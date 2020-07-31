Giveaway: 200 August Preview Codes For Volta-X On PC

Before GungHo Online Entertainment releases Volta-X on August 12th, they want you to check the game out in a special preview. In the past, we've given away codes for the game for people to check out the beta portion of the game as you got to try it out while they tested it. Now you can check out the game, in full, on PC if you so desire. Below the company has given us 200 codes for you to claim on Steam. This is a first-come-first-serve basis. We're leaving all 200 codes out in the open and it's up to you to actually find one that works and claim it. The codes will work for a SINGLE DAY, which will be on AUGUST 7th. You can download it ahead of time, but you won't be able to access the game before that. Best of luck to you all.
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