMAN $24.99 MAR 297 400 CIVIL WAR HEROES FOR HIRE THUNDEBOLTS TP $34.99 MAR 297 291 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 17 $9.99 VIZ 299 76 BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 01 (MR) $49.99 DAR 299 229 DRAGON PRINCE GN VOL 1 THROUGH MOON $12.99 SCH 301 438 DEADPOOL VS CARNAGE TP $16.99 MAR 302 478 WHITE TIGER HEROS COMPULSION TP $14.99 MAR 303 142 BATMAN DAMNED HC (MR) $29.99 DC 304 287 MY HERO ACADEMIA GN VOL 24 $9.99 VIZ 304 233 TOKYO GHOUL GN VOL 01 $12.99 VIZ 304 212 X-MEN BY JONATHAN HICKMAN TP VOL 01 $17.99 MAR 307 475 ASTONISHING X-MEN TP VOL 02 DANGEROUS $14.99 MAR 307 299 FLY ME TO MOON GN VOL 01 $9.99 VIZ 307 474 SPIDER-WOMAN TP VOL 01 BABY TALK $15.99 MAR 310 428 X-MEN VS AVENGERS AND FANTASTIC FOUR TP $24.99 MAR 311 429 AVENGERS VS X-MEN TP VS AVX $24.99 MAR 311 473 ORIGINAL SIN TP HULK VS IRON MAN $16.99 MAR 313 124 BOYS OMNIBUS TP VOL 04 (MR) $29.99 DE 314 477 PUNISHER MAX TP VOL 05 THE SLAVERS (MR) $15.99 MAR 315 446 AVENGERS TIME RUNS OUT TP VOL 04 $19.99 MAR 316 491 DEADPOOL TP VOL 09 INSTITUTIONALIZED $15.99 MAR 316 184 LOCKE & KEY TP VOL 01 WELCOME TO LOVECRAFT $19.99 IDW 316 482 ULTIMATES TP VOL 01 $12.99 MAR 319 269 OWLY COLOR ED GN VOL 02 JUST A LITTLE BLUE $10.99 SCH 320 227 BITTER ROOT TP VOL 01 FAMILY BUSINESS $16.99 IMA 320 472 ULTIMATE SPIDER-MAN TP VOL 03 DOUBLE TROUBLE $17.95 MAR 322 223 VENOM BY DONNY CATES TP VOL 01 REX $17.99 MAR 323 297 MY HERO ACADEMIA GN VOL 06 $9.99 VIZ 324 256 PHOEBE & HER UNICORN GN VOL 12 VIRTUAL UNICORN EXPERIENCE $11.99 POC 325 327 KILLADELPHIA TP VOL 01 SINS OF THE FATHER (MR) $9.99 IMA 326 39 ATLAS AT WAR HC GN $65.00 NAV 326 239 IMMORTAL HULK TP VOL 02 GREEN DOOR $15.99 MAR 326 426 THOR TP VOL 01 GODDESS OF THUNDER $19.99 MAR 329 343 MIDDLEWEST TP BOOK 01 (MR) $9.99 IMA 330 243 GIDEON FALLS TP VOL 03 STATIONS OF THE CROSS $16.99 IMA 330 228 MONSTRESS TP VOL 04 (MR) $16.99 IMA 330 312 SPLATOON MANGA GN VOL 10 $9.99 VIZ 333 471 DEADPOOL TP ONES WITH DEADPOOL $15.99 MAR 334 241 SUE & TAI CHAN GN VOL 01 $12.99 RAN 335 159 SMASHED JUNJI ITO STORY COLLECTION HC (MR) $22.99 VIZ 336 452 DEADPOOL FLASHBACKS TP $19.99 MAR 336 487 PUNISHER MAX TP VOL 03 MOTHER RUSSIA $14.99 MAR 338 454 AVENGERS PRIME TP $16.99 MAR 339 174 BATMAN A DEATH IN THE FAMILY TP NEW ED $24.99 DC 339 313 DR STONE GN VOL 12 $9.99 VIZ 341 463 CIVIL WAR YOUNG AVENGERS AND RUNAWAYS TP $19.99 MAR 341 347 WYTCHES TP VOL 01 (MR) $9.99 IMA 343 379 ORIGINAL SIN TP $34.99 MAR 344 402 AGE OF ULTRON TP $34.99 MAR 345 234 RED MOTHER TP VOL 01 $14.99 BOO 345 129 TRICK R TREAT OMNIBUS GN $29.99 POC 345 127 X-MEN EPIC COLLECTION TP PROTEUS $39.99 MAR 348 134 BOYS OMNIBUS