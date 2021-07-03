Marvel Cancels More Diamond Orders, Shops Must Reorder On New Terms

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Marvel Comics cancelled all orders made by comic shops through Diamond on all the collections listed here coming out in October or later. Instead, they must be reordered from Diamond using the new less favourable terms, or through Penguin Random House's possibly less favourable terms. Marvel Comics have now added some more titles that have had their orders cancelled and must be reordered.

Marvel Cancels More Diamond Orders, Shops Must Reorder On New Terms
Marvel Cancels More Diamond Orders, Shops Must Reorder On New Terms
  1. ALIEN TP VOL 01 BLOODLINES
  2. FANTASTIC FOUR BY DAN SLOTT HC VOL 02
  3. FANTASTIC FOUR HICKMAN OMNIBUS HC VOL 01  NEW PTG
  4. HOWARD DUCK ZDARSKY QUINONES OMNIBUS HC
  5. MMW FANTASTIC FOUR HC VOL 23
  6. MMW INVINCIBLE IRON MAN HC VOL 14
  7. MS MARVEL SOMETHING NEW GN TP
  8. NEW MUTANTS OMNIBUS HC VOL 02
  9. NEW WARRIORS CLASSIC OMNIBUS HC VOL 02
  10. NON-STOP SPIDER-MAN TP VOL 01 BIG BRAIN PLAY
  11. RUNAWAYS BY RAINBOW ROWELL TP VOL 06 COME AWAY WITH ME
  12. SPIDER-MAN SPIDERS SHADOW TP
  13. STRANGE ACADEMY GN TP BRIGHT SIDE
  14. VENOM BY DONNY CATES HC VOL 03
  15. WARLOCK BY JIM STARLIN GALLERY EDITION HC
  16. WHAT IF ORIG MARVEL SERIES OMNIBUS HC VOL 02
  17. WOLVERINE X-MEN BY AARON OMNIBUS HC NEW PTG
  18. X-MEN BY HICKMAN OMNIBUS HC
  19. X-MEN MUTANT MASSACRE OMNIBUS HC NEW PTG

And these are the remaining ones from last month.

  1. AVENGERS BY JASON AARON HC VOL 02
  2. CAPTAIN AMERICA LIVES OMNIBUS HC NEW PTG
  3. CAPTAIN BRITAIN OMNIBUS HC
  4. DAREDEVIL BY CHIP ZDARSKY HC VOL 02 TO HEAVEN THROUGH HELL
  5. DOCTOR STRANGE OMNIBUS HC VOL 01 NEW PTG
  6. DOCTOR STRANGE OMNIBUS HC VOL 02
  7. EXCALIBUR OMNIBUS HC VOL 02
  8. FANTASTIC FOUR EPIC COLLECTION THIS FLAME THIS FURY TP
  9. INCREDIBLE HULK BY PETER DAVID OMNIBUS HC VOL 04
  10. KILLRAVEN EPIC COLLECTION WARRIOR WORLDS TP
  11. KULL CONQUEROR ORIG MARVEL YRS OMNIBUS HC (MR)
  12. PORTFOLIO MARK BROOKS
  13. MARVELS INFINITY SAGA POSTER BOOK PHASE 2 TP
  14. MARVELS WANDAVISION ART SERIES HC SLIPCASE EDITION
  15. MIGHTY MARVEL MASTERWORKS: THE MIGHTY THOR VOL. 1 — THE VENGEANCE OF LOKI GN-TPB
  16. MIGHTY THOR OMNIBUS HC VOL 01 NEW PTG
  17. MMW AMAZING SPIDER-MAN HC VOL 23
  18. MMW GHOST RIDER HC VOL 03
  19. MMW MARVEL TWO-IN-ONE HC VOL 06
  20. MMW TOMB DRACULA HC VOL 01
  21. AMERICA CHAVEZ MADE IN USA TP
  22. SAVAGE SWORD CONAN ORIG MARVEL YRS OMNIBUS HC VOL 06
  23. SILK TP VOL 01
  24. SPIDER-MAN HC LIFE STORY
  25. STAR WARS DARTH VADER BY SOULE OMNIBUS HC
  26. STAR WARS LEGENDS BOBA FETT TP BLOOD TIES
  27. ULTIMATE SPIDER-MAN OMNIBUS HC VOL 01  NEW PTG
  28. ULTRAMAN TP VOL 02 TRIALS OF ULTRAMAN
  29. X-MEN AVENGERS ONSLAUGHT OMNIBUS HC NEW PTG
  30. X-MEN LEGENDS TP VOL 01
  31. X-MEN OMNIBUS HC VOL 01 NEW PTG
  32. YOUNG AVENGERS GILLEN MCKELVIE OMNIBUS HC NEW PTG

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About Rich Johnston

Founder of Bleeding Cool. The longest-serving digital news reporter in the world, since 1992. Author of The Flying Friar, Holed Up, The Avengefuls, Doctor Who: Room With A Deja Vu, The Many Murders Of Miss Cranbourne, Chase Variant. Lives in South-West London, works from Blacks on Dean Street, shops at Piranha Comics. Father of two. Political cartoonist.
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