TP VOL 05 (MR) $29.99 DE 349 420 POWER PACK CLASSIC TP VOL 03 $29.99 MAR 350 247 VENOM BY DONNY CATES TP VOL 03 ABSOLUTE CARNAGE $15.99 MAR 351 492 SPIDER-WOMAN TP VOL 02 NEW DUDS $17.99 MAR 352 198 BLACKWOOD TP VOL 02 MOURNING AFTER $19.99 DAR 353 130 JACK KIRBY EPIC LIFE KING OF COMICS HC GN $28.99 RAN 353 480 THOR FIRST THUNDER TP $16.99 MAR 355 237 GIDEON FALLS TP VOL 04 (MR) $16.99 IMA 356 138 BOYS OMNIBUS TP VOL 06 (MR) $29.99 DE 356 253 FLOWER OF THE WITCH TP $14.99 DAR 358 178 ADVENTURE ZONE GN VOL 01 HERE THERE BE GERBLINS $19.99 ST. 358 488 MRS DEADPOOL AND HOWLING COMMANDOS TP $15.99 MAR 360 450 MMW MIGHTY THOR TP VOL 05 $24.99 MAR 360 119 NO LONGER HUMAN HC JUNJI ITO (MR) $34.99 VIZ 362 405 GOTG BY ABNETT AND LANNING COMPLETE COLL TP VOL 02 $34.99 MAR 363 375 MARVEL ILLUSTRATORS SKETCHBOOK TP $19.99 MAR 363 289 PAPER GIRLS TP VOL 05 $14.99 IMA 365 255 WITCH HAT ATELIER GN VOL 06 $12.99 RAN 366 98 EAST OF WEST THE APOCALYPSE YEAR TWO HC $49.99 IMA 366 84 HOUSE OF X POWERS OF X HC $60.00 MAR 368 481 DAREDEVIL BY MARK WAID TP VOL 04 $16.99 MAR 369 485 SIEGE BATTLEWORLD TP $16.99 MAR 370 323 MS KOIZUMI LOVES RAMEN NOODLES TP VOL 02 $10.99 DAR 371 152 BLACKSAD COLLECTED STORIES TP VOL 01 $29.99 DAR 371 244 FLASHPOINT TP $16.99 DC 373 494 THOR BY J MICHAEL STRACZYNSKI TP VOL 03 $14.99 MAR 374 275 DIE TP VOL 02 SPLIT THE PARTY (MR) $16.99 IMA 374 220 SAGA OF THE SWAMP THING TP BOOK 01 (MR) $19.99 DC 376 362 DESCENDER TP VOL 01 TIN STARS (MR) $9.99 IMA 376 357 NAILBITER TP VOL 01 THERE WILL BE BLOOD (MR) $9.99 IMA 378 238 VENOM BY DONNY CATES TP VOL 02 ABYSS $17.99 MAR 379 149 OUT OF THE BLUE COMP HC GN $29.99 AFT 380 189 INFINITY GAUNTLET TP $24.99 MAR 380 328 PAPER GIRLS TP VOL 03 $12.99 IMA 382 121 EAST OF WEST THE APOCALYPSE YEAR ONE HC $49.99 IMA 383 376 MMW GOLDEN AGE ALL WINNERS HC VOL 04 $64.99 MAR 384 483 BUCKY BARNES WINTER SOLDIER TP VOL 02 $17.99 MAR 384 206 LIFE IN THE STUPIDVERSE GN TP $19.99 IDW 384 333 PERSONA 5 MANGA GN VOL 03 $9.99 VIZ 384 319 SAGA TP VOL 07 (MR) $14.99 IMA 384 143 UMBRELLA ACADEMY LIBRARY EDITION HC VOL 01 APOCALYPSE SUITE $39.99 DAR 389 457 FF TP VOL 02 FAMILY FREAKOUT NOW $24.99 MAR 390 249 STRANGER THINGS TP VOL 01 OTHER SIDE $17.99 DAR 391 120 ACTS OF VENGEANCE TP MARVEL UNIVERSE $44.99 MAR 392 326 BLACK HEROES OF WILD WEST SC YA GN $9.99 CON 393 462 AVENGERS K TP BOOK 01 AVENGERS VS ULTRON $24.99 MAR 393 191 CIVIL WAR TP $24.99 MAR 393 330 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 03 $9.99 VIZ 396 123 HEROES REBORN TP AVENGERS $44.99 MAR 397 267 YOKAI GIRLS GN VOL 11 (MR) $13.99 SEV 398 459 CIVIL WAR FANTASTIC FOUR TP $24.99 MAR 398 484 CIVIL WAR HOUSE OF M TP $16.99 MAR 400 496 A-FORCE PRESENTS TP VOL 02 $14.99 MAR 401 331 MY HERO ACADEMIA VIGILANTES GN VOL 01 $9.99 VIZ 401 211 SQUEE TP $19.95 SLA 403 310 TOKYO GHOST TP VOL 01 ATOMIC GARDEN (NEW PTG) (MR) $14.99 IMA 404 264 BATMAN TP VOL 02 THE CITY OF OWLS (N52) $16.99 DC 404 286 ICE CREAM MAN TP VOL 02 STRANGE NEAPOLITAN (MR) $16.99 IMA 404 369 SEX CRIMINALS TP VOL 01 (MR) $9.99 IMA 404 497 WEB WARRIORS OF SPIDER-VERSE TP VOL 01 ELECTROVERSE $15.99 MAR 408 493 ALL NEW X-MEN INEVITABLE TP VOL 01 GHOSTS OF CYCLOPS $15.99 MAR 408 171 WOLVERINE OLD MAN LOGAN TP $29.99 MAR 410 395 MARVELS CA CIVIL WAR ART OF MOVIE SLIPCASE HC $50.00 MAR 411 113 CRITICAL ROLE HC VOL 01 CHRONICLES OF EXANDRIA MIGHTY NEIN $44.99 DAR 411 382 DOCTOR STRANGE TP OATH NEW PTG $19.99 MAR 413 248 JOHN CARPENTERS NIGHT TERRORS GRAVEYARD MOON GN (MR) $14.99 STO 414 251 MANGA YOKAI STORIES GN $14.99 ING 414 273 SPACE BATTLE LUNCHTIME TP VOL 03 A DISH BEST SERVED COLD $14.99 ONI 416 246 BREATHLESS TP $16.99 BLA 416 280 LIGHTFALL GN VOL 01 GIRL & GALDURIAN $12.99 HAR 416 397 ROAD TO MARVELS AVENGERS AGE OF ULTRON ART SLIPCASE HC $49.99 MAR 416 302 SNOTGIRL TP VOL 03 IS THIS REAL LIFE $15.99 IMA 420 252 ANIMAL FARM GN $14.99 HOU 420 224 MARCH GN BOOK 02 $19.95 IDW 422 225 20TH CENTURY BOYS TP VOL 09 PERFECT ED URASAWA $19.99 VIZ 423 213 JOJOS BIZARRE ADV 1 PHANTOM BLOOD HC VOL 01 $19.99 VIZ 423 386 MARVELS POSTCARD BOOK HC $19.99 MAR 423 367 RAT QUEENS TP VOL 01 SASS & SORCERY (MR) $9.99 IMA 426 371 SNOTGIRL TP VOL 01 GREEN HAIR DONT CARE $9.99 IMA 427 364 INFINITY WAR AFTERMATH TP $39.99 MAR 428 339 ONE PUNCH MAN GN VOL 02 $9.99 VIZ 428 335 SAGA TP VOL 06 (MR) $14.99 IMA 430 392 MARIE & WORRYWART GN $5.00 SIL 431 415 HOWARD THE DUCK TP VOL 01 COMPLETE COLLECTION $34.99 MAR 431 433 WEIRDWORLD TP WARRIORS OF SHADOW REALM $34.99 MAR 433 377 BLACK SCIENCE TP VOL 01 HOW TO FALL FOREVER (MR) $9.99 IMA 434 329 PAPER GIRLS TP VOL 04 $14.99 IMA 434 332 SAGA TP VOL 05 (MR) $14.99 IMA 434 290 SAKI SUCCUBUS HUNGERS TONIGHT GN VOL 03 (MR) $13.99 SEV 437 260 NOBODY IS IN CONTROL TP (MR) $16.99 BLA 437 298 SAGA TP VOL 02 (MR) $14.99 IMA 437 283 STAR WARS DARTH MAUL TP $16.99 MAR 440 205 ADVENTURE ZONE GN VOL 03 PETALS TO METAL $19.99 ST. 441 294 ANCIENT MAGUS BRIDE ALCHEMISTS BLUE GN VOL 01 $12.99 ST. 441 322 ATTACK ON TITAN GN VOL 01 $10.99 RAN 441 296 WEATHERING WITH YOU GN VOL 01 $12.95 RAN 441 295 WITH DOG AND CAT EVERYDAY IS FUN GN VOL 01 $12.95 RAN 445 270 SUPERMAN RED SON TP $17.99 DC 446 344 ONE PUNCH MAN GN VOL 20 $9.99 VIZ 447 208 ADVENTURE ZONE GN VOL 02 MURDER ON ROCKPORT LIMITED $19.99 ST. 448 317 GOD COUNTRY TP (MR) $16.99 IMA 449 301 BANG DREAM GIRLS BAND PARTY ROSELIA STAGE MANGA GN VOL 01 (R $12.99 TOK 449 221 BLACK WIDOW POSTER BOOK TP $24.99 MAR 451 93 BATMAN BY SCOTT SNYDER & GREG CAPULLO BOX SET 1 $49.99 DC 451 306 BEASTARS GN VOL 01 $12.99 VIZ 451 186 ESSENTIAL JUDGE DREDD AMERICA TP (MR) $25.00 POC 451 486 UNCANNY AVENGERS TP VOL 05 AXIS PRELUDE $19.99 MAR 455 476 CIVIL WAR MS MARVEL TP $19.99 MAR 455 495 GUARDIANS OF KNOWHERE TP $15.99 MAR 457 451 AVENGERS X-SANCTION TP $19.99 MAR 457 288 DAWN OF X TP VOL 07 $17.99 MAR 457 303 IF WITCH THEN WHICH GN VOL 01 $13.00 YEN 460 378 ASCENDER TP VOL 01 (MR) $9.99 IMA 460 501 MAGNETO TP VOL 04 LAST DAYS $15.99 MAR 462 465 AVENGERS TIME RUNS OUT TP VOL 01 $19.99 MAR 462 499 GHOST RACERS TP $15.99 MAR 462 201 SHIVER HC JUNJI ITO $22.99 VIZ 465 276 OMNI TP VOL 01 DOCTOR IS IN $14.99 HUM 466 315 ICE CREAM MAN TP VOL 03 HOPSCOTCH MELANGE (MR) $16.99 IMA 467 500 ALL NEW DOOP TP $16.99 MAR 467 489 DAREDEVIL BY MARK WAID TP VOL 07 $19.99 MAR 467 278 DUNGEON CRITTERS SC GN $14.99 ST. 467 308 IMMORTAL HULK TP VOL 06 $15.99 MAR 467 336 PAPER GIRLS TP VOL 02 $12.99 IMA 467 401 THANOS INFINITY FINALE OGN HC $24.99 MAR 473 348 DRAGON BALL SUPER GN VOL 01 $9.99 VIZ 474 284 NARUTO 3IN1 TP VOL 01 $14.99 VIZ 475 502 IRON MAN & ARMOR WARS GN TP $14.99 MAR 475 334 SEVEN DEADLY SINS GN VOL 39 $10.99 RAN 477 479 MARVEL TSUM TSUM TAKEOVER TP $15.99 MAR 477 320 MIDDLEWEST TP BOOK 02 (MR) $16.99 IMA 477 263 WALKING DEAD ALIEN HC (MR) $19.99 IMA 480 309 DESTINY LOVERS GN VOL 03 (MR) $13.99 SEV 481 314 PERSONA 4 GN VOL 12 $13.99 UDO 482 498 AGE OF APOCALYPSE TP WARZONES $16.99 MAR 482 311 BL METAMORPHOSIS GN VOL 01 $12.99 ST. 482 214 ELFEN LIED OMNIBUS TP VOL 04 $24.99 DAR 482 254 FRAGMENTS OF HORROR HC JUNJI ITO (MR) $17.99 VIZ 482 235 MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS TP VOL 01 $19.99 BOO 487 388 SIMPSONS COMICS COLOSSAL COMPENDIUM TP VOL 04 $17.99 BON 488 434 AVENGERS IRON MAN TP FORCE WORKS $39.99 MAR 488 318 DAREDEVIL BY CHIP ZDARSKY TP VOL 01 KNOW FEAR $15.99 MAR 488 384 DEADPOOL CLASSIC TP VOL 01 $29.99 MAR 488 231 EDGAR ALLAN POES SNIFTER OF TERROR TP VOL 02 $19.99 AHO 488 230 SPIDER-MAN LIFE STORY TP $24.99 MAR 493 353 DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 07 $9.99 VIZ 493 257 HENCHGIRL TP 2ND ED $19.99 DAR 493 352 MY HERO ACADEMIA GN VOL 07 $9.99 VIZ 496 150 CLOVER KODANSHA HC OMNIBUS $34.99 RAN 496 345 MILES MORALES GN TP SPIDER-MAN $12.99 MAR 498 470 ALL NEW X-MEN TP VOL 06 ULTIMATE ADVENTURE $19.99 MAR 498 469 DEADPOOL FIRSTS TP $34.99 MAR 498 383 I HATE FAIRYLAND TP VOL 01 MADLY EVER AFTER (MR) $9.99 IMA 498 196 SPIDER-MAN MAXIMUM CARNAGE TP $29.99 MAR 502 265 BRIDES STORY HC VOL 12 $17.00 YEN